Przegląd prasy 2.05.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czternasta emerytura 2023 - tyle emeryci dostaną na rękę. Oto aktualne wyliczenia ”?

Prasówka 2.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czternasta emerytura 2023 - tyle emeryci dostaną na rękę. Oto aktualne wyliczenia W 2023 roku "czternastka" po raz kolejny zostanie wypłacona świadczeniobiorcom. Jednak, by tak się stało, musi najpierw zostać uchwalona odpowiednia ustawa, gwarantująca wypłatę dodatkowego świadczenia emerytalnego. Sprawdzamy, komu przysługuje 14. emerytura i w jakiej wysokości zostanie wypłacona. W galerii podajemy stawki!

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Wyższa czternasta emerytura dla seniorów? Minister Maląg mówi o rządowej furtce. Oto szczegóły Ustawa dotycząca czternastej emerytury zawiera w swoich przepisach furtkę, o której mówi minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg zaznacza, że rozporządzeniem Rady Ministrów będzie można decydować o terminie wypłaty, a także i o wysokości czternastej emerytury. Czy to oznacza, że popularna "czternastka" będzie jeszcze wyższa niż dotychczas?

Prasówka 2.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Groźny pożar dwóch domów w Wieliczce. Mieszkańcy zostali ewakuowani, jedna osoba poparzona W poniedziałek, 1 maja 2023 r. w Wieliczce wybuchł pożar domu. Zaczęło się palić na poddaszu budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego. Ogień rozwijał się tak intensywnie, że zajęło się także poddasze sąsiedniego budynku.

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 1.05.23 r. Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Przeszli ulicami Krakowa, by zwrócić uwagę na współczesne problemy pracownicze Ulicami miasta przeszła demonstracja zorganizowana z okazji Międzynarodowego Święta Solidarności Ludzi Pracy. 1 maja o godz. 15.30 z zaułku św. Tomasza wyszedł protest Komisji Hotelarstwa i Gastronomii Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, przeszedł wzdłuż Plant i zakończył się na Placu Wielkiej Armii Napoleona pod Wawelem. Jak podkreślali organizatorzy, główne założenie tej manifestacji to zwrócenie uwagi na współczesne problemy pracownicze, a także możliwość przedstawienia swoich postulatów dotyczących zatrudnienia i płacy. 📢 Krakowianie chętnie wypoczywają nad wodą. 1 maja na Bagrach zrobiło się tłoczno Na krakowskich Bagrach długi majowy weekend trwa. Słoneczna pogoda przyciągnęła wielu plażowiczów, a także miłośników sportów wodnych i rekreacji na świeżym powietrzu. Każdy odpoczywa w tym urokliwym miejscu nad wodą w taki sposób, jak najbardziej lubi. Takich obrazków z plaży nad Bagrami nie oglądaliśmy już dłuższy czas. Leżaki, hamaki i kocyki poszły tutaj w ruch. Na miejscu również można kupić kubek aromatycznej kawy, albo zjeść pyszny obiad. Jeśli ktoś nie może się doczekać urlopu nad morzem, to właśnie tutaj może zażyć namiastki klimatów z północy kraju, bo na odwiedzających czeka już działająca w tym sezonie tężnia solankowa.

📢 Tłumy na majówce u stóp Wawelu. Niczego tu nie brakuje i można wesprzeć zwierzaki lub też porozmawiać z kocim behawiorystą Pogoda zrobiła pozytywnego psikusa i tym samym przyciągnęła tłumy na bulwar Czerwieński w Krakowie. Nie bez powodu wszyscy w ostatnich dniach tutaj lgną, bo jest po co. Na "Majówce nad Wisłą" na odwiedzających podnóża Wawelu można znaleźć kilkadziesiąt kolorowych stoisk wypełnionych po brzegi regionalnym asortymentem. Ponadto można tu również trafić na stoiska dwóch fundacji, które wspierają zwierzaki. Na najmłodszych spacerowiczów odwiedzających to miejsce czekają również warsztaty, gry i zabawy. Wydarzenie będzie trwało do 3 maja. 📢 Sezon na grillowanie 2023. Jest działka, jest majówka! Oto najlepsze memy o modzie na ogródki działkowe i działkowcach [01.05] Moda na ogródki działkowe kwitnie. To już nie tylko hobby emerytów, ale również popularne miejsce imprez dla znacznie młodszych użytkowników. Dziś każdy chce być działkowcem, a nawet spędzać na działce wakacje! Jedni pielęgnują grządki, a inni... grill, muzyka i taniec w deszczu z ogrodowego węża. Krótko mówiąc: RODOS, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką! Zobaczcie najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>>

