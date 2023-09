Przegląd prasy (18.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zamiokulkas - trik na wypuszczenie nowych liści. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje”?

Prasówka 18.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczenie nowych liści. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Strzelanina pod Częstochową. Dwie osoby zginęły w miejscowości Celiny w pow. częstochowskim W miejscowości Celiny w pow. częstochowskim zginęły dwie osoby. Policja informuje, że padły tam strzały. Nie żyją dwaj mężczyźni w wieku 44 i 52 lata. Starszy z mężczyzn zmarł podczas reanimacji. Na miejscu pracowała policja pod nadzorem prokuratury.

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

Prasówka 18.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Na nowym odcinku S7 Moczydło - Miechów tworzą się duże korki. Tak sytuacja wyglądała w niedzielę Kierowcy jadący w niedzielny wieczór nowo otwartym odcinkiem odcinkiem S7 Moczydło-Miechów przed zjazdem z ekspresówki stali w długim korku. Dwupasmowa jezdnia przed rondem zwęża się do jednego pasa, co spowodowało zator. Właśnie tam najdłużej stali kierowcy, którzy jechali na południe kraju.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 17.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle dostaną emeryci Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz znów został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia. 📢 To wydarzy się w drugiej połowie września w serialu Zakazany owoc. Wielka intryga, zawał i rozwód "Zakazany owoc" to obecnie najpopularniejszy turecki serial emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Widzowie z dużym zainteresowaniem śledzą losy bohaterów produkcji znad Bosforu. Wiemy już, co wydarzy się w drugiej połowie września w popularnym serialu. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które będzie można oglądać od 18 września.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Widzewem Łódź To nie był udany mecz Cracovii, przegrała w Łodzi z Widzewem 0:2 w ramach 8. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Oceniamy piłkarzy w skali 1 - 10. Trudno jednak o wysokie noty dla krakowian. Zobaczcie oceny w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Eko Bieg po Dolinie Będkowskiej. Setki zawodników, rywalizacja i zmagania na wymagających trasach jurajskich Ponad 400 zawodników dorosłych i dzieci zapisało się na 12. edycję Eko Biegu po Dolinie Będkowskiej. Na start przybyło nieco mniej. Na 6-kilometrowa trasę wyruszyli w niedzielę, 17 września o godz. 10. A nieco ponad 20 minut później już pierwsi dobiegli do mety. Oceniali, że trasa jak zwykle była wymagająca, z dużym podbiegiem i skomplikowanym spadkiem terenu na finiszu.

📢 Niezwykła Dolina Mnikowska z iglicami i malowidłem skalnym. Turystów wita bijącym źródłem potoku Sanka. Zobacz jak pięknie Na rozległej polanie we wsi Mników (która ma 700-letnią historię) zaczyna się Dolina Mnikowska. Wejście do doliny jest jakby przez wrota skalne, bo takie wrażenie sprawiają skały z bardzo stromymi ścianami. Latem, w dni upalne to miejsce pozwala na odpoczynek, ochłodę, spokój i wyciszenie nad brzegami potoku Sanka. Koniecznie zobacz, mamy zdjęcia. 📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Hutnik - Stomil. "Dzielnica antykomunistyczna". Oprawa i kibice na meczu przyjaźni. Race i transparenty. Zdjęcia Hutnik Kraków - Stomil Olsztyn. Na trybunach był to tzw. mecz przyjaźni, no bo kibicowskie grupy obu klubów żyją w zgodzie. Sympatycy Stomilu zajęli na stadionie miejsca nie w sektorze dla gości, ale na trybunie razem z kibicami nowohuckiej drużyny. Mecz odbywał się 17 września, w 84. rocznicę napaści ZSRR na Polskę, więc to z pewnością z tej okazji wywieszono duży transparent "Dzielnica antykomunistyczna", a w 25 minucie odbyła się celebracja tego hasła - kibice odpalili czerwone race, były antykomunistyczne przyśpiewki. Mecz został przerwany. W drugiej połowie także nad stadionem się zadymiło, ale już w barwach klubowych Hutnika. Zobaczcie zdjęcia z trybun.

