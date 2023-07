Przegląd prasy 19.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o kotach. To władcy naszych domów, ale trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE”?

Prasówka 19.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o kotach. To władcy naszych domów, ale trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Próba linczu na basenie w Bytomiu. Szokujący film krąży w mediach społecznościowych. Co tam się wydarzyło? W mediach społecznościowych pojawiło się szokujące nagranie. Dantejskie sceny miały miejsce na kąpielisku w Bytomiu. Plażowicze niemal dokonali samosądu! Co tam się wydarzyło? 📢 Tak mieszka dziś Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Ma żonę i dziecko. Zobaczcie zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 19.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę". Zobacz wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah. 📢 Horoskop dzienny na 19 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 19 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły! 📢 Wypadek w Krakowie. Kierowca jechał „co najmniej trzykrotnie” za szybko? Prokuratura twierdzi, że samochód, który dachował w nocy z piątku na sobotę i w którym zginęło czterech młodych mężczyzn, w tym syn celebrytki, poruszał się „co najmniej trzykrotnie szybciej”, niż przewidywało ograniczenie prędkości, wynoszące w miejscu zdarzenia 40 km/h.

📢 Jezioro Czorsztyńskie stało się wakacyjnym hitem. Woda, plaża, rowery - przepis na letni relaks Podtatrze to nie tylko Tatry, czy deptak pod Giewontem. W tym roku wakacyjnym hitem stało się Jezioro Czorsztyńskie. W upalne dni wypoczywa tam tysiące ludzi - i to nie tylko miejscowych, ale i turystów, w tym tych z Półwyspu Arabskiego. Powstała tam potężna oferta rekreacyjna - od plażowania, po wpływanie czym tylko się da, po jazdę na rowerze wokół jeziora.

📢 Małopolska znowu cierpi z powodu podtopień. W skali kraju woda niszczy tam najwięcej dróg, budynków. Region traci wiele milionów złotych Małopolska szacuje straty po wielkich ulewach. Ucierpiała m.in. Rabka-Zdrój, gdzie woda zalała garaże i piwnice. Zniszczyła również cztery kładki, a dwie uszkodziła. Eksperci warszawskiego Instytutu Ochrony Środowiska twierdzą, że w ostatnich latach to właśnie województwo małopolskie wyróżnia się najwyższą w całym kraju wysokością strat w infrastrukturze. Chodzi m.in. o drogi, mosty, ale też budynki komunalne, które są niszczone w efekcie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Podają też, że jak chodzi o skalę krajową, to wskutek tego typu zdarzeń Polska traci 6 mld zł rocznie. Chodzi nie tylko infrastrukturę, ale też uprawy rolne. 📢 Był szampan i gromkie "Sto lat"! Polskie siatkarki entuzjastycznie witane na lotnisku w Krakowie po powrocie z turnieju Ligi Narodów We wtorek tuż przed godziną 13 na lotnisku w Balicach wylądował opóźniony samolot z siatkarkami reprezentacji Polski, które w amerykańskim Arlington zajęły trzecie miejsce w finałowym turnieju Ligi Narodów. Fani przebrani w biało-czerwone koszulki odśpiewali im "Sto lat", a w hotelowym lobby na bohaterki prestiżowego turnieju czekał szampan.

📢 W takich warunkach mieszka Klaudia El Dursi. Willa pod Bydgoszczą i apartament w centrum miasta [zdjęcia] Klaudia El Dursi to postać doskonale znana nie tylko bydgoszczanom, ale i widzom telewizji TVN. Bydgoszczanka przygodę z telewizją zaczynała u Kuby Wojewódzkiego, jednak prawdziwą rozpoznawalność przyniósł jej udział w programie "Top Model". Była pierwszą w historii uczestniczką, która otrzymała złoty bilet - przepustkę do domu modelek. Po sukcesie w modelingowym show otrzymała angaż prowadzącej programu randkowego "Hotel Paradise". Mimo kariery, przyszłość wiąże z ukochaną Bydgoszczą. To tutaj mieszka wraz z rodziną! 📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać!

📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Młoda kapusta – przepisy. Co można przygotować z młodej kapusty? TOP 10 przepisów naszych Czytelników Młoda kapusta – przepisy naszych Czytelników. Młodą kapustę przygotowuje się zazwyczaj zasmażaną na maśle z dużą ilością koperku. Do tego młode ziemniaki i pyszny obiad gotowy! Ale z młodej kapusty można przyrządzić też wiele innych ciekawych dań: bigos, sałatkę, krokiety, czy tartę. Zobaczcie propozycje naszych Czytelników! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Dariusz Gnatowski zmarł w 2020 roku. Tak teraz wygląda jego grób. Fani są zmartwieni Dariusz Gnatowski nie żyje od ponad dwóch lat. Teraz jeden z użytkowników Instagrama postanowił pokazać fanom, jak wygląda mogiła znanego aktora. Niektórzy są zmartwieni stanem nagrobka. 📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać!

📢 Cukinia. 8 nietypowych, pysznych dań. Cukinia w roli głównej [PRZEPISY] Cukinia – przepisy. Sezon na cukinię w pełni. Jakie nietypowe dania można przygotować z tym pysznym warzywem? Kliknijcie w galerię i zobaczcie osiem niebanalnych dań z cukinią: sałatki, spaghetti z cukinii, roladki i placki. 📢 Kraków. Kolejne utrudnienie w mieście. Tramwaje nie pojadą przez Podgórze W dniach 20-21 lipca br. (czwartek-piątek) realizowane będą prace serwisowe na torowisku tramwajowym w ciągu ul. Limanowskiego (Dzielnica XIII – Podgórze) , w rejonie skrzyżowania z ul. św. Benedykta. W związku z robotami wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zakres prac: wymiana wstawek szynowych na torze w kierunku Korony. W czasie robót – zmiany w komunikacji tramwajowej: wyłączony ruch tramwajowy na odcinku Korona-Limanowskiego. 📢 To było dzikie kąpielisko w Krakowie. Tak wyglądały Bagry dekadę temu. Nie poznacie tego miejsca! Dziś to - obok Zakrzówka - jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku wśród mieszkańców Krakowa. Zorganizowane plaże, ratownicy, punkty gastronomiczne, równe ścieżki i wiele atrakcji. Ponad dekadę temy zalew Bagry - choć również popularny - wyglądał zupełnie inaczej. To było dzikie miejsce! Zobaczcie w galerii naszych zdjęć!

📢 Do tych znaków zodiaku wróci karma. Horoskop karmiczny dla wszystkich na sierpień 2023 HOROSKOP karmiczny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w drugiej połowie lata u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria.

📢 Tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie. Pogrzeb kierowcy w Krakowie, a dwóch pasażerów w Wieliczce W środę, 19 lipca, odbędzie się pogrzeb 24-letniego Michała i 23-letniego Aleksandra, dwóch z czterech ofiar tragedii przy moście Dębnickim w Krakowie. Msza żałobna zostanie odprawiona o godz. 11 w kościele oo. Reformatów w Wieliczce. Po niej dwaj kuzyni spoczną na cmentarzu. 24-letni Patryk P. kierowca żółtego renault megane pędząc z dużą prędkością stracił panowanie nad autem i dachował przy moście. Jego pogrzeb odbędzie się w piątek 21 lipca na cmentarzu Grębałów w Krakowie o godzinie 9.40.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 94 pod Krakowem. Zderzyły się trzy pojazdy ciężarowy i dwa osobowe. Droga krajowa zablokowana na wiele godzin Na drodze krajowej nr 94 w Przegini pod Krakowem miał miejsce wypadek. We wtorek, 18 lipca, po godz. 9 rano zderzyły się trzy samochody - w tym ciężarowy i dwa osobowe. Ze wstępnych informacji wynika, że mogą być ranni. Do zderzenia doszło na pasie w kierunku Krakowa. Są bardzo duże utrudnienia w ruchu, droga jest zablokowana. 📢 Głośne śluby w show-biznesie i sporcie. Robert i Anna Lewandowscy odnowili przysięgę. Goście na weselach celebrytów i sportowców ZDJĘCIA Celebryci i sportowcy chętnie chwalą się zdjęciami ze ślubów i wesel w mediach społecznościowych. Są tacy, którzy zapraszają licznych gości, inni wolą kameralne klimaty. Robert i Anna Lewandowscy w dziesiątą rocznicę ślubu odnowili przysięgę małżeńską. Z tej okazji zorganizowali wielkie przyjęcie, lecz nie w Polsce, jak w 2013 roku, ale tym razem we włoskiej Toskanii. Wśród gości byli koledzy polskiego piłkarza z Barcelony i reprezentacji Polski oraz rodzina i przyjaciele. Obejrzyjcie zdjęcia ze ślubów i wesel znanych postaci show biznesu.

