Przegląd prasy (19.05.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać [19.05.2023 r.]”?

Prasówka 19.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać [19.05.2023 r.] Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie.

📢 Teresa Werner wygląda jak bogini. Piosenkarka kusi urodą i rozpala zmysły [zdjęcia - 19.05.2023 r.] Teresa Werner jest absolutną gwiazdą polskiej sceny muzyki rozrywkowej. Piosenkarka ma na swoim koncie wiele szlagierów, których słuchają miliony Polaków. 65-letnia artystka oprócz talentu wokalnego może pochwalić się nienaganną sylwetką. Teresa Werner jest w świetnej formie i wciąż zachwyca urodą swoich fanów. Zobacz, jak na co dzień wygląda królowa śląskich szlagierów!

📢 Tyle wyniesie czternasta emerytura 2023 - wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS [19.05.2023 r.] W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W projekcie ustawy zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

Prasówka 19.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. Sprawdzili to Amerykańscy naukowcy - zobaczcie listę [19.05.2023 r.] Są wierne, lojalne, zawsze gotowe do zabawy i nie oceniają cię, gdy podjadasz wieczorem jedzenie z lodówki. Nie bez powodu psa uznaje się za najlepszego przyjaciela człowieka. Przyjazne czworonogi oprócz uroku wyróżniają się również nieprzeciętną inteligencją. Niektóre z nich współpracują przy śledztwach, a nawet uczestniczą w akcjach ratowniczych. Zobaczcie w naszej galerii ranking najmądrzejszych psów. Oto, co udało się ustalić amerykańskim naukowcom!

📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Niedawno został ojcem Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Dziwne znaki przy drzwiach? W ten sposób złodzieje oznaczają mieszkania. Takie były na klatkach schodowych w Krakowie 19.05.2023 Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki!

📢 Horoskop na czerwiec 2023. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk 19.04.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 19.04.2023. 📢 Kraków. To już dziesiąte pobicie kontrolera biletów w ciągu pół roku Nie ma miesiąca by nie pojawiły się doniesienia o agresji pasażerów względem kontrolerów biletów. Firma ich zatrudniająca nagłaśnia takie sprawy i zdarza się, że oferuje nagrody za pomoc w złapaniu agresorów. MPK i służby mundurowe organizują akcje dla bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej, ale sytuacja co jakiś czas i tak się powtarza. 📢 Nawet takie prezenty musisz zgłosić do urzędu skarbowego. Oni muszą zapłacić podatek [19.05.2023 r.] Prezenty uznawane są za darowiznę, która podlega podatkowi od spadków i darowizn. Prezenty otrzymujemy z różnych okazji: urodzin, ślubu, świąt. To jakie to są prezenty zależy od naszych możliwości finansowych. Jeśli chodzi o darowizny, prezenty od najbliższej rodziny są zwolnione z podatku, jednak trzeba dopełnić formalności. Zobaczcie, które prezenty musimy zgłosić do urzędu skarbowego.

📢 Jeśli masz kłopoty z pamięcią - nie jedz tych produktów. Seniorzy i uczniowie powinni ich unikać [19.05.2023 r.] Za pamięć odpowiada nasz mózg. Warto pamiętać, że trzeba go ćwiczyć tak samo jak inne mięśnie aby działał jak najdłużej. O tym, że musimy dbać o nasze serce, wątrobę czy nogi nie musimy nikogo przekonywać. Tak samo powinniśmy zadbać o mózg. Na początek warto wprowadzić zdrową dietę, która usprawni działanie mózgu. Przede wszystkim warto wyeliminować z menu produkty zbędne, które pogarszają naszą pamięć. Jakie to produkty? Sprawdźcie. 📢 Tak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia [19.05.2023 r.] "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Takich banknotów mogą nie przyjąć w sklepie. One tracą wartość i ważność [19.05.2023 r.] Sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Osoba, która ma w portfelu zniszczony banknot ma obowiązek wymienić go w dowolnej placówce banku. Sprzedawca odmówi także przyjęcia banknotu, którego autentyczność jest podejrzana. Powinien wówczas powiadomić o tym swojego pracodawcę, a także policję. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki". Oto prywatne zdjęcia gwiazdy [19.05.2023 r.] Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe.

📢 Dzięki temu trikowi krzak borówki będzie uginał się od owoców. Ten sposób może zdziałać cuda [19.05.2023 r.] Jeżeli uprawiasz na działce lub w przydomowym ogródku krzaki borówki amerykańskiej, to z pewnością zastanawiasz się co zrobić, aby roślina zdrowiej rosła i obficie obrodziła. Uprawa borówki nie należy bowiem do najprostszych. Istnieje pewien trik dobrze znany plantatorom, dzięki któremu pobudzisz rozwój rośliny. Szczegóły w artykule. 📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [19.05.2023 r.] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście [19.05.2023 r.] Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste. 📢 Najbardziej szalone przebrania w korowodzie juwenaliowym z ostatnich 10 lat! Studenci w Krakowie mają fantazję! Tradycyjnie w piątek, 19 maja o godz. 10.00 z ulicy Reymonta wyruszy studencki korowód. Pomysłowość żaków nie zna granic. W latach ubiegłych spotkaliśmy... czołgi, smerfetki, zakonnice, księży, myszki, rycerzy, chodzące kwiaty w doniczkach, księżniczki, wesołe pszczółki i wiele, wiele innych barwnych postaci. Ciekawe czym studenci zaskoczą nas w tym roku? Zobacz ich kolorowe, fantastyczne przebrania z lat ubiegłych.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 23 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci wtorek Horoskop dzienny na wtorek 23 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Podwójne strażackie święto. Odznaczenia, awanse i nowa jednostka w KSRG Powiatowe Obchody Dnia Strażaka odbyły się w Myślenicach w czwartek (18 maja). W tym roku były okazją nie tylko do wręczenia odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni najbardziej zasłużonym funkcjonariuszom. Swoje święto miała przy tej okazji jednostka OSP Skomielna Biała z gminy Lubień, która dołączyła do grona jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Poświęcono też nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy KP PSP.

