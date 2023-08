Przegląd prasy 18.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [18.08.2023]”?

📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [18.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Tak grupa rezerwy szła do cywila. Kolorowe chusty i pompki na Rynku. Pamiętacie rytuały rezerwistów z czasów obowiązkowej służby wojskowej? Zasadnicza służba wojskowa została zlikwidowana niespełna 15 lat temu, a wraz z nią z ulic polskich miast zniknęli rezerwiści w kolorowych chustach, hucznie świętujący wyjście do cywila. Ostatni obowiązkowy pobór do wojska odbył się w grudniu 2008 roku. W Krakowie rezerwiści gromadzili się na Rynku Głównym, pod pomnikiem Adama Mickiewicza, gdzie grupowo robili pompki - jedną za każdy miesiąc spędzony w wojsku. Pamiętacie jeszcze tamte rytuały? W galerii można zobaczyć archiwalne zdjęcia.

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Oto najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. W te pomysły nie uwierzysz 17.08 Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

Prasówka 18.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Oto najlepsze memy znad polskiego morza! Janusz z Grażyną są królami bałtyckiego parawaningu Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Do Polski powróciły upały a wraz z nimi królowe parawaningu. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Idealne na wakacje 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia [18.08.2023 r.] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Listy wyborcze KO 2023. Wszystkie "jedynki" i nazwiska do Sejmu i Senatu Podczas Rady Krajowej zatwierdzono listy wyborcze Koalicji Obywatelskiej. Wśród kandydatów nie brakuje niespodzianek i kontrowersji. Są m.in. Michał Kołodziejczak, Bogusław Wołoszański, czy Stanisław Gawłowski. Poniżej prezentujemy "jedynki" KO w każdym z okręgów wyborczych do Sejmu, a w galerii zdjęć pełne listy ze wszystkimi nazwiskami kandydatów KO do Sejmu i Senatu w całym kraju.

📢 Zakazany owoc odc. 286. Identyfikacja zwłok. Streszczenie odcinka [23.08.23] Feride jest w salonie Hasana. Znajduje tam pewien przedmiot. Do kogo należy? Chwilę później pomaga Yildiz. W czym? Koniecznie przeczytaj streszczenie 286. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Palce diabła pod Krakowem. Niezwykły i rzadko spotykany grzyb znaleziony w Lesie Bronaczowa. Okratek australijski wygląda jak ośmiornica! Sierpień to doskonały miesiąc dla grzybiarzy. Choć internet zalewają zdjęcia pięknych borowików, okazałych kozaków i apetycznych maślaków, czasem można spotkać niezwykle rzadkie okazy. Takim jest okratek australijski, zwany palcami diabła, na który natrafił nasz czytelnik - pan Wojtek. Ten wyjątkowy grzyb wygląda groźnie i przypomina leśną ośmiornicę. Wydziela przy tym nieprzyjemny zapach, ale jest zupełnie nieszkodliwy. 📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Odrą Opole Trener Wisły Kraków Radosław Sobolewski ma dobrą sytuację kadrową przed meczem z Odrą Opole, który rozpocznie się w piątek o godz. 20.30. Grać nie mogą jedynie kontuzjowani Mateusz Młyński i Michał Żyro. Szkoleniowiec „Białej Gwiazdy” zapowiedział już jednak, że po słabym spotkaniu z GKS-em Tychy będą zmiany w wyjściowej jedenastce. Prezentujemy przypuszczalny skład Wisły na mecz z Odrą Opole.

📢 Nowoczesny dworzec autobusowy powstaje w Miechowie. Będzie taras na dachu i fotowoltaika Trwa budowa dworca autobusowego w Miechowie. Zagospodarowany będzie także teren wokół obiektu. Inwestycja ma poprawić komfort podróżowania, dać lepszy dostęp do komunikacji i miejsc parkingowych. To rewitalizacja przestrzeni publicznej, ale i ważna wizytówka miasta. Stąd będzie można jechać do sąsiednich gmin, powiatów oraz województw. Dworzec ma być gotowy latem 2024 roku.

📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.

