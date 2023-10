Przegląd prasy (20.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka - tak mieszkają i żyją na co dzień. Ogromna posiadłość u stóp gór [20.10.2023 r.]”?

Prasówka 20.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka - tak mieszkają i żyją na co dzień. Ogromna posiadłość u stóp gór [20.10.2023 r.] Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są dowodem na to, że nawet w show-biznesie można zbudować trwały związek. Modelka i muzyk od 2014 roku są parą, a w 2018 roku powiedzieli sobie sakramentalne tak. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci. Para posiada ekskluzywną posiadłość w Tatrach. Zobacz, jak tam wygląda w środku!

📢 Waloryzacja emerytur po wyborach. Nowe wyliczenia netto i brutto waloryzacji [20.10.2023 r.] Waloryzacja emerytur 2024 ma być rekordowa, ale wielu seniorów zaczęło się zastanawiać, jaki wpływ na tę waloryzację mogą mieć wyniki wyborów parlamentarnych. Wyjaśniamy dwie kluczowe kwestie i prezentujemy wyliczenia.

📢 Takie są pomysły na modny przedpokój. Zobacz najnowsze inspiracje i zdjęcia [20.10.2023 r.] Szukasz inspiracji na stylowy, modny i praktyczny przedpokój? Zobacz zdjęcia od internautów - zadbali o ściany, meble i dodatki.

Prasówka 20.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia [20.10.2023 r.] Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia.

📢 Leszek Teleszyński, czyli ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak dziś wygląda. Aktor ma 76 lat [20.10.2023 r.] Leszek Teleszyński w latach 70. łamał kobiece serca za sprawą roli ordynata Michorowskiego w "Trędowatej" czy księcia Bogusława Radziwiłła w "Potopie". Aktor obecnie ma 76 lat. Oto jak zmienił się po blisko 50 latach od premiery tamtych produkcji. Tak dziś wygląda Leszek Teleszyński. 📢 Najgorsza kawa - powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy lepiej unikaj [20.10.2023 r.] Kawa kawie nie równa. Wiele zależy od sposobu parzenia, dodatków czy samego produktu. Niektóre typy kaw, choć trudno odmówić im dobrego smaku i aromatu, mogą niekorzystnie działać na nasze zdrowie. Sprawdź nasze zestawienie kaw, których należy unikać. 📢 Mała kuchnia - zdjęcia i aranżacje nie tylko od projektantów. Oto najciekawsze pomysły [20.10.2023 r.] Kuchnie w mieszkaniach to zwykle pomieszczenia kilkumetrowe lub wydzielone aneksy. Okazuje się, że dobrze zagospodarowana mała kuchnia zmieści wszystko co jest nam niezbędne, a mało miejsca to wcale nie problem. Zebraliśmy dla Was oryginalne projekty na mała kuchnie i aneksy, które będą królestwem nawet dla zawodowych kucharzy.

📢 Oto modne fryzury dla kobiet po 50. Takie cięcia i uczesania odejmą lat [20.10.2023 r.] Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej.

📢 Ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku [20.10.2023 r.] Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku.

📢 Modne fryzury na jesień 2023 - zdjęcia i inspiracje. Mamy najmodniejsze uczesania dla kobiet [20.10.2023 r.] Fryzur może poprawić lub zepsuć nam samopoczucie. Szczególnie kobiety przykładają wagę do wyglądu swoich włosów. Dobrze obcięte włosy będą z nami współpracować, gorzej jeśli sami nie wiemy czego chcemy. Przy doborze fryzury warto wziąć pod uwagę naturę włosów. Zobaczcie, jakie fryzury kobiety będą wybierać jesienią 2023. Oto najmodniejsze uczesania. 📢 Oto paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci [20.10.2023 r.] Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Emerytury w listopadzie 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

📢 Nowa hala sportowa w Krakowie. Na jubileusz 65-lecia IX LO 19 października, przy okazji jubileuszu 65-lecia szkoły, otwarta została nowa hala sportowa przy IX Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Wróblewskiego. Przekazania już 14. tego typu obiektu wybudowanego w ramach prowadzonego przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie programu „Pędem do hali” dokonał zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [20.10.2023] I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd! 📢 Pensja minimalna 2024 - tyle dostaniesz na rękę. Oto wyliczenia netto płacy minimalnej [20.10.2023] W 2024 roku płaca minimalna w Polsce ponownie pójdzie w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które gwarantuje dwie podwyżki pensji minimalnej w 2024 r. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 1 stycznia, a kolejny wzrost wynagrodzeń zaplanowano na 1 lipca. Wiemy, ile wyniesie pensja minimalna w 2024 r. oraz jaka będzie stawka godzinowa za pracę. Sprawdź, o ile wzrośnie twoje wynagrodzenie w 2024. Mamy wyliczenia netto płacy minimalnej!

