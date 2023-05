Przegląd prasy 22.05.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nawet takie prezenty musisz zgłosić do urzędu skarbowego. Oni muszą zapłacić podatek ”?

Prasówka 22.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nawet takie prezenty musisz zgłosić do urzędu skarbowego. Oni muszą zapłacić podatek Prezenty uznawane są za darowiznę, która podlega podatkowi od spadków i darowizn. Prezenty otrzymujemy z różnych okazji: urodzin, ślubu, świąt. To jakie to są prezenty zależy od naszych możliwości finansowych. Jeśli chodzi o darowizny, prezenty od najbliższej rodziny są zwolnione z podatku, jednak trzeba dopełnić formalności. Zobaczcie, które prezenty musimy zgłosić do urzędu skarbowego.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 22.05.23

📢 Horoskop na czerwiec 2023 dla wszystkich. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak 22.04.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 22.04.2023.

📢 Miechów. Komendanci policji urzędują „na całego” Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion powołał podinsp. Jacka Rosoła na stanowisko komendanta powiatowego policji w Miechowie, a podinsp. Piotra Galickiego na stanowisko I zastępcy komendanta.

Prasówka 22.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 w Grojcu. Mimo pomocy medycznej nie udało się uratować kierowcy motocykla Na odcinku autostrady A4 przebiegającym przez Grojec doszło do wypadku z udziałem motocykla. Mimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którą początkowo prowadzili świadkowie zdarzenia, a następnie strażacy kierowcy pojazdu nie udało się uratować.

📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Niedawno został ojcem - zdjęcia [22.05.2023] Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać [22.05.2023] Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie. 📢 Roxie Węgiel znowu zrzuciła część ubrania. Odważne zdjęcia młodej gwiazdy muzyki [22.05.2023] Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami. 📢 Dzięki temu trikowi krzak borówki będzie uginał się od owoców. Ten sposób może zdziałać cuda [22.05.2023] Jeżeli uprawiasz na działce lub w przydomowym ogródku krzaki borówki amerykańskiej, to z pewnością zastanawiasz się co zrobić, aby roślina zdrowiej rosła i obficie obrodziła. Uprawa borówki nie należy bowiem do najprostszych. Istnieje pewien trik dobrze znany plantatorom, dzięki któremu pobudzisz rozwój rośliny. Szczegóły w artykule.

📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. Sprawdzili to Amerykańscy naukowcy - zobaczcie listę [22.05.2023] Są wierne, lojalne, zawsze gotowe do zabawy i nie oceniają cię, gdy podjadasz wieczorem jedzenie z lodówki. Nie bez powodu psa uznaje się za najlepszego przyjaciela człowieka. Przyjazne czworonogi oprócz uroku wyróżniają się również nieprzeciętną inteligencją. Niektóre z nich współpracują przy śledztwach, a nawet uczestniczą w akcjach ratowniczych. Zobaczcie w naszej galerii ranking najmądrzejszych psów. Oto, co udało się ustalić amerykańskim naukowcom!

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [22.05.2023] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście [22.05.2023] Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste. 📢 Inez Ciałowicz z Krakowa zdobyła tytuł Miss Małopolski 2023. 23-letnia studentka architektury dzieli się swoimi zdjęciami na Instagramie 23-letnia Inez Ciałowicz z Krakowa zdobyła tytuł Miss Województwa Małopolskiego 2023. W jej ręce powędrowały także tytuły Miss Publiczności Woj. Małopolskiego, Miss Telewidzów Woj. Małopolskiego, a także Miss FRANTIC CLUB. Finałowa gala konkursu odbyła się w w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Zobaczcie zdjęcia 23-letniej studentki architektury na Instagramie.

📢 Moda damska na wystawie w krypcie u ojców Pijarów w Krakowie. Była małopolska konserwator zabytków oburzona. "Profanacja" Rozwieszone na murach, przysłaniające Jezusa Chrystusa na krzyżu, stojące tam, gdzie w Wielki Piątek wierni oglądają Grób Pański. Chodzi o sukienki i kostiumy kąpielowe, które jeszcze niedawno można było zobaczyć w krypcie krakowskiego kościoła pijarów w ramach wystawy krakowskiego projektanta i artysty: PLICH-a. Wystawy nie są tu niczym nowym, ale ta konkretna oburzyła byłą małopolską konserwator zabytków Monikę Bogdanowską, która skierowała w tej sprawie pismo do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. To, co zobaczyła, określiła profanacją. "Przekroczono krawędź, za którą jest już ciemna czeluść".

📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa rusza 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września.

