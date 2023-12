Przegląd prasy 2.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 01.12.2023”?

Prasówka 2.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 01.12.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Mamy wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [2.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [2.12.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

Prasówka 2.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [2.12.2023] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

📢 Wnętrza domu Artura z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia ze środka domu. Warto zwrócić uwagę na salon [2.12.2023] Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Wypadki pod Krakowem. Zima zaskoczyła kierowców i drogowców. Śliskie drogi, trudne warunki i dużo kolizji Duże opady śniegu spowodowały problemy w piątek wieczorem na podkrakowskich drogach. Na śliskich drogach doszło do kilku wypadków. Dwa zdarzenia były w m.in. gminie Liszki i jeden w Niepołomicach. A następnie kolejna kolizja i dachowanie w gminie Iwanowice. W efekcie jedna osoba została poszkodowana, rozbite samochody i utrudnienia na drodze. Kierowcy alarmują też, że na drogach jest ślizgawica, niektóre samochody mają problem z podjazdami.

📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj w kwalifikacjach PŚ w Lillehammer Polacy wykonali normę. Najwyżej Żyła, najniżej... Kubacki Wyniki kwalifikacji Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer były pomyślne dla Polaków, wszyscy awansowali do sobotniego konkursu. Wielkiego przełomu w słabo rozpoczętym sezonie jednak nie ma. Najlepszy w naszej ekipie był Piotr Żyła - 17.; najgorszy okazał się niespodziewanie Dawid Kubacki, któremu wcale dużo nie brakło, by odpaść na tym etapie. Wygrał Stefan Kraft. 📢 Te kamienice w centrum Krakowa są na sprzedaż. Ceny zwalają z nóg. Kosztują grube miliony! Rynek nieruchomości w Krakowie nigdy nie przestaje zaskakiwać. W ostatnim czasie jak grzyby po deszczu zaczynają się pojawiać oferty sprzedaży kamienic. Niektóre z nich zlokalizowane są w samym centrum miasta. Chciałbyś zostać właścicielem kamienicy? Zobacz, ile musiałbyś za nią zapłacić. Oto przegląd najciekawszych ofert.

📢 Skoki narciarskie dzisiaj na żywo: Puchar Świata w Lillehammer. Jakie wyniki Polaków? Transmisja stream online Dzisiaj skoki w PŚ w Lillehammer, oto wyniki na żywo. Najlepsi skoczkowie narciarscy na świecie od piątku do niedzieli (1-3 grudnia 2023) powalczą w Norwegii, odbędą się kwalifikacje i dwa konkursy indywidualne. Gdzie oglądać live? Z Pucharu Świata będzie dziś transmisja stream online. 📢 Najmodniejsze fryzury z krakowskich salonów. Inspiracje i wzory na grudzień 2023. Tak się teraz czesze w Krakowie 1.12 Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na zimę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się!

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon zima 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 To była prawdziwa zima stulecia w Polsce. W 1979 roku tak nas zasypało, że do odśnieżania używano czołgów! Archiwalne zdjęcia Mówicie, że mamy atak zimy? To w takim razie co powiecie na to? Zima stulecia w Polsce to czas przełomu roku 1978 i 1979 roku. Wtedy to za sprawą rzadko spotykanego układu wyżów i niżów, do naszego kraju zaczęły napływać lodowate masy powietrza. Atak tamtej zimy charakteryzował się dużymi różnicami temperatur i tak np. 31 grudnia w Białej Podlaskiej było -20.8 stopni Celsjusza, a w Międzybrodziu Bialskim temperatura wynosiła +8.7. Ulice i chodniki były zasypane całkowicie. Wyglądało to niesamowicie. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Ralph Kaminski prywatnie. Tak żyje na co dzień gwiazda polskiej muzyki. Ostatnio nagrał hitowy utwór z małopolskim zespołem Zakopower! Ralph Kaminski prywatnie to bardzo ciekawa postać, podobnie jak stworzony przez niego wizerunek sceniczny. Jednym się podoba, innych nie przekonuje, ale budzi emocje i wielkie zainteresowanie. Jedno jest pewne – Ralph Kaminski to wielka gwiazda polskiej muzyki, który na koncerty przyciąga tysiące ludzi. Ostatnio nagrał utwór „Wołosi” z małopolskim zespołem Zakopower, który od razu odbił się wielkim echem i stał się hitem. Wystąpił także z zespołem Kwiat Jabłoni w krakowskiej Tauron Arenie. Jak żyje na co dzień i jaki jest prywatnie Ralph Kaminski? Zobaczcie na zdjęciach! 📢 Kraków. Przebudowa 29 Listopada zalicza poślizg przez pogodę. Co z otwarciem Dobrego Pasterza? "Z uwagi na warunki pogodowe, wykonawca rozbudowy al. 29 Listopada zmuszony był wydłużyć prace na skrzyżowaniu al. 29 Listopada i ul. Dobrego Pasterza, co skutkowało tym, że nie udało się otworzyć tej ulicy w obu kierunkach już 30.11. Termin otwarcia został przesunięty na 4.12" - informują nas urzędnicy z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, po tym jak przesłaliśmy im list zaniepokojonego Czytelnika. Dobrego Pasterza zostanie otwarta za kilka dni, ale al. 29 Listopada po przebudowie ma zostać otwarta jeszcze przed świętami. Rzucono tam wszystkie siły i sprzęt, ale pogoda utrudnia sprawę.

