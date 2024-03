Przegląd prasy 20.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację”?

Prasówka 20.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 20.03.24

📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

Prasówka 20.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Dramat na porodówce w Nowym Sączu. Dziecko przyszło na świat pijane. Miało mieć 2,5 promila alkoholu we krwi i walczyło o życie W Szpitalu Ginekologiczno- Położniczym "Medikor" w Nowym Sączu na świat miał przyjść noworodek pod wpływem alkoholu. Jak podały lokalne media miał mieć aż 2,5 promila. Sprawa trafiła do prokuratury, matce może grozić więzienie. 📢 Zmiany w Radzie Nadzorczej Kopalni Soli w Wieliczce. Nie tylko prezes straci stanowisko Ministerstwo Aktywów Państwowych odwołało trzy osoby z Rady Nadzorczej Kopalni Soli w Wieliczce. To jasny sygnał, że zaczynają się zmiany w zarządzie solnej spółki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w najbliższym czasie stracą stanowiska m.in. władze kopalni z nadania PiS: prezes Paweł Nowak i członek zarządu ds. ekonomicznych Maciej Kowalcze oraz dyrektor biura spółki Tomasz Broniowski. Jak twierdzą nasi rozmówcy – wszystko rozegra się na dniach.

📢 Horoskop dzienny na 21 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 21 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Szansa na dwa nowe parki na krakowskich Klinach. Deweloper straszy sądem i odszkodowaniami Dwa parki – o powierzchni 6,5 ha oraz ponad 27 ha – są projektowane na Klinach w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Park miejski Kliny południe” oraz „Park miejski na Klinach” zostaną przyjęte przez Radę Miasta, podczas środowej sesji (20 marca). To dopiero wstęp do tworzenia nowych enklaw zieleni, bo by one powstały, miasto musi wykupić tereny pod parki. Sprawa ma jeszcze inny aspekt: deweloper, który planuje w tym rejonie budowę osiedla mieszkaniowego straszy miasto sprawą sądową oraz odszkodowaniami.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 19.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Wisła Kraków. Wyjątkowa kolekcja wiślackich pamiątek w wyjątkowym muzeum Krzysztofa Gawła Wielki kibic Wisły i jej długoletni sponsor Krzysztof Gaweł stworzył wyjątkowe prywatne muzeum R48 im. Mariana Stolczyka. W siedzibie swojej firmy Gaweł gromadzi niezwykłe pamiątki „Białej Gwiazdy” praktycznie od jej początków aż do czasów dzisiejszych. Ich właściciel zgodził się nam pokazać swoje zbiory.

📢 Protesty rolników w Małopolsce. Około 2,5 tysiąca pojazdów wyjedzie na ulice Krakowa. Policja zapowiada wielkie utrudnienia W najbliższą środę 20 marca na terenie kraju odbędzie się Strajk Generalny rolników. Protestujący będą też blokować drogi w Małopolsce i w Krakowie, gdzie może pojawić się nawet 2,5 tysiąca maszyn rolniczych. Mieszkańcy muszą, więc liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. UMK apeluje o rozwagę i korzystanie z komunikacji miejskiej, a UM we Wrocławiu wprowadza zakaz wjazdu do miasta. 📢 Kraków: kradł w placówkach edukacyjnych oraz medycznych. Lawina zarzutów dla włamywacza recydywisty 23 zarzuty usłyszał 45-latek zatrzymany przez kryminalnych z czwartego Komisariatu Policji w Krakowie. Mężczyzna ma na koncie liczne przestępstwa. Dopuścił się kradzieży m.in. na jednej z uczelni oraz w szpitalu w Krakowie. Teraz grozi mu długie więzienie.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 20.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 20.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Zmarł Zbigniew Wójcik, znany wielicki malarz, grafik, nauczyciel. Prze lata związany z Grupą Twórców ART-KLUB Nie żyje wielicki artysta Zbigniew Wójcik. Był wiceprezesem Grupy Twórców ART-KLUB w Wieliczce, która skupia tutejsze środowisko twórcze nie tylko profesjonalnych artystów, ale także amatorów z różnych dziedzin twórczości. Zmarły był pasjonatem malarstwa od lat. Swoje obrazy prezentował na wystawach.

📢 Czy otworzą nową plażę nad Wisłą podczas tegorocznych wakacji? "Piłka jest po stronie urzędników" Zgłoszono zamiar rozpoczęcia robót związanych z budową plaży nad Wisłą w rejonie dawnego hotelu Forum. Inwestor chciałby udostępnić plażę mieszkańcom jak najszybciej, tak by jeszcze mogli korzystać z niej tego lata. Przekonuje jednak, że wiele będzie zależeć teraz od kolejnych niezbędnych decyzji urzędu. 📢 Wiosenne kwiaty – piękne ozdoby wielkanocne. Dekoracja na świąteczny stół na Wielkanoc. Stroiki wielkanocne z kwiatów – galeria zdjęć Wiosenne kwiaty pięknie ozdobią dom na Wielkanoc. Trudno sobie wyobrazić eleganckie stroiki wielkanocne bez kolorowych tulipanów, pachnących hiacyntów, żonkili czy subtelnych szafirków. Podpowiadamy, jak wykorzystać wiosenne kwiaty do świątecznych dekoracji na wielkanocny stół, komodę czy parapet okienny. Zobaczcie w galerii wyjątkowe kompozycje kwiatowe na Wielkanoc 2024.

