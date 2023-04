Przegląd prasy (21.04.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto grzechy, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie!”?

Prasówka 21.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto grzechy, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło - galeria [21.04.2023 r.] O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań?

📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [21.04.2023 r.] Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto.

Prasówka 21.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Proszowice. Petycja w sprawie Ginekologii przyjęta, ale.. to nic nie zmienia Proszowicka Rada Powiatu przyjęła w czwartek (20 kwietnia) petycję, wzywającą do pozostawienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego tutejszego szpitala. Taki wynik głosowania nie będzie miał jednak wielkiego wpływu na przyszłość oddziału.

📢 Góralskie królestwo Marty i Dawida Kubackich. W Szaflarach zbudowali piękny dom. Mieszkają w nim razem z córeczkami [20.04.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku będą bogate w 2023 roku? Przeczytaj swój horoskop! 20.04.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix!

📢 Kraków. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie znęcania się nad dwuletnim Maksem. Matce i jej partnerowi nie postawiono zarzutów Krakowska Prokuratura nie postawiła zarzutów matce dwuletniego Maksa i jej partnerowi. W poniedziałek media obiegła informacja jakoby partner matki miał znęcać się nad dzieckiem, a nawet złamać mu rękę. Para została niezwłocznie zatrzymana więc przez krakowską policję i przesłuchana w charakterze świadków. Obydwoje zostali zwolnieni do domu. Chłopiec trafił zaś pod opiekę biologicznego ojca. 📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 780 pod Krakowem. Motocykl zderzył się z samochodem osobowym W czwartek, 20 kwietnia po godz. 15 w Przegini Duchownej w gminie Czernichów doszło do wypadku motocykla z samochodem osobowym. Zderzenie miało miejsce na drodze wojewódzkiej nr 780. Jedna osoba została poszkodowana.

📢 O miejsce w Radzie Gminy Mogilany będą rywalizować dwie kobiety Komisarz wyborczy w Krakowie zarejestrował dwa komitety wyborcze do Rady Gminy w Mogilanach. Z każdego wystartuje jedna kandydatka.

📢 Oto NOWE grzechy, z których trzeba się spowiadać. Mogłeś nawet nie wiedzieć, że istnieją! [lista 20/04/2023] W związku z nachodząca Wielkanocą, w Wielkim poście wielu katolików przystąpi do sakramentu spowiedzi świętej. Zastanawiasz się z czego powinieneś się wyspowiadać? Sprawdź listę grzechów, które koniecznie powinieneś wyznać kapłanowi. 📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Nie uwierzycie. Oto perełki wśród fuszerek [20.04.2023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Proszowice. Pan Zygmunt ma 94 lata, a jeszcze się umawia Duet Anna Kania i Krzysztof Kozerski otrzymał Grand Prix VIII. edycji Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych. Zwycięzcy reprezentują Środowiskowy Dom Samopomocy w Proszowicach. W wydarzeniu, zorganizowanym w Miejscowym Centrum Kultury i Wypoczynku wzięli udział przedstawiciele ponad dwudziestu placówek pomocy społecznej z całej Małopolski.

📢 Targi Pracy w Myślenicach. Dla chcących znaleźć pracę i dla poszukujących pracowników Stopa bezrobocia w powiecie myślenickim w porównywaniu do ubiegłego roku wzrosła. Spadła liczba ofert pracy. Na VII Myślenickich Targach Pracy, które odbyły się w czwartek (20 kwietnia) w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, można było usłyszeć zarówno, że trudno jest znaleźć pracę, jak i to, że trudno jest znaleźć pracowników. "Dziennik Polski" objął to wydarzenie patronatem medialnym.