📢 Nadciąga niż Robin, Robin Chłód. Przyniesie opady śniegu w Małopolsce. Nawet 30 cm w Krakowie Już przychodzą alerty RCB o intensywnych opadach śniegu w nocy z piątku na sobotę i przez całą sobotę. "Drogi mogą być nieprzejezdne" - czytamy. A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w naszym regionie. W Krakowie może spaść nawet do 40 cm śniegu, a w Zakopanem pól metra. Ostrzeżenia będą obowiązywać praktycznie przez całą sobotę, aż do niedzielnego poranka. Wszystko za sprawą niżu "Robin" znad Alp. 📢 Są wstępne wyniki sekcji zwłok Natalki z Andrychowa. Dzisiaj śledztwo w sprawie śmierci dziewczynki przejęta Prokuratura Okręgowa w Krakowie Śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 14-letniej Natalki z Andrychowa prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Prokuratorzy dostali już wstępne wyniki po sekcji zwłok dziewczynki, przeprowadzonej dzisiaj (1 grudnia 2023 r.). 14-latka zmarła 29 listopada w szpitalu w Krakowie - Prokocimiu.

📢 Właściciele podkrakowskich stoków przygotowują się do sezonu narciarskiego. Pierwsze ruszają Podstolice Zima zawitała w tym roku do Małopolski wcześnie, zatem właściciele stoków narciarskich intensywnie przygotowują się do otwarcia sezonu. Najwidoczniej jednak nie mają jeszcze przekonania, czy to już naprawdę prawdziwa, mroźna zima, bo większość stacji wciąż nie opublikowała konkretnej daty oddania stoków do dyspozycji narciarzy. Z jednym wyjątkiem. 📢 W Pałacu Ogińskich i Potulickich może powstać hotel. Sprawa jest u konserwatora zabytków W Pałacu Ogińskich i Potulickich przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Krakowie, gdzie swego czasu działało seminarium, może powstać hotel. Sprawa jest na razie u wojewódzkiego konserwatora zabytków.

📢 Stuletnia karuzela i Świąteczne Targi Rzeczy Wyjątkowych w weekend na Rynku Podgórskim Więcej stoisk i więcej atrakcji niż w roku poprzednim zapowiadają organizatorzy Świątecznych Targów Rzeczy Wyjątkowych w Podgórzu. W roli głównej ta sama, co przed rokiem, ponad stuletnia wiktoriańska karuzela. Okazja na niezwykłe prezenty 2 i 3 grudnia na Rynku Podgórskim.

📢 Wisła Kraków. Surowa kara dla „Białej Gwiazdy”. Większość stadionu zamknięta! Wisła Kraków została dotkliwie ukarana za zachowanie jej kibiców na meczu z GKS-em Katowice. Decyzją Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej na „Białą Gwiazdę” została nałożona kara w postaci rozgrywania jednego meczu w I lidze z udziałem publiczności w części stadionu z wyłączeniem trybun B, C, D, E, F, G oraz sektora gości na mecz z Górnikiem Łęczna. Dodatkowo Wisła będzie musiała zapłacić 20 tysiące złotych kary finansowej. 📢 Co zamiast karpia na święta? Wyjątkowe przepisy na rybę na wieczerzę wigilijną. Te dania nie staną ością w gardle Tradycyjnie Wigilia kojarzy się z menu uwzględniającego karpia smażonego w panierce. Jednak wiele osób szuka alternatywy dla tej ryby. Jako argumenty przeciw mówią o mulistym smaku i zapachu, a także o nieprzyjemnych ościach. Podpowiadam 7 dań, które można zrobić zamiast karpia na święta.

