Przegląd prasy 20.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Tutaj w wakacje dzieją się cuda! [20.07]”?

Prasówka 20.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Najlepsze memy o turystach w Tatrach. Tutaj w wakacje dzieją się cuda! [20.07] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [20.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

Prasówka 20.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak balkonowi dizajnerzy "ozdabiają" osiedla. Nie uwierzysz, do czego są zdolni. Zobacz najśmieszniejsze memy. Uśmiejesz się do łez! Zaczęły się wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi czasem ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Zabierzów. Święto Policji obchodzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krakowie ZDJĘCIA W środę, 19 lipca, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie obchodzili swoje święto, upamiętniające 104. rocznicę powstania Policji Państwowej. Uroczystość z okazji Święta Policji odbyła się na rynku w Zabierzowie. 📢 Nowe wyceny piłkarzy Wisły Kraków. Sprawdź, ile jest warta drużyna "Białej Gwiazdy" po letnich transferach 2023 Lato 2023 roku w Wiśle Kraków obfitowało w liczne zmiany kadrowe. W tym zestawieniu możecie sprawdzić, jaką obecnie wartość rynkową mają dawni i nowi piłkarze "Białej Gwizdy" oraz jak długo obowiązują ich kontrakty. Na końcu podajemy wycenę szerokiej kadry Wisły, do której zaliczyliśmy 30 zawodników. Może się zdarzyć, że niektórzy z nich jeszcze odejdą albo zostaną przesunięci do drużyny rezerw, która będzie występować w IV lidze. Niewykluczone są też transfery, dlatego lista jest na bieżąco aktualizowana.

📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły! 📢 Ten drewniany, ekologiczny, obsypany nagrodami dom stoi na krakowskiej Olszy Architekci z Polski z prestiżową nagrodą European Property Awards 2023 za projekt drewnianego i ekologicznego domu, położonego na krakowskiej Olszy. Decyzję o jej wręczeniu podjęło ponad 80 międzynarodowych ekspertów. Projekt już wcześniej został obsypany nagrodami przez polskie środowisko architektoniczne. Jego autorem jest pracownia Studio4SPACE, którą zarządza architekt Bartosz Dendura.

📢 Susza pustoszy pola na północy kraju, a omija Małopolskę. Pod Krakowem zbierają zboża, kukurydzę i warzywa Rolnicy spod Krakowa są już po żniwach zbóż ozimych. Teraz zbierają kukurydzę i na plony nie narzekają. Wiedzą, że drastyczna sytuacja jest na północy Polski, gdzie zboża są zasuszone, brak wody pustoszy pola. - My zgrzeszylibyśmy twierdząc, że mamy w Małopolsce suszę - mówi Marek Boligłowa, rolnik z powiatu miechowskiego.

📢 7 najgorszych fryzur dla dojrzałych kobiet. One dodają lat i podkreślają mankamenty. Lepiej z nich zrezygnuj Fryzura potrafi pięknie podkreślić urodę, kształt twarzy, a nawet sylwetkę, niestety może też mieć zupełnie odwrotne działanie, przez co uwydatni to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, fryzury również podlegają modzie i mogą odzwierciedlić, na ile orientujemy się w bieżących trendach. Zobacz, czego lepiej unikać w dojrzałym wieku.

📢 Kraków. Nowe ławki na placu Wolnica, dla zwolenników samotności. Jest ich aż 16 Na Placu Wolnica pojawiły się 32 nowe miejsca do siedzenia, a to za sprawą nowo zamontowanych ławek. Inwestycją pochwalił się Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Jak wiadomo o krakowskich ławkach nie raz już było głośno. Także te nowe postawione na Placu Wolnica nie są standardowe. Poza dwumetrowymi ławkami, na których ma zmieścić się cała rodzina zamontowano.. pojedyncze ławki w formie krzeseł - a to wszystko jak tłumaczą urzędnicy "dla tych, którzy wolą odpoczywać w samotności". Co sądzicie o takim rozwiązaniu?