📢 „Skoczek”, „Grzybek”, „Muszelka”. Krzesła z PRL-u są modne i kosztują krocie. Lepiej sprawdź strych i piwnicę! Krzesła z PRL-u są teraz na topie, dlatego miłośnicy designu są gotowi za nie sporo zapłacić. Niektóre kultowe wzory z lat 60., 70. i 80. kosztują na internetowych aukcjach krocie. Jeśli chcemy stworzyć modną aranżację w salonie czy jadalni, nie powinno we wnętrzu zabraknąć topowych mebli w stylu vintage. Może masz te perełki designu w piwnicy, na strychu czy garażu u rodziców? Zobacz, jakie modele krzeseł z PRL-u są najcenniejsze i najbardziej pożądane wśród kolekcjonerów. 📢 Agata Kornhauser-Duda przeszła metamorfozę! Nowa fryzura pierwszej damy to popularne uczesanie, które pasuje do każdego typu urody Agata Kornhauser -Duda jest żoną Prezydenta Polski i nie może sobie pozwolić na radykalne i odważne metamorfozy wizerunku. Pierwsza dama jednak zaskoczyła wszystkich, a jej krótkie włosy zaczesane do tyłu to już przeszłość. Zobacz, na jaką fryzurę się zdecydowała prezydentowa.

📢 Wybory parlamentarne 2023. W Krakowie Platforma stawia na znane nazwiska w wyborach do Senatu. A kto wystartuje z PSL? Opozycja idzie do wyborów parlamentarnych w ramach tzw. paktu senackiego. Właśnie poznaliśmy kandydatów do Senatu z Małopolski. Platforma Obywatelska postawiła na sprawdzone nazwiska: o senacką reelekcję powalczą Bogdan Klich oraz Jerzy Fedorowicz. Z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiło m.in. burmistrza Kęt Krzysztofa Klęczara oraz rolnika z podsądeckiej Moszczenicy Niżnej Stanisława Pasonia.

📢 Gwiazda „Klanu” nie do poznania. Aldona Orman nie jest już długowłosą blondynką. Zobacz metamorfozę aktorki Aldona Orman to polska aktorka znana wszystkim fanom rodzimych seriali. Gwiazda od 26 lat gra w „Klanie”. Przyzwyczaiła swoich fanów do swojego zawsze dopracowanego idealnego wyglądu i długich blond włosów. Obserwatorzy profilu w mediach społecznościowych byli zaskoczeni jej ostatnio dodanymi postami. Aldona Orman przeszła radykalną metamorfozę.

📢 Wkrótce otwarcie nowego odcinka trasy S7 z Krakowa do Warszawy. Na to czekali kierowcy Trwają ostatnie prace na nowym, prawie 19-kilometrowym fragmencie trasy S7: od granicy województw świętokrzyskiego oraz małopolskiego do węzła Miechów. Droga ma zostać udostępniona kierowcom już za kilka tygodni: w połowie września. Po oddaniu nowego odcinka S7 to na węźle Miechów będzie kończyć się droga ekspresowa prowadząca z Małopolski do Warszawy. Tak będzie do chwili oddania planowanego na sierpień 2024 roku kolejnego odcinka trasy S7 o długości 5,3 km - pomiędzy Miechowem a Szczepanowicami. 📢 Przesławice. Wypadek z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Trafił do szpitala W środę późnym wieczorem doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 775 w Przesławicach (między Proszowicami a Słomnikami). Kierowca samochodu osobowego potrącił rowerzystę. Jak się okazało, ten ostatni znajdował się pod wpływem alkoholu.

📢 Zmarł Stanisław Żuchowicz, strażak z OSP Cianowice. To Druh Honorowy i były wieloletni naczelnik jednostki Nie żyje Stanisław Żuchowicz, zasłużony druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Cianowicach w gminie Skała. Do końca był w straży, chociaż w ostatnich latach jako Honorowy Druh, a wcześniej wieloletni naczelnik jednostki OSP Cianowice. Zmarł w środę, 16 sierpnia 2023 r. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 19 sierpnia w Smardzowicach.

📢 Kraków. Tyle mieli otrzymać Rosjanie za kolportowanie materiałów Grupy Wagnera. Małopolska Prokuratura przedstawiła zarzuty Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ubiegłym tygodniu zatrzymali dwóch obywateli Rosji, a dokładnie – Aleksieja T. i Andrieja G., którzy zajmowali się kolportowaniem materiałów propagandowych na rzecz służb specjalnych Rosji. Mężczyźni za prowadzone działania mieli otrzymać ustalone wcześniej wynagrodzenie. Jak podaje małopolska prokuratura - "Zatrzymani na bieżąco kontaktowali się ze swoimi mocodawcami, którzy wysyłali obu zatrzymanym wskazówki dotyczące podejmowanych działań".