📢 Natalka z Andrychowa pod ECMO trafiła za późno? LPR odmówiło transportu, bo były złe warunki pogodowe. Przeprowadzono sekcję zwłok 14-letnia Natalka z Andrychowa, która zmarła na wskutek wychłodzenia 29 listopada w szpitalu w Krakowie, do szpitala w Wadowicach trafiła z temperaturą 20,5 st. Celsjusza. Tu podjęto próbę ogrzania jej i wysłania do Krakowa, gdzie powinna być podłączona pod aparaturę ECMO, która ogrzewa ciało. Wtedy pojawił się problem z transportem. LPR odmówiło, ze względu na złe warunki pogodowe. Dziewczynkę trzeba było transportować karetką pogotowia. Dzisiaj przeprowadzono sekcję zwłok. Są już wstępne wyniki.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Krakowski IPN chce wybudować drugą część siedziby. Trwa remont dawnego aresztu przy ul. Czarnieckiego. Ogłoszono też przetarg na nową budowę Nieczynny od kilku lat budynek dawnego aresztu w Krakowie przechodzi gruntowny remont. Decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju z 30 maja 2018r. IPN przejął trwały zarząd nieruchomości przy Czarnieckiego 3 i Rękawka 41, dzięki czemu przygotowuje tam swoją nową siedzibę, która scentralizuje dotychczas rozproszone biura krakowskiego IPN w kilku lokalizacjach. Siedziba w nowej lokalizacji ma być gotowa w przyszłym roku. Tymczasem IPN ogłosił kolejny przetarg pn. „Budowa nowego budynku Oddziału IPN w Krakowie”, który ma kosztować ponad 106 mln zł. Ten pomysł jednak nie wszystkim się spodobał.

📢 Kraków. Pod kombinatem w Nowej Hucie drogowcy rysują żółte linie. Będzie tymczasowe rondo Pod Kombinatem trwa wprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu. Spod asfaltu wyglądają stare szyny tramwajowe . GDDKiA zaczyna kolejny etap prac związanych z budową drogi ekspresowej S7 w okolicy Al. Solidarności w krakowskiej Nowej Hucie. Po południowej stronie Alei Solidarności (tj. od strony węzła Kraków Nowa Huta) rozpoczyna budowę wiaduktu, którym w przyszłości ta część Alei przebiegnie nad trasą S7.

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Włącz kalkulator zużycia prądu i NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka jeśli masz te urządzenia Te urządzenia zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Festiwal Piosenek Andrzeja Zielińskiego w Gdowie. Magiczne piosenki, fantastyczne wykonanie Finał XII Festiwalu Piosenek Andrzeja Zielińskiego został rozegrany wczoraj w Gdowie. Konkurs, w którym mogą uczestniczyć zarówno dzieci, jak i dorośli zainicjowany i organizowany przez gdowskie Centrum Kultury tradycyjnie w okolicach imienin Andrzeja. To nie przypadek, bo patron festiwalu urodził się właśnie w Gdowie, jest też honorowym obywatelem tej miejscowości. 📢 Tak przytulnie mieszkają Sławomir Zapała i "Kajra". To ich urocze gniazdko w Małopolsce. "Tu są moje korzenie" Magdalena "Kajra" Kajrowicz i urodzony w Krakowie Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Świat pokochał polskiego Wiedźmina – wielu podobał się bardziej niż serial na Netflix, a powodem bunt na popularnym serwisie Wciąż głośno o serialu Wiedźmin od Netflix, a tymczasem w ostatnim czasie na świecie popularność zyskała polska produkcja na bazie książek Andrzeja Sapkowskiego. Dlaczego? Wszystko zaczął bunt na serwisie Reddit. Czy polski Wiedźmin broni się po tylu latach? Sprawdź szczegóły i nasze porównanie obu produkcji (nieco z przymrużeniem oka).

📢 Horoskop dzienny na 1 grudnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 1 grudnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 71. Fuat i Asuman biorą rozwód. Streszczenie odcinka [06.12.23] Seyran nadal ma obawy, że Ferit nie jest z nią do końca szczery. Tymczasem Fuat szczerze rozmawia z Asuman. Czym zakończy się rozmowa? Już teraz przeczytaj streszczenie 71. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 70. Kazim tęskni za Hattice. Streszczenie odcinka [05.12.23] Kazim jest zirytowany zachowaniem ciotki. O co będzie miał do niej pretensje? Gdzie Seyran wybierze się z mężem? Koniecznie przeczytaj streszczenie 70. serialu "Złoty chłopak".