📢 Kraków. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi coraz bliżej finału. Jest termin zakończenia Prace na ul. Królowej Jadwigi są mocno zaawansowane. Ulica jest przebudowywana na odcinku od ul. Robla do ul. Jesionowej. Termin zakończenia remontu jest wyznaczony na 31 maja. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 22 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci sobota 22.04.23 Horoskop dzienny na sobotę 22 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Brudna Dwunastka 2023. Te warzywa i owoce zawierają najwięcej pestycydów. Na liście znalazły się m.in. truskawki i jabłka. Co jeszcze? 20.04 Brudna 12. Co to takiego? Co roku amerykańska organizacja non-profit Environmental Working Group (EWG), publikuje ranking produktów, które zawierają najwięcej pestycydów. Raport wskazuje najbardziej skażone owoce i warzywa. Te, które chłoną pestycydy w największych stężeniach. Jakie warzywa i owoce znalazły się na liście w 2023 roku? 📢 Brudne sztuczki supermarketów. Tak nas oszukują duże sklepy. TOP 10 nieczystych zagrań 20.04.2023 Pozorne promocje, fatalnej jakości produkty, sztuczki i triki marketingowe - to tylko niektóre z nieczystych zagrań, jakie stosują wobec nas właściciele super i hipermarketów. Cel jest jeden: klient ma u nich wydać jak najwięcej pieniędzy. O czym warto wiedzieć, aby nie dać się nabrać? Sprawdźcie, będziecie zaskoczeni!

📢 Muzyczne rezydencje na Wesołej w Krakowie. Do budynku dawnego klasztoru przy ulicy Kopernika wprowadza się Capella Cracoviensis Do budynku dawnego klasztoru przy ul. Kopernika 19 wprowadza się Capella Cracoviensis. - To ważny moment, bo rozpoczyna realny proces kulturalnego definiowania tej przestrzeni - przekonują prowadzący Facebook'owy profil Przystanek Wesoła. Poszpitalne nieruchomości w dawnej dzielnicy Wesoła zagospodarowuje miejska spółka: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa. Realizacja inwestycji idzie mozolnie. Warto też zwrócić uwagę, że Capella wprowadzi się do budynku zapewne tylko na chwilę, ponieważ docelowo nowym domem miejskich orkiestr ma być przecież budowane w Cichym Kąciku Krakowskie Centrum Muzyki.

📢 Student w pracy 2023 - płace studentów w Krakowie. Raport zarobków Coroczne badanie „Student w pracy” Programu Kariera PRB wyraźnie pokazuje: w Krakowie jest coraz więcej studentów zarabiających poniżej polskiej płacy minimalnej. Co trzeci pracujący żak zarabia mniej niż dwa tysiące na rękę. Co piąty marzy zaś o pięciocyfrowej kwocie wynagrodzenia.

📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy! Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Nowy sklep TK Maxx w Krakowie już otwarty! Wielkie kolejki w Serenadzie. Miłośnicy stylowych perełek ruszyli na polowanie Tłumy klientów pojawiły się w Centrum Handlowym Serenada w Krakowie na hucznym otwarciu nowego sklepu: TK Maxx. - Na klientów czeka moc stylowych produktów znanych marek i ceny niższe do 60 proc. od tych, które są w innych sklepach - zapewniają przedstawiciele firmy. Asortyment jest szeroki. Klienci w dobrej cenie mogą kupić - akcesoria do makijażu, okulary słoneczne, marynarki, sukienki, buty oraz inne cudeńka!

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Zielenice. Kładka nad drogą powiatową w sąsiedztwie kościoła została uszkodzona W środę w godzinach południowych kierowca samochodu dostawczego uszkodził kładkę, przebiegającą ponad drogą powiatową w Zielenicach (gmina Radziemice). Kładka służy jako połączenie między terenem miejscowego kościoła a parkingiem obok plebani. Sprawcy uszkodzenia szuka policja. 📢 50-latka przelała oszustom ponad 160 tysięcy złotych, a dwie seniorki wyrzuciły oszczędności przez okno Kilka dni temu, dwie krakowskie seniorki padły ofiarą oszustów, którzy wykorzystując tzw. metodę ,,na policjanta’’ przekonali je do wyrzucenia przez okno swoich oszczędności. Ofiarą padła także 50-letnia mieszkanka Krakowa, która przelała na konta oszustów ponad 160 tysięcy złotych. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] 20.04.2023 Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej!