📢 Tak mieszka Dorota Szelągowska. Wyjątkowe siedlisko w malowniczej okolicy. Zobacz, jak się urządziła na wsi córka Katarzyny Grocholi Dorota Szelągowska uwielbia spędzać wolne chwile w swoim malowniczym siedlisku nad jeziorem. Córka pisarki Katarzyny Grocholi jakiś czas temu stała się właścicielką wyjątkowej posiadłości, która została zbudowana ok. 80 lat temu. Prowadząca „Totalne remonty Szelągowskiej” tutaj najlepiej ładuje akumulatory z dala od pracy, problemów i miejskiego zgiełku. Koniecznie zobacz, jak wygląda wyjątkowy dom Doroty Szelągowskiej w sercu Warmii. 📢 Tak znikał stary świat pod wodami Jeziora Czorsztyńskiego. Tych miejsc już nie ma. 25 lat temu zalana została Dolina Dunajca W 1997 roku, czyli 25 lat temu zakończono budowę zapory niedzickiej. Zalana została Dolina Dunajca i tym samym pod wodą zniknęły m.in. stare Maniowy i stary Czorsztyn. Zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu (Jezioro Czorsztyńskie) budowany był w latach 1970–1997, ale wysiedlenia zaczęły się już w latach 60. 25 lat temu zniknął stary świat, który już nie wróci, i który możemy podziwiać tylko na zdjęciach. Zobacz na archiwalnych fotografiach, jak kiedyś wyglądał stary Czorsztyn oraz jak postępowała budowa zapory.

📢 Gdzie na grzyby w Krakowie i okolicach? TOP 8 miejsc polecanych przez grzybiarzy w sierpniu 2023! Końcówka lata i początek jesieni to czas, kiedy coraz więcej grzybiarzy zapuszcza się w lasy w poszukiwaniu dorodnych okazów owoców runa leśnego. W sierpniu przypada sezon na kurki i koźlarze, we wrześniu natomiast najokazalsze są uwielbiane borowiki i podgrzybki, maślaki oraz kanie. Gdzie ich szukać? Zobacz TOP 8 miejsc w okolicach Krakowa polecanych przez grzybiarzy. 📢 TE IMIONA przyciągają pieniądze! Mają szansę na finansowy sukces! Kto będzie bogaty? 17.08.2023 Imię to coś więcej niż tylko nazwa. Określa nas, naszą osobowość, nierzadko wywołując skojarzenia z innymi osobami. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak ściśle imiona powiązane są z naszymi predyspozycjami i cechami charakteru. Wejdź w naszą galerię i sprawdź, czy twoje imię znajduje się na liście tych, przyciągających pieniądze jak magnes!

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 17.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 17.08.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Horoskop finansowy na sierpień 2023. Oto, co czeka Lwy, Panny i Wagi? 17.08.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse w sierpniu? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku. 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 17.08.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 17.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 17.08.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 ME siatkarek 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polki w mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet? Mecze dzisiaj Mistrzostwa Europy 2023 w siatkówce kobiet ruszyły 15 sierpnia, sprawdź dzisiaj wyniki meczów, terminarz, z kim gra Polska. Najlepszą drużynę kontynentu poznamy 3 września, a w walce o medale powinni się liczyć także nasze siatkarki. 📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 17.08.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Najmodniejsze kolory paznokci. Hitem mleczna biel, czekoladowy brąz, pomarańczowy i niebieski 17.08.2023 Szukasz oryginalnych i modnych kolorów paznokci na sezon 2023? W tym roku zarówno miłośniczki minimalizmu, jak i fanki szalonych stylizacji paznokci znajdą coś dla siebie. Kolorem roku jest Viva Magenta, czyli odcień karminowej czerwieni, ale możesz też postawić na czekoladowy brąz, pomarańczowy czy soczystą zieleń. Te kolory ożywią każdą stylizację. Masz ochotę na delikatny i subtelny manicure? Wybierz mleczną biel, jasny beż lub pudrowy róż. Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Dziedzictwo odc. 94. Sprzeczka o Yusufa. Streszczenie odcinka [23.08.23] Atmosfera między Yamanem a Seher jest napięta. Chwilę później dochodzi do awantury. Chodzi o młodego Yusufa. Co się stanie? Co zauważy Firat? Już teraz przeczytaj streszczenie 94. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Tragiczny wypadek w Harmężach k. Oświęcimia. Prokuratura bada okoliczności m.in. na podstawie zapisu monitoringu. Zdjęcia W sprawie tragicznego wypadku w Harmężach Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu dysponuje m.in. nagraniem z monitoringu, na którym widać renault chwilę przed uderzeniem w betonowy słup energetyczny. W środę, 16 sierpnia w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie odbyła się sekcja zwłok trzech mężczyzn, którzy ponieśli śmierć w wypadku. Na miejscu wypadku palą się znicze.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 17.08.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Horoskop dzienny na 22 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 22 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 21 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 21 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 17.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Referendum w Krakowie. Tak krakowianie odpowiedzieli na zadane im pytania 15 października, przy okazji wyborów parlamentarnych, w naszym kraju odbyć ma się ogólnopolskie referendum. Dużo emocji wywołują proponowane pytania (m.in. dotyczące przyjmowania imigrantów czy wieku emerytalnego). A czy pamiętacie ostatnie, lokalne referendum w Krakowie? Jaka była frenkwencja? Jakie były pytania i wyniki? Szczegóły poniżej.

