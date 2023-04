Przegląd prasy 18.04.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto grzechy, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie!”?

Prasówka 18.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto grzechy, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Będzie wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Minister Maląg mówi o rządowej furtce. Oto szczegóły Ustawa dotycząca czternastej emerytury zawiera w swoich przepisach furtkę, o której mówi minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznacza, że rozporządzeniem Rady Ministrów będzie można decydować o terminie wypłaty, a także i o wysokości czternastej emerytury. Czy to oznacza, że popularna "czternastka" będzie jeszcze wyższa niż dotychczas?

📢 200 zł do emerytury i to dożywotnio! Kto i gdzie otrzyma takie dodatkowe pieniądze? Nie w ZUS! Oto szczegóły Specjalny dodatek dla niektórych emerytów pozwoli podreperować im budżet i wspomoże przy rosnących wydatkach. Na dodatkowe 200 złotych, o których mowa, mogą liczyć jednak tylko trzy grupy osób. Co więcej, nie można złożyć wniosku o te pieniądze za pomocą platformy ZUS. Jak dokładnie można się o to starać? Kto je uzyska?

Prasówka 18.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Oto szczegóły!

📢 Słone mandaty dla kierowców recydywistów. Mogą sięgać nawet do 5 tys. złotych. Zobaczcie policyjny taryfikator Kierowcy złapani na złamaniu przepisów drogowych z tej samej grupy w ciągu dwóch lat od poprzedniego wykroczenia muszą liczyć się, że zapłacą słone mandaty, tj. dwukrotnie wyższe niż za pierwszym razem. Policja podkreśla, że dla recydywistów nie ma żadnej taryfy ulgowej. Przejdź do artykułu oraz galerii i zobacz jakiej wysokości i za co mogą dostać mandaty drogowi recydywiści. Mandat za przekroczenie prędkości może być bardzo wysoki! 📢 Zarząd Transportu Publicznego zaproponował rozwiązania komunikacji miejskiej po zakończeniu budowy Tramwaju na Górkę Narodową Przedłużenie tras linii tramwajowych 50 i 18 od Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Co do linii autobusowych wszystkie dotychczasowe maja pozostać, a zmiany będą dotyczyły korekt tras i częstotliwości kursowania. To najważniejsze propozycje Zarządu Transportu Publicznego, które padły podczas spotkania z mieszkańcami w sprawie propozycji zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej po zakończeniu budowy Tramwaju na Górkę Narodową

📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło - galeria O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań? 📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto.

📢 Patrycja Tuchlińska żyje jak w bajce. Oto młoda narzeczona miliardera Józefa Wojciechowskiego [zdjęcia] Patrycja Tuchlińska, partnerka Józefa Wojciechowskiego, wiedzie luksusowe życie w podwarszawskiej willi. Modelkę i miliardera dzieli 48 lat różnicy. Ukochana 76-latka pokazuje na Instagramie jak mieszka i podróżuje. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Stuttgart 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju na Bliskim Wschodzie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Stuttgarcie.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Stuttgart. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Stuttgarcie. 📢 Nowa Huta i Stawy Monowskie. Tu w Małopolsce powstaną małe reaktory jądrowe. Są olbrzymie pieniądze Olbrzymie pieniądze, bo aż 4 miliardy dolarów mają dostać dwie firmy z Polski - Orlen i Synthos z amerykańskich rządowych instytucji EXIM Bank oraz Development Finance Corporation (DFC) na projekty budowy małych reaktorów jądrowych (SMR). Dzisiaj rano (17.04.2023) w ambasadzie USA w Warszawie podpisano listy intencyjne w tej sprawie. Nowa Huta i Stawy Monowskie. Tu w Małopolsce powstaną małe reaktory jądrowe. W Polsce jeszcze w Ostrołęce, Włocławku, Dąbrowie Górniczej, SSE Tarnobrzeg – Stalowa Wola oraz Warszawie. To lokalizacje, w których znajdują się m.in. zakłady produkcyjne o wysokim poziomie energochłonności, a także te, które są optymalne dla potrzeb ciepłownictwa.