📢 Tak mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski. Za kulisami Pałacu Biskupiego w Krakowie [21.05.2023] Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pomieszczenie, w którym znajduje się słynne okno papieskie. 📢 Poważny wypadek na autostradzie A4 pod Tarnowem. Zderzyły się dwa samochody. Ranne dziecko zostało zabrane śmigłowcem LPR do szpitala Do groźnego wypadku doszło w niedzielę (21 maja) tuż przed południem na tarnowskim odcinku autostrady A4. Na wysokości Biadolin Radłowskich zderzyły się dwa samochody osobowe. Autostrada w kierunku Rzeszowa jest całkowicie zablokowana.

📢 Najlepsze suchary! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najpopularniejsze i najśmieszniejsze suchary 2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 50. rocznica święceń kapłańskich abp. Marka Jędraszewskiego. Zlot VIP-ów w Krakowie Arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, obchodził w sobotę (21.5) 50. rocznicę swoich święceń kapłańskich. - Budzi się we mnie ogromne poczucie pokory, a przede wszystkim trudnej do wyrażenia wielkiej wdzięczności wobec Boga, który w swojej opatrzności zechciał mnie powołać i wybrać na wyłączną służbę dla siebie oraz swego Kościoła - mówił na zakończenie mszy świętej w Katedrze na Wawelu.

📢 To ona była twarzą ABBY i prawdziwą pięknością. Tak teraz wygląda Agnetha Faltskog Zespół ABBA był bezdyskusyjnie jednym z najchętniej słuchanych zespołów muzycznych na świecie. Sprzedali ponad 300 mln płyt. Grupę tworzyli Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus i Agnetha Fältskog. Swoją urodą i charyzmą zachwycała szczególnie Agnetha Fältskog. Zobacz, jak przez lata zmieniła się blond piękność z ABBY. 📢 Wyjątkowe targi dla psiarzy i kociarzy w Tauron Arenie Kraków. Można zrobić sesję zdjęciową swojemu pupilowi i wspomóc inne zwierzaki W weekend (20-21.5) w Tauron Arenie Kraków na psiarzy i kociarzy czekają atrakcje. Można tam znaleźć wszystko, czego potrzebuje twój pupil. Odbywają się też akcje charytatywne, warsztaty i prelekcje. A przede wszystkim można nawiązać znajomości z innymi miłośnikami zwierząt i powymieniać się doświadczeniami!

📢 Ekstraklasa na żywo - mecze dzisiaj. Wyniki, tabela, terminarz rozgrywek piłkarskich - wiosna 2023 Ekstraklasa piłkarska 2023 na żywo: mecze dzisiaj, wyniki, tabela, terminarz rundy wiosennej 2023. Druga część rozgrywek PKO BP Ekstraklasy rozpoczęła się 27 stycznia. Drużny rozegrają łącznie w tym roku 17 kolejek, mistrza Polski powinniśmy poznać najpóźniej 28 maja. Zobacz, kto gra dziś, sprawdź wyniki live.

📢 Hokej wyniki MŚ Elity 2023, tabela, terminarz. Najlepsze drużyny walczą w mistrzostwach świata w Tampere i Rydze. Kto gra dzisiaj? MŚ Elity w hokeju na lodzie 2023, sprawdź wyniki meczów dzisiaj. Mistrzostwa świata w tym roku zaplanowano na 12-28 maja w Finlandii i na Łotwie. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o hokejowych MŚ: wyniki, terminarz, tabela. 📢 List do Bronisława Wildsteina. Odpowiedź Cezarego Łazarewicza na wywiad o okolicznościach śmierci Stanisława Pyjasa. Echa naszej publikacji W piątek opublikowaliśmy wywiad Bartosza Dybały z Bronisławem Wildsteinem na temat okoliczności śmierci Stanisława Pyjasa. Odbił się szerokim echem. "W związku z tym, że pojawia się tam moje nazwisko, a pretekstem do rozmowy jest moja książka, poświęcona sprawie Stanisława Pyjasa, która wkrótce ukaże się nakładem wydawnictwa Czytelnik, pragnę wyjaśnić kilka nieścisłości. Bardzo byłbym wdzięczny, gdybyście Państwo opublikowali mój list do Bronisława Wildsteina" - napisał do nas Cezary Łazarewicz, pisarz i publicysta. List publikujemy w całości.

📢 Juwenalia Krakowskie 2023. Na scenie Janek Rapowanie, Chivas, Opał i Blaga ZDJĘCIA W sobotę, 20 maja, Strefa Żaczek zamieniła się w prawdziwą strefę rapu! Na scenie wystąpiły największe gwiazdy polskiej sceny rapowej, które rozgrzały publikę do czerwoności! Zobaczcie sami! 📢 Co z Parkiem Grzegórzeckim w Krakowie? Na razie sceneria jest tu jak z horroru, a to może być piękne miejsce Od pięciu lat mieszkańcy Krakowa czekają, aż na Grzegórzkach powstanie park z prawdziwego zdarzenia, oświetlony, uporządkowany bezpieczny. Park Grzegórzecki. A pięć lat liczone jest od symbolicznego otwarcia tego miejsca, bo plany stworzenia tu park sięgają o wiele dalej wstecz. Na razie "park" przy bulwarach wiślanych to porośnięty teren, z wydeptanymi przez samych mieszkańców ścieżkami i kilkoma uporządkowanymi alejkami, z mnóstwem mrocznie wyglądających pozostałości dawnej zabudowy, w tym wojskowej. Sceneria jak z horroru, która jednak może stać się naprawdę pięknym miejscem. Zapytaliśmy czy jest szansa na to, że ten stan rzeczy się zmieni.

