Przegląd prasy 19.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka - tak mieszkają i żyją na co dzień. Ogromna posiadłość u stóp gór [19.10.2023 r.]”?

Prasówka 19.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka - tak mieszkają i żyją na co dzień. Ogromna posiadłość u stóp gór [19.10.2023 r.] Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są dowodem na to, że nawet w show-biznesie można zbudować trwały związek. Modelka i muzyk od 2014 roku są parą, a w 2018 roku powiedzieli sobie sakramentalne tak. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci. Para posiada ekskluzywną posiadłość w Tatrach. Zobacz, jak tam wygląda w środku!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 19.10.23

📢 Taka będzie waloryzacja emerytur po wyborach. Nowe wyliczenia netto i brutto waloryzacji [19.10.2023 r.] Waloryzacja emerytur 2024 ma być rekordowa, ale wielu seniorów zaczęło się zastanawiać, jaki wpływ na tę waloryzację mogą mieć wyniki wyborów parlamentarnych. Wyjaśniamy dwie kluczowe kwestie i prezentujemy wyliczenia.

📢 Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa - zobacz zdjęcia [19.10.2023] Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa.

Prasówka 19.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [19.10.2023 r.] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Najgorsza kawa - powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy lepiej unikaj [19.10.2023 r.] Kawa kawie nie równa. Wiele zależy od sposobu parzenia, dodatków czy samego produktu. Niektóre typy kaw, choć trudno odmówić im dobrego smaku i aromatu, mogą niekorzystnie działać na nasze zdrowie. Sprawdź nasze zestawienie kaw, których należy unikać. 📢 Mała kuchnia - zdjęcia i aranżacje nie tylko od projektantów. Oto najciekawsze pomysły [19.10.2023 r.] Kuchnie w mieszkaniach to zwykle pomieszczenia kilkumetrowe lub wydzielone aneksy. Okazuje się, że dobrze zagospodarowana mała kuchnia zmieści wszystko co jest nam niezbędne, a mało miejsca to wcale nie problem. Zebraliśmy dla Was oryginalne projekty na mała kuchnie i aneksy, które będą królestwem nawet dla zawodowych kucharzy. 📢 Oto modne fryzury dla kobiet po 50. Takie cięcia i uczesania odejmą lat [19.10.2023 r.] Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [19.10.2023] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd! 📢 Ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku [19.10.2023 r.] Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku.

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska [19.10.2023 r.] Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Wypadek na autostradzie A4. Zderzyły się dwa samochody. Są utrudnienia W środę, 18 października miał miejsce wypadek na autostradzie A4 w okolicy Balic i Kryspinowa. Zderzyły się dwa samochody osobowe na pasie w kierunku Rzeszowa. Z pierwszych relacji służb wynikało, że jedna osoba jest poszkodowana. Wezwano na pomoc wszystkie służby ratownicze. Pojazdy zostały usunięte na pas awaryjny, ale mimo to na A4 występowały utrudnienia w ruchu. 📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus [19.10.2023] Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów.

📢 Leszek Teleszyński, czyli ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak dziś wygląda. Aktor ma 76 lat [19.10.2023] Leszek Teleszyński w latach 70. łamał kobiece serca za sprawą roli ordynata Michorowskiego w "Trędowatej" czy księcia Bogusława Radziwiłła w "Potopie". Aktor obecnie ma 76 lat. Oto jak zmienił się po blisko 50 latach od premiery tamtych produkcji. Tak dziś wygląda Leszek Teleszyński.

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć takie wyjątkowe numery pojazdu? Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Tak wyglądają wnętrza w podkrakowskim domu Wersow i Friza. Zobaczcie, jak mieszkają najpopularniejsi polscy influencerzy! 18.10.2023 Friza i Wersow chyba nikomu, kto na co dzień korzysta z internetu, nie trzeba przedstawiać. Para od początku swojej działalności internetowej związana jest z Krakowem. To tutaj był pierwszy dom słynnej "Ekipy", która wyniosła ich oboje na wyżyny popularności. Nie dziwi więc fakt, że również w pobliżu Krakowa zdecydowali się zakupić swój pierwszy, rodzinny dom, w którym obecnie mieszkają ze swoją córeczką Mają, a także dwoma pieskami rasy pomeranian: Chmurką i Burzą. Zobaczcie jego wnętrza. 📢 Takimi cackami jeździliśmy po krakowskich ulicach w latach 90. To były czasy! 18.10.2023 Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze niemal 30 lat temu!

📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING 18.10.2023 Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home.