📢 15. Cracow Fashion Week trwa w Krakowie. "Freak Show" Julii Korzeniowskiej kolekcją roku 2024! 17 marca w Krakowie ruszyła kolejna, już 15 edycja Cracow Fashion Week - festiwalu, który rokrocznie gromadzi setki projektantów, ilustratorów czy miłośników mody z całego świata. Festiwal zainaugurował pokaz dyplomowy młodych projektantów Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru. Kolekcją roku 2024 okazała się ta autorstwa Julii Korzeniowskiej pn. "Freak Show". Na tym jednak atrakcji nie koniec. Festiwalowi towarzyszą bowiem wystawy czy warsztaty ze stylizacji mody. 📢 Zmarł kapucyn o. Dominik Marian Orczykowski, harcerz, duszpasterz lotników, spowiednik, kaznodzieja i katecheta Franciszkanin, kapucyn o. Dominik Marian Orczykowski zmarł 19 marca 2024 roku. Miał 96 lat, w zakonie spędził 78 lat swojego życia, a 70 lat w kapłaństwie. Był harcerzem, duszpasterzem-kapelanem harcerzy, pasjonatem lotnictwa i duszpasterzem lotników oraz kapelanem Instytutu Onkologii w Krakowie. Ten prezbiter Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów był związany z Krakowem od dziesięcioleci.

📢 Idealny na wiosenne spacery! Ten krakowski park jest... najdłuższy w Polsce! Wije się jak wielki wąż Młynówka Królewska to najdłuższy park w Polsce, liczy 8 km. Ciągnie się od Mydlnik aż po al. Słowackiego. Zobaczcie, jaki jest wyjatkowy! 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 19.03.2024 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 19.03.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 49 kandydatów na wójtów i burmistrzów w powiecie krakowskim. Rekord sześć osób na jedno miejsce lub kandydat bez konkurenta Tylko dwóch wójtów z obecnych 17 urzędujących szefów gmin zrezygnowało z ubiegania się o reelekcję w najbliższych wyborach samorządowych. Generalnie w podkrakowskich gminach jest po 3 kandydatów, ale są wyjątki rekordowo dużo chętnych jest w gminie Świątniki Górne, a wyjątkowo mało na wójta Sułoszowej. W powiecie krakowskim na wójtów i burmistrzów startuje łącznie 49 kandydatów. W tym 19 na burmistrzów w pięciu gminach miejsko-wiejskich oraz 30 na wójtów w 12 gminach wiejskich. 📢 Zderzenie pięciu pojazdów osobowych na autostradzie A4. Powstał zator na 5 kilometrów We wtorek rano nieco po godz. 8 na autostradzie A4 w okolicy węzła Kraków Południe zderzyło się pięć samochodów osobowych. Na pasie w kierunku Katowic samochody najeżdżały kolejno na siebie. Zablokowany został lewy pas ruchu. A zator na drodze sięgał 5 kilometrów.

📢 Przerwy w dostawach energii elektrycznej od 19 do 22 marca [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 19.03.24 W Krakowie i okolicznych miejscowościach nastąpią w najbliższych dniach przerwy w dostawach prądu. Sprawdź, na jakich krakowskich ulicach i osiedlach, jak również w miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego, planowane są wyłączenia energii elektrycznej. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu od wtorku 19 marca do piątku 22 marca.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 19.03.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 19.03.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Tylko Wawel? Nie! Kraków ma drugi zamek! Tak od środka wygląda "najdziwniejszy" budynek w mieście! Przy ul. S.Wysockiej stoi jeden z najbardziej charakterystycznych bloków w Krakowie, zaprojektowany został przez Leszka Filara. Początkowo ten obiekt, a właściwie zespół obiektów powstających od lat 70. XX wieku, przypominających... zamek, dedykowany był pracownikom Akademii Wychowania Fizycznego. Z zewnątrz codziennie oglądają go mieszkańcy miasta, a jak wygląda w środku? Przejdź do galerii zdjęć i zobacz!