📢 Światowy sukces baletnic spod Krakowa. Dziewczyny wytańczyły uznanie jurorów i publiczności na konkursie w Portugalii Utalentowane dziewczyny z Krzeszowic i okolic należące do Amazing Dance Studio z Małopolski odniosły sukces podczas międzynarodowego konkursu tanecznego Dance World Cup 2023 w Bradze, w Portugalii. Zajęły 4 miejsce. 📢 Niezwykłe klatki schodowe w Krakowie. Są długie, zakręcone i zachwycają swoim pięknem. Tu schody pną się i hipnotyzują Niektóre stare kamienice, kryją w sobie wiele wyjątkowych i pięknych skarbów. Zachwycające ściany, zdobienia, ale i klatki chodowe przyciągają miłośników oryginalnych wnętrz, a także cieszą oko odwiedzających. Te najstarsze - często odnowione i odświeżone można znaleźć w rejonie Starego Miasta oraz Kazimierza, ale nie tylko. Są one szczególnie cenne, ponieważ nowe budownictwo znacznie odbiega od dawnych standardów, dlatego wiele z nich można traktować jako prawdziwe dzieła sztuki. Zobaczcie sami.

📢 To już trzy lata! Tak Jacek Kurski brał ślub kościelny w Łagiewnikach! Przyjechał nawet prezes Kaczyński. Zobaczcie! Ach, co to był za ślub! Dokładnie 3 lata temu, 18 lipca 2020 roku były prezes TVP wziął ślub kościelny w krakowskich Łagiewnikach! Wybranką 54-letniego wówczas Jacka Kurskiego została Joanna, z którą w formalnym związku był już od dwóch lat. Przed ołtarzem oboje stanęli... po raz drugi. W Krakowie na uroczystości pojawiło się wielu znanych gości, m.in. Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, przyjechali też znani dziennikarze TVP. Przejdź do galerii i zobacz pierwsze zdjęcia ze ślubu Jacka Kurskiego! 📢 Pełna karta walk Clout MMA. Gala Sławomira Peszki i Lexy Chaplin już w sierpniu. Kto zawalczy? Pierwsza gala Clout MMA, czyli federacji, której twarzą jest Sławomir Peszko oraz influencerka Lexy Chaplin, zbliża się wielkimi krokami. Włodarze zaprezentowali już pełną kartę walk. Podczas Clout MMA odbędzie się 12 walk. Kto zawalczy? Gdzie i kiedy odbędzie się wydarzenie? Zobaczcie.

📢 Kraków. PKP buduje i odnawia a wandale niszczą, bazgrzą i psują reputację miasta PKP inwestuje miliardy w infrastrukturę kolejową w Krakowie i Małopolsce. Właśnie skończyła pracę przy budynku, w którym ruchem pociągów w Krakowie zarządzają dyżurni. Obiekt wyglądający jak nierówno poskładane klocki lśni w rejonie Dworca Głównego. Niestety wiele oddanych po remoncie wiaduktów, estakad, przejść podziemnych szybko zamienia się w miejsce popisów pseudografficiarzy i wandali. Tak stało się z estakadą w Podgórzu na co uwagę zwraca z liście nasz Czytelnik. 📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 18.07.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Pomysł na obiad: wytrawna tarta. Zobacz TOP 10 przepisów na pyszną tartę [PRZEPISY] Tarta przepis. Tarta to rodzaj ciasta wypełnionego farszem. Tartę można przygotować zarówno na słono, jak i na słodko. Tarta jest jedną z popularniejszych potraw kuchni francuskiej. Teraz z powodzeniem możecie przygotować pyszna tartę w domu. Proponujemy tarty w wersji wytrawnej. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Kraków. Przelot dronem nad terenem planowanej linii tramwajowej do Mistrzejowic Meissnera, rondo Młyńskie, Młyńska - to m.in. tędy będzie przebiegała trawa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Ruszyły prace związane z wycinką drzew, mimo trwających protestów mieszkańców. Równocześnie trwają pertraktacje z władzami Krakowa jaki zakres ma mieć faktycznie inwestycja. Jest potrzebna północy miasta i tysiącom mieszkańców Mistrzejowic. Pytanie czy faktycznie musi mocno ingerować w tereny zielone w rejonie Młyńskiej?