📢 Wymarzone wakacje nad morzem: 10 najlepszych miejsc w Europie. Gdzie najbardziej warto zaplanować urlop? Nowy ranking według opinii turystów Powstał nowy ranking najlepszych miejsc w Europie na wymarzone wakacje nad morzem. Listę utworzono na podstawie opinii samych turystów. Trafiły na nią zarówno popularne miasta, słynące ze swoich plaż i promenad, jak i mniej znane, ukryte skarby, które warto odwiedzić, nim zaleją je tłumy turystów. Które miasto w Europie jest najlepsze na wakacje nad morzem, a które najgorsze? Jak zawyrokowali turyści? Możecie być zaskoczeni. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki rankingu. 📢 Horoskop dzienny na 20 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 20 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Jezioro Czorsztyńskie stało się wakacyjnym hitem. Woda, plaża, rowery to przepis na letni relaks Podtatrze to nie tylko Tatry, czy deptak pod Giewontem. W tym roku wakacyjnym hitem stało się Jezioro Czorsztyńskie. W upalne dni wypoczywa tam tysiące ludzi - i to nie tylko miejscowych, ale i turystów, w tym tych z Półwyspu Arabskiego. Powstała tam potężna oferta rekreacyjna - od plażowania, po wpływanie czym tylko się da, po jazdę na rowerze wokół jeziora.

📢 Małopolscy strażacy jadą na pomoc Grecji. Będą walczyć z potężnymi pożarami lasów koło Aten. Dla druhów z Tarnowa to pierwsza taka misja Prawie 150 strażaków i niemal 50 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej wyruszyło w środę z Krakowa do Grecji, gdzie będą walczyć z potężnymi pożarami, które trawią lasy w rejonie Aten. W tym gronie jest blisko 70 strażaków z Małopolski. Wybrańcy pochodzą zarówno z komendy wojewódzkiej, jak również z wielu innych komend powiatowych i miejskich.

📢 Wisła Kraków przed nową batalią o ekstraklasę. Wnioski przed startem sezonu „Białej Gwiazdy” W sobotę 22 lipca o godz. 17.30 Wisła Kraków rozegra pierwszy mecz w nowym sezonie I ligi. Jej rywalem będzie Górnik Łęczna, czyli zespół, z którym „Biała Gwiazda” kończyła poprzedni sezon zasadniczy. Obie drużyny mocno jednak się zmieniły przez te kilka tygodni, a my prezentujemy wnioski, dotyczące Wisły Kraków po okresie przygotowawczym. 📢 To prawdziwy bohater! Uratował dwie tonące dziewczynki. Szokujące było zachowanie innych plażowiczów To prawdziwy bohater. Na kąpielisko w małopolskim Jurkowie udał się jeden z funkcjonariuszy SG pełniących służbę w Krakowie-Balicach. Sierż. szt. SG Kamil Ciapała nie spodziewał się, że podczas letniego, prywatnego relaksu z rodziną, uratuje komuś życie. 📢 Premier Morawiecki w Makowie Podhalańskim spotkał się z samorządowcami z Małopolski Dlaczego dzieci z Makowa Podhalańskiego miałby być gorsze od tych z Krakowa, bez żłobka, bez opieki – takie pytanie postawił premiera Mateusz Morawiecki w czasie Małopolskiej Konferencji Samorządowej, która odbyła się w środę 19 lipca w Makowie Podhalańskim w pow. suskim.

📢 Koniec hulajnogowej samowolki w Krakowie. Będą duże zmiany "Prywatni operatorzy będą płacić za parkowanie swoich pojazdów, a ich liczba w centrum będzie ściśle regulowana – to główne ustalenia umowy wypracowanej przez Kraków i operatorów hulajnóg elektrycznych, które mają rozwiązać problem zagracania miasta tymi jednośladami" - informują urzędnicy miejscy. 📢 Interwencja policji w krakowskim szpitalu w sprawie tabletki poronnej. Pacjentka czuje się upokorzona, policja wydała oświadczenie "Fakty" TVN wyemitowały we wtorek materiał o pani Joannie, która podjęła decyzję, że zażyje tabletkę poronną, bo ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. Kobieta zadzwoniła w tej sprawie do lekarza, który postanowił wezwać policję. Kobieta była zbulwersowana interwencją funkcjonariuszy, którzy kazali jej się rozebrać. Policja wydała oświadczenie w tej sprawie, w którym czytamy, że pacjentka dzwoniła do lekarza mówiąc mu iż „dokonała aborcji” i „chce odebrać sobie życie”. Policjanci tłumaczy, że szybko musieli sprawdzić czy kobieta nie posiada przy sobie środków, które mogłyby zagrażać jej życiu. Co jednak zastanawiające, oświadczenie zostało później zmienione. Nowa wersja jest mocno okrojona.

