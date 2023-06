Przegląd prasy 2.06.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle trafi dodatkowo na konta emerytów. Mamy tabelę wyliczeń nowej Czternastej Emerytury”?

Prasówka 2.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle trafi dodatkowo na konta emerytów. Mamy tabelę wyliczeń nowej Czternastej Emerytury W tym roku wypłacimy czternastą emeryturę w sierpniu i wrześniu. Natomiast w kolejnych latach będziemy określać w rozporządzeniu datę wypłacania świadczenia, pewnie będzie to zwykle jesień - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń w poniedziałek w Radiu Lublin.

📢 Oto wyliczenia czerwcowych emerytur 2023. Takie będą wypłaty dla seniorów brutto i netto Oto wyliczenia czerwcowych emerytury 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

Prasówka 2.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wygląda w nowym domu Kasi Cichopek. Tak wspólnie z Maciejem Kurzajewskim urządzają lokum Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski nie schodzą z pierwszych stron gazet. Od dawna mówi się o ich ślubie, a także wspólnym mieszkaniu. Nie jest tajemnicą, że para właśnie urządza dom oraz planuje wspólną przyszłość. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski.

📢 Śmieszne obrazki i memy na Dzień Dziecka. Młody czy wyrośnięty - bądź zawsze uśmiechnięty! Pośmiejmy się razem. Zobaczcie ZDJĘCIA 1 czerwca - Dzień Dziecka to wyjątkowy czas, w którym możemy celebrować radość i beztroskę dzieciństwa. Wraz z rozwojem technologii i popularnością mediów społecznościowych, śmieszne obrazki i memy stały się integralną częścią tego święta. Pamiętajcie, zawsze gdzieś w głębi ducha jesteśmy dziećmi. Uśmiechnijcie się zatem i wprowadźcie do swojego świata odrobinę humoru! Zobaczcie najlepsze memy na Dzień Dziecka! 📢 Tak polskie gwiazdy wyglądały w dzieciństwie. Celebryci chwalą się zdjęciami sprzed lat. Poznajesz ich? Gwiazdy polskiego show-biznesu sporadycznie w swoich mediach społecznościowych dzielą się fotografiami z dzieciństwa i z czasów nastoletnich. Niektórzy celebryci prawie wcale się nie zmienili, innych trudno jest rozpoznać. Z okazji Dnia Dziecka zebraliśmy niektóre z takich wspomnień. Zobaczcie, jak polskie gwiazdy niegdyś wyglądały, a także jak wspominają dawne czasy.

📢 Miliony euro dla piłkarskiego klubu z Polski, który przejmie fundusz z Emiratów. Na czele projektu stoi Szwajcar Paolo Urfer Fundusz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który posiada 100 procent akcji w spółce Football Culture Poland (w skrócie FC Poland), zamierza w czerwcu sfinalizować przejęcie jednego z klubów w naszym kraju. Bez względu na to, na kogo postawi prezes spółki Paolo Urfer, będzie to na polskim rynku piłkarskim jedna z najważniejszych transakcji ostatnich lat. Kwota inwestycji ma wynieść od 15 do 30 milionów euro. 📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzenie trzech samochodów osobowych. Jedna osoba jest ranna W czwartek, 1 czerwca miał miejsce wypadek w Woli Luborzyckiej w gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Było około godz. 16, gdy zderzyły się dwa samochody osobowe w okolicy skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku Wilkowa. W Wypadku jedna osoba została poszkodowana.