📢 Tak mieszka Magdalena Boczarska z Mateuszem Banasiukiem. Luksusowy apartament aktorów w sercu stolicy. Zajrzyj do domu Magdaleny Boczarskiej Magdalena Boczarska to popularna aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa. Lubiana polska gwiazda jest też od niedawna ambasadorką znanej marki biżuterii. Zaglądamy do komfortowego apartamentu Magdy Boczarskiej, w którym mieszka wraz z partnerem i synkiem. Koniecznie zobacz dwupoziomowe mieszkanie aktorki. 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 20.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Kraków. Kolejny protest w obronie łąk nad Rudawą. Mieszkańcy spotkali się też z władzami miasta Mieszkańcy Krakowa nie odpuszczają i wytrwale bronią łąk nad Rudawą. Po spektakularnym proteście z łopatami i grabiami w rękach w ubiegłym tygodniu, 20 kwietnia ponownie wyrazili swój sprzeciw wobec "niszczenia" tego skrawka dzikiej przyrody na rzecz ścieżki rowerowej i stworzenia infrastruktury piknikowej. Kolejny protest mieszkańców odbył się pod Urzędem Miasta Krakowa, tuż przed rozmową z wiceprezydentem Jerzym Muzykiem.

📢 Czy twój pies cię kocha? Oto 5 oznak jego bezwarunkowej miłości. Sprawdź Czy można rozpoznać, że pies dał nam swoją bezwarunkową miłość? Właściciele czworonogów, szczególnie ci, którzy mają pierwszego w życiu psa, zastanawiają się nad tym, po czym poznać psie uczucia. Sposoby, w jaki zwierzęta okazują oddanie czy uczucia są na ogół łatwe do rozpoznania, ale nie wszystkie są oczywiste. Oto 5 oznak tego, że pies darzy nas uczuciem. Dowiedz się, co oznaczają poszczególne z nich w psim języku. Prezentujemy listę typowych znaków. Sprawdź, czy twój pies w taki sposób pokazuje ci swoją miłość. 📢 Plebiscyt Osobowość Roku 2022. Poznaliśmy najlepszych z najlepszych w Małopolsce! Dziś wielki finał Plebiscytu "Gazety Krakowskiej" Osobowość Roku 2022. Mieliśmy zaszczyt gościć i nagrodzić zwycięzców z powiatów i województwa małopolskiego. Wydarzenie wieńczące naszą akcję odbyło się 17 kwietnia 2023, podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Nowy sezon i najzabawniejsze MEMY o wędkarzach 20.04.2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! 20.04.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Będzie remont chodników pod stadionem Wisły Kraków! Terminy na styk. Czy zdążą? "Remont będzie kosztował ok 300 tys zł. Po analizie zakresu zdecydowaliśmy o kompleksowym remoncie chodnika. Prace będą prowadzone w maju i czerwcu – na pewno zakończą się do 15 czerwca" - takie informacje otrzymaliśmy od Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Chodzi o remont chodników i jezdni w okolicy stadionu. Straszą tam wyrwy, dziury, zniszczone płyty, pęknięte jezdnie. A już za dwa miesiące stadion, na którym gra Wisła Kraków, ma się stać miejscem ceremonii otwarcia igrzysk europejskich. 📢 Tyle dajemy w kopercie na komunię w 2023 roku. Ile pieniędzy daje chrzestny, ile dziadkowie a ile dalsza rodzina 20.04.23 Ile wypada dać pieniędzy do koperty na komunię w 2023 roku? To pytanie, które zadajemy sobie co raz częściej mając na względzie, że wielkimi krokami nadchodzi sezon komunii świętych. Jak co roku w maju w kościołach bierzemy udział w ceremonii pierwszej komunii świętej. Jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Ile wypada z tej okazji dać pieniędzy w prezencie? Ile powinien dać w kopercie ojciec chrzestny a ile dziadkowie czy dalsza rodzina? Kwota jaką dajemy w prezencie zależy od kilku czynników.