📢 Na ulicy Słoneckiego w Krakowie pod śmieciarką zapadła się droga. Poznaliśmy przyczynę. "Usterki zostały już usunięte" Uszkodzenie kanalika odwadniającego jezdnię i przyłącza kanalizacyjnego do budynku było przyczyną wymycia podbudowy ulicy Mariana Słoneckiego w Krakowie, w efekcie którego droga zapadła się pod śmieciarką Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami. Krakowscy urzędnicy zapewniają mieszkańców, że wszystkie usterki zostały już naprawione i przejazd ulicą M. Słoneckiego jest bezpieczny. 📢 Wypadek w Dobczycach. Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym W powiecie myślenickim w Dobczycach doszło do wypadku. W środę, 19 lipca w rejonie stacji benzynowej Shell zderzyły się dwa pojazdy: samochód ciężarowy z osobowym. Ze wstępnych informacji podawanych przez portal Małopolska Alarmowo wynikało, że nie ma osób poszkodowanych.

📢 Nowiuteńki park przy ul. Karmelickiej w Krakowie pójdzie do poprawki? Zieleniec jest mało przyjazny dla osób niepełnosprawnych Park przy Karmelickiej jest mało przyjazny dla osób niepełnosprawnych - zwraca uwagę radny miejski Łukasz Maślona. Wśród barier wymienia liczne uskoki i żwirowe alejki, po których trudno przemieszczać się na wózku inwalidzkim. Przy okazji uwag radnego okazało się, że projekt parku nie został zaopiniowany przez zespół, działający przy Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. Urzędnicy wyszli z założenia, że skoro wymagali od projektanta rozwiązań uniwersalnych, to że będą one również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyszło nieco inaczej. Czy park im. Szymborskiej pójdzie do poprawki?

📢 Bogaty jak krakowski urzędnik? Prezydent szuka pracowników. Sprawdź, ile można zarobić Prezydent Krakowa szuka pracowników. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej można znaleźć wiele ofert pracy dotyczących zarówno zatrudnienia stricte w magistracie, jak i w miejskich jednostkach. Ile można zarobić? Szczegóły poniżej. 📢 Najbardziej betonowe miejsca w Krakowie. Oto ranking "betonowych pustyń" 19.07.2023 Dyskusja na temat betonowania miast nasila się zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy mieszkańcy dużych aglomeracji muszą mierzyć się z upałami. Aby pobudzić do dyskusji i zastanowić się nad tym, co w Krakowie nas otacza, przygotowaliśmy ranking najbardziej betonowych miejsc w Krakowie oparty na opiniach naszych czytelników. 📢 Kraków Górka Narodowa. Listy i walka w obronie linii autobusowej 164. Jest odpowiedź urzędników Zgłosiła się do nas grupa mieszkańców, którzy obawiają się zmian na popularnej linii autobusowej 164. Zmiany mogłyby zostać wprowadzone wraz z otwarciem budowanej pętli na Górce Narodowej i zakończeniem przebudowy układu tramwajowego i drogowego Krowodrza Górka-Górka Narodowa. Napisali list, a Zarząd Transportu Publicznego im odpowiedział. Na razie urzędnicy uspokajają, ale coś wisi w powietrzu. Zakończenie inwestycji (tramwaje mają ruszyć we wrześniu) sporo zmieni w komunikacji miejskiej w Krakowie.

📢 Faszyn from krakowskie ulice! Musisz to zobaczyć. Niesamowite, że na to się zdecydowali Na ulicach stolicy Małopolski często pojawiają się modowe "hity" i "perełki". Choć szokujące "stylizację" wciąż można spotkać, to można odnieść wrażenie, że jeszcze kilka lat temu było to powszechniejsze zjawisko, a poczucie estetyki mocno ewoulowało. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak niektórzy zdecydowali się przemierzać krakowskie ulice. 📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 19.07.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 19.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku. 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 19.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Kraków. Plaza zamieniła się w "plażę", a dawna kładka w "molo". Co dalej z terenem po Plazie Kraków? Ciągle trwa przygotowywanie terenu po wyburzonej galerii handlowej Plaza Kraków pod nową budowę. Został już tylko drobny gruz i... kładka, która od przystanku na al. Pokoju prowadzi teraz w próżnię. Na zdjęciach z drona ten teren może przypominać chorwacką kamienistą plażę (woda w sumie obok jest, Staw Dąbski, ale pod ochroną i pływać w nim nie można). Deweloper firma Strabag Real Estate ciągle planuje nową inwestycję, trwa jej projektowanie. Nie są ciągle ujawnianie szczegóły i dokładne przeznaczenie tego terenu. 📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

