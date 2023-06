Przegląd prasy 19.06.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy po meczu Polska - Niemcy 1:0. Biało-Czerwoni po raz drugi ograli zachodnich sąsiadów”?

Prasówka 19.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Niemcy 1:0. Biało-Czerwoni po raz drugi ograli zachodnich sąsiadów Reprezentacja Polski sprawiła sporą niespodziankę pokonując Niemców 1:0. Biało-czerwoni ustępowali rywalom w tym meczu pod niemal każdym względem, ale i tak odnieśli drugie w historii zwycięstwo nad Niemcami. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Niemcy.

📢 Wakacje zaledwie 30 minut od Krakowa. Greckie plaże, chorwackie wody i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [19.06.2023] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023.

📢 Krakowianie powitali lato na kopcu Wandy. Jedyny w swoim rodzaju nowohucki piknik. Zobaczcie zdjęcia Choć na przyjście astronomicznego lata trzeba jeszcze kilka dni zaczekać, w niedzielę krakowianie już powitali lato na - tradycyjnym już - piknikiem „Strawą pod kopcem Wandy".

Prasówka 19.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom Katarzyna Dowbor od lat mieszka w podwarszawskiej wsi. Gwiazda ceni sobie naturalne i zaciszne miejsce jakie stworzyła. Przez dekadę pomagała rodziną w potrzebie, aby stworzyć im wymarzony własny dom. W programie Nasz nowy dom nie tylko nadzorowała remonty, ale i pomagała spełniać marzenia rodziny. A jak wygląda od środka dom prezenterki? Zobaczcie sami.

📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi". Zobaczcie zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik. 📢 Igrzyska Europejskie 2023. Miasteczko studenckie AGH zamieniło się w wioskę zawodniczą. Sołtysem jest mistrz olimpijski Robert Korzeniowski Prawie 3,5 tys. sportowców uczestniczących w Igrzyskach Europejskich 2023 zamieszka w wiosce zawodniczej zorganizowanej w miasteczku studenckim AGH w Krakowie. Goście zajmą 1743 pokoje. Przez 12 dni trwania imprezy sportowej mieszkańcy wioski zjedzą 64 tony żywności i wypiją napoje, które przyjadą w 32 tirach. W niedzielę wieczorem oficjalnie otwarto wioskę krakowskich igrzysk.

📢 Znaleziono ciało Anastazji Rubińskiej. Polka zaginęła w Grecji 12 czerwca Greckie media przekazały tragiczną informację. Ciało 27-letniej Anastazji Rubińskiej zostało znalezione w niedzielę na greckiej wyspie Kos. Kobieta, która pracowała w tamtejszym hotelu, zaginęła 12 czerwca. 📢 Dziedzictwo odc. 61. Osman umiera w szpitalu. Streszczenie odcinka [30.06.23] Po ataku Begum Osman trafia do szpitala. Mężczyzna jest w stanie krytycznym. Tymczasem do rezydencji Yamana dociera opieka społeczna. Czy zabiorą Yusufa? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 61. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Tajemniczy wybuch pod Tarnowem. W wyniku eksplozji w Kąśnej Dolnej poszkodowane zostały dwie osoby. Duża akcja ratunkowa Dwie osoby zostały ranne w wyniku wybuchu, do którego doszło w niedzielę (18 czerwca) na terenie jednej z posesji w Kąśnej Dolnej (powiat tarnowski). Na miejscu pracują liczne siły straży pożarnej, policja i pogotowie. Do poszkodowanych zadysponowany został także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej w Czasławiu. Są poszkodowani W niedzielę (18 czerwca) po godz. 14 służby zostały wezwane do Czasławia (gm. Raciechowice), gdzie na drodze wojewódzkiej na 964 doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe w wyniku czego trzy osoby zostały poszkodowane. Ranni zostali zabrani do szpitala przez zespoły ratownictwa medycznego. Na miejscu pracowały też policja i straż pożarna. Droga przez ponad godzinę była zablokowana. 📢 Wiśniowa. Wmurowano akt erekcyjny pod budowę hospicjum stacjonarnego W Wiśniowej wmurowano akt erekcyjny pod budowę hospicjum stacjonarnego, pierwszego takiego nie tylko w powiecie myślenickim, a nawet na obszarze większym, bo obejmującym kilka powiatów. Z inicjatywą jego budowy wyszła Beskidzka Fundacja Hospicyjna. Ona także zbiera fundusze na ten cel i apeluje o pomoc do ludzi dobrej woli. Fundacja powstała przy Hospicjum Domowym Królowej Apostołów, które działa w Wiśniowej już od 2009 roku.