📢 Jasne i delikatne paznokcie hybrydowe. Color no color to hit tego sezonu. Zobacz inspiracje i pomysły na elegancki manicure 20.04.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 20.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku 20.04.23 Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

📢 Paznokcie na WIOSNĘ 2023 w kropki czy w kwiaty? Modne stylizacje wiosennych paznokci: wzory i kolory 20.04.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

📢 Naturalne PAZNOKCIE Clean Girl nails to HIT WIOSNY 2023. Jasne, beżowe, naturalne paznokcie hybrydowe 20.04.2023 Paznokcie w stylu Clean Girl Aesthetic to jeden z hitów 2023 roku. Fanki minimalizmu będą zachwycone! Na czym polega? W tym trendzie najważniejsza jest naturalność. Paznokcie powinny być średniej długości, a płytka powinna mieć naturalny kształt. Co ważne, w tych stylizacjach wykorzystujemy lakiery beżowe w odcieniach zbliżonych do naturalnego koloru paznokci i nakładamy tylko jedną warstwę. Przygotowaliśmy 20 inspiracji. Zobaczcie! 📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 20.04.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 HOROSKOP DZIENNY na 21 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek Horoskop dzienny na piątek 21 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 11, 12, 13, 14. Ali jest wściekły. Streszczenia kolejnych odcinków serialu "Dziedzictwo" 20.04.23 Seher szybko zyskuje sympatię wszystkich w rezydencji, włącznie z Ziyą, z którym udaje jej się znaleźć wspólny język. Także Yaman, choć sam przed sobą nie chce się do tego przyznać, widzi, jak dobrze Seher wpływa na Yusufa i jaka jest dla niego ważna. Zuhal pozornie jest posłuszna siostrze, ale w rzeczywistości nie może się doczekać powrotu do Londynu, gdzie czeka na nią ukochany. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo".

📢 AKACJOWA 38 odc. 70, 71, 72, 73. Claudio prowokuje Pabla. Streszczenia kolejnych odcinków "Akacjowej 38" 20.04.23 Juliana zwraca Susanie wdowi kapelusz, który dostała od niej z przykazaniem, że do końca życia pozostaje wdową. Pablo uwalnia się z więzów, wpada na ceremonię zaślubin Leonor i błaga ją wobec wszystkich zebranych, by z nim wyjechała. Ta jednak wypowiada sakramentalne słowo tak. Manuela przekonuje Germana, by lepiej potraktował Cayetanę. German daje żonie czas na spakowanie i apartament w innej dzielnicy miasta. Tymczasem on wyjedzie z Carlotą. Cayetana błaga, by Carlota została z nią i German jej ulega. Felipe oświadcza Celii, że powinni adoptować dziecko. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 75. Wiara we wróżby. Streszczenie odcinka [24.04.2023] Casilda jest niezwykle łatwowierna. Wierzy w to, co wywróżył jej automat z przepowiedniami. Z kolei Trini zaczyna się obawiać o swoje małżeństwo. Przeczytaj poniższe streszczenie 73. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 76. Życie Carloty w niebezpieczeństwie. Streszczenie odcinka [25.04.2023] Córka Germana jest w coraz gorszym stanie. Dziewczynka dostaje gorączki. Czy Cayetana przestanie ją truć? Koniecznie przeczytaj streszczenie 76. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Liczba pozwoleń na broń szybko rośnie. Małopolanie zbroją się na potęgę w broń kolekcjonerską i sportową. Tak na wszelki wypadek... wojny W 2020 r. w Małopolsce wydano 1176 pozwoleń na niemal 6,5 tys. sztuk broń palnej. W tym roku wiadomo już, że liczba ta będzie większa. W pierwszym kwartale 2023 r. policja wydała pozwolenia dla 761 osób. Miłośnicy strzelectwa najchętniej starają się o pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Najczęściej tłumaczą, że chcą nauczyć się obsługi broni, aby nie czuć się bezbronnym w przypadku wybuchu wojny.

