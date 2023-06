Przegląd prasy 20.06.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wrocimowice. Krowy-uciekinierki wróciły do zagrody. To było prawie jak western”?

Prasówka 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wrocimowice. Krowy-uciekinierki wróciły do zagrody. To było prawie jak western Poszukiwane od czwartku cztery krowy, które uciekły z gospodarstwa we Wrocimowicach (gmina Radzimice), w poniedziałkowe popołudnie wróciły do zagrody. Zwierzęta udało się odnaleźć dzięki użyciu drona z kamerą termowizyjną.

📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom Katarzyna Dowbor od lat mieszka w podwarszawskiej wsi. Gwiazda ceni sobie naturalne i zaciszne miejsce jakie stworzyła. Przez dekadę pomagała rodziną w potrzebie, aby stworzyć im wymarzony własny dom. W programie Nasz nowy dom nie tylko nadzorowała remonty, ale i pomagała spełniać marzenia rodziny. A jak wygląda od środka dom prezenterki? Zobaczcie sami.

📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi". Zobaczcie zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dwie akcje strażackie w Skawinie. Pożar transformatora i zadymienie w sklepie. Wezwano liczne jednostki OSP W ciągu godziny strażacy ze wszystkich jednostek w Skawinie - państwowej i ochotniczych byli wzywani dwa razy na akcje ratownicze. Najpierw po godz. 17 wybuchł pożar transformatora na ul. Korabnickiej. Część osiedla w mieście nie miała prądu. Drugie zdarzenie miało miejsce w sklepie przy ul. Wspólnej, gdzie wezwano strażaków do zadymienia w pomieszczeniach biurowych sklepu.

📢 Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic i kolejny protest przeciw wycince drzew. Ma odbyć się tuż przed ceremonią otwarcia igrzysk Mieszkańcy planują kolejny już protest w sprawie wycinki drzew, związaną z budową linii tramwajowej na Mistrzejowice. O planowanym proteście poinformował Marcin Borek - Radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony, w opublikowanym w mediach społecznościowych poście. Jak zapowiedział radny protest ma odbyć się tuż przed ceremonią otarcia igrzysk. 📢 Dni Miechowa. Agnieszka Chylińska w koszulce Pogoni! Od czwartku do niedzieli trwały tegoroczne Dni Miechowa. Zaczęło się od spotkania autorskiego w Bibliotece Publicznej z Nathalie K. Flower. Skończyło na koncercie Agnieszki Chylińskiej i pokazie laserów. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity.

📢 Wielkie show w Skale. Pół tysiąca tańczących muzyków i zjawiskowych mażoretek na międzynarodowym festiwalu orkiestr dętych Rzesza muzyków, paradne musztry, koncerty orkiestr, tańczący instrumentaliści, pokazy mażoretek, musztra paradna - to było wielkie show w Skale podczas XX Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale. Na dwudniowe święto stawiło się kilkanaście orkiestr i zespołów. Jak wyliczali organizatorzy, to pół tysiąca muzyków, którzy na koniec dali wspólny koncert. 📢 Konkurs „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023” rozstrzygnięty! Nagradzamy laureatów: firmy i szkoły Dziś w trakcie prestiżowej gali uhonorowaliśmy laureatów II edycji ekokonkursu „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023”. Co zrobić, by zminimalizować degradację środowiska naturalnego, ale jednocześnie rozwijać firmę? Oni to nie tylko wiedzą, ale już stosują.

📢 Partner Anastazji w trybie pilnym wezwany na policję. Funkcjonariusze mają wątpliwości po zbadaniu telefonu Anastazja Rubińska została odnaleziona martwa w niedzielę wieczorem, a policja cały czas bada wszystkie możliwe opcje, by ustalić przebieg zdarzeń. Obecnie, w trybie pilnym, na policję został wezwany jej partner. Ma to związek z analizą jej telefonu komórkowego.