📢 Droga lokalna, ale łączy się z zakopianką i drogą wojewódzką. Rusza jej przebudowa za prawie 13 mln zł Rozpoczęto przebudowę tzw. drogi północnej w Jaworniku, która obok drogi wojewódzkiej nr 955 jest jedną z głównych dróg w tej miejscowości. W poniedziałek (17 kwietnia) odbyło się symboliczne wbicie łopaty na placu budowy. Inwestycja za prawie 13 mln zł była oczekiwana przez mieszkańców od najmniej kilkunastu lat. Ma poprawić bezpieczeństwo pieszych, ale też kierowców. Ani jednych, ani drugich tu nie brakuje, bo to jedna z bardziej ruchliwych dróg we wsi. 📢 Kraków. Zmarł 63-letni mężczyzna, który podpalił się pod konsulatem Pomimo wysiłków lekarzy specjalistów z Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, dziś (17 kwietnia) po południu zmarł 62-letni mężczyzna, który w ubiegłym tygodniu podpalił się przed konsulatem Ukrainy w Krakowie.

📢 Plebiscyt Osobowość Roku 2022. Dziś poznaliśmy najlepszych z najlepszych w Małopolsce! Dziś wielki finał Plebiscytu "Gazety Krakowskiej" Osobowość Roku 2022. Mieliśmy zaszczyt gościć i nagrodzić zwycięzców z powiatów i województwa małopolskiego. Wydarzenie wieńczące naszą akcję odbyło się 17 kwietnia 2023, podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. 📢 Proszowice. Wiedzą, jak zapobiegać pożarom. Rywalizowali pod okiem strażaków Najlepsi szkolni specjaliści z zakresu pożarnictwa wystartowali w powiatowych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. 📢 Czy w Nowej Hucie powstanie mały reaktor jądrowy? "Priorytetem dla naszego miasta jest bezpieczeństwo mieszkańców" Kraków znalazł się na liście miast, w których może powstać mały reaktor jądrowy. Spółka Orlen Synthos Green Energy podała wstępne lokalizacje małych elektrowni jądrowych typu SMR w Polsce, z czego jedna miałaby powstać w Nowej Hucie. - Bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo - to jest dla nas najważniejsze. Jeśli chodzi o uzysk cieplny, jesteśmy w stanie go zagospodarować mając odpowiednio wcześniej informację, że taki projekt zostanie zrealizowany - mówił zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig. Poza Krakowem wstępne ogłoszone lokalizacje SMR-ów to: Włocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Dąbrowa Górnicza, Stalowa Wola (tarnobrzeska strefa ekonomiczna) oraz Warszawa. Zgodnie z zapowiedzią w ciągu kilku lat w Polsce ma powstać ponad 20 małych elektrowni jądrowych.

📢 Serial dokumentalny o krakowskiej wokalistce Viki Gabor od 17 kwietnia można oglądać w serwisie TVP VOD „Viki Gabor: Mój świat” to dokumentalny serial o krakowskiej wokalistce. Można go oglądać w serwisie TVP VOD od 17 kwietnia. "Wszyscy mówili o mnie, a teraz ja chciałabym opowiedzieć coś o sobie" – mówi Viki Gabor 📢 Wypadek na zakopiance w Jaworniku. Samochód wypadł z drogi W poniedziałek (17 kwietnia) ok. godz. 15 na zakopiance w Jaworniku na jezdni w kierunku Krakowa doszło do wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że samochód na łuku drogi uderzył w bariery energochłonne, a następnie wypadł z drogi i wpadł do rowu. Na miejscu interweniowały służby. Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał do szpitala pasażerkę auta. Na miejscu nie było dużych utrudnień, bo samochód znalazł się poza drogą. Po godz. 16 na miejscu pracowały jeszcze służby.

📢 Pieczonogi. Dom Pomocy Społecznej placówką kieleckiej Caritas Od 15 kwietnia instytucją prowadząca Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych im. Matki Teresy z Kalkuty w Pieczonogach jest Caritas diecezji kieleckiej. Przez blisko dwadzieścia lat prowadzeniem placówki zajmowała się parafia pw. Św. Stanisława biskupa w Radziemicach. Nowym dyrektorem domu została Małgorzata Kobińska. 📢 Tego nie wolno robić na działce. Lista zakazów może zaskoczyć. Zobacz, co określa regulamin ogródków działkowych Działka kojarzy nam się z wypoczynkiem, oderwaniem od miejskiego pędu, małym kawałkiem natury. Choć nasz jest ten kawałek… ziemi, regulamin Rodzinnych Ogródków Działkowych jasno określa, co wolno nam robić, a czego nie. Zobacz, o czym warto pamiętać i jakich zakazów trzeba przestrzegać, będąc szczęśliwym posiadaczem działki.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 17.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 W Myślenicach zasadzono Dąb Pamięci. Będzie przypominał jedną z ofiar zbrodni katyńskiej Przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach posadzono Dąb Pamięci. Odbyło się to w poniedziałek (17 kwietnia) i było częścią programu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”, którego celem jest tworzenie takich żywych miejsc pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej. Dąb przy SP nr 2 jest poświęcony pamięci porucznika Stanisława Morawskiego urodzonego w Myślenicach, a zamordowanego przez NKWD w Charkowie w 1940 roku. 📢 Młodzicy z AP Proszowianka zdobyli Zakopane. Największy sukces dziesięciolecia Młodzicy Akademii Piłkarskiej Proszowianka zostali zwycięzcami międzynarodowego Turnieju API Cup w Zakopanem. Proszowianie (rocznik 2010) okazali się najlepsi w gronie 28 startujących zespołów. Bramkarz Rafał Żuwała znalazł się wśród trzech najlepszych zawodników imprezy.