📢 Kraków. Odpust w mogilskim sanktuarium Krzyża Świętego W Opactwie Cystersów w krakowskiej Mogile, w tutejszym sanktuarium Krzyża Świętego, trwa główny dzień odpustu. O godzinie 11 wierni zgromadzili się na mszy św. - sumie odpustowej - przy ołtarzu polowym w ogrodzie klasztornym. W Mogile nie zabrakło też tradycyjnych kramów odpustowych. Uroczystości odpustowe ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego potrwają w mogilskim sanktuarium jeszcze do 21 września. Warto wiedzieć, że w tym czasie, przy okazji nawiedzania sanktuarium, można też zwiedzić zabytkowy drewniany kościół św. Bartłomieja Apostoła - w godz. 9-18. 📢 84. rocznica agresji ZSRR na Polskę. W Krakowie uczczono pamięć ofiar W 84. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę w Krakowie uczczono pamięć ofiar totalitaryzmów sowieckiego i niemieckiego oraz wszystkich poległych za wolność ojczyzny. W uroczystościach uczestniczył II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Hołd oddali także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz służb mundurowych. Obecni byli również małopolscy parlamentarzyści.

📢 Śmiertelny wypadek na Orlej Perci w Tatrach. Zginęła turystka. Spadła do Doliny Buczynowej W niedzielę doszło do śmiertelnego wypadku w rejonie Orlej Perci. Zginęła turystka, którą wraz z grupą prowadził przewodnik tatrzański. Ratownicy TOPR przetransportowali za pomocą śmigłowca ciało kobiety do Zakopanego – poinformował dyżurny ratownik TOPR. 📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarek: kiedy i z kim grają Polki? Terminarz, wyniki i tabela grupy C w Łodzi Kwalifikacje olimpijskie siatkarek w grupie C odbywają się w Łodzi, gospodarzem turnieju jest Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela rozgrywek, które zaplanowano na 16-24 września 2024 r. Stawką jest przepustka na igrzyska olimpijski w przyszłym roku w Paryżu. Sprawdź, kiedy i z kim grają polskie siatkarki.

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarek: wyniki, terminarz, tabele. Polska walczy o przepustkę na turniej siatkówki IO Paryż 2024 Kwalifikacje olimpijskie w siatkówce kobiet ruszyły, sprawdź wyniki, terminarz i tabele. W dniach 16-24 września 24 zespoły siatkarek, podzielone na trzy grupy, powalczą o przepustki na przyszłorocznego igrzyska w Paryżu. Oto plan i wyniki meczów dzisiaj.

📢 Bieg Twierdzy Kraków. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników na przełajowej trasie w okolicach fortu Barycz Kolejna, osiemnasta już edycja reaktywowanego Biegu Twierdzy Kraków, zaplanowana na niedzielę 17 września, odbyła się na terenie i w okolicach fortu 50 1/2 O Barycz przy ulicy Jana Hallera. Uczestnicy biegu mieli do pokonania przełajem dwa dystanse: 5 i 10 km. Po dekoracji zwycięzców była możliwość zwiedzania wnętrz obiektu pod opieką przewodnika z RAWELIN Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii. Obejrzyjcie zdjęcia z trasy zawodów. Przejdź do galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Proszowice. Ochotnicy z Klimontowa nie do pokonania w ratowniczych mistrzostwach Drużyna reprezentująca Ochotniczą Straż Pożarną w Klimontowie po raz czwarty z rzędu wygrała powiatowe mistrzostwa jednostek OSP w ratownictwie. Druga lokata przypadła druhom z Kościelca. Na trzecim miejscu skończyli zawody strażacy z Czuszowa. Startowało 14 drużyn.

📢 Wielkie wpadki budowlańców. Bubel, fuszerki i wstyd. Zobacz największe pomyłki fachowców polskiego internetu! Miał być szybki remont, a skończyło się na wielkiej wpadce, bublu i wstydzie. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, którzy mówili, że wszystko będzie dobrze. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach. Meksykańska fala już była, brakuje tylko parawanów! Tłumy turystów w Tatrach, kolejki na Rysy dłuższe niż na promocjach w galeriach handlowych i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Iga Świątek - kiedy mecz? Gdzie oglądać Świątek? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK online Tokio 2023 Iga Świątek rozgrywa kolejny świetny sezon. Rok 2023 jest dla Polki równie udany jak poprzednie, dlatego warto bardzo uważnie śledzić terminarz jej startów. Kiedy gra Świątek? Gdzie można oglądać mecze Świątek w telewizji? W tym materiale zamieszczamy kalendarz wszystkich występów tenisistki, podajemy dni i godziny jej pojedynków oraz transmisje i wyniki online. Najbliższe spotkanie Iga Świątek rozegra w turnieju WTA 500 w Japonii. Sprawdź poniżej, o której godzinie mecz Świątek w Tokio.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Tokio 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w Japonii? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 500 na kortach w Tokio.