📢 Zakazany owoc odc. 204. Wyprowadzka wskutek kłótni. Streszczenie odcinka [24.04.23] Kaya spotyka się z Halitem, aby przekazać mu dokumenty rozwodowe. Czy mężczyzna zgodzi się na rozwód i je podpisze? Koniecznie przeczytaj streszczenie 204. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 208. Nadir oświadcza się Yildiz. Streszczenie odcinka [28.04.23] trwa przyjęcie-niespodzianka dla Yildiz. Kobieta świetnie się bawi, jednak w pewnym momencie docierają do niej informacje o ciąży Leyli. Jak na nie zareaguje? Już teraz przeczytaj streszczenie 208. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 20.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Młoda kapusta – przepisy. Co można przygotować z młodej kapusty? TOP 10 przepisów naszych Czytelników Młoda kapusta – przepisy naszych Czytelników. Młodą kapustę przygotowuje się zazwyczaj zasmażaną na maśle z dużą ilością koperku. Do tego młode ziemniaki i pyszny obiad gotowy! Ale z młodej kapusty można przyrządzić też wiele innych ciekawych dań: bigos, sałatkę, krokiety, czy tartę. Zobaczcie propozycje naszych Czytelników! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Tłumy ludzi na lotnisku w Balicach. Nerwy w kolejkach, pasażerowie spóźniali się na odloty swoich samolotów Tłumy ludzi do odprawy bagażowej i paszportowej, nie kończące się kolejki, przepychania pasażerów i spóźnienia na lot. Tak z rana w środę, 19 kwietnia wyglądał wylot podróżnych z lotniska w Balicach.

📢 Zamknięty wjazd do Zakopanego. Osunęła się ziemia przy budowie ronda na zakopiance Zamknięty został główny wjazd do Zakopanego. Jak informuje GDDKiA, w rejonie Spyrkówki osunęła się ziemia przy budowie ronda na zakopiance. Policja wyznaczyła objazdy. Na miejscu działa ciężki sprzęt. 📢 Zboże ukraińskie transportowane przez Krzeszowice. Udało się uchwycić pociąg, jechał od stacji macierzystej w Medyce Mieszkańcy Krzeszowic mieli okazje zobaczyć w środę, 19 kwietnia wczesnym popołudniem długi pociąg transportujący zboże z Ukrainy do portów nad polskim morzem. To ten transport, który jest od kilku dni kontrolowany.

📢 Kraków. Bezpłatna wypożyczalnia rowerów elektrycznych wstrzymuje działanie. Powód? Wandalizm W marcu po zimowej przerwie swoje działanie wznowiła bezpłatna miejska wypożyczalnia rowerów elektrycznych Park-e-Bike. Zarejestrowani użytkownicy mogli korzystać z około 80 dostępnych jednośladów. To nie trwało jednak długo. Okazuje się, że wypożyczalnia rowerów elektrycznych została wstrzymana, powodem takiej decyzji nie jest awaria czy rezygnacja z projektu ale... wandalizm. 📢 Kraków. W szpitalu zmarł noworodek. Okoliczności śmierci dziecka bada prokuratura Prokuratura rejonowa w Krakowie wyjaśnia okoliczności śmierci dziecka w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Ujastek. Śledczy sprawdzają czy doszło do błędu w sztuce lekarskiej. 📢 Kraków. TK Maxx w Centrum Serenada. Otwarcie nowego sklepu 20 kwietnia. Nam udało się go zobaczyć już dzień wcześniej! Już jutro - 20 kwietnia - w Centrum Handlowym Serenada w Krakowie nastąpi oficjalne otwarcie nowego sklepu: TK Maxx. - Na klientów czekać będzie moc stylowych produktów znanych marek i ceny niższe do 60 proc. od tych, które są w innych sklepach - zapewniają przedstawiciele firmy. Nam udało się wejść do sklepu dzień wcześniej i zrobić dla was kilka zdjęć. Asortyment jest szeroki. Klienci w dobrej cenie będą mogli kupić: akcesoria do makijażu, okulary słoneczne, marynarki, sukienki, eleganckie buty oraz wiele innych cudeniek!