📢 Majówka rycerska w Dobczycach. Dwa dni pełne atrakcji na zamku i w skansenie We wtorek (2 maja) rozpoczyna się Dobczycka Majówka. Rycerze rozgoszczą się na wzgórzu zamkowym i we wtorek od południa co godzinę do 16 będzie można oglądać albo ich walki, albo uczyć się z nimi tańców średniowiecznych. W ruch pójdą nie tylko miecze, ale i łuki. Dwudniowe wydarzenie będzie pełne różnorodnych atrakcji z koncertem, rycerskimi potyczkami i teatrem ognia. Kulminacją będzie otwarcie sezonu turystycznego na dobczyckim zamku i w skansenie.

📢 Arkadiusz Milik pokazuje luksusowe mieszkanie we Włoszech. Mieszka tak z Agatą Sieramską - modelką i trenerką z Krakowa Arkadiusz Milik i Agata Sieramska tworzą piękną parę. Ujawnili swój związek w walentynki 2022 roku. Od tego czasu są praktyczne nierozłączni. Modelka i influencerka z Krakowa, która na Instagramie prowadzi treningi dla swoich obserwatorów od jakiegoś czasu mieszka we Włoszech wraz ze swoim ukochanym. Ich apartament robi wrażenie.

📢 25. rocznica święceń biskupich kardynała Stanisława Dziwisza W niedzielę, 30 kwietnia w Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach wierni zgromadzili się by dziękować za 25 lat sakry biskupiej kardynała Stanisława Dziwisza. Podczas uroczystości został odczytany list od papieża Franciszka, który dziękował kard. Stanisławowi Dziwiszowi za jego posługę, wierność i niezłomność w troskliwie wypełnianej służbie. - Dwadzieścia pięć lat temu św. Jan Paweł II Wielki powołał Ciebie do grona następców Apostołów. On także osobiście wskazał Ci biskupie zawołanie: Sursum corda – „W górę serca” - mówił abp. Marek Jędraszewski. 📢 Majówka w Tatrach. Wyszło słońce, górskie szlaki oblężone. W Dolinie Kościeliskiej kolejka ma ok. 200 metrów. Tłumy chcą jechać na Kasprowy Wystarczyło, że wyszło słońce i zrobiło się ciepło, a prawdziwe tłumy ruszyły w Tatry. Przed punktami wejść tworzą się gigantyczne kolejki. W Dolinie Kościeliskiej wężyk chętnych przed kasą ma ok. 200 metrów. Kolejka do kolejki na Kasprowy Wierch bije rekordy długości.

📢 Tak wyglądają dwa domy Zenka Martyniuka. Jeden tradycyjny, drugi nowoczesny. Zobacz zdjęcia W jakich warunkach żyje niekwestionowany król disco polo? Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent.

📢 Zamek Tenczyn z niezwyczajnymi widokami. Bramy okazałej warowni znów otwarte dla turystów. Inauguracja sezonu Trwałe ruiny zamku są coraz piękniejsze - mówią przewodnicy na zamku Tenczyn w Rudnie. W sobotę, 22 kwietnia w tej średniowiecznej warowni zainaugurowano nowy sezon turystyczny. Widok - czy to na ruiny, niezwykłe detale zamkowe, czy widok z zamkowych obiektów na okolicę, a nawet cały region są niezapomniane. 📢 W Ojcowie zainaugurowali sezon turystyczny 2023: niezwykła przyroda, skały i zabytki. Hasło przewodnie "Bezpiecznie na szlaku" Ojcowski Park Narodowy ze swoimi pięknymi szlakami, zachwycającymi skałami, ruinami zamku, stawami, potokami - to wymarzone miejsce spacerów, rekreacji. Tutaj powiat krakowski zainaugurował w sobotę, 29 kwietnia sezon turystyczny pod hasłem "Bezpiecznie na szlakach".