📢 Powrót do przeszłości w Krakowie. Parada zabytkowych tramwajów W niedzielę - 17 września - w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu ulicami Krakowa przejechały historyczne i współczesne tramwaje. Pojazdy wyruszyły o godz. 11 z zajezdni tramwajowej Podgórze przy ul. Brożka 3 i przejechały do zajezdni tramwajowej Nowa Huta na ul. Ujastek 12. Do pojazdów można wsiąść na terenie zajezdni Podgórze (wejście na teren zajezdni jest możliwe już od godz. 10) oraz tylko na jednym przystanku na trasie parady - "Teatr Słowackiego". 📢 Horoskop dzienny na 17 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 17 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 19 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 19 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 20 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 20 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 22 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 22 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 16. Obrona swojej żony. Streszczenie odcinka [18.09.23] Ferit staje w obronie swojej żony. Przed kim będzie chciał ją ochronić? Kto zadzwoni do Pelin? Już teraz przeczytaj streszczenie 16. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 17. Odwołana randka. Streszczenie odcinka [19.09.23] Rodzina Kazima wybiera się do restauracji. Kto jeszcze się w niej pojawi i kto odwoła randkę? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 17. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 17.09.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 AKACJOWA 38 odcinek 182. Prawdziwa twarz Justa. Streszczenie odcinka [19.09.2023] Casilda próbuje żyć marzeniami. Tymczasem Celia niespodziewanie wraca do domu, jednak nie sama. W czyim towarzystwie się pojawi? Przeczytaj streszczenie 182. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Chrobrym Głogów Trzeba sobie powiedzieć szczerze, że remis 1:1 Wisły Kraków z Chrobrym Głogów jest dla tej pierwszej drużyny praktycznie jak porażka. To kolejna strata punktów na swoim terenie i to z jednym ze słabszych zespołów w I lidze. Prezentujemy wnioski, jakie płyną po sobotnim meczu. 📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 17.09.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku. 📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 17.09.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Blok-gigant przy Dworcu Głównym w Krakowie budzi kontrowersje. Budowa zgodna z prawem, ale czy z rozsądkiem i standardami urbanistycznymi? Doczekaliśmy się odpowiedzi od urzędników miejskich w sprawie kaskadowego apartamentowca, który rośnie przy ulicy Wita Stwosza, na przeciwko Dworca Głównego. Ta budowa budzi w Krakowie spore emocje. Blok jest znacznie wyższy niż okoliczna zabudowa, a nawet osiedle, którego ma być częścią, a wizualnie przytłoczył i zasłonił cały kwartał. Urzędnicy miejscy opisują historię wydawania zgód na jego budowę. Wszystko zgodnie z przepisami, ale przed wprowadzeniem planu miejscowego, który zabroniłby takiej zabudowy. Jak to w Krakowie bywa. W opowieści urzędników budowlę sięgającą ponad 43 metrów nazywa się... "akcentem urbanistycznym".

📢 Nowe utrudnienia na zakopiance. W poniedziałek zamkną jeden pas jezdni i ograniczą prędkość. Te zmiany wymuszają roboty budowlane Na utrudnienia, zwężenie jezdni i ograniczenia w ruchu natrafią kierowcy jadący zakopianką. Już od poniedziałku, 18 września zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu, która utrudni jazdę tuż za Krakowem w Libertowie w gminie Mogilany. Taka sytuacja potrwa 10 dni. Zmiany będą dotyczyły jezdni w kierunku Myślenic. Zaplanowano tam prace budowlane, które wymuszają zmiany w ruchu. 📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec (17.09.2023) Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Wspaniale zaprezentował się także w trakcie dzisiejszego meczu z Serbią. Dzięki temu reprezentacja Polski awansowała do półfinału Mistrzostw Europy! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia!