📢 Na Marszu Równości w Krakowie było 12 tysięcy osób. Roztańczony tłum szedł pod hasłem: "Każdy z nas potrzebuje miłości" Ulicami Krakowa przeszedł Marsz Równości: po raz trzeci z honorowym patronatem prezydenta Jacka Majchrowskiego, a w tym roku również przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Uczestnicy przyszli z kolorowymi flagami i parasolami, a także transparentami. - Wszyscy potrzebują miłości - mówili na marszu. 📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” w Bielsku-Białej Wisła Kraków wygrała 3:0 z Podbeskidziem w Bielsku-Białej i pozostaje w grze o awans do ekstraklasy. Bezpośredni - dodajmy. Krakowianie wygrali niesłychanie ważny mecz i pokazali, że nie poddają się, że będą do końca walczyć o to, żeby zająć jedno z dwóch pierwszych miejsce. Prezentujemy wnioski po wyjazdowym meczu „Białej Gwiazdy” z „Góralami”.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Podbeskidziem To był dobry mecz Wisły Kraków, choć wcale nie tak łatwy jak mógłby wskazywać wynik. „Biała Gwiazda” miała problemy przede wszystkim w pierwszej połowie, ale koniec końców ze wszystkiego wyszła obronną ręką. I mimo wszystko piłkarza zapracowali sobie na dość wysokie noty. Paru nawet na bardzo wysokie. 📢 IV liga. Trzy bramki przewagi? Mało! Niecodzienny wynik powtórzony Dalin Myślenice zremisował z Unią Oświęcim 4:4 w meczu 28. kolejki małopolskiej IV ligi, rozegranym w sobotę 20 maja. Goście bramkę dającą im punkt zdobyli w piątej minucie doliczonego czasu gry: po dośrodkowaniu piłkę zagrał Szmidt, a inny zmiennik, Pawela, wygrał pojedynek z bramkarzem myśleniczan. 📢 Ogromny szczupak złowiony przez wędkarza pod Krakowem. Oto ryba złapana w Brzegach - zdjęcia Pan Szymon złowił wielką rybę w Brzegach pod Krakowem. Wyciągnął ogromnego szczupaka tam gdzie takie ryby trudno się było spodziewać. Zrobił zdjęcia, filmik i wypuścił z powrotem do wody. Twierdzi, że na taką "niespodziankę" czekał 30 lat! Gratulujemy panie Szymonie. Wędkarz nie chce oczywiście zdradzać, na którym dokładnie zbiorniku złowił szczupaka.

📢 Juwenalia Krakowskie 2023. Na scenie Lady Pank i Nocny Kochanek! Tak bawili się fani w Strefie Plaża! Za nami kolejny dzień Juwenaliów Krakowskich. Tym razem, w Strefie Plaża zagrały zespoły, które poruszają serca, czyli kultowy Lady Pank, Myslovitz oraz rockowy Nocny Kochanek. Wydarzenie przyciągnęło tłumy... nie tylko studentów. Pod sceną pojawili się również starsi fani, chcąc powrócić do swoich studenckich wspomnień choć tą jedną "nocą złotą". 📢 Klasa okręgowa Kraków I. Remis w meczu drużyn z czołówki: KS PKM Olkusz - Piliczanka W meczu 23. kolejki rozgrywek w grupie I piłkarskiej klasy okręgowej Kraków, rozegranym w sobotę 20 maja 2023 r., KS PKM Olkusz zremisował na swoim stadionie z Piliczanką Pilica 1:1. Oto relacja i zdjęcia ze spotkania ważnego dla losów walki o awans do V ligi.

