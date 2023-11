Przegląd prasy 19.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [19.11.2023]”?

Prasówka 19.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [19.11.2023] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

📢 Wisła Kraków. Mocny wpis prezesa „Białej Gwiazdy” po derbach juniorów. Duże kontrowersje W sobotę w derbach Krakowa w Centralnej Lidze Juniorów U-19 Cracovia pokonała Wisłę 5:0. Wieczorem dogrywkę do tego spotkania dopisał prezes i większościowy właściciel klubu z ul. Reymonta Jarosław Królewski, który w mocnym wpisie na portalu X (dawniej Twitter) odniósł się do największej kontrowersji tego spotkania, czyli podyktowania rzutu karnego dla Cracovii, po którym objęła ona prowadzenie 1:0.

📢 Utrudnienia na A4. Na pasie w kierunku Katowic utknął wielki pojazd ciężarowy Na autostradzie A4 w okolicy stopnia wodnego doszło do awarii samochodu ciężarowego o dużych gabarytach. Pojazd utknął i czeka na pomoc drogową. Zdarzenie ma miejsce na pasie w kierunku Katowic. Na miejsce wezwano służby ratownicze. Występują duże utrudnienia w ruchu.

Prasówka 19.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pożar domu w Ojcowie. Zapaliło się od kominka, spłonęła ściana działowa W sobotę, 18 listopada po godz. 17 w domu mieszkalnym w Ojcowie w gminie Skała wybuchł pożar. Jak podają służby ratownicze zapaliło się od kominka. Na miejsce zadysponowano ochotnicze straże pożarne: trzy zastępy ze Skały i jeden zastęp z Woli Kalinowskiej.

📢 Koniec 500 plus? Zobacz komu w 2024 roku nie będzie należało się to świadczenie. Wielu będzie zaskoczonych! 500 plus należy się na każde dziecko? Nie do końca - zobacz komu w przyszłym roku zostanie odebrane prawo do tego świadczenia (nawet jeśli zostanie zwaloryzowane do 800 zł). Przypominamy również najważniejsze terminy i zasady związane z przyznawaniem tych środków. Kliknij w zdjęcie i zobacz koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus w przyszłym roku. 📢 Horoskop dzienny na 19 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 19 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Tak wypoczywa Roxie Węgiel. Zobacz gorące zdjęcia z wakacji pięknej 18-latki [19.11.2023 r.] Roksana Węgiel ma dopiero osiemnaście lat, a już jest wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Wygrała m.in. The Voice Kids i Eurowizję dla dzieci, a niedawno wydała nowy album zatytułowany 13+5. To właśnie podczas pracy nad swoim nowym krążkiem poznała Kevina Mgleja, z którym jest w związku. Zobacz, jak Roxie Węgiel spędza wolne chwile między koncertami. Tak wypoczywa utalentowana 18-latka! 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 III liga. Remis Garbarni Kraków z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Straciła wygraną w doliczonym czasie po kontrowersyjnej decyzji sędziego W 17. kolejce III ligi piłkarskiej (grupa IV) Garbarnia Kraków zremisowała na wyjeździe z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Mecz rozegrano w sobotę, 18 listopada 2023 r. 📢 Tak mieszka popularny polityk i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 Kraków ma nową atrakcję turystyczną. To zegar słoneczny, który działa również w nocy! Czy zegar słoneczny potrafi wskazywać godziny również w nocy? Oczywiście, tak. A jeśli ktoś nie wierzy zawsze może wybrać się do Krakowa, by sprawdzić jak działa to cudo. Niezwykłe dzieło sztuki zegarmistrzowskiej, pięknie podświetlone i wyglądające jak UFO, odnajdzie u stóp Wawelu, na placu Wielkiej Armii Napoleona. Jego odsłonięcie odbyło się 18 listopada tuż po godz. 17! I tak oto Kraków zyskał nową atrakcję turystyczną.

📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

📢 Poznali się w Krynicy-Zdrój. Tak wyglądała wtedy Patrycja Tuchlińska zanim poznała miliardera Józefa Wojciechowskiego Patrycja Tuchlińska ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego właściciela m.in. Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju chętnie dzieli się z internautami urywkami ze swojego barwnego życia. To w tym luksusowym obiekcie para poznała się w 2018 roku. Od tego czasu są nierozłączni. Jak wyglądała modelka, kiedy brała udział w konkursie miss? Zobacz zdjęcia sprzed kilku lat.