📢 Kraków. Wodna Masa Krytyczna po raz 12. popłynęła Wisłą. Tak wygląda najoryginalniejsza flota śródlądowa w Polsce! W niedzielne popołudnie Wisłę opanowali uczestnicy 12. Wodnej Masy Krytycznej. To inicjatywa społeczna promująca walory rekreacyjne i krajobrazowe rzeki Wisły. Jedni płynęli kajakami, inni rowerami wodnymi, a także specjalnie zbudowanymi na tę okazję tratwami z materiałów pochodzących z recyklingu.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Festiwal Kolorów 2023 w Krakowie. Tęczowe szaleństwo pod Tauron Areną W niedzielę, 18 czerwca, zielone tereny w pobliżu Tauron Areny zamieniły się w tęczowe pole. Do Krakowa powrócił niezwykle lubiany Festiwal Kolorów. Zabawie w chmurze barwnych proszków towarzyszyły koncerty. Tak bawili się krakowianie. 📢 60. urodziny Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Piknik w wojskowym klimacie Pokazy lotnicze, prezentacje grup rekonstrukcyjnych, koncerty, wystawy, wykłady oraz piknik - tak w weekend świętowano obchody 60-lecia krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego. Podczas imprezy każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie. Zobaczcie, jak wyglądał piknik na 60 urodziny Muzeum!

📢 Powiew lata na Bagrach. W Krakowie już mamy wakacyjny klimat! Wiele osób spędza czas nad wodą Na Bagrach czuć pierwszy powiew lata i wakacyjnego klimatu. Korzystając z dobrej pogody krakowianie licznie wyszli na spacery i korzystali z uroków opalania na piaszczystych plażach. Niektórzy organizowali pikniki na trawnikach, inni grali w siatkówkę, a jeszcze inni relaksowali się przy tężni solankowej. Choć woda w jeziorze jest jeszcze dość rześka, nie zabrakło śmiałków, którzy zażywali kąpieli. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły!

📢 Wnioski po sezonie w wykonaniu Cracovii. Trochę dobrze, trochę źle czyli średniactwo Piłkarze Cracovii zajęli siódme miejsce w rozgrywkach ekstraklasy. Jedni kibice ocenili postawę „Pasów” jako słabą, inni jako niezłą. Jaki był to sezon i co z niego wynika? Odsyłamy po wnioski do GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Wrocimowice. Cztery krowy uciekły z pastwiska i błądzą po okolicy Cztery krowy uciekły z terenu gospodarstwa położonego we Wrocimowicach (gmina Radziemice). Mimo trwających od kilku dni poszukiwań zwierząt nie udało się odnaleźć. Najprawdopodobniej przebywają gdzieś na pograniczu powiatów proszowickiego i miechowskiego. 📢 Kadra Polski na Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 liczy 370 reprezentantów. Aż roi się od gwiazd! Reprezentacja Polski na III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023, które rozpoczną się 21 czerwca, liczy 370 zawodniczek i zawodników. To największa reprezentacja naszego kraju w historii startów Biało-Czerwonych w zawodach multidyscyplinarnych. Do największych gwiazd imprezy będą należeli skoczkowie narciarscy Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła, lekkoatletki na czele z Ewą Swobodą, Anną Kiełbasińską, Natalią Kaczmarek i Adrianną Sułek, reprezentanci w szermierce i wspinaczce sportowej oraz liczne grono kajakarek i kajakarzy. Poznajcie nazwiska wszystkich polskich zawodników.