📢 Wisła Kraków. Jakub Błaszczykowski: Był dreszczyk emocji. Dopóki nie ma rutyny, jest dobrze Jakub Błaszczykowski wrócił do grania w Bielsku-Białej po wielu miesiącach przerwy. Ostatni raz w meczu ligowym wystąpił w ekstraklasie 21 sierpnia 2020 roku w Łęcznej. Tym razem wszedł na samą końcówkę I-ligowego spotkania z Podbeskidziem i było to duże wydarzenia nie tylko dla ludzi związanych z Wisłą Kraków. Po końcowym gwizdku była okazja do rozmowy z piłkarzem „Białej Gwiazdy”. 📢 Lokalny Stragan z regionalnymi smakołykami pod Krakowem. Rozwija się moda na ekologiczne targowiska Moda na targi z lokalnymi produktami pojawia się w kolejnych gminach powiatu krakowskiego. W ostatnich kilku latach otwarto kilka takich targowisk. Jednym z ostatnio powstałych jest targ w Baranówce w gminie Kocmyrzów-Luborzyca - to tzw. Lokalny Stragan. Ideą tych targów jest oferowanie wyrobów przez miejscowych rolników, producentów warzyw, sadowników i rękodzielników.

📢 Placki ziemniaczane: przepis. Klasyczne, chrupiące, z selerem. Najlepsze przepisy naszych Czytelników Przepis na placki ziemniaczane. "Poproszę jednego placka ziemniaczanego!" Kto ogląda Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler ten wie, że placki ziemniaczane są prawdziwym testem dla kucharzy. Według Magdy Gessler placki muszą być chrupiące, świeżo zrobione i nie mogą zawierać za dużo mąki. Zobaczcie TOP 7 przepisów na placki ziemniaczane: klasyczne szefa kuchni, z selerem, z kminkiem i pianą z białek, z gulaszem oraz z sosem grzybowym od Kół Gospodyń Wiejskich i zapiekane z fasolką i serem żółtym. A dla koneserów – pikantne placki ziemniaczane z bakłażanem. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [20.05] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Teresa Werner wygląda jak bogini. Piosenkarka kusi urodą i rozpala zmysły [zdjęcia] Teresa Werner jest absolutną gwiazdą polskiej sceny muzyki rozrywkowej. Piosenkarka ma na swoim koncie wiele szlagierów, których słuchają miliony Polaków. 65-letnia artystka oprócz talentu wokalnego może pochwalić się nienaganną sylwetką. Teresa Werner jest w świetnej formie i wciąż zachwyca urodą swoich fanów. Zobacz, jak na co dzień wygląda królowa śląskich szlagierów!

📢 Mamy horoskop na weekend 19-21 maja 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 19-21 maja 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Jeśli masz kłopoty z pamięcią - nie jedz tych produktów. Seniorzy i uczniowie powinni ich unikać Za pamięć odpowiada nasz mózg. Warto pamiętać, że trzeba go ćwiczyć tak samo jak inne mięśnie aby działał jak najdłużej. O tym, że musimy dbać o nasze serce, wątrobę czy nogi nie musimy nikogo przekonywać. Tak samo powinniśmy zadbać o mózg. Na początek warto wprowadzić zdrową dietę, która usprawni działanie mózgu. Przede wszystkim warto wyeliminować z menu produkty zbędne, które pogarszają naszą pamięć. Jakie to produkty? Sprawdźcie.

📢 Ta krakowska ulica stanie się parkiem! Zarząd zieleni posadzi 150 drzew. Pojawi się też łąka kwietna. Park powstanie dzięki mieszkańcom Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie podpisał umowę z wykonawcą na wykonanie parku Złocień przy ul. Mariana Domagały (Bieżanów-Prokocim). Po przejęciu terenu przez wykonawcę rozpoczną się prace. Przekształcenie ul. Domagały w park jest możliwe dzięki zaangażowaniu mieszkańców w budżet obywatelski. 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 94. Zderzenie dwóch samochodów osobowy i bus dostawczy W Przegini na drodze krajowej nr 94 doszło do wypadku w sobotę, 20 maja 2023 r. Przed godz. 16 na pasie w kierunku Olkusza zderzyły się dwa pojazdy: osobowy i dostawczy bus. Z pierwszych informacji służb wynika, że nie było osób poszkodowanych.

📢 Kibice na meczu Kraków Kings - Tychy Falcons w PFL. Znajdźcie się na zdjęciach W spotkaniu 6. kolejki Polskiej Ligi Futbolu drużyna futbolu amerykańskiego Kraków Kings wygrała u siebie z Tychy Falcons 10:7. W meczu, który został rozegrany na stadionie Nadwiślanu Kraków 20 maja 2023 roku (sobota), miejsca ekipa mogła liczyć na doping swoich kibiców. Zobaczcie, co działo się na trybunach. Jeśli byliście na tym meczu, znajdźcie się na zdjęciach w nasezj galerii.