📢 Małopolska. Kontrole emisji spalin i stanu technicznego. Posypały się mandaty Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego we wtorek (18 kwietnia), na drogach przecinających województwo małopolskie przeprowadzili kontrole stanu technicznego autobusów, ciężarówek i busów. Podczas działań skontrolowane zostały 93 pojazdy -zatrzymano 14 dowodów rejestracyjnych i nałożono na kierowców 26 mandatów karnych. 📢 Kraków. Przerzucili już drugi wiadukt nad al. 29 Listopada, ale zakończenia prac jeszcze trochę Budowa nowego wiaduktu kolejowego nad al. 29 Listopada nabiera rozpędu. Konstrukcja już łączy dwie skarby górujące nad drogą. To jedna z dwóch takich konstrukcji realizowana w ramach rozbudowy wylotówki na Warszawę. Pierwsza jest już gotowa. Dzięki rozbudowie samej al. 29 Listopada ma się zwiększyć płynność ruchu, skrócić czas przejazdu. W ramach zadania powstaje 5,3 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, 2,8 km buspasów, a tam gdzie to konieczne, ustawione zostaną ekrany akustyczne.

📢 Zakopane. Nie będzie wielkiego najazdu turystów na majówkę? Na razie z rezerwacjami słabo. Planujesz wypad w góry na długi weekend majowy i szukasz noclegu? Będziesz miał w czym przebierać. Choć do majówki nieco ponad tydzień, w Zakopanem wciąż wiele wolnego miejsca. Paradoksalnie okazuje się, że dobry układ kalendarza może spowodować, że gości będzie mniej. 📢 Biegi, rajdy i wyścigi. W Myślenicach i okolicy okazji do aktywności nie zabraknie Sezon na biegi, rajdy piesze i wyścigi rowerowe rusza, a że powiat myślenicki jest bardzo dobrym miejscem do ich organizowania, to kalendarz wydarzeń na wiosnę i lato pełen jest tego typu wydarzeń. Pierwsze już za tydzień, w sobotę (29 kwietnia) z Wiśniowej wystartuje Dusiołek Górski i to już po raz dwudziesty piąty! Będzie też coś dla fanów kolarstwa, bo okazja do zmierzania się z najlepszymi, w tym samym mistrzem Rafałem Majką.

📢 Sławomir i Mezo muzycznymi gwiazdami Dni Proszowic Tegoroczne Dni Proszowic odbędą się w dniach 17 – 18 czerwca. Muzyczną gwiazdą imprezy będzie Sławomir, którego koncert został zaplanowany w niedzielę o godz. 18. Sławomirowi na scenie będzie towarzyszyć żona Kajra i zespół muzyczny. 📢 Malownicze i mało znane zakątki Chorwacji, które warto odwiedzić podczas urlopu. Tam możecie liczyć na spokój i zachwycające widoki Pełna kulturowego dziedzictwa, z cudownymi plażami i lazurowym morzem – taka jest właśnie Chorwacja, którą tak kochamy odwiedzać podczas wakacji. Niestety, w sezonie bywa też bardzo zatłoczona. Poznajcie malownicze i mało znane zakątki Chorwacji, które warto odwiedzić podczas urlopu. Tam możecie liczyć na spokój i zachwycające widoki. 📢 Buraki. TOP 10 dań z buraków naszych Czytelników. Barszcz czerwony to dopiero początek buraczanej uczty! [PRZEPISY] Buraki przeżywają ostatnio swój renesans. I dobrze! Uważane są za superfoods - kryją w sobie wiele niezwykłych właściwości. Buraki dobrze wpływają na krew, poprawiają odporność, spowalniają procesy starzenia i wpływaja na lepszą przemianę materii. Odczarujmy buraki! Zobaczcie TOP 10 dań naszych Czytelników na dania z burakami. Bowiem buraki to nie tylko barszcz czerwony czy ćwikła z chrzanem.

📢 Zakazany owoc odc. 203. Yildiz żąda rozwodu. Streszczenie odcinka [21.04.23] Gdy na jaw wychodzi, że Halit ma romans, Yildiz żąda rozwodu. Jest zła i zrozpaczona postawą innych. Już teraz przeczytaj streszczenie 203. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Wybrano najlepsze hotele "z pomysłem" w Małopolsce. Kraków króluje XVI edycja konkursu na Hotel z Pomysłem Roku została zdominowana przez krakowskie hotele. Zwyciężył pięciogwiazdkowy „Saski Kraków Curio Collection by Hilton”.