📢 Poseł Aleksander Miszalski kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Krakowa w wyborach samorządowych 2024 Poseł Aleksander Miszalski jest kandydatem Platformy Obywatelskiej w nadchodzących wyborach prezydenckich w Krakowie, które odbędą się w 2024 roku. Tak zdecydował zarząd PO. To druga potwierdzona kandydatura. Wcześniej gotowość do startu ogłosił rektor UEK Stanisław Mazur. 📢 Poważny wypadek z udziałem quada w Olchawie koło Bochni. 30-letni kierowca pojazdu walczy o życie. Na miejsce przyleciał śmigłowiec LPR W sobotnie (18 listopada) popołudnie w miejscowości Olchawa w powiecie bocheńskim doszło do bardzo groźnego wypadku z udziałem quada. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Stan 30-letniego kierowcy quada jest poważny. 📢 Wieczysta Kraków. Kibice na meczu ze Starem. Pogoda dla najwierniejszych fanów. Zobaczcie zdjęcia Wieczysta Kraków - Star Starachowice. Pogoda nie zachęcała do przyjścia na stadion, no i odbiło się to na frekwencji na trybunach. Na spędzenie dwóch godzin w temperaturze dwóch-trzech stopni zdecydowało się 400, może 500 osób. Wśród nich byli sympatycy Stara, niewielu, siedzieli na głównej trybunie, niedaleko grupy dopingującej Wieczystą. Ta ostatnia była tym razem dosć aktywna, i bardzo zadowolona wydarzeniami na boisku. Bo to generalnie był porządny mecz, a gospodarze wygrali go wysoko, 5:1. ZOBACZCIE ZDJĘCIA KIBICÓW.

📢 Taka będzie waloryzacja emerytur. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 Osadzanie chochoła w Bronowicach. Te krakowskie tradycje przywołują klimat "Wesela"! Jedyny taki dzień w roku 20 listopada 1900 roku w kościele Mariackim odbył się ślub Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, a później wesele w Bronowicach, które opisał w "Weselu" Stanisław Wyspiański. Dziś wydarzenia, które zainspirowały dramatopisarza, odtwarzają mieszkańcy i przyjaciele dzielnicy VI.

📢 Dwa wypadki na zakopiance w powiecie myślenickim. Były utrudnienia na pasie w kierunku Krakowa Na zakopiance w powiecie myślenickim doszło do dwóch zdarzeń drogowych w sobotę, 18 listopada przed południem. Oba miały miejsce na pasie w kierunku Krakowa. Pierwsze było w Stróży, gdzie na jezdni została rozlana plama, która strażacy neutralizowali. Drugi to zderzenie samochodów w Jaworniku. Na miejsce wezwano wszystkie służby. W obu przypadkach występowały utrudnienia na drodze krajowej nr 7. 📢 Z krecikiem nie wygrasz... Najlepsze memy po meczu Polska - Czechy. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził... 18.11.2023 Polscy piłkarze po remisie z Czechami 1:1 stracili szansę na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy 2024. Teraz pozostaje się łudzić, że będzie lepiej w wiosennych barażach, ale żeby pojechać do Niemiec, trzeba będzie wygrać dwa mecze i to wcale nie ze słabszymi drużynami niż te, które okazały się od nas lepsze w fazie grupowej. Może się na przykład okazać, że będziemy musieli zmierzyć się z Chorwacją. Internauci byli chyba na to przygotowani, ale i tak wyżywają się na Biało-Czerwonych. Przejdź do galerii.

📢 Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Budowy trasy S7 Widoma - Kraków pilnuje... rozbójnik. A jak tam postęp prac? Nierówny Rozbójnik z ekipy Janosika pojawił się w Zastowie. Z wiaduktu nad torami kolejowymi – którym przechodzi powstający odcinek trasy S7 Widoma-Kraków spogląda na postępujące prace i pilnuje robotników by się nie obijali. Wiadukt ma 77 metrów długości. Trasa biegnie nim prawie 15 metrów nad linią kolejową do Warszawy. Skoro rozbójnik pilnuje, to jak postępują prace? Można powiedzieć... nierówno. Od strony Widomej wykonanie robót budowlanych szacuje się na 64 proc., ale na odcinku od strony Krakowa, na terenie miasta to na razie 36 proc. planowanych prac do wykonania.