📢 Budowa nowego terminala cargo na krakowskim lotnisku. Kamień węgielny wmurowany Nowy terminal cargo powstaje w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice. W poniedziałek, 19 czerwca, odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę obiektu. Terminal zostanie wybudowany około 1 km od istniejącego obecnego. Koszt inwestycji wyniesie 91 mln 938 tys. zł. Realizacja ma trwać prawie dwa lata. 📢 Nocny pościg w centrum Krakowa. Mężczyzna nagrywał części intymne kobiety W nocy z niedzieli na poniedziałek w samym centrum Krakowa miała miejsce nietypowa sytuacja. - Około 1:30 w nocy patrolując Planty, na wysokości Bramy Floriańskiej zauważyliśmy uciekającego mężczyznę, za którym biegnie dziewczyna. Gdy podjechaliśmy bliżej, roztrzęsiona kobieta przekazała nam, że goni go, gdyż ten, naruszył nietykalność cielesną jej koleżanki - informuje Straż Miejska.

📢 Kraków coraz bardziej żyje igrzyskami europejskimi. Przyjeżdżają sportowcy, wolontariusze i kibice. Otwarcie imprezy w środę, 21 czerwca III Igrzyska Europejskie w Krakowie i Małopolsce rozpoczną się już za dwa dni. W środę, 21 czerwca, wieczorem na stadionie Wisły zaplanowano wielkie otwarcie imprezy. Trwają prace związane z przygotowaniem obiektu do tej ceremonii. O zbliżającej się sportowym wydarzeniu przypominają też prace na Rynku Głównym, gdzie powstają tymczasowe boiska z trybunami. Na ulicach miasta można już spotkać zawodników i wolontariuszy, którzy przybyli na igrzyskach. W weekend spory ruch był też w centrum prasowym, gdzie akredytacje odbierają dziennikarze z kraju i zagranicy.

📢 Znaleziono ciało Anastazji Rubińskiej. Polka zaginęła w Grecji 12 czerwca. Zbigniew Ziobro zapowiada śledztwo Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ogłosił, że Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu będzie prowadzić śledztwo ws. śmierci Anastazji Rubińskiej. W niedzielę greckie media przekazały tragiczną informację. Ciało 27-latki zostało znalezione w niedzielę na greckiej wyspie Kos. Kobieta, która pracowała w tamtejszym hotelu, zaginęła 12 czerwca. „Gazeta Wrocławska” skontaktowała się z inną Polką, która mieszka na wyspie i opowiedziała o tamtejszych realiach.

📢 Najmodniejsze sukienki na lato? Wybierz te z motywem kwiatowym. Zobacz, na jakie kreacje postawiły polskie gwiazdy Sukienki można nosić o każdej porze roku, ale szczególnie modne są one wiosną i latem. Zastanawiasz się, co będzie modne w tym sezonie? My już wiemy, a to dzięki aktorkom, które pokazały się w przepięknych kreacjach z typowo wiosenno-letnim motywem. Kwiaty rządzą. Zobacz, stylizacje pięknych kobiet polskiego show-biznesu m.in.: Gruszki, Kożuchowskiej i Żmudy-Trzebiatowskiej. 📢 Proszowice. Śladami Stańczyka dojechali do Niepołomic Zamek w Niepołomicach, Czarny Staw w Puszczy Niepołomickiej to tylko niektóre miejsca, które odwiedzili uczestnicy tegorocznej edycji Rowerowego Rajdu Stańczyka. W nagrodę za aktywnie spędzony czas otrzymali efektowne pamiątkowe medale. 📢 Dwa wypadki na drodze krajowej nr 94 pod Krakowem. Kierowca zasnął, są poszkodowani Do dwóch wypadków doszło na drodze krajowej nr 94 w poniedziałek około południa. Najpierw trzy samochody zderzyły się w Gotkowicach w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Niedługo później na tej samej drodze w Wielkiej Wsi doszło do drugiego wypadku. Tym razem zderzyły się dwa samochody, są dwie osoby ranne.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato. Cięcia, które sprawią, że będziesz wyglądała kobieco, stylowo i młodo. Zobacz uczesania, które są modne Krótkie fryzury to jedne z najpopularniejszych fryzur. Te uczesania mają swoje zwolenniczki, jak i przeciwniczki. Bez względu, do której grupy należysz, zobacz cięcia, w których będzie ci wygodnie, a przy okazji będziesz prezentować się zjawiskowo.