📢 Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa - zobacz zdjęcia [20.10.2023] Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa.

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Takie są zasady sanatorium za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów. 📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej 780 pod Krakowem. Zderzyły się trzy pojazdy, są duże utrudnienia W czwartek, 19 października po południu doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 780 w Przegini Duchownej w gminie Czernichów. Na pasie drogi w kierunku Krakowa zderzyły się trzy samochody: dwa osobowe i dostawczy. Pojazdy zostały uszkodzone, są duże wycieki, występują duże utrudnienia w ruchu.

📢 Kościelec. To nie składowisko wraków, tu szkolą się strażacy W Małopolsce do tramwaju można wsiąść tylko w Krakowie. Prawda czy fałsz? Okazuje się, że fałsz, bo to samo zrobić również w podproszowickim Kościelcu. Co prawda ten tramwaj nigdzie już nie pojedzie, ale jest. Podobnie jak autobusy miejskie, wagony kolejowe, a nawet śmigłowiec. Wszystko to są elementy wyposażenia poligonu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING 19.10.2023 Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home.

📢 Takimi cackami jeździliśmy po krakowskich ulicach w latach 90. To były czasy! 19.10.2023 Mały fiat, polonez caro, duży fiat i daewoo - te pojazdy opanowały krakowskie ulice w latach 90. Na rynku brakowało samochodów, więc był to czas, kiedy praktycznie nie istniały korki. Wyobrażacie sobie Kraków w takiej sytuacji dziś? Zobaczcie, jak to wyglądało jeszcze niemal 30 lat temu! 📢 Oszuści uwzięli się na mieszkańców z powiatu krakowskiego. Kobieta straciła 300 tys. zł, dzień wcześniej ofiarą przestępstwa padła seniorka Dwa razy w tym tygodniu oszuści wyłudzili pieniądze od mieszkanek powiatu krakowskiego. Atakują metodami „na wnuczka”, „na wypadek”, „na funkcjonariusza CBŚP”, a mieszkańcy dają się nabrać. W środę, 18 października 58-letnia mieszkanka powiatu straciła 300 tys. zł. Dzień wcześniej seniorka z gminy Świątniki Górne straciła 80 tys. i złota biżuterię.

Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

📢 Fabienne Wiśniewska - tak teraz wygląda. To córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny [zdjęcia] Dzieci Michała Wiśniewskiego nie dość, że na loterii wygrały znanych rodziców, to jeszcze odziedziczyły po nich cały wachlarz talentów. Fabienne Wiśniewska, najstarsza córka wokalisty i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej świętuje właśnie prywatny sukces. 
📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz z Puszczą Niepołomice Cracovia w meczu 12. kolejki ekstraklasy zagra w sobotę o godz. 15 z Puszczą Niepołomice na własnym stadionie, bo na tym swe domowe mecze rozgrywa Puszcza Niepołomice. Po dwutygodniowej przerwie piłkarze przystępują do rywalizacji. Jaki skład wystawi trener Jacek Zieliński?

📢 Dawny nazistowski obóz pracy w lesie na Dolnym Śląsku. Tu zwożono same kobiety Arbeit Lager Birnbäumel był obozem przeznaczonym dla kobiet. W gęstym lesie między wsiami Sułów i Gruszeczka, w rejonie Doliny Baryczy na Dolnym Śląsku, wciąż można zobaczyć jego pozostałości. Fundamenty budynków, niektóre odkryte, niektóre porośnięte i zasłonięte betonowymi płytami, nadal kryją wiele historycznych tajemnic. Co znajdziemy nieopodal Gruszeczki? 📢 Cudzoziemcy zatrzymani w Muszynce. Nielegalnie przekroczyli granicę. W samochodzie osobowym było 13 osób, w tym ośmioro dzieci Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej podjęli działania w związku z siłowym nielegalnym przekroczeniem granicy na przejściu granicznym w miejscowości Muszynka w gminie Krynica-Zdrój. Do zdarzenia doszło w czwartek 19 października. Po pościgu zatrzymali samochód osobowy, którym podróżowało 13 osób łącznie z kierowcą. 📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać!