📢 Rząd planuje rozbudowę lotniska w Balicach. Wojsko tego potrzebuje Rząd zamierza rozbudować lotnisko w podkrakowskich Balicach. Argumentowane jest to zapewnieniem większego placu do startów i lądowań, szczególnie samolotów wojskowych, dla których potrzeby lotów są coraz większe w związku z wojną w Ukrainie. O planach poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 📢 Nowe fakty ws. śmierci Kacpra Tekielego: To Justyna Kowalczyk zaalarmowała o jego zaginięciu. Próbowali go ratować O zaginięciu Kacpra Tekielego poinformowała jego żona, Justyna Kowalczyk-Tekieli – wynika z najnowszych ustaleń. Media informują też o akcji ratunkowej i odnalezieniu ciała alpinisty. 📢 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobacz archiwalne zdjęcia Dokładnie o godzinie 10.07 drugiego czerwca 1979 roku samolot z papieżem wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie. Kilka godzin później na placu Zwycięstwa padły znamienne słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Powróćmy wspomnieniami do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

📢 Kolej zmienia Kraków. Coraz bliżej do oddania gigantycznej inwestycji w centrum miasta. Zobaczcie zdjęcia W czerwcu ma zostać oddana do użytku dodatkowa para torów dla pociągów w Krakowie, co zrewolucjonizuje możliwości połączeń kolejowych w regionie. W czwartek, 18 maja, odbył się przejazd techniczny po nowych torach z Dworca Głównego PKP na mosty kolejowe, jakie w ramach gigantycznej inwestycji powstały nad Wisłą. Uczestniczył w nim minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 📢 W Prokocimiu rusza wielka inwestycja. Wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę Kampusu Medycznego. Premier na uroczystości W Prokocimiu rusza kolejna - wielka inwestycja. W czwartek, 18 maja premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę budynku badawczego kampusu medycznego Kraków-Prokocim. - Minęło wiele lat, a ta słynna Alma Mater - perła w koronie wśród polskich uczelni - nadal rozwija medycynę i ważne dziedziny wiedzy. Łączy w sobie to, co ważne dla postępu nauki. Po kilkuset latach UJ jest cały czas tą polską wizytówką na cały świat i łączy w sobie tradycję z nowoczesnością - mówił premier. Modernizacja i rozbudowa Kampusu Medycznego będzie miała kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości i efektywności kształcenia oraz implementowania do gospodarki najnowszych rozwiązań w zakresie nauk medycznych.

📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Na DK 94 ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym Na drodze krajowej nr 94 w Białym Kościele w gminie Wielka Wieś samochód ciężarowy z naczepą zderzył się w osobowym. Jedna osoba zginęła - to kierowca osobowego volkswagena. Wypadek miał miejsce w czwartek, 18 maja przed godz. 14. Droga została zablokowana. 3,5 godziny później zorganizowano ruch wahadłowy.

📢 Kraków. Kierowca potrącił kobietę w ciąży i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja próbuje ustalić jego tożsamość. Grozi mu więzienie Krakowscy policjanci poszukują kierowcy, który jadąc samochodem potrącił kobietę w ciąży i uciekł z miejsca zdarzenia. Miało miejsce 17 maja ok. godz. 16.30 przy ul. Bartla na Klinach. Kierowcy grozi więzienie. 📢 Ogromna ryba złowiona przez wędkarza pod Krakowem. Oto szczupak złapany w Brzegach Pan Szymon złowił wielką rybę w Brzegach pod Krakowem. Wyciągnął ogromnego szczupaka tam gdzie takie ryby trudno się było spodziewać. Zrobił zdjęcia, filmik i wypuścił z powrotem do wody. Twierdzi, że na taką "niespodziankę" czekał 30 lat! Gratulujemy panie Szymonie. Wędkarz nie chce oczywiście zdradzać, na którym dokładnie zbiorniku złowił szczupaka.