📢 Kraków. Nowy pięciogwiazdkowy hotel na Stradomiu otwarty. 125 pokoi, basen i bar w dawnej kaplicy. Mamy zdjęcia 12-14 Stradom House Autograph Collection Hotels by Mariott - nowy pięciogwiazdkowy hotel w niedalekim sąsiedztwie Wawelu został otwarty. Jest w nim 125 pokoi, 155-metrowy apartament, w piwnicach gabinety SPA, basen i sauny, ponadto siłownia. Od poniedziałkowego wieczora będą dostępne dla gości dwie restauracje, a także bar, urządzony w niegdysiejszej kaplicy. Na hotel została bowiem zaadaptowana zabytkowa kamienica, wraz z pozostałościami kościoła św. Jadwigi przy ul. Stradomskiej. Inwestycja, za którą stoi firma Angel Poland Group, kosztowała prawie 250 mln złotych. 📢 Wroniec. Groźny wypadek motocyklisty. Lądował śmigłowiec LPR [AKTUALIZACJA] We wtorek około godz. 19 we Wrońcu (gmina Koniusza) doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego z krakowskich szpitali.

📢 Śmiłowice. Kobieta uderzyła w betonowy mostek. Była nietrzeźwa? We wtorek około godz. 16.45 doszło do groźnego wypadku w Śmiłowicach (gmina Nowe Brzesko). Kobieta kierująca volkswagenem golfem uderzyła w mostek dojazdowy do posesji. Aby wydobyć ją z pojazdu strażacy użyli sprzętu hydraulicznego. Następnie poszkodowana została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego.

📢 Cracovia Maraton już w niedzielę. Biegacze pokonają ponad 42 km w Krakowie po raz 20. Będą też inne biegi MAPY, TRASY Ponad 6 tysięcy biegaczy weźmie udział w jubileuszowym Cracovia Maratonie w centrum Krakowa. Zawody na dystansie 42 km 195 m odbędą się w niedzielę 23 kwietnia. Najszybszy zawodnik może wygrać nawet 30 tysięcy złotych. Na sobotni wieczór zaplanowany jest Igrzyskowy Bieg Nocny na dystansie 10 km. 📢 Proszowice. Pierwszy fragment trasy rowerowej EuroVelo 11 już z asfaltem Na biegnącym przez gminę Proszowice odcinku ścieżki rowerowej EuroVelo 11 został ułożony pierwszy fragment nawierzchni asfaltowej.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Stuttgart 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju na Bliskim Wschodzie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Stuttgarcie. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Stuttgart. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Stuttgarcie.

📢 Uniejów Rędziny. Wiadukt nad torami kolejowymi rośnie w oczach ZDJĘCIA Z DRONA We wtorek dokonano częściowego odbioru technicznego prac przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania (wiaduktu), które powstaje nad linią kolejową LHS w Uniejowie Rędzinach. Obiekt będzie częścią drogi powiatowej Pogwizdów – Tunel. 📢 Miechów. Kontrowersje wokół szkolnego boiska. Udostępniać, czy ograniczać? Sprawa sposobu funkcjonowania boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Miechowie podzieliła mieszkańców. Jedni uważają, że obiekt powinien być ogólnodostępny i otwarty również poza godzinami pracy szkoły. Inni, głównie mieszkający najbliżej, skarżą się na uciążliwe w ich opinii sąsiedztwo i domagają ograniczeń w dostępie do boiska. 📢 Zaginiony mieszkaniec Skawiny został odnaleziony Szczęśliwy finał poszukiwań. Mieszkaniec Skawiny, który zaginął 11 kwietnia 2023 roku i był poszukiwany przez rodzinę odnalazł się cały i zdrowy.

