Przegląd prasy 21.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Zobacz szczegóły!

Jechać takim autobusem to dopiero musiała być frajda. Dokładnie 100 lat temu - 20 lipca 1923 roku odbył się pierwszy wyjazd autobusu na linię, którą miejska spółka uruchomiła testowo z Salwatora do Woli Justowskiej. Przeczytajcie jak opisywała to wydarzenie jedna z ówczesnych gazet.

Pamiętacie jak wyglądały zakupy w czasach PRL? Kolejki ciągnące się od lady sklepu, aż do końca ulicy. Komitety kolejkowe, frustracja, złość… Codzienna walka o podstawowe towary. W kwietniu 1980 roku kompozytor Wojciech Trzciński i reżyser Krzysztof Bukowski postanowili stworzyć coś, co wstrząśnie nie tylko społeczeństwem, ale i władzą. I tak Krystyna Prońko wyśpiewała „Psalm stojących w kolejce” z tekstem Ernesta Brylla. Ale do końca kolejek i braku podstawowych produktów było jeszcze bardzo, bardzo daleko...

Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

Wypełniony różem film Grety Gerwig Barbie wejdzie do polskich kin już w piątek 21 lipca. W sobotni wieczór, 22 lipca, Kino Pod Baranami zaprasza na wspólne świętowanie premiery filmu, czyli imprezę pod hasłem "C’mon Barbie, let’s go party!" w barze Bubble Toast (Plac Szczepański 5).

Hiszpania ma tak wiele zapierających dech w piersiach plaż, że trudno wybrać najlepszą na wakacje czy urlop. By ułatwić wybór, przygotowaliśmy dla Was listę 7 najpiękniejszych plaż Hiszpanii, które warto odwiedzić choć raz w życiu. To prawdziwe wakacyjne raje. Niektóre leżą w miastach, inne wśród niemal dzikiej przyrody, jedne są zaciszne, inne pełne imprezowiczów i nigdy nie zasypiają. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Poznajcie 7 najpiękniejszych plaż Hiszpanii na błogi relaks i świetną zabawę w czasie wakacji i urlopu.

Horoskop dzienny na piątek 21 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Kilka szklanek, wózek na kółkach z parasolem lub bez, butla ze sprężonym gazem i sok lub dwa do wyboru. Czasami łańcuch z kłódką. Tak się piło w PRL! Smak wody sodowej z saturatora wspominamy z sentymentem do dziś. Nazywa była złośliwie gruźliczanką. Bo kto to widział, żeby szklankę po kliencie przepłukiwać byle jak w zimnej wodzie! Ale i tak do saturatorów ustawiały się kolejki.

Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

Portal i.pl dotarł do źródła doskonale zaznajomionego ze sprawą pani Joanny z Krakowa, o której w środę, w dramatycznym apelu pisał Donald Tusk. Całe zdarzenie miało miejsce pod koniec kwietnia. Wówczas to kobieta - jak twierdzi nasz informator - oświadczyła, że od wielu lat leczy się psychiatrycznie. - Miała myśli samobójcze, ponieważ jest w siódmym tygodniu ciąży i około półtora tygodnia temu zażyła medykamenty wywołujące poronienie – mówi nam źródło. Kobieta zażyła medykament, ponieważ jej partner - Holender mieszkający w Polsce - nie chciał mieć dzieci.

Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

Nie ma już żadnych wątpliwości, wszystko zostało wyjaśnione: w środę, 19 lipca o godzinie 10. krakowskie szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy kandydatów zakwalifikowanych jak również osób niezakwalifikowanych do przyjęcia. Jedni cieszą się, że już we wrześniu rozpoczną naukę w wymarzonym liceum, technikum czy też szkole branżowej I stopnia, a inni szukają alternatywnej szkoły do dalszej edukacji niż ta, do której nie udało im się zakwalifikować. Największym zainteresowaniem cieszyły się klasy licealne z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim, a w przypadku techników – kształcące przyszłych programistów i logistyków. Przed uczniami potwierdzanie chęci przyjęcia do szkół. Na tych, którym się nie udało, czekają wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 28 lipca.

Wakacje w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednym was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tego lata. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto je odwiedzić, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen.

Lato 2023 roku w Wiśle Kraków obfitowało w liczne zmiany kadrowe. W tym zestawieniu możecie sprawdzić, jaką obecnie wartość rynkową mają dawni i nowi piłkarze "Białej Gwizdy" oraz jak długo obowiązują ich kontrakty. Na końcu podajemy wycenę szerokiej kadry Wisły, do której zaliczyliśmy 30 zawodników. Może się zdarzyć, że niektórzy z nich jeszcze odejdą albo zostaną przesunięci do drużyny rezerw, która będzie występować w IV lidze. Niewykluczone są też transfery, dlatego lista jest na bieżąco aktualizowana.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie bez wątpienia może być dumny ze swojej kadry pracowniczej. Jonasz Waśko, pielęgniarz z 14-letnim stażem, który pochodzi z Nowego Sącza i stanowi najlepszy filar Pielęgniarstwa Anestezjologicznego we wspomnianym szpitalu, wykazał się ogromną odwagą, jednak postanowił to zachować dla siebie. Tymczasem do szpitala przyszedł list gratulacyjny od komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej, który wszystko wyjaśnił.

Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

Smakołyki, produkty regionalne, ozdoby, rękodzieło - nie tylko to będzie na Wielkowiejskim Targu. Odbędzie się on w sobotę, 22 lipca od godz. 9 do 13 na placu Wspólnoty w Szycach przed Urzędem Gminy Wielka Wieś. Jak zwykle będziecie można zaopatrzyć się w potrzebne produkty spożywcze i upominki.

Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!