📢 O jej metamorfozie mówili wszyscy. Zobacz, jakich produktów nie je Anna Guzik, która od kilkunastu lat zachwyca swoją figurą Anna Guzik popularność zdobyła dzięki serialom telewizyjnym, w których gra od kilkunastu lat. Na przestrzeni tego czasu, gwiazda bardzo się zmieniła. Aktorka na początku swojej kariery mierzyła się z krytyką związaną z jej wizerunkiem. Dzisiaj może się pochwalić szczupłą sylwetką i pięknym wyglądem. 📢 Były hotel JB w Nowej Hucie straszy od lat. Czy ktoś w końcu się nim zajmie? Temat hotelu JB przy ulicy Ujastek Mogilski od lat pozostaje nierozwiązany. Jego historia wcale nie należy do najlepszych, ponieważ po tym jak przestał funkcjonować i przyjmować gości, rozkradziono rzeczy, które w nim się znajdowały, budynek zaczął popadać w ruinę, a teren wokół niego zamienił się w ogromne wysypisko śmieci, a dokładniej zużytych opon. Mieszkańcy nie chcą tak brzydkiej wizytówki Nowej Huty. Radny Miasta Krakowa Edward Porębski zwraca uwagę, że często nocują tam osoby bezdomne, mimo, że stan budynku pozostawia wiele do życzenia i grozi zawaleniem.

📢 Tak mieszka Magdalena Boczarska z Mateuszem Banasiukiem. Luksusowy apartament aktorów w sercu stolicy. Zajrzyj do domu Magdaleny Boczarskiej Magdalena Boczarska to popularna aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa. Lubiana polska gwiazda jest też od niedawna ambasadorką znanej marki biżuterii. Zaglądamy do komfortowego apartamentu Magdy Boczarskiej, w którym mieszka wraz z partnerem i synkiem. Koniecznie zobacz dwupoziomowe mieszkanie aktorki. 📢 Dom Made in Poland podbije świat? Kolejne niezwykłe dzieło z krakowskiej pracowni architektonicznej Inspiracje polską architekturą, zawsze jednak z nutką eleganckiej nowoczesności, to cechy, które już od lat charakteryzują dzieła krakowskiego BXB studio. Tym razem, prezentując dom Made in Poland, pracownia Bogusława Barnasia zaskoczyła nie tylko tradycyjnie świetnym wpisaniem w zastany krajobraz, ale także niezwykłym połączeniem stylów. 📢 Horoskop finansowy na KWIECIEŃ 2023. Sprawdź, co czeka twój znak zodiaku! Kto ma szansę na duże pieniądze? 17/04/2023 Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie potencjalne pytania w horoskopie wróżki Vicorii. Zobaczcie, komu gwiazdy wróżą kłopoty finansowe, a kogo czeka zastrzyk gotówki. Przygotowaliśmy dla Was horoskop finansowy na kwiecień 2023. Sprawdźcie!

📢 Oto NOWE grzechy, z których trzeba się spowiadać. Mogłeś nawet nie wiedzieć, że istnieją! [lista 17/04/2023] W związku z nachodząca Wielkanocą, w Wielkim poście wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi. 📢 Filozoficznie w czasie sprzątania Białuchy. Mieszkańcy znaleźli książkę angielskiego filozofa. Zebrali również 125 worków śmieci! Mieszkańcom udało się posprzątać rzekę Białuchę na odcinku od ul. Otwinowskiego do ul. Mogilskiej. Najwięcej śmieci wyciągnięto na chodnik przy stacji Kraków Olsza oraz przy ul. Mogilskiej (było tam ok. 25-30 opon). Łącznie udało się zebrać 125 worków śmieci o wadze 2,5 tony. Zostały oddane krakowskiemu MPO.