📢 Dzieci z Tenczynka na rodzinnym pikniku w przedszkolu. Tańce, zabawy, gry, konkursy z rodzicami i dziadkami Dziecięce tańce, zabawy, rozgrywki, rywalizacje sportowe. pokazy talentów - to dla przedszkolaków ich rodziców, dziadków, opiekunów wspólny czas, czyli Piknik Rodzinny w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku w gminie Krzeszowice. Przy okazji zabaw była też akcja charytatywna dla 7-miesięcznej Oli Dzwonek z Krzeszowic, która nie słyszy i czeka na operację w Stanach Zjednoczonych. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. 📢 Oto kawa przez którą tyjesz. Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Ta kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia Większość osób rozpoczyna dzień od filiżanki kawy. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat podaje, że prawie 80% Polaków pije kawę codziennie. Okazuje się, że jest kawa przez którą tyjesz, tak wynika z badań naukowców. Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. To, że kawa jest zdrowa nie ulega wątpliwości. Jest jednak rodzaj kawy, który nie jest aż tak korzystny i może wpływać na wagę oraz procesy starzenia. Sprawdź szczegóły!

📢 W krakowskim zoo młode zwierzęta pokazują się na wybiegach. Pośród maluchów lemur katta W Ogrodzie Zoologicznym w Krakowie wiosna w pełni i wciąż przybywa maluchów do podziwiania. Pośród nich jest niedawno urodzony lemur katta. - Lemury pochodzą z Madagaskaru. Jest to popularny gatunek, ale jakże fajny! Przez dzieci, które zawsze do lemurów przychodzą, te zwierzęta są kojarzone z Królem Julianem z serialu "Pingwiny z Madagaskaru" - mówi Marcin Pałys, zastępca dyrektora ds. hodowlanych krakowskiego zoo.

📢 Strażacki plac zabaw pod Krakowem otwarty w Dniu Dziecka. Zorganizowała go OSP Wielmoża Plac zabaw ze strażackim samochodem, bojowym, zabawowym torem przeszkód, zjeżdżalniami i huśtawkami oraz piaskownicą zbudowali strażacy w Wielmoży w gminie Sułoszowa. Prace od pomysłu, projektu po realizację trwały niespełna dwa lata. Został otwarty w Dniu Dziecka, 1 czerwca 2023 r.

📢 Od 1 czerwca na Zakrzówku w Krakowie kąpiemy się już legalnie, ale bez ratowników. Pierwsi plażowicze już się pojawili! "Koniec nielegalnego pływania na Zakrzówku w Krakowie. Od 1 czerwca, pojawi się nowe oznakowanie i będzie można pływać na terenie całego zbiornika na własną odpowiedzialność" - ogłosili urzędnicy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Od 22 czerwca pojawi się obsługa ratownicza na kąpielisku-basenach pływających na Zakrzówku. Od tego dnia będzie funkcjonowało bezpieczne kąpielisko na zalewie. Do tego czasu można korzystać z całego zbiornika na własną odpowiedzialność. Powstał też regulamin obowiązujący na Zakrzówku. 📢 Pożar pod Krakowem. Ogień opanował budynek gospodarczy, w którym zginęło kilkadziesiąt zwierząt gospodarskich Groźny pożar wybuchł w budynku gospodarczym w Bolechowicach w gminie Zabierzów. Nim przyjechali strażacy w ogniu zginęło kilkadziesiąt kur i koza. Do akcji zaalarmowano pięć jednostek straży: jedna to PSP z Krakowa, a cztery to OSP gminy Zabierzów.

📢 Kraków wciąż w czołówce miast z najdroższymi mieszkaniami w Polsce. Średnia cena za metr kwadratowy zwala z nóg W pierwszym kwartale tego roku odnotowano wyraźne wzrosty cen średnich na rynkach mieszkaniowych największych miast Polski. Największe wzrosty zanotowano przy tym w Krakowie, Warszawie i Poznaniu – odpowiednio o 6 proc., 4,4 proc. i 4,1 proc. I tak średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w Krakowie wyniosła 10,2 tys. zł, w Warszawie trzeba zapłacić ok. 11,7 tys. zł, a w Poznaniu ponad 8 tys. zł - tak wynika z Raportu Centrum AMRON publikowanego przez Związek Banków Polskich.