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Zakopane świętuje jubileusz 90-lecia nadania praw miejskich. Przy okazji wzbogaciło się o nowego Honorowego Obywatela 90-lecie nadania praw miejskich dla Zakopanego było okazją do podziękowań, docenienia i oddania honorów osobom zasłużonym dla miasta. Uroczysta sesja Rady Miasta Zakopane z okazji jubileuszu odbyła się w Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Była pełna podniosłych i wzruszających momentów. Przyznano wówczas wyjątkowe odznaczenia - Medale 90-lecia nadania praw miejskich Miastu Zakopane, a także Medale za Długoletnią Służbę oraz tytuł Honorowego Obywatela. 📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć takie wyjątkowe numery pojazdu? Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 43. Pelin chce zakończyć związek z Feritem. Streszczenie odcinka [25.10.23] Halis czuje się już lepiej, więc niedługo będzie mógł wyjść ze szpitala. Ferit z kolei próbuje skontaktować się z Pelin. Czy uda im się porozmawiać? Przeczytaj streszczenie 43. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 42. Halis nie wytrzymuje emocji i bije Ferita. Streszczenie odcinka [24.10.23] Halis jest wzburzony słowami Ferita. Mężczyzna nie wytrzymuje emocji. Po jednego z nich przyjeżdża karetka pogotowia. Koniecznie przeczytaj streszczenie 42. odcinka serialu "Złoty chłopak", aby poznać szczegóły.

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 41. Pelin nie daje za wygraną. Kontaktuje się nawet z Seyran. Streszczenie odcinka [23.10.23] Pelin pragnie zatrzymać Ferita. Szuka sposobu na to, aby nie wyjeżdżał z kraju. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 41. odcinka serialu "Złoty chłopak".

📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 40. Ferit zrywa z Pelin. Streszczenie odcinka [20.10.23] Ferit postanawia zmienić swoje życie. Informuje o tym między innymi Pelin. Co zrobi oprócz porzucenia jej? Jaka będzie reakcja Pelin? Przeczytaj poniższe streszczenie 40. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Dziedzictwo odc. 139. Yaman chce wyjechać z Seher za granicę. Streszczenie odcinka [25.10.23] Ikbal próbuje pokłócić Seher i Yamana. Nie wszystko idzie jednak po jej myśli. Seher natomiast jest wystraszona wizją utraty praw do Yusufa. Z czego wynika jej strach? Koniecznie przeczytaj streszczenie 139. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 136. Zuhal szaleje z wściekłości. Streszczenie odcinka [20.10.23] Zuhal jest wściekła, gdy widzi Seher i Yamana razem. W dodatku to jej zachowanie sprawiło, że jeszcze bardziej zbliżyli się do siebie. Mają jednak kłopoty. Jaką decyzję podejmie opieka społeczna w sprawie małego Yusufa? Już teraz przeczytaj streszczenie 136. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Zanim Zakopane stało się miastem. Nie uwierzysz, jak wyglądało przed ponad 100 laty! I ten widok z Gubałówki... Dokładnie 90 lat temu - 18 października 1933 roku - Zakopane uzyskało prawa miejskie. A jak to miejsce wyglądało pod koniec XIX i na początku XX wieku? Zaświadczają o tym wykonane wtedy fotografie. Zakopane, do którego prowadzi bita droga (bez korków) i Krupówki bez tłumu turystów - trudno to sobie wyobrazić, ale za to można zobaczyć. Takie zdjęcia ma w swoich zbiorach Muzeum Etnograficzne w Krakowie, a my prezentujemy ich wybór.

📢 Kraków. Prokurator i obrońca złożyli apelacje od wyroku w sprawie "Skóry". Będzie drugi proces Roberta J.? Do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynęły apelacje obrońcy i prokuratury od wyroku w tzw. sprawie "Skóry". Krakowski sąd uznał we wrześniu ub. r. Roberta J. winnym zabójstwa studentki Katarzyny Z. sprzed 25 lat i skazał go na dożywocie. Obrońca nieprawomocnie skazanego mężczyzny domaga się uniewinnienia swojego klienta. Prokuratura zarzuca w apelacji błąd ustaleń faktycznych w orzeczeniu sądu.