📢 Dni Proszowic 2023. Sobota pełna tańca i muzyki. Znakomity Zimen Do późnego sobotniego wieczoru trwały sobotnie wydarzenia, odbywające się w ramach tegorocznych Dni Proszowic. W pierwszej części na scenie dominowała młodzież. Im później, tym więcej było „dorosłych” wykonawców. Zwieńczeniem pierwszego dnia był koncert Jacka Mejera, czyli rapera Mezo. 📢 Krótkie paznokcie na lato 2023: neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 18.06.2023 Lato na paznokciach może mieć wiele odsłon. Tegoroczne trendy zachwycą zarówno miłośniczki minimalistycznych stylizacji paznokci jak i fanki wyrazistych kolorów i wzorów. W letnich stylizacjach paznokci hybrydowych możesz pozwolić sobie na neonowe szaleństwo lub postawić na klasykę w wakacyjnym wydaniu. Możliwości jest mnóstwo. Zobacz sama TOP 25 inspiracji. 📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na weekendową wycieczkę! Jak do nich dotrzeć? 16.06 Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej.

📢 Cmentarz Maki Czerwone zostanie zmodernizowany. Będą kolumbaria, ogrodzenie i oświetlenie Dzięki zawarciu umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji na realizację kompleksowej modernizacji tej nekropolii powstanie dodatkowo kilkaset miejsc pochówkowych oraz kolumbaria. Dodatkowo teren zostanie ogrodzony, zagospodarowany zielenią oraz wyposażony w niezbędną infrastrukturę cmentarną wraz z oświetleniem. 📢 Zenek Martyniuk i Magda Narożna pokazują jak mieszkają. Zobacz domy gwiazd disco polo Wokaliści zespołów Akcent i Piękni i Młodzi to obecnie dwie największe gwiazdy muzyki rozrywkowej z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zobaczcie zdjęcia domów i oceńcie sami, która rezydencja podlaskich celebrytów robi większe wrażenie.

📢 Dziwne konstrukcje na Rynku Głównym. Takich rzeczy tu jeszcze nie było. Trwa montaż boisk na Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie Wielkie, płaskie metalowe stelaże rozłożone na całej długości płyty Rynku Głównego od strony ul. Szewskiej przykuwają uwagę przechodniów, bo takich konstrukcji tu jeszcze nie było. Ale też nie było tu nigdy igrzysk europejskich i zawodów w padlu oraz teqballu. Właśnie trwa budowa trybun i boisk, na których będą rozgrywane w Krakowie zawody IE 2023 w tych mało znanych dyscyplinach sportowych.

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 118. Leonor czuje się zaniedbana. Streszczenie odcinka [23.06.2023] Udaje się doprowadzić remont kawiarni do końca. Manuela jest z tego powodu niezwykle szczęśliwa. Ponadto German postanawia złożyć jej obietnicę. Jaką? Już teraz przeczytaj streszczenie 118. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 242. Wyjazd do Ameryki. Streszczenie odcinka [21.06.23] Lila jest wściekła na Yigita i postanawia zrobić mu na złość. Z kolei Sahika wpada na plan kolejnej intrygi. Co zrobi tym razem? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 242. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 18.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 18.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Jarmark Świętojański 2023 w Krakowie. Pod Wawelem na Bulwarze Czerwieńskim można znaleźć różne skarby. Zobaczcie zdjęcia Na Bulwarze Czerwieńskim trwa Jarmark Świętojański. Wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin odbywa się w dniach od 16 do 25 czerwca. Na licznych straganach można znaleźć niezwykłe rękodzieła, biżuterie, pluszaki oraz coś smacznego do zjedzenia. Jeśli jeszcze nie byliście na jarmarku zobaczcie na zdjęciach naszego fotoreportera, co można tam znaleźć.

📢 Wieści z budowy nowej zakopianki. GDDKiA chce jesienią otworzyć mały odcinek nowej drogi Rdzawka - Nowy Targ Jest duża szansa, że jeszcze w tym roku kierowcy przejadą kolejny odcinkiem nowej zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem. Chodzi o krótki odcinek nowej drogi między węzłami drogowymi budowanymi na terenie samego Nowego Targu.