📢 Wieczysta Kraków gra jak z nut! Lider po pierwszej rundzie Wieczysta Kraków - Star Starachowice 5:1 w meczu 17. kolejki III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 18 listopada na stadionie przy ul. Chałupnika. Obie drużyny tym naprawdę fajnym spotkaniem zamknęły pierwszą rundę rozgrywek, Wieczysta jest po niej liderem, ale za tydzień odbędzie się jeszcze kolejka z rundy rewanżowej. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 W Krakowie przy placu Nowowiejskim powstaje Gołębi Ogród Krakowian. Zapowiada się obiecująco? Rozpoczęły się prace przy budowie parku kieszonkowego przy placu Nowowiejskim. Nowa przestrzeń ma się nazywać Gołębi Ogród Krakowian i ma być podzielona na kilka stref, w których zarówno mali jak i duzi mieszkańcy będą mogli zarówno odpocząć w cieniu drzew jak i poczytać. 📢 Muniaczakowice. Nocna kolizja. Kierowca nietrzeźwy W sobotę około godziny 3 nad ranem doszło do kolizji w Muniaczkowicach (gmina Koniusza). Kierowca toyoty stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Przy okazji uszkodził znak drogowy i mostek. Jak się okazało było to 22-letni mieszkaniec powiatu proszowickiego, u którego badanie pokazało obecność 1,5 promila alkoholu we krwi. Kierowcy nic się nie stało.

📢 Wybory 2024. Kto będzie nowym prezydentem Krakowa? Najnowszy sondaż 15 października przy okazji wyborów parlamentarnych odbyło się największe badanie opinii publicznej w Krakowie w tej kadencji samorządu! Instytut Badań Samorządowych na zlecenie Big Data 4 Leaders przeprowadził na próbie 2000 mieszkańców Krakowa sondaż metodą wywiadów bezpośrednich exit poll. Z badania wynika, że gdyby wybory odbyły się w październiku 2023 roku wygrałby je lider Krakowa dla Mieszkańców - Łukasz Gibała. W wyborach mógłby liczyć na poparcie 30,19%. Drugie miejsce zajęłaby kandydatka PiS - Małgorzata Wassermann z wynikiem 19,54%. W badaniu uwzględniono też kandydata, który właśnie ogłosił start w wyborach - rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Stanisława Mazura.

📢 Wielkie usuwaanie wraków w Nowej Hucie. Akcja straży miejskiej na osiedlach W ostatnich dniach Nowohucianie odzyskali kilka miejsc parkingowych. Usunięte przez strażników miejskich pojazdy nieużytkowane trafiły na parking miejski. Wraki stoją w cały mieście, rdzewieją, niszczeją, porasta je trawa i mech. Często stanowią też zagrożenie dla ruchu czy bawiących się w pobliżu dzieci. Ponadto zajmują miejsca postojowe, o które kierowcy codziennie muszą toczyć walkę w zatłoczonym i zakorkowanym Krakowie. 📢 Zima w górach. Zakopane i Krynica Zdrój zasypane śniegiem. Biało na tatrzańskich szlakach, Jaworzynie Krynickiej i Słotwinach Tak jak zapowiadali meteorolodzy zima przyszła do Małopolski. W Krynicy Zdroju od piątku sypie tam śnieg, ale utrzymuje się jak na razie tylko w górnych partiach. Biało jest na Jaworzynie Krynickiej, co nie przeszkadza ciężkiemu sprżętowi wykonywać prac związanych z rozbudową tras narciarskich. Coraz więcej śniegu jest też na Słotwinach Arenie, biało robi się na Górze Parkowej, gdzie działa już Park Światła. Na drogach panują dobre warunki. Gorzej wyglądają na Podhalu, gdzie śnieg sypie nie tylko w górach, ale białe jest całe Zakopane.