📢 Urok Sułoszowej. Zasłynęła w Europie i świecie. To miejscowość z tytułem "Miejsce z klimatem". Zobaczcie jaka niezwykła Pola jak wstążki zielone, żółte, brązowe i domy wzdłuż jednej ulicy ciągnącej się kilometrami. To widok Sułoszowej, niezwyczajnie malowniczej wioski. Pamiętacie? Ta wioska zasłynęła po raz pierwszy przed kilku laty (w 2021 roku) w internecie jako zjawiskowa. Ten jej urok potwierdził niedawno wojewódzki konkurs „Turystyczne Skarby Małopolski”. W V edycji prestiżowego konkursu, prowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Małopolską Organizację Turystyczną - Sułoszowa wygrała w kategorii "Miejsce z klimatem". Gmina promuje tutejszy wspaniały Zamek w Pieskowej Skale i urokliwe skały w Dolinie Prądnika, szlaki turystyczne.

📢 Wybory parlamentarne. Tak głosowali mieszkańcy krakowskich dzielnic. W Czyżynach najlepsze wyniki uzyskały Trzecia Droga i... Konfederacja Na największe poparcie w Krakowie Prawo i Sprawiedliwość mogło liczyć w dzielnicy Wzgórza Krzesławickie osiągając tam wynik ponad 38 proc. Koalicja Obywatelska najwięcej sympatyków ma w dzielnicy Zwierzyniec - ponad 40 proc. Z kolei największe poparcie Trzeciej Drogi odnotowano w Czyżynach - 21 proc. Co ciekawe, również w tej dzielnicy najwyższy wynik osiągnęła Konfederacja - 8,5 proc. Bastionem Nowej Lewicy okazała się Krowodrza z wynikiem ponad 19 proc. 📢 Powiat miechowski. O dwóch milionach złotych decydowały pojedyncze głosy wyborców Niedzielne wybory parlamentarne w powiecie miechowskim, podobnie jak w całym kraju, były rekordowe pod względem frekwencji. Do urn wybrało się 26509 osób na 37909 uprawnionych do głosowania. Dało to wynik 69,93 procent. Największy odsetek wyborców głosował w gminie Gołcza, ale decydowały o tym ułamki procenta. Frekwencyjne rekordy padły w obwodowych komisjach wyborczych na terenie gmin Miechów i Książ Wielki.

📢 Kraków. Parlamentarzyści KO podsumowali wybory. "Nasi wyborcy chcą zgranego i sprawnego gabinetu rządzącego i taki dostaną" Podczas środowej (18 października) konferencji prasowej parlamentarzystów KO wybranych z Krakowa - Bogdana Klicha i Bartłomieja Sienkiewicza padło sporo deklaracji dot. m.in. odblokowania środków z KPO czy wprowadzenia normalnego prawa aborcyjnego w Polsce. Zapowiedzieli oni również, że zgodnie z wolą wyborców chcą utworzyć rząd jak najszybciej i liczą w tej kwestii na współpracę ze strony prezydenta Andrzeja Dudy. 📢 Kraków. Niespokojne noce z hałaśliwą sygnalizacją świetlną na Alejach Trzech Wieszczów. Drogowcy szukają rozwiązań Sygnały dźwiękowe w sygnalizatorach przy przejściach dla pieszych na Alejach Trzech Wieszczów zostały włączone również w nocy. Mieszkańcy alarmowali, że nie mogą zasnąć. Po naszej interwencji drogowcy przyciszyli urządzenia. Szukają także rozwiązań, by dźwięk w sygnalizatorach włączał się jedynie na żądanie.

📢 Tragedia w Zubrzycy Dolnej. Nie żyje 26-latek postrzelony przez policjanta. Wcześniej miał ugodzić funkcjonariusza nożem Nie żyje 26-letni mężczyzna z Zubrzycy Dolnej, w powiecie nowotarskim. Mężczyzna miał zostać postrzelony przez policjanta podczas porannej interwencji, którą podjęli funkcjonariusze. Wszystko wskazuje na to, że mundurowi oddali strzał w obronie własnej, po tym, jak jeden z nich został ugodzony nożem. 📢 Antolka. Odblaskowy łańcuch i inne akcje. Uczniowie chcą być bezpieczni Szkoła Podstawowa w Antolce stoi bezpośrednio przy drodze krajowej nr 7. Takie sąsiedztwo niesie za sobą wiele zagrożeń. Kierowcy na ruchliwej drodze niejednokrotnie przekraczają przepisy. Z tego między innymi powodu uczniowie od lat podejmują szereg akcji, które mają przypominać o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze. Tak jest również w tym roku.