📢 Miechów. Burmistrz i dyrektorzy wyróżnili nauczycieli z okazji ich święta Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej nauczyciele szkół i przedszkoli samorządowych z gminy Miechów otrzymali nagrody przyznane przez burmistrza Dariusza Marczewskiego oraz dyrektorów placówek oświatowych. Grupa pedagogów otrzymała również nominacje na stopień nauczyciela mianowanego. 📢 Miechów. Nie żyje radny Tomasz Bujak. Jeszcze we wtorek głosował na sesji... W środę po południu w wieku 55 lat zmarł nagle Tomasz Bujak, wieloletni członek Rady Miejskiej w Miechowie. W przeszłości był kierownikiem miechowskiego Schroniska im. św. Bata Alberta. Radny Bujak jeszcze we wtorek brał udział w sesji Rady Miejskiej. 📢 Kraków. Rowerzyści pojadą pod prąd w samym sercu miasta. Jest alternatywa dla Szewskiej Koniec z jeżdżeniem rowerem śliską i zatłoczoną Szewską do Rynku Głównego i z powrotem? Według urzędników z Zarządu Transportu Publicznego - stworzono lepszą alternatywę. Wprowadzono kontraruch na Szczepańskiej. Co sądzicie o tym rozwiązaniu? Równocześnie budowane są nowe ścieżki rowerowe w mieście.

📢 Kawaleria rozbiła obozowisko na Błoniach w Krakowie i zaprasza „Wielka Rewia Kawalerii”, która do 22 października odbywa się na krakowskich Błoniach, to zaproszenie do podróży w czasie i udziału w niecodziennej lekcji historii. Wydarzenie jest organizowane przez Federację Kawalerii Ochotniczej RP.

📢 Poznań pogrążony w żałobie po śmierci 5-letniego Maurycego. "Cicho tu i smutno" Mieszkańcy Poznania są poruszeni tragedią, do której doszło w środę, 18 października na Łazarzu. Z nieznanych dotąd powodów 71-letni mężczyzna śmiertelnie ranił 5-letniego chłopca nożem. Przez cały dzień na miejscu tragedii kolejne osoby zostawiały znicze, kwiaty i pluszaki. 📢 To najbardziej znana polska wieś? Sułoszowa zasłynęła w Europie i świecie. Teraz dostała tytuł "Miejsce z klimatem". Zobaczcie zdjęcia Pola jak wstążki zielone, żółte, brązowe i domy wzdłuż jednej ulicy ciągnącej się kilometrami. To widok Sułoszowej, niezwyczajnie malowniczej wioski. Pamiętacie? Ta wioska zasłynęła po raz pierwszy przed kilku laty (w 2021 roku) w internecie jako zjawiskowa. Ten jej urok potwierdził niedawno wojewódzki konkurs „Turystyczne Skarby Małopolski”. W V edycji prestiżowego konkursu, prowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Małopolską Organizację Turystyczną - Sułoszowa wygrała w kategorii "Miejsce z klimatem". Gmina promuje tutejszy wspaniały Zamek w Pieskowej Skale i urokliwe skały w Dolinie Prądnika, szlaki turystyczne.

📢 Kraków. Inflacja nie ominęła studentów. Już 1350 zł za akademik, kawalerka nawet 21 proc. droższa niż rok temu RAPORT Rosnące ceny nieruchomości uderzają też w studentów. We Wrocławiu stawki za miejsce w akademiku sięgają już 1350 zł, a sam czynsz za kawalerkę w Warszawie to ponad 3200 zł. To więcej nawet o 600 zł niż jeszcze rok temu. Droższe w porównaniu z poprzednim rokiem akademickim są także mieszkania kilkupokojowe, które studenci chętnie wynajmują. A jak jest w Krakowie? 📢 Krakowscy radni przygotowali rezolucję ws. zmian w prawie drogowym. "Umożliwi usunięcie setek nieużywanych pojazdów z krakowskich ulic" Zardzewiałe, brudne, porośnięte mchem. Samochodowe wraki zalewają krakowskie ulice i osiedlowe parkingi burząc krew mieszkańcom, którzy w zatłoczonym Krakowie nie mają gdzie parkować. Ponadto stanowią zagrożenie dla środowiska. Tylko w tym roku straż miejska usunęła z przestrzeni miasta ponad 800 wraków, ale zgłoszeń przybywa. Dlatego krakowscy radni przygotowali rezolucję do polskiego rządu, która może pomóc rozwiązać problem.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Przepis na obiad. TOP 15 obiadów na październik. Obiady tanie i pyszne w sam raz na jesień Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w październiku. Ten miesiąc obfituje w świeże warzywa, więc inspiracji jest mnóstwo. Zebraliśmy dla Was TOP 15 na tanie i pyszne obiady, w których królują warzywa. Kotlety z kalafiora, placki z cukinii, zapiekany bakłażan, knedle z brzoskwiniami, pierogi z kurkami, kasza z dynią i jarmużem to tylko niektóre propozycje. Zobaczcie.