📢 Te psy są idealne do mieszkania w bloku. TOP 10 ras psów, które nie stwarzają kłopotów, są przyjacielskie i lubią towarzystwo! Mieszkasz w bloku, marzysz o psim przyjacielu ale zastanawiasz się, która rasa będzie najlepsza? Słusznie! Wybór psa to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przedstawiamy top 10 ras psów, które idealnie nadają się do mieszkania w bloku. Te psy nie potrzebują wielkich, otwartych przestrzeni i nie stwarzają problemów. A do tego są piękne i bardzo towarzyskie. Przejdź do galerii zdjęć i poznaj sympatyczne zwierzaki! 📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną ozdabiają osiedla. Najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Ciężko uwierzyć w to, co zobaczysz Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Polska niemoc, czeski film i i Gang Albanii. Memy po meczu Polska - Czechy. Polacy przegrali łatwą grupę eliminacyjną do Euro 2024 [MEMY] Po losowaniu piłkarscy eksperci twierdzili, że z tak łatwej grupy nie da się nie awansować do Mistrzostw Europy. Ale Polska pokazała, że potrafi przegrać z każdym. Nawet z Mołdawią, czyli 159. drużyna w światowym rankingu. Z Czechami w dwóch meczach Polacy ugrali zaledwie 1 punkcik. Ostatnią szansą są baraże, ale Polska w 2023 roku w meczu o punkty potrafiła wygrać tylko z amatorami z Wysp Owczych! 📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awansu. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają gwiazdy programu. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony". 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Horoskop dzienny na 18 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 18 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 234. German zostaje uwolniony. Streszczenie odcinka [18.11.2023] Okazuje się, że German żyje. Komu i w jaki sposób uda się go uwolnić? Z kolei Cayetana traci zaufanie do jednej osoby. Do kogo? Już teraz przeczytaj streszczenie 234. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Oto horoskop finansowy na jesień 18.11.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 18.11.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Sara z "Rolnik szuka żony 10" jakiej nie znacie! To ją wybrał Artur z Mazowsza. Oto zdjęcia pięknej warszawianki Mieszkająca w Warszawie Sara oczarowała Artura z Mazowsza w programie "Rolnik szuka żony 10". To ją wybrał mężczyzna spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Piękna 23-latka na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Zobacz jej zdjęcia.

📢 Bardzo tanie domy do remontu wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Ich cena nie przekracza 200 tysięcy złotych! Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie!

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Wyjątkowe napisy GALERIA ZDJĘĆ Wow, ale oryginały! 17.11.23 Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA 📢 Kraków. Pączkomat stanął na Kazimierzu przy ul. Wawrzyńca. Cena może dziwić... Przywykliśmy do automatów z paczkami, batonami, sokami, chipsami. Pojawiły się też takie z kebabami, czy zniczami. A teraz w Krakowie mamy coś idealnego na Tłusty Czwartek - pączkomat. Oczywiście z pączkami. Choć raczej dla tych, którzy nie boją się wydać dużo na smakołyki, a nie chcą stać w kolejkach lub na przykład chcą zjeść pączka o 2 w nocy. Maszyna z pączkami stanęła przy ulicy Wawrzyńca na krakowskim Kazimierzu, tam gdzie już znajduje się zakątek ze street foodem sprzedawanym z food trucków.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 18.11.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 18.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Weekendowy rozkład jazdy w Krakowie. Dzień Otwarty Muzeów, urodziny cudu techniki, czyli "Malucha", a także tradycyjne "Osadzanie Chochoła" Przed nami w stolicy Małopolski naprawdę chłodny weekend, ale to nic, ponieważ moc wydarzeń, które się odbędą 18 i 19 listopada na pewno każdego rozgrzeją. Przed mieszkańcami miasta Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich, czyli szansa na zobaczenie wyjątkowych miejsc, które na co dzień nie są dostępne dla zwiedzających. Oprócz tego trochę tradycji, czyli „Osadzanie Chochoła” w Rydlówce - weselny korowód ulicami dawnych Bronowic Małych. Będą też wyjątkowe 5. urodziny Cafe Nowa Księgarnia i Zgody 7. Ale oczywiście to nie koniec, wydarzeń będzie o wiele, wiele więcej.

📢 Kraków. Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Od soboty kolejne zmiany w organizacji ruchu Za nami kolejny miesiąc prac związanych z budową nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. W październiku wykonawca inwestycji kontynuował realizację kluczowego etapu – budowy stacji podziemnej przy rondzie Polsadu. Co jeszcze udało się mu zrealizować? Oczywiście inwestycja potęguje korki w Krakowie, szczególnie na północy miasta. Zmian w ruchu będzie jednak więcej. 📢 Ogołocili podkrakowską wieś z kilkuset drzew. Wycięli nawet ponad 300-letnie dęby i klony Około 600 drzew poszło pod topór w gminie Mogilany przy okazji rozbudowy drogi powiatowej przez Gaj, Lusinę i Libertów. Inwestor Zarząd Dróg Powiatowych pozwolił sobie na wycinkę, którą mieszkańcy i obrońców przyrody nazywają rzezią. Nie pomogły interwencje, spotkania, negocjacje, prośmy, argumenty. Inwestorzy jak zaplanowali, tak zrobili. Obiecali mieszkańcom przeanalizowanie, czy konieczna jest wycinka wszystkiego, co pierwotnie zaplanowano, a potem jak najszybciej przystąpili do cięcia.