📢 Gniazdowice. Amatorzy strzelali, mistrz liczył punkty Ponad 80 osób wystartowało w zawodach strzeleckich zorganizowanych w Gniazdowicach z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem rywalizacji czuwali członkowie klubu Petarda z wielokrotnym mistrzem świata i Europy Łukaszem Czaplą na czele. 📢 Tańczące fontanny już cieszą oko. Krakowskie tężnie solankowe również zostały już uruchomione Długi majowy weekend i piękna pogoda, która mu towarzyszy, to idealna okazja by skorzystać z dobrodziejstw tężni solankowych. Nad Bagrami i Zalewem Nowohuckim już można poczuć się jak nad morzem i zakosztować solnego mikroklimatu. Krakowskie tężnie są otwarte codziennie, przez całą dobę. Nie można z nich korzystać jedynie w okresie zimowym. Z kolei nad Zalewem Nowohuckim została uruchomiona również inna atrakcja, a mianowicie mowa tutaj o pływających fontannach. Podczas weekendu majowego można tam podziwiać festiwal wody, światła i muzyki.

📢 Izabella Scorupco, jedyna polska dziewczyna Bonda wciąż zachwyca urodą. Zobacz jej wspaniały dom Czas się Izabelli Scorupco nie ima! Choć od premiery filmu "Goldeneye" minęło wiele lat, jedyna polska dziewczyna Jamesa Bonda wciąż wygląda wspaniale. Aktorka wiedzie szczęśliwe życie w Los Angeles. Od kilku lat jej mężem jest szwedzki biznesmen i na zdjęciach zamieszczanych na Instagramie aktorka wręcz emanuje szczęściem. Zobaczcie, jak wygląda ich wspaniały dom na zachodnim wybrzeżu USA. 📢 Gdzie na majówkę 2023? Jednodniowa wycieczka poza Kraków. TOP 15 miejsc na wyjazd tuż za miasto [01.05] Majówka 2023. Myślisz o ciekawej wycieczce poza miasto? Sprawdź, gdzie warto wybrać się na wycieczkę w okolice Krakowa. Jeśli macie wolne popołudnie lub chcecie zaplanować weekend to skorzystajcie z naszych propozycji - możecie odwiedzić miejsca, które są blisko Krakowa, a które warto zobaczyć. Ruszamy za miasto!

📢 Wiśniowa. Dusiołek Górski po raz dwudziesty piąty! Jubileuszowe wędrowanie na orientację Ponad ćwierć tysiąca (!) osób stanęło na starcie jubileuszowego XXV Dusiołka Górskiego. Turystyczny rajd na orientację zdobył sobie nie tylko wierne grono fanów, którzy regularnie wracają do Wiśniowej, aby wziąć w nim udział, ale też przyciąga ciągle nowe osoby, w tym rodziny z dziećmi (w tym roku był nawet maluch w wózku!). Przyjeżdżają z coraz to odleglejszych regionów Polski. 📢 Gospodynie z Woli Radziszowskiej w strojach ludowych na rowerach pojechały na majówkę do Kalwarii Panie z KGW „Wolanki z pasją” w Woli Radziszowskiej w gminie Skawina, kierowane przez Grażynę Żmudkę, mają mnóstwo pomysłów na spędzanie wolnego czasu i zarażanie ludzi pasjami (galeria).

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 01.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Strażacy z OSP Lipnik cieszą się z nowego auta i świętują jubileusz W niedzielę (30 kwietnia), czyli jeszcze przed obchodzonym 4 maja Dniem Strażaka, strażacy-ochotnicy z Lipnika (gm. Wiśniowa) świętowali dwa ważne wydarzenia. To poświęcenie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz jubileusz 20-lecia Orkiestry Dętej OSP Lipnik. Ważnym punktem uroczystości były podziękowania dla tych, bez których nowego pojazdu nie udałoby się zakupić. Było ich naprawdę wielu a ich wsparcie było dla strażaków nieocenione.

📢 Tak żyje i mieszka Ralph Kamiński. Dom tego popularnego piosenkarza robi wrażenie. Zobacz efektowne wnętrza Oto jak żyje i mieszka Ralph Kamiński, bardzo popularny polski piosenkarz pochodzący z Jasła w województwie podkarpackim. Wnętrza jego efektownego domu robią duże wrażenie. Jego profil na instagramie śledzi kilkaset tysięcy osób, a on sam jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszka i żyje na co dzień Ralph Kamiński.