📢 Ciasto biszkoptowe: z masą budyniową i galaretką. TOP 12 przepisów na ciasta na biszkopcie, które zawsze wychodzą Biszkopt to nic trudnego! To lekkie ciasto na bazie jajek i mąki. Na podstawie biszkoptu można przygotować wiele smacznych i wyjątkowych ciast. Nie tylko tortów! Zobaczcie najlepsze przepisy na ciasta na biszkopcie, m.in. ciasto na biszkopcie z musem pomarańczowym i lekką pianką, ciasto na biszkopcie z masą budyniową, bezą kokosową i ananasem czy w końcu ciasto cherry na biszkopcie z masą budyniową i galaretką. A może mocno alkoholowe ciasto pijana zakonnica” lub tiramisu dla pełnoletnich? Palce lizać!

📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur 2024. Wyliczenia prognozowanych wzrostów emerytur Według wstępnych informacji, wiemy więcej wskaźniku waloryzacji emerytur, który może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024 roku, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 złotych znajdziesz w naszej galerii. 📢 Wypadek na autostradzie A4. Zderzyły się dwa samochody. Są utrudnienia W środę, 18 października miał miejsce wypadek na autostradzie A4 w okolicy Balic i Kryspinowa. Zderzyły się dwa samochody osobowe na pasie w kierunku Rzeszowa. Z pierwszych relacji służb wynikało, że jedna osoba jest poszkodowana. Wezwano na pomoc wszystkie służby ratownicze. Pojazdy zostały usunięte na pas awaryjny, ale mimo to na A4 występowały utrudnienia w ruchu. 📢 50 GENIALNYCH zdjęć Krakowa sprzed 50 lat! 18.10.2023 50 lat temu Kraków był zupełnie innym miastem niż dziś. Ludzie, choć niezamożni, wydawali się być bardziej szczęśliwi, a miasto tętniło życiem. Do 31 maja 1975 r. miasto Kraków stanowiło oddzielne samodzielne województwo, które wówczas prężnie się rozwijało! Krakowskie dzielnice trafiały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - były to Stare Miasto i Kazimierz. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z tamtego okresu!

📢 Kraków sprzed niemal stu lat na KOLOROWYCH zdjęciach! 18.10.2023 Kraków sto lat temu był miastem odbudowującym się i tętniącym życiem. Po I wojnie światowej Miasto Królów w dalszym ciągu było ważnym ośrodkiem kulturalnym, a także politycznym Polski. W 1921 roku Wawel stał się nawet jedną z oficjalnych Rezydencji Prezydenta Polski Ignacego Mościckiego. W późniejszych latach miastem targały strajki i krwawe starcia uliczne. Jednak patrząc na zdjęcia, które wykonano w latach 1920-1930 widzimy jedno - piękno Krakowa. 📢 Wójt Gołczy wyróżnił dyrektorów i nauczycieli z okazji ich święta Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt gminy Gołcza Lesław Blacha wyróżnił dyrektorów i nauczycieli tamtejszych szkół. Przyznane nagrody maja być wyrazem uznania i podziękowaniem za pracę na rzecz rozwoju lokalnej oświaty. 📢 Śliczna Maria Andrejczyk publikuje bardzo odważne zdjęcia. To jedna z najładniejszych polskich lekkoatletek! 18.10.2023 Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem. Zobacz gorące zdjęcia, kliknij w galerię.

