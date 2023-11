Przegląd prasy 18.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy po meczu Polska - Czechy. Z krecikiem nie wygrasz. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził...”?

Prasówka 18.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Czechy. Z krecikiem nie wygrasz. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził... Polscy piłkarze po remisie z Czechami 1:1 stracili szansę na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy 2024. Teraz pozostaje się łudzić, że będzie lepiej w wiosennych barażach, ale żeby pojechać do Niemiec, trzeba będzie wygrać dwa mecze i to wcale nie ze słabszymi drużynami niż te, które okazały się od nas lepsze w fazie grupowej. Może się na przykład okazać, że będziemy musieli zmierzyć się z Chorwacją. Internauci byli chyba na to przygotowani, ale i tak wyżywają się na Biało-Czerwonych. Przejdź do galerii.

📢 Polska niemoc, czeski film i i Gang Albanii. Jak Polska przerżnęła tak łatwą grupę eliminacyjną do Euro 2024 [MEMY] Eksperci mówili, że z tak łatwej grupy nie sposób awansować do Mistrzostw Europy. Ale Polska potrafiła, że potrafi przegrać z każdym. Nawet z Mołdawią, czyli 159. drużyna w światowym rankingu. Z Czechami w dwóch meczach Polacy ugrali ledwie 1 punkcik. Ostatnią szansą są baraże, ale Polska w 2023 roku w meczu o punkty potrafiła wygrać tylko z amatorami z Wysp Owczych!

📢 Czeskie memy śmieszą bardziej niż polskie? Zobaczcie, z czego śmieją się Czesi! Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć.

Prasówka 18.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 MEMY o meczu Polska - Czechy. Drogi pamiętniczku, nie uwierzysz, co się wydarzyło [GALERIA] Mecz Polska - Czechy wywołał nieprawdopodobną dawkę emocji, tym bardziej że liczyliśmy się jeszcze w walce o bezpośredni awans na Euro 2024. Niestety, nie udało się. Internauci reagowali i na bieżąco, i na wesoło na to, co obejrzeli. Oto najlepsze memy.

📢 Tłumy w Galerii Bronowice na Dniu z Wisłą Kraków Od rana w piątek 17 listopada kibice Wisły Kraków mogli znaleźć w Galerii Bronowice atrakcje związane ze swoim klubem. Wszystko z okazji kolejnego Dnia z Wisłą Kraków, zorganizowanego w tym miejscu. Poprzednie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Teraz było podobnie. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [18.11.23] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [18.11.23] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [18.11.23] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień [18.11.23] Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

📢 Tak wypoczywa Roxie Węgiel. Zobacz gorące zdjęcia z wakacji pięknej 18-latki [18.11.23 r.] Roksana Węgiel ma dopiero osiemnaście lat, a już jest wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Wygrała m.in. The Voice Kids i Eurowizję dla dzieci, a niedawno wydała nowy album zatytułowany 13+5. To właśnie podczas pracy nad swoim nowym krążkiem poznała Kevina Mgleja, z którym jest w związku. Zobacz, jak Roxie Węgiel spędza wolne chwile między koncertami. Tak wypoczywa utalentowana 18-latka! 📢 AKACJOWA 38 odcinek 234. German zostaje uwolniony. Streszczenie odcinka [18.11.2023] Okazuje się, że German żyje. Komu i w jaki sposób uda się go uwolnić? Z kolei Cayetana traci zaufanie do jednej osoby. Do kogo? Już teraz przeczytaj streszczenie 234. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Tak wygląda bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich. Ich drewniany pałac na Mazurach [18.11.23] To jeden z ulubionych domów Roberta i Anny Lewandowskich. Ogromna posiadłość, kawałek lasu, własna plaża i przede wszystkim drewniana rezydencja w Stanclewie na Mazurach - tutaj rodzina spędza czas podczas letnich wakacji. Tak Anna Lewandowska urządziła letni dom nad jeziorem.

📢 Horoskop dzienny na 18 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 18 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Tak sprawdzisz wysokość swoich świadczeń dla emerytów. Zobacz, jak można obliczyć planowaną podwyżkę emerytury lub renty Dodatki dla emerytów i rencistów wzrosną. Już w nadchodzącym roku dodatki z ZUS będą jeszcze lepsze. Istotna jest również waloryzacja emerytur 2024. Tabela przyszłych świadczeń emerytalnych wyraźnie pokazuje, że możemy liczyć na wyraźny wzrost świadczeń. Wzrośnie również wsparcie dla osób ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz dla posiadaczy dodatku kombatanckiego. Kto dostanie podwyżki? Jakie dodatki wzrosną? Jak korzystać z kalkulatora emerytur?