📢 Dzień Dziecka w Miechowie. W policyjnym radiowozie zabrakło miejsca Trzecioklasiści ze szkół podstawowych powiatu miechowskiego zostali w czwartek (1 czerwca) zaproszeni przez Nadleśnictwo Miechów na obchody Dnia Dziecka zorganizowane wspólnie z komendami powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Pomysł na obiad. Ryby. TOP 12 przepisów na pyszne ryby naszych Czytelników [PRZEPISY] Ryby - najlepsze przepisy naszych Czytelników! Dorsz, łosoś, pstrąg, sandacz. To najpopularniejsze ryby, z których można wyczarować wyśmienite dania. Zobaczcie TOP 12 przepisów na wyśmienite, pyszne ryby. Kliknijcie w galerię i zobaczcie receptury naszych Czytelników na gulasz rybny, ryby pieczone, risotto rybne i pierogi z nadzieniem z łososia. Smacznego!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Zamek Tenczyn czynny codziennie! Od czerwca poszerzyła się oferta turystyczna tej twierdzy Zwiedzanie zamku Tenczyn w Rudnie od czwartku, 1 czerwca, jest możliwe siedem dni w tygodniu. Dotychczas - od wczesnej wiosny do końca maja - zamek był otwierany dla zwiedzających tylko w weekendy i święta. Latem to się zmienia. Operator ruchu turystycznego, czyli Fundacja New Era Art zaprasza do zwiedzania codziennie.

📢 Miechów. Koncepcja nowej hali sportowej gotowa. Miasto zyska wyjątkowy obiekt Zakończyły się konsultacje związane z opracowaniem szczegółowej koncepcji hali sportowo-widowiskowej w Miechowie. Pozwolenie na budowę ma być gotowe w marcu przyszłego roku, ale już widać, że miasto powinno doczekać się wyjątkowego obiektu. 📢 Życzenia i kartki na Dzień Dziecka 2023 dla dorosłych dzieci. Mądre, wzruszające, wesołe i krótkie życzenia dla córki i dla syna 1.06 Dzień Dziecka 2023 wypada 1 czerwca. W tym roku jest to czwartek. Bez wątpienia jest to jeden z ulubionych dni wszystkich dzieci. Pamiętajmy, aby złożyć życzenia. Przygotowaliśmy najlepsze rymowanki i wierszyki z okazji tegorocznego Dnia Dziecka. 📢 Ciasto z truskawkami. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Ciasto z truskawkami - sprawdzone przepisy. Słodkie, aromatyczne, w sam raz na rewelacyjny deser! Zobaczcie TOP 10 przepisów naszych Czytelników na ciasta z truskawkami. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Koszyce. W piątek startuje Małopolski Wyścig Górski W piątek (2 czerwca) rozpoczyna się 61. edycja Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Kolarze po raz pierwszy w historii imprezy wystartują z Koszyc. Kierowcy muszą się w związku z tym spodziewać pewnych utrudnień w ruchu, ale według zapewnień policji, na terenie powiatu proszowickiego będą one bardzo krótkotrwałe. 📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej!

📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

📢 Marcin Mroczek pochwalił się żoną. Marlena Muranowicz zachwyca urodą! Marcin Mroczek to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów i postać, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Nie wszyscy jednak wiedzą, że gwiazdor „M jak miłość” ma przepiękną żonę! Teraz razem z Marleną Muranowicz pojawił się na Driftingowych Mistrzostwach Polski - Speed Games. 📢 Budowa Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Da się już wejść do środka Trwa budowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Prace budowlane postępują zgodnie z planem. Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon będzie innowacyjną placówką edukacyjną. W obiekcie zaplanowano m.in. wystawę stałą o człowieku z ponad setką interaktywnych eksponatów, laboratoria do prowadzenia eksperymentów chemicznych, fizycznych, biologicznych i technicznych, szklarnię wspierającą działalność laboratorium, pracownie naukowe, akademię dziecięcą i przestrzeń konferencyjną. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Piesze i rowerowe wędrówki po Małopolsce. Nieoczywiste miejsca na wycieczkę. TOP 7 bez tłumów, za to z historią. Zobacz! Przed nami maj i wiosna w pełni. Pogoda zachęca do spędzenia miłych chwil na zewnątrz. Gdzie się wybrać, żeby było pięknie, ale bez tłumów? Mamy dla Was podpowiedzi: TOP 7 ładnych miejsc, wartych odwiedzenia. Każdy, kto zdecyduje się je odkryć, nie pożałuje! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 1 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek Horoskop dzienny na czwartek 1 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 51. Przepustka do fortuny. Streszczenie odcinka [16.06.23] Ikbal denerwuje się, ponieważ nie wie, czy Ziya żyje. Czy to jego ciało znajduje się w kostnicy? Z jakiego pwowodu Yaman znów spędzi trochę czasu z Seher? Przeczytaj streszczenie 51. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 50. Identyfikacja zwłok. Streszczenie odcinka [15.06.23] Ziya coraz więcej sobie przypomina. Ikbal nie jest to na rękę. W pewnym momencie mężczyzna znika. Z jakiego powodu? Dlaczego Ali pokłóci się z Begum? Przeczytaj poniższe streszczenie 50. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Rockowe legendy Def Leppard i Mötley Crüe wystąpiły w środę 31 maja w krakowskiej Tauron Arenie Środowy wieczór należał w Krakowie do fanów rocka. 31 maja wystąpiły w Tauron Arenie dwie legendy gatunku zza granicy: Def Leppard z Anglii i Mötley Crüe z USA. Wielbiciele zgotowali obu zespołom gorące przyjęcie. Tłumów jednak nie było. 📢 Dziedzictwo odc. 48. Koszmary senne. Streszczenie odcinka [13.06.23] Wszyscy wciąż dochodzą do siebie po ostatnich wydarzeniach związanych z Seher. Tymczasem Begum jest zła na Alego. Dlaczego? Czy Osman w końcu zaakceptuje jego decyzję? Koniecznie przeczytaj streszczenie 48. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 47. Yaman poprzysięga zemstę. Streszczenie odcinka [12.06.23] Ali wciąż ma wyrzuty sumienia i postanawia poślubić Begum. Kobieta sprytnie nim manipuluje. Tymczasem Yaman chce się zemścić. Na kim? Przeczytaj streszczenie 47. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 46. Pochowanie żywcem. Streszczenie odcinka [09.06.23] Seher nadal jest w rękach porywaczy. Czy w końcu zdecydują się ją wypuścić? Z kolei Isman rozmawia z Alim. Co mu powie? Już teraz przeczytaj streszczenie 46. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 113. Tajemnica Manueli wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [16.06.2023] Celia wspomina swoją pierwszą przejażdżkę rowerową. Czy nowy środek transportu przypadł jej do gustu? Z kolei Ursula jest w szoku po tym, co usłyszała w podsłuchanej rozmowie. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 113. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 111. Rychła śmierć. Streszczenie odcinka [14.06.2023] Victor póki co nie zdecydował się na wzięci pożyczki. Co więc postanowi zrobić ze spaloną kawiarnią? Tymczasem w lokalu znajduje się Manuela. Co tam robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 111. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 229. Yigit oświadcza się Lili. Streszczenie odcinka [01.06.23] Zbliżają się urodziny Kerima. Wiele osób postanawia zrobić mu z tego powodu niespodziankę. Z kolei Yigit jest pewny swoich uczuć. Już teraz przeczytaj streszczenie 229. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 1.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 1.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 1.06.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się! 📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Młoda kapusta – przepisy. Co można przygotować z młodej kapusty? TOP 10 przepisów naszych Czytelników Młoda kapusta – przepisy naszych Czytelników. Młodą kapustę przygotowuje się zazwyczaj zasmażaną na maśle z dużą ilością koperku. Do tego młode ziemniaki i pyszny obiad gotowy! Ale z młodej kapusty można przyrządzić też wiele innych ciekawych dań: bigos, sałatkę, krokiety, czy tartę. Zobaczcie propozycje naszych Czytelników! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie! 📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać! 📢 Nawet pół miliona za rok pracy! Gigantyczne zarobki ludzi prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego Nie od dziś wiadomo, że najbliższe grono współpracowników prezydenta Jacka Majchrowskiego bardzo dobrze zarabia. Z najnowszych - właśnie opublikowanych oświadczeń majątkowych - wynika jednak, że w ostatnim roku na ich konta wpływały gigantyczne, rekordowe kwoty! Wyższe niż w poprzednich latach. Nierzadko ludzie prof. Majchrowskiego zarobili fortunę, niewyobrażalną dla wielu mieszkańców Krakowa. Przykłady można mnożyć. Szczegóły poniżej.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 1.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Oto lista osób, z którymi ciężko się dogadać. Te imiona uchodzą za wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę imion! 1.06.2023 Przedstawiamy listę imion, z którymi trudno się dogadać. Komunikacja z osobami o pewnych imionach bywa trudna i jest bardzo trudna. Według niektórych przekonań, posiadacze tych imion często charakteryzują się wymagającym i niełatwym do zaakceptowania zachowaniem. Bywa, że są wredni, niemiły i sarkastyczni, co utrudnia relacje z nimi. Istnieje przekonanie, że nasze imię wpływa na nasz charakter i osobowość. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy jest to zbieżne z Twoimi doświadczeniami.