📢 Te urządzenia biorą najwięcej prądu. Sprawdź listę sprzętów, które masz w domu i podlicz je z kalkulatorem prądu. Zdziwisz się! Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Budowa S7 z Krakowa. Odcinek Miechów-Szczepanowice. Mniej błota, więcej asfaltu Są najnowsze zdjęcia GDDKiA z drona z budowy trasy S7 na odcinku Miechów-Szczepanowice. Inwestycja nie tonie już w błocie jak to było jeszcze w lutym. Widać, że prace ruszyły pełną parą wraz z nadejściem cieplejszych dni. Budowa tego odcinka S7 ukończona jest już w 76 procentach i zbliża się do zakończenia w 2024 roku.

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować. 📢 Dania na Wielkanoc 2024. Efektowne i pyszne przepisy. Co podać na święta? Przystawki i przekąski, które cieszą oko i podniebienie Wielkanoc 2024 zbliża się wielkimi krokami. Co podać na świąteczny stół, by było efektownie i pysznie? Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć jaj na róże sposoby, pysznych wędlin (także tych domowych!), sałatek i sosów. Takie przystawki i przekąski cieszą oko i podniebienie. Zobaczcie, przepisy na pyszne i efektowne dania wielkanocne.

📢 Kraków. Deweloper rozkopuje ważne skrzyżowanie. Trwa remont przy al. Jana Pawła II W poniedziałek, 18 marca deweloper rozpoczął przebudowę skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Ułanów (dzielnica III Prądnik Czerwony). Inwestycja drogowa podyktowana jest potrzebą skomunikowania powstającej inwestycji budowlanej w okolicy z drogą publiczną. W ramach zadania wybudowany zostanie czwarty wlot na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Ułanów, przebudowany zostanie system sygnalizacji świetlnej oraz wykonane niezbędne przekładki kolidującego uzbrojenia.

📢 Kraków. Poranne problemy w komunikacji miejskiej. Awarie tramwajów. A jak tam korki? Bywają takie poranki w Krakowie kiedy pasażerowie komunikacji miejskiej nie mają lekko. Po godz. 6 na Rondzie Kocmyrzowskim doszło do awarii tramwaju, który zablokował ruch we wszystkich kierunkach. Chwilę później, całkiem niedaleko - kolejny problem: ul. Bieńczycka, kierunek Rondo Czyżyńskie zatrzymanie w ruchu - awaria tramwaju, linie 1,5,9,14,52 kierowane przez Plac Centralny. Ruch na Kocmyrzowskim został w miarę szybko przywrócony, ale już po chwili... ul. Kocmyrzowska kierunek Rondo Kocmyrzowskie zatrzymanie w ruchu - awaria tramwaju, linie 1,5 kierowane do Ronda Hipokratesa.

📢 Wielkanoc 2024. TOP 10 przepisów małopolskich gospodyń na święta wielkanocne [PRZEPISY] Wielkanoc 2024. Nie masz pomysłu na wielkanocne dania? Zebraliśmy TOP 10 przepisów naszych Czytelników na świąteczne przysmaki. Zobaczcie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 19.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Krakowski początek kapitalizmu. Tak handlowano pod Wawelem w latach 90.! Gdy nie było jeszcze wielkich galerii, a w Polsce rodził się kapitalizm, w latach 90. XX wieku w Krakowie królował handel uliczny. Dla wielu ta wolna amerykanka, pozbawiona sztywnych ram, jest wspomnieniem lepszych, bawniejszych czasów. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie, jak wyglądał handel pod Wawelem trzy dekady temu.

📢 Kraków: 30 lat, ale zupełnie inny świat! Tak wyglądało miasto w latach 90. Pamiętacie tamte miejsca i tamten klimat? Archiwalne zdjęcia Jak wyglądał Kraków 30 lat temu? Ulicami sunęły kolorowe Fiaty 126p, przed budkami telefonicznymi ustawiały się kolejki, odstraszały zniszczone kamienice, nierówne chodniki i porozrzucane śmieci. Nie było nowoczesnych galerii handlowych, najlepszym hotelem w mieście był Hotel Forum, a pod Kopcem Kościuszki można było spotkać pasące się krowy. Zapraszamy do podróży w czasie. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia Krakowa sprzed 30 lat! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 19.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Wielkanoc 2024. Najlepsze, sprawdzone, pyszne ciasta na wielkanocny stół naszych Czytelników [PRZEPISY] Wielkanocne ciasta - sprawdzone przepisy. Nie wyobrażamy sobie świąt Wielkiej Nocy bez pysznych ciast. Baby drożdżowe, kolorowe mazurki czy serniki. Kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie jeszcze ciasta można przygotować na Wielkanoc. Sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Pomysł na obiad. Zobacz przepisy na pyszne obiady na marzec 2024. Obiady tanie i szybkie Co na obiad? Jeżeli nie masz pomysłu na obiad – zebraliśmy dla Was 15 przepisów na obiady, które zawsze warto przygotować. Francuska zupa cebulowa, pizza z patelni, szybkie chili con carne z nachosami, pierogi ziemniaczane, lekkie dania z makaronem – to tylko niektóre propozycje na obiady!