📢 Proszowice. Najlepsze recytatorki przyjechały z Koszyc i Radziemic Uczniowie z całego powiatu proszowickiego już po raz 27. rywalizowali w konkursie recytatorskim im. Ludwika Hieronima Morstina. W piątek (17 listopada) najlepsi uczestnicy eliminacji gminnych przyjechali do Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, aby walczyć o powiatowe laury. 📢 Polska - Czechy na żywo online: dzisiaj mecz eliminacji Euro 2024. Jaki wynik? Transmisja live Mecz Polska - Czechy na żywo, sprawdź wynik i relację online (transmisja live). Dzisiaj (piątek, 17 listopada 2023 r.) Biało-Czerwoni rozegrają ostatnie spotkanie w eliminacjach do piłkarskich mistrzostw Europy 2024. W starciu w Warszawie liczy się dla nas tylko zwycięstwo. 📢 Miechów. Uczniowie zmierzyli się z wiedzą historyczną. Sprawdź, kto dostał nagrodę Znamy wyniki X. edycji międzyszkolnego konkursu wiedzy historycznej „Ziemia Miechowska w walce o Wolność” organizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Miechowie. W kategorii szkół ponadpodstawowych wygrał licealista Andrzej Madejski. Wśród uczniów szkół podstawowych najlepsza była Emilia Zagajewska z SP w Pojałowicach.

📢 Kilkunastokilometrowy korek na autostradowej obwodnicy Krakowa! Utrudnienia także na drodze nr 44 w Ryczowie. Pieszy został potrącony W ogromnym korku utknęli kierowcy na autostradowej obwodnicy Krakowa. Zator w kierunku Rzeszowa ma 15 kilometrów! W stronę Katowic niewiele mniej - 12 km. Taka sytuacja nie ma związku z wypadkiem. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, korki są spowodowane dużym natężeniem ruchu. Problemy też w samym Krakowie. Korki takie, że auta blokują przejazd tramwajów tam gdzie torowisko nie jest wydzielone.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 59. Seyran chce ukarać Ferita. Streszczenie odcinka [20.11.23] Seyran nadal jest zirytowana na Ferita. Ten jednak wydaje się zupełnie o niej nie myśleć. Co zrobi? Koniecznie przeczytaj streszczenie 59. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Horoskop dzienny na 17 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 17 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 Trzy dekady profesjonalnej opieki. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie obchodzi 30-lecie swojego istnienia Najpierw zaczęło się od naszpikowanych bombami pasów lotniska. Potem była walka o dewizy. Kiedy wreszcie zyskał kształt okazałej budowali – przyszła decyzja o jego likwidacji. Mimo trudnej historii dziś Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie to kompleksowo przebudowane oddziały, zaawansowany technologicznie sprzęt medyczny, zmodernizowane bloki operacyjne, nowoczesna onkologia i znakomity zespół lekarzy i pielęgniarek. Z okazji 30-lecia istnienia Szpitala w Kopalni Soli w Wieliczce odbyła się uroczysta gala. Placówka medyczna z okazji tak wyjątkowego roku oferuje swoim pacjentom szereg bezpłatnych projektów profilaktyki zdrowotnej.

📢 Rozpoczynają pszczelą edukację. Proszowice liderem Jak długo żyją pszczoły, co to jest podkurzacz, do czego służy dłutko pasieczne. To tylko część z wielu informacji, jakie usłyszeli w piątek najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Proszowicach podczas małopolskiej inauguracji programu Akademia Pszczoły Bohatera. Program będzie realizowany w piętnastu szkołach województwa. Jego celem jest podnoszenie wiedzy na temat znaczenia pszczół ich ochrony. 📢 Akcja ratunkowa w Tatrach. Grupa turystów utknęła na szczycie Ciemniaka Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ruszyli na pomoc turystom, który utknęli na szczycie Ciemniaka w Tatrach Zachodnich. Wędrowcy nie są w stanie sami zejść - bo jest gęsta mgła i opad śniegu.