📢 Stadion Wisły Kraków już po zabiegu upiększającym. Zobaczcie na zdjęciach, jakie są końcowe efekty Przez ostatnie pięć miesięcy przeprowadzono operację, polegającą na upiększeniu wyglądu stadionu Wisły w Krakowie. Obiekt przede wszystkim zmienił się od zewnątrz. Surowe, betonowe elewacje trybun zostały obłożone elementami tworzącymi nowe fasady, w których dominują przeszklenia. Przejdź do GALERII, by zobaczyć końcowy efekt. 📢 Minęło 20 lat od pożaru domu handlowego Gigant w Krakowie. Wielki teren nadal niezagospodarowany Mięło 20 lat od pożaru domu handlowego Gigant w Krakowie. O tragedii ponad 100 kupców, którzy stracili swoje majątki, przypominają ciągle zgliszcza przy ulicy Wybickiego i niszczejąca zabezpieczająca je czarna folia. Taka sytuacja trwa od dekad. Najpierw spór sądowy o ten teren toczyły dwie spółki. Później przejął go deweloper. Nadal jednak nic się tu nie dzieje. A przyczyny pożaru nie zostały w pełni wyjaśnione. Śledztwo umorzono.

📢 Pożar w bloku przy ul. Przemysłowej w Tarnowie. 10 osób poszkodowanych, w akcji ratunkowej ponad 70 strażaków z Tarnowa i regionu W nocy ze środy na czwartek (31.05/1.06.2023) doszło do bardzo poważnego pożaru bloku przy ul. Przemysłowej w Tarnowie. Jest wielu poszkodowanych. W akcji ratunkowej brało udział kilkanaście zastępów straży pożarnej. 📢 Tak mieszka Marcin Mroczek. Zobacz, jak się urządził Piotr Zduński z serialu „M jak miłość”. Koniecznie zajrzyj do domu męża Kasi Cichopek Marcin Mroczek to serialowy mąż Katarzyna Cichopek. Lubiana gwiazda „M jak miłość” wraz z żoną, synami i psem mieszka w domu z pięknym ogrodem. Sprawdzamy, gdzie uwił swoje rodzinnego gniazdko Marcin Mroczek. Zobacz, w jakich wnętrzach najlepiej czuje się popularny Piotr Zduński z kultowej produkcji TVP.

