Przegląd prasy (21.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Transporter zostawiony w windzie, a w nim porzucony kot, pieniądze i kartka z informacją”?

Prasówka 21.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Transporter zostawiony w windzie, a w nim porzucony kot, pieniądze i kartka z informacją "Nie każdy kot będzie dziś obchodził swoje święto w domu, z ukochanym człowiekiem" - poinformowało na swoim profilu w mediach społecznościowych KTOZ i podzieliło się smutną informacją o znalezionym kocie, którego ktoś zostawił w transporterze w windzie. Obok znajdowała się gotówka i karteczka z krótką informacją.

📢 Groźny wypadek na zakopiance. Zderzenie w Jaworniku pod Myślenicami. Są poszkodowani Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło po godz. 18 na DK7 w Jaworniku, przy skręcie na Sułkowice (powiat myślenicki). Wypadek miał miejsce na jezdni w kierunku Zakopanego. - Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują wszystkie służby. Występują spore utrudnienia w ruchu. Zalecamy zachowanie ostrożności! - apeluje portal Małopolska Alarmowo.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść jabłek. Im mogą zaszkodzić [21.02.2024] Jabłka to zdecydowanie najlepszy całoroczny polski owoc, po który sięgamy chętnie. Jabłka to witaminowe bomby, które mają bardzo dużo właściwości odżywczych i zdrowotnych. Świętnie wpływają na układ pokarmowy. Dostępnych jest tyle odmian jabłek, dlatego bez problemu każdy znajdzie odpowiednie jabłko dla siebie. Niestety, są osoby, które muszą unikać tych owoców. Zobaczcie, kto nie może jeść jabłek.

Prasówka 21.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20 proc. [21.02.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. To już pewne - takie będą podwyżki od 1 marca 2024 [21.02.2024] Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca. 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [21.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Wczasy pod gruszą w 2024 roku. Tyle pieniędzy dostaniemy na urlop - mamy wyliczenia [21.02.2024] Wczasy pod grusza to mówiąc wprost pieniądze, które dostaje pracownik do wykorzystania na urlop. Pracownik dostaje je w formie gotówki i nie musi udokumentować na co je wydał, zatem może je spożytkować według swoich potrzeb. Zobaczcie, ile pieniędzy dostaną pracownicy w 2024 roku.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia [21.02.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Mamy nową listę najbardziej toksycznych owoców i warzyw. One są szczególnie niebezpieczne [21.02.2024] Owoce i warzywa, chociaż bogate w cenne witaminy i minerały, mogą niestety zawierać także niebezpieczne pestycydy. Raport opublikowany przez Environmental Working Group (EWG) wskazuje na listę produktów, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Sprawdźmy, jakie owoce i warzywa znalazły się na szczycie listy toksycznych produktów spożywczych.

📢 Poważny wypadek w Trojanowicach. Droga zablokowana w obu kierunkach. Autobusy kursują objazdem Groźny wypadek w Trojanowicach koło podkrakowskich Zielonek. Po godz. 17 w centrum miejscowości zderzyły się dwa samochody osobowe, jest dwoje rannych. Siła zderzenia była tak duża, że jeden z pojazdów wypadł z jezdni i znalazł się na prywatnej posesji.

📢 Tak dawniej spędzano ferie w Zakopanem. Ale wtedy były zimy! Archiwalne zdjęcia Śnieg, mróz, białe Tatry i mnóstwo atrakcji. Dawniej Zakopane zimą zamieniało się w tętniące życiem miasteczko dla narciarzy. Ci szusowali po Tatrach, po stokach, ale i wędrowali na nartach po mieście. Górale zaś wozili turystów saniami po mieście. Organizowano wyścigi samochodowe, wyścigi konne, czy lodowisko na Równi Krupowej. Zobaczcie zimowe Zakopane z dawnych lat na zdjęciach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zapraszamy do galerii! 📢 Duży pożar w Rybnej. Ogień pojawił się w budynku dawnej mleczarni Płonie budynek dawnej mleczarni podkrakowskiej Rybnej (gmina Czernichów, powiat krakowski). Ogień, w obiekcie pochodzącym z 1905 roku, w ostatnich latach zrujnowanym i mającym status pustostanu, dostrzeżono ok. godz. 17. - Trwa akcja gaśnicza, na miejscu pracują zastępy straży pożarnej, brak informacji o osobach poszkodowanych – podaje Patrol988 – Małopolska.