📢 Skarbówka wystawiła na licytację piękny dom w Kościelisku z widokiem na Tatry. Prawdziwa gratka. A cena? Urząd Skarbowy w Zakopanem 25 października zlicytuje część kompleksu mieszkalno-użytkowego o podwyższonym standardzie w malowniczym Kościelisku, tuż przy Zakopanem. To dom z widokiem na Tatry. Cena wywoławcza to nieco ponad 1,6 mln zł za więcej niż 110 m2. Licytacje prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) to okazja do zakupu przedmiotów i nieruchomości po korzystnej cenie

📢 Tragedia podczas spaceru przedszkolaków w Poznaniu. 71-letni mężczyzna ugodził 5-latka nożem. Dziecko nie żyje 71-letni mężczyzna dźgnął 5-letnie dziecko nożem na poznańskim Łazarzu. Chłopiec zmarł w szpitalu. Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę podczas spaceru przedszkolaków z pobliskiej placówki. Mężczyzna został ujęty. 📢 Odkrycia przy kościele na ul. Grodzkiej w Krakowie: wielka siedziba możnowładcza sprzed 700 lat, a potem pracownia ludwisarska Na mury okazałej kamienicy z przełomu XIII i XIV wieku, która wówczas swoimi nadzwyczajnymi rozmiarami na pewno wyróżniała się w otoczeniu, natrafili archeolodzy przy kościele świętych Piotra i Pawła w Krakowie (ul. Grodzka). Zdaniem badaczy wszystko wskazuje na to, że była to siedziba możnowładcza potężnego rodu Toporczyków. Sensacją na skalę europejską są z kolei - również odkryte w tym miejscu - dwa zachowane w całości piece i ogromna seria tygli z pracowni odlewniczej, która funkcjonowała tam kilkaset lat temu.

📢 Powiat proszowicki. Gdzie głosowało najwięcej, a gdzie najmniej wyborców Niedzielne wybory parlamentarne w powiecie proszowickim, podobnie jak w całym kraju, były rekordowe pod względem frekwencji. Do urn wybrało się 23501 osób na 33742 uprawnionych do głosowania. Dało to wynik 69,65 procent. Największy odsetek wyborców głosował w gminie Nowe Brzesko, ale frekwencyjny rekord padł w obwodowej komisji wyborczej na terenie gminy Koniusza.

📢 Najbogatsi polscy sportowcy i sponsorzy klubów. Poznaliśmy ich majątki! 2023 Na liście portalu "Wprost", który opublikował listę najbogatszych Polaków za rok 2023, jest wielu znanych sportowców, a także przedsiębiorcy i biznesmeni, którzy postanowili zainwestować w kluby piłkarskie albo są sponsorami sportu w naszym kraju. Nie mogło więc zabraknąć na niej także zamożnych postaci z Małopolski, o czym możecie się przekonać przeglądając zestawienie, jakie przygotowaliśmy poniżej.