📢 Wyjątkowe tramwaje pojadą po Krakowie zmienioną trasą W związku z awaryjną naprawą kanalizacji na ul. Karmelickiej i koniecznością skierowania dodatkowych linii tramwajowych do pętli w Cichym Kąciku, w najbliższą niedzielę, 20 sierpnia, linia nr 0 będzie kursować po trasie zmienionej. Zabytkowe tramwaje pominą ul. Piłsudskiego, al. 3 Maja i pętlę „Cichy Kącik”.

📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 17.08.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się! 📢 Duża część Krakowa bez tramwajów. Pasażerowie, przygotujcie się! W sobotę i niedzielę, 19 i 20 sierpnia, na ulicy Karmelickiej będą prowadzone prace przy awaryjnej naprawie sieci kanalizacyjnej. W związku z tym zostanie wstrzymany ruch tramwajów na odcinku od Teatru Bagatela do pętli w Bronowicach Małych. 📢 Od dziś zapisy na rowery w Krakowie! "Można wziąć do domu nawet na trzy miesiące" Dziś w samo południe została uruchomiona strona internetowa nowego systemu rowerów miejskich. Pod adresem lajkbike.ztp.krakow.pl można zapisać się na wypożyczenie jednośladu.

📢 Hebdów. Pożar domu mieszkalnego. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR W środę około 19.15 wybuchł pożar parterowego domu jednorodzinnego w Hebdowie (gmina Nowe Brzesko). W wyniku zdarzenia poparzeń doznał mieszkaniec budynku, około 60-letni mężczyzna. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ogień został już ugaszony przez strażaków.

📢 Tłok w Tatrach. Na szczycie Giewontu zabrakło miejsca dla ludzi. Tworzyła się kolejka do zejścia W Tatrach sierpniowe oblężenie. Piękna pogoda zachęciła tysiące turystów do wyruszenia na szlaki. Oblężony był Giewont. W południe ludzi było tak dużo, że nie mieścili się na kopule szczytowej. Ustawiła się nawet kolejka nie tylko po to, by wejść, ale i by zejść. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Chipsy wycofywane ze sklepów. Oto najnowsze ostrzeżenia GIS. Sprawdź także pozostałe szkodliwe produkty! Chipsy, płatki popularnej firmy, herbata z Biedronki, chipsy z Rossmanna, chipsy z Lidla oraz jajka z Kauflandu zostały wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 16.08.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak: hamburgery z bakteriami, zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

📢 Święto u seniorów z gminy Wielka Wieś. Śpiewali, tańczyli, a teraz liczą na zniżkową kartę seniora Seniorzy z gminy Wielka Wieś zorganizowali zabawę w Giebułtowie. Przybyło kilkaset osób, członkowie dziewięciu gminnych klubów seniora ze wszystkich gminnych miejscowości. To był czas świętowania i integracji. Osoby starsze, samotne, emeryci i renciści poznawali się i udowadniali, że siły i energii mają więcej niż niektórzy nastolatkowie.