📢 Takich zup jeszcze nie jadłeś! TOP 20 nietypowych zup, które posmakują każdemu [PRZEPISY] Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu. Zobacz przepisy na TOP 20 oryginalnych zup, które posmakują każdemu. 📢 Dziedzictwo odc. 73. Z kim Ali weźmie ślub? Streszczenie odcinka [18.07.23] Kiraz jest załamana, gdy dowiaduje się, że Ali ma wziąć ślub. Czy uda jej się z nim porozmawiać i nakłonić do zmiany zdania? Czy Yaman wyjedzie z Yusufem? Przeczytaj streszczenie 73. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 76. Yaman kolejny raz więzi Seher. Streszczenie odcinka [21.07.23] Yaman dowiaduje się, że Seher zyskała prawdo do opieki nad Yusufem. Mężczyzna wpada w szał i więzi Seher. Co jeszcze zrobi? Koniecznie przeczytaj streszczenie 76. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Horoskop dzienny na 19 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 19 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 136. Fabiana w każdej chwili może umrzeć. Streszczenie odcinka [19.07.2023] Leandro po raz kolejny namawia Julianę, aby wyruszyła z nim w podróż na Filipiny. Tymczasem Rosina jest wręcz zachwycona budynkiem na sprzedaż. Co na to jej mąż? Czy Justo będzie miał powód do świętowania? Koniecznie przeczytaj streszczenie 136. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 137. Ogromna inwestycja w nieruchomość. Streszczenie odcinka [20.07.2023] Servando jest smutny, ponieważ jego plany dotyczące wyścigów nie dochodzą do skutku. Dlaczego? Z kolei Fabiana czuje się coraz gorzej. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 137. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 138. "Cudowna" woda z gór. Streszczenie odcinka [21.07.2023] W mieście pojawia się oszust. Tymczasem German udaje się na policję. Co się stało? Koniecznie przeczytaj streszczenie 138. odcinka "Akacjowej 38", aby poznać szczegóły. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 19.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Zakazany owoc odc. 264. Intrygi Sahiki i zauroczenie. Streszczenie odcinka [21.07.23] Sahika myśli, że nie ma dla niej miejsca w towarzystwie i czuje się zaniedbana przez innych. Tymczasem Ender jest w szoku. Z jakiego powodu? Przeczytaj poniższe streszczenie 264. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 19.07.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Moje miasto. Kogo w Krakowie obchodzi wycinka 749 drzew? Do koparek przypinają się desperaci. W protestach bierze udział kilkaset osób. Na tramwaj do Mistrzejowic czekają tysiące. Każdy mieszkaniec może sobie wyobrazić albo wymierzyć jak szerokie jest torowisko i przekonać się jaki mają rozmach przy wycince drzew związanej z budową nowej linii tramwajowej. Zdrowy rozsądek podpowiada jednak też, by opierać się na faktach i liczbach, nie dając się wmanewrować w polityczne gry pod osłoną zieleni.

📢 Rak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Nie odkładaj badań na później. Na kolejne może nie być okazji Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych w naszym kraju. Z Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że w 2020 r. zachorowało na niego ponad 16 tys. Polaków. Choroba najczęściej rozwija się ze zmian łagodnych – tzw. polipów. Może to trwać nawet kilkanaście lat. Profilaktyczna kolonoskopia daje szansę na wykrycie niepokojących zmian, kiedy nie dają one jeszcze niepokojących objawów i – o ile to możliwe – ich usunięcie.

📢 Góral ze Spisza zginął na Słowacji. Osierocił trójkę dzieci. Zbiórka dla rodziny W internecie rozpoczęła się zbiórka pieniędzy dla rodziny Piotra Gajdzisa z Jurgowa. 38-latek zginął kilka dni temu w Słowackich Tatrach, gdzie uległ wypadkowi na rowerze. Osierocił trójkę dzieci. 📢 Najlepsze memy o kotach. To władcy naszych domów, ale trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Kim jest dziewczyna, która pokazała piersi po swoim pierwszym zwycięstwie w boksie? Trenerka fitness od odchudzania i gwiazda OnlyFans! Hitem sportowego wideo minionego tygodnia był bez wątpienia film z zakończenia walki Brytyjki Danielli Hamsley z Polką Aleksandrą Danielką w turnieju bokserskim Kingpyn High Stakes w Dublinie i obnażenie piersi z radości przez zwyciężczynię. Kto to w ogóle jest? I dlaczego poświęca się jej tyle uwagi? Teraz wyjaśnimy. Tak więc poznaj Daniellę Hemsley!

📢 Na stadionie Wisły mogą odbywać się koncerty. Sprawdziliśmy, ile trzeba za to zapłacić Na Stadionie Miejskim im. H. Reymana odbyły się ceremonie otwarcia i zamknięcia Igrzysk Europejskich 2023. Częścią tych widowisk były występy gwiazd muzyki. To potwierdziło, że obiekt może być wykorzystywany nie tylko na mecze piłkarskie. Jeżeli znajdą się chętni, to nie ma problemu, by odbyły się tam kolejne wydarzenia kulturalne albo rozrywkowe. Trzeba jednak za to zapłacić. 📢 Wypadek w Krakowie. Kierowca jechał „co najmniej trzykrotnie” za szybko? Prokuratura twierdzi, że samochód, który dachował w nocy z piątku na sobotę i w którym zginęło czterech młodych mężczyzn, w tym syn celebrytki, poruszał się „co najmniej trzykrotnie szybciej”, niż przewidywało ograniczenie prędkości, wynoszące w miejscu zdarzenia 40 km/h. 📢 To nie dzika Amazonia z podwodnymi anakondami! Takie widoki kilkadziesiąt minut od Krakowa Zaledwie 25 kilometrów od Krakowa - w Czechówce - znajduje się wyjątkowy punkt widokowy. To co z niego zobaczycie - choć na pierwszy rzut oka może tak się wydawać - to nie dzika Amazonia! Ze specjalnej platformy tuż przy Zalewie Dobczyckim, właśnie we wsi Czechówka, można podziwiać tzw. Zatokę Zakliczyńską. Widok niezapomniany. Warto tam się wybrać w wakacje!

📢 Kraków. Sędzia Waldemar Żurek, wielki krytyk reformy sądownictwa, ma poprowadzić proces ws. odszkodowań za niewolniczą pracę w Auschwitz Głośną sprawę wylosował sędzia Waldemar Żurek, który jest jednym z największych krytyków reformy sądownictwa przeprowadzanej przez rząd PiS. Sprawa dotyczy pozwu grupy polskich prawników występujących w imieniu spadkobierczyni Tadeusza Śledzińskiego. Córka Śledzińskiego domaga się 1,7 mln zł odszkodowania od firmy Bayer za niewolniczą pracę ojca w Auschwitz. Co do drugiego pozwu (sprawa Leopolda Wellisza) sąd zarządził jego zwrot z powodu braków formalnych.

📢 Kontrowersje wokół nowych stoisk dla kwiaciarek z krakowskiego Rynku nie ustają. Wiele pytań o finanse i wyjaśnienia prezydenta Temat nowego stoiska dla kwiaciarek z krakowskiego Rynku Głównego znów mierzy się z wieloma pytaniami, które bez odpowiedzi nie pozostają. Radny miejski Łukasz Gibała pyta prezydenta Jacka Majchrowskiego o opinię Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, skąd pochodzą środki finansowe na to zadanie, a także o dofinansowanie od CRPK. Nowoczesny prototyp stoiska dla kwiaciarek od samego początku budzi mieszane uczucia wśród osób odwiedzających Rynek Główny, a także jest powodem wielu dyskusji. Docelowo na Rynku ma stanąć siedem nowych stanowisk.

📢 Lniana sukienka Małgorzaty Kożuchowskiej to hit! Piękna, zwiewna i romantyczna propozycja na upalne, letnie dni Małgorzata Kożuchowska pokazała się w długiej, białej, lnianej sukience i oczarowała wszystkich! Jej wybór nie bez powodu stał się hitem. Len to wprost idealny wybór na upały, a w tej formule to strzał w dziesiątkę. Kreacja jest lekka, modna, a co więcej ukrywa mankamenty figury. Zobacz, jak aktorka w niej wygląda i jakie dodatki dobrała. 📢 W takich warunkach mieszka Klaudia El Dursi. Willa pod Bydgoszczą i apartament w centrum miasta [zdjęcia] Klaudia El Dursi to postać doskonale znana nie tylko bydgoszczanom, ale i widzom telewizji TVN. Bydgoszczanka przygodę z telewizją zaczynała u Kuby Wojewódzkiego, jednak prawdziwą rozpoznawalność przyniósł jej udział w programie "Top Model". Była pierwszą w historii uczestniczką, która otrzymała złoty bilet - przepustkę do domu modelek. Po sukcesie w modelingowym show otrzymała angaż prowadzącej programu randkowego "Hotel Paradise". Mimo kariery, przyszłość wiąże z ukochaną Bydgoszczą. To tutaj mieszka wraz z rodziną!

📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać! 📢 Młoda kapusta – przepisy. Co można przygotować z młodej kapusty? TOP 10 przepisów naszych Czytelników Młoda kapusta – przepisy naszych Czytelników. Młodą kapustę przygotowuje się zazwyczaj zasmażaną na maśle z dużą ilością koperku. Do tego młode ziemniaki i pyszny obiad gotowy! Ale z młodej kapusty można przyrządzić też wiele innych ciekawych dań: bigos, sałatkę, krokiety, czy tartę. Zobaczcie propozycje naszych Czytelników! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Dariusz Gnatowski zmarł w 2020 roku. Tak teraz wygląda jego grób. Fani są zmartwieni Dariusz Gnatowski nie żyje od ponad dwóch lat. Teraz jeden z użytkowników Instagrama postanowił pokazać fanom, jak wygląda mogiła znanego aktora. Niektórzy są zmartwieni stanem nagrobka. 📢 Tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie. Pogrzeb kierowcy w Krakowie, a dwóch pasażerów w Wieliczce W środę, 19 lipca, odbędzie się pogrzeb 24-letniego Michała i 23-letniego Aleksandra, dwóch z czterech ofiar tragedii przy moście Dębnickim w Krakowie. Msza żałobna zostanie odprawiona o godz. 11 w kościele oo. Reformatów w Wieliczce. Po niej dwaj kuzyni spoczną na cmentarzu. 24-letni Patryk P. kierowca żółtego renault megane pędząc z dużą prędkością stracił panowanie nad autem i dachował przy moście. Jego pogrzeb odbędzie się w piątek 21 lipca na cmentarzu Grębałów w Krakowie o godzinie 9.40.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 94 pod Krakowem. Zderzyły się trzy pojazdy ciężarowy i dwa osobowe. Droga krajowa zablokowana na wiele godzin Na drodze krajowej nr 94 w Przegini pod Krakowem miał miejsce wypadek. We wtorek, 18 lipca, po godz. 9 rano zderzyły się trzy samochody - w tym ciężarowy i dwa osobowe. Ze wstępnych informacji wynika, że mogą być ranni. Do zderzenia doszło na pasie w kierunku Krakowa. Są bardzo duże utrudnienia w ruchu, droga jest zablokowana. 📢 Głośne śluby w show-biznesie i sporcie. Robert i Anna Lewandowscy odnowili przysięgę. Goście na weselach celebrytów i sportowców ZDJĘCIA Celebryci i sportowcy chętnie chwalą się zdjęciami ze ślubów i wesel w mediach społecznościowych. Są tacy, którzy zapraszają licznych gości, inni wolą kameralne klimaty. Robert i Anna Lewandowscy w dziesiątą rocznicę ślubu odnowili przysięgę małżeńską. Z tej okazji zorganizowali wielkie przyjęcie, lecz nie w Polsce, jak w 2013 roku, ale tym razem we włoskiej Toskanii. Wśród gości byli koledzy polskiego piłkarza z Barcelony i reprezentacji Polski oraz rodzina i przyjaciele. Obejrzyjcie zdjęcia ze ślubów i wesel znanych postaci show biznesu.

📢 Światowy sukces baletnic spod Krakowa. Dziewczyny wytańczyły uznanie jurorów i publiczności na konkursie w Portugalii Utalentowane dziewczyny z Krzeszowic i okolic należące do Amazing Dance Studio z Małopolski odniosły sukces podczas międzynarodowego konkursu tanecznego Dance World Cup 2023 w Bradze, w Portugalii. Zajęły 4 miejsce. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Pomysł na obiad: wytrawna tarta. Zobacz TOP 10 przepisów na pyszną tartę [PRZEPISY] Tarta przepis. Tarta to rodzaj ciasta wypełnionego farszem. Tartę można przygotować zarówno na słono, jak i na słodko. Tarta jest jedną z popularniejszych potraw kuchni francuskiej. Teraz z powodzeniem możecie przygotować pyszna tartę w domu. Proponujemy tarty w wersji wytrawnej. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy.

📢 Na Zakrzówek trzeba się wybrać z grubym portfelem. Sprawdziliśmy ceny napojów i przekąsek. Giga frytki za 75 zł Baseny na Zakrzówku cieszą się ogromnym powodzeniem. W weekendy na wejście trzeba tam nieraz czekać nawet 2-3 godzin. Wstęp jest darmowy. Trzeba jednak mieć gruby portfel na napoje czy przekąski. Sprawdziliśmy ceny w punktach gastronomicznych przy kąpielisku. 📢 Wesele w Bramie Krakowskiej w Ojcowskim Parku Narodowym. Prezentowali zwyczaje, przyśpiewki i smakołyki Wesele w Ojcowie tym razem nie jako balet, ale widowisko przywołujące najpiękniejsze obyczaje weselne zorganizowano w Ojcowie. Jak przystało na dawne wesele Państwo Młodzi, drużbowie i goście oraz obsługa weselna byli w krakowskich strojach, jeździli ozdobionymi wozami. Wykonawcy prezentowali obrzędy, przyśpiewki, tańce i smakołyki z dawnych lat. Przypominali jak dawniej wyglądało wesele wiejskie.

📢 Zakrzów. Wojciech Bartosz Głowacki, bohater bitwy pod Racławicami, został upamiętniony tablicą w rodzinnej miejscowości Wojciech Bartosz Głowacki, kosynier walczący z rosyjskim zaborcą w bitwie pod Racławicami 4 kwietnia 1794 roku, ma w Zakrzowie koło Skalbmierza pamiątkową tablicę. To miejscowość w województwie świętokrzyskim, gdzie prawdopodobnie przyszedł on na świat. Wcześniej jako miejsce urodzenia wykazywano Rzędowice w gminie Koniusza w powiecie proszowickim.

📢 Do Okna Życia Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami trafił Oleander. Potrzebna pomoc! Kochani, zwracamy się do Was z prośbą o pomoc - pisze Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Tym razem główną rolę odgrywają króliki. Bardzo potrzebne jest jedzenie właśnie dla królików, pelet, a także akcesoria typu miseczki, poidełka i domki. To jednak nie wszystko. Do Okna Życia KTOZ trafił kolejny, już niestety dziesiąty królik - Oleander, który szuka nowego - odpowiedzialnego domu.

📢 Nowa siedziba pogotowia ratunkowego w Wieliczce jest otwarta. Lepsze warunki dla ratowników i szybsza pomoc Dwie karetki pogotowia będą garażowały w nowej siedzibie pogotowia ratunkowego w Wieliczce. W poniedziałek, 17 lipca oficjalnie otwarto placówkę, która powstała przy ul. Powstania Styczniowego 6A niedaleko skrzyżowania z drogą krajową nr 94. Budowa z komplikacjami trwała od stycznia 2021 roku. Jest to wspólna inwestycja województwa małopolskiego, powiatu wielickiego i Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Obiekt kosztował prawie 7,4 mln zł. 📢 Królestwo folkloru w Myślenicach. Zespoły z całego świata prezentują widowiska, bawią się kulturą swoich narodów Gorące lato z kulturą ludową całego świata. Od tygodnia widzowie bawią się z zespołami z wielu kontynentów. Są rytmy, muzyka, śpiew, kuchnia, zwyczaje, rękodzieło, które prezentują zespoły z: Meksyku, Panamy, Peru, Korei, Kenii, Kolumbii, USA, Chorwacji, Hiszpanii, Węgier, Estonii, Włoch, Polonia z Kanady,oraz z Polski: Miechowa i Myślenic. Cały weekend zwieńczeniem każdego dnia był koncerty i widowiska na scenie. To wszystko w ramach Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem.

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Edycja wakacje 2023 [17.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

📢 Kraków. Mnóstwo zniczy w rejonie mostu Dębnickiego. Tam doszło do tragicznego wypadku W rejonie mostu Dębnickiego, czyli w miejscu, w którym w nocy z piątku na sobotę doszło do tragicznego wypadku samochodowego - w którym zginęło czterech młodych mężczyzn - kolejne osoby zapalają znicze.

📢 Pasjonaci Gratów zaprosili na rajd klasyków w Proszowicach. To była lekcja historii z zabytkowymi samochodami oraz motocyklami Rajd Klasyków w Proszowicach został zorganizowany szósty raz. Na plac targowy EkRol zajechały piękne, zabytkowe samochody oraz motocykle. Organizatorami są Pasjonaci Gratów Proszowice. To nieformalna grupa miłośników dawnej motoryzacji, która spotyka się na rajdzie turystyczno-krajoznawczym dla pojazdów wyprodukowanych do 1991 roku. 📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami. Zobacz jak tu się wypoczywa Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. Mamy zdjęcia. 📢 80. rocznica pacyfikacji Sułkowic i Harbutowic. Hołd prezydenta Andrzeja Dudy w Sułkowicach dla pomordowanych mieszkańców polskich wsi rocznica pacyfikacji Sułkowic i Harbutowic była wyjątkowa, bo w uroczystościach wspominających okrutną, niemiecką zbrodnię uczestniczył Andrzej Duda, prezydent RP. W piątek, 14 lipca przed pomnikiem na Rynku złożył hołd 26 mieszkańcom zamordowanym podczas pacyfikacji, ale także tym, którzy trafili do obozów pracy i ich rodzinom. Prezydentowi towarzyszyli reprezentanci Sejmu i Senatu, województwa małopolskiego, powiatu myślenickiego i gminy Sułkowice oraz krakowskiego oddziału IPN.

📢 Zalana Wieliczka. Po gwałtownych ulewach wszystko pływa w centrum miasta Zalane ulice w centrum Wieliczki. Potoki płyną drogami. Przejść nie sposób, woda w niektórych miejscach sięga prawie do kolan. Tylko niektórzy kierowcy samochodów decydują się na przejazd. Mieszkańcy komentują, że jak zwykle przy ulewach woda topi centrum. Na ul. Szpunara została zalana apteka. Tam zaczęły się interwencje strażaków. Potem dramatycznie zrobiło się w Niepołomicach, gdzie piorun strzelił w dom. 📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź 1000-lecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum.

📢 Rekrutacja 2023 w Krakowie. Takie były progi punktowe do najpopularniejszych klas w liceach rok temu Samorządowe licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia oferują absolwentom podstawówek łącznie 11 356 miejsc w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024. To więcej niż w ubiegłorocznym naborze, kiedy na młodych ludzi czekało 10 436 miejsc w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez gminę. W trwającej teraz rekrutacji można się zdecydować m.in. na wybór klasy w jednym z trzech całkiem nowych, otwieranych od 1 września br. liceów. My natomiast przypominamy, jakie były tzw. progi punktowe do najpopularniejszych klas rok temu. Zestawienie danych - w naszej GALERII.

📢 Myślenice. Ile punktów trzeba było mieć, żeby dostać się do wymarzonej klasy? We wtorek szkoły ponadpodstawowe opublikowały listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Sprawdziliśmy, ile punktów trzeba było mieć, żeby dostać się do najpopularniejszych myślenickich szkół.

📢 Zabójcze pożary atakują Europę: płoną Patras i Rodos w Grecji, Pescara we Włoszech, Antalya w Turcji. Przybywa śmiertelnych ofiar [WIDEO] Temperatury w południowo-wschodniej Europie przekraczają 40 stopni Celsjusza. Sprzyja to powstawaniu pożarów, które zabijają ludzi, niszczą lasy i domy. 📢 Sądowy spór o białe masserati warte 237 tys. zł. Sylwia P. twierdzi, że dostała je w prezencie. Sąd przyznał jej rację i uniewinnił Krakowski sąd uznał, że 40-letnia krakowianka Sylwia P. nie przywłaszczyła luksusowego białego masserati o wartości 237 tys zł i uniewinnił ją od tego zarzutu. Hojny biznesmen z Francji przekonuje, że nie podarował kobiecie samochodu i padł ofiarą przestępstwa i dlatego chciał powtórki procesu. Sąd Apelacyjny w Krakowie jednak rację przyznał kobiecie i ją prawomocnie uniewinnił od zarzutu przywłaszczenia auta.

📢 Kraków. 10 liceów i klas, do których najłatwiej się dostać [GALERIA] Trwa rekrutacja do liceów. Do 10 czerwca kandydaci składają wnioski o przyjęcie do wymarzonej szkoły. Są tacy, którzy nie decydują się na startowanie do najbardziej obleganej placówki - a jednak chcą zostać licealistami. Sprawdziliśmy, do których liceów w poprzedniej rekrutacji pozwalała się dostać stosunkowo mała liczba punktów. 📢 Podanie - wzór. Jak napisać podanie o pracę, do szkoły lub o egzamin poprawkowy? Nie wiesz, jak stosownie napisać podanie? Masz problem, gdzie zamieścić poszczególne elementy? A może już je napisałeś, ale nie jesteś pewien, czy zrobiłeś to dobrze? Nie martw się! Ten artykuł jest właśnie dla ciebie. Dowiesz się w nim, jak dobrze napisać podanie do szkoły, dyrektora, podanie o pracę oraz egzamin poprawkowy. To nie takie trudne jak ci się wydaje!

📢 Licea w Krakowie, do których najtrudniej się dostać [RANKING] Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. O tym, czy uczniowie kończący gimnazja dostaną się do wybranych przez siebie liceów, zadecydują w znacznym stopniu ich wyniki egzaminu gimnazjalnego. Te zostaną opublikowane 15 czerwca. My tymczasem sprawdziliśmy, do których liceów w Krakowie najtrudniej było się dostać w poprzedniej rekrutacji – na rok szkolny 2017/2018. 📢 Z każdego kąta wyłaziła jędza Rewolucja w karczmie "U Jędzy" nie powiodła się. Sylwia Peretti-Sikorska i Bogusław Sikorski chcą jeszcze ratować swój biznes, ale wspominają też o sprzedaży lokalu. Założyli restaurację na obrzeżach Krakowa. Wymarzyli sobie góralską chatę, a w niej polskie jedzenie. Kupili garaż z dobudówką przy ul. Wodnej w Płaszowie i zorganizowali karczmę.