📢 Góralskie królestwo w Szaflarach Dawida i Marty Kubackich. Mieszkają w nim z córeczkami [17.04.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były cudne fryzury! 17.04.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Pytania jawne na maturę ustną z polskiego 2023. Aktualne pytania i odpowiedzi po zmianach wprowadzonych przez CKE. Oto opracowania Pytania na maturę ustną z polskiego z języka polskiego zostały okrojone. Zmiany na maturze ogłoszone 1 marca przez CKE zakładają, że nie będzie już 227 zagadnień, ale 110. Wszystkie oparte są na lekturach. Które zadania wciąż obowiązują, a które znalazły się poza pulą? Tu znajdziecie najważniejsze informacje o egzaminie ustnym z polskiego i aktualną listę pytań jawnych na maturę. Odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych pojawiają się na bieżąco. Obecnie dostępne są opracowania ze starożytności, a także część ze średniowiecza, czyli m.in. z „Antygony”, „Legendy o św. Aleksym”, Biblii czy „Kwiatków św. Franciszka”.

📢 Te znaki zodiaku żyją najdłużej. Według specjalistów astrologii zestarzeją się najpóźniej Ciężko wskazać sekrety długowieczności. Stulatkowie zwykle nie podają konkretnych przepisów na dożycie tak imponującego wieku. Długie i zdrowe życie to marzenie niejednej osoby. Na to, jak długo będziemy żyli, wpływa wiele czynników, między innymi geny i tryb życia. Warto jednocześnie wspomnieć, że w astrologii wyróżnia się pewne znaki zodiaku, które według ekspertów z tej dziedziny, zestarzeją się najpóźniej. Co na ten temat mówią gwiazdy? Sprawdź, czy twój znak zodiaku znalazł się na tej wyjątkowej liście! 📢 Koszmar nauczycieli nie ustaje. Codziennie muszą się z nim zmagać. Zobacz nowe hity z kartkówek, sprawdzianów i klasówek Koszmar nauczycieli nie ustaje. Codziennie muszą się z nim zmagać. Te prace niejednego nauczyciela doprowadziły do płaczu. Ich czytanie i poprawianie to prawdziwa katorga, dlatego belfrowie powinni otrzymywać nagrody albo dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Prace uczniów, które opublikowaliśmy w tym artykule, mogą doprowadzić do rozstroju nerwowego. To właśnie dlatego nauczyciele muszą radzić sobie z tym problemem. Niektórzy publikują w sieci sprawdziany swoich uczniów jako hity z kartkówek. Ale w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki lądują w pracach domowych, wypracowaniach oraz klasówkach. Oglądacie na własną odpowiedzialność!

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku 17.04.23 Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

📢 Najpiękniejsze paznokcie na imprezę: brokat i błysk. Zobacz INSPIRACJE na paznokcie hybrydowe 17.04.2023 Szukasz inspiracji na paznokcie na karnawał? Zastanawiasz się jaki kolor paznokci hybrydowych będzie najlepszy na studniówkę? Jeśli przed tobą wielka impreza, koniecznie sprawdź jakie stylizacje paznokci są teraz hitem. Postaw na stylowy manicure i zachwyć wszystkich! Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek Pinteresta.

📢 Kraków. Nowy tydzień i sporo zmian z powodu remontów. Zmiany również w komunikacji Wraz z nadejściem wiosny rozkręca się w Krakowie sezon na remonty ulic. Od 17.04 2023 r. drogowcy przystąpią do realizacji kolejnych zadań. Spotkamy ich m.in. na ul.: Aleksandry, Paproci oraz Chełmskiej. Zmiany dotkną też ul. Bociana i al. 29 Listopada. Inwestycje spowodują zmiany w komunikacji miejskiej, w kursach tramwajów i autobusów. 📢 Naturalne PAZNOKCIE Clean Girl nails to HIT WIOSNY 2023. Jasne, beżowe, naturalne paznokcie hybrydowe 17.04.2023 Paznokcie w stylu Clean Girl Aesthetic to jeden z hitów 2023 roku. Fanki minimalizmu będą zachwycone! Na czym polega? W tym trendzie najważniejsza jest naturalność. Paznokcie powinny być średniej długości, a płytka powinna mieć naturalny kształt. Co ważne, w tych stylizacjach wykorzystujemy lakiery beżowe w odcieniach zbliżonych do naturalnego koloru paznokci i nakładamy tylko jedną warstwę. Przygotowaliśmy 20 inspiracji. Zobaczcie!