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 69. Seyran przyłapuje Ferita na zdradzie. Streszczenie odcinka [04.12.23] Fuat jest zirytowany faktem, że dziadek wrócił do firmy. Wszystko przez to, że ma się czego obawiać. Z kolei Seyran myśli, że Ferit ją zdradza. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 69. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 77. Pelin ma złe przeczucia. Czego się obawia? Streszczenie odcinka [14.12.23] Ferit i Seyran nie moga się porozumieć od czasu, gdy ten podsłuchał jej rozmowę z siostrą. Tymczasem Pelin bardzo się martwi. Czym? Przeczytaj streszczenie 77. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 78. Seyran uwodzi Ferita. Streszczenie odcinka [15.12.23] Dochodzi do kolejnego spotkania między Feritem a Pelin. O co mężczyzna będzie miał do niej pretensje? W jaki sposób Seyran będzie chciała uwieść Ferita? Już teraz przeczytaj streszczenie 78. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 Dziedzictwo odc. 165. Seher i Yaman przyjeżdżają do rezydencji. Streszczenie odcinka [01.12.23] Yaman zabiera Seher do rezydencji. Jak jego przyszła żona zareaguje na jej wystrój? Czy Zuhal w końcu odpuści? Przeczytaj streszczenie 165. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 170. Yaman chce wyznać Seher miłość. Streszczenie odcinka [08.12.23] Yaman bije się z myślami, ponieważ coraz mocniej kocha Seher. Postanawia jej to powiedzieć. Z kolei Czarna jest wściekła na Ibrahima. Kto to zauważy? Przeczytaj streszczenie 170. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 171. Yaman wyrzuca Zuhal z rezydencji. Streszczenie odcinka [11.12.23] Zuhal jest wściekła na Seher i nadal próbuje jej zaszkodzić. Co takiego zrobi, że Yaman wyrzuci ją z rezydencji? Czego domyśli się Ali? Koniecznie przeczytaj streszczenie 171. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 172. Frat imponuje Neslihan. Streszczenie odcinka [12.12.23] Frat próbuje przypodobać się Neslihan. Wszystko idzie po jego myśli. Tymczasem Ibrahim chce przeprosić Czarną. Czy mu się to uda? Koniecznie przeczytaj streszczenie 172. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 173. Zuhal wpada w śpiączkę. Streszczenie odcinka [13.12.23] Zuhal nadal nie wybudziła się ze śpiączki po wypadku. Ikbal jest załamana. Co będzie próbowała wymusić na Seher i Yamanie? Dlaczego Seher będzie czuła się skrępowana? Już teraz przeczytaj streszczenie 173. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 246. Celia oddaje się Jesusowi. Streszczenie odcinka [02.12.2023] Celia jest w stanie zrobić naprawdę wiele, aby pomóc swojemu mężowi. Tymczasem na Akacjową wraca ktoś, kto dawno uważany jest za zmarłego. Kto powróci? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 246. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 247. Guadalupe jest śmiertelnie chora. Streszczenie odcinka [04.12.2023] Okazuje się, że Guadalupe jest bardziej chora niż sądzono. Z kolei Servando stara się wyprodukować alkohol. Czy mu się to uda? Przeczytaj streszczenie 247. odcinka "Akacjowej 38" już teraz. 📢 Zakazany owoc odc. 362. Yildiz chce śledzić Cagataya. Streszczenie odcinka [11.12.23] Yildiz zastanawia się, co zrobić, aby wiedzieć, co robi i gdzie jest Cagatay. Wpada na pewien sprytny plan. Z kolei Dogan zastanawia się nad tym, kto ma zostać nowym dyrektorem. Na kogo padnie wybór? Przeczytaj streszczenie 362. odcinka "Zakazanego owocu" już teraz.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 252. Felipe rezygnuje z pracy. Streszczenie odcinka [09.12.2023] Trini nie zmienia zdania co do don Ramona. Tymczasem German szczerze rozmawia z Manuelą. Co jej powie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 252. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Kraków. Zniszczył siedem samochodów w Nowej Hucie. Policja właśnie go zatrzymała Mężczyzna, który niszczył samochody na terenie Nowej Hutym został zatrzymany. Sprawcą aktów wandalizmu okazał się być 32-latek. W wyniku działań mężczyzny uszkodzeniom uległo 7 samochodów. Teraz 32-latek będzie się musiał zmierzyć z konsekwencjami, gdyż zostały mu przedstawione zarzuty zniszczenia cudzej rzeczy. Ponadto działał on w warunkach recydywy, więc kara, która go czeka, może być wyższa. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 1.12.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Budowa S7 w Krakowie, odcinek Widoma-Kraków. Wielkie zmiany organizacji ruchu na al. Solidarności w Nowej Hucie GDDKiA zaczyna kolejny etap prac związanych z budową drogi ekspresowej S7 w okolicy Al. Solidarności w krakowskiej Nowej Hucie. Po południowej stronie Alei Solidarności (tj. od strony węzła Kraków Nowa Huta) rozpoczyna budowę wiaduktu, którym w przyszłości ta część Alei przebiegnie nad trasą S7. To realizacja odcinka S7 Kraków-Widoma. Te prace, a z nimi zmiany w ruchu i utrudnienia miały rozpocząć się kilka dni temu, ale z powodu pogody je przełożono na piątek 1 grudnia.