📢 Trasa Wolbromska ma zmniejszyć korki na północy Krakowa. Wiemy, kiedy zostanie otwarta ZDJĘCIA Trasa Wolbromska ma poprawić wyjazd z Krakowa na północ i odciążyć istniejące drogi na granicy z gminą Zielonki. Nowa droga ma niedługo zostać udostępniona kierowcom. 📢 Stanisław Mazur chce być prezydentem Krakowa. Rektor UEK wyraził gotowość do startu w wyborach 2024 W Krakowie sprawy przyspieszają. Chęć startu w wyborach na prezydenta Krakowa już oficjalnie ogłosił rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Stanisław Mazur, w sobotę nazwisko swojego kandydata ujawni Platforma Obywatelska. Fakt, że wyborcze przedbiegi zaczynają się zanim decyzję dotyczącą swojej przyszłości ogłosił Jacek Majchrowski - ma to zrobić w poniedziałek - ma swoją wymowę. To pośrednio potwierdza przypuszczenia i plotki, że urzędujący prezydent nie będzie walczył o kolejną kadencję, a w magistracie po 21 latach nadchodzi koniec pewnej epoki.

📢 Dwie osoby poszkodowane w wypadku w Pcimiu. Przypuszczalną przyczyną nadmierna prędkość W piątek wieczorem doszło do wypadku w Pcimiu (powiat myślenicki). Jak informuje Portal998-Malopolska około godziny 20 kierowca samochodu osobowego zjechał z drogi, uderzając w bariery mostu. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane i zostały przewiezione do szpitala. Prawdopodobną przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. 📢 Czeskie memy śmieszą bardziej niż polskie? Zobaczcie, z czego śmieją się Czesi! Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 MEMY o meczu Polska - Czechy. Drogi pamiętniczku, nie uwierzysz, co się wydarzyło [GALERIA] Mecz Polska - Czechy wywołał nieprawdopodobną dawkę emocji, tym bardziej że liczyliśmy się jeszcze w walce o bezpośredni awans na Euro 2024. Niestety, nie udało się. Internauci reagowali i na bieżąco, i na wesoło na to, co obejrzeli. Oto najlepsze memy. 📢 Tłumy w Galerii Bronowice na Dniu z Wisłą Kraków Od rana w piątek 17 listopada kibice Wisły Kraków mogli znaleźć w Galerii Bronowice atrakcje związane ze swoim klubem. Wszystko z okazji kolejnego Dnia z Wisłą Kraków, zorganizowanego w tym miejscu. Poprzednie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Teraz było podobnie. 📢 Czy prezydent i radni zmienią zdanie przed wyborami i zlikwidują Strefę Czystego Transportu? Jeżeli radni chcielby uchylić uchwałę o Strefie Czystego Transportu, to cóż będzie można poradzić. Mamy okres przedwyborczy i mogą się pojawiać ze strony polityków wszelkie możliwe obietnice. Radni musieliby zdecydować, co bardziej cenią, czy zdrowie mieszkańców, czy popularność przed wyborami - mówi w wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej" i "Dziennika Polskiego" wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

📢 Proszowice. Najlepsze recytatorki przyjechały z Koszyc i Radziemic Uczniowie z całego powiatu proszowickiego już po raz 27. rywalizowali w konkursie recytatorskim im. Ludwika Hieronima Morstina. W piątek (17 listopada) najlepsi uczestnicy eliminacji gminnych przyjechali do Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, aby walczyć o powiatowe laury. 📢 Miechów. Uczniowie zmierzyli się z wiedzą historyczną. Sprawdź, kto dostał nagrodę Znamy wyniki X. edycji międzyszkolnego konkursu wiedzy historycznej „Ziemia Miechowska w walce o Wolność” organizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Miechowie. W kategorii szkół ponadpodstawowych wygrał licealista Andrzej Madejski. Wśród uczniów szkół podstawowych najlepsza była Emilia Zagajewska z SP w Pojałowicach.

📢 Trzy dekady profesjonalnej opieki. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie obchodzi 30-lecie swojego istnienia Najpierw zaczęło się od naszpikowanych bombami pasów lotniska. Potem była walka o dewizy. Kiedy wreszcie zyskał kształt okazałej budowali – przyszła decyzja o jego likwidacji. Mimo trudnej historii dziś Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie to kompleksowo przebudowane oddziały, zaawansowany technologicznie sprzęt medyczny, zmodernizowane bloki operacyjne, nowoczesna onkologia i znakomity zespół lekarzy i pielęgniarek. Z okazji 30-lecia istnienia Szpitala w Kopalni Soli w Wieliczce odbyła się uroczysta gala. Placówka medyczna z okazji tak wyjątkowego roku oferuje swoim pacjentom szereg bezpłatnych projektów profilaktyki zdrowotnej.