📢 Tak mieszka popularny polityk i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Kraków. Pączkomat stanął na Kazimierzu przy ul. Wawrzyńca. Cena może dziwić... Przywykliśmy do automatów z paczkami, batonami, sokami, chipsami. Pojawiły się też takie z kebabami, czy zniczami. A teraz w Krakowie mamy coś idealnego na Tłusty Czwartek - pączkomat. Oczywiście z pączkami. Choć raczej dla tych, którzy nie boją się wydać dużo na smakołyki, a nie chcą stać w kolejkach lub na przykład chcą zjeść pączka o 2 w nocy. Maszyna z pączkami stanęła przy ulicy Wawrzyńca na krakowskim Kazimierzu, tam gdzie już znajduje się zakątek ze street foodem sprzedawanym z food trucków. 📢 "Wielu z was internowano, prześladowano, wielu musiało spędzić lata na obczyźnie. Dziś Polska wam dziękuje." 17 listopada 2023 r. w gmachu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności ponad 30 działaczom opozycji demokratycznej z czasów PRL. - Wielu z was internowano, prześladowano, wielu musiało spędzić lata na obczyźnie. Dziś Polska wam dziękuje - mówił podczas uroczystości Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN.

📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają gwiazdy programu. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 Ostrzeżenia GIS! 17.11.2023 Wycofano kaszę i syrop! Pestycydy i bakterie w żywności ze sklepów 17.11.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 17.11.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź aktualne ostrzeżenie sanepidu. 📢 Najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na weekend. 23 pełne uroku miejscowości, w których odpoczniecie od hałasu i zgiełku Małe miasteczka w Polsce wcale nie muszą być senne czy nudne. Wiele z nich to wprost idealne miejsca na weekend czy rodzinną wycieczkę, pełne atrakcji dla miłośników zabytków, ciekawostek i aktywnego wypoczynku. Wybraliśmy 23 najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na krótki wypad z głośnych i tłocznych metropolii. Przekonajcie się, które małe miejscowości warto odwiedzić, by odkryć ich niezwykłe atrakcje i zrelaksować się w stylu slow.

📢 Sonia Mietielica i Kamila Urzędowska zachwyciły publiczność na EnergaCAMERIMAGE 2023! „Chłopi” hitem festiwalu Festiwal EnergaCAMERIMAGE 2023 trwa w najlepsze. Za nami kolejne spotkania twórców z widzami, które cieszą się olbrzymią popularnością. Zobaczcie, jak wyglądało spotkanie z autorami filmu „Ferrari” oraz jak publiczność zachwyciły piękne Kamila Urzędowska i Sonia Mietielica z „Chłopów”! 📢 Kraków nie tylko buduje trasy tramwajowe. Równo pięć lat temu zamknięto tę do Walcowni Platforma Komunikacyjna Krakowa wspomina 17 listopada na Facebooku mało chlubny rozdział w historii transportu tramwajowego w Krakowie. "Pięć lat temu, 17 listopada 2018, zamknięta została trasa tramwajowa do Walcowni. Decyzja podjęta bez konsultacji z mieszkańcami, a nawet wbrew ich protestom. Decyzja, która była trzymana w tajemnicy i - dziwnym przypadkiem - została ogłoszona dwa dni po wyborach samorządowych". Zobaczcie na zdjęciach PKK co zostało z dawnej trasy tramwajowej...

📢 Jacek Majchrowski zakończy prezydenturę i poprze Ireneusza Rasia z Trzeciej Drogi? Decyzja już w poniedziałek W poniedziałek, 20 listopada, w samo południe prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ma ogłosić, czy zdecyduje się kandydować na kolejną, już szóstą kadencję. Obecnie coraz realniejszy jest scenariusz, że postanowi zakończyć rządy w Krakowie i poprze kandydata Trzeciej Drogi Ireneusza Rasia. O tym, że to jedno z możliwych rozwiązań pisaliśmy kilka dni temu. 📢 Bardzo tanie domy do remontu wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Ich cena nie przekracza 200 tysięcy złotych! Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie!