📢 Paznokcie wiosenne TOP 25 inspiracji. Modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych na wiosnę 17.04.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Kraków, Górka Narodowa. Monumentalne osiedle Ozon w budowie. To Avia północy Kraków czeka na nową linię tramwajową, która ma połączyć pętle Krowodrza Górka z Górką Narodową. W końcu północ Krakowa ma się doczekać szybkiego i wygodnego połączenia z centrum miasta, omijającego korki. Sęk w tym, że wraz z linią, na którą mieszkańcy Prądnika Białego i Prądnika Czerwonego czekali od dekad, powstają nowe osiedla, potężne osiedla z mnóstwem bloków i tysiącami mieszkań. Chyba największą inwestycją jest tutaj osiedle Ozon podzielone na 6 etapów.

📢 Dziedzictwo odc. 14. Ukochany za granicą. Streszczenie odcinka [20.04.23] Seher coraz lepiej zaczyna dogadywać się z domownikami. Nawet Yaman jest zaskoczony. Tymczasem İkbal nadal knuje. Co wymyśli tym razem? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 14. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 19. Seher ratuje życie Yamanowi. Streszczenie odcinka [27.04.23] Yaman wspomina swoją tragiczną przeszłość. To przez swoją matką ma teraz awersję do kobiet. Z kolei Ali wpada na trop przestępczyni. Już teraz przeczytaj streszczenie 19. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odc. 70, 71, 72, 73. Claudio prowokuje Pabla. Streszczenia kolejnych odcinków "Akacjowej 38" 17.04.23 Juliana zwraca Susanie wdowi kapelusz, który dostała od niej z przykazaniem, że do końca życia pozostaje wdową. Pablo uwalnia się z więzów, wpada na ceremonię zaślubin Leonor i błaga ją wobec wszystkich zebranych, by z nim wyjechała. Ta jednak wypowiada sakramentalne słowo tak. Manuela przekonuje Germana, by lepiej potraktował Cayetanę. German daje żonie czas na spakowanie i apartament w innej dzielnicy miasta. Tymczasem on wyjedzie z Carlotą. Cayetana błaga, by Carlota została z nią i German jej ulega. Felipe oświadcza Celii, że powinni adoptować dziecko. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38".

📢 Zakazany owoc odc. 204. Wyprowadzka wskutek kłótni. Streszczenie odcinka [24.04.23] Kaya spotyka się z Halitem, aby przekazać mu dokumenty rozwodowe. Czy mężczyzna zgodzi się na rozwód i je podpisze? Koniecznie przeczytaj streszczenie 204. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 9 podróżniczych alternatyw dla drogich kierunków. Zapomnijcie o Santorini i Wenecji – gdzie jest taniej, ale równie pięknie? Zazwyczaj wzrost popularności oznacza także wzrost cen, co często widoczne jest też w branży turystycznej. Jeśli marzycie o spędzeniu urlopu w popularnej destynacji i posiadacie skromny budżet, bez obaw! Przedstawiamy wam 9 podróżniczych alternatyw dla drogich kierunków. Zapomnijcie o Santorini i Wenecji – zobaczcie, gdzie jest taniej i równie pięknie...

📢 Tajemnicza, betonowa budowla w parku Krakowskim. Można ją dostrzec już z przystanku autobusowego. Co to takiego? W wyremontowanym kilka lat temu parku Krakowskim, niedaleko przystanku autobusowego przy Alejach Trzech Wieszczów, spod ziemi wystaje fragment betonowej, tajemniczej budowli. Nie wszyscy wiedzą, że to schron przeciwlotniczy z 1944 r., zbudowany przez Niemców z myślą o mieszkańcach ówczesnej niemieckiej dzielnicy w sąsiedztwie ul. Królewskiej. Ma kształt litery "Z". Schron zobaczycie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 W Krakowie jest aż czternaście miejskich targowisk. Czy znasz wszystkie? Niektóre z placów mają przejść ogromną metamorfozę Urzędnicy chcą modernizować zaniedbany plac Nowy na krakowskim Kazimierzu, ale póki co władze Krakowa nie mają pieniędzy na realizację tej ważnej inwestycji. Swoje oblicze już zmienia natomiast targowisko na Starym Kleparzu, na którym powstał m.in. nowy budynek handlowo-usługowy. W całej Polsce place targowe przechodzą metamorfozę, czasami częściowo zamieniając się nawet w... pełne zieleni parki. Krakowscy kupcy, z którymi rozmawialiśmy, na brak klienteli nie narzekają. - Kiedy tylko pojawił się pomysł likwidacji naszego targowiska, lokalna społeczność zaprotestowała - mówią sprzedawcy spod Hali Targowej. 📢 Syte, gęste zupy. Wyjątkowo pożywne zupy, które przygotujesz w okamgnieniu. Zobacz przepisy naszych Czytelników Co powiecie na gęste, aromatyczne zupy? Ich przygotowanie nie jest czasochłonne, a z powodzeniem mogą zastąpić cały obiad! Pyszna zupa gulaszowa, rozgrzewająca zupa z soczewicy i ziemniaków, gęsta grochówka po mirowsku, rozgrzewająca zupa serowa z pulpetami to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na pyszne, geste i pożywne zupy! W sam raz na chłodniejsze dni.