📢 Kraków tonie w korkach. Rozpoczynamy akcję "Po pierwsze komunikacja!" Gigantyczne korki samochodowe na drogach, zatłoczone tramwaje, autobusy i pociągi - system transportowy Krakowa jest mocno przeciążony, na granicy wytrzymałości. Potrzebne są nowe rozwiązania, które poprawią możliwości podróżowania. Rozpoczynamy akcję "Po pierwsze komunikacja!", w ramach której wraz z ekspertami poszukamy najlepszych propozycji transportowych dla Krakowa i Małopolski. Wysłuchamy uwag mieszkańców. Zaprezentujemy plany władz miasta dotyczące poprawy mobilności. Jest już gotowy dokument i projekt uchwały, którym na najbliższej sesji mają się zająć miejscy radni. 📢 Groźny, nocny wypadek w centrum Krakowa na ulicy Czarnowiejskiej. Sprawca uciekł Kraków, ul. Czarnowiejska. Wczorajszego wieczoru kilka minut po godzinie 23 doszło do groźnego wypadku drogowego w którym udział brały dwa pojazdy. Sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca zdarzenia. Po zdjęciach widać, że siła uderzenia była duża, zatem i prędkość również. A przecież to centrum Krakowa, w pobliżu miasteczka studenckiego AGH.

📢 Łatwe i szybkie ciasta na Boże Narodzenie 2023. Te słodkości przygotujesz w mniej niż godzinę [PRZEPISY] Szukacie przepisu na łatwe i szybkie ciasta na Boże Narodzenie? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na szybkie pierniki, makowce, serniki, czy ciasta z orzechami! Te placki przygotujesz w mniej niż godzinę, a efekt zaskoczy wszystkich!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Zobaczcie przepisy na smaczne wypieki na święta Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Szukacie sprawdzonych przepisów na bożonarodzeniowe wypieki? Zobaczcie przepisy na wyjątkowe, efektowne, a przede wszystkim smaczne ciasta naszych Czytelników! Ciasto "poezja", ciasto marchewkowe z ananasem, orzechami i kokosem oraz polewą z serka, czy bożonarodzeniowy wieniec z ciasta francuskiego to tylko niektóre propozycje.