📢 Horoskop na lato 2023. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec 1.06.2023 HOROSKOP na lato 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy latem 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 1.06.2023.

📢 Po prawie 20 latach remontu nadeszła wiekopomna chwila. Ważna droga na lotnisko w Balicach w końcu otwarta dla samochodów! Zakończyła się jedna z najdłużej trwających inwestycji drogowych w historii naszego miasta - mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. Chodzi o modernizację ulicy Królowej Jadwigi, która jest kluczową drogą dojazdową na lotnisko w podkrakowskich Balicach. Inwestycja trwała długo: z przerwami blisko 20 lat.

📢 Dzień Dziecka w powiecie myślenickim. Moc atrakcji do czwartku do niedzieli 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka nie będzie brakowało okazji do jego uczczenia. Atrakcje na czwartek, ale także na sobotę i

niedzielę przygotowują gminy, ośrodki kultury, biblioteki i inni. Każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, bo zabawy będą w różnym klimacie, od bajek Disneya po piratów i "morskie opowieści", kowbojów i Indian oraz egipskie mumie. Będą też bardziej swojskie kozy rodem z Dobczyc, gdzie odbędzie się IX Wypas.

📢 Piesze i rowerowe wędrówki po Małopolsce. Bike Park Kasina - z górki na pazurki. Ekstremalny zjazd ze Śnieżnicy to zastrzyk adrenaliny Niebieska, DH Cup, Zielona oraz groźnie brzmiąca Dzika - pod wszystkimi tymi tajemniczymi nazwami skryty jest potężny zastrzyk adrenaliny, olbrzymie emocje, szybsze bicie serca, niekiedy strach, drżenie nóg, ale też wiara we własne umiejętności i - wbrew pozorom - zdrowy rozsądek. Bike Park Kasina na Śnieżnicy raczy nas tym wszystkim w… nadmiarze. I do tego oferuje jeszcze cudowne panoramy! 📢 Małopolski Wyścig Górski przejdzie przez gminy powiatu myślenickiego. Kiedy i gdzie będą utrudnienia? W piątek (2 czerwca) odbędzie się pierwszy etap Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Kolarze wystartują z Koszyc (gm. Proszowice), a meta tego etapu będzie się znajdowała na górującym nad Myślenicami Chełmie. W piątek powiecie myślenickim wyścig przejedzie przez gminy Wiśniowa i Myślenice, a w sobotę przez gminy Dobczyce i Raciechowice.

📢 Kraków. Na Alei Róż jak na boisku piłkarskim. Rozwijają rolki soczyście zielonej trawy Rewitalizacja al. Róż w Nowej Hucie dobiega końca. Mocno zabetonowany plac, bo zerwaniu szarej skorupy w końcu zaczął się zazieleniać. Rolki soczystej trawy rozwijane są niczym dywany. Oprócz trawy ma się tam pojawić 1260 krzewów róż. Otwarcie alei zaplanowano w okolicach początku wakacji.

