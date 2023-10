Przegląd prasy (18.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa - zobacz zdjęcia”?

Prasówka 18.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa - zobacz zdjęcia Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa.

📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [18.10.2023] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Leszek Teleszyński, czyli ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak dziś wygląda. Aktor ma 76 lat [18.10.2023] Leszek Teleszyński w latach 70. łamał kobiece serca za sprawą roli ordynata Michorowskiego w "Trędowatej" czy księcia Bogusława Radziwiłła w "Potopie". Aktor obecnie ma 76 lat. Oto jak zmienił się po blisko 50 latach od premiery tamtych produkcji. Tak dziś wygląda Leszek Teleszyński.

Prasówka 18.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najgorsza kawa - powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy lepiej unikaj [18.10.2023] Kawa kawie nie równa. Wiele zależy od sposobu parzenia, dodatków czy samego produktu. Niektóre typy kaw, choć trudno odmówić im dobrego smaku i aromatu, mogą niekorzystnie działać na nasze zdrowie. Sprawdź nasze zestawienie kaw, których należy unikać.

📢 Mała kuchnia - zdjęcia i aranżacje nie tylko od projektantów. Oto najciekawsze pomysły [18.10.2023] Kuchnie w mieszkaniach to zwykle pomieszczenia kilkumetrowe lub wydzielone aneksy. Okazuje się, że dobrze zagospodarowana mała kuchnia zmieści wszystko co jest nam niezbędne, a mało miejsca to wcale nie problem. Zebraliśmy dla Was oryginalne projekty na mała kuchnie i aneksy, które będą królestwem nawet dla zawodowych kucharzy. 📢 Oto modne fryzury dla kobiet po 50. Takie cięcia i uczesania odejmą lat [18.10.2023] Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej.

📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus [18.10.2023] Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów. 📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką. 📢 Takie są modne fryzury na jesień 2023 - zdjęcia i inspiracje. Mamy najmodniejsze uczesania dla kobiet Fryzur może poprawić lub zepsuć nam samopoczucie. Szczególnie kobiety przykładają wagę do wyglądu swoich włosów. Dobrze obcięte włosy będą z nami współpracować, gorzej jeśli sami nie wiemy czego chcemy. Przy doborze fryzury warto wziąć pod uwagę naturę włosów. Zobaczcie, jakie fryzury kobiety będą wybierać jesienią 2023. Oto najmodniejsze uczesania.

📢 Wyniki wyborów wymuszają kluczową zmianę w Radzie Miasta Krakowa. Przewodniczącym zostanie człowiek prezydenta? Rafał Komarewicz, przewodniczący Rady Miasta Krakowa z prezydenckiego klubu "Przyjazny Kraków", jako kandydat Polski 2050 Szymona Hołowni, wywalczył miejsce w Sejmie, startując z listy Trzeciej Drogi. To oznacza, że musi zrezygnować z funkcji pełnionej w dotychczas w samorządzie. Kto go zastąpi? Przedstawiciele prezydenckiej formacji oraz Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że odbędą dopiero rozmowy w tej sprawie. W klubie Koalicji Obywatelskiej można natomiast usłyszeć prognozy, że na czele RMK stanie radny z prezydenckiego klubu, wybrany głosami przedstawicieli tej formacji i PiS. 📢 PKW ogłosiła oficjalnie ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych 2023! Wybory parlamentarne 2023. Wyniki głosowania zostały oficjalnie potwierdzone przez Państwową Komisję Wyborczą podczas wtorkowej konferencji prasowej. Wiemy, kto zwyciężył, kto ma większość i ile każdy z komitetów otrzymał miejsc w parlamencie! Jak zaznaczył przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, obwieszczenie wyborcze liczy sobie 347 stron. Jego pełna wersja zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw i w BiP. Tak prezentują się oficjalne i ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych 2023!

📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awansu. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje. 📢 Nowy rok studentów seniorów. Inauguracje uniwersytetów III wieku na krakowskich uczelniach Swój 13. rok akademicki zainaugurował we wtorek Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej. Prowadzi on warsztaty, zajęcia ruchowe i wykłady, w formie stacjonarnej oraz hybrydowo. Wśród wykładowców są zarówno pracownicy PK, jak i innych ośrodków, a także podróżnicy, pasjonaci różnych dziedzin kultury, sztuki, techniki czy np. przedstawiciele NFZ. Wcześniej nowy rok studentów seniorów zainaugurowano w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie w tym roku przebojem okazała się architektura, a także religioznawstwo, politologia, amerykanistyka i astronomia.