📢 Potrawy na Boże Narodzenie. Tradycyjne czy nowoczesne? Zobacz przepisy na świąteczne dania, które skradną wszystkie serca Jakie potrawy podać na Boże Narodzenie? Tradycyjne czy nowoczesne? Jakie dania sprawdzą się na świątecznym stole? Podpowiadamy! Zobacz przepisy na pyszne dania na świąteczny stół! Doskonała rolada boczkowa na świąteczny stół czy roladka z indyka nadziewana miechunką peruwiańską i pistacjami? Babcine śledzie marynowane w oleju lub sosie śmietanowym czy nowoczesne torciki śledziowe z suszonymi morelami? Wybór nie jest oczywisty... 📢 Sernik. Tradycyjny, puszysty, bez pieczenia. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Przepisy na pyszne serniki. Serniki są jednym z ulubionych wypieków. Ich sekretem jest ponadczasowy smak i łatwy sposób przygotowania. Zobaczcie TOP 10 przepisów na pyszne serniki naszych Czytelników. Sernik tradycyjny, sernik puszysty, sernik na kruchym spodzie, sernik „babciny”… Co kto lubi! Kliknijcie w galerie i wybierzcie idealny sernik dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pomysł na obiad. Ryby. TOP 12 przepisów na pyszne ryby naszych Czytelników [PRZEPISY] Ryby - najlepsze przepisy naszych Czytelników! Dorsz, łosoś, pstrąg, sandacz. To najpopularniejsze ryby, z których można wyczarować wyśmienite dania. Zobaczcie TOP 12 przepisów na wyśmienite, pyszne ryby. Kliknijcie w galerię i zobaczcie receptury naszych Czytelników na gulasz rybny, ryby pieczone, risotto rybne i pierogi z nadzieniem z łososia. Smacznego!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Nieznane okoliczności śmierci 14-latki z Andrychowa. Odnalazł ją przyjaciel rodziny. Klientka sklepu robiła reanimację Informacja o śmierci 14-latki z Andrychowa wstrząsnęła Polską. Dziewczynka przez kilka godzin z powodu złego samopoczucia przebywała na mrozie, co doprowadziło do jej hipotermii i prawdopodobnie do zgonu (choć sprawdzą to jeszcze biegli). O nieznanych szczegółach napisał portal mamnewsa.

📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać. 📢 Te osoby nie powinny jeść rosołu. W takich sytuacjach rosół może zaszkodzić Rosół to wywar z kurczaka (lub innego mięsa drobiowego albo wołowiny) i warzyw, gotowany na wolnym ogniu. Ta tradycyjna zupa króluje na stołach w Polsce. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też bardzo zdrowy. Okazuje się jednak, że nie każdy powinien jeść rosół. Niektórym osobom to danie może zaszkodzić. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz rosół? Sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Wielki korek na południu Krakowa. Nie działa sygnalizacja na rondzie Matecznego Sznur aut ciągnie się prawie od ronda Grunwaldzkiego aż po Kamieńskiego i Wadowicką. Najgorzej jest jednak na rondzie Matecznego gdzie zawiodła sygnalizacja świetlna. Pogoda, śliska nawierzchnia i ostrożność kierowców (słuszna) potęgują korek.

📢 Miechów. Strażacy walczyli z pożarem domu na ulicy Podzamcze W czwartek po południu wybuchł pożar domu jednorodzinnego na ulicy Podzamcze w Miechowie. 📢 Gmina Nowe Brzesko. Przetarg na projekt mostu na Wiśle… unieważniony Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie unieważnił ogłoszony w październiku przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej nowego mostu na Wiśle, który ma powstać między miejscowościami Śmiłowice (gmina Nowe Brzesko) a Świniary (gmina Drwinia). Postępowanie prawdopodobnie zostanie wkrótce powtórzone. 📢 Grali w Cracovii i Ruchu Chorzów. Co teraz robią? W historii było wielu piłkarzy, którzy grali w Cracovii i Ruchu Chorzów. Byli też trenerzy, którzy prowadzili oba kluby. W GALERII prezentujemy ich sylwetki. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Niegardów. Janusz Korczak patronuje szkole ponad pół wieku. To nie był prosty wybór W Szkole Podstawowej w Niegardowie świętowano w czwartek pięćdziesięciolecie nadania placówce patrona – Janusza Korczaka. I choć dzisiaj taki wybór wydaje się pozbawiony kontrowersji, pół wieku temu wcale tak nie było. Przeciwko Korczakowi bardzo protestowali przedstawiciele ówczesnych władz partyjnych. 📢 Tak wyglądają wnętrza legendarnego hotelu Cracovia. Lada moment powstanie tu nowe muzeum! Kultowy niegdyś hotel Cracovia, który przez lata był synonimem luksusu, od lat stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Owiany legendą obiekt przy alei Focha, z końcem czerwca 2011 roku zakończył swoją działalność. My zajrzeliśmy do wnętrza budynku, w którym w przyszłości ma funkcjonować Muzeum Architektury i Dizajnu. Co teraz tam się znajduje? Jak wygląda w środku dawny hotel? Zobacz zdjęcia.