📢 Zamek Tenczyn w Rudnie turystycznym hitem Małopolski. Idealne miejsce na szybki wyjazd na weekend! Atrakcje, zwiedzanie, jak dojechać Zamek Tenczyn w Rudnie co roku przyciąga tysiące turystów. Nie ma się czemu dziwić! Po wielu latach został odrestaurowany i udostępniony zwiedzającym. Piękne położenie, wspaniałe widoki, ciekawa historia i intrygujące legendy. Tego wszystkiego można doświadczyć w murach starej warowni. Przedstawiamy co warto zwiedzić, jakie są atrakcje i jak najłatwiej dojechać. Jeśli zastanawiacie się, gdzie pojechać na weekendową wycieczkę, Zamek Tenczyn w Rudnie jest doskonałym pomysłem. Zanim jednak wybierzecie się na zwiedzanie zamku, przeczytajcie nasz poradnik. Zaczynajmy! 📢 Balice. O bombie w samolocie złośliwie informował jeden pasażer, a drugi w chciał odlecieć z amunicją w bagażu podręcznym Dwa niebezpieczne incydenty miały miejsce na w czwartek, 18 maja na lotnisku w Balicach. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach z samego rana dostali informację o bombie na pokładzie samolotu, co było fałszywym alarmem, a przed południem znów interweniowali w sprawie wykrytej amunicji w bagażu podróżnego.

📢 Kacper Tekieli nie żyje. Mąż Justyny Kowalczyk zginął w Alpach. Miał 38 lat Kacper Tekieli nie żyje. Znakomity polski alpinista, mąż wybitnej narciarki Justyny Kowalczyk, zginął w w wypadku szwajcarskich Alpach. Mężczyzna spadł z lawiną na czterotysięczniku Jungfrau w Alpach Berneńskich na terytorium Szwajcarii. Był jednym z najlepszych wspinaczy w Polsce. Miał 38 lat. 📢 Hokej wyniki MŚ Elity 2023, tabela, terminarz. Najlepsze drużyny walczą w mistrzostwach świata w Tampere i Rydze. Kto gra dzisiaj? MŚ Elity w hokeju na lodzie 2023, sprawdź wyniki meczów dzisiaj. Mistrzostwa świata w tym roku zaplanowano na 12-28 maja w Finlandii i na Łotwie. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o hokejowych MŚ: wyniki, terminarz, tabela. 📢 Tajna umowa, podwyżki dla kierowców. Kiedy autostradą A4 między Krakowem a Katowicami pojedziemy za darmo? Może przed 2027 rokiem W 2027 roku wygasa umowa koncesyjna ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska, która zarządza autostradą A4 na odcinku między Krakowem a Katowicami. Wówczas ma przejść pod skrzydła Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale możliwe, że opłaty za przejazd zostaną zniesione wcześniej. Takiej możliwości nie wyklucza sama spółka. - Przejazdy będą płatne do końca koncesji, która wygasa w 2027 roku, lub do momentu uzgodnienia innego rozwiązania przez koncesjonariusza oraz stronę publiczną, która deklaruje taki zamiar - przekonuje w rozmowie z nami Rafał Czechowski, rzecznik prasowy spółki Stalexport.

📢 Takich zup jeszcze nie jadłeś! TOP 20 nietypowych zup, które posmakują każdemu [PRZEPISY] Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu. Zobacz przepisy na TOP 20 oryginalnych zup, które posmakują każdemu.

📢 Kowalczyk, Kubacki, Lewandowski. Głośne (i sekretne) śluby sławnych polskich sportowców [GALERIA, WIDEO] Wiosna i lato to tradycyjnie najlepszy moment na ślub. Wielu sportowców właśnie w tym okresie decyduje się wstąpić w związek małżeński. Tak było ze ślubami skoczków narciarskich Macieja Kota i Dawida Kubackiego oraz piłkarzy reprezentacji Polski - Krzysztofa Piątka i Macieja Rybusa. Swoje rocznice ślubów efektownie celebrują też Robert i Anna Lewandowscy, Wojciech i Marina Szczęsny, czy Łukasz i Anna Fabiańscy. Ale są i tacy, którzy wybierają na swoją ceremonię życia jesień lub zimę... W tej galerii znajdziecie zdjęcia wielu wspaniałych sportowców i ich partnerów lub partnerek: biegaczki Justyny Kowalczyk, kolarza Rafała Majki, siatkarzy Łukasza Wlazłego, Bartosza Kurka, Piotra Nowakowskiego, Mateusza Bieńka, tenisistki Agnieszki Radwańskiej,, a także córki Adama Małysza - Karoliny, której mąż uprawia sport motocyklowy. Niektórzy są w związku małżeńskim już od ponad dekady. Sprawdź, jak prezentowali się w tych pięknych dniach i jak przez lata zmieniała się ślubna moda.