📢 Kraków. Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada. Koniec wielkich korków? W przyszłym tygodniu rozpocznie się budowa lewoskrętu z ulicy Żmujdzkiej w aleję 29 Listopada. Celem tej inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu na skrzyżowaniu. Bo ten co nie próbował się włączyć ze Żmujdzkiej w al. 29 Listopada nie wie co to nuda i ślimacze tempo. Po tej inwestycji faktycznie może być lepiej. Choć przez prawie rok czekają nas utrudnienia. 📢 Powiat miechowski. O dwóch milionach złotych decydowały pojedyncze głosy wyborców Niedzielne wybory parlamentarne w powiecie miechowskim, podobnie jak w całym kraju, były rekordowe pod względem frekwencji. Do urn wybrało się 26509 osób na 37909 uprawnionych do głosowania. Dało to wynik 69,93 procent. Największy odsetek wyborców głosował w gminie Gołcza, ale decydowały o tym ułamki procenta. Frekwencyjne rekordy padły w obwodowych komisjach wyborczych na terenie gmin Miechów i Książ Wielki.

📢 Tragedia podczas spaceru przedszkolaków w Poznaniu. 71-letni mężczyzna ugodził 5-latka nożem. Dziecko nie żyje 71-letni mężczyzna dźgnął 5-letnie dziecko nożem na poznańskim Łazarzu. Chłopiec zmarł w szpitalu. Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę podczas spaceru przedszkolaków z pobliskiej placówki. Mężczyzna został ujęty. 📢 Odkrycia przy kościele na ul. Grodzkiej w Krakowie: wielka siedziba możnowładcza sprzed 700 lat, a potem pracownia ludwisarska Na mury okazałej kamienicy z przełomu XIII i XIV wieku, która wówczas swoimi nadzwyczajnymi rozmiarami na pewno wyróżniała się w otoczeniu, natrafili archeolodzy przy kościele świętych Piotra i Pawła w Krakowie (ul. Grodzka). Zdaniem badaczy wszystko wskazuje na to, że była to siedziba możnowładcza potężnego rodu Toporczyków. Sensacją na skalę europejską są z kolei - również odkryte w tym miejscu - dwa zachowane w całości piece i ogromna seria tygli z pracowni odlewniczej, która funkcjonowała tam kilkaset lat temu.

📢 Powiat proszowicki. Gdzie głosowało najwięcej, a gdzie najmniej wyborców Niedzielne wybory parlamentarne w powiecie proszowickim, podobnie jak w całym kraju, były rekordowe pod względem frekwencji. Do urn wybrało się 23501 osób na 33742 uprawnionych do głosowania. Dało to wynik 69,65 procent. Największy odsetek wyborców głosował w gminie Nowe Brzesko, ale frekwencyjny rekord padł w obwodowej komisji wyborczej na terenie gminy Koniusza. 📢 Najbogatsi polscy sportowcy i sponsorzy klubów. Poznaliśmy ich majątki! 2023 Na liście portalu "Wprost", który opublikował listę najbogatszych Polaków za rok 2023, jest wielu znanych sportowców, a także przedsiębiorcy i biznesmeni, którzy postanowili zainwestować w kluby piłkarskie albo są sponsorami sportu w naszym kraju. Nie mogło więc zabraknąć na niej także zamożnych postaci z Małopolski, o czym możecie się przekonać przeglądając zestawienie, jakie przygotowaliśmy poniżej.

📢 Tak dostaniesz projekt domu bez pozwolenia (do 70 mkw). Za ile go zbudujesz? Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Wybory 2023. W powiecie myślenickim zdecydowanie wygrał PiS. Jeden mieszkaniec został wybrany do parlamentu Mieszkańcy powiatu myślenickiego wybierali spośród 110 kandydatów w okręgu wyborczym nr 12 obejmującym powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki. Mandatów do obsadzenia w Sejmie jest 8. Natomiast do Senatu wyborcy głosowali w okręgu nr 30 obejmującym te same powiatu co do Sejmu. Wybierali 1 senatora spośród pięciu kandydatów.

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia! Koniecznie zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Cowboy copper, shaggy bob i inne 18.10. W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Budowa Trasy Wolbromskiej. Zobaczcie postęp prac na zdjęciach z drona. Będą też utrudnienia. Inwestycja ma być gotowa w tym roku! Trwa budowa Trasy Wolbromskiej, która ma poprawić wyjazd z Krakowa na północ i odciążyć istniejące drogi na granicy z gminą Zielonki. Prace są już mocno zaawansowane. W Krakowie trasa połączy się z infrastrukturą wybudowaną i przebudowaną w ramach prowadzenia nowej linii tramwaju do Górki Narodowej. To tu właśnie pojawią się zmiany w ruchu i utrudnienia.