📢 Nieoczywiste miejsca na majówkę w Małopolsce. TOP 7 bez tłumów, za to z historią Przed nami maj i wiosna w pełni. Pogoda zachęca do spędzenia miłych chwil na zewnątrz. Gdzie się wybrać, żeby było pięknie, ale bez tłumów? Mamy dla Was podpowiedzi: TOP 7 ładnych miejsc, wartych odwiedzenia. Każdy, kto zdecyduje się je odkryć, nie pożałuje!

📢 Pożar domu w centrum Myślenic. Na miejscu była straż pożarna W poniedziałek (1 maja) po godz. 7 straż pożarna w Myślenicach wyjechała do pożaru poddasza budynku mieszkalno-usługowego w centrum miasta (ul. Pardyaka). W działaniach brały udział trzy zastępy JRG Myślenice i jeden OSP Myślenice Śródmieście. Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych, a dwie osoby same opuściły budynek przed przybyciem służb. 📢 Ogromny blok powstał w miejsce zlikwidowanego Szpitala Kolejowego w Krakowie. Budynek nabrał ostatecznych kształtów. Jest wielki. Czy ładny? Ulice Lea i aleja Kijowska w Krakowie. Tu funkcjonował kiedyś Szpital Kolejowy, obsługujący pacjentów z zachodniej części miasta. Został zlikwidowany oraz zburzony. Zamienił się w stertę gruzu, później w jezioro, a następnie powstał tam potężny blok. Zobaczcie na zdjęciach, jak przeobraziło się to miejsce. Czy na lepsze?

📢 Majówka w czasach PRL – pochód, piknik, a może wyjazd za miasto? Tak Polacy spędzali wolny czas. Czy to pamiętasz? Majówka w PRL-u trwała jeden dzień, bo rodacy mieli wolny jedynie 1 maja. Święto Pracy to było jedno z najbardziej uroczyście obchodzonych świąt w tamtych czasach. Aż do 1989 roku w spektakularnych pochodach pierwszomajowych masowo brali udział zarówno mali, jak i dorośli rodacy, bo najczęściej były one obowiązkowe w szkole i pracy. Czy pamiętasz, jak Polacy świętowali 1 maja? Zobacz, jak spędzaliśmy wolne popołudnie po uroczystej manifestacji z okazji Święta Pracy.

📢 Restauracje z Małopolski w setce najlepszych w Polsce. Tu gotują najlepiej! Sprawdź ranking "Poland 100 Best Restaurants" [1.05] Kto lubi dobrze zjeść, będzie miał w czym wybierać. Właśnie opublikowano listę najlepszych polskich restauracji "Poland 100 Best Restaurants". W pierwszej setce jest aż 32 restauracji z Małopolski. Najlepsza w całej Polsce jest z kolei restauracja z Zakopanego. Sprawdźcie sami, gdzie warto się wybrać, by zjeść coś wyśmienitego, a jest w czym wybierać!

📢 Góralskie królestwo Marty i Dawida Kubackich. W Szaflarach zbudowali piękny dom. Mieszkają w nim razem z córeczkami [1.05.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wybory Miss Małopolski 2023 dla krakowianek! Inez Ciałowicz z głównym tytułem oraz koroną, a Miss Krakowa została Kinga Jędrzejczyk 23-letnia Inez Ciałowicz z Krakowa zdobyła tytuł Miss Województwa Małopolskiego 2023. Z kolei tytuł Miss Miasta Krakowa 2023 roku przypadł - również 23-letniej - Kindze Jędrzejczyk. Obie na co dzień są modelkami. Wyniki ogłoszono w sobotę 29 kwietnia na finałowej gali, którą z wielką pompą zorganizowano w Krakowie!