📢 Tu wesele urządziła Ewa Wachowicz. Wyjątkowe wnętrza i piękne widoki. Zamek w Przegorzałach to jedno z niezwykłych miejsc na mapie Krakowa! To była królewska zabawa! Ewa Wachowicz wyprawiła wesele w zamku w Przegorzałach, który obecnie nosi nazwę Zinar Castle. To jeden z najbardziej ekskluzywnych i ciekawych obiektów weselnych w okolicach Krakowa. Bogate wnętrza, piękne widoki i wspaniały klimat. To także kompleks budynków o bogatej i zaskakującej historii. Zobaczcie miejsce, w którym Ewa Wachowicz z mężem Sławomirem Kowalewskim i zaproszonymi gośćmi bawiła się do białego rana. Mamy zdjęcia! 📢 Kraków. Wyjechał sportowym autem prosto z salonu i skasował cztery inne na parkingu. "Tragedia na Dębnickim nic ich nie nauczyła" "Pod Makro w Borku Fałęckim w stojące na parkingu nasze auta uderzył z ogromną prędkością młody człowiek nowiutką Kia GT (580KM) wartą ok. 400 000 zł" - pisze nasz Czytelnik i przesyła zdjęcia. Sprawa została zgłoszona na policję. Jak twierdzi nadawca wiadomości, kierowca, który spowodował wypadek, przed chwilą kupił auto w salonie lub wziął je na testy. - Cud, że nikt nie przechodził przez parking... Wypadek na moście Dębnickim nic nie nauczył - kwituje.

📢 Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy w siatkówce. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo ciekawa postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 17.09.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah. 📢 Juromania 2023. Zamek w Pieskowej Skale w staropolskim klimacie, w towarzystwie strojnych szlachciców, tańczących dam Jura w klimacie - to hasło tegorocznej Juromanii, czyli święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W Pieskowej Skale na dziedzińcu zamku i w jego murach można było usłyszeć opowieści i legendy o szlacheckich zwyczajach ich herbach. Podziwiać tańczące damy, walczących szlachciców. A do tego były degustacja staropolskich potraw, a z nimi historyjek o wznoszonych toastach i pojedynkach.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Chrobrym Głogów Dla Wisły Kraków remis 1:1 z Chrobrym Głogów u siebie to wynik mocno rozczarowujący. „Biała Gwiazda” miała ruszyć do odrabiania strat do czołówki I ligi, a zamiast tego straciła kolejne dwa punkty. Oceny wiślaków za to spotkanie nie mogą być wysokie.

📢 Polska pokonała Włochy w finale ME siatkarzy 2023. Co za wynik! Po 14 latach znów mamy złoto mistrzostw Europy w siatkówce Wynik finału ME siatkarzy Polska - Włochy spełnił nasze oczekiwania. Dzisiaj (sobota, 16 września) w Rzymie Biało-Czerwoni wygrali z gospodarzami meczu i zdobyli złoty medal mistrzostw Europy. Na taki tytuł czekaliśmy aż 14 lat! 📢 Juromania 2023. Tajemnice pustelni na Grodzisku. Stoi tu maleńki kościółek i słoń z obeliskiem na plecach Chociaż niewielki kościółek i pustelnia błogosławionej Salomei stoi na wzgórzu Grodzisko, to jest oddalone od Skały, jakby na uboczu. Jednak tego miejsca nie omija szlak Juromanii, czyli wielkiego święta Jury Krakowski-Częstochowskiej, które w tym roku obchodzi się od 15 do 17 września. Zaciekawieni juromaniacy zaglądają do Grodziska, przysłuchują się opowieściom przewodników, podziwiają zespół architektoniczno-rzeźbiarski. Wędrują tu turyści szlakiem do tajemniczej pustelni, żeby zobaczyć maleńki domek, z Górą Kalwarią w środku i kamiennym łóżkiem klaryski bł. Salomei, siostry księcia Bolesława Wstydliwego.

📢 Polska - Włochy na żywo, finał ME 2023 w siatkówce. Jaki wynik w mistrzostwach Europy uzyskają dzisiaj siatkarze? Transmisja stream online Mecz Polska - Włochy zakończy ME siatkarzy 2023, sprawdź wynik na żywo. Finał mistrzostw Europy w siatkówce odbędzie się dzisiaj, w sobotę, 16 września, początek relacji live o godz. 21:00. Gdzie oglądać? Będzie transmisja stream online. 📢 Oto 10 najpiękniejszych miejsc w Tatrach na jesienne górskie wędrówki. Zobaczcie, gdzie warto iść we wrześniu i październiku W Tatrach powoli rozpoczyna się jesień. To dla wielu miłośników wędrówek po górskich szlakach najpiękniejsza pora roku. To właśnie teraz tatrzańskie szczyty i lasy przybierają złoto-brązowe barwy. Szlaki wyludniają się, a i pogoda jest zdecydowanie bardziej stabilna. To właśnie teraz wiele osób decyduje się na wypad w góry. Zobaczcie, które miejsce w Tatrach warto odwiedzić o tej porze roku.