📢 Tak dostaniesz projekt domu bez pozwolenia (do 70 mkw). Za ile go zbudujesz? Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Reformaci proszą o datki na prace przy kryptach ze słynnymi mumiami. Będą się modlić za darczyńców Klasztor pod wezwaniem św. Kazimierza - czyli ojcowie reformaci - otrzymali na ten rok dofinansowanie ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa do kosztów opracowania projektu remontu pomieszczeń podziemi, w których spoczywają słynne mumie. Dofinansowanie pokrywa 80 proc. przewidzianych kosztów, a klasztor powinien zapewnić resztę jako wkład własny - prawie 18 tys. złotych. "Niestety z bieżących dochodów nie jesteśmy w stanie odłożyć takiej kwoty pieniędzy. Zwracamy się więc z pokorną prośbą o wsparcie na ten cel" - zaapelowali zakonnicy.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 43. Pelin chce zakończyć związek z Feritem. Streszczenie odcinka [25.10.23] Halis czuje się już lepiej, więc niedługo będzie mógł wyjść ze szpitala. Ferit z kolei próbuje skontaktować się z Pelin. Czy uda im się porozmawiać? Przeczytaj streszczenie 43. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 42. Halis nie wytrzymuje emocji i bije Ferita. Streszczenie odcinka [24.10.23] Halis jest wzburzony słowami Ferita. Mężczyzna nie wytrzymuje emocji. Po jednego z nich przyjeżdża karetka pogotowia. Koniecznie przeczytaj streszczenie 42. odcinka serialu "Złoty chłopak", aby poznać szczegóły.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 41. Pelin nie daje za wygraną. Kontaktuje się nawet z Seyran. Streszczenie odcinka [23.10.23] Pelin pragnie zatrzymać Ferita. Szuka sposobu na to, aby nie wyjeżdżał z kraju. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 41. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 40. Ferit zrywa z Pelin. Streszczenie odcinka [20.10.23] Ferit postanawia zmienić swoje życie. Informuje o tym między innymi Pelin. Co zrobi oprócz porzucenia jej? Jaka będzie reakcja Pelin? Przeczytaj poniższe streszczenie 40. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 39. Ferit niespodziewanie znika. Kto będzie go szukał? Streszczenie odcinka [19.10.23] Dziadek pragnie rozmówić się z Feritem, jednak nigdzie nie może go znaleźć. Bliscy zaczynają się niepokoić. Co tak naprawdę się stało? Czy mężczyźnie coś grozi? Już teraz przeczytaj streszczenie 39. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Dziedzictwo odc. 139. Yaman chce wyjechać z Seher za granicę. Streszczenie odcinka [25.10.23] Ikbal próbuje pokłócić Seher i Yamana. Nie wszystko idzie jednak po jej myśli. Seher natomiast jest wystraszona wizją utraty praw do Yusufa. Z czego wynika jej strach? Koniecznie przeczytaj streszczenie 139. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 213. Sfałszowane dokumenty przeciwko Germanowi. Streszczenie odcinka [25.10.2023] Manuela zeznaje na rozprawie Germana. Zdecyduje się powiedzieć prawdę, czy skłamie zastraszona przez Justa? Już teraz przeczytaj streszczenie 213. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 212. Szczere wyznanie Manueli. Potwierdziła uczucia do Germana. Streszczenie odcinka [24.10.2023] Prawnik rozmawia z Cayetaną i lekko nią manipuluje. Tymczasem Manuela szczerze odpowiada na pytania sądu. Co wyjawi? Już teraz przeczytaj streszczenie 212. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 330. Cagatay zdradza Yildiz. Romans w końcu wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [24.10.23] Feyza musi zastąpić Cagataya na ważnym spotkaniu, ponieważ ten ma inne rzeczy na głowie. Z kim spotka się w międzyczasie? Jaką intrygę wymyśli znowu Yildiz? Przeczytaj streszczenie 330. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia! Koniecznie zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Cowboy copper, shaggy bob i inne 18.10. W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Paznokcie jesienne - wzory i kolory: czerwone, bordowe, czarne, zielone. Jakie paznokcie są modne tej jesieni? Zobacz inspiracje! 18.10.2023 Szukasz pomysłu na wyjątkowe jesienne paznokcie? W tym sezonie modne będą eleganckie stylizacje. Postaw na chłodną czerwień, czerń, zieleń, bordo lub na odcienie brązu od bardzo jasnych po te bardzo ciemne. Przygotowaliśmy ponad 25 inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Oto dziecko Friza i Wersow! Mała Maja ma życie jak z bajki! Tak żyje szczęśliwa rodzina! [18.10.2023] Kilka miesięcy temu, świat internetu obiegła wiadomość o narodzinach najmłodszej polskiej influencerki. Mowa o małej Mai - córki pary youtuberów z Krakowa. Córka Friza i Wersow we wrześniu skończyła 3 miesiące, a była już w tylu pięknych miejscach! Rodzice nieźle ją rozpieszczają. Zobaczcie sami. 📢 Regionalne zupy, jakich nie znacie! Tak się gotuje w Małopolsce [PRZEPISY] Krakowska zupa kminkowa, parzybroda po mirowsku, prawdziwa góralska kwaśnica, zupa bryndzowa, zupa „rzodkie ziemniaki”, polewka na maślance, białczańska zupa scypa, kluski kudłate z kwaśnicą. Oto zupy, których skosztujesz tylko w Małopolsce! Wiele z nich jest wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Tak od wieków gotowały tutaj gospodynie, a i teraz te smakowite „polewki” pojawiają się na małopolskich stołach! Zebraliśmy dla Was przepisy na małopolskie zupy, jakich nie znacie! Skusicie się?

📢 Budowa Trasy Wolbromskiej. Zobaczcie postęp prac na zdjęciach z drona. Będą też utrudnienia. Inwestycja ma być gotowa w tym roku! Trwa budowa Trasy Wolbromskiej, która ma poprawić wyjazd z Krakowa na północ i odciążyć istniejące drogi na granicy z gminą Zielonki. Prace są już mocno zaawansowane. W Krakowie trasa połączy się z infrastrukturą wybudowaną i przebudowaną w ramach prowadzenia nowej linii tramwaju do Górki Narodowej. To tu właśnie pojawią się zmiany w ruchu i utrudnienia. 📢 Zupa krem to pomysł na sycący obiad. Zobacz, jakie gęste zupy warto przygotować. Najlepsze przepisy Kolorowe, smaczne, zdrowe, a do tego sycące. Niewątpliwie zupa krem to same zalety. Można ją zrobić z selera, brokułów, buraków, pora, pomidorów… Ograniczają nas właściwie tylko nasze upodobania. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy na kremowe zupy.