📢 Krajobraz po wyborach. Oni nie dostali się do Sejmu i Senatu z Małopolski We wtorek 17 października jasne stało się, kto dostał się do Sejmu i Senatu, a kogo już więcej nie zobaczymy w parlamencie. Zaskoczeń nie brakuje, zwłaszcza w Małopolsce. Oto najwięksi przegrani, którym mandaty przeszły koło nosa. 📢 Powiat miechowski bez mandatu. Najlepszy wynik osiągnął Mirosław Dróżdż Żaden z kandydatów na parlamentarzystów zamieszkałych na terenie powiatu miechowskiego nie zdobył mandatu w niedzielnych wyborach. Najbliższy sukcesu był Mirosław Dróżdż, który z poparciem 5188 głosów osiągnął siódmy wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości.

📢 Oni muszą obejść się smakiem. Znani kandydaci nie dostali się do parlamentu Ich obecność w parlamencie wydawała się pewna. Wyborcy zdecydowali jednak inaczej. Których ze sławnych kandydatów nie zobaczymy już w ławach poselskich i senackich?

📢 Utrudnienia na zakopiance. Będzie zwężenie jezdni w stronę Myślenic. Wszystko jest związane z budową węzła Prace na zakopiance wciąż utrudniają kierowcom przejazd w Gaju z gminie Mogilany. Na środę, 18 października przed południem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada kolejne utrudnienia. Od godz. 9 do 11 planowane jest zwężenie jezdni w kierunku Myślenic. W związku z tym przejazd zakopianką w Gaju będzie tylko jednym pasem ruchu. Jest to związane z budową węzła na drodze krajowej nr 7. 📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Kraków na podium w podróżniczym rankingu najlepszych europejskich miast 2023! Kto okazał się lepszy? Oto TOP 10! Kraków po raz kolejny został doceniony! Tym razem udało mu się uplasować na chwalebnym 3. miejscu w rankingu “Top 10 Best Places to Visit In Europe”, stworzonym przez międzynarodowy portal Holiday Cars. W plebiscycie wybrano 10 miast, które charakteryzuje bogata historia, kultura, unikalny klimat oraz… przystępne ceny, przyciągające turystów z całej Europy i nie tylko.

📢 Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY] Ciasto francuskie - przepisy. Można z niego wyczarować pyszne potrawy. To ciasto o specyficznej, warstwowej strukturze. Pieczone w wysokiej temperaturze jest chrupiące i lekkie. Można je przyrządzać zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Wykonanie ciasta francuskiego jest czasochłonne i dość trudne, dlatego polecamy gotowe ciasto francuskie, które kupimy praktycznie w każdym sklepie. A jak je przygotować? Kliknijcie w galerię i zobaczcie pomysły na pyszne dania z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wisła Kraków opuści Myślenice? Rozmowy w sprawie bazy skomplikowały się W połowie przyszłego roku Wisła Kraków może opuścić bazę treningową w Myślenicach. To jeden ze scenariuszy, ale całkiem realny, bo negocjacje na linii Wisła - władze samorządowe w sprawie przejęcia terenu, na którym stoi baza przy ul. Zdrojowej, skomplikowały się. 📢 Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach.

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować. 📢 Niewybuchy w lesie w powiecie wielickim. Odkrył je mieszkaniec podczas spaceru Na niebezpieczne znalezisko natrafił mieszkaniec Jawczyc w gminie Biskupice. Spacerował on po pobliskim lesie i znalazł niewybuchy pochodzące z okresu II wojny światowej. Pociski zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce do czasu przybycia na miejsce saperów.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie! 📢 Kompozycje na grób z chryzantem. Tak pięknie ozdobisz pomniki na Wszystkich Świętych 2023. Zobacz zdjęcia eleganckich stroików na cmentarz Kompozycje na grób z chryzantem to piękna dekoracja na Wszystkich Świętych. Te wyjątkowe jesienne kwiaty stanowią dla nas symbol tego ważnego święta. Stroikami na cmentarz z chryzantem ozdabiamy groby bliskich i przyjaciół na 1 listopada i Dzień Zaduszny. Podpowiadamy, jak elegancko udekorować groby na Wszystkich Świętych – zobaczcie zdjęcia!