📢 Ślub Justyny Kowalczyk i Kacpra Tekieli odbył się w 2020 roku. Termin zmienił się przez pandemię [ZDJĘCIA] Słynna biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk wyszła za mąż za znanego alpinistę Kacpra Tekielego we wrześniu 2020 roku. Na przeszkodzie w zorganizowaniu ślubu i wesela w pierwotnie planowanym terminie stanęła pandemia koronawirusa, dlatego do uroczystości doszło z kilkumiesięcznym opóźnieniem. We wrześniu 2021 roku urodził się ich syn Hugo. 18 maja 2023 roku nadeszła tragiczna wiadomość o śmierci Kacpra Tekieli w szwajcarskich Alpach, która nastąpiła dzień wcześniej, 17 maja. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 20 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci sobota 20.05.23 Horoskop dzienny na sobotę 20 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Po tych studiach i uczelniach zarabia się najlepiej. Absolwenci tych kierunków zaczynają nawet od ponad 10 tys. zł RANKING [18.05.2023] Maturzystom w ich życiowych wyborach, a dokładniej w wyborze kierunku studiów, a więc i szansy na określoną karierę zawodową, może pomóc ELA - system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. Funkcjonuje on po to, by dawać rzetelną odpowiedź, jak absolwenci coraz liczniejszych kierunków i uczelni radzą sobie na rynku pracy. ELA monitoruje karierę byłych studentów na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zintegrowanej Sieci Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (POL-on). Sprawdziliśmy, po których studiach stacjonarnych absolwenci mogą liczyć na najwyższe zarobki już na starcie.

📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów.

📢 Jesienią zakończy się modernizacja stacji kolejowej Kraków-Płaszów. PKP przebudowuje też zabytkowy budynek przy ul. Prokocimskiej Jesienią zakończy się modernizacja stacji kolejowej w Płaszowie. Powstał już nowy peron, a teraz przebudowywane jest przejście podziemne. Trwa też inna inwestycja: remont zabytkowego budynku kolejowego przy ulicy Prokocimskiej, w którym znajdą się nowoczesne biura dla pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych. Rozrastająca się spółka odpowiada za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz [18.05.2023] O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzyły się dwa samochody osobowe W czwartek, 18 maja 2023 r. w Krasiencu w gminie Iwanowice doszło do wypadku. Było przed godz. 8 rano gdy zderzyły się dwa samochody osobowe. Z pierwszych informacji służb wynika, że nie ma osób poszkodowanych. 📢 Zakazany owoc odc. 223. Udziały w firmie. Streszczenie odcinka [24.05.23] Ender zaskakuje Halita swoim wyznaniem, a Zehra go przeprasza. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 223. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 222. Halit i Yildiz znów razem? Streszczenie odcinka [23.05.23] Wszyscy starają się, aby Halit nie dowiedział się, że Zehra zaczęła pić. Tymczasem u mężczyzny wiele się dzieje. Czy znów będzie z Yildiz? Koniecznie przeczytaj streszczenie 222. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 221. Zamach na Ender. Streszczenie odcinka [22.05.23] Sahice nie udaje się zabić Ender. Tymczasem Yildiz rozmawia na temat mężczyzny, z którym się ostatnio spotkała. Już teraz przeczytaj streszczenie 221. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 220. Bliscy mają dość Zehry. Streszczenie odcinka [19.05.23] Zehra nie kontroluje swojego picia. Jej bliscy powoli zaczynają mieć jej dość. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 220. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 18.05.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 18.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje paznokci do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach zebraliśmy przepisy! Wybierz coś dla siebie.

📢 15 pysznych dań z kapustą w roli głównej! Oto najlepsze przepisy naszych czytelników Kapusta. Tania, smaczna i dobra. Z kapusty można przygotować wiele wspaniałych i smacznych dań. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników zupę z kapusty, gołąbki, łazanki, kapustę faszerowaną, bigos, kapuśniaczki i tartę z kapusty. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Korki w Krakowie. Powodem deszcz, trudne warunki Czy w czwartek powtórzy się drogowy koszmar w Krakowie? W środę korki było ogromne, doszło też do licznych kolizji. W nocy doszło do groźnego wypadku na skrzyżowaniu Mackiewicza i Siewnej. W czwartek od rana pada, a na ulicach ślimacze tempo. Zakorkowane centrum, korek na krakowskim odcinku autostrady A4. Środa na krakowskich drogach to był koszmar. Trudne warunki drogowe, korki i wypadki. Z powodu ciągle padającego deszcze ruch samochodowy w Krakowie mocno spowolnił. W centrum tempo było ślimacze, zakorkowana była też autostrada A4.

📢 To ona była twarzą ABBY i prawdziwą pięknością. Tak teraz wygląda Agnetha Faltskog Zespół ABBA był bezdyskusyjnie jednym z najchętniej słuchanych zespołów muzycznych na świecie. Sprzedali ponad 300 mln płyt. Grupę tworzyli Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus i Agnetha Fältskog. Swoją urodą i charyzmą zachwycała szczególnie Agnetha Fältskog. Zobacz, jak przez lata zmieniła się blond piękność z ABBY. 📢 Takie badania może zlecić lekarz rodzinny. Te badania możesz wykonać za darmo z NFZ. Mamy pełną listę! Pacjenci często decydują się na wykonywanie badań prywatnie. Niektórzy nie wiedzą nawet, że wiele z nich mogłoby być zrealizowanych w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Jakie badania można wykonać na NFZ? Co może zlecić lekarz rodzinny? 📢 Radni zgodzili się na wydłużenie godzin otwarcia ogródków na Kazimierzu i Stradomiu. Mieszkańcy tej części miasta nie są zadowoleni Radni miejscy poparli obywatelski wniosek dotyczący wydłużenia funkcjonowania ogródków gastronomicznych na terenie Kazimierza i Stradomia. W okresie od 1 kwietnia do 31 października od niedzieli do czwartku ogródki będą mogły być otwarte w godzinach 7-24, a od piątku do soboty oraz w dni poprzedzające dzień wolny od pracy - od 7 rano do 1 w nocy. Z takich zmian nie są zadowoleni mieszkańcy tych historycznych części Krakowa. Obawiają się, że spowoduje to zwiększenie hałasu i skróci czas na wypoczynek i spokojny nocleg.