📢 Futbol amerykański. Kraków Kings wygrali z Tychy Falcons w meczu 6. kolejki PFL Kraków Kings pokonali Tychy Falcons 10:7 w spotkaniu 6. kolejki Polskiej Futbol Ligi. Mecz futbolu amerykańskiego odbył się w sobotę 20 maja 2023 roku na boisku Nadwiślanu Kraków. 📢 Upamiętnili zmarłą Marię Cieślik, nazywaną Aniołem z Jerzmanowic. To była prekursorka działań na rzecz osób niepełnosprawnych Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Jerzmanowicach, ich terapeuci i rodzice oraz samorządowcy - poprzez odsłonięcie tablicy -upamiętnili zmarłą przed niespełna dwoma laty Marię Cieślik. To była niezwykła osoba, która pokazywała niepełnosprawnym, że mają talenty, wielką godność oraz możliwości nauki. Założyła Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. 📢 Nietuzinkowe ciuchy, bibeloty, tajemniczy ogród, strefa relaksu. To wszystko czeka na krakowian przy ulicy Stradomskiej. Zdjęcia Miłośnicy nietuzinkowych ciuchów, bibelotów, gadżetów doczekali się majowej edycji targów vintage i retro Kogel Mogel. Spotkali się w nowym, wyjątkowym miejscu z ogrodem na zapleczu przy ulicy Stradomskiej 11 w Krakowie. Może się ono na stałe wpisać się w rozrywkowo-zakupową mapę miasta. Poza wintydżowymi perełkami na uczestników wydarzenia czeka również strefa relaksu z dobrą muzyką, leżakami, a także winem.

📢 Małopolska. Grad, burze i podtopienia. IMGW wydało ostrzeżenia Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał ostrzeżenie przed gradem oraz gwałtownymi burzami dla południowej części Polski. Wystąpienie zjawisk określa się na 80 proc. IMGW ostrzega także przed gwałtownym wzrostem stanów wody. 📢 Proszowice. Strażacy doczekali się własnego sztandaru Podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Proszowicach tutejsza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała sztandar. Z powodu tego wydarzenia strażackie święto w Proszowicach miało większą rangę niż zwykle. 📢 Zachwycająca Iga Świątek w 22 odsłonach na 22. urodziny [PRYWATNE ZDJĘCIA] Iga Świątek 31 maja 2023 roku będzie obchodzić swoje 22. urodziny. Z tej okazji, życząc tenisistce wszystkiego co najlepsze, przygotowaliśmy galerię, w której prezentujemy jej różnorodne aktywności. Występy na korcie to bowiem najważniejsza, ale nie jedyna część jej życia. Raszynianka uwielbia sporty wodne, czytanie książek, podróże i beztroską zabawę. Obejrzyjcie Igę Świątek, która wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca podczas Gali Mistrzów Sportu 2023, na prywatnych zdjęciach w (co najmniej) 22 odsłonach. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kryzys i dziura w budżecie. Miastu brakuje pieniędzy na budowę linii tramwajowych i tras, które mają domknąć III obwodnicę Krakowa Kraków mierzy się z ogromnym zadłużeniem, które na koniec kwietnia wyniosło ponad 2,2 mld zł. Do tego deficyt budżetowy wynosi ponad 1,3 mld zł. Miastu brakuje pieniędzy m.in. na komunikację miejską. I to nie małych, bo mowa o kilkuset milionach złotych. Teraz okazuje się, że gmina nie ma funduszy na realizację ważnych inwestycji transportowych. Chodzi o budowę kolejnych linii tramwajowych (m.in. Cichy Kącik-Azory), a także brakujących elementów III obwodnicy Krakowa, czyli tras: Ciepłowniczej oraz Nowobagrowej.

📢 Z Krakowa do USA. Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka ZDJĘCIA Zuzanna Pactwa, nowa partnerka Jarosława Bieniuka, mieszkała do niedawna w Stanach Zjednoczonych, ale okazuje się, że związana jest także z Krakowem. Jakiś czas temu para potwierdziła swój związek, zamieszczając wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Fotografie pięknej modelki możecie obejrzeć w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Klasztor na Bielanach to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Krakowie. Niedostępny dla kobiet poza 12 dniami w roku. Kiedy mogą wejść? Klasztor kamedułów na Bielanach to jeden z najbardziej malowniczo położonych obiektów w Krakowie. Białe wieże klasztoru góruje nad zalesionymi wzgórzami okalającymi Kraków. U podnóża rozciągają się pola winnicy. Swoją siedzibę ma tu jeden z najbardziej surowych zakonów. Kobiety mają wstęp do klasztoru tylko przez 12 dni w roku. Zobaczcie, jak ta niezwykła budowla prezentuje się z lotu ptaka. 📢 Krakowskie Malediwy. Dwóch mężczyzn pływało pontonem po stawach w Parku Lotników Polskich. O co chodzi? Zdjęcia Dwóch mężczyzn pływało pontonem po stawach w Parku Lotników Polskich. Nie bez powodu. Z pontonu wsypywali do wody preparaty, które poprawiają jakość wody, a konkretnie jej "wartości fizykochemiczne".