📢 Uczestnik znanego show Polsatu, zginął na drodze S5 Wrocław - Poznań. Samochód został zmiażdżony! Prawdziwy koszmar! Tragiczny w skutkach wypadek na drodze ekspresowej S5 Wrocław - Poznań. Kilka dni temu, w pobliżu Kościana w Wielkopolsce, zderzyło się aż pięć samochodów, trzy ciężarówki i dwa samochody dostawcze. Jeden z busów dostał się między dwa tiry i został dosłownie zmiażdżony. Na zdjęciach udostępnionych przez wielkopolską policję wygląda to koszmarnie! Jak się okazało, tym samochodem jechał Piotr Zabawski. Stolarz z Warszawy, który ostatnio dał się poznać jako gwiazdor popularnego show telewizji Polsat. 40-latek zginął na miejscu. 📢 Powiat proszowicki. Włodzimierz Bernacki i Norbert Kaczmarczyk z mandatami Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki głosowania do parlamentu. Z grona dziesięciu mieszkańców powiatu proszowickiego, którzy ubiegali się o elekcję, sztuka udała się dwóm. Mandat senatora obronił wiceminister nauki prof. Włodzimierz Bernacki. W sejmie znalazł się również poseł i były wiceminister rolnictwa Norbert Kaczamarczyk. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują natomiast, że w odróżnieniu od obecnej kadencji, tym razem obaj znajdą się w opozycji.

📢 Góra Żar pełna atrakcji i to niecałą godzinę drogi od domu. Idealne miejsce na krótki jesienny wypad. Zdjęcia Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim leżąca w Beskidzie Małym na pograniczu Śląska i Małopolski przyciąga wieloma atrakcjami turystów z obu regionów przez cały rok. Jesienią znajdą tutaj coś dla siebie miłośnicy pieszych wędrówek, rowerów, podniebnych lotów, pięknych widoków i zwykli spacerowicze. Przejdźcie do galerii i zobaczcie jak można spędzić czas na Żarze. 📢 Oto dziecko Friza i Wersow! Mała Maja ma życie jak z bajki! Tak żyje szczęśliwa rodzina! Kilka miesięcy temu, świat internetu obiegła wiadomość o narodzinach najmłodszej polskiej influencerki. Mowa o małej Mai - córki pary youtuberów z Krakowa. Córka Friza i Wersow we wrześniu skończyła 3 miesiące, a była już w tylu pięknych miejscach! Rodzice nieźle ją rozpieszczają. Zobaczcie sami.

📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz znów został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia. 📢 Rekordziści w wyborach 2023. Kandydaci z największą liczbą głosów w Polsce. Są reprezentanci Krakowa TOP 20 Na liście osób z największą liczbą głosów zdobytych podczas wyborów w kraju są nazwiska znanych polityków, ale nie brak też niespodzianek. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak wygląda dwudziestka kandydatów, którzy dla swoich ugrupowań zdobyli najwięcej głosów. 📢 Wybory 2023. W powiecie wielickim w każdej z gmin zwyciężył PiS. Zobacz wyniki poszczególnych partii i kandydatów W powiecie wielickim zdecydowana przewaga PiS, które odniosło znaczne zwycięstwo w każdej z pięciu gmin. A szczególnie w Gdowie, gdzie wynik PiS sięga ponad 45 proc. W tej gminie Trzecia Droga odnotowała wyższy wynik niż KO. Podobnie było w gminie Biskupice, gdzie na PiS zagłosowało ponad 44 proc. wyborców i tu również Trzecia Droga wyprzedziła Koalicję Obywatelską.