📢 Memoriał Wagnera 2023. Wyniki i terminarz siatkarskiego turnieju w Krakowie Memoriał Wagnera w 2023 r. odbędzie się w dniach 18-20 sierpnia, sprawdź wyniki i terminarz prestiżowego turnieju towarzyskiego w Krakowie. Dla uczestników zawodów siatkarzy w Tauron Arenie będzie to ostatni sprawdzian przed mistrzostwami Europy. 📢 Wisła Kraków. „Biała Gwiazda” sprzedała ważnego piłkarza Potwierdziło się to, o czym spekulowano od kilku tygodni. Boris Moltenis żegna się z Wisłą Kraków. Środkowy obrońca został definitywnie sprzedany do Austrii Lustenau, czyli zespołu austriackiej Bundesligi. O transferze poinformowała sama Wisła. 📢 Tak mieszka Dawid Kubacki z Martą Kubacką. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak żyje sportowiec z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu problemów kardiologicznych żony przerwał sezon narciarski, żeby czuwać w szpitalu przy Marcie Kubackiej. Zaglądamy do pięknego domu małżeństwa w górach. Sprawdź, jak mieszka Marta Kubacka i Dawid Kubacki z ukochanymi córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu.

📢 Tak mieszka Iza Krzan w stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza pokochała Miss Polonia Izabella Krzan to ulubienica widzów i gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Miss Polonia regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

📢 Kąpielisko Kryspinów wciąż zamknięte. Pobrano kolejne próbki do badań jakości wody. Nowe wyniki mogą być w piątek Zakaz kąpieli obowiązuje w Kryspinowie w ośrodku Zalew na Piaskach leżący w Budzyniu w gminie Liszki. Sanepid zamknął akwen po skażeniu wody. Wykryto bakterie typu coli. w środę, 16 sierpnia ponownie pobrano próbki wody do badania laboratoryjnego, ale na wyniki trzeba poczekać do piątku. Być może przed weekendem znów będzie można pływać w kąpielisku Kryspinów, jednym z najbardziej znanych zalewów w okolicy Krakowa.

📢 ME siatkarek 2023. Poznaj skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy [ZDJĘCIA] Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet rozpoczęły się 15 sierpnia. W gronie 32 drużyn jest też oczywiście reprezentacja Polski, która ma walczyć o medale. Na ME rozgrywane w czterech krajach powołanych zostało 14 zawodniczek. Poznaj nasze siatkarki, w galerii zdjęci z Instagrama. 📢 Kraków. Tragiczny finał poszukiwań 70-letniego mężczyzny nad Zalewem Bagry. Z wody wyciągnięto ciało Od wtorku 15 sierpnia, nad Zalewem Bagry trwały poszukiwania 70-letniego mężczyzny, który przyjechał nad wodę ze swoją żoną. To właśnie ona zgłosiła jego zaginięcie. Niestety, w środę po południu z zalewu wyciągnięto ciało zaginionego. Bilans długiego weekendu nad wodą w Małopolsce jest dramatyczny - w sumie utonęły cztery osoby. 📢 Nocą złodziej zakradł się na posesję w powiecie wielickim. Z ciągnika siodłowego ukradł setki litrów paliwa 300 litrów paliwa ukradł złodziej z prywatnej posesji w Byszycach w powiecie wielickim. Złodziej najpierw przeciął przęsła ogrodzenia dostał się na teren prywatnej posesji, a następnie ukradł paliwo z zaparkowanego ciągnika siodłowego. Wieliccy policjanci zatrzymali złodzieja, okazał się nim mieszkaniec powiatu krakowskiego. To 42- latek, który w środę, 16 sierpnia usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.

📢 To już oficjalne: Bartłomiej Sienkiewicz "jedynką" Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Krakowa. Kto na pozostałych miejscach? W wyborach parlamentarnych "jedynką" Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Krakowa będzie były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Nie jest to zaskoczenie, bo o jego kandydaturze na lidera w stolicy Małopolski mówiło się nieoficjalnie od wielu tygodni. Z drugiego miejsca wystartuje natomiast była snowboardzistka Jagna Marczułajtis-Walczak, z kolei z trzeciego szef małopolskiej PO Aleksander Miszalski. 📢 Miechów. Upalne obchody Święta Wojska Polskiego Piękna, słoneczna pogoda i wysoka temperatura towarzyszyły wtorkowym obchodom Święta Wojska Polskiego w Miechowie. PO części oficjalnej odbyły się zawody strzeleckie. 📢 Patrycja Tuchlińska na zdjęciach z dzieciństwa z mamą. Tak wyglądała kiedyś młodsza o pół wieku ukochana Józefa Wojciechowskiego Patrycja Tuchlińska od kilku lat wiedzie luksusowe życie u boku Józefa Wojciechowskiego, jednego z najbogatszych Polaków. Mieszkają w willi w Warszawie, ale bardzo często przyjeżdżają do Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju, który należy do miliardera. Młoda wybranka pokazuje na Instagramie kadry ze swojego życia. Ostatnio zapozowała z mamą i pokazała też zdjęcia z dzieciństwa.