📢 BOB blond z grzywką - modna fryzura na lato! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 18.07.2023 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii! 📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 18.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 18.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 136. Fabiana w każdej chwili może umrzeć. Streszczenie odcinka [19.07.2023] Leandro po raz kolejny namawia Julianę, aby wyruszyła z nim w podróż na Filipiny. Tymczasem Rosina jest wręcz zachwycona budynkiem na sprzedaż. Co na to jej mąż? Czy Justo będzie miał powód do świętowania? Koniecznie przeczytaj streszczenie 136. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 262. Feride chce się zemścić. Streszczenie odcinka [19.07.23] Haluk ma dość i żąda rozrywki. Co na to Sahika? Tymczasem Mert prosi o pomoc. Kogo? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 262. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 18.07.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 18.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Kraków-Balice. Taxi BMW zderzyło się z tirem. O dziwo nikt nie ucierpiał Do groźnie wyglądającego wypadku doszło nocą w rejonie Balic pod Krakowem, na autostradzie A4. Na zjeździe na Balice, kierunek Katowice, doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym, taksówką. Brak informacji o osobach poszkodowanych. 📢 Brain Park na Grzegórzkach z prestiżową platyną. Pierwszy krakowski biurowiec z certyfikatem WiredScore Dziesięć kondygnacji nadziemnych i dwie podziemne. 43 000 mkw. powierzchni oraz blisko 500 miejsc parkingowych. Do tego gwarancja m.in. najlepszej jakości łączności cyfrowej - potwierdzona specjalnym „platynowym” certyfikatem WiredScore. Takiego kompleksu biurowego, jak Brain Park na Grzegórzkach, jeszcze w Krakowie nie było. – Naszą ambicją jest dostarczać nowoczesną i komfortową przestrzeń do pracy – zapewnia Joanna Nicińska, dyrektor regionalna w dziale projektów komercyjnych Echo Investment.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 18.07.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [18.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Tutaj dzieją się rzeczy niezwykłe! [18.07] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Nalewka domowa – przepisy. Nalewka z truskawek, z malin, domowa wiśniówka, pigwówka. Jak zrobić nalewkę? Sprawdzone receptury! Domowe nalewki. Jak zrobić domową nalewkę? Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników na nalewki z malin, wiśniówki, nalewki z aronii, pigwówkę i wiele, wiele innych. Zobaczcie sprawdzone receptury na pyszne, domowe nalewki! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Uczestnicy nielegalnych wyścigów wożą śmierć po małopolskich drogach. Coraz częściej dochodzi do tragedii Małopolska policja regularnie chwali się dużą liczbą mandatów wlepionych uczestnikom nielegalnych wyścigów. Mimo licznych interwencji funkcjonariuszy piratów drogowych ścigających się po publicznych drogach nie ubywa. Kilka dni temu przy moście Dębnickim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły 4 osoby. 24-letni kierowca okazał się wielkim fanem niebezpiecznej jazdy. 📢 Wisła Kraków. To już oficjalna informacja. „Biała Gwiazda” ma nowego skrzydłowego To już ósmy transfer do klubu w letnim oknie transferowym. Wisła Kraków oficjalnie poinformowała, że jej zawodnikiem został 22-letni Angel Baena Perez. Podpisał on w poniedziałek z „Białą Gwiazdę” dwuletnią umowę, do 30 czerwca 2025 roku. 📢 Na Zakrzówek trzeba się wybrać z grubym portfelem. Sprawdziliśmy ceny napojów i przekąsek. Giga frytki za 75 zł Baseny na Zakrzówku cieszą się ogromnym powodzeniem. W weekendy na wejście trzeba tam nieraz czekać nawet 2-3 godzin. Wstęp jest darmowy. Trzeba jednak mieć gruby portfel na napoje czy przekąski. Sprawdziliśmy ceny w punktach gastronomicznych przy kąpielisku.