📢 Proszowice 15 lat temu. Miejskie targowiska i nie tylko. III część galerii 20.05.2023 Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy prezentację zdjęć, dokumentujących życie Proszowic w 2008 roku. W trzeciej części galerii skupiamy się przede wszystkim na miejskich targowiskach, ale nie tylko. Odwiedzimy też okolice szpitala i kilka innych miejsc. 📢 Myślenice na zdjęciach sprzed lat i z dziś. Zobacz, jak zmieniło się miasto 20.05.2023 Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej.

📢 Utrudnienia na drodze powiatowej pod Krakowem. Zmianę organizacji ruchu wymusza budowa węzła S7 Na drodze powiatowej ul. Tadeusza Kościuszki w Zastowie w gminie Kocmyrzów-Luborzyca będą duże utrudnienia, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. To wszystko przez prace związane z wykonaniem docelowego układu drogi powiatowej wymuszonego budową S7, a na niej węzła Raciborowice.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 23 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci wtorek Horoskop dzienny na wtorek 23 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 22 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 22 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie.

📢 Dziedzictwo odc. 35. Spotkanie w dzieciństwie. Streszczenie odcinka [24.05.23] Okazuje się, że Kiraz i Ali spotkali się już wiele lat temu. Co się wówczas wydarzy? Z kolei Yaman znowu jest wściekły na Seher. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 35. odcinka "Dziedzictwa", aby dowiedzieć się więcej.

📢 Dziedzictwo odc. 33. Yaman jest zazdrosny o Seher. Streszczenie odcinka [22.05.23] Rozpoczyna się przyjęcie urodzinowe Yusufa, na które Seher się spóźnia. Yaman jest wściekły, jednak złość szybko mija. Z jakiego powodu? Czy Kiraz będzie mieć kłopoty w związku z pobiciem nieznajomego? Już teraz przeczytaj streszczenie 33. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 104. German odurza Justa. Streszczenie odcinka [02.06.2023] German podaje Justowi nalewkę z opium. Jak zareaguje pacjent? Tymczasem Clara widzi się z Leandrem. Co będą robić? Przeczytaj streszczenie 104. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 103. Tajemniczy adorator. Streszczenie odcinka [01.06.2023] Susana jest zbulwersowana pomysłami Donii Consuelo, a jednocześnie zazdrosna o syna. Z jakiego powodu? Czym zajmie się Leonor? Już teraz przeczytaj streszczenie 103. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 100. Policja u Juliany. Streszczenie odcinka [29.05.2023] Juliana ma niespodziewanych gości w kawiarni. Z kolei Leonor próbuje rozwiązać pewną zagadkę. Już teraz przeczytaj streszczenie 100. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zobacz archiwalne zdjęcia Dokładnie o godzinie 10.07 drugiego czerwca 1979 roku samolot z papieżem wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie. Kilka godzin później na placu Zwycięstwa padły znamienne słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Powróćmy wspomnieniami do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 20.05.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 20.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Zamek Tenczyn w Rudnie turystycznym hitem Małopolski. Idealne miejsce na szybki wyjazd na weekend! Atrakcje, zwiedzanie, jak dojechać. Zamek Tenczyn w Rudnie co roku przyciąga tysiące turystów. Nie ma się czemu dziwić! Po wielu latach został odrestaurowany i udostępniony zwiedzającym. Piękne położenie, wspaniałe widoki, ciekawa historia i intrygujące legendy. Tego wszystkiego można doświadczyć w murach starej warowni. Przedstawiamy co warto zwiedzić, jakie są atrakcje i jak najłatwiej dojechać. Jeśli zastanawiacie się, gdzie pojechać na weekendową wycieczkę, Zamek Tenczyn w Rudnie jest doskonałym pomysłem. Zanim jednak wybierzecie się na zwiedzanie zamku, przeczytajcie nasz poradnik. Zaczynajmy!

📢 I liga piłkarska: wyniki, tabela, terminarz - wiosna 2023. Kto gra dzisiaj, mecze na żywo Wyniki, tabela, terminarz I ligi piłkarskiej wiosna 2023. W drugiej części sezonu 2022-23 drużyny z Fortuna 1. Ligi mają w planach 16 kolejek. Odbyła się 10-12 lutego, ostatnią zaplanowano. Tu znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje o rozgrywkach na zapleczu ekstraklasy. Sprawdź, kto gra dzisiaj w I lidze.

📢 Prawie 31,4 mln zł trafi łącznie do trzech szpitali w województwie małopolskim To kolejne wyniki konkursu Ministerstwa Zdrowia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a dokładniej działania „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia”. Pieniądze, które trafią do szpitali zostaną wykorzystane na ich modernizację, zakup sprzętu i doposażenie. 📢 Spacer na weekend. Kryminalny Kraków w jeden dzień. Poznaj mroki miasta Czy można w Krakowie znaleźć jeszcze mało znaną trasę turystyczną i frapujące historie? Owszem. Ta krótka wycieczka dowiedzie, że Kraków jest nie tylko miastem królów, ale i miastem mroku. Odkryjmy zatem mniej znane oblicze Krakowa.