📢 Solcza. Rolnicy z gminy Pałecznica świętowali dożynki obok nowego domu ludowego Położona na obrzeżach województwa małopolskiego mała wieś Solcza gościła w tym roku rolników z gminy Pałecznica na dorocznych dożynkach. Wybór wsi-gospodarza święta plonów nie był przypadkowy. Mieszkańcy Solczy doczekali się bowiem w tym roku swojego domu ludowego, którego bardzo im brakowało. 📢 Te miejsca z listy UNESCO znajdują się w Małopolsce! Każdy musi je zobaczyć chociaż raz w życiu Znalezienie się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie lada wyróżnienie. Małopolska może pochwalić się sporą ilością takich miejsc. Okazuje się nawet, że nasze województwo plasuje się na najwyższej pozycji co do ilości zabytków, które znalazły się na liście UNESCO w całej Polsce. Specjalnie dla was wybraliśmy trzy miejsca, które według nas każdy, nie tylko Małopolanin, powinien zobaczyć chociaż raz w życiu. Dodatkowo przedstawiamy kilka ciekawostek na temat każdego z nich.

📢 Horoskop dzienny na 16 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 16 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Tyle zarabia żołnierz. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach. Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku! Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Kąpielisko Kryspinów zamknięte przez sanepid. Woda została skażona, wykryto bakterie coli W Kryspinowie nie ma szansy na kąpiel w Zalewie na Piaskach w najbliższych dniach. To jedno z najbardziej znanych kąpielisk zostało tymczasowo zamknięte przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie. Zakaz obowiązuje ze względu na wykrycie w wodzie bakterii typu coli. Taka sytuacja potrwa do odwołania. Plaża będzie czynna, ale wejście do wody niemożliwe. 📢 Spódnica midi to idealny wybór dla każdej pięćdziesięciolatki. Dobrze o tym wie Beata Ścibakówna, która wybrała model z plisami Spódnica midi to jedno z tych ubrań, które są niedocenione. Jednak coraz więcej kobiet przekonuje się, że taka długość potrafi zdziałać z figurą cuda. Świetnie maskuje masywne uda i pośladki, a poza tym wyeksponuje piękne kostki. Zobacz, na jaki krój zdecydowała się Beata Ścibakówna i zainspiruj się innymi modelami spódnicy midi.

📢 Seria wypadków pod Krakowem. Auto wpadło w dom, inne dwa zderzyły się na zakopiance, a kolejne na drogach lokalnych We wtorek, 15 sierpnia od rana ciągnie się seria wypadków. W powiecie myślenickim samochód wjechał w dom. Ale pierwsze dzisiejsze wypadki były już nocą z poniedziałku na wtorek. W Radziszowie na drodze w kierunku Skawiny nocą zderzyło się kilka samochodów. Na miejsce wezwano służby ratownicze. Były duże utrudnienia w ruchu. 📢 Oto Dolina Raby. Tak wygląda nowe kąpielisko pod Krakowem. Piękne molo, plaża, kajaki i park linowy. Już można pływać i wypoczywać! „Dolina Raby” - to nowe miejsce wypoczynku w Kłaju w powiecie wielickim. Wielkie kąpielisko, w którym od tego lata można już pływać, są ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem kąpiących się. Są plaże i wiele atrakcji, możliwości uprawiania sportów na lądzie i w wodzie. Powstały place zabaw, ścianki wspinaczkowe oraz park linowy. Nie brakuje wypożyczalni kajaków i rowerków wodnych. Tu można wygodnie wypoczywać. Zobaczcie jak pięknie.