📢 Piotr Kempf nowym szefem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Piotr Kempf, w ostatnich latach (od 2015 roku) dyrektor krakowskiego Zarządu Zieleni Miejskiej, został powołany na szefa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Stanowisko obejmie od środy 21 lutego. 📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Ciasta na weekend. TOP 15 pysznych i sprawdzonych przepisów na domowe słodkości od naszych Czytelników [Przepisy, zdjęcia, opis wykonania] Domowe, pyszne ciasto na weekend? Koniecznie! Zobaczcie TOP 15 sprawdzonych przepisów na domowe ciasta do niedzielnej kawy od naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie. Są tu ciasta łatwe, bez pieczenia i efektowne.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Masowe zwolnienia w Aptiv Services Poland w Krakowie. W ciągu kilku minut pracę straciło 200 osób Do masowych zwolnień pracowników miało dojść w firmie technologicznej Aptiv Services Poland w Krakowie. Zatrudnienie straciło ok. 200 osób. Większość z nich dowiedziała się o zwolnieniu drogą mailową, a pracownikom obecnym w siedzibie spółki dano kilkadziesiąt minut na spakowanie swoich rzeczy i opuszczenie budynku. O kontrowersyjnej sytuacji poinformowali posłowie Lewicy Razem: Daria Gosek-Popiołek, Adrian Zandberg i Maciej Konieczny, którzy zawiadomili o sprawie także Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie.

📢 Gęste i pożywne zupy, które nasycą każdego. Przygotujesz je w okamgnieniu. Zobacz przepisy naszych Czytelników Co powiecie na gęste, aromatyczne zupy? Ich przygotowanie nie jest czasochłonne, a z powodzeniem mogą zastąpić cały obiad! Pyszna zupa gulaszowa, rozgrzewająca zupa z soczewicy i ziemniaków, gęsta grochówka po mirowsku, rozgrzewająca zupa serowa z pulpetami to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na pyszne, geste i pożywne zupy! W sam raz na chłodniejsze dni.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Stacje narciarskie w Małopolsce toczą nierówną walkę z pogodą. Czy uda się wytrzymać do końca ferii? Lista czynnych i nieczynnych stoków Wyjątkowa ciepła zima 2024 sprawia ogromny kłopot właścicielom stacji narciarskich i samym miłośnikom jazdy na nartach oraz snowboardzie. Ostatni rzut ferii zimowych jest pod tym względem najgorszy - wiosenna aura sprawia, że utrzymanie stoków w odpowiednim stanie wymaga nie lada wysiłku. Kilka stacji już się poddało, wiele próbuje na oparach dojechać choć do końca ferii. Jak wygląda sytuacja w Małopolsce? Które stacje są czynne, a które już - przynajmniej tymczasowo - się zamknęły?

📢 Miechów. Protest rolników. Największe problemy były w rejonie Książa Wielkiego Protest rolników w Miechowie dobiega końca. Liczba ciągników, którymi przyjechali uczestnicy w samym Miechowie jest szacowana na ponad pół tysiąca. Do tego należy jeszcze doliczyć grupę, która zebrała się w Książu Wielkim. I to właśnie tam utrudnienia w ruchu były największe.

📢 Strajk rolników w Krakowie i Małopolsce. Utrudnienia na drogach we wtorek 20.02.2024 Protest rolników 20.02.2024: przez Kraków i Małopolskę znów przetoczyła się kawalkada ciągników i maszyn rolniczych. Rolniczy strajk przeciw napływowi zboża z Ukrainy i unijnemu "Zielonemu Ładowi" nie traci na sile, wtorkowy protest miał większy zasięg niż ten z 9 lutego. 📢 Gołcza. Trzech kandydatów na wójta gminy. Kto wygra? Coraz mniej niewiadomych pozostaje przed zaplanowanymi na kwiecień wyborami samorządowymi. Wszystko wskazuje na to, że w gminie Gołcza o stanowisko wójta będzie się ubiegało trzech kandydatów. Wyzwanie urzędującemu wójtowi postanowiło rzucić dwóch radnych. 📢 Miliony na budowę nowych tężni solankowych w Małopolsce. Gminy i powiaty mają jeszcze kilka dni, by złożyć wnioski Małopolskie gminy i powiaty znów mają szansę powalczyć o dodatkowe środki na budowę tężni solankowych. W ramach zadania pn. "Małopolskie tężnie solankowe" w bieżącym roku przeznaczono na ten cel 3 mln zł. Nabór wniosków trwa do piątku, 23 lutego 2024r. Gminy i powiaty województwa małopolskiego mogą otrzymać dofinansowanie na budowę ogólnodostępnych tężni solankowych, jednak pod warunkiem, że ich realizacja zakończy się nie później niż 31 grudnia br. W ubiegłym roku z dofinansowania skorzystało 13 samorządów lokalnych.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Krakowskie uczelnie mają nowych profesorów belwederskich, w tym Uniwersytet Jagielloński - trzech Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W tym gronie znalazło się m.in. troje przedstawicieli społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego - informuje uczelnia. Trzej nowi profesorowie w UJ reprezentują nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki ścisłe i przyrodnicze.