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 17.11.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 Tak wygląda "najwyższy hotel w polskich górach". Prowadzi go... hrabianka Helena Mańkowska, żona księcia Jana Lubomirskiego. Zobacz zdjęcia! W 2019 roku słynne sanatorium Hutnik w Szczawnicy zyskało drugie życie za sprawą potomków hrabiego Adama Stadnickiego. Nicolas Mańkowski i Helena Mańkowska (prywatnie żona księcia Jana Lubomirskiego) zrewitalizowali dawne uzdrowisko i otworzyli w jego miejsce luksusowy hotel pod szyldem Pieniny Grand. Zobaczcie, jak wygląda to niezwykłe miejsce!

📢 Wypadek pod Myślenicami. Samochód wpadł na plac budowy Lipnik, powiat myślenicki - zdarzenie drogowe z udziałem jednego samochodu osobowego, który wypadł z drogi. Brak osób poszkodowanych. Możliwe utrudnienia w ruchu podczas wyciągania pojazdu. Samochód znalazł się w miejscu gdzie prowadzone są prace budowlane, możliwe, że wpadł w poślizg na mokrej i zabłoconej nawierzchni w tej okolicy i wjechał na plac budowy. 📢 Taka będzie waloryzacja emerytur. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 UFO nad Krakowem? Dwa dziwne światła tańczyły na niebie nad Grzegórzkami. Co to było? Może Wy nam pomożecie, zanim zgłosimy to do NASA i Zarządu Zjawisk Paranormalnych w Krakowie (ZZP). Czytelnik przysłał nam film, na którym widać dwa światła latające nad aleją Pokoju, mniej więcej w rejonie Błękitka i sąsiadującego z nim niedawno wybudowanego biurowca. Pomyśleliśmy najpierw, że to może jakaś impreza, o której informuje się strzelając światłami w niebo, ale... 📢 Wirusolog alarmuje! Skala zachorowań na COVID-19 kilka-kilkanaście razy większa, niż pokazują statystyki Skala zachorowań na COVID-19 może być nawet kilka-kilkanaście razy większa od oficjalnych statystyk, biorąc pod uwagę odsetek dodatnich testów. W niektórych województwach wynosi on nawet 75 proc. Pokazuje to, iż rzeczywista liczba zakażeń jest znacznie większa – oceniła mikrobiolożka prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. Ministerstwo Zdrowie poinformowało w piątek rano, że szczepienie preparatem dopasowanym do wariantu wirusa XBB (Kraken) będzie dostępne od 6 grudnia dla wszystkich chcących zaszczepić się pacjentów.

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 17.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 17.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Co robić w weekend w Krakowie? Te wydarzenia odbędą się w dniach 17-19 listopada: Gralicja, Festiwal Czekolady, Björk Nadchodzące dni będą dla krakowian niezwykle intensywne! Wszystko za sprawą masy wydarzeń, które odbędą się w najbliższy weekend. Będzie pysznie, sportowo i kulturalnie! Zresztą... Zobaczcie sami, co ciekawego będzie się działo w Krakowie. 📢 Pseudokibice Wisły Kraków, inwestycje w nieruchomości, prawie tona kokainy. Śledztwo trwa, są kolejne zatrzymania Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 12 osób, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej pseudokibiców Wisły Kraków, która handlowała narkotykami. Zakrojona na szeroką skalę policyjna akcja miała miejsce na terenie Małopolski, głównie w Krakowie. Grupa przestępcza działała w latach 2008-2021, a jej członkowie organizowali transporty kokainy i marihuany z Hiszpanii i Holandii do Polski.

📢 Kraków. Czwarty miesiąc budowy tramwaju do Mistrzejowic. Postęp prac z drona, nadchodzą zmiany Za nami kolejny miesiąc prac związanych z budową nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. W październiku wykonawca inwestycji kontynuował realizację kluczowego etapu – budowy stacji podziemnej przy rondzie Polsadu. Co jeszcze udało się mu zrealizować? Oczywiście inwestycja potęguje korki w Krakowie, szczególnie na północy miasta. Zmian w ruchu będzie jednak więcej. 📢 Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY] Ciasto francuskie - przepisy. Można z niego wyczarować pyszne potrawy. To ciasto o specyficznej, warstwowej strukturze. Pieczone w wysokiej temperaturze jest chrupiące i lekkie. Można je przyrządzać zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Wykonanie ciasta francuskiego jest czasochłonne i dość trudne, dlatego polecamy gotowe ciasto francuskie, które kupimy praktycznie w każdym sklepie. A jak je przygotować? Kliknijcie w galerię i zobaczcie pomysły na pyszne dania z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko.