📢 PEWEX, czyli luksus w czasach PRL. Takie rzeczy można było kupić tylko w specjalnych sklepach PEWEX. Zobacz! W sklepach Pewex pachniało luksusem. Można tam było kupić rzeczy, których nie dostało się w żadnym innym sklepie. Był tylko jeden szkopuł: pięknych rzeczy było w bród, ale, żeby je kupić, trzeba było zapłacić dolarami (ewentualnie tzw. bonami towarowymi), a nie złotówkami. Sklepy Pewex przeszły do legendy. Każda wizyta w Peweksie dostarczała dreszczyku emocji, a kupiony tam dezodorant czy alkohol przeznaczało się na specjalne okazje.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Siekierą uszkodził św. Eliasza, zabytkowy obraz w kapliczce pod Krakowem. Obraz znajdował się przy źródełku od około 200 lat Wandal rzucił się z siekierą na zabytkowy obraz św. Eliasza, proroka z Karmelu, który znajdował się w kapliczce przy źródełku w Czernej w gminie Krzeszowice. Obraz jest wyjątkowym zabytkiem pochodzi sprzed około 200 lat. Okazało się, że sprawcą jest mieszkaniec Krzeszowic, który uderzał siekierą w zabytek. Usłyszał w prokuraturze zarzuty. Grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną ozdabiają osiedla. Najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Nie uwierzysz w to, co dziś zobaczysz! Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży. Lubi zaskakiwać! Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia! 📢 Horoskop dzienny na 19 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 19 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 18 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 18 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 17 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 17 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 43. Pelin chce zakończyć związek z Feritem. Streszczenie odcinka [25.10.23] Halis czuje się już lepiej, więc niedługo będzie mógł wyjść ze szpitala. Ferit z kolei próbuje skontaktować się z Pelin. Czy uda im się porozmawiać? Przeczytaj streszczenie 43. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 42. Halis nie wytrzymuje emocji i bije Ferita. Streszczenie odcinka [24.10.23] Halis jest wzburzony słowami Ferita. Mężczyzna nie wytrzymuje emocji. Po jednego z nich przyjeżdża karetka pogotowia. Koniecznie przeczytaj streszczenie 42. odcinka serialu "Złoty chłopak", aby poznać szczegóły. 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 41. Pelin nie daje za wygraną. Kontaktuje się nawet z Seyran. Streszczenie odcinka [23.10.23] Pelin pragnie zatrzymać Ferita. Szuka sposobu na to, aby nie wyjeżdżał z kraju. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 41. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Wielkie pojedynki w Małopolsce o miejsca w Senacie. Kto wygrał? Wyniki wyborów 2023 W wyborach parlamentarnych w Małopolsce utworzono 8 okręgów jednomandatowych, z których wybierano po jednym senatorze. W walce o miejsca w Senacie liczyli się głównie kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Prezentujemy dwójki z największą liczbą głosów, które w niektórych przypadkach bardzo zacięcie walczyły o dostanie się do Senatu. Zobacz, jakie są wyniki. W sumie opozycyjny Pakt Senacki wygrał z PiS walkę o Senat bardzo wyraźnie - będzie miał 66 ze 100 mandatów.

📢 Dziedzictwo odc. 133. Obdarowanie uczuciami. Streszczenie odcinka [17.10.23] Yaman jest zachwycony słowami Seher i chce wykorzystać je w kampanii reklamowej. Zuhal jest wściekła. Tymczasem Melisa szczerze rozmawia z Kiraz. Co jej wyzna? Przeczytaj streszczenie 133. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Wybory do Sejmu w Krakowie - wyniki. Oto posłowie i posłanki nowej kadencji. Walka była zacięta! Koalicja Obywatelska wygrała wybory parlamentarne w okręgu nr 13, który obejmuje m.in. Kraków. Przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością okazała się jednak bardzo niewielka i wyniosła ledwie 369 głosów. W ostatecznym rozrachunku PiS weźmie pięć mandatów, KO tyle samo. W porównaniu do poprzedniej kadencji Sejmu jeden mandat straci Lewica. Dwa przypadną Trzeciej Drodze, a jeden Konfederacji.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 213. Sfałszowane dokumenty przeciwko Germanowi. Streszczenie odcinka [25.10.2023] Manuela zeznaje na rozprawie Germana. Zdecyduje się powiedzieć prawdę, czy skłamie zastraszona przez Justa? Już teraz przeczytaj streszczenie 213. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 208. Justo i Cayetana mają romans. Streszczenie odcinka [19.10.2023] Rosina myśli, że zorganizuje przyszłość swojej córce. Z kolei Justo wdaje się w romans, a Maximiliano zdrowieje. Co dokładnie się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 204. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 207. Telefon nowym wynalazkiem. Streszczenie odcinka [18.10.2023] Na Akacjowej pojawia się nowy wynalazek - telefon. Tymczasem Maximiliano odkrywa, co zrobiła Cayetana. Przeczytaj streszczenie 207. odcinka "Akacjowej 38", aby dowiedzieć się więcej. 📢 Zakazany owoc odc. 332. Kumru chce odegrać się na Canan. Streszczenie odcinka [26.10.23] Yildiz po raz kolejny próbuje nakryć Cagataya na zdradzie. Gdzie tym razem się wybierze? Tymczasem Kumru jest zła. Z jakiego powodu? Przeczytaj, co wydarzy się w 332. odcinku "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 325. Cagatay spotyka się z inną. Streszczenie odcinka [17.10.23] Ender ciągle jest źle nastawiona do Feyzy. Tymczasem ojciec Omera bierze ślub. Kto jest jego wybranką? Już teraz przeczytaj streszczenie 325. "Zakazanego owocu".