📢 Wypadek na zakopiance w Mogilanach. Zderzenie trzech samochodów Na zakopiance w Mogilanach doszło do zderzenia trzech pojazdów. Wypadek miał miejsce w poniedziałek, 19 czerwca około godz. 11.20. Jeden pas ruchu w kierunku Zakopanego został zablokowany, kierowcy natrafiają na duże utrudnienia. 📢 Krakowska restauracja z dwiema Gwiazdkami Michelin! Pierwsza w Polsce! Tegoroczna polska edycja kulinarnego Przewodnika Michelin obfituje w wiele prestiżowych wyróżnień przyznanych rodzimym lokalom. Najważniejsze z nich to dwie Gwiazdki Michelin, które otrzymała krakowska restauracja Bottiglieria 1881.

📢 Horoskop dzienny na 21 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 21 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 94 pod Krakowem. Zderzenie trzech pojazdów. Duże utrudnienia na drodze W poniedziałek, 19 czerwca doszło do wypadku na drodze krajowej nr 94 w Gotkowicach w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Zderzyły się trzy samochody: dwa dostawcze i jeden osobowy. Na miejsce wezwano służby ratownicze: zespół ratownictwa medycznego, kilka jednostek straży pożarnych i policję. 📢 Dni Proszowic 2023. Tłumy na Sławomirze i niespodzianka z Ostrowa Tak, jak można było się spodziewać, niedzielny koncert Sławomira zgromadził pod sceną tegorocznych Dni Proszowic tłumy ludzi spragnionych lekkiej, tanecznej muzyki. Piosenkarz i muzyk, występując wspólnie z żoną Kajrą i zespołem, nie zawiódł jej oczekiwań, wykonując swoje najbardziej przebojowe piosenki.

📢 Co oni zrobili?! Oto krakowscy mistrzowie parkowania Krakowska straż miejska notorycznie interweniuje w sprawie kierowców, którzy nieprawidłowo parkują swoje samochody. Niektórzy posiadacze aut w stolicy Małopolski przechodzą jednak sami siebie. A kolekcja zdjęć dokumentujących ich wyczyny ciągle rośnie! Trudno uwierzyć w to, że wpadli na pomysł, by w taki sposób zaparkować pojazd! Zaparkować chociażby bezpośrednio na przejściu dla pieszych? Dla nich to żaden problem. A to dopiero początek. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz prawdziwych mistrzów parkowania.

📢 Zobacz, jak wyglądają najdroższe apartamenty w Polsce. Co za luksus! Nie zgadniesz, ile kosztują Najdroższe apartamenty na sprzedaż w Polsce! Przedstawiamy najpiękniejsze apartamenty i penthouse, za które trzeba zapłacić krocie. Ten luksus robi piorunujące wrażenie. Znajdziemy tam prywatne baseny, sauny, nowoczesne wnętrza, tarasy na dachu i piękne widoki z okna. Oto aktualne oferty drogich apartamentów na sprzedaż z czerwca 2023 roku. Wejdź w naszą galerię i zobacz zdjęcia przepięknych mieszkań oraz ceny, które trzeba za nie zapłacić.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Zakrzówek będzie hitem lata 2023 w Krakowie! Od kamieniołomu do luksusowego kąpieliska. Tak zmieniało się to miejsce Park Zakrzówek to dawny krakowski kamieniołom, przekształcony w zbiornik z krystalicznie czystą wodą, dysponujący absolutnie unikalnymi walorami krajobrazowymi, który od 1 czerwca 2023 roku został udostępniony mieszkańcom Krakowa i turystom. Już teraz wiadomo, że po oficjalnym otwarciu pięciu nowo wybudowanych basenów będzie to hit lata 2023! Jakie będą godziny otwarcia? Czy wstęp jest darmowy, czy płatny? Gdzie zaparkować? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym materiale!

📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Niemcy 1:0. Biało-Czerwoni po raz drugi ograli zachodnich sąsiadów Reprezentacja Polski sprawiła sporą niespodziankę pokonując Niemców 1:0. Biało-czerwoni ustępowali rywalom w tym meczu pod niemal każdym względem, ale i tak odnieśli drugie w historii zwycięstwo nad Niemcami. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Niemcy.