📢 Tak wygląda życie za więziennymi murami. Zakłady karne w Trzebini, Wadowicach i Tarnowie od środka. Zdjęcia W Małopolsce jest kilka zakładów karnych. Dwa z nich funkcjonują w zachodnich rubieżach województwa, czyli Wadowicach i Trzebini. Zajrzeliśmy za mury, które nikt nie chce trafić, ale wielu musi tam żyć. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Klasa okręgowa. Proszowianka wymęczyła zwycięstwo z Promieniem Przeginia W niedzielnym spotkaniu I grupy krakowskiej klasy okręgowej Proszowianka pokonała na własnym boisku Promień Przeginia 2:0 (0:0). Bramki dla gospodarzy zdobyli Jakub Wieczorek (78.) i Mateusz Stanek (90+4) z rzutu karnego. W Proszowiance po siedmiu latach wystąpił na boisku Mariusz Bienias, który tym samym zyskał status grającego trenera.

📢 Kraków. Łagiewniki i Niedziela Miłosierdzia na zdjęciach z drona MPK Krakowskiem MPK podzieliło się zdjęciami z drona, na których widać Łagiewniki, sanktuarium wypełnione wiernymi, trasę łagiewnicką i inne zmiany w tym rejonie miasta, które pojawiły się w przeciągu ostatnich lat. Pogoda dziś była piękna więc zdjęcia są naprawdę dobre. 📢 W Tatrach mamy wysyp krokusów! Polana Kalatówki zrobiła się fioletowa. Wygląda obłędnie [ZDJĘCIA] Miało nie być wielkiego wysypu krokusów, deszcz a nawet śnieg. Pogoda jedna zrobiła znów figla - tym razem na plus. I mamy w Tatrach prawdziwy wysyp krokusów. Polana Kalatówki zrobiła się dosłownie fioletowa. 📢 Targi Vintage i Retro Kogel Mogel na krakowskim Kazimierzu Najnowsza edycja targów Kogel Mogel, czyli alternatywnych dla sieciówek niespiesznych zakupy w kameralnej atmosferze, przy dobrej muzyce i filiżance aromatycznej kawy po raz kolejny odbyła się w klubie Hevre na Kazimierzu.

📢 Kibice na meczu Cracovia II - Wieczysta Kraków. Tylko część z nich się cieszyła Zgodnie z tym, czego można było oczekiwać, mecz na szczycie piłkarskiej III ligi grupy IV pomiędzy Cracovią II a Wieczystą Kraków zgromadził rekordowa widownię. W Rącznej, na trybunach ośrodka Cracovia Training Center zasiadło 500 osób. Trybuna była wypełniona do ostatniego miejsca. Zgodnie obok siebie siedzieli fani Cracovii II i Wieczystej. Ci drudzy mieli powody do zadowolenia, bo Wieczysta wygrała 3:0 i jest liderem. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Nowy sezon i najzabawniejsze MEMY o wędkarzach 16.04.2023 Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Proszowice. Kto dyrektorem szpitala? Dwóch kandydatów Wszystko wskazuje na to, że we wtorek (18 kwietnia) poznamy nazwisko nowego dyrektora szpitala w Proszowicach. Na ten dzień zostało wyznaczone posiedzenie komisji konkursowej, która przeprowadzi rozmowy z kandydatami do objęcia tej funkcji. 📢 Święto Miłosierdzia Bożego 2023. W sanktuarium w Łagiewnikach znów tłumy wiernych W drugą niedzielę wielkanocną Kościół katolicki obchodzi Święto Miłosierdzia Bożego. Tłumy zgromadziły się na głównej, uroczystej mszy świętej o godz. 10 w krakowskich Łagiewnikach, które są światowym centrum kultu Bożego Miłosierdzia. - Na nas spoczywa dzisiaj wielkie dzieło głoszenia obolałej ludzkości współczesnej niezmierzonych bogactw Bożego miłosierdzia - mówił abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, który przewodniczył i wygłosił homilię. Msze św. w Łagiewnikach - w Bazylice, przy ołtarzu polowym i w kaplicy klasztornej - po południu są jeszcze odprawiane o godz. 12.30, 16, 18 i 19.