📢 Ciasta na weekend. TOP 15 pysznych i sprawdzonych przepisów na domowe słodkości od naszych Czytelników [Przepisy, zdjęcia, opis wykonania] Domowe, pyszne ciasto na weekend? Koniecznie! Zobaczcie TOP 15 sprawdzonych przepisów na domowe ciasta do niedzielnej kawy od naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie. Są tu ciasta łatwe, bez pieczenia i efektowne.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Takich zup jeszcze nie jadłeś! TOP 20 nietypowych zup, które posmakują każdemu [PRZEPISY] Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu. Zobacz przepisy na TOP 20 oryginalnych zup, które posmakują każdemu.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach zebraliśmy przepisy! Wybierz coś dla siebie. 📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Przekąski na Andrzejki 2023. Zobacz TOP 7 niezwykłych dań na imprezę [PRZEPISY] Przekąski. Impreza andrzejkowa nie może się odbyć bez przekąsek. Zobaczcie nasze propozycje na ślimaczki z ciasta francuskiego, zawijasy pieczarkowo-boczkowe, słone pączki serowe, wytrawne muffinki, klopsiki, marynowany ser i zapiekane ziemniaki.

📢 Sernik. Tradycyjny, puszysty, bez pieczenia. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Przepisy na pyszne serniki. Serniki są jednym z ulubionych wypieków. Ich sekretem jest ponadczasowy smak i łatwy sposób przygotowania. Zobaczcie TOP 10 przepisów na pyszne serniki naszych Czytelników. Sernik tradycyjny, sernik puszysty, sernik na kruchym spodzie, sernik „babciny”… Co kto lubi! Kliknijcie w galerie i wybierzcie idealny sernik dla siebie.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku.

📢 Kukurydza na drodze krajowej nr 7 pod Krakowem. Ciągnik wpadł do rowu, z przyczepy rozsypał się ładunek Wypadek ciągnika z przyczepą, wypełniona kukurydzą miał miejsce na drodze krajowej nr 7 w Widomej w gminie Iwanowice. Rozsypała się kukurydza. Zdarzenie, do którego doszło znacznie utrudniło ruch. Wypadek ciągnika miał miejsce przed godz. 19. Wówczas na krajowej "siódemce" koło kościoła w Widomej ciągnik z przyczepą wpadł do rowu. 📢 Buk w gminie Gołcza. Pożar w domu mieszkalnym W czwartek około godz. 19.30 doszło do pożaru w domu mieszkalnym w Buku (gmina Gołcza). Ze wstępnych informacji wynika, że zapaliły się sadze w przewodzie kominowym. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu działają strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Miechowie oraz druhowie z Gołczy i Trzebieniec.

📢 Utrudnienia na drodze krajowej nr 94. Pod Krakowem zderzyły się cztery samochody osobowe Na duże utrudnienia natrafia kierowcy na drodze krajowej nr 94 tuż za granicami Krakowa w Modlnicy w gminie Wielka Wieś. Zderzyły się tam cztery samochody osobowe. Zdarzenie miało miejsce w okolicy stacji BP na jezdni w kierunku Olkusza. Na miejsce wezwano służby ratownicy. Z pierwszych relacji tych służb wynika, że nie ma osób poszkodowanych.

📢 Kraków. Młoda dziewczyna i seniorka starły się o miejsce w autobusie. Niecodzienny apel MPK MPK Kraków opublikowało zgłoszenie nadesłane od młodej kobiety. Twierdzi, że bez powodu została zaatakowana przez seniorkę, która uznała, że zgłaszająca musi ustąpić jej miejsca, choć miała inne wolne. Doszło do przepychanki. MPK wykorzystuje tę sytuację by zaapelować do... seniorów, by kulturalnie korzystali ze swoich przywilejów.