📢 Gmina Myślenice zainwestuje ponad 26 mln zł w szkoły i przedszkola Nie było jeszcze w historii myślenickiego samorządu, aby w jednym czasie w infrastrukturę oświatowa inwestowano tak duże środki. Mowa o 26,7 mln zł, na które opiewa wartość pięciu podpisanych w piątek (19 maja) umów na realizację czternastu różnych zadań w jedenastu rożnych placówkach oświatowych. Inwestycje uda się wykonać dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu, a konkretnie 22,7 mln zł z Polskiego Ładu. Pokryje ono 85 proc. jej wartości. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów.

📢 Kraków. Tak po remoncie będzie wyglądała Kossakówka. Efekt zobaczymy za dwa lata, tak prezentuje się na wizualizacjach Od lat przy placu Kossaków straszy ruina willi artystycznej rodziny, za dwa lata będzie wyglądała tak jak na wizualizacjach przygotowanych przez krakowskie Studio Architektoniczne LEM.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 94. Justo wszystkich okłamuje. Streszczenie odcinka [19.05.2023] Justo widzi Manuelę, która porwała dziecko. Czy zgodzi się na jej plan? jak zareaguje? Już teraz przeczytaj streszczenie 94. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Kraków. Wyremontowany Plac Biskupi już zniszczony. ZZM będzie interweniował u konserwatora Zadeptana i zwiędła roślinność, pylące ścieżki i nieczynna fontanna. Tak dziś wygląda Plac Biskupi. Zmiana sposobu zagospodarowania tego terenu poprzez posadzenie większych krzewów jest możliwa - ale jak mówią urzędnicy Zarządu Zieleni Miejskiej - wymaga zgody konserwatora. O zgodę ZZM planuje wystąpić jeszcze w tym roku.

📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Na DK 94 ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym Na drodze krajowej nr 94 w Białym Kościele w gminie Wielka Wieś samochód ciężarowy z naczepą zderzył się w osobowym. Jedna osoba zginęła - to kierowca osobowego volkswagena. Wypadek miał miejsce w czwartek, 18 maja przed godz. 14. Droga została zablokowana. 3,5 godziny później zorganizowano ruch wahadłowy. 📢 Wielkowiejski Targ z lokalnymi smakołykami zainaugurował sezon. Przybyło rekordowo dużo wystawców Rozpoczął się sezon na Wielkowiejski Targ z produktami lokalnymi w Szycach przy Urzędzie Gminy Wielka Wieś. To już czwarty rok targów organizowanych przez samorząd i miejscowych wystawców, którzy oferują produkty spożywcze, rękodzieło, upominki. Ideą organizacji targów w gminie Wielka Wieś jest promowanie produktów regionalnych i lokalnych wyrobów. 📢 Kowalczyk, Kubacki, Lewandowski. Głośne (i sekretne) śluby sławnych polskich sportowców [GALERIA, WIDEO] Wiosna i lato to tradycyjnie najlepszy moment na ślub. Wielu sportowców właśnie w tym okresie decyduje się wstąpić w związek małżeński. Tak było ze ślubami skoczków narciarskich Macieja Kota i Dawida Kubackiego oraz piłkarzy reprezentacji Polski - Krzysztofa Piątka i Macieja Rybusa. Swoje rocznice ślubów efektownie celebrują też Robert i Anna Lewandowscy, Wojciech i Marina Szczęsny, czy Łukasz i Anna Fabiańscy. Ale są i tacy, którzy wybierają na swoją ceremonię życia jesień lub zimę... W tej galerii znajdziecie zdjęcia wielu wspaniałych sportowców i ich partnerów lub partnerek: biegaczki Justyny Kowalczyk, kolarza Rafała Majki, siatkarzy Łukasza Wlazłego, Bartosza Kurka, Piotra Nowakowskiego, Mateusza Bieńka, tenisistki Agnieszki Radwańskiej,, a także córki Adama Małysza - Karoliny, której mąż uprawia sport motocyklowy. Niektórzy są w związku małżeńskim już od ponad dekady. Sprawdź, jak prezentowali się w tych pięknych dniach i jak przez lata zmieniała się ślubna moda.