📢 Korona Krakowa. Oto 10 najwyższych szczytów i wzniesień na terenie miasta. Jak je zdobyć? [1.05.2023] Kraków. 10 najwyższych szczytów i wzniesień na terenie miasta. Gdzie są położone? Jak najłatwiej do nich dotrzeć? Jakie oferują widoki? Odpowiedzi na te pytania, znajdziecie w GALERII, która, mamy nadzieję, stanie się inspiracją do poznawania Krakowa. 📢 Absurd na budowie w Krakowie. Przy ul. Opolskiej pomalowali ekrany akustyczne na zielono. Dziwne wyjaśnienia urzędników Temat ekranów akustycznych, które pojawiają się wzdłuż budowanej linii tramwajowej na Górkę Narodową od samego początku budzi wśród mieszkańców Krakowa mieszane uczucia. Już pod koniec marca pojawiały się zmiany decyzji, np. w sprawie betonowych ekranów, które stanęły w rejonie pętli Krowodrza Górka. Wyraźny sprzeciw wobec stawiania takich ekranów pojawił się także ze strony mieszkańców ul. Pachońskiego. Tymczasem w rejonie ul. Nad Sudołem wykonawca mocno wziął sobie do serca prośby mieszkańców o większą ilość zieleni i ekrany pomalował właśnie na zielono. Zarząd Inwestycji Miejskich wyjaśnia.

📢 Brama w Gorce otwarta! Centrum przyrodnicze i ścieżka w koronach drzew robią wrażenie. Gdzie to jest? Dojazd, ceny biletów, zdjęcia Brama w Gorce otwarta! Centrum edukacyjno-przyrodnicze, którego głównym elementem jest kładka w koronach drzew to najnowsza inwestycja turystyczna na Podtatrzu. Kosztowała 30 mln zł, a jej budowa trwała kilka lat. W pierwszy dzień - w niedzielę 30 kwietnia - przyciągnęła tłumy chętnych. Pomysł na majówkę? Gdzie jest Brama w Gorce, jak tam dojechać, ile kosztują bilety - wszystkie informacje są w tekście. 📢 Kraków. Park Kolejowy, piękne bulwary wiślane, podniebny plac młodzieży. Tak zmienią się Grzegórzki. Mieszkańcy będą mieli zielono! Władze miasta robią rajd po dzielnicach, by dowiedzieć się, jakich inwestycji oczekują mieszkańcy. Tym razem odwiedzili Grzegórzki. Oczekiwania krakowian z tej dzielnicy nie są wygórowane i zaskakujące: chcą więcej zieleni, remontów dróg, nowych ścieżek rowerowych. W odpowiedzi otrzymali m.in. listę inwestycji, jakie będą, a także jakie już są realizowane. Kilka najciekawszych naszym zdaniem przedstawiamy w galerii.

📢 Wypadek na zakopiance. W Głogoczowie dachował samochód, cztery osoby ranne W niedzielę rano na zakopiance w Głogoczowie w gminie Myślenice doszło do groźnego wypadku. Kierowca stracił panowanie nad samochodem, pojazd dachował i wypadł z drogi. Cztery osoby są ranne, na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

📢 Nowy hotel w Krakowie w stuletniej kamienicy. Wkrótce otwarcie obiektu przy ul. Królewskiej. Po sąsiedzku MuFo i komisariat Już wkrótce w Krakowie, nieopodal placu Inwalidów, zostanie otwarty pierwszy w Polsce hotel marki Handwritten Collection. Będzie się mieścił w odremontowanej kamienicy z 1923 r., przy ulicy Królewskiej 6. Liczący 44 pokoje obiekt dołączy do nowej kolekcji hoteli butikowych w ramach umowy franczyzowej między grupą Accor a spółką Alventa Invest Sp. z o.o., właścicielem obiektu oraz Portfelem Inwestycyjnym Apartamenty&Hotele, odpowiedzialnym za zarządzanie hotelem.

📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 30.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Wiszące mosty na Rabie koło Bochni to oryginalny pomysł na wycieczkę. Są niezwykle malownicze i leżą na odcinku kilkunastu kilometrów Nie wszyscy wiedzą, że jednym z walorów turystycznych Bochni i terenów położonych na północ od niej są mosty wiszące. W sumie jest ich trzy i wszystkie łączą miejscowości położone po obu brzegach rzeki Raby. W sezonie turystycznym każda z kładek może być nie lada atrakcją dla zwiedzających, ponieważ bez większego wysiłku można je obejrzeć jednego popołudnia, mając do dyspozycji rower.