📢 Wyjątkowym widowiskiem Wawel zaprasza na swoją nową wystawę. Mapping na na dziedzińcu arkadowym "Obraz Złotego Wieku" to najnowsza wystawa Zamku Królewskiego na Wawelu. Muzealnicy opowiadają o niej niesamowitym widowiskiem wyświetlanym na dziedzińcu arkadowym od piątku do soboty w godzinach 19.00–23.00. 📢 Tak mieszka Julia von Stein z "Diabelnie boskie". Róż, samochody i... trumny. Tak wygląda codzienność słynnej Małopolanki [17.09] Julia von Stein zasłynęła z udziału w takich programach jak "Królowe życia" oraz "Damy i wieśniaczki". Jej poczynania wielu Polaków, może śledzić na ekranach telewizorów, także dzięki jej udziałowi w programie "Diabelnie boskie". Tam Małopolanka pokazuje swoje życie, w którym na co dzień zajmuje się... projektowaniem trumien oraz makijażem zwłok. Tym jak żyje i mieszka chętnie chwali się na swoich profilach w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami!

📢 Wisła Kraków. Kibice dopingowali „Białą Gwiazdę” na meczu z Chrobrym Głogów, a na koniec byli wściekli... Ponad 15 tysięcy kibiców zjawiło się w sobotnie popołudnie na stadionie przy ul. Reymonta, by dopingować Wisłę Kraków w meczu z Chrobrym Głogów. To było pierwsze spotkanie „Białej Gwiazdy” po reprezentacyjnej przerwie, a że ostatni raz grała ona u siebie blisko trzy tygodnie wcześniej, to nie dziwi, że fani przyszli licznie dopingować swoją drużynę. I znów przeżyli rozczarowanie... 📢 Kasprowy Wierch w jesiennej odsłonie. To najpiękniejsza pora roku w Tatrach. W górach zrobiło się wyjątkowo uroczo Kiedy Tatry są najpiękniejsze? Odpowiedź może być tylko jednak – jesienią. Nie wierzycie – zobaczcie na te zdjęcie. A to dopiero początek magicznej pory roku w najwyższych górach w Polsce.

📢 III liga. Star Starachowice lepszy od Garbarni Kraków. Kluczowa była czerwona kartka dla bramkarza W meczu grupy IV trzeciej ligi piłkarskiej, rozegranym w sobotę 16 września w Ożarowie, występujący tam w roli gospodarza Star Starachowice pokonał Garbarnię Kraków. 📢 Tłumy na Gubałówce. Polacy pokochali weekendowe wypady do Zakopanego Polacy zrobili sobie przedłużenie wakacji. Kolejny słoneczny weekend i znów Zakopane zapełniło się turystami. Na Gubałówce, skąd można podziwiać Tatry, zrobiło się wyjątkowo tłocznie. 📢 Jeden z symboli Krakowa. 200 lat temu zakończono usypywanie Kopca Kościuszki W Muzeum Kościuszkowskim przy Kopcu Kościuszki w sobotę przypomniano o okrągłej rocznicy - 200-leciu usypania kopca. W programie spotkania znalazły się wykłady okolicznościowe, jak też wystawa historyczna z okazji 35. rocznicy Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Fundacja ta powstała w 70. rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości, w 1988 r. i jest kontynuatorką Towarzystwa imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie z 1884 roku. Jej celem jest utrwalanie tradycji kościuszkowskiej, badanie i popularyzowanie historii Wojska Polskiego na tle innych współczesnych mu armii oraz propagowanie idei pokoju i porozumienia na świecie. Fundacja zajęła się też gromadzeniem eksponatów dla Muzeum Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

📢 Juromania 2023: program imprez i atrakcji w niedzielę, 17 września (dzień III) Juromania 2023 - szczegółowy program imprez zaplanowanych na niedzielę, 17 września 2023. 📢 Żużel: Grand Prix 2023. Wyniki, terminarz, klasyfikacja indywidualnych mistrzostw świata. Polacy walczą o medale Grand Prix 2023 na żużlu ruszyła 29 kwietnia, sprawdź wyniki, oto klasyfikacja generalna i terminarz IMŚ. W programie żużlowych indywidualnych mistrzostw świata w tym roku jest zaplanowanych 10 eliminacji. Medalistów poznamy najpóźniej 30 września. Najbliższy turniej to Grand Prix Danii 16 września.