📢 Piknik integracyjny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie. Modele na czerwonym dywanie Kolejny rodzinny piknik w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie okazał się strzałem w dziesiątkę. Jedną z głównych atrakcji był pokaz mody „Witamy w zawodowym towarzystwie” (galeria). 📢 Budynek w centrum Myślenic stoi pusty. To ma się zmienić Opuszczony przez wydziały Starostwa Powiatowego budynek w centrum Myślenic czeka modernizacja. Powiat chce, aby stał się nową siedzibą kilku jednostek na czele z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego. Dziś zarówno Poradnia, jak i PINB mieszczą się w budynku przy ul. Pardyaka w Myślenicach, w którym i obok którego jest ciasno.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Roland Garros. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Paryż 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. 📢 Zachwycająca Iga Świątek w 22 odsłonach na 22. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] Dzisiaj, 31 maja 2023 roku, Iga Świątek obchodzi 22. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 22 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kraków gotowy do igrzysk europejskich. Miasto spodziewa się przyjazdu około 30 tysięcy gości Przedstawiciele władz Krakowa podkreślają, że miasto jest gotowe na przeprowadzenie III Igrzysk Europejskich, zaplanowanych w dniach od 21 czerwca do 2 lipca. Prowadzone są ostatnie prace związane z modernizacją obiektów sportowych. Na czas imprezy nie przewidziano znacznego zwiększenia oferty komunikacji miejskiej. W urzędzie spodziewają się, że w związku z igrzyskami pod Wawelem w poszczególne dni będzie przebywać ok. 20-30 tys. gości z kraju i zagranicy. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Roland Garros Paryż 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej Roland Garros w Paryżu.

📢 Garbarnia Kraków po spadku nie przystąpi do III ligi? Klub rozważa grę w niżej klasie Garbarnia Kraków jest już pogodzona ze spadkiem z II ligi. Nie wiadomo jednak, czy w następnym sezonie zespół z Ludwinowa przystąpi do rozgrywek III ligi. Niewykluczone, że drużyna grać będzie jeszcze na niższym szczeblu, np. w małopolskiej IV lidze. 📢 Trwa tegoroczna edycja Krakowskiego Festiwalu filmowego. W jakich wydarzeniach można uczestniczyć za darmo? W minioną niedzielę rozpoczęła się tegoroczna edycja Krakowskiego Festiwalu Filmowego, który potrwa do 4 czerwca. Organizatorzy najstarszej imprezy filmowej w mieście zadbali o to, by duża część festiwalowego programu była dostępna dla wszystkich. Seanse pod gwiazdami, filmy dla dzieci i młodzieży, debaty, spotkania, wystawy, a także immersyjne doświadczenia filmowe - to tylko część propozycji, w których można uczestniczyć bez żadnych opłat.

📢 Proszowice. Stowarzyszenie Bartosz wybrało nowe władze Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w proszowickim Domu Kultury członkowie Stowarzyszenia Ruch Na Rzecz Rozwoju Powiatu Proszowickiego Bartosz podsumowali ostatnie cztery lata swojej działalności i wybrali władze na kolejną kadencję. 📢 Miechów. Drogowa ofensywa powiatu. Mogą wydać nawet 36 milionów złotych Powiat miechowski zaplanował na 2023 rok inwestycje drogowe, których wartość jest szacowana na 34 miliony złotych. Oprócz tego bieżące utrzymanie dróg i mostów ma kosztować 1,7 mln zł. Jednak to, czy rekordowe nakłady w historii powiatu uda się zrealizować, będzie też zależało od tego, czy złożone wnioski o dofinansowanie zostaną zaakceptowane. 📢 Roland Garros 2023. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju French Open. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Turniej French Open 2023 na kortach im. Rolanda Garrosa odbywa się w dniach 28 maja - 11 czerwca. Do rywalizacji w singlu kobiet w Paryżu przystąpiło 128 zawodniczek, wybraliśmy 30 najgorętszych. Na Instagramie prezentują swoje smukłe, wysportowane ciała. Zobacz, kogo można oglądać w akcji.

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Proszowice. Ekologiczny Dzień Dziecka na miejskim amfiteatrze Kilkaset osób odwiedziło w niedzielę miejski amfiteatr w Proszowicach przy okazji pikniku zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki.