📢 Kwalifikacja wojskowa już przekroczyły półmetek. Sprawdź, ile osób w Krakowie jest zdolnych do służby wojskowej Blisko dwa miesiące temu pracę rozpoczęły powiatowe komisje lekarskie, które określają zdolność do służby wojskowej. Przebadane osoby otrzymują jedną z czterech kategorii do służby wojskowej: A, B, D lub E. Powiatowe komisje lekarskie dla krakowian znajdują się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na os. Szkolnym 21 w Krakowie. Kwalifikacja trwa do 21 lipca. W tym roku do kwalifikacji zostało wezwane ponad 4000 osób.

📢 XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale. Widowisko, tłumy widzów i wielkie święto miasta Wspaniałe widowisko muzyczne z udziałem Małej Armii Janosika mogli podziwiać mieszkańcy Skały i okolicznych wiosek, powiatu krakowskiego i goście z całej Małopolski. Ucztę muzyczną przygotowano na XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale.

📢 Tak wyglądała Patrycja Tuchlińska zanim poznała miliardera Józefa Wojciechowskiego. Parę dzieli pół wieku. Stare zdjęcia modelki Patrycja Tuchlińska ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego właściciela m.in. Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju chętnie dzieli się z internautami urywkami ze swojego barwnego życia. Para jest razem od 2018 roku. Jak wyglądała modelka, kiedy brała udział w konkursie miss? Zobacz zdjęcia sprzed kilku lat. 📢 Rolnicy. Podlasie. Gienek i Emilka pokazują swoje domy w środku. Tak mieszkają bohaterowie programu Fokus TV Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy!

📢 Budowa zapory w Rożnowie na archiwalnych zdjęciach. Dzięki temu zbiornikowi mamy Jezioro Rożnowskie. Powstawał 80 lat temu Budowa zapory w Rożnowie w gminie Gródek nad Dunajcem trwała kilka lat. Jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej zaczęto myśleć o ujarzmieniu Dunajca, który niósł ogromne spustoszenie. W wyniku spiętrzenia wody przez zaporę powstało Jezioro Rożnowskie, które obecnie jest atrakcją turystyczną. Zobacz archiwalne fotografie pochodzą z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Fotopolska.eu w kolorze. Tak wyglądał plac budowy na Dunajcu ponad 80 lat temu. 📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Odkryj Beskid Wyspowy. Kto pokona Śnieżnicę? Czy w Kasinie Wielkiej padnie rekord w liczbie śpiewających „Wars wita”? Śnieżnica – to kolejne wyzwanie, które 18 czerwca stanie przed wędrowcami biorącymi udział w akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”. W niedzielę odbędzie się też tradycyjny, już XI Galicyjski Piknik Kolejowy. Będą więc gry i zabawy, konkursy, wspólna fotografia, ale też próba bicia rekordu świata w liczbie osób śpiewających piosenkę „Wars wita”. To wszystko na malowniczym szczycie Śnieżnicy i nieco poniżej, na stacji kolejowej Kasina Wielka. 📢 Wypadek pod Krakowem. Suv z impetem wjechał w tył auta osobowego. To cud, że nikt nie został ranny Do wypadku doszło w sobotnie popołudnie w podkrakowskiej miejscowości Wielka Wieś na wysokości remizy OSP. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów. Na szczęście w wyniku wypadku nikt nie został ranny. Służby pracują na miejscu. Występują utrudnienia w ruchu.

📢 Horoskop dzienny na 19 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 19 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 "Psiemarsz" przeszedł ulicami Krakowa. Nie zabrakło atrakcji dla miłośników zwierząt i ich pupili "Psiemarsz" rozpoczął się o godzinie 11.30 przy Muzeum Narodowym, a zakończył w Parku Jordana przy fontannie, gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia: odbiór pakietów psiemarszowych, pokazy behawiorystów, konkursy, integracja uczestników, zapoznanie się z pieskami ze schroniska “Psie pole” oraz zbiórka charytatywna.