📢 Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wyniki wyborów 2023. PiS traci dwa mandaty w okręgu sądecko-podhalańskim. Dwóch posłów z KO i po jednym z Trzeciej Drogi i Konfederacji Kto zdobył mandaty poselskie w regionie nowosądecko-podhalańskim? Liczenie głosów w okręgu wyborczym nr 14 dobiegło końca w poniedziałek, 16 października, po godz. 20. Oto nieoficjalna lista dziesięciu osób, które zasiądą w Sejmie. 📢 Premiera filmu "Figurant" o inwigilacji Karola Wojtyły w latach 60. z udziałem twórców w krakowskim kinie Kijów W poniedziałkowy wieczór w kinie Kijów odbyła się krakowska premiera filmu "Figurant" o inwigilacji Karola Wojtyły przez SB w latach 60. Wzięli w niej udział twórcy: reżyser Robert Gliński oraz aktorzy Marianna Zydek, Zuzanna Lit i Adrian Brząkała. Koproducentem filmu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe, a zdjęcia powstawały w Krakowie we współpracy z Krakow Film Commission. "Figurant" trafi do kin 20 października.

📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach.

📢 Tak głosował Kraków i okolice. Znamy nazwiska posłów. Wyniki wyborów 2023. Okręg nr 13 - Kraków, powiaty krakowski, olkuski, miechowski W okręgu krakowskim nr 13, o godz. 20 mamy dane z prawie 100 proc. komisji obwodowych (brakuje tylko dwóch). Wiemy już też, która partia ile mandatów w Sejmie przejmie oraz znamy nazwiska nowej ekipy posłów z centralnej Małopolski. Do wzięcia w tym okręgu było 14 mandatów poselskich. PiS zrównał się z PO, oba ugrupowania zgarną łącznie 10 miejsc. Jak podzieliły się pozostałe 4 mandaty?

📢 Miechów. Na cmentarzu został odsłonięty powstańczy mural Na cmentarzu w Miechowie został w poniedziałek, 16 października, odsłonięty mural, prezentujący sylwetki powstańców styczniowych. Wydarzenie było zwieńczeniem obchodów 160 rocznicy bitwy miechowskiej, stoczonej 17 lutego 1863 roku. Mural powstał w sąsiedztwie mogiły, w której pochowano około dwustu poległych w potyczce z Moskalami powstańców. 📢 Ucieczka pijanego kierowcy pod Krakowem. Ukrywał się przed policjantami, ale został namierzony przez policję Pijany kierowca z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów spowodował kolizje w Skawinie. Potem uciekł z miejsca zdarzenia i ukrył się przed policjantami. Niedługo cieszył się ze swojej "przebiegłości". Został zatrzymany przez patrol z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i usłyszał zarzuty. 📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i "Kajra". Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Oni rozbili wyborczy bank. Kandydaci w wyborach do Sejmu z największą liczbą głosów w Małopolsce TOP 10 W wyborach do Sejmu w Małopolsce zanotowano rekordową frekwencję. Przejdź do GALERII, by zobaczyć kto otrzymał największe poparcie w regionie (dane na podstawie wyników ze 100 proc. komisji obwodowych w Małopolsce). 📢 Kandydaci z największym poparciem w Krakowie. Zobacz, na kogo oddano najwięcej głosów W wyborach do Sejmu zanotowano rekordową frekwencję. O miejsce w parlamencie w okręgu obejmującym Kraków i sąsiednie powiaty rywalizowało wielu znanych polityków, a także tych, którzy po raz pierwszy chcieli zasiąść w ławach sejmowych. Przejdź do GALERII, by zobaczyć kto otrzymał największe poparcie (dane na podstawie wyników z 100 proc. komisji obwodowych). 📢 Miechów. Umowa na rozbudowę "Ekonomika" podpisana W Starostwie Powiatowym w Miechowie została podpisana umowa na rozbudowę Zespołu Szkół nr 1 (Ekonomika). Inwestycja obejmuje budowę łącznika pomiędzy Zespołem Szkół i salą gimnastyczną oraz budowę budynku z pomieszczeniami do zajęć ruchowych, szatniami, sanitariatami, magazynami. Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm w Węgrzc i Miechowa.

📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Powiat miechowski. Znamy wyniki głosowania do Sejmu we wszystkich siedmiu gminach Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki głosowania w wyborach do Sejmu we wszystkich siedmiu gminach powiatu miechowskiego. Najdłużej trwało liczenie głosów w Książu Wielkim, gdzie wyniki pojawiły się dopiero w poniedziałek wieczorem. W całym powiecie wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 13701 głosów (52,8 proc.). Drugi rezultat uzyskała Trzecia Droga 3876 głosów (14,94 proc.), minimalnie wyprzedzając Koalicję Obywatelska, którą poparło 3825 wyborców (14,74 proc.). Czwarty wynik ma Konfederacja - 1976 głosów (7,62 proc.), piąty Lewica 1534 (5,91 proc.). Indywidualnie najlepszy wynik ma startujący z listy PiS dyrektor szpitala świętej Anny i radny wojewódzki Mirosław Dróżdż, który zdobył 3792 głosy.

📢 Aleksander Miszalski: Jesteśmy gotowi do tworzenia nowego rządu. Łączy nas poszanowanie demokracji. Nie możemy mieć dookoła wrogów Będziemy chcieli pojednać Naród Polski, zakopać topory wojenne - mówi Aleksander Miszalski, szef małopolskiej Platformy Obywatelskiej, poseł w poprzedniej i kandydat do Sejmu w tej kadencji. 📢 Wybory 2023. W powiecie krakowskim najliczniej głosowali w Zielonkach, Wielkiej Wsi i Zabierzowie. Jeden okręg z 90-proc. frekwencją Gmina Zielonki z wynikiem frekwencji 84,49 pobiła rekord w powiecie krakowskim. Wyprzedziła gminę Zabierzów, która przez całą wyborczą niedzielę biła rekordy frekwencji wśród 17 gmin z powiatu krakowskiego. Blisko 66 proc. miała już do godz. 17. Na godz. 12 też tutejsi wyborczy byli najbardziej zmobilizowani. A w obu tych gminach mieszkańcy preferują bardziej KO niż PiS. Natomiast najmniej licznie głosowali w gminie Igołomia Wawrzeńczyce, ale tutaj pierwsi podali wyniki głosowania. W całym powiecie zdecydowana jest wygrana PiS, a ponadto Trzecia Droga wyprzedziła w niektórych gminach Koalicję Obywatelską. W gminie Zielonki jest ciekawostka, bo w jednym z okręgów frekwencja przekroczyła 90 proc. Zobacz nowe dane z gmin.

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia! Koniecznie zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Cowboy copper, shaggy bob i inne 16.10. W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Powiat proszowicki. Znamy wyniki głosowania do Sejmu we wszystkich gminach Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki głosowania w wyborach do Sejmu we wszystkich sześciu gminach powiatu proszowickiego. Najwyższe poparcie w powiecie otrzymało Prawo i Sprawiedliwość, na które głosowało 12240 osób (53,37 procent). Na Trzecią Drogę głosy oddało 4631 wyborców (20,19 proc.), a Koalicję Obywatelską poparło 2601 osób (11,34 proc.). Czwarte miejsce zajęła Konfederacja z wynikiem 1908 głosów (8,32 proc.), piąte Lewica 919 głosów (4,01 proc.). Indywidualnie najwyższy wynik uzyskał Norbert Kaczmarczyk (4920 głosów).