📢 W Krakowie będzie nocna prohibicja. Radni zdecydowali. W sklepach nie kupimy alkoholu po północy Rada Miasta Krakowa podczas sesji 17 maja przegłosowała wprowadzenie w mieście nocnej prohibicji. Zakaz ma obowiązywać między północą a godz. 5.30 na terenie wszystkich dzielnic Krakowa z wyłączeniem restauracji i barów. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 lipca 2023 r. Była propozycja, by ograniczenia obowiązywały w godzinach od 23 do 6 rano, ale nie przeszła. Większość radnych nie była też za tym, by na terenie Dzielnicy I Stare Miasto alkoholu nie można było kupić w godzinach od 22 do 6.

📢 Kraków. Koszmarne zderzenie czołowe mercedesa z betoniarką. Jedna osoba ranna Ulica Jerzego Giedroycia. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym, betoniarką. Jedna osoba poszkodowana. Na miejscu działają służby. Pogoda, ciągłe opady deszczu, nie sprzyjają jeździe samochodem po mieście, są korki, dochodzi o stłuczek.

📢 Kraków zafundował flotę samochodów elektrycznych dla urzędników 89 samochodów elektrycznych zasili flotę jednostek i spółek Gminy Miejskiej Kraków. Pojazdy będą służyć instytucjom miejskim w ramach wprowadzonej w życie w 2018 roku ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jaki to koszt a jaka korzyść? Przypomnijmy jednak, że Kraków miał też zorganizować wypożyczalnię samochodów elektrycznych dla mieszkańców i turystów już kilka lat temu, ale z tych planów nic nie wyszło. 📢 Kraków. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo profesora AGH trafi do zakładu psychiatrycznego Już wcześniej śledczy z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, przedstawili Leszkowi O. podejrzewanemu o zabójstwo prof. AGH Jana Targosza zarzut zabójstwa przy uwzględnieniu, że sprawca działał w stanie niepoczytalności. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w domu profesora na osiedlu w Nowej Hucie w nocy z 5 na 6 lipca 2022 r. Wtedy też Leszek O. spotkał się z profesorem i razem do późnych godzin nocnych pili alkohol. Impreza zakończyła się kłótnią mężczyzn i śmiercią profesora. 7 lipca Leszkowi O. postawiono zarzut zabójstwa.

📢 Poszukiwany 24-latek, który zaginął w Krakowie. Jego życie może być zagrożone Jak poinformowała małopolska Policja, w Krakowie zaginął 24-letni Dominik Samek. 14 maja mężczyzna wyszedł z miejsca zamieszkania przy ul. Radzikowskiego w Krakowie. Swojemu współlokatorowi powiedział przy tym, że udaje się do swojej dziewczyny na ulicę Borsuczą. Na miejsce spotkania jednak nie dotarł. Dotąd nie powrócił także do miejsca zamieszkania ani nie skontaktował się z bliskimi czy znajomymi. Mężczyzna przyjmuje na stałe leki, w związku z czym jego życie może być zagrożone - podkreśla Policja.

📢 Kraków. Nastoletni kibole w Nowe Hucie uzbrojeni w maczety, pistolety na gaz i petardy W rejonie krakowskich Czyżyn policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy osób jadących tramwajem, którzy posiadali przy sobie niebezpieczne narzędzia. Według zgłoszenia, chwilę wcześniej miały one zakłócać porządek publiczny na terenie Nowej Huty. Najbardziej bulwersuje fakt, że w maczety wyposażeni byli... nastolatkowie.

📢 Krakowianin Kamil Stawiarz przeszedł osiem nieudanych operacji, ale wierzy, że wyzdrowieje. Jedno z jego marzeń spełnił Mariusz Wach 26-letni Kamil Stawiarz, pasjonat sportu, który trenował piłkę nożną w Clepardii Kraków, urodził się z nieukształtowaną małżowiną uszną i brakiem przewodu słuchowego, przeszedł osiem nieudanych operacji, a do kolejnej – mimo zebranych 171 tys. zł - nie doszło. Mimo to nie załamał się, znalazł lekarza, który zgodził się podjąć operacji. Pomagają mu m.in. znani bokserzy Mariusz Wach i Rafał Jackiewicz. 📢 Małopolska narażona jest na powodzie błyskawiczne. Opady nie ustają, zwołano sztab kryzysowy. "Służby są w pełnej gotowości" Intensywne opady nie ustają, a trzeba pamiętać, że ukształtowanie terenu Małopolski sprawia, że region jest wyjątkowo narażony na tzw. powodzie błyskawiczne. Czasami wystarczy zaledwie kilka minut intensywnych opadów, by potoki zamieniły się w rwące rzeki. Dlatego też 17 maja odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania była ocena zagrożenia powodziowego i ochrony przeciwpowodziowej w województwie małopolskim. Spotkanie odbyło się w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie. Po posiedzeniu zaprezentowano także narzędzia, które IMGW wykorzystuje w swojej pracy.