📢 Zabawy seniorów z całego powiatu krakowskiego. Integracja z podopiecznymi domów pomocy społecznej Seniorzy w całego powiatu krakowskiego przybywają raz w roku do Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach. Tutaj odbywa się Powiatowy Dzień Seniora. W tym roku organizowano go po raz 19., a zabawa była połączona z piknikiem integracyjnym. Zabawy i wspólnego świętowania nawet deszczowa pogoda nie mogła zepsuć.

📢 Panoramiczny pociąg wielką atrakcją! Kursuje też przez Kraków, Tarnów i Bochnię. Ale widoki! Warto kupić bilet. Mamy zdjęcia [17.06] Z Krakowa m.in. do Przemyśla i austriackiego Grazu dojechać można już pociągiem ze specjalnym bezprzedziałowym, panoramicznym wagonem! To pierwsza taka atrakcja na naszej kolei. Wagon, dzięki ogromnym oknom, pozwala pasażerom cieszyć się niesamowitymi widokami podczas jazdy. 📢 Jazdowiczki. Nocny wypadek pod Proszowicami. Jest ofiara śmiertelna W nocy z piątku na sobotę doszło do śmiertelnego wypadku drogowego w Jazdowiczkach koło Proszowic. Kierujący samochodem osobowym młody mężczyzna wjechał w betonowy mostek i poniósł śmierć. Droga wojewódzka nr 775 przez kilka godzin była zablokowana. 📢 Wisła Kraków - kontrakty, transfery, spekulacje. Wszystkie zmiany w kadrze "Białej Gwiazdy" LATO 2023 Wisła Kraków po przegranej kampanii o awans do Ekstraklasy sezon 2023/2024 spędzi na jej zapleczu. Po nieudanym roku w I lidze szatnia drużyny z Reymonta musi zostać przewietrzona, więc kilku piłkarzy odejdzie, a w ich miejsce pojawią się nowi. W tym materiale na bieżąco informujemy o nowych i wygasających kontraktach, transferach oraz wszelkich zmianach zarówno w kadrze, jak i w sztabie pierwszej drużyny Wisły.

📢 Miechów. Statuetki Macieja Miechowity rozdane W Miechowie po raz ósmy zostały rozdane statuetki Macieja Miechowity dla osób, instytucji i firm, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju i promocji regionu. Nie brakło również nagrody specjalnej. Sprawdź, kto został wyróżniony tym razem Nagrodą Burmistrza Miechowa?

📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Oto perełki wśród fuszerek. Aż trudno uwierzyć! 17.06.2023 Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Grupa E: wyniki, terminarz, tabela eliminacji piłakrskich mistrzostw Europy 2024. Kiedy i z kim gra Polska? W grupie E eliminacji Euro 2024 gra pięć zespołów, w tym Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela grupy, w której są Biało-Czerwoni. Nasza drużyna narodowa jest faworytem. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy.

📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awans. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje. 📢 Łaganów. Poranne lądowanie samochodu w potoku [NOWE INFORMACJE] W sobotę rano kierowca samochodu osobowego, jadący drogą powiatową z Proszowic do Wawrzeńczyc, w Łaganowie stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do potoku Jakubowicki. Kierującemu nic poważnego się nie stało. Został ukarany mandatem.

📢 Hebdów. Wypadek na drodze krajowej. Poszkodowany kierowca W piątkowe popołudnie na drodze krajowej nr 79 w Hebdowie doszło do wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że na skutek zderzenia dwóch pojazdów poszkodowany został kierujący osobowym oplem. Został przewieziony do szpitala.

📢 Sukces uczniów z ZSTE w Myślenicach. Najlepsi w kraju! Drużyna z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach zwyciężyła w finale XXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadpodstawowych. Uczniowie technikum pojazdów samochodowych z myślenickiego „Reja” pokonali dwanaście drużyn z całego kraju, które wygrały eliminacje w swoich województwach. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity. 📢 Krakowski adwokat skazany na 2 lata więzienia za próbę wyłudzenia kamienicy wciąż nie trafił za kraty Adwokat Adam W. został prawomocnie skazany przez krakowski sąd na 2 lata więzienia juz dwa lata temu. Prawnik, któremu udowodniono próbę wyłudzenia kamienicy przy ulicy Dietla 101 i działki przy ul. Koletek 11, wciąż nie odbył jednak kary, ponieważ sąd na jego wniosek wstrzymał jej wykonanie. Postępowanie dyscyplinarne w sprawie mecenasa zakończyła właśnie Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie. Teraz sprawa ma trafić do sądu dyscyplinarnego przy ORA.