📢 Architekci, urbaniści i deweloperzy "odpytali" kandydatów na prezydenta Krakowa Środowisko architektów i urbanistów, ale też przedstawiciele firm deweloperskich zaprosili w poniedziałek (18 marca) na debatę prezydencką z udziałem kandydatów w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Wzięło w niej udział pięciu z dziewięciu pretendujących do objęcia funkcji prezydenta Krakowa - dwóch zastępców obecnego prezydenta, kandydaci dwóch największych ugrupowań na polskiej scenie politycznej oraz rektor Uniwersytetu Ekonomicznego. Pytano ich m.in. o planowanie przestrzenne, pozycję głównego architekta miasta czy głód mieszkaniowy w Krakowie. 📢 Strach na ulicach słowackiego Liptowskiego Mikulasza. Mieszkańcy obawiają się powrotu niedźwiedzia i chcą jego odstrzelenia Życie w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji toczy się dalej, ale każdy pamięta o zajściu z niedźwiedziem brunatnym, który przebiegając przez miejscowość atakował ludzi. - Czegoś takiego jeszcze tu nie było. Boimy się, że może wrócić. Zastanawiam się, czy nie kupić sobie broni - mówi mieszkanka słowackiej miejscowości. Podobnie reagują inni. Domagają się, by zastrzelić niedźwiedzia, który spowodował zamęt w ostatnią niedzielę.

📢 Strych pełen odległej historii. Muzeum Archeologiczne w Krakowie zyskało nowe przestrzenie wystawiennicze Niezagospodarowany wcześniej XVII-wieczny strych Muzeum Archeologicznego w Krakowie dzięki remontowi - przeprowadzonemu za 18 mln zł, z czego większość to pieniądze unijne - stał się miejscem dla wystaw i konferencji. To aż 700 metrów kwadratowych, które dostały nowe funkcje. W poniedziałek (18 marca) dokonano uroczystego otwarcia. Muzeum w efekcie inwestycji wzbogaciło się też o windę. 📢 Horoskop dzienny na 20 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 20 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Pościg miechowskiej drogówki za pijanym kierowcą. Jego auto wylądowało w rowie i przewróciło się na bok Kierowca volkswagena nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Zagorowie w powiecie miechowskim. Mało tego 27-letni mężczyzna przyspieszał, zaczął uciekać. Policjanci miechowskiej drogówki ścigali go, a ten łamał przepisy, aż jego auto wpadło do rowu. Okazało się, że powodem ucieczki był alkohol. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało, że miał on ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Za swój czyn odpowie przed sądem.

📢 Rzemieślnik z Krakowa poszedł na całość i ze złomu wyczarował sztukę. Jest husarz, smok i Freddy Krueger Dariusz Trzop ze złomu potrafi wyczarować wszystko. W jego warsztacie przy zalewie Bagry w Krakowie jest husarz, smok z rozpostartymi skrzydłami, chiński wojownik czy Freddy Kruger. Rzemieślnik pięć laty temu rzucił pracę w warsztacie, który wykonywał zwykłe prace spawalnicze. - Teraz czuję, że praca sprawia mi ogromna przyjemność. Częściej się uśmiecham, jestem bardziej pogodny. To dowód na to, ze warto iść za głosem serca i... żony - mówi Dariusz Trzop. 📢 Anna Starmach otwiera restaurację w Krakowie. Zainspirowali ją rodzice "Jestem absolwentką francuskiej szkoły Le Cordon Blue i kiedy wyjeżdżałam do Paryża byłam pewna, że po powrocie otworzę własną restaurację" - napisała Anna Starmach na swoim Instagramie, zapowiadając zakończenie udziału w programie "MasterChef" i otwarcie własnej restauracji w Krakowie. W podjęciu decyzji o tym, by spełnić to marzenie, zainspirowali ją rodzice - znani krakowscy kolekcjonerzy sztuki, którzy część swoich zbiorów przekazali muzeom.

📢 Filip Zięba z TPN: Niedźwiedzie bez powodu nie wchodzą do miast w biały dzień To, że niedźwiedzie pojawiają się na styku parku narodowego i miasta nie jest nadzwyczajne. To, że nocami przechodzą przez tereny zurbanizowane również nie dziwi. Ale zastanawiające jest dlaczego niedźwiedź pojawia się w środku miasta w biały dzień – tak Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego komentuje to co stało się w ostatnią niedzielę w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji. Rozmawiał z nim Łukasz Bobek.