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Oto najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Nie uwierzysz w to, co zobaczysz Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Ceny na lotnisku w Krakowie. Piwo, paluszki i bułka to majątek. Rzadko latasz? To możesz się zdziwić Czekając na lot można się napić - piwo butelkowe 16 zł, w puszce 12. Do tego przegryzka - paluszki słone 12 zł lub kanapki od 20 do prawie 30 zł. Sporo, ale tu nawet obwarzanek kosztuje więcej niż na Rynku Głównym - 4 zł. Ceny zwykłych produktów na lotnisku w Krakowie-Balicach, po przejściu kontroli bezpieczeństwa, bezpieczne dla portfeli podróżnych już nie są... Zobaczcie w naszej galerii zdjęć. 📢 Hokejowe derby Małopolski dla Comarch Cracovii. W meczu z PZU Podhale Nowy Targ padło aż 11 goli W piątkowym meczu ekstraligi hokeja (15 września 2023) PZU Podhale Nowy Targ przegrał na swoim lodowisku z Comarch Cracovią. Spotkanie miało się odbyć w Krakowie, ale zmieniono gospodarza.

📢 Na Błoniach pojawił się namiot cyrku Zalewski. Widowiska przez weekend Akrobacje na trapezie, jazda motocyklami w kuli, magia - to wszystko oferuje cyrk, który rozbił swój namiot na Błoniach. Będą też postaci z bajek i gier, w tym spiderman! Widowiska odbędą się w sobotę i niedzielę. Bilety od 50 zł, a samo miasto zarobi ponad 22 tys. zł za wynajem miejsce na Błoniach Krakowskich dla cyrku Zalewski.

📢 Wybierz się na wycieczkę z PTTK i poznaj lepiej okolice Krakowa Trwa 51. sezon akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. Do udziału w nim zaprasza Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK. W ramach akcji można podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i lepiej poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. Już w ten weekend kolejna wycieczka.

📢 Stabilizacja osuwiska w Łazanach w powiecie wielickim. Są rządowe pieniądze na walkę z żywiołem Żywioł zniszczył drogę powiatową w Łazanach w gminie Biskupice. Tam intensywne deszcze uaktywniły osuwisko, które zniszczyło drogę, wyrządziło wielkie szkody. Samorządowcy z powiatu wielickiego zabiegali, żeby pozyskać wsparcie. Polski rząd dołożył starań, żeby dofinansować naprawianie szkód. Na prace w Łazanach przyznano prawie 7,5 mln zł wsparcia rządowego. W piątek, 15 września stosowną umowę na przekazanie dotacji i realizację tego zadania podpisali I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz i starosta powiatu wielickiego Adam Kociołek. 📢 Małopolskie tereny zachwyciły Europejczyków. „Mało znany cud natury tuż pod Krakowem” polecany obcokrajowcom na wycieczkę Woj. małopolskie od zawsze cieszyło się dużym zainteresowaniem turystów – zarówno tych pochodzących z kraju, jak i ze świata. Okazuje się, że małopolskie tereny ponownie oczarowały obcokrajowców, którzy jedną z atrakcji regiony określają „mało znanym cudem natury tuż pod Krakowem”. Zobaczcie, gdzie już niedługo można spodziewać się napływu tłumów.

📢 Powiat miechowski. Dziesięcioro kandydatów do Sejmu. Będzie mandat? Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała listy komitetów, które wystawiają kandydatów w zaplanowanych na 15 października wyborach do Sejmu i Senatu. Wśród osób, które będą walczyć o 14 mandatów poselskich w okręgu nr 13 jest spora grupa przedstawicieli powiatu miechowskiego. Czy któremuś z nich uda się do dostać do Sejmu?

📢 Propozycje na weekend (16, 17 września) w powiecie proszowickim Zawody strażaków, piknik w Szarbii, rywalizacja biegaczy i piłkarzy w Proszowicach, to propozycje na nadchodzący weekend w powiecie proszowickim. Można też po prostu wybrać się na spacer lub przejażdżkę rowerową, korzystając ze słonecznej, wrześniowej pogody. 📢 Gdzie na weekend? Nasza piękna Małopolska na wyciągnięcie ręki Z roku na rok przybywa turystów, którzy poszukują ciekawych wrażeń i nowych inspiracji: wyróżniających się, nieopatrzonych miejsc. Oryginalnych, szczycących się dobrą kuchnią i kontynuujących lokalne tradycje. Mamy dla Was podpowiedzi, bo w naszym regionie znajdziemy wiele takich miejsc.