📢 Stary Motór w Proszowicach. Stylówa dla „milicjanta” Około stu miłośników motocykli zjechało w niedzielę do Proszowic, aby wziąć udział w tradycyjnym zlocie ”Stary Motór”. Były próby sprawnościowe, wyjazd na trasę, zwiedzanie izby pamięci, a przede wszystkim dobra zabawa i możliwość dzielenia motoryzacyjnej pasji. 📢 Pudzianowski - Szpilka. Kiedy walka? Gdzie obejrzeć na żywo? WYNIKI i transmisja gali XTB KSW Colosseum 2 Mariusz Pudzianowski - Artur Szpilka. Ta walka elektryzuje wszystkich fanów KSW w Polsce. Kiedy odbędzie się pojedynek Szpilki z Pudzianowskim? Gdzie można obejrzeć walkę na Stadionie Narodowym z udziałem byłego strongmana i pięściarza? Tutaj poznasz wszystkie szczegóły dotyczące starcia Szpilka - Pudzianowski. Sprawdź kartę walk, transmisję na żywo oraz wyniki online gali XTB KSW Colosseum 2. 📢 Dzieciństwo w PRL-u. Tak było! Pamiętacie tamte czasy? Zobaczcie zdjęcia Bez laptopów, smartfonów za to z kluczem na szyi. Pamiętacie jeszcze te czasy? Byliście wtedy dziećmi? Zapraszamy na powrót do przeszłości.

📢 Racławice. Grzegorz Kosowicz „Chłopem Roku 2023” Grzegorz Kosowicz z Rybitw koło Połańca (Świętokrzyskie) został tegorocznym „Chłopem Roku”. Wybory zostały przeprowadzone tradycyjnie w podmiechowskich Racławicach po czteroletniej przerwie związanej z pandemią. 📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją! Zobacz najgłupsze memy o rolnikach Ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Mała Armia Janosika w Myślenicach i koncert z okazji rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Kościół pw. św. Brata Alberta wypełnił się po brzegi, kiedy w sobotę (27 maja) na zaproszenie Fundacji „Owocna” koncertowała w nim Mała Armina Janosika. Koncert, który dała nosił tytuł "Nie zastąpi Ciebie nikt” i był hołdem dla papieża Polaka – św. Jana Pawła II z okazji niedawno obchodzonej 103. rocznicy jego urodzin. Góralska formacja z Raby Wyżnej przyciągnęła fanów w różnym wieku, od najmłodszych do seniorów, którzy zafundowali jej na koniec owacje na stojąco.

📢 W Krakowie powstało Kolegium Filozofii i Teologii. W październiku pierwsi studenci rozpoczną naukę w siedzibie Narodowego Banku Polskiego W krakowskim Kolegium Filozofii i Teologii, jednym z pięciu tworzących Szkołę Główną Mikołaja Kopernika, pierwsi studenci pojawią się już w październiku. 25 maja, w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, odbyła się uroczysta inauguracja jego działalności, stosowne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie tablicy z nazwą kolegium. 📢 Miechów. Janina Bergander spoczęła w rodzinnym grobowcu Na cmentarzu w Miechowie została w czwartek (25 maja) pochowana Janina Bergander. Honorowa Obywatelka Miechowa, jedna z najbarwniejszych postaci miasta na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Zmarła 19 maja w tutejszym hospicjum. W lipcu skończyłaby 102 lata. 📢 Żony i dziewczyny Hiszpanów z Wisły Kraków na prywatnych zdjęciach piłkarzy 22.05 2023 Hiszpańscy piłkarze występujący w Wiśle Kraków chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami, na których prezentują się wraz ze swoimi żonami i dziewczynami. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII.

📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Zobacz wnętrza domu mistrzyni olimpijskiej! [zdjęcia] Justyna Kowalczyk jest multimedalistką Igrzysk Olimpijskich. Jest żoną wspinacza i alpinisty Kacpra Tekielego, którego poślubiła w 2020 roku. Niedawno para powitała na świecie synka. Justyna Kowalczyk wraz z mężem mieszka w pięknym góralskim domu. Wystrój jest przytulny i niezwykle tradycyjny. Na uwagę zasługuję piękny salon! Sprawdźcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk.

iPolitycznie - 300 milionów Putina by skorumpować Świat