📢 Moje miasto. Aktywne i znane z TikToka. Polityczny triumf kobiet w Krakowie Szukając bohaterów niedawnych wyborów w Krakowie wyraźnie widać znakomite wyniki kobiet w walce o miejsca w Sejmie. Wśród polityków już pojawiły się postulaty, że może czas, by na czele rady miasta stała kobieta. Zapewne z tej wyborczej lekcji szefowie partii wyciągną też wnioski przy układaniu list do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Może też być ciekawie w rywalizacji o prezydenturę w mieście. 📢 Powyborcza mapa Małopolski. PiS wygrał, ale stracił wyborców w każdym okręgu. "Trend ogólnopolski" Prawo i Sprawiedliwość wygrało co prawda wybory parlamentarne w Małopolsce, ale straciło wyborców w każdym z czterech okręgów w regionie, co przełoży się na mniejszą liczbę mandatów dla polityków tego ugrupowania. - W perspektywie całego kraju województwo małopolskie nie jest wyjątkiem. Trend jest taki, że wyborcy w znacznym stopniu odeszli od Prawa i Sprawiedliwości - komentuje dla nas politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Andrzej Piasecki.

📢 Rekordziści w wyborach 2023. Kandydaci z największą liczbą głosów w Polsce. Są reprezentanci Krakowa. Zobacz TOP 20 Na liście osób z największą liczbą głosów zdobytych podczas wyborów w kraju są nazwiska znanych polityków, ale nie brak też niespodzianek. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak wygląda dwudziestka kandydatów, którzy dla swoich ugrupowań zdobyli najwięcej głosów. 📢 Oto reprezentacja Małopolski w Sejmie. Ci posłowie i posłanki będą walczyć o sprawy regionu Znamy już oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Wiadomo, kto na pewno zasiądzie w sejmowych ławach. Łącznie Małopolskę będzie reprezentować 40 posłów. W poniższym materiale prezentujemy ich sylwetki. W galerii są zdjęcia polityków, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w swoich okręgach. 📢 15 pysznych dań z kapustą w roli głównej! Oto najlepsze przepisy naszych czytelników Kapusta. Tania, smaczna i dobra. Z kapusty można przygotować wiele wspaniałych i smacznych dań. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników zupę z kapusty, gołąbki, łazanki, kapustę faszerowaną, bigos, kapuśniaczki i tartę z kapusty. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awansu. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Modne fryzury na jesień 2023 - zdjęcia i inspiracje. Mamy najmodniejsze uczesania dla kobiet [19.10.2023 r.] Fryzur może poprawić lub zepsuć nam samopoczucie. Szczególnie kobiety przykładają wagę do wyglądu swoich włosów. Dobrze obcięte włosy będą z nami współpracować, gorzej jeśli sami nie wiemy czego chcemy. Przy doborze fryzury warto wziąć pod uwagę naturę włosów. Zobaczcie, jakie fryzury kobiety będą wybierać jesienią 2023. Oto najmodniejsze uczesania. 📢 Wyniki wyborów wymuszają kluczową zmianę w Radzie Miasta Krakowa. Przewodniczącym zostanie człowiek prezydenta? Rafał Komarewicz, przewodniczący Rady Miasta Krakowa z prezydenckiego klubu "Przyjazny Kraków", jako kandydat Polski 2050 Szymona Hołowni, wywalczył miejsce w Sejmie, startując z listy Trzeciej Drogi. To oznacza, że musi zrezygnować z funkcji pełnionej w dotychczas w samorządzie. Kto go zastąpi? Przedstawiciele prezydenckiej formacji oraz Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że odbędą dopiero rozmowy w tej sprawie. W klubie Koalicji Obywatelskiej można natomiast usłyszeć prognozy, że na czele RMK stanie radny z prezydenckiego klubu, wybrany głosami przedstawicieli tej formacji i PiS.

📢 Nowy rok studentów seniorów. Inauguracje uniwersytetów III wieku na krakowskich uczelniach Swój 13. rok akademicki zainaugurował we wtorek Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej. Prowadzi on warsztaty, zajęcia ruchowe i wykłady, w formie stacjonarnej oraz hybrydowo. Wśród wykładowców są zarówno pracownicy PK, jak i innych ośrodków, a także podróżnicy, pasjonaci różnych dziedzin kultury, sztuki, techniki czy np. przedstawiciele NFZ. Wcześniej nowy rok studentów seniorów zainaugurowano w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie w tym roku przebojem okazała się architektura, a także religioznawstwo, politologia, amerykanistyka i astronomia.