📢 Wisła Kraków - kontrakty, transfery, spekulacje. Wszystkie zmiany w kadrze "Białej Gwiazdy" LATO 2023 Wisła Kraków po przegranej kampanii o awans do Ekstraklasy sezon 2023/2024 spędzi na jej zapleczu. Po nieudanym roku w I lidze szatnia drużyny z Reymonta musi zostać przewietrzona, więc kilku piłkarzy odejdzie, a w ich miejsce pojawią się nowi. W tym materiale na bieżąco informujemy o nowych i wygasających kontraktach, transferach oraz wszelkich zmianach zarówno w kadrze, jak i w sztabie pierwszej drużyny Wisły.

📢 Krótkie paznokcie na lato 2023: neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 19.06.2023 Lato na paznokciach może mieć wiele odsłon. Tegoroczne trendy zachwycą zarówno miłośniczki minimalistycznych stylizacji paznokci jak i fanki wyrazistych kolorów i wzorów. W letnich stylizacjach paznokci hybrydowych możesz pozwolić sobie na neonowe szaleństwo lub postawić na klasykę w wakacyjnym wydaniu. Możliwości jest mnóstwo. Zobacz sama TOP 25 inspiracji. 📢 BOB blond z grzywką - modna fryzura na lato! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 19.06.2023 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii!

📢 Relikwie krwi św. Jana Pawła II w Bukowinie Tatrzańskiej. Wprowadził je kard. Stanisław Dziwisz Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej otrzymała relikwie krwi św. Jana Pawła II. – Zostaje tu między wami. Wiedzcie, że on was kochał i na pewno dziś też kocha – mówił kard. Stanisław Dziwisz, który dokonał wprowadzenia relikwii.

📢 Nowe świadectwa szkolne w 2023 roku. Co się zmieni? Inne wzory świadectw i regulacje przejściowe. Wiemy, jak mają wyglądać świadectwa Pojawią się nowe wzory świadectw szkolnych. Minister edukacji podpisał rozporządzenie ws. świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Jakie są najważniejsze zmiany w tym zakresie? I czy wchodzą w życie już od tego roku szkolnego? Sprawdźcie najważniejsze informacje na ten temat. Rozporządzenie wchodzi w życie od 17 czerwca 2023 roku.

📢 Nie żyje Wojciech Wiejak - był pilotem śmigłowca ratunkowego TOPR Zmarł Wojciech Wiejak - ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i były pilot śmigłowca TOPR. Ostatni raz za sterami śmigłowca brał udział w akcji ratunkowej po tragicznej burzy na Giewoncie w sierpniu 2019 roku. 📢 Horoskop dzienny na 19 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 19 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 58. Głos nieżyjącej matki Yusufa. Streszczenie odcinka [27.06.23] Ikbal sprawia, że Seher zapada w niezwykle głęboki sen. Mały Yusuf jest przerażony. Tymczasem Kiraz ma wyrzuty sumienia. Czy ALi jej wybaczy? Już teraz przeczytaj streszczenie 58. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 59. Begum wpada w szał. Streszczenie odcinka [28.06.23] To już koniec. Ali postanawia oznajmić Begum, że muszą się rozstać. Jak ona na to zareaguje? Co w międzyczasie będzie chciał zrobić Osman? Przeczytaj poniższe streszczenie 59. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 57. Podsłuchana rozmowa i zamienione leki. Streszczenie odcinka [26.06.23] Ikbal nadal chce sprawić, aby Yusuf czuł się zdezorientowany i zagubiony. Z kolei Ali podsłuchuje rozmowę Begum z Kiraz. Czego się dowie? Już teraz przeczytaj streszczenie 57. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 60. Begum atakuje Kiraz. Streszczenie odcinka [29.06.23] Ikbal ma nadzieję, że uda jej się pozbyć Seher i Yusufa z domu. Z kolei Begum napada na Kiraz. Kobieta zostaje ranna. Co dokładnie się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 60. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 61. Osman umiera w szpitalu. Streszczenie odcinka [30.06.23] Po ataku Begum Osman trafia do szpitala. Mężczyzna jest w stanie krytycznym. Tymczasem do rezydencji Yamana dociera opieka społeczna. Czy zabiorą Yusufa? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 61. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Horoskop dzienny na 20 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 20 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Zakazany owoc odc. 247. Pragnienie większych zysków. Streszczenie odcinka [28.06.23] Asuman otrzymuje pieniądze z inwestycji. Z kolei Yildiz przygotowuje się do zbliżającego się ślubu. O co poprosi Kayę? Już teraz przeczytaj streszczenie 247. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 248. Próba skompromitowania Yildiz. Streszczenie odcinka [29.06.23] Sahika powoli zaczyna szykować się do ślubu Yildiz. Co dla niej przygotuje? Tymczasem Ender i Caner coś knują. Co takiego? Koniecznie przeczytaj streszczenie 248. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 245. Wzajemne okłamywanie. Streszczenie odcinka [26.06.23] Ender znów jest wściekła. Co spowodowało u niej wybuch złości? Tymczasem Yildiz znów nie ma powodów do radości. Co się dzieje? Przeczytaj poniższe streszczenie 245. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 242. Wyjazd do Ameryki. Streszczenie odcinka [21.06.23] Lila jest wściekła na Yigita i postanawia zrobić mu na złość. Z kolei Sahika wpada na plan kolejnej intrygi. Co zrobi tym razem? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 242. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 19.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 19.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awans. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Wakacje zaledwie 30 minut od Krakowa. Greckie plaże, chorwackie wody i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [19.06.2023] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023. 📢 Krakowianie powitali lato na kopcu Wandy. Jedyny w swoim rodzaju nowohucki piknik. Zobaczcie zdjęcia Choć na przyjście astronomicznego lata trzeba jeszcze kilka dni zaczekać, w niedzielę krakowianie już powitali lato na - tradycyjnym już - piknikiem „Strawą pod kopcem Wandy".