📢 Wstęp wolny. Europejskie Dni Dziedzictwa 2023 w Wieliczce Wieliczka jest jedynym miejscem na mapie Polski, który może się poszczycić aż dwoma obiektami na liście UNESCO: sławną na cały świat Kopalnią Soli w Wieliczce i Zamkiem Żupnym. Od lat te atrakcje biją rekordy popularności. Teraz na chętnych czeka nie lada gratka: wstęp wolny! W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa możemy zwiedzić Zamek Żupny i Muzeum w kopalni. Za darmo. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Piękna Małopolska. Tutaj nie można się nudzić na weekend. Zobacz nasze podpowiedzi Powoli się żegnamy z latem, ale przed nami kolejny weekend! To może być wytchnienie od codziennej rutyny, więcej: to może być przygoda życia! Małopolska skrywa wiele miejsc do odkrycia, o których mało kto wie, a są nie tylko ciekawe, ale bardzo fotogeniczne. Przekonajcie się sami. Ruszajcie z nami na szlak!

📢 Mieszkania wyprzedają się bardzo szybko! „Zainteresowanie nie spada". Takie lokale wybierają Polacy. Co dalej z cenami nowych mieszkań? Ożywienie na rynku nieruchomości widać zarówno ze strony popytu, jak i podaży. Z raportu Otodom wynika, że sprzedaż nowych mieszkań na 7 największych rynkach w Polsce w lipcu wyniosła 5,8 tys. i była dwa razy wyższa niż jeszcze rok temu. Deweloperzy starają się dopasować ofertę do nowych klientów, a tych jest coraz więcej. – Największym zainteresowaniem cieszą się lokale mniejsze i takich błyskawicznie ubywa w ofertach deweloperów. Nie ma jednak ich czym zastąpić, ponieważ podaż, szczególnie mieszkań z bliskim terminem realizacji, jest coraz bardziej ograniczona – dodaje Ewa Palus z REDNET Property Group.

📢 Kraków. Ponad 370 psiaków i przeszło 400 kociaków czeka na kochające domy. KTOZ apeluje. Może, któryś zwierzak czeka właśnie na Ciebie Wystarczyło zaledwie jedno popołudnie by do Schroniska Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami trafiło 10 milusińskich. Jak również informuje schronisko, tylko w ubiegły weekend, pod swoją opiekę przyjęło 22 zwierzęta. Łącznie w schronisku znajdują się 374 psy i 418 kotów. Niektóre mają więcej szczęścia i znajdują nowy dom w mgnieniu oka. Inne niestety czekają już latami. Trzymamy kciuki, by każdy z nich znalazł kochający dom. 📢 Kraków. Śmieci, narkotykowe akcesoria i krzak marihuany - tak wygląda miejsce między szkołą, opuszczoną piekarnią, a ogródkami działkowymi Od co najmniej kilku miesięcy na terenie pomiędzy szkołą nr 129, opuszczoną piekarnią os. Na Stoku oraz ogródkami działkowymi zbiera się grupa kilkunastu osób, która śmieci, pije alkohol, pali i rozprowadza narkotyki. Jeden z działkowców w miejscu gdzie zbiera się młodzież, oprócz mnóstwa śmieci znalazł, szklane lufki, krzaka marihuany w doniczce i wagę, która najprawdopodobniej służyła do porcjowania narkotyków.

📢 W niedzielę Bieg Proszowicki. Zwycięzca z ubiegłego roku obroni tytuł? W niedzielne popołudnie ulice Proszowic opanują biegacze. Na godzinę 16.15 zaplanowano start VI edycji Biegu Proszowickiego im. Jana Marynowskiego. Rywalizacja tradycyjnie będzie się odbywać na dystansach 5 i 10 kilometrów. Oprócz tego organizatorzy po raz pierwszy przygotowali trasę dla dzieci, które będą się ścigać na odcinku 800 metrów. W czasie imprezy należy się spodziewać ograniczeń w ruchu. 📢 Moje miasto. Kraków wypiękniał tak, że aż nie do zniesienia Spoglądam na zdjęcia sprzed 30 lat i porównuję. Teraz to zupełnie inny Kraków. Odremontowane kamienice, dziesiątki restauracji, gwiazdy muzyki i sportu w Tauron Arenie, spotkania biznesu w Centrum Kongresowym, nowe tramwaje, kilometry ścieżek rowerowych. Witamy w mieście, do którego przyjeżdżają miliony turystów. Brakuje tylko wehikułu czasu, by można było ich choć na chwilę przenieść trzy dekady wstecz i pokazać Stare Miasto, w którym oprócz zabytków i rozrywkowych lokali jest codzienne życie.