📢 Propozycje dla szybkiej kolei w Krakowie: cztery nowe linie i pociągi jeżdżące co 15 minut Kraków Główny - Nowa Huta; Płaszów - al. 29 Listopada - Mydlniki; Nowa Huta Przyszłości - ul. Prądnicka - lotnisko w Balicach; plac Centralny - ul. Mogilska - lotnisko - to propozycje czterech nowych linii szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA) w Krakowie, jakie przedstawiano podczas konferencji zorganizowanej w poniedziałek (18 marca) w Krakowie przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

📢 Sprzedawał narkotyki tuż przy kamerach monitoringu miejskiego. Wszystko zostało nagrane. Po handlarza przyszli policjanci 19-latek sprzedający narkotyki wpadł wprost w ręce służby. Ze swoją nielegalną działalnością rozłożył się dokładnie przed kamerami miejskiego monitoringu przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Myślenicach. Odwiedzili go miejscowi kryminalni i odprowadzili w kajdankach. Było to możliwe dzięki informacji od pracownicy obsługującej kamery monitoringu. 📢 Pierwsze ślubowanie policjantów w tym roku. W szeregi małopolskiego garnizonu wstąpiło 113 nowych funkcjonariuszy W poniedziałek 18 marca w Muzeum Lotnictwa odbyło się ślubowanie 113 nowo przyjętych funkcjonariuszy, w tym 36 kobiet. W uroczystej zbiórce wziął udział m. in. Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, kadra kierownicza małopolskiej Policji na czele z p.o. Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie insp. Piotrem Morajko. 📢 Te tanie kosmetyki z apteki zastąpią lifting i botoks. Wygładzą zmarszczki i odmłodzą cerę za grosze. To najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe Wygładzają zmarszczki, ujędrniają, napinają, regenerują, nawilżają i rozświetlają cerę. Dzięki nim będziesz wyglądać młodo i promiennie. Do tego nie musisz wydawać fortuny na drogie, luksusowe kremy przeciwzmarszczkowe czy zabiegi medycyny estetycznej. Te maści i kremy z apteki działają cuda, a kupisz je za grosze. Warto wypróbować ich działanie, bo nic nie tracisz, a możesz zyskać bardzo dużo za niewielkie pieniądze. Sprawdź, które tanie kosmetyki będą najlepsze dla ciebie.

📢 Środowy protest rolników w Krakowie. Może przyjechać nawet ponad 2000 pojazdów rolniczych – z trzech stron Na najbliższą środę (20 marca) zapowiedziano kolejną odsłonę ogólnopolskiego strajku rolników. Z informacji przekazanych przez Policję wynika, że do Krakowa może przyjechać w tym dniu ponad 2000 pojazdów uczestniczących w proteście, a utrudnień w ruchu trzeba spodziewać się przez cały dzień, od wczesnych godzin porannych, przede wszystkim na głównych drogach wjazdu do Krakowa. 📢 Niezbędne dodatkowe tory kolejowe między Krakowem Głównym a Batowicami. Potrzeba na to 250 mln zł PKP ma plan dobudowy dodatkowych torów kolejowych między Dworcem Głównym w Krakowie a stacją w Batowicach. Ta inwestycja ma pozwolić na rozwój szybkiej kolei aglomeracyjnej. 📢 Te mazurki wielkanocne to prawdziwe delicje. Oto 6 najlepszych przepisów na mazurki, które będą hitem na świątecznym stole Mazurki wielkanocne to jedne z najpopularniejszych polskich wypieków. To wyśmienite kruche ciasta z pysznymi polewami i dekoracjami do schrupania. Mamy dla ciebie 6 niezawodnych przepisów na takie smakołyki. Polecamy m.in. tradycyjny mazurek kajmakowy i wyborny mazurek pomarańczowy. Podpowiadamy, jak przygotować mazurki, które z pewnością będą smakować każdemu i pięknie ozdobią świąteczny stół. Wypróbuj nasze przepisy na najlepsze ciasta na Wielkanoc.

📢 Jesteś fanem Wiedźmina? Te 7 ciekawostek o świecie stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego musisz znać. Ciekawe i interesujące fakty Świat Wiedźmina jest bardzo fascynujący i niezwykle bogaty, przez co przyciąga fanów literatury fantasy, gier komputerowych i seriali nie tylko w naszym kraju. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek, dzięki czemu przygody Geralta z Rivii poznaje coraz więcej osób. Świat stworzony przez Andrzeja Sapkowskiego obfituje również w różne ciekawostki. Sprawdź, czy znasz je wszystkie.

📢 Turniej Wiedzy Pożarniczej. Młodzi ludzie wiedzą jak chronić siebie i innych przed pożarem i dbać o bezpieczeństwo ludzi Młodzież z powiatu krakowskiego uczestniczyła w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Zwycięzcami okazali się uczniowie z gmin Skała, Sułoszowa i Zabierzów. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności związanych z ochroną ludzi, ekologią, ratownictwem i ochroną przeciwpożarową.