📢 Pojedziemy bez opłat na krajowych autostradach. Co z odcinkiem A4 Kraków - Katowice? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który przewiduje zniesienie opłaty za przejazd dla samochodów osobowych i motocykli na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Założenie jest takie, że od 1 lipca 2023 r. nie trzeba będzie płacić na autostradzie A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław - Sośnica za przejazd pojazdem o masie do 3,5 tony. Wciąż więc płatny będzie przejazd odcinkiem A4 Kraków - Katowice. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział jednak, że przejazd i tą trasa ma być darmowy. Rząd dał sobie na to do roku czasu.

📢 Dobczyce. Nowa nawierzchnia na ważnym skrzyżowaniu. Jeszcze nie ostatnia Po wtorkowych utrudnieniach i kładzeniu do późna warstwy wiążącej nawierzchni na odcinku ulicy Targowej i skrzyżowaniu Targowej z ulicami: Rynek, Podgórska i Rzeźnicza, w środę kierowcy przejeżdżający przez centrum Dobczyc odczuli poprawę. To jeszcze nie koniec prac, bo jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów to w piątek (19 maja) w tym miejscu ma być kładziona ostatnia już warstwa nawierzchni, tzw. ścieralna.

📢 Wisła Kraków z 2011 roku. To byli ostatni mistrzowie Polski. Co robią dzisiaj? 15 maja 2011 roku, po zwycięskim 1:0 meczu z Cracovią, Wisła Kraków zapewniła sobie 13. w historii klubu tytuł mistrza Polski. Jak się miało okazać - do tej pory ostatni. Sprawdziliśmy, co teraz, po 12 latach, robią ludzie z ekipy, która w sezonie 2010/2011 pracowała na to mistrzostwo. >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Rzym. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Rzymie.

📢 Nowa radna Rady Miejskiej w Myślenicach i nowy przewodniczący Rady W składzie Rady Miejskiej miasta i gminy Myślenice oraz w prezydium Rady zaszły zmiany. Mandat po zmarłym na początku maja radnym Wacławie Szczotkowskim objęła Katarzyna Stopka, która w wyborach w 2018 roku startowała z tej samej co Wacław Szczotkowski listy tj. listy nr 10 (KW Prawi i Sprawiedliwość) w okręgu nr 2 obejmującym sołectwa: Bęczarka, Bysina, Głogoczów, Jasienica, Jawornik. Uzyskała w nich czwartą najwyższy liczbę głosów po Wacławie Szczotkowskim, Czesławie Wierzbie i Bogusławie Stankiewiczu, którzy wtedy weszli do Rady.

📢 Ciasto z truskawkami. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Ciasto z truskawkami - sprawdzone przepisy. Słodkie, aromatyczne, w sam raz na rewelacyjny deser! Zobaczcie TOP 10 przepisów naszych Czytelników na ciasta z truskawkami. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Dziedzictwo odc. 35. Spotkanie w dzieciństwie. Streszczenie odcinka [24.05.23] Okazuje się, że Kiraz i Ali spotkali się już wiele lat temu. Co się wówczas wydarzy? Z kolei Yaman znowu jest wściekły na Seher. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 35. odcinka "Dziedzictwa", aby dowiedzieć się więcej. 📢 Dziedzictwo odc. 34. Ali śledzi przestępcę. Streszczenie odcinka [23.05.23] Ikbal chce zemścić się na Seher i wdraża swój plan w życie. Co się wydarzy? Z kolei Ali postanawia śledzić groźnego przestępcę. Jak zakończy się jego prywatne śledztwo? Przeczytaj poniższe streszczenie 34. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 33. Yaman jest zazdrosny o Seher. Streszczenie odcinka [22.05.23] Rozpoczyna się przyjęcie urodzinowe Yusufa, na które Seher się spóźnia. Yaman jest wściekły, jednak złość szybko mija. Z jakiego powodu? Czy Kiraz będzie mieć kłopoty w związku z pobiciem nieznajomego? Już teraz przeczytaj streszczenie 33. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 29. Zniszczony prezent i zemsta. Streszczenie odcinka [16.05.23] Ikbal jest wściekła, gdy dowiaduje się, że Seher dostała piękny prezent. Ma dość dziewczyny i chce sprawić jej przykrość. Z kolei Begum po raz kolejny kłamie w sprawie ojca. Przeczytaj poniższe streszczenie 29. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 97. Krewni na Kubie. Streszczenie odcinka [24.05.2023] Manueli udaje się znaleźć i rozpocząć pracę. Co na to Cayetana? Czy Felipe w końcu udobrucha swoją żonę? Koniecznie przeczytaj streszczenie 97. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 96. Formalności adopcyjne. Streszczenie odcinka [23.05.2023] Felipe jest niemal przyparty do muru. Czego chce od niego żona? Z kolei Victor ma powody do zmartwień. Co się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 96. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 95. Cayetana chce zaszkodzić Manueli. Streszczenie odcinka [22.05.2023] Casilda rozmawia z Pablem i opowiada mu o nowej służącej. Tymczasem w Germanie budzą się wspomnienia. Co pamięta z przeszłości? Już teraz przeczytaj streszczenie 95. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 94. Justo wszystkich okłamuje. Streszczenie odcinka [19.05.2023] Justo widzi Manuelę, która porwała dziecko. Czy zgodzi się na jej plan? jak zareaguje? Już teraz przeczytaj streszczenie 94. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Kraków. Budowa S7. Wprowadzają ruch wahadłowy na ul. Petofiego. Zmiany w Zastowie i Łuczycach W czwartek 18 maja, ok. godz. 5 jezdnia na ul. Petofiego w Krakowie zostanie zwężona do jednego pasa ruchu, na odcinku ok. 100 m od wiaduktu kolejowego do ul. Jagiełły. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, a w razie potrzeby ręcznie. Ruch pieszych będzie tylko po południowej stronie ulicy (od strony torów). Taka organizacja ruchu związana jest z budową trasy S7, a dokładnie z przebudową wodociągu. Potrwa ok. 3 tygodnie. Zmian związanych z budową S7 na tym odcinku będzie jednak więcej.

📢 Cheerleaderki z Intoxu uświetniają mecze Cracovii. Mają energię! Zdjęcia Zespół taneczny Intox od jesieni uczestniczy w domowych meczach Cracovii uświetniając je efektowną oprawą. Cheerleaderki dają popisy w przerwach meczów. W ubiegłym roku zespół z Dobczyc świętował 15-lecie, a pasję łączy z sukcesami. Zdjęcia prezentujemy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Potwierdzono ognisko ptasiej grypy w Drogini pod Myślenicami Wyniki badań w referencyjnym laboratorium w Puławach potwierdziły, że dwie rybitwy znalezione w Drogini (gm. Myślenice) na brzegu Zbiornika Dobczyckiego były zakażone wirusem ptasiej grypy H5N1. Służby weterynaryjne już od kilku dni prowadzą perlustrację zarówno brzegów Zbiornika, jak i okolicznych ferm drobiu oraz gospodarstw rolnych hodujących drób. 📢 Szkieletory Krakowa. Niedokończone od dekad budynki. Dlaczego przerwano te budowy? Szkieletor już zamienił się w Unity Centre i szuka najemców biur. Ale w Krakowie mamy mnóstwo "szkieletorów" choć mniejszych. Każda dzielnica ma swojego. Rozpoczętą, przerwaną i niedokończoną budowę, która psuje wizerunek okolicy, marnuje miejsce, które można by lepiej wykorzystać, a czasem nawet stwarza niebezpieczeństwo np. dla bawiących się dzieci. Powodów wstrzymania takich budów może być wiele - brak środków, kłótnia wspólników, decyzja nadzoru budowlanego, wady konstrukcyjne, spór sądowy itd.

📢 Pogrzeb zmarłego Kamilka z Częstochowy. Na cmentarz przybyły tłumy Tysiące ludzi wzięły udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Wśród uczestników pogrzebu byli biologiczny ojciec, przyjaciele, a także zupełnie obcy ludzie, poruszeni historią małego chłopca, który tak wiele wycierpiał w swoim krótkim życiu… 📢 Ciągnik leżał na DK 7. Pojazd rolniczy przewrócił się w Słomnikach. Były utrudnienia w ruchu Do niecodziennego zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 maja, na drodze krajowej w Słomnikach. Przewrócił się ciągnik rolniczy. Leżał na boku na środku jezdni, między dwoma pasami ruchu. 📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 15.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Najpiękniejsze kundelki na wystawie w Myślenicach. Były wybory psich piękności, zabawa i pomaganie Takich tłumów jak w niedzielę (14 maja) myślenickie Zarabie dawno nie widziało, a już na pewno nie widziano tu jeszcze w jednym czasie tyle czworonogów. Plaża trawiasta nad Rabą zamieniła się w prawdziwy psi wybieg. Frekwencja podczas I Wystawy Psów Nierasowych imienia Psa Bariego była tak duża, że aż zabrakło przygotowanych na tę okazję numerów startowych. Przyjechał także Misiu, psi adopciak z Myślenic, który mieszka w Suwałkach i który stał się inspiracją do zorganizowania tego wydarzenia. 📢 Miechów. Charytatywna Dycha w ekspresowym tempie Zaledwie 35 minut i 3 sekund potrzebował miechowianin Daniel Kowal na pokonanie tegorocznej Charytatywnej Dychy. To znakomity czas i oczywiście rekord miechowskiej trasy. Wśród kobiet zwyciężyła Ewa Mach. Najważniejsze jest jednak to, że uczestnicy dorocznej akcji sportowo-towarzyskiej przysporzyli środków na działalność Hospicjum im. bł. s. Bernardyny Jabłońskiej.