📢 Nowe stoiska ożywiły słynne targowisko w Krakowie. Sprzedawcy z Tomeksu w końcu mają dach nad głowami Na terenie Centrum Handlowego Tomex w Bieńczycach na nowych, zadaszonych stoiskach w końcu pojawili się kupcy ze swoimi produktami. W dotychczasowym miejscu, gdzie handel odbywał się pod chmurką, ma powstać hipermarket budowlany Castorama. Kupcy przenieśli się bliżej ronda Kocmyrzowskiego. 📢 Witacze i zabawne ozdoby dożynkowe oraz dowcipne napisy. W podkrakowskich wioskach dekorują posesje i tereny przydrożne Dowcipne witacze i przydrożne ozdoby dożynkowe, postacie ze słomy przedstawiające ludzi i zwierzęta, stare ubrania udające rolników i turystów - takie ozdoby powstające przy okazji święta plonów pokazują fantazję rolników. Komiczne ozdoby pojawiają się w sierpniu i wrześniu w podkrakowskich wioskach. Witają gości dożynkowych i wskazują miejsca święta plonów - dożynki powiatowe, gminne, parafialne.

📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Zobacz jak tu pięknie. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII.

📢 MŚ siatkarek 2022. Poznaj piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata [ZDJĘCIA] Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet w 2022 r. odbywają się we wrześniu w Polsce i Holandii, w turnieju MŚ udział bierze także oczywiście nasza reprezentacja siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na ten turniej - kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 V Bieg Proszowicki im. Jana Marynowskiego. Wygrywały dwa Michały Michał Suchan z Krakowa został zwycięzcą tegorocznej, piątej edycji Biegu Proszowickiego na głównym dystansie 10 kilometrów. Na dwukrotnie krótszej trasie triumfował inny krakowianin Michał Szpetnar. Kobiety okazały się mniej gościnne. „Dziesiątkę” wygrała Marta Kopeć ze Stogniowic, „piątkę” Sylwia Depta z Pałecznicy. 📢 Goście weselni na ślubie Mateusza Bieńka. Szampańska zabawa siatkarzy kadry. Piękne kreacje na czerwonym dywanie [ZDJĘCIA, WIDEO] Mateusz Bieniek na ślubnym kobiercu. Ślub Mateusza Bieńka i pięknej kielczanki Marty zgromadził wiele osobistości świata sportu. W uroczystości w Bazylice Katedralnej w Kielcach wzięli udział znani siatkarze, między innymi Bartosz Kurek, Piotr Nowakowski, Aleksander Śliwka, Paweł Zatorski, Fabian Drzyzga, Dawid Konarski, Artur Szalpuk, Damian Wojtaszek, Łukasz Kaczmarek, Grzegorz Łomacz i Kacper Piechocki oraz luksemburski siatkarz polskiego pochodzenia Kamil Rychlicki. A później trwała szampańska zabawa do samego rana. Obejrzyjcie w galerii zdjęcia młodej pary i gości weselnych. Uwaga - jest też na wideo pierwszy taniec nowożeńców! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Nad Krakowem przeleciały wojskowe samoloty. Hołd dla bohaterów Bitwy Warszawskiej [ZDJĘCIA] Wojskowi piloci samolotów oddali hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej. Pojawili się nie tylko nad Krakowem, ale również Białymstokiem, Szczecinem, Poznaniem, Lublinem, Kielcami, Rzeszowem, Olsztynem, Wrocławiem, Łodzią i nad Westerplatte. Centralne uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego oraz setnej rocznicy Bitwy warszawskiej odbywają się w Warszawie. Nad Placem Piłsudskiego pojawiły się myśliwce F-16, a także samoloty Iskra, które w powietrzu położyły flagę Polski. 📢 Kraków. Te sklepy są otwarte w niedzielę [ZOBACZ LISTĘ] Jak się okazuje, w Krakowie jest wiele sklepów otwartych w niehandlową niedzielę. Prezentuje je strona internetowa niedzielnysklepkrakow.pl założona przez dwóch krakowskich studentów.