📢 Trup w sypialni i policyjna wizja lokalna. Inscenizacja na podstawie nowego historycznego kryminału Mariusza Wollnego W sobotę 17 czerwca w pałacyku Antoniego Marfiewicza przy ul. Dunajewskiego 7 (siedziba Banku Spółdzielczego Rzemiosła) odbyła się inscenizacja policyjnej wizji lokalnej w realiach z początków XX w. W bankowych wnętrzach odtworzono scenę z najnowszej powieści kryminalnej Mariusza Wollnego.

📢 Igrzyska Europejskie 2023. Miasteczko studenckie AGH zamieniło się w wioskę zawodniczą. Sołtysem jest mistrz olimpijski Robert Korzeniowski Prawie 3,5 tys. sportowców uczestniczących w Igrzyskach Europejskich 2023 zamieszka w wiosce zawodniczej zorganizowanej w miasteczku studenckim AGH w Krakowie. Goście zajmą 1743 pokoje. Przez 12 dni trwania imprezy sportowej mieszkańcy wioski zjedzą 64 tony żywności i wypiją napoje, które przyjadą w 32 tirach. W niedzielę wieczorem oficjalnie otwarto wioskę krakowskich igrzysk.

📢 Tajemniczy wybuch pod Tarnowem. W wyniku eksplozji w Kąśnej Dolnej poszkodowane zostały dwie osoby. Duża akcja ratunkowa Dwie osoby zostały ranne w wyniku wybuchu, do którego doszło w niedzielę (18 czerwca) na terenie jednej z posesji w Kąśnej Dolnej (powiat tarnowski). Na miejscu pracują liczne siły straży pożarnej, policja i pogotowie. Do poszkodowanych zadysponowany został także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej w Czasławiu. Są poszkodowani W niedzielę (18 czerwca) po godz. 14 służby zostały wezwane do Czasławia (gm. Raciechowice), gdzie na drodze wojewódzkiej na 964 doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe w wyniku czego trzy osoby zostały poszkodowane. Ranni zostali zabrani do szpitala przez zespoły ratownictwa medycznego. Na miejscu pracowały też policja i straż pożarna. Droga przez ponad godzinę była zablokowana.