📢 Kraków. Park Bednarskiego po remoncie z marszu stał się wielką atrakcją. Zielona perełka Podgórza przyciąga mieszkańców To pierwszy weekend, kiedy mieszkańcy Krakowa mogą spacerować po wyremontowanym parku Bednarskiego, który został dla nich otwarty kilka dni temu. Pojawiły się nowe drzewa, plac zabaw oraz altana, formą nawiązująca do tej, która znajdowała się w "Szkole Twardowskiego". Swój dawny blask odzyskała glorieta. Zabytkowy park, nazywany zieloną perełką Podgórza, w nowej odsłonie podoba się nie tylko mieszkańcom, ale też przemykającym między gałęziami drzew wiewiórkom. Ludzi za bardzo się nie boją.

📢 Lider Małopolski 2022 - Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce. Oto lokomotywy rozwoju Krakowa i Małopolski Fundacja Promyk, Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa, Gmina Dobczyce, Powiat Nowosądecki, Samorząd Województwa Małopolskiego, Samorząd Miasta Krakowa, Samorząd Miasta Tarnowa, Festiwal Materia Prima oraz Festiwal Opera Rara, a także Diagnostyka oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – oto laureauci prestiżowego konkursu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Uhonorowani zostali tytułami Lider Małopolski 2022 – Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce. Kapituła przyznała również wyróżnienie specjalne – stosowny dyplom trafił na ręce prezesów Polskiej Akademii Umiejętności.

📢 Pochody pierwszomajowe w Krakowie z lat 70. i 80. Uczestniczyły w nich dziesiątki tysięcy ludzi [ZDJĘCIA] W okresie PRL-u w pochodach pierwszomajowych uczestniczyły tłumy ludzi, obowiązkowo pojawiały się całe zakłady pracy i partyjni dygnitarze. Święto Pracy było w komunistycznej Polsce jednym z najważniejszych dni w kalendarzu. 1 maja zawsze odbywały się artystyczne występy, przemówienia i hasła na cześć władzy ludowej. Nie inaczej było w Krakowie - zresztą wystarczy rzut oka na zdjęcia z lat 70. i 80. Rozpoznajecie? Rynek Główny, aleje, stadion i hala Wisły przy ul. Reymonta. Zobaczcie niezwykłe kadry z archiwum Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej. Ich autorami są m.in. wybitni krakowscy fotografowie prasowi: Jadwiga Rubiś i Marian Żyła. 📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 29.04.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych dniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze przez las pod Krakowem. Samochód osobowy wypadł z trasy W Tenczynku w gminie Krzeszowice w piątek, 28 kwietnia około godz. 10.30 doszło do wypadku samochodu osobowego. Zdarzenie miało miejsce na drodze prowadzącej przez las między Frywałdem i Tenczynkiem. Mężczyzna jadący pojazdem zginął w tym wypadku. 📢 Dwór w Modlnicy zachwyca w wiosennej scenerii. Otworzył bramy dla turystów i mieszkańców. Miejsce do spacerów i sesji zdjęciowych Klasycystyczny dwór Konopków w Modlnicy pod Krakowem otworzył swoje bramy dla zwiedzających i szukających ciekawych miejsc do spacerów, rekreacji, odpoczynku. Został tu zorganizowany dzień otwarty. Ten odremontowany zabytek, należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z parkiem jest udostępniany dla turystów i mieszkańców tutejszej gminy Wielka Wieś. 📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie Wasze pierwsze perfumy? Są kobiety, które pachną wiatrem... 27.04.2023 Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Perełki za grosze. Tu niebanalnie umeblujesz i wyposażysz mieszkanie Fani niebanalnych aranżacji wnętrz oraz przedmiotów z drugiej ręki adres os. Willowe 29, gdzie mieści się sklep Wspólnoty Emaus, powinni dobrze zapamiętać. Można tu znaleźć przedmioty z duszą: trzydrzwiowe szafy z lustrem pi pięknymi zdobieniami z najprawdziwszego drewna, zdobiony złotymi motywami serwis herbaciany - taki jak u babci, niepowtarzalne żyrandole, które przywołają klimat PRL-u, ale także używane rowery, książki, kanapy, sprzęt AGD czy bibeloty. I wszystko w cenach, jakich nie spotkacie nawet na wyprzedażach.

📢 Miechów. Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja [ZDJĘCIA] Tegoroczne Święto Konstytucji 3 Maja w Miechowie rozpoczęło się od mszy, którą odprawił proboszcz bazyliki Grobu Bożego ks. Franciszek Siarek. Jej uczestnicy modlili się w intencji Ojczyzny.