📢 Wybierz się na spacer z PTTK, by zdobyć Odznakę Przyjaciela Krakowa Koło Grodzkie PTTK w Krakowie rozpoczęło już 52. sezon akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. W jego ramach przygotowano około stu tras wycieczkowych, a także ciekawe prelekcje. Już w ten weekend będzie można np. wybrać się na spacer szlakiem Stanisława Wyspiańskiego, poznać historię i zabytki Kleparza albo dowiedzieć się więcej o ciemnej stronie kobiet Krakowa. 📢 Autostrada A4 pomiędzy Krakowem a Tarnowem zostanie rozbudowana o trzeci pas W poniedziałek, 20 listopada, w Krakowie ma się odbyć konferencja z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie podpisania przez niego Programu Inwestycji na rozbudowę autostrady A4 między Krakowem a Tarnowem o trzeci pas. 📢 Rozpoczynają pszczelą edukację. Proszowice liderem Jak długo żyją pszczoły, co to jest podkurzacz, do czego służy dłutko pasieczne. To tylko część z wielu informacji, jakie usłyszeli w piątek najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Proszowicach podczas małopolskiej inauguracji programu Akademia Pszczoły Bohatera. Program będzie realizowany w piętnastu szkołach województwa. Jego celem jest podnoszenie wiedzy na temat znaczenia pszczół ich ochrony.

📢 Tak wygląda "najwyższy hotel w polskich górach". Prowadzi go... hrabianka Helena Mańkowska, żona księcia Jana Lubomirskiego. Zobacz zdjęcia! W 2019 roku słynne sanatorium Hutnik w Szczawnicy zyskało drugie życie za sprawą potomków hrabiego Adama Stadnickiego. Nicolas Mańkowski i Helena Mańkowska (prywatnie żona księcia Jana Lubomirskiego) zrewitalizowali dawne uzdrowisko i otworzyli w jego miejsce luksusowy hotel pod szyldem Pieniny Grand. Zobaczcie, jak wygląda to niezwykłe miejsce! 📢 Proszowice. Covid znów atakuje. Codziennie nowe przypadki Po kilku miesiącach przerwy znów przybywa potwierdzonych zakażeń na covid. Tylko w ciągu dwóch ostatnich tygodni liczba zakażonych na terenie powiatu proszowickiego wyniosła kilkanaście osób. Chorują głównie osoby starsze i w wieku dojrzałym.

📢 Wypadek pod Myślenicami. Samochód wpadł na plac budowy Lipnik, powiat myślenicki - zdarzenie drogowe z udziałem jednego samochodu osobowego, który wypadł z drogi. Brak osób poszkodowanych. Możliwe utrudnienia w ruchu podczas wyciągania pojazdu. Samochód znalazł się w miejscu gdzie prowadzone są prace budowlane, możliwe, że wpadł w poślizg na mokrej i zabłoconej nawierzchni w tej okolicy i wjechał na plac budowy.

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach znajdziesz przepisy na dania z pieczarkami. 📢 Kultowe potrawy z barów mlecznych. Idealne przepisy na dania z barów mlecznych Przepisy na kultowe potrawy z barów mlecznych! Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie był w barze mlecznym. Powiedzenie „kto zamawiał ruskie” przeszło już do klasyki. A pamiętacie scenę z baru mlecznego w kultowym filmie Barei „Miś? Mężczyzna, w dość obskurnym barze, chciał zamówić puree ze smalcem. Niestety, było tylko puree z dżemem... Na stołach królowała też kasza gryczana. Dziś zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. I chociaż w jednych barach karmili dobrze, w innych nieco gorzej, klasyki barów mlecznych, jak pasta jajeczna czy leniwe nigdy się nie znudzą. A przygotowane w domu, mogą być prawdziwą ucztą dla podniebienia. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy!

📢 Krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku. 📢 Buk w gminie Gołcza. Pożar w domu mieszkalnym W czwartek około godz. 19.30 doszło do pożaru w domu mieszkalnym w Buku (gmina Gołcza). Ze wstępnych informacji wynika, że zapaliły się sadze w przewodzie kominowym. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu działają strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Miechowie oraz druhowie z Gołczy i Trzebieniec. 📢 Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 16.11.2023 A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 Wakacyjne loty mogą być hitem dla turystów z Półwyspu Arabskiego. Już w tym roku chętnie odkrywali Małopolskę i Kraków W tym roku Kraków i Małopolska były niezwykle popularne wśród arabskich gości. Jak zapowiadają przedstawiciele Kraków Airport także najbliższe sezony turystyczne, głównie lato 2024 r. w naszym regionie mogą należeć mogą do klientów z Półwyspu Arabskiego. Ostatnio w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Arabii Saudyjskiej odbył się wyjazd studyjny. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Krakowskiej Izby Turystyki, reprezentanci małopolskiej branży turystycznej, hotelowej, gastronomicznej, rozrywkowej i Kraków Airport.