📢 Wesele w Bramie Krakowskiej w Ojcowskim Parku Narodowym. Prezentowali zwyczaje, przyśpiewki i smakołyki Wesele w Ojcowie tym razem nie jako balet, ale widowisko przywołujące najpiękniejsze obyczaje weselne zorganizowano w Ojcowie. Jak przystało na dawne wesele Państwo Młodzi, drużbowie i goście oraz obsługa weselna byli w krakowskich strojach, jeździli ozdobionymi wozami. Wykonawcy prezentowali obrzędy, przyśpiewki, tańce i smakołyki z dawnych lat. Przypominali jak dawniej wyglądało wesele wiejskie. 📢 Część północnej obwodnicy będzie gotowa we wrześniu, ale nie pojedziemy odcinkiem Węgrzce-Batowice z powodu dróg w Krakowie Trwa budowa Północnej Obwodnicy Krakowa. We wrześniu ma być gotowy odcinek od węzła Batowice do węzła Węgrzce. Zapadła jednak decyzja, że nie zostanie udostępniony, ponieważ dużego ruchu samochodowego nie będą mogły przejąć już korkujące się ulice w Nowej Hucie. Trzeba będzie poczekać do września 2024 roku, na kiedy zaplanowano zakończenie całej inwestycji. W poniedziałek (17 lipca) budowa północnej obwodnicy była natomiast miejscem ćwiczeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

📢 Zakrzów. Wojciech Bartosz Głowacki, bohater bitwy pod Racławicami, został upamiętniony tablicą w rodzinnej miejscowości Wojciech Bartosz Głowacki, kosynier walczący z rosyjskim zaborcą w bitwie pod Racławicami 4 kwietnia 1974 roku, ma w Zakrzowie koło Skalbmierza pamiątkową tablicę. To miejscowość w województwie świętokrzyskim, gdzie prawdopodobnie przyszedł on na świat. Wcześniej jako miejsce urodzenia wykazywano Rzędowice w gminie Koniusza w powiecie proszowickim. 📢 Do Okna Życia Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami trafił Oleander. Potrzebna pomoc! Kochani, zwracamy się do Was z prośbą o pomoc - pisze Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Tym razem główną rolę odgrywają króliki. Bardzo potrzebne jest jedzenie właśnie dla królików, pelet, a także akcesoria typu miseczki, poidełka i domki. To jednak nie wszystko. Do Okna Życia KTOZ trafił kolejny, już niestety dziesiąty królik - Oleander, który szuka nowego - odpowiedzialnego domu.

📢 Ulice Tarnowa jak rwące potoki. Gwałtowna burza z ulewą przeszła przez miasto. Niebezpiecznie rośnie poziom wody w Wątoku i Strusince Potężna ulewa połączona z burzą przeszła w poniedziałek (17 lipca) przez Tarnów. W jej wyniku zalane zostały ulice, przejazdy pod wiaduktami kolejowymi, piwnice i parterowe budynki, połamanych zostało mnóstwo gałęzi i konarów drzew. Mocno padało także w Bochni oraz w innych podtarnowskich miejscowościach. 📢 Kraków. Trudna sytuacja na drogach. Zakorkowane ulice i wypadek tira na A4 Na autostradzie A4, na 422 kilometrze w kierunku Katowic doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego. Brak osób poszkodowanych. Wszystkie służby pracują na miejscu. Występują utrudnienia w ruchu. Dodatkowo ulice Krakowa są sparaliżowane, a całe miasto stoi w korkach.

📢 Potężna ulewa na Podhalu. Ulice w Rabce-Zdrój zamieniły się w rwącą rzekę. ZDJĘCIA Zalane ulice, parkingi, podtopione piwnice, w tym Szpital Miejski. Część Rabki-Zdrój znalazła się pod wodą na skutek nawałnicy jaka przeszła przez ten rejon w poniedziałek popołudniem. Do Rabki ściągane są okoliczne straże pożarne. Pełne ręce roboty mają także strażacy w innych rejonach Podhala. - Mamy już 120 zgłoszeń z całego powiatu - mówi strażak.