📢 Wiśniowa. Wmurowano akt erekcyjny pod budowę hospicjum stacjonarnego W Wiśniowej wmurowano akt erekcyjny pod budowę hospicjum stacjonarnego, pierwszego takiego nie tylko w powiecie myślenickim, a nawet na obszarze większym, bo obejmującym kilka powiatów. Z inicjatywą jego budowy wyszła Beskidzka Fundacja Hospicyjna. Ona także zbiera fundusze na ten cel i apeluje o pomoc do ludzi dobrej woli. Fundacja powstała przy Hospicjum Domowym Królowej Apostołów, które działa w Wiśniowej już od 2009 roku.

📢 Kraków. Wodna Masa Krytyczna po raz 12. popłynęła Wisłą. Tak wygląda najoryginalniejsza flota śródlądowa w Polsce! W niedzielne popołudnie Wisłę opanowali uczestnicy 12. Wodnej Masy Krytycznej. To inicjatywa społeczna promująca walory rekreacyjne i krajobrazowe rzeki Wisły. Jedni płynęli kajakami, inni rowerami wodnymi, a także specjalnie zbudowanymi na tę okazję tratwami z materiałów pochodzących z recyklingu.

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września. 📢 Festiwal Kolorów 2023 w Krakowie. Tęczowe szaleństwo pod Tauron Areną W niedzielę, 18 czerwca, zielone tereny w pobliżu Tauron Areny zamieniły się w tęczowe pole. Do Krakowa powrócił niezwykle lubiany Festiwal Kolorów. Zabawie w chmurze barwnych proszków towarzyszyły koncerty. Tak bawili się krakowianie. 📢 Wrocimowice. Cztery krowy uciekły z pastwiska i błądzą po okolicy Cztery krowy uciekły z terenu gospodarstwa położonego we Wrocimowicach (gmina Radziemice). Mimo trwających od kilku dni poszukiwań zwierząt nie udało się odnaleźć. Najprawdopodobniej przebywają gdzieś na pograniczu powiatów proszowickiego i miechowskiego.

📢 Dni Proszowic 2023. Sobota pełna tańca i muzyki. Znakomity Zimen Do późnego sobotniego wieczoru trwały sobotnie wydarzenia, odbywające się w ramach tegorocznych Dni Proszowic. W pierwszej części na scenie dominowała młodzież. Im później, tym więcej było „dorosłych” wykonawców. Zwieńczeniem pierwszego dnia był koncert Jacka Mejera, czyli rapera Mezo. 📢 Cmentarz Maki Czerwone zostanie zmodernizowany. Będą kolumbaria, ogrodzenie i oświetlenie Dzięki zawarciu umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji na realizację kompleksowej modernizacji tej nekropolii powstanie dodatkowo kilkaset miejsc pochówkowych oraz kolumbaria. Dodatkowo teren zostanie ogrodzony, zagospodarowany zielenią oraz wyposażony w niezbędną infrastrukturę cmentarną wraz z oświetleniem.

📢 Dziwne konstrukcje na Rynku Głównym. Takich rzeczy tu jeszcze nie było. Trwa montaż boisk na Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie Wielkie, płaskie metalowe stelaże rozłożone na całej długości płyty Rynku Głównego od strony ul. Szewskiej przykuwają uwagę przechodniów, bo takich konstrukcji tu jeszcze nie było. Ale też nie było tu nigdy igrzysk europejskich i zawodów w padlu oraz teqballu. Właśnie trwa budowa trybun i boisk, na których będą rozgrywane w Krakowie zawody IE 2023 w tych mało znanych dyscyplinach sportowych.

📢 Jarmark Świętojański 2023 w Krakowie. Pod Wawelem na Bulwarze Czerwieńskim można znaleźć różne skarby. Zobaczcie zdjęcia Na Bulwarze Czerwieńskim trwa Jarmark Świętojański. Wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin odbywa się w dniach od 16 do 25 czerwca. Na licznych straganach można znaleźć niezwykłe rękodzieła, biżuterie, pluszaki oraz coś smacznego do zjedzenia. Jeśli jeszcze nie byliście na jarmarku zobaczcie na zdjęciach naszego fotoreportera, co można tam znaleźć. 📢 Wieści z budowy nowej zakopianki. GDDKiA chce jesienią otworzyć mały odcinek nowej drogi Rdzawka - Nowy Targ Jest duża szansa, że jeszcze w tym roku kierowcy przejadą kolejny odcinkiem nowej zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem. Chodzi o krótki odcinek nowej drogi między węzłami drogowymi budowanymi na terenie samego Nowego Targu. 📢 W Noc Teatrów cały Kraków stał się wielką sceną teatralną Najpierw długie kolejki po wejściówki, potem pełne sale - tak w skrócie wyglądała Noc Teatrów w Krakowie. Łącznie w sobotnie wieczór na widzów czekało 66 spektakli, w tym 8 przedstawień plenerowych.