📢 Wybory 2023. W powiecie myślenickim najliczniej głosowali w Wiśniowej, Myślenicach i Sieprawiu, najmniejsza frekwencja była w Raciechowicach W powiecie myślenickim największą frekwencję odnotowano w gminie Wiśniowa, choć ten rekord powiatowy sięgający prawie 78 proc. głosujących skutecznie ścigali mieszkańcy gminy Myślenice, która miała niemal porównywalny wynik, a niewiele do niego brakowało także mieszkańcom gminy Siepraw. W ciągu dnia - w niedzielę wyborczą najchętniej do urn szli mieszkańcy gminy Tokarnia. Jednak na koniec wyprzedzili ich wyborcy z pięciu innych gmin powiatu myślenickiego. Zobacz jak zmobilizowani byli wyborcy w poszczególnych gminach.

📢 Wybory 2023. W powiecie wielickim najliczniej głosowali w Wieliczce i Niepołomicach, a najmniejsza frekwencja była w gminie Kłaj Rekord frekwencji w powiecie wielickim padł w samej gminie Wieliczka, bo tu ogona frekwencja wyniosła ponad 80 proc. Ponadto rekordowa komisja to nr 30 w Strumianach, gdzie zagłosowało 86,73 procent uprawnionych. Do 80 proc. zbliżyli się też wyborcy w gminie Niepołomice. Najmniej licznie do urn szli mieszkańcy gminy Kłaju, chociaż przekroczone 76 procent to także bardzo dużo. Zobacz frekwencję we wszystkich gminach powiatu wielickiego przez cały dzień wyborczy. 📢 Największa frekwencja, najlepszy wynik wyborczy, najdłuższa kolejka do głosowania. Zobacz, co było "naj" w wyborach w Małopolsce Niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o liczbę oddanych głosów w Małopolsce jest Małgorzata Wassermann z ponad 125 tys. głosów. Licząc procentowy rozkład głosów okazuje się, że liderem w regionie jest Anna Pieczarka z Tarnowa (również z PiS). Zdobyła 71 tys. głosów, co dało jej 17,5 proc. poparcia, czyli punkt procentowy więcej od Wassermann. Z kolei jedynka krakowskiej Lewicy przegrała wybory z kretesem, bo prawdziwym numerem jeden okazała się kandydująca z pozycji drugiej Daria Gosek-Popiołek. Najdłuższą kolejką w do lokalu wyborczego, była kolejka w Krakowie w VII LO na ul. Skarbińskiego

📢 Krajobraz po wyborach. Oni nie dostali się do Sejmu i Senatu z Małopolski We wtorek 17 października jasne stało się, kto dostał się do Sejmu i Senatu, a kogo już więcej nie zobaczymy w parlamencie. Zaskoczeń nie brakuje, zwłaszcza w Małopolsce. Oto najwięksi przegrani, którym mandaty przeszły koło nosa. 📢 Powiat miechowski bez mandatu. Najlepszy wynik osiągnął Mirosław Dróżdż Żaden z kandydatów na parlamentarzystów zamieszkałych na terenie powiatu miechowskiego nie zdobył mandatu w niedzielnych wyborach. Najbliższy sukcesu był Mirosław Dróżdż, który z poparciem 5188 głosów osiągnął siódmy wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości. 📢 Oni muszą obejść się smakiem. Znani kandydaci nie dostali się do parlamentu Ich obecność w parlamencie wydawała się pewna. Wyborcy zdecydowali jednak inaczej. Których ze sławnych kandydatów nie zobaczymy już w ławach poselskich i senackich?

📢 Utrudnienia na zakopiance. Będzie zwężenie jezdni w stronę Myślenic. Wszystko jest związane z budową węzła Prace na zakopiance wciąż utrudniają kierowcom przejazd w Gaju z gminie Mogilany. Na środę, 18 października przed południem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada kolejne utrudnienia. Od godz. 9 do 11 planowane jest zwężenie jezdni w kierunku Myślenic. W związku z tym przejazd zakopianką w Gaju będzie tylko jednym pasem ruchu. Jest to związane z budową węzła na drodze krajowej nr 7. 📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Kraków na podium w podróżniczym rankingu najlepszych europejskich miast 2023! Kto okazał się lepszy? Oto TOP 10! Kraków po raz kolejny został doceniony! Tym razem udało mu się uplasować na chwalebnym 3. miejscu w rankingu “Top 10 Best Places to Visit In Europe”, stworzonym przez międzynarodowy portal Holiday Cars. W plebiscycie wybrano 10 miast, które charakteryzuje bogata historia, kultura, unikalny klimat oraz… przystępne ceny, przyciągające turystów z całej Europy i nie tylko. 📢 Wisła Kraków opuści Myślenice? Rozmowy w sprawie bazy skomplikowały się W połowie przyszłego roku Wisła Kraków może opuścić bazę treningową w Myślenicach. To jeden ze scenariuszy, ale całkiem realny, bo negocjacje na linii Wisła - władze samorządowe w sprawie przejęcia terenu, na którym stoi baza przy ul. Zdrojowej, skomplikowały się.