📢 Przyszłość Rybitw i Płaszowa w rękach mieszkańców i przedsiębiorców. Na razie mogą wypełnić ankietę. Chodzi o tzw. Manhattan Od września do listopada potrwają warsztaty partycypacyjne w sprawie budowy Nowego Miasta, czyli dzielnicy na terenach Płaszowa i Rybitw. W związku z tym do 15 września, za pośrednictwem ankiety, będą zbierane uwagi od mieszkańców Krakowa, które będą stanowić materiał do planowanych na jesień spotkań. 📢 Nowa siedziba pogotowia ratunkowego w Wieliczce jest otwarta. Lepsze warunki dla ratowników i szybsza pomoc Dwie karetki pogotowia będą garażowały w nowej siedzibie pogotowia ratunkowego w Wieliczce. W poniedziałek, 17 lipca oficjalnie otwarto placówkę, która powstała przy ul. Powstania Styczniowego 6A niedaleko skrzyżowania z drogą krajową nr 94. Budowa z komplikacjami trwała od stycznia 2021 roku. Jest to wspólna inwestycja województwa małopolskiego, powiatu wielickiego i Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Obiekt kosztował prawie 7,4 mln zł.

📢 Najbardziej betonowe miejsca w Krakowie. Oto ranking "betonowych pustyń" Dyskusja na temat betonowania miast nasila się zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy mieszkańcy dużych aglomeracji muszą mierzyć się z upałami. Aby pobudzić do dyskusji i zastanowić się nad tym, co w Krakowie nas otacza, przygotowaliśmy ranking najbardziej betonowych miejsc w Krakowie oparty na opiniach naszych czytelników.

📢 Tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie. Prokuratura szuka pieszego z nagrania i czeka na wyniki sekcji zwłok czterech ofiar Nawet do miesiąca śledczy mogą czekać na wyniki badań toksykologicznych czterech ofiar wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie. - Badania te odpowiedzą na pytanie czy w organizmach ofiar, w tym kierowcy, był alkohol lub środki odurzające - mówi Leszek Brzegowy, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Poszukiwany jest też pieszy widoczny na nagraniu miejskiego monitoringu. W nocy z piątku na sobotę (14 na 15 lipca) w wypadku w pobliżu Jubilatu w którym zginęły cztery osoby.

📢 Kraków. Pierwszy etap budowy Centrum Recyklingu w mieście bliski ukończenia Już w lipcu na budowie Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych zakończenie pierwszej fazy realizacji. Roboty wyburzeniowe, skuwanie i kruszenie prawie 9000 m3 starych, żelbetowych konstrukcji podziemnych oraz budowa tymczasowej stacji transformatorowej dla potrzeb zasilenia placu budowy. Tak rozpoczęły się prace przy realizacji nowego Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Krakowie. 📢 Wesoła w Krakowie. Z jednej strony budowa akademika, z drugiej ruiny, a co z parkiem przy Blich? Od lat mieszkańcy czekają na zagospodarowanie Wesołej. Zajęła się tym spółka miejska Agencja Rozwoju Miasta Krakowa. Niewiele jednak się wydarzyło. Kilka poszpitalnych budynków zostało wynajętych, kawałek starych zostało wyburzonych (choć nie do końca), postawiono kilka ławek. A miała być to inwestycja za miliony otwierająca ten wielki teren dla mieszkańców i turystów. Powiązana z zagospodarowaniem tereny pod nową estakada kolejową wzdłuż ulicy Blich. Na razie jednak mamy stagnację w temacie... Jedyne co postępuje to... budowa prywatnego akademika od strony ul. Grzegórzeckiej i Śniadeckich, połączonego z hotelem.

📢 TOP 10 najpiękniejszych plaż w Polsce. Travelist prezentuje nowy ranking! Polskie morze - często niedoceniane, ale wciąż piękne, tajemnicze i niezwykłe. Podobnie jak polskie plaże - zaskakują swoją urodą i urokliwością. Które warto zobaczyć? Jakie są najpiękniejsze? Portal podróżniczy Travelist rozwiewa wątpliwości. 📢 Królestwo folkloru w Myślenicach. Zespoły z całego świata prezentują widowiska, bawią się kulturą swoich narodów Gorące lato z kulturą ludową całego świata. Od tygodnia widzowie bawią się z zespołami z wielu kontynentów. Są rytmy, muzyka, śpiew, kuchnia, zwyczaje, rękodzieło, które prezentują zespoły z: Meksyku, Panamy, Peru, Korei, Kenii, Kolumbii, USA, Chorwacji, Hiszpanii, Węgier, Estonii, Włoch, Polonia z Kanady,oraz z Polski: Miechowa i Myślenic. Cały weekend zwieńczeniem każdego dnia był koncerty i widowiska na scenie. To wszystko w ramach Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem.