📢 Baseny termalne na Podhalu istniały już przed wojną. ARCHIWALNE ZDJĘCIA Nie ma chyba obecnie turysty, który przyjechałby na Podhale i nie odwiedził jednego z tutejszych kompleksów basenów termalnych. Popularne "termy" działają w: Zakopanem, Białce, Bukowinie, Chochołowie i na Bańskiej (dwa ośrodki). Każdy z tych ośrodków został wybudowany w ostatnich 15 latach i dosłownie kipi nowoczesnością. Okazuje się jednak, że ciepła woda wypływająca spod ziemi to wcale nie jest "nowy wynalazek" górali. Już przed wojną w Zakopanem istniał kompleks basenów z ciepłą wodą, które chciał odwiedzić każdy. 📢 Myślenicie. Włamali się do... zabawek dla dzieci. Ukradli monety. Odjechali białym BMW. Kojarzycie ich? Policja prosi o pomoc Myśleniccy policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie kradzieży z włamaniem, do której doszło w dniu 25 października 2023 roku w galerii myślenickiej. Sprawcy włamali się do dwóch urządzeń – automatów przeznaczonych do zabawy dla dzieci uszkadzając je i zabrali z nich pieniądze. W zdarzeniu brało udział (łącznie 5 sprawców – 3 mężczyzn i 2 kobiety).

📢 Krwawa libacja alkoholowa pod Krakowem. Atak nożem, próba zabójstwa i aresztowanie Gruzina. Dwie osoby ciężko ranne trafiły do szpitala Drastycznie zakończyła się impreza alkoholowa w gminie Skała. Podczas raczenia się alkoholem doszło do awantury, kłótni i zaatakowania nożem dwóch osób. Z poważnymi ranami klatki piersiowej i brzucha trafili do szpitala. Sprawca ataku, 39-letni obywatel Gruzji, trafił do aresztu. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie. 📢 Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Czego tym razem pozbywa się wojsko? Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ogłosił przetarg pisemny publiczny na sprzedaż samochodu, który już nie jest potrzebny armii. To dwunastoletnia skoda kombi. Przetarg odbędzie się w grudniu. Warto przypomnieć, że krakowski oddział AMW prowadzi także sprzedaż bezprzetargową przedmiotów z demobilu - w swoim sklepie przy ul. Księży Pijarów 3. Od wojska można też kupować przez Internet. Sprawdziliśmy, jakie nowości oferuje tu AMW.

📢 Oto najstarsze i najbardziej luksusowe hotele w centrum Krakowa. Stoją w mieście od lat! Zobacz niezwykłe zdjęcia w kolorze Są takie miejsca, które jako krakowianie mijamy codziennie w drodze do szkoły, czy pracy i przestaliśmy już na nie zwracać uwagę. Zdarza nam się zapomnieć, że Kraków jest miastem z bogatą historią i tradycją, a niektóre budynki stoją w naszym mieście od lat. Tak jest ze słynnymi, owianymi już legendą, krakowskimi hotelami, które od lat (niektóre od ponad stu!) stoją w sercu miasta. Poznajcie ich historie, a na kolorowych archiwalnych zdjęciach zobaczcie, jak dawniej wyglądały. 📢 Kolejny inwestor w „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Firma produkuje m.in. podzespoły do aut elektrycznych We wschodniej części Krakowa powstanie oddział największego polskiego producenta podzespołów elektronicznych. Reprezentujący sektor zaawansowanych technologii Fildeltronik pozyskał od Kraków Nowa Huta Przyszłości SA parcelę o powierzchni 4,3 hektara przy ulicy Igołomskiej i wniesie istotny wkład w proces rozwoju Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”.

📢 Złota Setka - ranking największych firm Małopolski 2023. Specjalny raport „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” TAURON Sprzedaż, Philip Morris Polska Distribution, MAN Trucks, PGE Paliwa oraz Canpack – oto liderzy listy stu najpotężniejszych przedsiębiorstw Małopolski. Które firmy znalazły się na kolejnych miejscach? Jakie miały przychody, ile osób zatrudniały? O tym w raporcie „Złota Setka Małopolskiego”, pierwszym takim w historii regionu, przygotowanym specjalnie dla „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”. Po raz pierwszy został zaprezentowany podczas 20. Forum Przedsiębiorców Małopolski. 📢 Kraków. Schron przeciwlotniczy powstaje w... piwnicy nowohuckiego bloku. Tomasz Mierzwa chce pokazać, że każdy może to zrobić w trzy dni Jedna osoba powinna sobie poradzić z przekształceniem piwnicy w bloku w schron w przeciągu trzech dni. To, co nam jest potrzebne to głównie kreatywność, bo wyposażenie schronu można zbudować z rzeczy, których używamy na co dzień - blaty mebli, zepsuty stolik, stara miska itd. - mówi Tomasz Mierzwa z Fundacji Freedom Space, która wspiera ludzi w kryzysie, np. w sytuacji wojny.