📢 Tak mieszka Ula Chincz po wyprowadzce z Polski. Zajrzyj do nowego domu Uli Pedantuli w Toskanii – galeria zdjęć Ula Chincz wyprowadziła się z Polski i zamieszkała w niezwykle słonecznej części Europy. Nowy dom Uli Pedantuli zlokalizowany jest w malowniczej okolicy, a inspiracją do wyprowadzki był samotny urlop w najpiękniejszej części Włoch. Zobacz, jak wygląda nowy dom Uli Chincz, gdzie przeniosła się z całym dobytkiem. 📢 Tragedia na A4 pod Wrocławiem. W wypadku busa i ciężarówki zginęły 3 osoby, 5 zostało rannych. Policja szuka świadków Straszny wypadek na autostradzie A4, na odcinku Wrocław - Legnica. W niedzielny poranek, w zderzeniu busa z samochodem ciężarowym zginęły 3 osoby, kolejnych 5 jest rannych. Droga w stronę Legnicy i granicy z Niemcami jest zablokowana, trwa akcja służb.

📢 Włamanie do domu i kradzież instrumentów muzycznych w powiecie proszowickim. Trzy harmonie i skrzypce zanieśli do lombardu Ukradzione instrumenty muzyczne dwaj złodzieje z powiatu proszowickiego chcieli spieniężyć w lombardzie. Sprawcy włamali się do domu jednorodzinnego skąd zabrali trzy harmonie, skrzypce oraz telewizor. Mieszkaniec powiatu proszowickiego zgłosił na policję włamanie i kradzież, do której doszło podczas jego jednodniowej nieobecności w miejscu zamieszkania. W tym czasie dom został okradziony.

📢 Iga Świątek z kryształowym trofeum za triumf w tenisowym Indian Wells. Sesja zdjęciowa Polki ze słynną aktorką Zendayą Iga Świątek nie miała sobie równych w turnieju Indian Wells. To 19. w karierze tytuł raszynianki w imprezie rangi WTA, a drugi w tej kalifornijskiej miejscowości. Do wyrównania polskiego rekordu, ustanowionego przez Agnieszkę Radwańską, pozostał Świątek już tylko jeden triumf. Być może nastąpi to podczas rozpoczynającego się za kilka dni turnieju w Miami, w którym Polka zwyciężyła przed rokiem. Na razie jednak napawa się sukcesem z Indian Wells i odpoczywa. - Mam nadzieję, że będę miała dwa dni wolnego i spędzę je na plaży, przy której mam w Miami wynajęty apartament - powiedziała Iga Świątek po niedzielnym finale z Marią Sakkari w wywiadzie dla stacji Canal+ Sport. Wcześniej z trudem podniosła kryształowy puchar. Z trudem, bo trofeum dla zwyciężczyni turnieju WTA 1000 w Indian Wells jest wyjątkowo ciężkie.

📢 Wielki pożar gospodarstwa w powiecie proszowickim. W ogniu maszyny, zbiorniki z olejem i środkami ochrony roślin. Zablokowana droga krajowa Ogromny pożar w gminie Nowe Brzesko w powiecie proszowickim wybuchł w poniedziałek, 18 marca rano. Była godz. 8.45, gdy straże pożarne zostały powiadomione o pożarze w dużym gospodarstwie rolniczym w Śmiłowicach. Zapaliły się maszyny rolnicze w tym kombajn zbożowy oraz zbiorniki z paliwem i środkami ochrony roślin. Właściciel poniósł ogromne straty. Pożar był widoczny z daleka. 📢 Horoskop dzienny na 19 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 19 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] 18.03 Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 18.03.2024 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 142. Kto jest ojcem dziecka Pelin? Streszczenie odcinka [20.03.24] Na jaw wychodzi fakt, że Pelin jest w ciąży. Tymczasem Suna jest świadkiem bójki, a Halis ma pretensje do Ifakat. O co? Już teraz przeczytaj streszczenie 142. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 141. Seyran szpieguje męża. Streszczenie odcinka [19.03.24] Ferit się upija i pod wpływem alkoholu rozpoczyna rozmowę z Ifakat. Co jej opowie? W jaki sposób Seyran będzie szpiegować swojego męża? Przeczytaj streszczenie 141. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Odlotowa Małopolska nad Nowym Targiem i Kasiną Wielką. 22 marca rozpocznie się 3. Małopolski Festiwal Balonowy Imponujących rozmiarów tygrysek panował na małopolskim niebie rok temu. Czy w tym roku nad Podhalem i Beskidem Wyspowym furorę zrobi potężna latająca świnka? Jakimi jeszcze niezwykłymi kreacjami zaskoczą nas baloniarze? Tego wszystkiego dowiemy się w trakcie 3. Małopolskiego Festiwalu Balonowego. Odlotowa Małopolska, widowiskowe trzydniowe święto miłośników balonów i lotnictwa, rozpocznie się już 22 marca. Z lotniska w Nowym Targu oraz ośrodka Kasina Ski & Bike Park w Kasinie Wielkiej wystartuje blisko 30 załóg.