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja wakacje 2023 [17.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez! 📢 Horoskop dzienny na 17 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 17 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Znani politycy na listach wyborczych. W Krakowie szykuje się zacięta rywalizacja Partie pracują nad wystawieniem kandydatów do Sejmu. Ruszyła giełda nazwisk, kto może wystartować w tegorocznych wyborach parlamentarnych. W Krakowie zapowiada się ciekawa rywalizacja. Wśród tych, którzy mogą zająć pierwsze i czołowe miejsca na listach, wymieniani są znani politycy, ale nie zabraknie też niespodzianek i przedstawicieli młodego pokolenia. Do miesiąca powinno się już rozstrzygnąć, na kogo będzie można głosować pod Wawelem jesienią. 📢 Wypadek w Górce Stogniowskiej. Czołowe zderzenie w powiecie proszowickim. Są osoby poszkodowane Nocą z niedzieli na poniedziałek (16 na 17 lipca) doszło do wypadku w Górce Stogniowskiej w gminie Proszowice. Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Z relacji strażaków wynikało, że są osoby poszkodowane. Wezwano służby ratownicze. Na pomoc rannym wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6.

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek. 📢 Jarosław Kaczyński w Woli Rzędzińskiej. Gorąca atmosfera podczas pikniku rodzinnego w ramach wakacyjnej kampanii PiS: "Z miłości do Polski" Z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło oraz licznej reprezentacji parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy w Woli Rzędzińskiej pod Tarnowem odbył się w niedzielę (16 lipca) piknik rodzinny w ramach nowej, wakacyjnej inicjatywy PiS. - „Nie damy się, nie damy doprowadzić do tego, byśmy spod jednego buta wpadli pod drugi. Bo te wybory, najważniejsze od 1989 roku, będą elementem takiego właśnie boju, boju o Polskę” – mówił lider PiS.

📢 Pożary samochodów w powiecie krakowskim. Komory silników zapaliły się w autach w Bosutowie i Świątnikach Górnych W niedzielę, 16 lipca doszło do pożarów dwóch samochodów w powiecie krakowskim. Najpierw około godz. 12 na ul. Kościuszki w Bosutowie w gminie Zielonki strażacy otrzymali zgłoszenie o tym , ze doszło do zadymienia z komory silnika samochodu osobowego. Wezwano OSP Bosutów i OSP Węgrzce. 📢 Pasjonaci Gratów zaprosili na rajd klasyków w Proszowicach. To była lekcja historii z zabytkowymi samochodami oraz motocyklami Rajd Klasyków w Proszowicach został zorganizowany szósty raz. Na plac targowy EkRol zajechały piękne, zabytkowe samochody oraz motocykle. Organizatorami są Pasjonaci Gratów Proszowice. To nieformalna grupa miłośników dawnej motoryzacji, która spotyka się na rajdzie turystyczno-krajoznawczym dla pojazdów wyprodukowanych do 1991 roku.

📢 Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem w Myślenicach. Zespoły z całego świata opanowały miasto Całe miasto opanowały zespoły z różnych krajów świata. Myślenice przez 10 dni żyją kulturą ludową z różnych kontynentów. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem zorganizowano po raz dziewiąty. Widzowie podziwiają i dają się porwać pięknej muzyce i ekspresji tancerzy z: Meksyku, Panamy, Peru, USA, Kenii, Korei, Chorwacji, Estonii, Węgier i Polski. Występują na Rynku i wielu obiektach w Myślenicach. 📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami. Zobacz jak tu się wypoczywa Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. Mamy zdjęcia.