📢 Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach. 📢 Powiat proszowicki. Włodzimierz Bernacki i Norbert Kaczmarczyk z mandatami Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki głosowania do parlamentu. Z grona dziesięciu mieszkańców powiatu proszowickiego, którzy ubiegali się o elekcję, sztuka udała się dwóm. Mandat senatora obronił wiceminister nauki prof. Włodzimierz Bernacki. W sejmie znalazł się również poseł i były wiceminister rolnictwa Norbert Kaczamarczyk. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują natomiast, że w odróżnieniu od obecnej kadencji, tym razem obaj znajdą się w opozycji.

📢 Góra Żar pełna atrakcji i to niecałą godzinę drogi od domu. Idealne miejsce na krótki jesienny wypad. Zdjęcia Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim leżąca w Beskidzie Małym na pograniczu Śląska i Małopolski przyciąga wieloma atrakcjami turystów z obu regionów przez cały rok. Jesienią znajdą tutaj coś dla siebie miłośnicy pieszych wędrówek, rowerów, podniebnych lotów, pięknych widoków i zwykli spacerowicze. Przejdźcie do galerii i zobaczcie jak można spędzić czas na Żarze. 📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz znów został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Wybory 2023. W powiecie wielickim w każdej z gmin zwyciężył PiS. Zobacz wyniki poszczególnych partii i kandydatów W powiecie wielickim zdecydowana przewaga PiS, które odniosło znaczne zwycięstwo w każdej z pięciu gmin. A szczególnie w Gdowie, gdzie wynik PiS sięga ponad 45 proc. W tej gminie Trzecia Droga odnotowała wyższy wynik niż KO. Podobnie było w gminie Biskupice, gdzie na PiS zagłosowało ponad 44 proc. wyborców i tu również Trzecia Droga wyprzedziła Koalicję Obywatelską. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 17.10.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Wielkie pojedynki w Małopolsce o miejsca w Senacie. Kto wygrał? Wyniki wyborów 2023 W wyborach parlamentarnych w Małopolsce utworzono 8 okręgów jednomandatowych, z których wybierano po jednym senatorze. W walce o miejsca w Senacie liczyli się głównie kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Prezentujemy dwójki z największą liczbą głosów, które w niektórych przypadkach bardzo zacięcie walczyły o dostanie się do Senatu. Zobacz, jakie są wyniki. W sumie opozycyjny Pakt Senacki wygrał z PiS walkę o Senat bardzo wyraźnie - będzie miał 66 ze 100 mandatów.

📢 Wybory do Sejmu w Krakowie - wyniki. Oto posłowie i posłanki nowej kadencji. Walka była zacięta! Koalicja Obywatelska wygrała wybory parlamentarne w okręgu nr 13, który obejmuje m.in. Kraków. Przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością okazała się jednak bardzo niewielka i wyniosła ledwie 369 głosów. W ostatecznym rozrachunku PiS weźmie pięć mandatów, KO tyle samo. W porównaniu do poprzedniej kadencji Sejmu jeden mandat straci Lewica. Dwa przypadną Trzeciej Drodze, a jeden Konfederacji. 📢 Miechów. Na cmentarzu został odsłonięty powstańczy mural Na cmentarzu w Miechowie został w poniedziałek, 16 października, odsłonięty mural, prezentujący sylwetki powstańców styczniowych. Wydarzenie było zwieńczeniem obchodów 160 rocznicy bitwy miechowskiej, stoczonej 17 lutego 1863 roku. Mural powstał w sąsiedztwie mogiły, w której pochowano około dwustu poległych w potyczce z Moskalami powstańców.