📢 Zaginął Łukasz Kozioł, mieszkaniec Skawiny. Rodzina i przyjaciele stracili z nim kontakt Łukasz Kozioł, mieszkaniec Skawiny zaginął 11 kwietnia 2023 roku. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu. Nie odezwał sią ani do rodziny, ani do przyjaciół. Telefon pozostaje wyłączony. 📢 Miechów. Niewielu uchodźców z Ukrainy jest w stanie dokładać się do kosztów utrzymania Od 1 marca 2023 roku obowiązują zasady udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy. Od tego dnia są oni zobligowani do partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia. To jednak teoria. W praktyce zdecydowana większość nadal korzysta z pełnej pomocy państwa. 📢 Zachwycająca Iga Świątek w 22 odsłonach na 22. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] Iga Świątek 31 maja 2023 roku będzie obchodzić swoje 22. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 22 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Dziedzictwo odc. 12. Majaczenie w gorączce. Streszczenie odcinka [18.04.23] Seher zauważa, że Yusuf ma bardzo wysoką gorączkę. Z chłopakiem jest coraz gorzej. Czy Yaman pozwoli jej zostać w domu? Już teraz przeczytaj streszczenie 12. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 71. Planowanie podróży poślubnej. Streszczenie odcinka [18.04.2023] German nadal sprzecza się z Cayetaną. Z kolei Claudio rozmawia z Leonor. O czym jej opowiada? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 71. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 200. Kolejny szantaż. Streszczenie odcinka [18.04.23] Okazuje się, że znajomość zawarta przez portal randkowy wcale nie jest taka dobra. Co się wydarzy? Kto niedługo będzie obchodził urodziny? Koniecznie przeczytaj streszczenie 200. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Kraków. Już od poniedziałku akcja rozdawania nasion "Dopraw miasto zielenią". To mieszanka jadalno-kwietna "Dopraw miasto zielenią" to projekt, który ma zachęcić mieszkańców do wysiewania łąk kwietnych na balkonach, rabatach oraz w swojej okolicy. W ramach akcji, która rusza już w poniedziałek (17 kwietnia) każdy chętny krakowianin będzie mógł odebrać saszetkę ze specjalnie dopasowaną do miejskich warunków mieszanką nasion.

📢 Wypadek z udziałem motocyklisty na krajówce pod Krakowem. Ranny motocyklista, jego pojazd wpadł na pobliskie pola W sobotę, 15 kwietnia w Pobiedniku Wielkim w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, na drodze krajowej nr 79, wydarzył się wypadek. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Kierowca jednośladu został poszkodowany, jego pojazd wyleciał z drogi i spadł na pobliskie pola. 📢 12. Podgórska Wyprzedaż Garażowa. Znów można było dać drugie życie rzeczom używanym Stowarzyszenie PODGORZE.PL oraz Fundacja Targ Pietruszkowy zaprosiły w sobotę (15 kwietnia) na kolejną Podgórską Wyprzedaż Garażową na placu Niepodległości. Ta swoista giełda na podgórskim placu jest organizowana tuż po targu pietruszkowym. - To doskonała okazja, by podarować drugie życie przedmiotom, których ktoś już nie potrzebuje - zachęcali organizatorzy. Sprawdziliśmy, jakie skarby można było znaleźć na stoiskach.

📢 Kraków. Wawelskie magnolie dają sygnał: to już naprawdę wiosna! Wzgórze rozkwita i zaprasza na najpiękniejsze zdjęcia w roku Rozkwitły magnolie, które stanowią najpiękniejszą oprawę dla zabytków na wzgórzu wawelskim. Odwiedzający Wawel już tradycyjnie "obstawiają" rozkwitłe krzewy, by zatrzymać ten widok na zdjęciach. Bywalcy zauważają, że magnolie tym razem niestety przemarzły, a w związku z tym są mniej okazałe. Mimo to nie brakuje im uroku, co potwierdzają kadry naszej fotoreporterki Anny Kaczmarz. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Ewakuacja mieszkańców pod Krakowem. Powodem tej akcji była uszkodzona rura gazowa Niebezpieczna akcja w Poskwitowie w gminie Iwanowice miała miejsce w piątek po południu. Uszkodzona została rura gazowa. Jak informuje oficer dyżurny z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie - sytuacja była na tyle groźna, że strażacy z lokalnych jednostek musieli przeprowadzić ewakuację mieszkańców z pobliskich domów.