📢 Dziedzictwo odc. 95. Wzruszenie Kiraz i usamodzielnienie. Streszczenie odcinka [24.08.23] Kiraz postanawia postawić na swoim i się usamodzielnić. Ali jest temu przeciwny. Czy zmieni zdanie? Tymczasem Yaman ulega Seher. W jakiej sprawie? Już teraz przeczytaj streszczenie 95. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dożynki w Opatkowicach. Zamiast dziękować za plony, prosili o dobrą pogodę Już dawno tradycyjne święto plonów nie wzbudzało tylu kontrowersji, co niedzielne dożynki gminy Proszowice w Opatkowicach. Choć sama impreza okazała się udana - dopisała pogoda i delegacje z wieńcami - to w wypowiedziach uczestników wielokrotnie wracała kwestia aury, która nie pozwoliła zebrać zbóż zgodnie z planem. Dlatego część rolników w niedzielę świętowała, a część zajęta była żniwami.

📢 Piotrkowice Małe. Po wakacjach uczniowie wrócą do odmienionej szkoły. Firmy chcą zdążyć przed pierwszym dzwonkiem Pracownicy firm, prowadzących modernizację Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, nie mają wakacji. Przerwę od nauki szkolnej wykorzystują, by zrobić jak najwięcej przed powrotem uczniów. Według zapowiedzi na 1 września mają się zakończyć wszystkie prace, których prowadzenie może utrudnić normalną naukę.

📢 Memy o Robercie Makłowiczu! Królu polskiej gastronomii 12 sierpnia 1963 roku w Krakowie na świat przyszedł wirtuoz smaku, mistrz snucia opowieści i król polskich kulinariów - Robert Makłowicz. Jego niesłabnąca popularność w naszym kraju powodowana jest dwiema rzeczami - jedni go po prostu kochają, a inni... się z niego śmieją! Z okazji urodzin mistrza prezentujemy Wam najlepsze MEMY! 📢 Miechów. Deszczowe powitanie Kadrówki. Nie wszyscy dotarli na Rynek Do Miechowa dotarli w poniedziałek uczestnicy 58. Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Tym razem miasto przywitało ich deszczowo i chłodno. Choć ten chłód dotyczył tylko panującej temperatury, bo piechurzy zawsze mogą w Miechowie liczyć na gościnne przyjęcie. 📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów na LATO 2023! 30.07.2023 Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie!

📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym!

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Warszawa 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Warszawie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Warsaw Open.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Warszawa 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach Legii Warszawa. 📢 Powiat krakowski. Witacze, czyli dowcipne ozdoby dożynkowe. Ludzie dekorują posesje i przydrożne tereny dla zabawy i śmiechu Dożynkowe postacie ze słomy i szmat, traktory ze słomianych bali, świnie z kostek sprasowanej słomy, dorodny koń z resztek siana i kogut z pozostałości po skoszeniu pszenicy, żyta i owsa. Takie ozdoby robią mieszkańcy wiosek, w których odbywają się dożynki. Te swoiste ozdoby to witacze. W ten sposób organizatorzy dożynek zapraszają gości do wspólnego świętowania. Zobaczcie, jaką fantazję mają rolnicy i gospodynie w podkrakowskich miejscowościach. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Drużyny z dawnych lat: Kraków i okolice. Pamiętasz je, a może w nich grałeś? Zdjęcia Hutnik, Garbarnia, Wawel, Prądniczanka, Orzeł Piaski Wielkie, Dąbski... Drużyn z Krakowa jest tutaj znacznie więcej, i są też takie, które naturalnie traktujemy jako reprezentantów krakowskiej piłki - Dalin Myślenice, Górnik Wieliczka, Skawinka... Ta GALERIA ZDJĘĆ GRUPOWYCH to galeria wspomnień, bowiem w tym kształcie żaden z zespołów już nie istnieje. Najstarsze zdjęcia mają ponad 20 lat, najmłodsze też już są historią. >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Turniej Deichmanna w Nowym Sączu. Tak grali najmłodsi piłkarze [ZDJĘCIA] Turniej Deichmanna. 12 maja w Nowym Sączu odbyły się kolejne mecze XII edycji piłkarskiego turnieju Deichmann Minimistrzostwa. Nie brakowało dobrej zabawy i dużych emocji, zaciętej gry i pięknych goli, radości zwycięzców i smutku przegranych. Oto galeria zdjęciowa z niedzielnej imprezy.