📢 Zakazany owoc odc. 202. Romans wychodzi na jaw. Streszczenie odcinka [20.04.23] Yildiz słyszy plotki na temat Halita. Kobieta postanawia dowiedzieć się prawdy. Z kolei Ender chce wyjechać z kraju, ale nie póki co nie jest to możliwe. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 202. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Droga lokalna, ale łączy się z zakopianką i drogą wojewódzką. Rusza jej przebudowa za prawie 13 mln zł Rozpoczęto przebudowę tzw. drogi północnej w Jaworniku, która obok drogi wojewódzkiej nr 955 jest jedną z głównych dróg w tej miejscowości. W poniedziałek (17 kwietnia) odbyło się symboliczne wbicie łopaty na placu budowy. Inwestycja za prawie 13 mln zł była oczekiwana przez mieszkańców od najmniej kilkunastu lat. Ma poprawić bezpieczeństwo pieszych, ale też kierowców. Ani jednych, ani drugich tu nie brakuje, bo to jedna z bardziej ruchliwych dróg we wsi.

📢 Dom Made in Poland podbije świat? Kolejne niezwykłe dzieło z krakowskiej pracowni architektonicznej Inspiracje polską architekturą, zawsze jednak z nutką eleganckiej nowoczesności, to cechy, które już od lat charakteryzują dzieła krakowskiego BXB studio. Tym razem, prezentując dom Made in Poland, pracownia Bogusława Barnasia zaskoczyła nie tylko tradycyjnie świetnym wpisaniem w zastany krajobraz, ale także niezwykłym połączeniem stylów. 📢 Ewakuacja mieszkańców pod Krakowem. Powodem tej akcji była uszkodzona rura gazowa Niebezpieczna akcja w Poskwitowie w gminie Iwanowice miała miejsce w piątek po południu. Uszkodzona została rura gazowa. Jak informuje oficer dyżurny z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie - sytuacja była na tyle groźna, że strażacy z lokalnych jednostek musieli przeprowadzić ewakuację mieszkańców z pobliskich domów. 📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi!

📢 Proszowice 15 lat temu. Miejskie targowiska i nie tylko. III część galerii Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy prezentację zdjęć, dokumentujących życie Proszowic w 2008 roku. W trzeciej części galerii skupiamy się przede wszystkim na miejskich targowiskach, ale nie tylko. Odwiedzimy też okolice szpitala i kilka innych miejsc. 📢 Zrujnowany Kazimierz, mroczne i szare Stare Miasto. Kraków jeszcze na początku lat 90. wyglądał zupełnie inaczej niż teraz 20.03.2023 Teraz na Starym Mieście czy też Kazimierzu w Krakowie przechadzamy się wśród urokliwych kawiarni i restauracji, a kamienice, które mijamy niekiedy zachwycają swoim wyglądem. Tymczasem w latach 70. czy też 80. codzienność w tej części Krakowa wyglądała zupełnie inaczej. Na podwórkach starych i zniszczonych kamienic były małe warzywne ogródki. W zaciszach mieszkań oprócz pieców kaflowych, były też klatki z gołębiami, czy królikami. Wówczas mniej osób zapuszczało się w tamte strony, ponieważ nierzadko można było tam paść ofiarą przestępstwa. Dosyć popularny również w tamtym czasie był w tej części Krakowa handel narkotykowy. Historyk Maciej Miezian przypomina, jak kiedyś wyglądało życie w centrum miasta.

📢 Proszowice. Trasa rowerowa EuroVelo 11 nabiera kształtów Zimowa aura w tym roku jest dość kapryśna, ale mimo wszystko możliwe jest prowadzenie prac budowlanych. Widać to na przykładzie powstającego na terenie gminy Proszowice odcinka trasy rowerowej EuroVelo 11. Być może już wczesną wiosną na jej części uda się ułożyć nawierzchnię asfaltową. 📢 Dni Proszowic 2022 rozpoczęte. Pierwsze zdjęcia z pierwszego dnia cyklicznej imprezy Przejazd motocyklistów zrzeszonych w grupie Jazda był pierwszym punktem tegorocznych Dni Proszowic. Kilkanaście minut później burmistrz Grzegorz Cichy przekazał młodzieży symboliczny klucz do bram miasta. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018. 📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