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

📢 Dni Gminy Zabierzów z Senioraliami i mnóstwem koncertów. Rynek zamienił się w scenę muzyczna Muzyka, tańce i podróże z historią - to tegoroczne Dni Gminy Zabierzów. Właściwie zaplanowano je na sobotę i niedzielę, 17 i 18 czerwca, ale wszystko to poprzedziły piątkowe Senioralia, czyli występy i zabawy seniorów. 📢 XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale. Widowisko, tłumy widzów i wielkie święto miasta Wspaniałe widowisko muzyczne z udziałem Małej Armii Janosika mogli podziwiać mieszkańcy Skały i okolicznych wiosek, powiatu krakowskiego i goście z całej Małopolski. Ucztę muzyczną przygotowano na XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale.

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Odkryj Beskid Wyspowy. Kto pokona Śnieżnicę? Czy w Kasinie Wielkiej padnie rekord w liczbie śpiewających „Wars wita”? Śnieżnica – to kolejne wyzwanie, które 18 czerwca stanie przed wędrowcami biorącymi udział w akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”. W niedzielę odbędzie się też tradycyjny, już XI Galicyjski Piknik Kolejowy. Będą więc gry i zabawy, konkursy, wspólna fotografia, ale też próba bicia rekordu świata w liczbie osób śpiewających piosenkę „Wars wita”. To wszystko na malowniczym szczycie Śnieżnicy i nieco poniżej, na stacji kolejowej Kasina Wielka.

📢 Jazdowiczki. Nocny wypadek pod Proszowicami. Jest ofiara śmiertelna W nocy z piątku na sobotę doszło do śmiertelnego wypadku drogowego w Jazdowiczkach koło Proszowic. Kierujący samochodem osobowym młody mężczyzna wjechał w betonowy mostek i poniósł śmierć. Droga wojewódzka nr 775 przez kilka godzin była zablokowana. 📢 Miechów. Statuetki Macieja Miechowity rozdane W Miechowie po raz ósmy zostały rozdane statuetki Macieja Miechowity dla osób, instytucji i firm, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju i promocji regionu. Nie brakło również nagrody specjalnej. Sprawdź, kto został wyróżniony tym razem Nagrodą Burmistrza Miechowa? 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [17.06] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Grupa E: wyniki, terminarz, tabela eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024. Kiedy i z kim gra Polska? W grupie E eliminacji Euro 2024 gra pięć zespołów, w tym Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela grupy, w której są Biało-Czerwoni. Nasza drużyna narodowa jest faworytem. Sprawdź, kiedy i z kim grają Polacy w walce o awans na piłkarskie mistrzostwa Europy.

📢 Łaganów. Poranne lądowanie samochodu w potoku [NOWE INFORMACJE] W sobotę rano kierowca samochodu osobowego, jadący drogą powiatową z Proszowic do Wawrzeńczyc, w Łaganowie stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do potoku Jakubowicki. Kierującemu nic poważnego się nie stało. Został ukarany mandatem. 📢 Hebdów. Wypadek na drodze krajowej. Poszkodowany kierowca W piątkowe popołudnie na drodze krajowej nr 79 w Hebdowie doszło do wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że na skutek zderzenia dwóch pojazdów poszkodowany został kierujący osobowym oplem. Został przewieziony do szpitala.