📢 Jak mieszka Katarzyna Pakosińska – nowa gwiazda „Pytania na śniadanie”? Katarzyna Pakosińska zadebiutowała we wtorek w „Pytaniu na śniadanie” u boku Piotra Wojdyły. Znana artystka kabaretowa po raz pierwszy w swojej karierze wcieliła się w rolę gospodyni śniadaniówki. Sprawdzamy, jak na co dzień mieszka Katarzyna Pakosińska z przystojnym gruzińskim księciem. Tak wygląda luksusowy dom z ogrodem nowej gwiazdy TVP 2 – zobacz galerię zdjęć! 📢 Zarząd Proszowianki w komplecie złożył rezygnację. Nowe władze w marcu Podczas poniedziałkowego walnego zebrania członków Miejskiego Klubu Sportowego Proszowianka prezes klubu Marek Miller oraz osoby wchodzące w skład zarządu złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. Stało się to na rok przed upływem czteroletniej kadencji. Wybór nowych władz Proszowianki zaplanowano na 23 marca. 📢 Zmarł ks. prałat Andrzej Waksmański, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Krakowie W wieku 82 lat zmarł 18 lutego (w nocy z soboty na niedzielę) ks. prałat Andrzej Waksmański, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Krakowie, a wcześniej budowniczy kościoła i pierwszy proboszcz parafii św. Stanisława w Andrychowie. Pogrzeb duchownego odbędzie się w czwartek, 22 lutego.

📢 Motorniczowie i kierowcy MPK mogą poprawić komunikację. Potrzebny jest do tego system Wprowadzenie elektronicznego systemu lub procedury zgłoszeniowej dla kierowców i motorniczych MPK w celu umożliwienia im zgłaszania propozycji usprawnień w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej - taką propozycję złożył radny Łukasz Gibała, lider klubu Kraków dla Mieszkańców w Radzie Miasta Krakowa.

📢 Spotkanie z Beatą Szydło w Wolbromiu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszają z nową kampanią Beata Szydło, była premier, a obecnie europosłanka przyjechała 18 lutego 2024 roku do Wolbromia. Została przyjęta na niewielkiej sali Domu Kultury. Tłumów nie było, a wśród gości pojawili się znani w regionie członkowie Prawa i Sprawiedliwości: poseł Andrzej Adamczyk, Iwona Gibas - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Piotr Gamrot, radny Powiatu Olkuskiego.

📢 Na tę kawiarnię na Plantach czeka pół Krakowa. Przeszklony pawilon przy Bunkrze Sztuki rośnie w oczach! Widać coraz więcej, jest już dach Krakowianie odliczają już czas do otwarcia nowej Bunkier Cafe, szalenie popularnej kawiarni znajdujące się tuż przy Bunkrze Sztuki. Dobre informacje: dach już jest! Konstrukcja rośnie w oczach, docelowo ma to być przeszklony pawilon z widokiem na Planty. Kiedy otwarcie? 📢 Dwa wypadki w powiecie myślenickim. Auta na barierach i w rowie. Utrudnienia na zakopiance Do dwóch wypadków doszło we wtorek, 20 lutego przed godz. 9 w powiecie myślenickim. W Lubniu na zakopiance kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z barierami. Na miejsce wezwano wszystkie służby ratownicze. Występują duże utrudnienia w ruchu. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 20.02.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 20.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Szok. Parking marketu jak po przejściu tornada. Kobieta uczyła się jeździć... na parkingu łódzkiego marketu ZDJĘCIA Wrześniowe zdarzenie na parkingu Carrefoura w Łodzi przy ul. Kolumny pamiętamy do dziś. To był szok, gdy pracownicy i klienci sklepu Carrefour przy ul. Kolumny w Łodzi szli o poranku do pracy. Wiaty do przechowywania wózków wyglądały jak po przejściu tornada. Wygięte stelaże, rozbite szyby i zmiażdżone wózki sklepowe - tak prezentował się parking sklepowy. Co tam się wydarzyło? - pytali.

📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 20.02.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Kraków. Wcisną więcej bloków przy ulicy Reduta na Prądniku Czerwonym. Deweloperowi pomógł sąd W planie miejscowym działki przy ulicy Reduta powinny być przeznaczone pod zieleń i rekreacje/sport. I słusznie bo okolicę zabetonowano blokami i jakieś oazy są potrzebne. Problem w tym, że deweloper plan zaskarżył, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku uznał jego racje i mimo, że władze Krakowa próbowały ochronić ten teren, to przegrały. Ta historia pokazuje jak Kraków jest bezsilny wobec inwestorów.

📢 Remonty i przebudowy dróg w Krakowie. Rondo przy Zakrzówku, zmiany na Lublańskiej Zamknięty kawałek ulicy Podgórki, zmiany związane z przebudową Pychowickiej obok Zakrzówka, korekty organizacji ruchu w związku z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic i naprawa na rondzie Mogilskim - to najnowsze wieści z frontu prac na drogach Krakowa. Im cieplej tym remontów będzie przybywać. Równocześnie trwa przebudowa Kościuszki i Zwierzynieckiej, prace na Żmujdzkiej i wiele innych remontów w Krakowie. A dziś, 20 lutego, na ulice miasta wjadą dodatkowo protestujący rolnicy. 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 20.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 20.02.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów 20.02.2024 Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 20.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Paddy i Angelo z The Kelly Family - tak teraz wyglądają. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel" The Kelly Family to zespół, który robił największa karierę w latach 90. Rodzina Kelly była jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, w tym także w Polsce. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Ich hity - jak choćby "An Angel" czy "I can't help myself" - śpiewali wszyscy. Jak teraz wygląda Paddy, czyli Michael Patrick Kelly i Angelo - najmłodszy z The Kelly Family? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku.

📢 Wisła Kraków. Gdzie „Biała Gwiazda” zagra z Odrą Opole? Sprawa powoli się wyjaśnia W sobotę 2 marca o godz. 17.30 w ramach 22. kolejki I ligi Odra Opole podejmie Wisłę Kraków. Wciąż otwartym pozostaje jednak pytanie, gdzie ten mecz zostanie rozegrany? Pytanie zasadne tym bardziej, że w ostatnich tygodniach pod uwagę brane były aż trzy lokalizacje tego spotkania. Wygląda jednak na to, że temat szybko wyjaśni się ostatecznie. 📢 W Krakowie zmarł jezuita ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek, nauczyciel akademicki 18 lutego w nocy, w szpitalu w Krakowie zmarł o. Zbigniew Marek SJ - jezuita, profesor nauk teologicznych, wykładowca Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie (ul. Kopernika 26) w piątek, 23 lutego, o godz. 10. Kondukt pogrzebowy wyruszy od bramy głównej Cmentarza Rakowickiego o godz. 12.

📢 Kandydat z PiS na prezydenta Krakowa w końcu wybrany. Są nieoficjalne informacje Były wojewoda małopolski, a obecnie poseł Łukasz Kmita ma być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa - dowiadujemy się nieoficjalnie w poniedziałek (19 lutego). Wkrótce ma się pojawić komunikat w tej sprawie.

📢 Zamknięta droga przez osuwisko. Jest petycja w sprawie przejazdu między dwoma sąsiednimi wioskami powiatu myślenickiego Osuwisko, nawieziona ziemia obciążająca teren, dziury na jezdni, trudności z przejazdem i w końcu zamkniecie drogi między dwoma wioskami w gminach Sułkowice i Myślenice - to oburzyło mieszkańców, którzy postanowili napisać petycję. Domagają się, przede wszystkim, wyasfaltowania drogi lub położenia innej utwardzonej nawierzchni oraz budowy chodników i rowów melioracyjnych. Obecnie na drodze znajduje się osuwisko, przez co trzeba omijać ten kilkusetmetrowy odcinek prowadzący częściowo przez las.