📢 Stół wielkanocny naszych przodków. Zobacz archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku Jak świętowali Wielkanoc nasi przodkowie? Tak jak my! Na wielkanocnych stołach nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej, jajek i kolorowych mazurków. Zebraliśmy dla Was archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku. Zobaczcie, jak wtedy prezentowały się wielkanocne stoły i co można było na nich znaleźć. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie. 📢 Najśmieszniejsze memy o kotach. To najzabawniejsze zwierzęta świata? Jesteśmy o tym przekonani. Zobaczcie te żarty z władców naszych domów Koty to najśmieszniejsze zwierzęta świata? Jesteśmy o tym przekonani! Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Siatkarki ze zniszczonego Bachmutu wprowadziły Pogoń Proszowice do półfinału siatkarskich mistrzostw Polski Pogoń Proszowice zajęła drugie miejsce w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski juniorek młodszych w siatkówce. W kwietniu zagra w turnieju półfinałowym, skąd już tylko krok do walki o medale mistrzostw Polski. Proszowicki turniej wygrała ekipa Volley Wrocław i ona też zagra w półfinale. Trzon zespołu Pogoni stanowią zawodniczki, które przed dwoma laty wyjechały z ogarniętej wojną Ukrainy i zamieszkały w Proszowicach. 📢 Pogrzeb ks. Stanisława Maślanki, emerytowanego proboszcza parafii w Zabierzowie. Żegnały go tłumy parafian. Maryję prosił: "Bądź moją matką" Parafianie kościoła pw. św Franciszka z Asyżu w Zabierzowie pożegnali swojego byłego, emerytowanego proboszcza zmarłego ks. prałata Stanisława Maślankę. Miał 82 lata i 57 lat posługi kapłańskiej. Był druhem honorowym i kapelanem ochotniczych straży pożarnych w gminie Zabierzów. Został pochowany na tutejszym cmentarzu.

📢 Proszowice. Przedświąteczny kiermasz na miejskim Rynku W sobotę na Rynku w Proszowicach było wojskowo za sprawą przysięgi żołnierzy dobrowolnej służby zasadniczej. W niedzielę z kolei zrobiło się świątecznie, gdy swoje wyroby i ozdoby prezentowali uczestnicy wielkanocnego kiermaszu. Przy okazji można było się również zaopatrzyć w sadzonkę drzewa lub krzewu. Warunkiem było oddanie surowców wtórnych. 📢 Nowa Huta w Czterech Smakach - Zima 2024. Bieg po Łąkach Nowohuckich, znajdź się na zdjęciach Za nami kolejna edycja biegu Nowa Huta w Czterech Smakach, tym razem etap "Zima". W niedzielne przedpołudnie (17 marca 2024 roku) uczestnicy rywalizowali na trasie wytyczonej na Łąkach Nowohuckich. Braliście udział w tych zawodach? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 120 żołnierzy złożyło przysięgę na proszowickim Rynku Na Rynku w Proszowicach złożyli w sobotę przysięgę żołnierze dobrowolnej służby zasadniczej 6 Batalionu Dowodzenia z Krakowa. Batalion jest spadkobiercą tradycji 6. Brygady Desantowo-Szturmowej, która patronuje Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowicach. Na uroczystości nie mogło zatem zabraknąć również szkolnego pocztu sztandarowego.

📢 Oto najsłynniejsi lekarze z Krakowa. Zna ich cała Polska, a z ich osiągnięć możemy być dumni Osiągnięcia tych lekarzy z Krakowa rozsławiły ich nazwiska na całą Polskę, a nawet poza jej granice. Lekarze, którzy leczą w Krakowie mogą się pochwalić wielkimi dokonaniami. Przeprowadzają coraz więcej innowacyjnych, pionierskich operacji, a także terapii. Ich nazwiska zapisały się na kartach historii medycyny, a kolejne pokolenia lekarzy bez dwóch zdań czerpią inspirację z ich wiedzy i doświadczenia. 📢 Kraków. Ogromny betonowy mur wyrósł obok linii kolejowej. Ta konstrukcja będzie pełniła bardzo ważną rolę Ogromny obiekt stoi wzdłuż linii kolejowej, między ul. Sandora Petöfiego i Karola Łowińskiego. Jest to początek estakady trasy S7 od strony południowo wschodniej. Betonowy kolos będzie pełnił rolę stanowiska do nasuwania kolejnych elementów estakady nad torami, która połączy się z wybudowaną już częścią po drugiej stronie torów w okolicy Zalewu Zesławickiego. Cała estakada będzie miała 1,3 km długości.