📢 Nowy hotel stanie w centrum Krakowa tuż obok Dworca Głównego. Inwestor, Orbis, już rozpoczął budowę Grupa AccorInvest, właściciel spółki Orbis rozpoczął w Krakowie budowę hotelu. Będzie to siódmy hotel Grupy AccorInvest/Orbis w stolicy Małopolski, pod marką z portfolio Accoru w segmencie lifestyle. Otwarcie hotelu zaplanowane jest w drugim kwartale 2025 r. Hotel powstaje w centrum miasta przy ul. Worcella. 📢 Tak wyglądał Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie niemal 100 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie jest świąteczną wizytówką od wielu lat. W tym roku krakowski Rynek ponownie zamieni się w jedno z największych świątecznych targowisk. Pojawią się ozdoby świąteczne, biżuteria oraz przepyszne tradycyjne świąteczne jedzenie. Jak jednak kiermasz świąteczny wyglądał kiedyś? Było inaczej! Ale klimat — co widać na zdjęciach, z pewnością był równie niezwykły. Zobaczcie, jak Jarmark Bożonarodzeniowy wyglądał niemal 100 lat temu.

📢 Miechów. Samochód na wodę zatankują w klasie. Szkoła ma ekopracownię Samochód napędzany wodorem, miniogniwa fotowoltaiczne, mikroskop wyposażony w kamerę. To tylko niektóre przedmioty, z których od kilku dni mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie. W tym tygodniu została tu oddana do użytku pierwsza na terenie miasta i całej gminy ekopracownia. Dzięki niej zajęcia z biologii, chemii, czy fizyki powinny stać się o wiele ciekawsze. 📢 Poznaj reprezentantki Polski na MŚ 2023 w piłce ręcznej kobiet. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet w 2023 r. odbywają się w dniach 29 listopada - 17 grudnia. W MŚ rozgrywanych w Danii, Szwecji i Norwegii występuje również reprezentacja Polski. Poznaj zawodniczki z naszej kadry, która zagrają w najważniejszej imprezie sezonu. Zdjęcia - galerii.

📢 Linia Aglomeracyjna MPK pojedzie z Krakowa do gminy Jerzmanowice-Przeginia. Historyczny moment, nowy kierunek dla autobusów Nowa linia aglomeracyjna rusza z Krakowa do gminy Jerzmanowice-Przeginia. To historyczne wydarzenie, bo do tej gminy regularne linie autobusowe MPK nie docierały. Będzie tutaj kursował autobus MPK o numerze 200. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie już pochwalił się tą nową linią wskazując, że kursy ruszają w poniedziałek, 4 grudnia. Trasa poprowadzi od krakowskiej pętli Bronowice Małe do Przegini do pętli przy kościele. 📢 Miechów. Budowniczowie bloku już na osiedlu Parkowym Firma Remar, która będzie budować blok wielorodzinny na osiedlu Parkowym w Miechowie, formalnie objęła plac budowy. Zgodnie z przyjętym harmonogramem do końca przyszłego roku powinien powstać budynek, w którym zamieszka 79 osób (rodzin). Jednocześnie należy liczyć się z tym, że prowadzenie tak dużej inwestycji w środku osiedla może powodować niedogodności dla jego obecnych mieszkańców.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 65. Stosunki Seyran i Suny ulegają ochłodzeniu. Streszczenie odcinka [28.11.23] Halis zaprasza wszystkich na kolację, podczas której wygłasza przemówienie. Rodzina nie jest gotowa na takie wieści. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 65. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Eko-Hero Małopolski 2023. Poznajcie liderów naszego regionu! Dostrzegamy i doceniamy wszelkie inicjatywy proekologiczne. Wspólnie z Samorządem Województwa Małopolskiego zorganizowaliśmy akcję EkoHero Małopolski 2023, a dziś poznaliśmy laureatów plebiscytu. 📢 Biórków Wielki. Dwór rodziny Woźniakowskich to już niemal całkowita ruina Kiedyś perełka lokalnej architektury i siedziba zamożnej rodziny ziemiańskiej. Otoczona dworskim parkiem i stawami, stanowiła centrum lokalnego życia. Jej właścicielami byli m. in. Ignacy Paderewski i rodzina Woźniakowskich. Dzisiaj po tamtej świetności nie zostało już praktycznie nic. Jedynie wystające zza coraz wyższych chaszczy resztki starych murów.

Wideo szkolenie wojsko