📢 Zakopane. Koniec ferii zimowych w Małopolsce bliski. Zaglądamy na Krupówki Małopolanie wypoczywają w czasie ferii zimowych. Zaczął się właśnie drugi ich tydzień. Zatem koniec zimowego wypoczynku jest bliski. Zaglądamy z aparatem na Krupówki. Tłok, zgiełk, handel trwa. Turyści muszą dać zarobić góralom. Dużo się mówi o tym, że ci z Mazowsza i Śląska nie przywieźli tyle dutków co w poprzednich sezonach. Sytuację ponoć ratują Małopolanie i goście z Lublina. Jest też sporo zagranicznych przyjezdnych. 📢 Projekt pociągu Kraków – Niepołomice. Mieszkańcy nie dają zgody na wprowadzenie linii kolejowej do centrum miasta Niepołomice chcą korekt w planowanym korytarzu dla linii kolejowej, która ma być budowana w ramach programu „Kolej+”, a jeśli to nie nastąpi, mieszkańcy są gotowi zaostrzyć protest i nadać mu nowe formy, łącznie z organizacją blokady dróg. Chodzi o zmianę lokalizacji ostatniego odcinka trasy i końcowej stacji PKP, które zaproponowano w rejonie Niepołomic, gdzie nie ma miejsca na taką infrastrukturę. Jednocześnie postępują prace projektowe związane z kolejową inwestycją, a zdaniem projektantów - „nie można umieścić stacji PKP poza centrum miasta”.

📢 Znów protesty rolników przetoczą się przez drogi Krakowa i Małopolski. Znana jest trasa przejazdu i miejsca zbiórek ciągników Rolnicy znów przejadą dziś, 20 lutego, przez Małopolskę i wjadą do Krakowa. Może to spowodować duże utrudnienia w ruchu, choć ostatni protest nie zamienił stolicy regionu w totalnie zakorkowane miasto. Pomaga czas ferii kiedy w mieście jest trochę mniej samochodów. Warto jednak wziąć pod uwagę trasy przejazdu sznurów ciągników i starać się je ominąć. Protesty zaplanowane są w całej Polsce. 📢 „Pamiętaj, że żyjesz”. Takiej wystawy Czapskiego w Krakowie jeszcze nie było Blisko trzydzieści prac złożyło się na wystawę „Memento vitae” – pierwszą prezentację całej kolekcji malarstwa Józefa Czapskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Ekspozycję można oglądać do 4 sierpnia w oddziale MNK Czapscy przy ul. Piłsudskiego.

📢 Wybory samorządowe 2024: Na listach kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Małopolskiego wiele znanych nazwisk Jak poinformowali w sobotę, 17 lutego dziennikarze rmf24.pl - Zarząd Wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził listy kandydatów do Sejmiku Województwa Małopolskiego. O głosy wyborców w wyborach samorządowych 2024 powalczą między innymi: obecny przewodniczący Sejmiku Jan Tadeusz Duda, wicemarszałkowie województwa małopolskiego: Łukasz Smółka i Józef Gawron, a także odwołana w ostatnim czasie z funkcji małopolskiego kuratora oświaty Barbara Nowak. Na listach pojawiają się również nazwiska byłych wicewojewodów województwa małopolskiego: Mateusza Małodzińskiego i Ryszarda Pagacza, a także prezesa Kopalni Soli Wieliczka - Pawła Nowaka. Łącznie do zdobycia w całej Małopolsce jest 39 mandatów. 📢 Pobiegli i pomaszerowali z Ojcowa do Miechowa szlakiem powstańców styczniowych Prawie 50 osób zdało egzamin z wytrzymałości i kultywowania patriotycznych tradycji, pokonując trasę z Ojcowa do Miechowa dla upamiętnienia 161. rocznicy bitwy miechowskiej. Był to już XIV Marsz Szlakiem Powstańców zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy.

📢 Ta biżuteria damska postarza. Seniorko, unikaj jej jak ognia. Zobacz, jakie błyskotki wizualnie dodadzą ci lat Okazuje się, że biżuteria damska może postarzać kobiecy wizerunek. Bransoletki, naszyjniki i kolczyki to uzupełnienie wielu stylizacji, ale czy zdajesz sobie sprawę, że mogą dodać ci lat? Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki. 📢 Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński buduje w Krakowie apartamentowiec obok Ogrodu Botanicznego Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński, biznesmen oraz jeden z najbardziej znanych polskich arystokratów, szykuje nową inwestycję w centrum Krakowa. Prezes Fundacji Książąt Lubomirskich i Grupy Landeskrone działającej na rynku nieruchomości ogłosił kolejny etap prac nad luksusowym apartamentowcem o nazwie Villa Botanica w pobliżu Ogrodu Botanicznego. Przedsięwzięcie przyspiesza po nawiązaniu współpracy z nowym partnerem. 📢 Miechów. We wtorek kolejny protest rolników. Będą utrudnienia Na wtorek (20 lutego br.) rolnicy z całej Polski zapowiadają kolejne protesty. Jeden z nich został zaplanowany w Miechowie i najbliższej okolicy i jest to już trzecia tego typu akcja w ciągu niespełna miesiąca. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, jaka będzie liczba protestujących.