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 16.10.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 Paznokcie jesienne - wzory i kolory: czerwone, bordowe, czarne, zielone. Jakie paznokcie są modne tej jesieni? Zobacz inspiracje! 16.10.2023 Szukasz pomysłu na wyjątkowe jesienne paznokcie? W tym sezonie modne będą eleganckie stylizacje. Postaw na chłodną czerwień, czerń, zieleń, bordo lub na odcienie brązu od bardzo jasnych po te bardzo ciemne. Przygotowaliśmy ponad 25 inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Wybory parlamentarne. W Proszowicach i Miechowie do godziny 17 głosowała ponad połowa uprawionych Kolejny komunikat o frekwencji w wyborach parlamentarnych pochodzi z godziny 17. Zainteresowanie wyborami w powiatach proszowickim i miechowskim jest wysokie, o czym najlepiej świadczy ruch, panujący w siedzibach komisji obwodowych. W proszowickim wynosiła 54,80 proc., a w miechowskim 54,18 proc. 📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop 15.10.2023 Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy. 📢 Tak wyglądają wnętrza w podkrakowskim domu Wersow i Friza. Zobaczcie, jak mieszkają najpopularniejsi polscy influencerzy! 15.10.2023 Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza.

📢 Pochodzi z małej miejscowości koło Krynicy-Zdroju, ale zna ją cała Polska. Nita to objawienie branży muzycznej i mediów społecznościowych Naprawdę nazywa się Anita Dudczak, ale wszystkim fanom nowoczesnego popu znana jest jako Nita. Pochodzi z miejscowości Czyrna koło Krynicy - Zdroju zdobyła popularność dzięki TikTokowi i Instagramowi, a konsekwencją tego było podpisanie umowy z wytwórnią Kayah - Kayax. 25 sierpnia jej nakładem ukazał się debiutancki album Nity - "Nitki". Popularności wokalistki stale rośnie i wygląda na to, że Małopolska dała Polsce kolejną gwiazdę popu. 📢 Miechów. Starosta i dyrektorzy nagrodzili nauczycieli Z okazji sobotniego Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Miechowie już w piątek grupa nauczycieli została uhonorowana nagrodami starosty oraz nagrodami dyrektorów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach, Bursy Szkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

📢 Premier Morawiecki w Czaplach Wielkich na finiszu kampanii wyborczej W piątek po południu premier Mateusz Morawiecki pojawił się na krótko w Czaplach Wielkich (gmina Gołcza). Podczas kilkuminutowego wystąpienia zachęcał do udziału w niedzielnych wyborach i poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Premierowi towarzyszyli kandydaci na posłów z okręgu krakowskim, w tym „jedynka” na liście PiS Małgorzata Wasserman. 📢 Hołownia w Pałecznicy: Albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS Zniesienie prac domowych dla uczniów, reforma mediów publicznych, dostosowanie systemu energetyki do wymogów energii odnawialnej, refundacja in vitro. To część postulatów, o których w czwartek wieczorem mówili na spotkaniu z wyborcami w Pałecznicy liderzy komitetu Trzecia Droga Szymon Hołownia (Polska 2050) i Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). Przede wszystkim zwracali jednak uwagę na potrzebę zasypania istniejących w Polsce podziałów.

📢 Najpiękniejsze ogrody pod Krakowem. Nagrody za urocze aranżacje, rośliny, kwiaty, alejki i oczka wodne. Zobaczcie jakie niezwykłe Dostojne róże, urocze trawy, alejki wśród krzewów, ławeczki w cieniu drzew, miododajne rośliny, kolorowe kwiaty, oczka wodne, poidełka dla owadów i ptaków - to niezwykłe piękno ogrodów tworzonych przez mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca oceniali pasjonaci ogrodnictwa, wśród nich dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. A wszystko w ramach konkursu "Mój Ogród" organizowanego trzeci raz w tej podkrakowskiej gminie. 📢 Wielkie wpadki budowlańców. Bubel, fuszerki i wstyd. Zobacz największe pomyłki fachowców polskiego internetu! Miał być szybki remont, a skończyło się na wielkiej wpadce, bublu i wstydzie. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, którzy mówili, że wszystko będzie dobrze. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne.

📢 Rozwój w oparciu o własne źródła energii geotermalnej Rozmowa z prof. Jackiem Zimnym z Narodowej Rady Rozwoju Sekcja Nauka i Innowacje, profesorem AGH, współautorem rządowego programu rozwoju geotermii w Polsce do 2030 roku, rozmawiamy na temat planów rozwoju geotermii w Polsce.

Luiza Lizut - nagrody za frekwencję