📢 Sukces uczniów z ZSTE w Myślenicach. Najlepsi w kraju! Drużyna z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach zwyciężyła w finale XXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadpodstawowych. Uczniowie technikum pojazdów samochodowych z myślenickiego „Reja” pokonali dwanaście drużyn z całego kraju, które wygrały eliminacje w swoich województwach. 📢 XIX Forum Przedsiębiorców Małopolski. Największe biznesowe wydarzenie w regionie przebiegło pod hasłem "Czas menedżerów" Forum Małopolskich Przedsiębiorców to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez redakcję „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”. Forum Przedsiębiorców Małopolski tradycyjnie odbyło się w szacownych progach Krakowskiego Salonu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, w miejscu, w którym spotykają się ekonomiści i przedsiębiorcy, szefowie wielkich koncernów i niewielkich rodzinnych firm, eksperci ekonomiczni oraz przedstawiciele świata nauki, kultury i sztuki. Zobacz naszą relację ze spotkania.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 113. Tajemnica Manueli wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [16.06.2023] Celia wspomina swoją pierwszą przejażdżkę rowerową. Czy nowy środek transportu przypadł jej do gustu? Z kolei Ursula jest w szoku po tym, co usłyszała w podsłuchanej rozmowie. O co dokładnie chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 113. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Niepołomice pełne dumy i radości. Moda na Puszczę poszła w Polskę Awans Puszczy Niepołomice do Ekstraklasy zaskoczył wszystkich. Ale ten scenariusz był nieunikniony, skoro w barażach kciuki za drużynę trzymali (prawdopodobnie) nawet męczennicy z Góry Ararat. O to, by „ściskali kciuki za Puszczę”, prosił patronów parafii i Niepołomic proboszcz kościoła pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników, ks. Stanisław Mika, podczas odpustu obchodzonego 11 czerwca, w dniu kluczowego meczu. Żartobliwy apel z ambony szybko zaczął krążyć po miasteczku.

📢 Piotrkowice Wielkie. Sztandar dla strażackich jubilatów. A zaczęło się od nieszczęścia Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Piotrkowic Wielkich (gmina Koniusza) obchodzili jubileusz 90-lecia założenia swojej jednostki. Były odznaczenia, życzenia, gratulacje, ale najważniejszym punktem obchodów było przekazania nowego sztandaru. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 15.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Dni Miechowa 2023. Od czwartku do niedzieli. Muzyczną gwiazdą Agnieszka Chylińska Przed nami kolejne Dni Miechowa. Cykl imprez rozpocznie się tym razem już w czwartek i potrwa do niedzieli. Będą atrakcje muzyczne, literackie, sportowe i wiele innych. Laury odbiorą zwycięzcy tegorocznego konkursu o statuetkę Macieja Miechowity.

📢 Dilerzy i handlarze narkotyków z Małopolski poszukiwani przez policję. Rozpoznajesz kogoś? LISTY GOŃCZE 15.06.2023 Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie korzyści majątkowych z handlu środkami odurzającymi. Wśród poszukiwanych znalazły się również te osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Część z tych osób poszukiwana jest również dodatkowo listami gończymi na podstawie innych paragrafów. Widziałeś kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zdjęcia i dane poszukiwanych w naszej galerii pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 14 czerwca 2023 roku.

📢 Festiwal orkiestr w Skale. Widowiskowe pokazy, koncerty i musztry paradne będą przez dwa dni XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Skale jak zawsze będzie imponującym widowiskiem, ale po raz pierwszy wyjątkowo będzie trwało dwa dni. Muzyczna uczta zacznie się w sobotę, 17 czerwca 2023 r. na Placu Konstytucji 3-Maja w Skale. O godz. 14.30 będzie powitanie i inauguracja festiwalu z udziałem Zespołu Mała Armia Janosika, a o 19:30 wystąpi Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. W drugim dniu, 18 czerwca, festiwal rozpocznie msza św. o godz. 14.30 w kościele parafialnym św. Mikołaja w Skale, a po niej zaprezentuje się 14 zespołów, orkiestr i mażoretek. 📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn rusza 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium.

📢 800 lat parafii w Wawrzeńczycach. Tu powstał jeden z pierwszych kościołów pod Krakowem Osiem wieków istnieje parafia w Wawrzeńczycach. Mieszkańcy i duchowni tego regionu obchodzą w tym roku wielki jubileusz. Zwracają uwagę na podkrakowską perełkę - na kościół św. Mari Magdaleny w Wawrzeńczycach, ufundowany przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