📢 Proszowice. Wolontariusze posadzili wierzby wzdłuż obwodnicy. Marszałek Łukasz Smółka potwierdził, że droga będzie przedłużona Około stu żywokołów wierzby zostało w piątek posadzonych wzdłuż obwodnicy Proszowic przez wolontariuszy skupionych wokół lokalnego stowarzyszenia hodowców Zielononóżka. W wydarzeniu wziął udział marszałek Łukasz Smółka, który co prawda nie wprost, ale ”między wierzbami” potwierdził, że Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza rozstrzygnąć przetarg na budowę drugiego etapu obejścia miasta. 📢 Spodnie damskie, w których poczujesz się kobieco i wygodnie. Noszą je polskie celebrytki. To powrót mody z lat 90. Ten fason spodni damskich to idealne rozwiązanie dla kobiet, które stawiają na wygodę i styl. To właśnie w nich pojawiły się Katarzyna Cichopek, Anna Lewandowska i Małgorzata Rozenek-Majdan. Możesz do nich nosić buty sportowe, sandałki i szpilki. Zobacz najmodniejsze spodnie tego roku!

📢 Ekranizacja Dragon Ball Z? Postacie z anime ożywione przez SI wyglądają genialnie Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii tej formy sztuki. Rysunkowe wersje bohaterów zna każdy, jednak okazuje się, że postacie wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych bohaterów „jak żywych”. Efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy. 📢 Niezwykłe odkrycia na Rynku w Słomnikach. Znaleziono grób sprzed 7 tysięcy lat związany z kulturą ceramiki wstęgowej rytej Niezwyczajne odkrycie miało miejsce w Słomnikach podczas prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na Rynku. Znaleziono pochówek szkieletowy, który może pochodzić sprzed 7 tysięcy lat. Zachowało się także wyposażenie grobu - fragmenty bardzo charakterystycznej ceramiki. Są tu i inne znaleziska. 📢 Wybrać pompę ciepła czy kocioł na pelet? Podpowiada ekspert od ekologicznego ogrzewania Pompa ciepła pozwala osiągać niskie rachunki za ogrzewanie, a do tego jest przyjazna środowisku. Ekologicznym rozwiązaniem jest też jednak kocioł na pelet, który kosztuje znacznie mniej. Które z tych urządzeń sprawdzi się lepiej i na co uważać przy wyborze? Czy można liczyć na dofinansowanie? Na te i inne pytania odpowiada ekspert z zakresu OZE.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa z drona. Widać asfalt, tunele, wiadukty. Dzieje się! W końcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z drona z postępu pracy przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Miasto żyje budową tramwaju do Górki Narodowej i rozbudową 29 Listopada, ale również na przyszłej obwodnicy sporo się dzieje i widać znaczący postęp prac. Na koniec kwietnia wykonano 83 proc. mostów, wiaduktów, murów. Tunele są gotowe w 74 proc., a drogi, które robi się na końcu, w 41 proc. Północna Obwodnica Krakowa ma szansę być oddawana do użytku etapami w latach 2023 i 2024.

📢 Tajemnice obiektów Wisły Kraków. Tutaj trenują setki sportowców. Zaglądamy we wszystkie zakamarki Obiekty Wisły przy ul. Reymonta na stałe wrosły w pejzaż sportowego Krakowa. Ostatnio dużo pisze się o remontowanym stadionie, ale Wisła to przecież nie tylko futbol. W jedenastu sekcjach Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków trenuje około tysiąca zawodniczek i zawodników. Głównie dzieci i młodzież. Prezentujemy, w jakich warunkach trenują sportowcy „Białej Gwiazdy” oraz jak wyglądają inne obiekty przy ul. Reymonta. 📢 Taka prywatnie jest Sahika z tureckiego serialu "Zakazany owoc". Nesrin Cavadzade w szałowych kreacjach Nesrin Cavadzade to turecka aktora, która pochodzi z Azerbejdżanu. Urodziła się w 1982 roku w stolicy tego kraju (wówczas była to Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka) Baku. Przeprowadziła się do Stambułu wraz z matką gdy miała 11 lat. Polscy widzowie znają ją z serialu "Zakazany owoc", w którym wciela się w rolę podstępnej Sahiki. Jaka jest na co dzień Nesrin Cavadzade? Zobacz jej zdjęcia z sesji fotograficznych oraz z prywatnego życia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych.

📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Zobacz wnętrza domu mistrzyni olimpijskiej! [zdjęcia] Justyna Kowalczyk jest multimedalistką Igrzysk Olimpijskich. Jest żoną wspinacza i alpinisty Kacpra Tekielego, którego poślubiła w 2020 roku. Niedawno para powitała na świecie synka. Justyna Kowalczyk wraz z mężem mieszka w pięknym góralskim domu. Wystrój jest przytulny i niezwykle tradycyjny. Na uwagę zasługuję piękny salon! Sprawdźcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk. 📢 Zobacz, jak wyglądał Olkusz przed laty i jak zmieniało się Srebrne Miasto na przestrzeni dziesięcioleci [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Klimatyczny rynek, wyjątkowy targ, wieża ciśnień, wojskowe defilady. Jesteście ciekawi jak wyglądał Olkusz przed laty? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy galerię archiwalnych zdjęć z Olkusza. Koniecznie zobaczcie galerię.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

iPolitycznie - Senyszyn i Borowiak o 800+