📢 Zupa krem to pomysł na sycący obiad. Zobacz, jakie gęste zupy warto przygotować. Najlepsze przepisy Kolorowe, smaczne, zdrowe, a do tego sycące. Niewątpliwie zupa krem to same zalety. Można ją zrobić z selera, brokułów, buraków, pora, pomidorów… Ograniczają nas właściwie tylko nasze upodobania. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy na kremowe zupy. 📢 Rekordziści w wyborach 2023. Kandydaci z największą liczbą głosów w Polsce. Są reprezentanci Krakowa. Zobacz TOP 20 Na liście osób z największą liczbą głosów zdobytych podczas wyborów w kraju są nazwiska znanych polityków, ale nie brak też niespodzianek. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak wygląda dwudziestka kandydatów, którzy dla swoich ugrupowań zdobyli najwięcej głosów. 📢 Wybory 2023. W powiecie myślenickim najliczniej głosowali w Wiśniowej, Myślenicach i Sieprawiu, najmniejsza frekwencja była w Raciechowicach W powiecie myślenickim największą frekwencję odnotowano w gminie Wiśniowa, choć ten rekord powiatowy sięgający prawie 78 proc. głosujących skutecznie ścigali mieszkańcy gminy Myślenice, która miała niemal porównywalny wynik, a niewiele do niego brakowało także mieszkańcom gminy Siepraw. W ciągu dnia - w niedzielę wyborczą najchętniej do urn szli mieszkańcy gminy Tokarnia. Jednak na koniec wyprzedzili ich wyborcy z pięciu innych gmin powiatu myślenickiego. Zobacz jak zmobilizowani byli wyborcy w poszczególnych gminach.

📢 Wybory 2023. W powiecie wielickim najliczniej głosowali w Wieliczce i Niepołomicach, a najmniejsza frekwencja była w gminie Kłaj Rekord frekwencji w powiecie wielickim padł w samej gminie Wieliczka, bo tu ogona frekwencja wyniosła ponad 80 proc. Ponadto rekordowa komisja to nr 30 w Strumianach, gdzie zagłosowało 86,73 procent uprawnionych. Do 80 proc. zbliżyli się też wyborcy w gminie Niepołomice. Najmniej licznie do urn szli mieszkańcy gminy Kłaju, chociaż przekroczone 76 procent to także bardzo dużo. Zobacz frekwencję we wszystkich gminach powiatu wielickiego przez cały dzień wyborczy.

📢 Krajobraz po wyborach. Oni nie dostali się do Sejmu i Senatu z Małopolski We wtorek 17 października jasne stało się, kto dostał się do Sejmu i Senatu, a kogo już więcej nie zobaczymy w parlamencie. Zaskoczeń nie brakuje, zwłaszcza w Małopolsce. Oto najwięksi przegrani, którym mandaty przeszły koło nosa.

📢 Powiat miechowski bez mandatu. Najlepszy wynik osiągnął Mirosław Dróżdż Żaden z kandydatów na parlamentarzystów zamieszkałych na terenie powiatu miechowskiego nie zdobył mandatu w niedzielnych wyborach. Najbliższy sukcesu był Mirosław Dróżdż, który z poparciem 5188 głosów osiągnął siódmy wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości. 📢 Utrudnienia na zakopiance. Będzie zwężenie jezdni w stronę Myślenic. Wszystko jest związane z budową węzła Prace na zakopiance wciąż utrudniają kierowcom przejazd w Gaju z gminie Mogilany. Na środę, 18 października przed południem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada kolejne utrudnienia. Od godz. 9 do 11 planowane jest zwężenie jezdni w kierunku Myślenic. W związku z tym przejazd zakopianką w Gaju będzie tylko jednym pasem ruchu. Jest to związane z budową węzła na drodze krajowej nr 7.

📢 Wybory 2023. W powiecie wielickim w każdej z gmin zwyciężył PiS. Zobacz wyniki poszczególnych partii i kandydatów W powiecie wielickim zdecydowana przewaga PiS, które odniosło znaczne zwycięstwo w każdej z pięciu gmin. A szczególnie w Gdowie, gdzie wynik PiS sięga ponad 45 proc. W tej gminie Trzecia Droga odnotowała wyższy wynik niż KO. Podobnie było w gminie Biskupice, gdzie na PiS zagłosowało ponad 44 proc. wyborców i tu również Trzecia Droga wyprzedziła Koalicję Obywatelską.