📢 Poważny wypadek w Krakowie na alei Pokoju. Auto na słupie i na torowisku. Problemy w komunikacji Tramwaje przez kilkadziesiąt minut nie kursowały al. Pokoju w kierunku ronda Grzegórzeckiego. Doszło do wypadku. Samochód osobowy wbił się w słup przy torowisku i stanął na szynach. Tramwaje kierowane były przez al. Jana Pawła II. Za tramwaje podstawiono autobusy zastępcze z ronda Czyżyńskiego do ronda Grzegórzeckiego. Krótka przerwa w ruchu na tej trasie mogła wydłużyć czas oczekiwania pasażerów. 📢 Monika z Krakowa zostanie Aniołem Polski? Finał już w sobotę. Oto jej konkurentki Monika Gdowicz z Krakowa jako przedstawicielka Krakowa zawalczy o koronę prestiżowego konkursu piękności ,,Angel of Poland", już w sobotę podczas finału konkursu o 19. Monika jest modelką, pasjonatką mody i miłośniczką sportu. W konkursie Angel of Poland liczy się nie tylko zewnętrzne piękno, ale przede wszystkim wewnętrzna siła i pozytywny wpływ na innych. O tytuł i koronę niebawem zawalczy aż 15 kobiet. Zobaczcie jak na tle konkurentek wypada nasza reprezentantka.

📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awansu. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Tak mieszkają gwiazdy programu Rolnicy.Podlasie. Zobacz domy i gospodartwa Gienka z Plutycz i Emilii z Laszek Gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach w ciągu kilku lat sporo się zmieniły. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Kraków. Deweloper miał odbudować fort, który wyburzył. Widać efekty. W sprawie zapadły też wyroki, ale są apelacje Krakowski sąd - w związku ze złożonymi apelacjami do wyroku w głośnej sprawie wyburzenia zabytkowego fortu - znów się nią zajmie. Chodzi o fort N-10 "Prądnik Biały" przy ul. Wybickiego, który w 2018 roku nagle został zrównany z ziemią. Właściciel nieruchomości, krakowski deweloper teraz realizuje tam swoją inwestycję - budowę siedmiopiętrowych bloków. Zgodnie z pozwoleniem na budowę przedsięwzięcie musi też obejmować rekonstrukcję rozebranego ponad pięć lat temu bloku koszarowego, wraz z aranżacją zieleni. Można już zobaczyć, jakie są efekty prowadzonej odbudowy. 📢 Te ryby są najgorsze dla człowieka. Mogą zawierać toksyczne związki i powodować stan zapalny organizmu. Zobacz, które ryby są najzdrowsze Ryby powinny być spożywane przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Ale czy ich jedzenie zawsze wyjedzie nam na zdrowie? To zależy od tego, po które gatunki sięgniemy. Na szczęście jedzenie większości z nich, jest bezpieczne i polecane. Zobacz, które ryby uznawane są za najbardziej niezdrowe i szkodliwe.

📢 Kraków. Jest ciepły, przytulny i wyposażony w sprzęty, które umilają futrzakom czas. Nowy pawilon dla kotów obejrzał nawet prezydent miasta Tymczasowe schronienie dla bezdomnych kotów nie musi być smutne. Nowy pawilon w schronisku przy ul. Rybnej jest ciepły, przytulny i wyposażony w sprzęty, które umilają futrzakom czas w oczekiwaniu na nowy dom. W czwartek, 16 listopada, inwestycję zrealizowaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich odwiedził prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

📢 Dania ze szkolnej stołówki. Koszmar czy miłe wspomnienie z dzieciństwa? Tak gotowano w PRL Zupa mleczna, makaron z serem, ryż z jabłkami, pampuchy… Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie jadł nigdy obiadów w szkolnej stołówce. Dla jednych – koszmarne wspomnienie (ta paskudna wątróbka!), dla innych – sentymentalna podróż w czasie (ach te pampuchy!). Co najczęściej podawano w szkolnych stołówkach w czasach słusznie minionych? Pamiętacie jeszcze kotlety z mortadeli, zielony szpinak jak krowi placek, czy w końcu – zupy owocowe? Obrzydlistwo czy rarytas?

📢 Poślizg na budowie węzła na DK7 w Gaju. Jezdnia zakopianki zamknięta dłużej Budowa węzła w Gaju na DK7. Niestety konieczne stało się wydłużenie zamknięcia fragmentu jezdni zakopianki do piątkowego południa. A utrudnienie miało zniknąć w czwartek wieczorem i kierowcy mieli w tym miejscu korzystać już na zakopiance z dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Pozostają jednak jeszcze do skończenia prace spawalnicze na konstrukcji wiaduktu, których z powodu deszczu nie udało się wykonać w zaplanowanym terminie. Jezdnia w kierunku Myślenic będzie zamknięta także jutro, przez część dnia. GDDKiA planuje przywrócić na niej ruch około południa. 📢 ZUS ujawnił wyniki kontroli zwolnień lekarskich. Co Polacy robią na L4? Mają do zwrotu 130 mln zł! Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych od stycznia do września 2023 roku. Kwota obniżonych i cofniętych świadczeń po kontroli zwolnień wyniosła blisko 130 mln zł!

📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

📢 Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 16.11.2023 A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 Towary na kartki wróciły! Na szczęście tylko w muzeum Reglamentacja to słowo-klucz do najnowszej wystawy Muzeum Narodowego w Krakowie „Nowoczesność reglamentowana. Modernizm w PRL”. To trzecia odsłona projektu wystawienniczego „4xNowoczesność”. Wystawę opowiadającą o kształtowaniu się nowoczesności w Polsce można oglądać do 14 kwietnia 2024 roku w Gmachu Głównym MNK. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Horoskop finansowy na grudzień 2023 roku. Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP finansowy na grudzień 2023 dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą cztery ostatnie tygodnie tego roku? Sprawdziła to dla Was wróżka Expiria, autorka najbardziej poczytnych przepowiedni w internecie. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Potrącenie osoby pieszej pod Krakowem. Wypadek okazał się śmiertelny Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 14 listopada wieczorem w Cianowicach w gminie Skała. Na drodze lokalnej, na ul. Smardzowickiej potrącona została osoba piesza. To kobieta. Na pomoc poszkodowanej wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6. Jednak podczas reanimacji ratownikom nie udało się uratować kobiety. 📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom".

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Polska króluje – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu. 📢 Miechów. Pierwszoklasiści Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie złożyli ślubowanie Ponad 220 uczniów rozpoczęło we wrześniu naukę w klasach pierwszych Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie. Uroczystość ich ślubowania została połączona z obchodami 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

📢 Grupa E: wyniki, terminarz, tabela eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Kiedy i z kim gra Polska? W grupie E eliminacji Euro 2024 gra pięć zespołów, w tym Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela grupy, w której są Biało-Czerwoni. Nasza drużyna narodowa jest faworytem. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Patriotyczne pieśni dla Ojczyzny i publiczności. Koncert z tańcami pod Krakowem W gminie Zielonki uczczono Narodowe Święto Niepodległości poprzez bal niepodległości, patriotyczne wieczornice, koncerty, akademie, śpiewy i tańce. Zwieńczeniem kilku dni wydarzeń upamiętniających 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę był Koncert Patriotyczny w hali widowiskowo-sportowej w Zielonkach.

📢 Radziemice. Patron szkoły, Edward Kleszczyński, trafił na sztandar Szkoła Podstawowa w Radziemicach ma od soboty swój sztandar. Na jego rewersie znalazła się podobizna Edwarda Kleszczyńskiego, który od siedemnastu lat jest patronem placówki. Uroczystość poświęcenia szkolnego symbolu zbiegła się ze 105. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, o którą patron szkoły walczył w dwóch wojnach światowych. 📢 Proszowice. Obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości Tradycyjnie na miejskim Rynku odbyły się główne obchody Święta Niepodległości w Proszowicach. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, a swoje nagrody odebrali zwycięzcy ubiegłotygodniowych zawodów strzeleckich. 📢 Wronin. Średniowieczne cmentarzysko tuż pod domem. Właściciele o niczym nie wiedzieli Kilkadziesiąt średniowiecznych grobów zostało odkrytych na terenie prywatnej posesji we Wroninie (gmina Koniusza). Cmentarzysko, pochodzące prawdopodobnie z XI wieku, od kilku dni badają archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 10.11.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Te muzea w Krakowie zwiedzisz za darmo. Idealny plan na jesienne popołudnie bez wydawania pieniędzy Jesienne popołudnie ze sztuką lub historią? A może cały dzień? W Krakowie na każdym kroku różne miejsca oferują szereg atrakcji. Dla tych, którzy nie mają pomysłu jak spędzić jesienne popołudnie, Kraków przychodzi z ratunkiem. Wśród długiej listy miejsc, które w Krakowie warto obaczyć znajdują się także te, do których wstęp jest darmowy. Oto muzea w Krakowie, które zwiedzisz całkowicie za darmo. Sprawdź, kiedy warto zaplanować sobie muzealny dzień.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