📢 Kandydaci z największym poparciem w Krakowie. Zobacz, na kogo oddano najwięcej głosów W wyborach do Sejmu zanotowano rekordową frekwencję. O miejsce w parlamencie w okręgu obejmującym Kraków i sąsiednie powiaty rywalizowało wielu znanych polityków, a także tych, którzy po raz pierwszy chcieli zasiąść w ławach sejmowych. Przejdź do GALERII, by zobaczyć kto otrzymał największe poparcie (dane na podstawie wyników z 100 proc. komisji obwodowych). 📢 Miechów. Umowa na rozbudowę "Ekonomika" podpisana W Starostwie Powiatowym w Miechowie została podpisana umowa na rozbudowę Zespołu Szkół nr 1 (Ekonomika). Inwestycja obejmuje budowę łącznika pomiędzy Zespołem Szkół i salą gimnastyczną oraz budowę budynku z pomieszczeniami do zajęć ruchowych, szatniami, sanitariatami, magazynami. Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm w Węgrzc i Miechowa. 📢 Powiat miechowski. Znamy wyniki głosowania do Sejmu we wszystkich siedmiu gminach Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki głosowania w wyborach do Sejmu we wszystkich siedmiu gminach powiatu miechowskiego. Najdłużej trwało liczenie głosów w Książu Wielkim, gdzie wyniki pojawiły się dopiero w poniedziałek wieczorem. W całym powiecie wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 13701 głosów (52,8 proc.). Drugi rezultat uzyskała Trzecia Droga 3876 głosów (14,94 proc.), minimalnie wyprzedzając Koalicję Obywatelska, którą poparło 3825 wyborców (14,74 proc.). Czwarty wynik ma Konfederacja - 1976 głosów (7,62 proc.), piąty Lewica 1534 (5,91 proc.). Indywidualnie najlepszy wynik ma startujący z listy PiS dyrektor szpitala świętej Anny i radny wojewódzki Mirosław Dróżdż, który zdobył 3792 głosy.

📢 Wybory 2023. W powiecie krakowskim najliczniej głosowali w Zielonkach, Wielkiej Wsi i Zabierzowie. Jeden okręg z prawie 90-proc. frekwencją Gmina Zielonki z wynikiem frekwencji 84,49 pobiła rekord w powiecie krakowskim. Wyprzedziła gminę Zabierzów, która przez całą wyborczą niedzielę biła rekordy frekwencji wśród 17 gmin z powiatu krakowskiego. Blisko 66 proc. miała już do godz. 17. Na godz. 12 też tutejsi wyborczy byli najbardziej zmobilizowani. A w obu tych gminach mieszkańcy preferują bardziej KO niż PiS. Natomiast najmniej licznie głosowali w gminie Igołomia Wawrzeńczyce, ale tutaj pierwsi podali wyniki głosowania. W całym powiecie zdecydowana jest wygrana PiS, a ponadto Trzecia Droga wyprzedziła w niektórych gminach Koalicję Obywatelską. W gminie Zielonki jest ciekawostka, bo w jednym z okręgów frekwencja sięgnęła prawie 90 proc. Zobacz nowe dane z gmin.

📢 Wybory 2023. Wyniki sondażowe w województwie małopolskim. Która partia wygrała wybory parlamentarne w Małopolsce? Podajemy sondażowe wyniki wyborów do parlamentu w województwie małopolskim. Według wstępnych danych wybory parlamentarne 2023 w Małopolsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość (41,0%), przed Koalicją Obywatelska (25.3%). Frekwencja w województwie Malopolskim wyniosła 74,3%. 📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop 15.10.2023 Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy. 📢 Miechów. Starosta i dyrektorzy nagrodzili nauczycieli Z okazji sobotniego Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Miechowie już w piątek grupa nauczycieli została uhonorowana nagrodami starosty oraz nagrodami dyrektorów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach, Bursy Szkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 📢 Premier Morawiecki w Czaplach Wielkich na finiszu kampanii wyborczej W piątek po południu premier Mateusz Morawiecki pojawił się na krótko w Czaplach Wielkich (gmina Gołcza). Podczas kilkuminutowego wystąpienia zachęcał do udziału w niedzielnych wyborach i poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Premierowi towarzyszyli kandydaci na posłów z okręgu krakowskim, w tym „jedynka” na liście PiS Małgorzata Wasserman.

📢 Najpiękniejsze ogrody pod Krakowem. Nagrody za urocze aranżacje, rośliny, kwiaty, alejki i oczka wodne. Zobaczcie jakie niezwykłe Dostojne róże, urocze trawy, alejki wśród krzewów, ławeczki w cieniu drzew, miododajne rośliny, kolorowe kwiaty, oczka wodne, poidełka dla owadów i ptaków - to niezwykłe piękno ogrodów tworzonych przez mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca oceniali pasjonaci ogrodnictwa, wśród nich dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. A wszystko w ramach konkursu "Mój Ogród" organizowanego trzeci raz w tej podkrakowskiej gminie. 📢 Juromania 2023. Zamek w Pieskowej Skale w staropolskim klimacie, w towarzystwie strojnych szlachciców, tańczących dam Jura w klimacie - to hasło tegorocznej Juromanii, czyli święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W Pieskowej Skale na dziedzińcu zamku i w jego murach można było usłyszeć opowieści i legendy o szlacheckich zwyczajach ich herbach. Podziwiać tańczące damy, walczących szlachciców. A do tego były degustacja staropolskich potraw, a z nimi historyjek o wznoszonych toastach i pojedynkach.

Luiza Lizut - nagrody za frekwencję