📢 Propozycje na weekend. Nie tylko Dni Proszowic Zbliżający się weekend będzie zdominowany przez wydarzenia, odbywające się w ramach Dni Proszowic. O ich programie i zaproszonych gwiazdach pisaliśmy osobno. Oprócz tego odbędzie się też kilka innych imprez, które na pewno znajdą swoich amatorów.

📢 Miechów. Czerwone światło dla kolejnego sklepu z alkoholem Miechowscy radni nie wyrazili zgody na powstanie kolejnego punktu, w którym miałby być sprzedawany alkohol. Nowy sklep spożywczo-monopolowy miał stanąć na terenie osiedla Parkowego w Miechowie. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 XIX Forum Przedsiębiorców Małopolski. Największe biznesowe wydarzenie w regionie przebiegło pod hasłem "Czas menedżerów" Forum Małopolskich Przedsiębiorców to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez redakcję „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”. Forum Przedsiębiorców Małopolski tradycyjnie odbyło się w szacownych progach Krakowskiego Salonu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, w miejscu, w którym spotykają się ekonomiści i przedsiębiorcy, szefowie wielkich koncernów i niewielkich rodzinnych firm, eksperci ekonomiczni oraz przedstawiciele świata nauki, kultury i sztuki. Zobacz naszą relację ze spotkania. 📢 Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie. Ulica Bulwarowa w Nowej Hucie zamieniła się w trybunę do oglądania zmagań triathlonistów Na zamkniętej od kilku dni ulicy Bulwarowej powstała już trybuna dla widowni, a na wysokości Zalewu Nowohuckiego asfalt został wyłożony podkładami. To właśnie tu już niedługo będzie można podziwiać zmagania triathlonistów, którzy będą biegali, jeździli na rowerach i pływali. Igrzyska potrwają od 21 czerwca do 2 lipca. Zobaczcie, jak bardzo zmieniła się Bulwarowa.

📢 Niepołomice pełne dumy i radości. Moda na Puszczę poszła w Polskę Awans Puszczy Niepołomice do Ekstraklasy zaskoczył wszystkich. Ale ten scenariusz był nieunikniony, skoro w barażach kciuki za drużynę trzymali (prawdopodobnie) nawet męczennicy z Góry Ararat. O to, by „ściskali kciuki za Puszczę”, prosił patronów parafii i Niepołomic proboszcz kościoła pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników, ks. Stanisław Mika, podczas odpustu obchodzonego 11 czerwca, w dniu kluczowego meczu. Żartobliwy apel z ambony szybko zaczął krążyć po miasteczku. 📢 Piotrkowice Wielkie. Sztandar dla strażackich jubilatów. A zaczęło się od nieszczęścia Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Piotrkowic Wielkich (gmina Koniusza) obchodzili jubileusz 90-lecia założenia swojej jednostki. Były odznaczenia, życzenia, gratulacje, ale najważniejszym punktem obchodów było przekazania nowego sztandaru. 📢 Proszowice. Zmarła Teofila Pawłowska, jedna z najstarszych Polek. Miała ponad 106 lat W czwartek (15 czerwca) w szpitalu w Proszowicach zmarła Teofila Pawłowska. Była najstarszą mieszkanką Proszowic i 20. najstarszą Polką. Urodziła się 14 października 1916 roku. Żyła 106 lat, osiem miesięcy i jeden dzień.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 15.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Dni Proszowic 2023 już w weekend 17-18 czerwca. Sławomir, Mezo i inni. Zobacz program imprezy Sławomir, Mezo oraz dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli to największe gwiazdy zbliżających się Dni Proszowic. Święto miasta już w najbliższy weekend (17-18 czerwca) na placu targowym przy ulicy Królewskiej. Patronem medialnym wydarzenia jest tradycyjnie Dziennik Polski.