📢 Potrącenie osoby pieszej pod Krakowem. Wypadek okazał się śmiertelny Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 14 listopada wieczorem w Cianowicach w gminie Skała. Na drodze lokalnej, na ul. Smardzowickiej potrącona została osoba piesza. To kobieta. Na pomoc poszkodowanej wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6. Jednak podczas reanimacji ratownikom nie udało się uratować kobiety.

📢 Miechów. Pierwszoklasiści Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie złożyli ślubowanie Ponad 220 uczniów rozpoczęło we wrześniu naukę w klasach pierwszych Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie. Uroczystość ich ślubowania została połączona z obchodami 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 📢 Grupa E: wyniki, terminarz, tabela eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Kiedy i z kim gra Polska? W grupie E eliminacji Euro 2024 gra pięć zespołów, w tym Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela grupy, w której są Biało-Czerwoni. Nasza drużyna narodowa jest faworytem. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Kto mieszka w Krakowie ten w cyrku się nie śmieje! Oto największe krakowskie absurdy. To naprawdę się zdarzyło! Kraków pełen jest absurdów, nierzadko utrudniających życie mieszkańcom, nierzadko również zaskakujących i szokujących. W niektóre rzeczy aż trudno uwierzyć - przecież mamy XXI wiek! Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie sami!

📢 Rozpoczyna się wielka walka o Kraków. Kto może zostać prezydentem miasta w 2024 roku? Karty rozdaje teraz... Jacek Majchrowski Obecnie urzędujący prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ma niebawem ogłosić, czy będzie zabiegał o szóstą kadencję rządów miastem. Pozostali potencjalni kandydaci z niecierpliwością czekają na tę decyzję, która może być kluczowa dla układu politycznych sił pod Wawelem. Wyniki niedawnych wyborów parlamentarnych mogą spowodować, że na fali sukcesu w rywalizacji o krakowski tron zwiększą się szanse przedstawicieli koalicji gotowej do rządzenia krajem. Jeżeli powstanie nowy rząd, ale już na początku będzie miał potknięcia, to walce o samorządy znacznie mogą wzrosnąć notowania kandydatów niezwiązanych z obozem władzy.

📢 Patriotyczne pieśni dla Ojczyzny i publiczności. Koncert z tańcami pod Krakowem W gminie Zielonki uczczono Narodowe Święto Niepodległości poprzez bal niepodległości, patriotyczne wieczornice, koncerty, akademie, śpiewy i tańce. Zwieńczeniem kilku dni wydarzeń upamiętniających 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę był Koncert Patriotyczny w hali widowiskowo-sportowej w Zielonkach. 📢 Niepodległościowa Jedenastka. Bieg po najpiękniejszej trasie podkrakowskiej Doliny Prądnika i Ojcowskiego Parku Narodowego Biegacze uczestniczący w Niepodległościowej Jedenastce, jak co roku, wyruszyli w trasę 11 listopada o godz. 11. To była już XII edycja Biegu Niepodległościowego w Białym Kościele w gminie Wielka Wieś. Wystartowało 440 zawodników. Nim zawodnicy wyruszyli to wraz z kibicami odśpiewali wspólnie hymn, który był początkiem tych sportowo-rekreacyjnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Przygotowano biegi dla dorosłych i dla dzieci. 📢 TOP 10: Oto małopolskie miasta singli! Szukasz męża lub żony? Tu masz większe szanse! W których miastach w Małopolsce żyje najwięcej singli? Dane, do których udało nam się dotrzeć mogą was zaskoczyć. Średni odsetek singielek i singli w Polsce w roku 2021 wynosił 29,1% (24,6% wśród kobiet oraz 34,0% wśród mężczyzn). Województwo małopolskie jest powyżej tej średniej, bo żyje u nas aż 30,2% singli z czego 26,1% to panny, a 34,7% kawalerowie. Nasz region plasuje się zatem na trzecim miejscu wśród wszystkich województw, jeśli chodzi o odsetek singli. Zobaczcie ranking miast, w których żyje najwięcej samotnych osób!