📢 Wybory samorządowe 2024: Krakowski aktywista Mateusz Jaśko rezygnuje ze startu w wyborach prezydenckich Krakowski aktywista Mateusz Jaśko w poniedziałek, 19 lutego w mediach społecznościowych ogłosił, że wycofuje się ze startu w wyborach prezydenckich w stolicy Małopolski. - Czuję się słabo psychicznie oraz fizycznie. Start w wyborach to naprawdę ciężka praca - tłumaczy. Mateusz Jaśko poinformował również, że powodami jego decyzji są względy zdrowotne a także śmierć matki. 📢 Burmistrz Proszowic podsumowuje swoją drugą kadencję. Inwestycje i problemy Ponad 120 milionów wydanych na zadania inwestycyjne. Około 40 kilometrów przebudowanych dróg i ulic, 17 kilometrów przebudowanych lub zbudowanych od podstaw odcinków wodociągów i kanalizacji, rewitalizacja miasta, modernizacja stacji uzdatniania wody. To ta dobra strona medalu zaprezentowana przez burmistrza Grzegorza Cichego podczas niedzielnego podsumowania kadencji. Z drugiej strony bolączki w postaci zanieczyszczonego powietrza, przepełnionych busów do Krakowa, czy wysokiego zadłużenia budżetu, skutkującego rosnącymi kosztami jego obsługi.

📢 Śmiertelny wypadek w powiecie myślenickim. Kierowca, młody człowiek, wypadł z pojazdu Groźny wypadek w gminie Tokarnia. Późnym wieczorem w niedzielę, 18 lutego doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Skomielnej Czarnej. Na drodze powiatowej prowadzącej z Tokarni w kierunku Bogdanówki zginął 18-letni człowiek, kierowca osobowej skody. Było około godz. 22.30, gdy służby zostały powiadomione o wypadku. 📢 Kraków. Praca wre na Dolnych Młynów. W planach hotel, apartamenty, restauracje. Zdjęcia z drona i wizualizacje wnętrz Dawna Fabryka Cygar i Wyrobów Tytoniowych, czy też prościej - zakłady tytoniowe. Później wielki, głośny kompleksy knajp. Po tym już nie ma śladu. Teraz przy Dolnych Młynów w Krakowie toczy się wielka inwestycja, powstaje kompleks apartamentowo-usługowy z gastronomią i hotelem pięciogwiazdkowym. Do końca lutego 2024 zostanie zrealizowana ściana szczelinowa, która jest jednym z elementów do wykonania dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego. Zostały wykonane zabezpieczenia fundamentów budynków zabytkowych. Zgodnie z założeniami całość inwestor Noho Investment planuje zakończyć w 2026 roku. Zobaczcie zdjęcia z drona i wizualizacje wnętrz.

📢 Horoskop dzienny na 21 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 21 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 20 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 20 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Poświęcenie dzwonu św. Jana Pawła II na Ruczaju w Krakowie. Już rozległy się pierwsze jego dźwięki w budowanym kościele Imię moje św. Jan Paweł II - taki napis widnieje na dzwonie do nowego krakowskiego kościoła pw. św. Jana Pawła II na Ruczaju. W niedzielę, 18 lutego 2024 roku ten nowy instrument, stojący tymczasowo wewnątrz budowanego kościoła poświęcił metropolita krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski. Wówczas w południe dzwon zabrzmiał po raz pierwszy, ale nie jeden raz.