📢 Dni Miechowa 2023. Od czwartku do niedzieli. Muzyczną gwiazdą Agnieszka Chylińska Przed nami kolejne Dni Miechowa. Cykl imprez rozpocznie się tym razem już w czwartek i potrwa do niedzieli. Będą atrakcje muzyczne, literackie, sportowe i wiele innych. Laury odbiorą zwycięzcy tegorocznego konkursu o statuetkę Macieja Miechowity. 📢 Dilerzy i handlarze narkotyków z Małopolski poszukiwani przez policję. Rozpoznajesz kogoś? LISTY GOŃCZE 15.06.2023 Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie korzyści majątkowych z handlu środkami odurzającymi. Wśród poszukiwanych znalazły się również te osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Część z tych osób poszukiwana jest również dodatkowo listami gończymi na podstawie innych paragrafów. Widziałeś kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zdjęcia i dane poszukiwanych w naszej galerii pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 14 czerwca 2023 roku.

📢 Festiwal orkiestr w Skale. Widowiskowe pokazy, koncerty i musztry paradne będą przez dwa dni XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Skale jak zawsze będzie imponującym widowiskiem, ale po raz pierwszy wyjątkowo będzie trwało dwa dni. Muzyczna uczta zacznie się w sobotę, 17 czerwca 2023 r. na Placu Konstytucji 3-Maja w Skale. O godz. 14.30 będzie powitanie i inauguracja festiwalu z udziałem Zespołu Mała Armia Janosika, a o 19:30 wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. W drugim dniu, 18 czerwca, festiwal rozpocznie msza św. o godz. 14.30 w kościele parafialnym św. Mikołaja w Skale, a po niej zaprezentuje się 14 zespołów, orkiestr i mażoretek.

📢 Tragedia w Radziemicach. Mężczyzna usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy tonącemu Na początku czerwca w stawie na terenie prywatnej posesji w Radziemicach utopił się 25-letni mężczyzna. Nie udało się go uratować mimo przeprowadzonej przez wezwane na miejsce służby reanimacji. Jeden ze świadków zdarzenia odpowie za nieudzielenie pomocy tonącemu.

📢 800 lat kościoła w Wawrzeńczycach. Modlitwa, jarmark i rekonstrukcje historyczne na parafialne święto Jubileusz 800-lecia parafia w Wawrzeńczycach świętuje przez cały rok, jednak główne obchody będą w niedzielę, 18 czerwca. Rozpoczną się od mszy św. o godz. 11 w kościele św. Marii Magdaleny i św. Zygmunta w Wawrzeńczycach. Po mszy planowane jest poświęcenie pamiątkowego drzewa i tablicy. 📢 Urbania Góra po raz kolejny odkryta przez turystów. Na jej szczycie stanęły dwie ławki Czternasta edycja akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” została zainaugurowana. Tak jak jest to w zwyczaju od kilku lat, celem pierwszej w roku wyprawy była Urbania Góra (671 m n.p.m.). Od niedzieli (11 czerwca) na tym szczycie stoją dwie ławki. Każda z nich ma imię osoby ważnej i zasłużonej dla tego miejsca i dla tej akcji. Podobne ławki o różnych imionach znajdziemy też na innych szczytach Beskidu Wyspowego, m.in. na Szczeblu i Cietniu.

📢 Miechów. Maciej Miechowita patronem pociągu z Krakowa do Piły Pasażerowie polskich kolei powinni być cierpliwi i nigdy nie tracić nadziei. Maciej Miechowita czekał na swój pociąg pół tysiąca lat, ale się doczekał. W niedzielę o godzinie 10.49 na stację w Miechowie wjechał pociąg PKP Intercity Kraków Główny – Piła Główna, który od tego momentu nazywa się „Miechowita”.

📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn rusza 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium. 📢 Poszukiwania agatów w Rudnie. Rozegrano mistrzostwa wśród 200 zawodników. Najpiękniejszy okaz znaleźli dziadek z wnukiem z Krakowa Na agatowe pola wyruszyło ponad 200 poszukiwaczy pięknych kamieni w samo południe w sobotę, 10 czerwca. To były II Międzynarodowe Mistrzostwa w Poszukiwaniu Agatów w Rudnie organizowane przez tutejsze Muzeum Agatów. Tłum ludzi: starszych, młodszych, dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów - każdy z szedł na swoje, wylosowane poletko z młotkami lub kilofami, motykami, sztychówkami i wiadrami lub miskami na wodę, żeby myć znalezione kamienie. Przekopywali ziemię, szukając agatowych jaj, które kryją niezwykłe kompozycje i kolory.

📢 Potężna ulewa przeszła nad powiatem proszowickim i miechowskim. Zalane drogi i posesje W piątkowe popołudnie nad powiatem proszowickim przechodzą burze połączone z silnymi opadami deszczu i miejscami drobnego gradu. Z napływających informacji wynika, że najbardziej ucierpiała gmina Radziemice. Ulewy przeszły też przez powiat miechowski Doszło do lokalnych podtopień i zalań posesji. Najgorsza sytuacja jest w Czaplach Małych w gminie Gołcza. 📢 Proszowice. Ulicami przeszła procesja Bożego Ciała. Były prawdziwe tłumy W samo południe przez Proszowice przeszli uczestnicy tradycyjnej procesji Bożego Ciała. W wydarzeniu wzięły udział tłumy wiernych, którzy modlili się przy czterech ołtarzach. 📢 Festiwal Orkiestr Dętych. Muzycy z całej Małopolski dali popis umiejętności na trąbach, fletach, klarnetach, puzonach To był już 24. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Więcławicach Starych w gminie Michałowice. Amfiteatr na placu przy sanktuarium św. Jakuba Apostoła zajmowało kolejno 30 orkiestr. Ze sceny płynęły marsze, muzyka klasyczna, rozrywkowa, filmowa. Melomani mieli ucztę na cały dzień.

📢 Kraków z lat 90. To było inne miasto, inna epoka. Niezwykłe archiwalne zdjęcia Krakowa Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości. 📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII. 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

📢 Dni Dobczyc 2023. Kto będzie gwiazdą tegorocznego święta gminy i miasta? Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas tegorocznych XXVI Dni Dobczyc. Trzydniowa impreza odbędzie się w połowie lipca (14-16 lipca). Pierwszego dnia, w piątek na scenie wystąpić ma plejada najbardziej znanych didżejów w Polsce, w sobotę – Varius Manx, natomiast w niedzielę – zespół Piękni i Młodzi. Wiadomość kogo będzie można na scenie przekazali organizatorzy, czyli Katarzyna Matoga, prezeska Izby Gospodarczej Dorzecza Raby oraz Tomasz Suś, burmistrz Dobczyc.

📢 Piękna Şevval Sam z "Zakazanego owocu". Aktorka i piosenkarka w jednym [ZDJĘCIA Z INSTAGRAMA] 14.10.22 Şevval Sam to turecka aktorka i piosenkarka, która urodziła się w 1973 roku. Studiowała sztuki piękne na wydziale projektowania graficznego na Uniwersytecie Marmara. Polscy widzowie mogą kojarzyć ją przede wszystkim z roli Ender z serialu "Zakazany owoc". Piękna Turczynka lubi chwalić się swoimi zdjęciami w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 2.5 mln fanów. W galerii przedstawiamy wybrane, prywatne zdjęcia Şevval Sam.

📢 Dni Proszowic 2022 rozpoczęte. Pierwsze zdjęcia z pierwszego dnia cyklicznej imprezy Przejazd motocyklistów zrzeszonych w grupie Jazda był pierwszym punktem tegorocznych Dni Proszowic. Kilkanaście minut później burmistrz Grzegorz Cichy przekazał młodzieży symboliczny klucz do bram miasta. 📢 Kraków. Te sklepy są otwarte w niedzielę [ZOBACZ LISTĘ] Jak się okazuje, w Krakowie jest wiele sklepów otwartych w niehandlową niedzielę. Prezentuje je strona internetowa niedzielnysklepkrakow.pl założona przez dwóch krakowskich studentów.