📢 Koperta zdrowia już 22 marca w naszej gazecie. Nie przegap jej! W sytuacji kryzysowej „koperta zdrowia” może pomóc uratować życie nasze lub bliskich. To specjalny formularz zbierający w jednym miejscu najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przewlekłych chorobach, przyjmowanych lekach i alergiach. „Kopertę zdrowia” znajdziecie w „Dzienniku Polskim” i „Gazecie Krakowskiej” już w piątek 22 marca. 📢 Proszowice mają nową bibliotekę. Kosztowała prawie pięć milionów złotych W Proszowicach został w czwartek oficjalnie oddany do użytku nowy gmach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Inwestycja trwała kilka lat i pochłonęła prawie 4,8 mln złotych, z czego 2,25 mln pochodziło z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Choć po drodze pojawiło się wiele problemów, efekt końcowy cieszy użytkowników i pracowników placówki. 📢 Dziedzictwo odc. 237. Noc poślubna Yamana i Seher. Streszczenie odcinka [15.03.24] Seher idzie za wskazówkami Yamana. Czy mężczyzna zdoła jej się oświadczyć? Co ją zdenerwuje? Już teraz przeczytaj streszczenie 237. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dworki i wille w powiecie krakowskim na sprzedaż. Oto najpiękniejsze pałacyki. Sprawdź cenę i lokalizację Zamieszkać w dworku lub w pałacyku? To z pewnością marzenie niejednej i niejednego z nas. Teraz można je spełnić i zamiast ograniczać się do zwiedzania zabytkowych willi, kupić ją i w niej zamieszkać. Tuż pod Krakowem można znaleźć klimatyczne domy z duszą. Oto najciekawsze z nich. Przejdź do galerii i sprawdź oferty! 📢 Miasta bezdzietnych w Małopolsce! Tu rodzi się najmniej dzieci. Dane są zatrważające 10.03.2024 Najnowsze dane GUS wskazują, że dzietność w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci. Są miejsca w Małopolsce, w których współczynnik dzietności od lat pozostaje ujemny i to znacznie powyżej średniej krajowej. Zobaczcie, w których miastach w naszym regionie rodzi się najmniej dzieci.

📢 Tak żyje i mieszka Luna. Wystąpi na Eurowizji! Jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy wizerunek sceniczny, uwielbia jogę i jest wegetarianką! Luna wykonując piosenkę „The Tower” zaprezentuje Polskę na najbliższej edycji Eurowizji. Młoda piosenkarka ma bardzo charakterystyczny wizerunek sceniczny i przebojem wdarła się pierwsze strony gazet. Sprawdzamy, jak na co dzień żyje i mieszka wschodząca gwiazda muzyki. Wiemy, że lubi podróże, fascynuje się jogą i jest wegetarianką. A do tego pochodzi z rodziny milionerów! Kliknij w galerię zdjęć i zobacz prywatne zdjęcia Luny. 📢 Wszyscy krakowianie znają ten budynek. Tak powstawał Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie Charakterystyczny budynek Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie zna każdy mieszkaniec miasta. Archiwalne zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego pokazują, jak powstawała modernistyczna bryła i jak zmieniła się okolica Gmachu Głównego od 1934 roku, kiedy to wbito pierwszą łopatę na placu budowy. Budowę gmachu zakończono w... 1989 roku.

📢 Uroczyste podpisanie aktu donacji Starmachów. Kolekcjonerzy zostali uhonorowani najwyższym odznaczeniem To chwila wiekopomna dla krakowskiej sztuki – mówił prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski podczas uroczystego podpisania aktu donacji kolekcji sztuki Teresy i Andrzeja Starmachów dla Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK i Muzeum Fotografii w Krakowie w poniedziałek 26 lutego. Krakowscy kolekcjonerzy zostali uhonorowani najwyższym odznaczeniem złotymi medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach. Maturzyści na swój wielki bal wybrali Kasztel Kajasówkę Uczniowie trzech klas Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach rozpoczęli swój pierwszy, wielki bal w sobotę, 27 stycznia 2024 roku. Poloneza odtańczyli dokładnie sto dni przed maturą. Na niezapomnianą zabawę przed jednym z najważniejszych egzaminów w życiu przyjechali do Kasztelu Kajasówka w Rybnej w powiecie krakowskim. Była okazja nie tylko do zabawy, ale także do podziękowań swoim nauczycielom i rodzicom.

📢 Czołowy krakowski polityk, Aleksander Miszalski, stanął na ślubnym kobiercu [ZDJĘCIA] Aleksander Miszalski, szef Platformy Obywatelskiej w Małopolsce, wziął ślub. Jego wybranką jest Pani Anna. Ślub odbył się w kościele św. Anny w Krakowie. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Próbna matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Ponad tysiąc uczniów szkół średnich wzięło udział w sobotę (30 marca) w próbnej maturze z chemii. Zadania zostały przygotowane przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Współorganizatorem matury jest "Dziennik Polski". Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2019.

📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018. 📢 Matura z chemii 2017 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] Matura z chemii 2017. W sobotę, 22 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2017.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata