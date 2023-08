Przegląd prasy 20.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia [20.08.23]”?

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia [20.08.23] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Memoriał Wagnera 2023. Mecz Polska - Francja dostarczył kibicom emocji. Górą Biało-Czerwoni W Memoriale Wagnera 2023 w Krakowie polscy siatkarze w sobotę wygrali z Francją 3:1. To ich pierwsze zwycięstwo w turnieju rozgrywanym w Tauron Arenie. W niedzielę, na zakończenie, zmierzą się z Włochami.

📢 Trzebienice. Paliła się... strażacka remiza. Ogień już opanowany Do nietypowego pożaru doszło w sobotę w Trzebienicach w gminie Gołcza. Około godz. 17.20 wybuchł pożar na poddaszu strażackiej remizy.

Prasówka 20.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Iwanowice. Groźny wypadek z udziałem koparki. Zablokowana droga powiatowa W Iwanowicach Dworskich (powiat krakowski) doszło w sobotę po południu do wypadku. Mężczyzna kierujący koparką stracił panowanie nad pojazdem i spadł ze skarpy. Pierwsze informacje mówią o osobach poszkodowanych. Na miejsce został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pracują też strażacy i zespół ratownictwa medycznego. Droga powiatowa przy której doszło do zdarzenia jest całkowicie zablokowana.

📢 Najbardziej kolorowa impreza zawitała do Krakowa. Uczestnicy obrzucali się proszkiem Najbardziej kolorowa impreza zawitała w weekend do Krakowa. Mowa o eksplozji kolorów. To zabawa, w czasie której uczestnicy wyrzucają w górę różnokolorowe proszki, które tworzą w powietrzu barwną chmurę. 📢 Wybory parlamentarne 2023. "Jedynki" Koalicji Obywatelskiej zaprezentowały się w Krakowie Koalicja Obywatelska przedstawiła w Krakowie swoich liderów w nadchodzących wyborach do Sejmu. - Będziemy pracować razem i wszędzie, gdzie się da, ponieważ Kraków nie zasługuje na Prawo i Sprawiedliwość. Jestem przekonany, że wszyscy zrobimy to, co do nas należy i w Krakowie PiS nie wygra - przekonywał podczas konferencji prasowej Bartłomiej Sienkiewicz, który został "jedynką" listy w Krakowie.

📢 Ćwierć wieku temu w Krakowie otwarta została pierwsza IKEA. Pamiętacie, jak robiło się zakupy pod koniec lat 90.? Archiwalne zdjęcia 25 lat temu w Krakowie pojawił się sklep Ikea. Gdy w 1998 roku w wakacje otwierano sklep tej sieci, mało kto wiedział, co to jest szwedzki design. Ciekawość była tak ogromna, że pierwsi klienci pojawili się już 3 dni przed otwarciem. Rozbili namioty i nocowali przed sklepem. Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Mecze Polski w ME siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela grupy A, faza pucharowa ME w siatkówce kobiet 2023 Polska zaczęła od meczów w grupie A w Gandawie, sprawdź kiedy i z kom grają dzisiaj Polki. Tutaj znajdziesz wyniki, terminarz, tabelę i składy ze wszystkich spotkań naszych siatkarek na Eurovolley. Mistrzostwa Europy odbywają się w czterech krajach.

📢 Zbiórka po wypadku w Harmężach pod Oświęcimiem, w którym zginęło trzech ludzi. 13-latek chce doposażyć jednostki OSP w sprzęt medyczny Gdy doszło do tragicznego wypadku w Harmężach (pow. oświęcimski), w którym zginęło trzech młodych mężczyzn, pierwsi na miejscu byli ludzie z najbliższego domu - dwie kobiety z dziećmi, trzynastoletnimi Kacprem i jego równolatką Oliwką. To oni próbowali ratować ofiary. Nie udało się, co mocno to przeżyli. Kacper, który jest młodych strażakiem, założył zbiórkę w internecie. Chce doposażyć jednostki OSP w sprzęt ratujący życie. Jego pomysł poparły rodziny zmarłych. 📢 Kosze pełne grzybów! Wysyp prawdziwków w małopolskich lasach. Czytelnicy pokazują swoje zbiory Wszyscy narzekali ostatnio na pogodę, ale była - bardzo liczna! - grupa osób, którą padające deszcze napawały nadzieją. Nadzieją na, ma się rozumieć, udane grzybobranie! I rzeczywiście - w Małopolsce mamy teraz prawdziwy wysyp grzybów, a dowodem są zdjęcia, którymi podzielili się z nami nasi Czytelnicy.

📢 Proszowice. Strażacy weszli przez okno do mieszkania starszej kobiety W sobotę rano proszowiccy strażacy zostali wezwani do otwarcia mieszkania na poddaszu jednego z bloków przy ulicy 3 Maja w Proszowicach. W środku znajdowała się starsza kobieta, która była zamknięta od środka. Przebywający na miejscu syn nie mógł się do niej dostać. Strażacy weszli do mieszkania przez okno. Stwierdzili, że kobieta żyje, choć źle się poczuła i nie była w stanie otworzyć drzwi. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił kobiecie pomocy.

📢 W weekend duże utrudnienia dla pasażerów MPK. Tramwaje nie dojeżdżają do Bronowic W weekend, 19 i 20 sierpnia, na ul. Karmelickiej będą prowadzone prace przy awaryjnej naprawie sieci kanalizacyjnej. Wstrzymany zostanie ruch tramwajów od Teatru Bagatela do pętli w Bronowicach Małych. 📢 Dziedzictwo odc. 93. Zuhal się zakochała. Streszczenie odcinka [22.08.23] Seher nie wytrzymuje i urząda Yamanowi awanturę. Chwilę później zaczyna go przepraszać. Dlaczego? W kim zakochała się Zuhal? Już teraz przeczytaj streszczenie 93. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Horoskop dzienny na 19 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 19 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 TE IMIONA przyciągają pieniądze! Mają szansę na finansowy sukces! Kto będzie bogaty? 19.08.2023 Imię to coś więcej niż tylko nazwa. Określa nas, naszą osobowość, nierzadko wywołując skojarzenia z innymi osobami. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak ściśle imiona powiązane są z naszymi predyspozycjami i cechami charakteru. Wejdź w naszą galerię i sprawdź, czy twoje imię znajduje się na liście tych, przyciągających pieniądze jak magnes! 📢 Winnica Gródek w Zbyszycach to sądecka Toskania. Lokalne trunki i fantastyczne widoki na Jezioro Rożnowskie doceniają znane osoby Gmina Gródek nad Dunajcem jest coraz bardziej popularna. W promocji tej przepięknie położonej okolicy nad Jeziorem Rożnowskim przysłużyły się luksusowe hotele, wodne atrakcje, ale także niezwykle malownicze miejsce, w którym uprawia się winogrona. Winnica Gródek w Zbyszycach nazywana jest sądecką Toskania, a wytwarzane tam wino doceniło już wiele osób. To także miejsce chętnie wybierane przez pary młode na sesję ślubną. Winnica jest popularna wśród celebrytów i znanych osób. Ostatnio odwiedził ją m.in. były prezydent Aleksander Kwaśniewski wraz z żoną, dziennikarka Dorota Wellman czy sądecka aktorka Katarzyna Ucherska.

📢 ME siatkarek 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polki w mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet? Mecze dzisiaj Mistrzostwa Europy 2023 w siatkówce kobiet ruszyły 15 sierpnia, sprawdź dzisiaj wyniki meczów, terminarz, z kim gra Polska. Najlepszą drużynę kontynentu poznamy 3 września, a w walce o medale powinni się liczyć także nasze siatkarki.

📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec 19.08.2023 Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia! 📢 Renowacja kamienicy przy ul. Limanowskiego zakończona. Efekt jest piorunujący Zakończył się remont elewacji frontowych kamienicy u zbiegu ulic Limanowskiego i Węgierskiej. Prace trwały trzy lata i objęły m.in. czyszczenie elewacji, wymianę stolarki okiennej czy założenie nowych tynków. Nadzór nad renowacją sprawował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

📢 Kraków doceniony przez turystów z krajów arabskich. W lipcu odwiedziło nas blisko 14 tys. turystów ze Wschodu Kraków od lat pozostaje sercem polskiej turystyki. Unikatowość stolicy Małopolski zaczynają dostrzegać turyści z Półwyspu Arabskiego, których coraz więcej można spotkać na ulicach miasta. W lipcu br. było to ok. 14 tys. osób. 📢 Aktualnie most tymczasowy obok remontowanego mostu Dębnickiego to zbyt drogie rozwiązanie. Kiedyś "Lajkonik" odciążał ruch Na początku lipca br. rozpoczął się remont mostu Dębnickiego. Gdy przed blisko 25 laty prowadzono gruntowne prace przy przeprawie łączącej Stare Miasto i Zwierzyniec z Dębnikami, ruch drogowy przeniesiono wówczas na składany most wojskowy Lajkonik, który zdemontowano po zakończeniu prac, a następnie tymczasowo postawiono w rejonie Zabłocia w celu odciążenia ruchu samochodowego na moście Powstańców Śląskich. Tym razem jednak takie rozwiązanie nie było możliwe. Miasto wyjaśnia, że koszt rozłożenia tymczasowego mostu składanego, znacznie przekroczyłby koszty prac remontowych prowadzonych na moście, a samo opracowanie dokumentacji z uzgodnieniami zajęłoby co najmniej kilka miesięcy.

📢 Wisła Kraków. Wnioski po porażce „Białej Gwiazdy” z Odrą Opole Druga porażka z rzędu, cierpliwość kibiców, która już praktycznie się wyczerpała. Tak wygląda obraz Wisły Kraków po meczu z Odrą Opole, przegranym w piątkowy wieczór na stadionie przy ul. Reymonta przez „Białą Gwiazdę” 1:3. Czas na pomeczowe wnioski. 📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Odrą Opole To druga kolejna porażka Wisły Kraków. W piątek wieczorem „Biała Gwiazda” przegrała z Odrą Opole 1:3. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że krakowianie grali przez większość czasu w dziesiątkę, to dali się rywalowi zdominować za bardzo. Tak naprawdę fakt, że prowadzili aż do 80. min 1:0n wynikał ze sporego szczęścia. Grę piłkarzy Wisły trudno w tym meczu ocenić wysoko. 📢 Prezes Jarosław Królewski o posadzie trenera Wisły: Musimy wszystko na spokojnie przeanalizować Z powodu porażki z Odrą Opole kibice Wisły Kraków domagali się zmiany trenera Radosława Sobolewskiego. Prezes klubu i większościowy udziałowiec Jarosław Królewski zaraz po meczu zaznaczył, że potrzebna jest spokojna analiza.

📢 Wisła Kraków. Kibice wspierali „Białą Gwiazdę” na meczu z Odrą Opole, ale na końcu nie wytrzymali... Drugi w tym sezonie mecz w roli gospodarza rozegrała w piątkowy wieczór Wisła Kraków. Tym razem „Biała Gwiazda” podejmowała Odrę Opole, a z wysokości trybun wspierało ją ponad 13 tysięcy widzów. 📢 Wisła Kraków przegrywa z Odrą Opole. Kibice głośno domagają się dymisji Radosława Sobolewskiego Gwizdy, głośne okrzyki „pajace” do piłkarzy Wisły Kraków i domaganie się zwolnienia trenera Radosława Sobolewskiego – takie obrazki mieliśmy po zakończeniu meczu z Odrą Opole, który „Biała Gwiazda” przegrała na swoim stadionie 1:3. Fani są wściekli po takim początku sezonu, jaki prezentują wiślacy.

📢 Miechów. Chcą prawie 30 milionów na budowę hali sportowej Gmina Miechów złożyła trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach kolejnej edycji programu Polski Ład. Największy z nich opiewa na kwotę prawie 30 milionów złotych, która miałaby zostać przeznaczona na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1.

📢 Proszowice. Budowa nowej biblioteki już skończona. Księgozbiór wróci na wiosnę W Proszowicach zakończyły się prace związane z rewitalizacją i rozbudową Biblioteki Publicznej. Wykonano rewitalizację starej części biblioteki oraz dobudowano nowy pawilon. Ponieważ obiekt nie został jeszcze wyposażony w meble, księgozbiór pojawi się na miejscu prawdopodobnie na wiosnę. Całość prac kosztowała ponad siedem i pół miliona złotych.

📢 Memoriał Wagnera 2023. Wyniki i terminarz siatkarskiego turnieju w Krakowie Memoriał Wagnera w 2023 r. odbędzie się w dniach 18-20 sierpnia, sprawdź wyniki i terminarz prestiżowego turnieju towarzyskiego w Krakowie. Dla uczestników zawodów siatkarzy w Tauron Arenie będzie to ostatni sprawdzian przed mistrzostwami Europy. 📢 MŚ 2023 w lekkoatletyce. Oto piękne rezprezentantki Polski na mistrzostwa świata w Budapeszcie. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Budapeszcie rozgrywane są w sierpniu 2023 r. W reprezentacji na tę imprezę Polski znalazły się 34 zawodniczki. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji. Nasze lekkoatletki prezentują na Instagramie swoje wysportowane ciała. 📢 Zaproszenie na dożynki gminy Miechów do Jaksic W niedzielę (20 sierpnia) na boisku sportowym w Jaksicach odbędą się dożynki gminy Miechów. Swój udział w wydarzeniu zapowiedziało 17 wiejskich delegacji oraz liczni goście.

📢 Wielka przebudowa krakowskiej Bonarki. Inwestycja ma się zakończyć w 2025 roku W 2025 r. ma się zakończyć trwająca od kilku lat przebudowa Bonarki. Dzięki inwestycji centrum handlowe ma się stać bardziej nowoczesne. W ramach dotychczasowych prac przebudowano pasaże, zwiększając przestrzeń na sklepy. Na początku 2024 roku planowane jest rozpoczęcie modernizacji części restauracyjnej. 📢 Proszowianka przed startem okręgówki. Mają swój cel, ale nie chcą o nim głośno mówić W nadchodzący weekend rozpoczyna rozgrywki I grupa krakowskiej klasy okręgowej, w której rywalizuje Proszowianka. W swoim pierwszym meczu podopieczni Mariusza Bieniasa zmierzą się w niedzielę o godz. 16 na własnym boisku ze Świtem Krzeszowice. W ekipie z Proszowic doszło latem do kilku zmian.

📢 Małopolskie Święto Warzyw w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. To dziękczynienie dla rolników i okazja do promocji przysmaków regionalnych Producenci warzyw z całego regionu spotkają się na dorocznej imprezie XIII Małopolskim Święcie Warzyw w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Będzie okazja podziękować wszystkim rolnikom za trud uprawy warzyw i szczególnie nagrodzić liderów w tej dziedzinie. W trakcie imprezy zaplanowano degustacje tradycyjnych przysmaków, z których słynie region. Święto odbędzie się 3 września 2023 r. na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim. Od rana będą prezentacje firm, a oficjalne rozpoczęcie od mszy św. o godz. 13.

📢 Restauracje i kawiarnie z widokiem na Kraków. Oto TOP 10 miejsc idealnych na spotkania ze znajomymi i podziwianie panoramy miasta [17.08] Restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają! Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie! 📢 Nowoczesny dworzec autobusowy powstaje w Miechowie. Będzie taras na dachu i fotowoltaika Trwa budowa dworca autobusowego w Miechowie. Zagospodarowany będzie także teren wokół obiektu. Inwestycja ma poprawić komfort podróżowania, dać lepszy dostęp do komunikacji i miejsc parkingowych. To rewitalizacja przestrzeni publicznej, ale i ważna wizytówka miasta. Stąd będzie można jechać do sąsiednich gmin, powiatów oraz województw. Dworzec ma być gotowy latem 2024 roku.

📢 ME siatkarek 2023. Poznaj skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy [ZDJĘCIA] Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet rozpoczęły się 15 sierpnia. W gronie 32 drużyn jest też oczywiście reprezentacja Polski, która ma walczyć o medale. Na ME rozgrywane w czterech krajach powołanych zostało 14 zawodniczek. Poznaj nasze siatkarki, w galerii zdjęci z Instagrama. 📢 Miechów. Upalne obchody Święta Wojska Polskiego Piękna, słoneczna pogoda i wysoka temperatura towarzyszyły wtorkowym obchodom Święta Wojska Polskiego w Miechowie. PO części oficjalnej odbyły się zawody strzeleckie. 📢 Solcza. Rolnicy z gminy Pałecznica świętowali dożynki obok nowego domu ludowego Położona na obrzeżach województwa małopolskiego mała wieś Solcza gościła w tym roku rolników z gminy Pałecznica na dorocznych dożynkach. Wybór wsi-gospodarza święta plonów nie był przypadkowy. Mieszkańcy Solczy doczekali się bowiem w tym roku swojego domu ludowego, którego bardzo im brakowało.

📢 Tyle zarabia żołnierz. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach. Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku! Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach. 📢 Dożynki w Opatkowicach. Zamiast dziękować za plony, prosili o dobrą pogodę Już dawno tradycyjne święto plonów nie wzbudzało tylu kontrowersji, co niedzielne dożynki gminy Proszowice w Opatkowicach. Choć sama impreza okazała się udana - dopisała pogoda i delegacje z wieńcami - to w wypowiedziach uczestników wielokrotnie wracała kwestia aury, która nie pozwoliła zebrać zbóż zgodnie z planem. Dlatego część rolników w niedzielę świętowała, a część zajęta była żniwami.

📢 Krzeszowickie Palce Lizać na miejskim Rynku, czyli wielkie gotowanie na osiem garów oraz patelnię samorządową Dwie kuchnie polowe i wielka patelnia - taki sprzęt stanął na Rynku w Krzeszowicach. Tak wyglądała kulinarna rywalizacja podczas Dni Krzeszowic. Kucharze zaoferowali cztery dania, w tym dwie zupy. Swoje kulinarne wariacje zaproponowali także przedstawiciele władz gminy - burmistrz i radny. Do tego desery dołożyły panie z kół gospodyń wiejskich - przyjechały ze słodkimi babeczkami.

📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami. Zobacz jak tu się wypoczywa Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać. Mamy zdjęcia.

📢 Miasta rozwodników. W tych małopolskich miejscowościach małżeństwa rozpadają się najczęściej W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30 procent w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70 procent w wyniku śmierci współmałżonka. Przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące rozwodów na tysiąc mieszkańców w małopolskich miejscowościach. Zobaczcie, gdzie w naszym regionie małżeństwa najczęściej się rozpadają. 📢 Dwór w Modlnicy zachwyca o każdej porze roku. Otworzył bramy dla turystów i mieszkańców. Miejsce do spacerów i sesji zdjęciowych Klasycystyczny dwór Konopków w Modlnicy pod Krakowem otworzył swoje bramy dla zwiedzających i szukających ciekawych miejsc do spacerów, rekreacji, odpoczynku. Został tu zorganizowany dzień otwarty. Ten odremontowany zabytek, należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z parkiem jest udostępniany dla turystów i mieszkańców tutejszej gminy Wielka Wieś.

📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym! 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Warszawa 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Warszawie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Warsaw Open.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Warszawa 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach Legii Warszawa. 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

📢 Miechów. Maturzyści Liceum Ogólnokształcącego bawili się na studniówce w czuszowskim Gościńcu Uczniowie pięciu klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie bawili się na balu studniówkowym w Gościńcu w Czuszowie. 📢 Bezpłatny ośrodek rekreacji z plażami pod Krakowem pełen ludzi. Dolina Raby się rozkręca! 24.07.2022 Dwie piaszczyste plaże, miasteczko rowerowe, boiska do gry w siatkówkę, park linowy, plenerowa siłownia, ścianki wspinaczkowe, możliwość pływanie kajakiem, łódką i rowerem wodnym, dwa place zabaw, park edukacyjny - takie m.in. atrakcje czekają na odwiedzających nowy Ośrodek Rekreacyjny „Dolina Raby” na granicy Kłaja i Targowiska. To pierwsze w powiecie wielickim gminne centrum wypoczynkowe. Nadrabska enklawa powstała z pomocą dotacji unijnej, co oznacza, że wstęp na teren obiektu, a także większość atrakcji są bezpłatne.

📢 Diecezja tarnowska. Trzeci dzień Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, pątnicy minęli już Proszowice [ZDJĘCIA] W czwartek 19 sierpnia na szlak Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę wyruszyły grupy nr 3, 8 i 24. Pątnicy przemierzają trasę od Nowego Brzeska do Radziemic. W sumie pokonają 26 kilometrów.

Oto najlepsze miasta do życia w Polsce