📢 80. rocznica pacyfikacji Sułkowic i Harbutowic. Hołd prezydenta Andrzeja Dudy w Sułkowicach dla pomordowanych mieszkańców polskich wsi rocznica pacyfikacji Sułkowic i Harbutowic była wyjątkowa, bo w uroczystościach wspominających okrutną, niemiecką zbrodnię uczestniczył Andrzej Duda, prezydent RP. W piątek, 14 lipca przed pomnikiem na Rynku złożył hołd 26 mieszkańcom zamordowanym podczas pacyfikacji, ale także tym, którzy trafili do obozów pracy i ich rodzinom. Prezydentowi towarzyszyli reprezentanci Sejmu i Senatu, województwa małopolskiego, powiatu myślenickiego i gminy Sułkowice oraz krakowskiego oddziału IPN. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity.

📢 Zalana Wieliczka. Po gwałtownych ulewach wszystko pływa w centrum miasta Zalane ulice w centrum Wieliczki. Potoki płyną drogami. Przejść nie sposób, woda w niektórych miejscach sięga prawie do kolan. Tylko niektórzy kierowcy samochodów decydują się na przejazd. Mieszkańcy komentują, że jak zwykle przy ulewach woda topi centrum. Na ul. Szpunara została zalana apteka. Tam zaczęły się interwencje strażaków. Potem dramatycznie zrobiło się w Niepołomicach, gdzie piorun strzelił w dom. 📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź 1000-lecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum.

📢 Kowalczyk, Kubacki, Lewandowski. Głośne (i sekretne) śluby sławnych polskich sportowców [GALERIA, WIDEO] Wiosna i lato to tradycyjnie najlepszy moment na ślub. Wielu sportowców właśnie w tym okresie decyduje się wstąpić w związek małżeński. Tak było ze ślubami skoczków narciarskich Macieja Kota i Dawida Kubackiego oraz piłkarzy reprezentacji Polski - Krzysztofa Piątka i Macieja Rybusa. Swoje rocznice ślubów efektownie celebrują też Robert i Anna Lewandowscy, Wojciech i Marina Szczęsny, czy Łukasz i Anna Fabiańscy. Ale są i tacy, którzy wybierają na swoją ceremonię życia jesień lub zimę... W tej galerii znajdziecie zdjęcia wielu wspaniałych sportowców i ich partnerów lub partnerek: biegaczki Justyny Kowalczyk, kolarza Rafała Majki, siatkarzy Łukasza Wlazłego, Bartosza Kurka, Piotra Nowakowskiego, Mateusza Bieńka, tenisistki Agnieszki Radwańskiej,, a także córki Adama Małysza - Karoliny, której mąż uprawia sport motocyklowy. Niektórzy są w związku małżeńskim już od ponad dekady. Sprawdź, jak prezentowali się w tych pięknych dniach i jak przez lata zmieniała się ślubna moda.

📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn ruszyła 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium. 📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII. 📢 Kraków. Przy ul. Basztowej 20 w oddziale NBP wymienisz bilon na konkretną gotówkę W wielu domach zalega bilon 1, 2, 5 groszowy, czasem większy. Co z nim zrobić, gdy nawet w sklepach nie chcą go przyjąć? Oddział Okręgowy NBP w Krakowie udostępnił właśnie usługę zamiany bilonu w maszynie samoobsługowej. Za pomocą nowego urządzenia klienci mogą łatwo i szybko zamienić drobny bilon.

📢 Podanie - wzór. Jak napisać podanie o pracę, do szkoły lub o egzamin poprawkowy? Nie wiesz, jak stosownie napisać podanie? Masz problem, gdzie zamieścić poszczególne elementy? A może już je napisałeś, ale nie jesteś pewien, czy zrobiłeś to dobrze? Nie martw się! Ten artykuł jest właśnie dla ciebie. Dowiesz się w nim, jak dobrze napisać podanie do szkoły, dyrektora, podanie o pracę oraz egzamin poprawkowy. To nie takie trudne jak ci się wydaje! 📢 Z każdego kąta wyłaziła jędza Rewolucja w karczmie "U Jędzy" nie powiodła się. Sylwia Peretti-Sikorska i Bogusław Sikorski chcą jeszcze ratować swój biznes, ale wspominają też o sprzedaży lokalu. Założyli restaurację na obrzeżach Krakowa. Wymarzyli sobie góralską chatę, a w niej polskie jedzenie. Kupili garaż z dobudówką przy ul. Wodnej w Płaszowie i zorganizowali karczmę.