📢 Wronin. Średniowieczne cmentarzysko tuż pod domem. Właściciele o niczym nie wiedzieli Kilkadziesiąt średniowiecznych grobów zostało odkrytych na terenie prywatnej posesji we Wroninie (gmina Koniusza). Cmentarzysko, pochodzące prawdopodobnie z XI wieku, od kilku dni badają archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 📢 Te muzea w Krakowie zwiedzisz za darmo. Idealny plan na jesienne popołudnie bez wydawania pieniędzy Jesienne popołudnie ze sztuką lub historią? A może cały dzień? W Krakowie na każdym kroku różne miejsca oferują szereg atrakcji. Dla tych, którzy nie mają pomysłu jak spędzić jesienne popołudnie, Kraków przychodzi z ratunkiem. Wśród długiej listy miejsc, które w Krakowie warto obaczyć znajdują się także te, do których wstęp jest darmowy. Oto muzea w Krakowie, które zwiedzisz całkowicie za darmo. Sprawdź, kiedy warto zaplanować sobie muzealny dzień.

📢 Dolina Kluczwody z czarującym, wijącym się potokiem, uroczymi jaskiniami. Zaglądnij do Wierzchowia, to piękne miejsce na spacer Niezwyczajnie klucząca rzeczka w Dolinie Kluczwody, a na niej dwie kaskady i historyczne miejsce - granica zaborów. Tablica na potoku wskazuje, że tu w Wierzchowiu w gminie Wielka Wieś przebiegała granica między państwami zaborczymi: carską Rosją i austriackim imperium. A opodal są dwie ciekawe jaskinie. Jesienią wijący się potok, opadające do widy liście i kolorowe alejki w dolinie trzeba koniecznie zobaczyć. 📢 Grupa A. Wyniki eliminacji Euro 2024, terminarz, tabela W grupie A eliminacji mistrzostw Europy 2024 w piłce nożnej faworytem są Hiszpanie. Tutaj znajdziesz wszystkie wyniki, terminarz meczów, tabelę. 📢 Grupa D eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Oto wyniki wszystkich meczów, terminarz i tabela Faworytem grupy D eliminacji do piłkarskich ME 2024 jest Chorwacja. Poniżej wyniki rozegranych meczów, szczegółowy terminarz i tabela.

📢 TOP 12 tureckich seriali emitowanych w Telewizji Polskiej. Te telenowele powinien znać każdy fan produkcji znad Bosforu 26.02.23 Tureckie seriale to produkcje, które od kilku lat biją w naszym kraju rekordy popularności. Telewizja Polska dba o to, aby na antenie nie zabrakło intrygujących losów bohaterów znad Bosforu. Gdy jeden serial dobiega końca, rozpoczyna się emisja kolejnego. A które z nich najbardziej przypadły polskim widzom do gustu? Których bohaterów pokochali całym sercem? Oto TOP 12 tureckich seriali emitowanych w ostatnich latach w TVP.

📢 Studniówka 2023. Bal z polonezem i walcem uczniów ZSiPO w Skale. Zabawę zorganizowali w Hotelu Jurajskim Poloneza czas zacząć - te magiczne słowa otwierają zwykle studniówkową zabawę - pierwszy najważniejszy bal w dorosłym życiu uczniów - maturzystów. Tak zaczynali także uczniowie trzech klas maturalnych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Ale tu tradycja jest jeszcze bogatsza, bo po polonezie uczniowie proszą swoich nauczycieli do walca i już na początku zabawa jest podwójna. To jak uczniowie bawili się na studniówce uwieczniliśmy na zdjęciach.

📢 Czołowy krakowski polityk, Aleksander Miszalski, stanął na ślubnym kobiercu [ZDJĘCIA] Aleksander Miszalski, szef Platformy Obywatelskiej w Małopolsce, wziął ślub. Jego wybranką jest Pani Anna. Ślub odbył się w kościele św. Anny w Krakowie. 📢 Kościelec. Pogrzeb ks. Mirosława Kaczmarczyka. Duchowny spoczął w rodzinnym grobowcu W sobotę na cmentarzu parafialnym w Kościelcu koło Proszowic został pochowany ks. Mirosław Kaczmarczyk, proboszcz parafii Grobu Bożego w Miechowie i miechowski dziekan. Ksiądz Kaczmarczyk zmarł 6 listopada w wieku 56 lat. Zgodnie ze swoją wolą spoczął w rodzinnym grobowcu.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?

Strefa Biznesu: Polska potrzebuje polityki migracyjnej