📢 Dobczyce. Nowa nawierzchnia na ważnym skrzyżowaniu. Jeszcze nie ostatnia Po wtorkowych utrudnieniach i kładzeniu do późna warstwy wiążącej nawierzchni na odcinku ulicy Targowej i skrzyżowaniu Targowej z ulicami: Rynek, Podgórska i Rzeźnicza, w środę kierowcy przejeżdżający przez centrum Dobczyc odczuli poprawę. To jeszcze nie koniec prac, bo jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów to w piątek (19 maja) w tym miejscu ma być kładziona ostatnia już warstwa nawierzchni, tzw. ścieralna. 📢 Wisła Kraków z 2011 roku. To byli ostatni mistrzowie Polski. Co robią dzisiaj? 15 maja 2011 roku, po zwycięskim 1:0 meczu z Cracovią, Wisła Kraków zapewniła sobie 13. w historii klubu tytuł mistrza Polski. Jak się miało okazać - do tej pory ostatni. Sprawdziliśmy, co teraz, po 12 latach, robią ludzie z ekipy, która w sezonie 2010/2011 pracowała na to mistrzostwo. >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Dziedzictwo odc. 29. Zniszczony prezent i zemsta. Streszczenie odcinka [16.05.23] Ikbal jest wściekła, gdy dowiaduje się, że Seher dostała piękny prezent. Ma dość dziewczyny i chce sprawić jej przykrość. Z kolei Begum po raz kolejny kłamie w sprawie ojca. Przeczytaj poniższe streszczenie 29. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Kraków. Robi się pogoda na kiełbaskę. Gdzie w Krakowie można grillować? Maj przynosi do Krakowa kolejne ciepłe dni. Zapowiadane są nawet upały. Na ulicach Krakowa pojawia się coraz więcej spacerujących, w parkach coraz więcej piknikujących, a także coraz więcej chętnych rozpocząć sezon na grilla. Oto aktualna lista miejsc na teranie Krakowa, w których można legalnie grillować. Podobnie jak w ubiegłym roku, Zarząd Zieleni Miejskiej wskazuje trzy miejsca piknikowe na terenie Krakowa, w których można rozpalić grilla. Korzystanie tylko z jednego z nich jest nieodpłatne. A gdzie nie wolno smażyć kiełbaski na świeżym powietrzu i co za to grozi?

📢 Pogrzeb zmarłego Kamilka z Częstochowy. Na cmentarz przybyły tłumy Tysiące ludzi wzięły udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Wśród uczestników pogrzebu byli biologiczny ojciec, przyjaciele, a także zupełnie obcy ludzie, poruszeni historią małego chłopca, który tak wiele wycierpiał w swoim krótkim życiu… 📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa z drona. Widać asfalt, tunele, wiadukty. Dzieje się! W końcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z drona z postępu pracy przy budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Miasto żyje budową tramwaju do Górki Narodowej i rozbudową 29 Listopada, ale również na przyszłej obwodnicy sporo się dzieje i widać znaczący postęp prac. Na koniec kwietnia wykonano 83 proc. mostów, wiaduktów, murów. Tunele są gotowe w 74 proc., a drogi, które robi się na końcu, w 41 proc. Północna Obwodnica Krakowa ma szansę być oddawana do użytku etapami w latach 2023 i 2024.

📢 Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Proszowicach Po dwuletniej przerwie na proszowickim Rynku swoje święto ponownie obchodzili strażacy z powiatu proszowickiego. Była uroczysta msza, defilada oraz życzenia, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Zobacz wnętrza domu mistrzyni olimpijskiej! [zdjęcia] Justyna Kowalczyk jest multimedalistką Igrzysk Olimpijskich. Jest żoną wspinacza i alpinisty Kacpra Tekielego, którego poślubiła w 2020 roku. Niedawno para powitała na świecie synka. Justyna Kowalczyk wraz z mężem mieszka w pięknym góralskim domu. Wystrój jest przytulny i niezwykle tradycyjny. Na uwagę zasługuję piękny salon! Sprawdźcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk.

📢 Stadiony Krakowa. Zobaczcie wszystkie! Które wypiękniały po remontach? [NOWE ZDJĘCIA] Stadiony Krakowa. Wisła, Cracovia, Hutnik, Wawel, Garbarnia, no pewnie jeszcze kilka tak na jednym tchu wymienimy... Ale stadionów i pełnowymiarowych boisk jest w mieście parę razy więcej. Pochylamy się nad nimi ponownie, bo ta piłkarska baza w Krakowie jest remontowana, modernizowana, i coraz lepiej wygląda w klubach osiedlowych. W tej GALERII znajdziecie i takie stadiony, które nowy wygląd zyskały w 2020 roku. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Próbna matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Ponad tysiąc uczniów szkół średnich wzięło udział w sobotę (30 marca) w próbnej maturze z chemii. Zadania zostały przygotowane przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Współorganizatorem matury jest "Dziennik Polski". Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2019.

📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze

Łowi, lata, pływa. Zobacz wybuchowe Instahistorie Rafała Brzozowskiego