📢 Wielkie pojedynki w Małopolsce o miejsca w Senacie. Kto wygrał? Wyniki wyborów 2023 W wyborach parlamentarnych w Małopolsce utworzono 8 okręgów jednomandatowych, z których wybierano po jednym senatorze. W walce o miejsca w Senacie liczyli się głównie kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Prezentujemy dwójki z największą liczbą głosów, które w niektórych przypadkach bardzo zacięcie walczyły o dostanie się do Senatu. Zobacz, jakie są wyniki. W sumie opozycyjny Pakt Senacki wygrał z PiS walkę o Senat bardzo wyraźnie - będzie miał 66 ze 100 mandatów.

📢 Najlepsze parki w Krakowie. TOP 30 atrakcyjnych miejsc na spacer i wypoczynek w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Najlepsze parki w Krakowie. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kandydaci z największym poparciem w Krakowie. Zobacz, na kogo oddano najwięcej głosów W wyborach do Sejmu zanotowano rekordową frekwencję. O miejsce w parlamencie w okręgu obejmującym Kraków i sąsiednie powiaty rywalizowało wielu znanych polityków, a także tych, którzy po raz pierwszy chcieli zasiąść w ławach sejmowych. Przejdź do GALERII, by zobaczyć kto otrzymał największe poparcie (dane na podstawie wyników z 100 proc. komisji obwodowych).

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop 15.10.2023 Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy.

📢 Miechów. Starosta i dyrektorzy nagrodzili nauczycieli Z okazji sobotniego Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Miechowie już w piątek grupa nauczycieli została uhonorowana nagrodami starosty oraz nagrodami dyrektorów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach, Bursy Szkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 📢 Premier Morawiecki w Czaplach Wielkich na finiszu kampanii wyborczej W piątek po południu premier Mateusz Morawiecki pojawił się na krótko w Czaplach Wielkich (gmina Gołcza). Podczas kilkuminutowego wystąpienia zachęcał do udziału w niedzielnych wyborach i poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Premierowi towarzyszyli kandydaci na posłów z okręgu krakowskim, w tym „jedynka” na liście PiS Małgorzata Wasserman.

📢 Najpiękniejsze ogrody pod Krakowem. Nagrody za urocze aranżacje, rośliny, kwiaty, alejki i oczka wodne. Zobaczcie jakie niezwykłe Dostojne róże, urocze trawy, alejki wśród krzewów, ławeczki w cieniu drzew, miododajne rośliny, kolorowe kwiaty, oczka wodne, poidełka dla owadów i ptaków - to niezwykłe piękno ogrodów tworzonych przez mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca oceniali pasjonaci ogrodnictwa, wśród nich dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. A wszystko w ramach konkursu "Mój Ogród" organizowanego trzeci raz w tej podkrakowskiej gminie.

📢 Juromania 2023. Zamek w Pieskowej Skale w staropolskim klimacie, w towarzystwie strojnych szlachciców, tańczących dam Jura w klimacie - to hasło tegorocznej Juromanii, czyli święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W Pieskowej Skale na dziedzińcu zamku i w jego murach można było usłyszeć opowieści i legendy o szlacheckich zwyczajach ich herbach. Podziwiać tańczące damy, walczących szlachciców. A do tego były degustacja staropolskich potraw, a z nimi historyjek o wznoszonych toastach i pojedynkach. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Polskie sportsmenki, które rozebrały się dla Playboya i CKM-u! (ZDJĘCIA) Playboy i CKM z końcem roku 2019 zniknęły z polskiego rynku. W grudniu 2019 roku ukazały się ich ostatnie numery. Od kiedy były w sprzedaży na ich łamach mogliśmy oglądać sesje zdjęciowe kilku znanych, polskich sportsmenek. Anna Werblińska (Barańska), Milena Sadurek (Radecka), Marta Domachowska nago w Playboy'u czy Sylwia Gruchała w CKM-ie. Ich zdjęcia zawsze wzbudzały wśród kibiców wiele dyskusji. Przypominamy te bardziej i mniej znane sportsmenki, które zdecydowały się pozować w magazynach dla panów.

📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów.