📢 Najgroźniejsze i najpiękniejsze rośliny świata na wystawie w EXPO Kraków Ich ofiarami są najczęściej owady, pajęczaki, niewielkie skorupiaki, a nawet ślimaki - mowa o roślinach mięsożernych. Podczas pokazu w EXPO Kraków można było zobaczyć także moment karmienia roślin. Oprócz drapieżnych roślin wystawcy pokazali w Krakowie również najpiękniejsze okazy barwnych storczyków, miniaturowe drzewa bonsai oraz unikatowe sukulenty. Niezwykli przedstawiciele świata flory ściągnęli na wystawę tłumy krakowian. 📢 Nowa Huta: boks w kościele. Na osiedlu Szklane Domy wierni i sportowcy nie przeszkadzają sobie nawzajem Nie ukrywam, że byłem sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, obawiałem się o wielkość sali, a moje obawy na zmianę przeplatały się ze śmiechem. Sala treningowa w kościele? Brzmiało kuriozalnie - opowiada Marcin Wyka, trener w Nowohuckim Klubie Bokserskim 📢 Schrony w Krakowie. Pod szpitalem, szkołą, dawnym kinem. Nietypowe miejsca, gdzie można się schronić w razie wojny i kataklizmu W Krakowie jest całkiem sporo miejsc, gdzie można się schronić w razie kataklizmu czy wojny. Mowa nie tylko o schronach, takich jak ten pod Szpitalem im. Żeromskiego w Nowej Hucie, ale także o miejscach ukrycia oraz doraźnego schronienia. Znajdują się m.in. w szkołach, blokach, na terenach krakowskich uczelni, w jednym z parków, a nawet pod ogrodami klasztornymi. Część z najbardziej zaskakujących lokalizacji pokazujemy w naszej galerii. Nie spodziewacie się, gdzie w razie zagrożenia możecie się schronić!

📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku będą bogate w 2023 roku? Przeczytaj swój horoskop! 14.04.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix! 📢 Myślenice kiedyś i dziś. Mamy zdjęcia sprzed lat i z dziś. Zobacz, jak zmieniło się miasto 14.04.2023 Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej.

📢 Samolot spłoszył konie, konie uderzyły rolnika, rolnik zmarł. Niezwykły wypadek na proszowickim Rynku Środa 17 kwietnia 1929 roku była ciepłym, wiosennym dniem. Nic dziwnego, że na rynek w Proszowicach, na którym odbywał się cotygodniowy jarmark, przybyły tłumy sprzedających i kupujących. To właśnie w tym dniu i w tym miejscu miało miejsce wypadek równie tragiczny, co niezwykły. 📢 Centrum Szarbii po przebudowie. Retencja w zbiorniku, rekreacja na placu Zakończyła się rewitalizacja centrum Szarbii. Wieś w gminie Koniusza zyskała zbiornik retencyjny, który ma stanowić zabezpieczenie przeciwpowodziowe, a jego otoczenie służy celom rekreacyjnym.

📢 Tak wyglądało Zakopane i Krupówki 30 lat temu. Aż trudno uwierzyć! Niezwykłe archiwalne zdjęcia z lat 90. [14.04.2023] Patrząc na te zdjęcia trudno uwierzyć, że wszystkie zostały zrobione zaledwie 25 i 30 lat temu! Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników, "Gazeta Krakowska" dotarła do archiwalnych zdjęć Zakopanego lat 90. Patrząc na nie widać, jak bardzo zmieniły się ulice miasta pod Giewontem. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 14.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Proszowice. Nie żyje sześciolatek. Prokuratura wszczęła śledztwo Prokuratura Rejonowa dla Krakowa Nowej Huty wszczęła w śledztwo w sprawie śmierci sześcioletniego chłopca, do której doszło w poniedziałek w szpitalu w Proszowicach. Śledczy badają, czy do śmierci chłopca mógł przyczynić się błąd w sztuce lekarskiej. Jak dotąd nikomu nie zostały postawione zarzuty.

📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi!

📢 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kościelcu hucznie świętowali urodziny swojego patrona Mikołaja Kopernika W niedzielę minęła 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Okrągły jubileusz postanowili uczcić uczniowie Szkoły Podstawowej w Kościelcu, która od ponad półwiecza nosi imię wybitnego polskiego astronoma. Były prezenty, występy, tort i honorowe miejsca dla jubilata. 📢 Studniówka Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych. Maturzyści na Zielonym Wzgórzu. Zobacz zdjęcia Maturzyści Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych zorganizowali swój studniówkowy bal na Zielonym Wzgórzu w Zielonej. Uczniowie czterech klas technikum rozpoczęli od tradycyjnego poloneza.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.

📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