📢 Dziedzictwo odc. 222. Zuhal chce porwać własną siostrę. Streszczenie odcinka [23.02.24] Zuhal wpada na sprytny plan, jak zaszkodzić swojej siostrze i jak się na niej zemścić. Przy okazji chce lepiej wypaść przed współwięźniarkami. Co im zaproponuje? Koniecznie przeczytaj streszczenie 222. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 223. Wspomnienie zmarłej Kiraz. Rodzina udaje się na pogrzeb. Streszczenie odcinka [26.02.24] Ikbal nie jest świadoma podstępu swojej siostry. Nadchodzi także dzień pogrzebu Kiraz. Kto będzie ją opłakiwał? Przeczytaj streszczenie 223. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 311. Mauro jest zauroczony Teresą. Streszczenie odcinka [21.02.2024] Inspektor Mauro nie może już dłużej przed sobą ukrywać, że Teresa zaczyna mu się podobać. Lourdes zaś wpada w złość. Co się stało? Przeczytaj streszczenie 311. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 314. Casilda rozpoznaje poszukiwanego oszusta. Streszczenie odcinka [24.02.2024] Casilda jest w szoku, gdy odkrywa, kim jest mężczyzna ze zdjęcia w gazecie. W dodatku wie, gdzie przebywa. Kto to jest? Co zobaczy Teresa podczas kolacji u Cayetany? Koniecznie przeczytaj streszczenie 314. odcinka "Akacjowej 38". 📢 ZŁOTY CHŁOPAK odc. 125. Goście Halisa psują wszystkim humor. Streszczenie odcinka [26.02.24] Rodzina nadal jest nieufna wobec gości zaproszonych przez Halisa. Nikt im nie ufa. Nawet Kazim postanawia sprawdzić, kim są. Co zrobi? Już teraz przeczytaj streszczenie 125. odcinka serialu "Złoty chłopak". 📢 Kraków. Sekrety hotelu Forum. Zazdrościła go nam cała Polska! ZDJĘCIA 18.02.2024 Kiedy otwarto go w 1989 roku zazdrościła go nam cała Polska. 278 luksusowych pokoi, klimatyzacja, dwie restauracje, grill bar i drink bar! A to nie wszystko! Zobacz, jakie jeszcze sekrety krył w sobie Hotel Forum, co się w nim znajdowało i w końcu - dlaczego zamknięto najsłynniejszy hotel w mieście, a dziś znajduje się tutaj jedno z centrów imprezowego Krakowa.

📢 Studniówki 2024. Bal maturalny miechowskiego „mechanika”, czyli ta ostatnia studniówka… Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, czyli popularnego „mechanika”, bawili się w sobotę na balu studniówkowym w czuszowskim Gościńcu. Aby móc balować w okresie wielkiego postu, wystarali się nawet o dyspensę u biskupa kieleckiego. Biskup postawił jednak warunek… 📢 Białka Tatrzańska to od kilku lat hit ferii zimowych. Podhalańska wieś zamieniła się w centrum turystyczne. Za co pokochali ją goście? Białka Tatrzańska już od kilku lat przeżywa prawdziwe oblężenie turystów. Mogłoby się wydawać, że to nic dziwnego bo Podhale to jedno z tych miejsc, które podczas ferii zimowych cieszy się ogromną popularnością. Co jednak sprawiło, że to właśnie Białkę turyści wybierają na swoje miejsce zimowego wypoczynku? Z pewnością popularność przyniosły jej nowoczesne kompleksy narciarskie, czy popularne baseny termalne. To co także przyciąga turystów to niezwykły górski klimat i widoki, które zdecydowanie zapadają w pamięci.

📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek 2024 w Krakowie! To one przyciągały wzrok Sezon studniówkowy 2024 w Krakowie trwa w najlepsze! Zobaczcie zdjęcia uroczych par z balów maturalnych w krakowskich szkołach. Może znajdziecie tam siebie. Piękni, młodzi, roztańczeni. Te pary wpadły w oko naszym fotoreporterom. Zestawienie ma charakter subiektywny. 📢 Dziedzictwo odc. 219. Kiraz czeka na ślub. Jest zachwycona wizją poślubienia Alego. Streszczenie odcinka [20.02.24] Kiraz nie może doczekać się chwili, kiedy Ali się jej oświadczy. Jest niezwykle podekscytowana. A czy Seher wybaczy Yamanowi? Koniecznie przeczytaj streszczenie 219. odcinka 'Dziedzictwa". 📢 Mieszkańcy podpisują petycję i walczą o park rzeczny Dłubni W internecie trwa akcja zbierania podpisów pod petycją do prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa w sprawie przyspieszenia prac związanych z tworzeniem parku rzecznego Dłubni. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak prezentują się tereny nad Dłubnią w Krakowie.

📢 Obchody 161. rocznicy bitwy miechowskiej. Przyjechał prawnuk powstańca W Miechowie odbyły się w sobotę uroczyste obchody 161. rocznicy bitwy miechowskiej, stoczonej podczas powstania styczniowego. Po mszy odprawionej w kościele pw. św. Barbary uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów obok mogiły powstańców na miejscowym cmentarzu, a następnie pod pomnikiem z Orłem na miechowskim Rynku. Podczas spotkania w Muzeum Ziemi Miechowskiej zostali uhonorowani laureaci konkursów poświęconych bitwie miechowskiej. Jednym z uczestników wydarzenia był Maciej Zieliński z Wrocławia, prawnuk Antoniego Zielińskiego, powstańca walczącego w Miechowie w 1863 roku. Wkrótce więcej informacji. 📢 Horoskop miesięczny na marzec 2024. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew HOROSKOP na marzec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czego można się spodziewać w pracy, w związkach i relacjach z przyjaciółmi? Czy ten miesiąc będzie dla nas dobry finansowo? Wróźka Expiria zebrała najważniejsze informacje w jednym miejscu.

📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może być spora! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy! 📢 Najtańsze ulice Krakowa. Tutaj kupując mieszkanie zapłacisz mniej! Ceny mogą mocno zaskoczyć! Ceny mieszkań w Krakowie nieubłaganie idą w górę, a czasy kiedy za metr kwadratowy mieszkania w Krakowie można było zapłacić poniżej 10 tys. złotych, raczej już nie powrócą. Jest jednak ratunek dla tych, którzy na zakupie mieszkania chcą chociaż trochę zaoszczędzić. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy w porównaniu z najdroższą dzielnicą. W tym artykule przedstawiamy najtańsze ulice Krakowa. Dlatego, jeśli nie chcesz przepłacić kupując mieszkanie zobacz, gdzie warto szukać mieszkania.

📢 Studniówka 2024. Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie świętowali w Starej Zajezdni Studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich była już ostatnią z imprez przyszłych maturzystów w Krakowie. Młodzi elektrycy bawili się w niedzielę, 11 lutego, w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Jak już podpowiada profil szkoły, na studniówce pojawiło się 126 uczniów i jedna uczennica. Oczywiście były też osoby towarzyszące i grono pedagogiczne. Łącznie na balu "elektryka" bawiło się przeszło 250 osób. Jak imprezowali uczestnicy tej studniówki? Uwiecznił to na zdjęciach nasz fotoreporter. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych Maturzyści Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, bawili się na balu studniówkowych na Zielonym Wzgórzu. W tym roku szkolne mury opuści rocznik złożony z 69 absolwentów trzech klas technikum.

📢 Rolnicy z powiatu proszowickiego protestują na drodze krajowej nr 79 W piątek przed południem rozpoczął się protest rolników z rejonu Nowego Brzeska, Koszyc i Proszowic. Przybrał formę przejazdu kolumny ciągników drogą krajową nr 79 pomiędzy Nowym Brzeskiem a Koszycami. Uczestnicy wydarzenia protestują przeciwko polityce rolnej Unii Europejskiej oraz napływowi żywności z Ukrainy. 📢 Studniówka 2024. Bal maturalny XV LO w Krakowie. To była zabawa na ponad 200 osób Tegoroczni maturzyści XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie bawili się na studniówce w sobotę 3 lutego. W balu wzięło udział przede wszystkim 105 uczniów z pięciu klas maturalnych. Nie zabrakło wyszukanych kreacji i fotografii na ściance. Był tradycyjny polonez i zabawa do późnej nocy. Słowem – studniówka była fantastyczna.

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się maturzyści XVI LO w Krakowie. Sceneria balu też była wyjątkowa - Folwark Zalesie Poloneza czas zacząć! Na studniówce krakowskiego XVI LO, czyli popularnej „szesnastki” bawiło się w sumie ok. 200 osób, w tym ponad 100 maturzystów z pięciu klas, o profilach: policyjno-wojskowym, wojskowo-humanistycznym, biologiczno-chemicznym, turystycznym. Zabawa była wyśmienita. Jak udała się studniówka? Jak prezentowali się uczestnicy balu? Zobaczcie naszą relację!

📢 Pistacjowe croissanty hitem internetu. Gdzie można je zjeść w Krakowie? Lista miejsc Są majestatyczne, smakują wyśmienicie, w międzyczasie podbijając internet. To nic innego jak popularne croissanty z pistacjowym nadzieniem! Są pożądane zarówno w dużych miastach, jak i w całej Polsce. Gdzie znaleźć je w Krakowie i w jakich cenach? Zobacz listę krakowskich miejscówek, w których można spróbować hit internetu! 📢 Studniówka maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie Czuszowski "Gościniec" po raz kolejny gościł maturzystów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie. Uczniowie popularnego "Ekonomika", wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami, zaproszonymi gośćmi i grupą czuwających nad całością rodziców, bawili się na przedmaturalnym balu. 📢 Proszowice. Strażacy doczekali się własnego sztandaru Podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Proszowicach tutejsza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała sztandar. Z powodu tego wydarzenia strażackie święto w Proszowicach miało większą rangę niż zwykle.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Próbna matura z chemii 2020 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 4 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2020.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.