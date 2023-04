Przegląd prasy (23.04.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda życie za więziennymi murami. Zakłady karne w Trzebini, Wadowicach i Tarnowie od środka. Zdjęcia ”?

Prasówka 23.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda życie za więziennymi murami. Zakłady karne w Trzebini, Wadowicach i Tarnowie od środka. Zdjęcia W Małopolsce jest kilka zakładów karnych. Dwa z nich funkcjonują w zachodnich rubieżach województwa, czyli Wadowicach i Trzebini. Zajrzeliśmy za mury, które nikt nie chce trafić, ale wielu musi tam żyć. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kilka tysięcy osób wzięło udział w Igrzyskowym Biegu Nocnym. W niedzielę kolejne wyzwanie dla biegaczy - Cracovia Maraton W sobotni wieczór w Krakowie odbył się Igrzyskowy Bieg Nocny. Kilka tysięcy osób pokonało dystans 10 km. Bieg znalazł się w programie jako impreza towarzysząca w ramach Cracovia Maratonu, a zarazem zapowiadająca czerwcowo-lipcowe III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników biegu w naszej galerii.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 23 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela 23.04.23 Horoskop dzienny na niedzielę 23 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Prasówka 23.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 AKACJOWA 38 odcinek 76. Życie Carloty w niebezpieczeństwie. Streszczenie odcinka [25.04.2023] Córka Germana jest w coraz gorszym stanie. Dziewczynka dostaje gorączki. Czy Cayetana przestanie ją truć? Koniecznie przeczytaj streszczenie 76. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Dziedzictwo odc. 11, 12, 13, 14. Ali jest wściekły. Streszczenia kolejnych odcinków serialu "Dziedzictwo" 22.04.23 Seher szybko zyskuje sympatię wszystkich w rezydencji, włącznie z Ziyą, z którym udaje jej się znaleźć wspólny język. Także Yaman, choć sam przed sobą nie chce się do tego przyznać, widzi, jak dobrze Seher wpływa na Yusufa i jaka jest dla niego ważna. Zuhal pozornie jest posłuszna siostrze, ale w rzeczywistości nie może się doczekać powrotu do Londynu, gdzie czeka na nią ukochany. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo".

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [22.04] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Zamek Tenczyn z niezwyczajnymi widokami. Bramy okazałej warowni znów otwarte dla turystów. Inauguracja sezonu Trwałe ruiny zamku są coraz piękniejsze - mówią przewodnicy na zamku Tenczyn w Rudnie. W sobotę, 22 kwietnia w tej średniowiecznej warowni zainaugurowano nowy sezon turystyczny. Widok - czy to na ruiny, niezwykłe detale zamkowe, czy widok z zamkowych obiektów na okolicę, a nawet cały region są niezapomniane.

📢 Zamek Tenczyn otwiera bramy. Niezwykła warownia znów zaprasza turystów, oferuje podróż z historią. Zobacz zdjęcia Wspaniałe ruiny zamku Tenczyn otwierają się dla turystów zainteresowanych pięknymi widokami i burzliwą historią. Sezon na zamku w Rudnie w gminie Krzeszowice zaczyna się w sobotę, 22 kwietnia. Bramy otworzą się o godz. 10. Zwiedzania w soboty, niedziele i święta trwa od godz. 10 do 18. 📢 Zakopane. Najazd na Gubałówkę. Słońce, piękne widoki i prawdziwe tłumy turystów. ZDJĘCIA W Zakopanem wreszcie zrobiło się pięknie! W sobotę termometry wskazywały kilkanaście stopni powyżej zera. Do tego przez cały dzień królowało piękne słońce. Nie ma się co dziwić, że oblężenie przeżywała Gubałówka, gdzie można było złapać wiosenne promienie, ale i podziwiać wciąż ośnieżone Tatry. 📢 Spacery na weekend. TOP 10 miejsc na spacer i randkę w plenerze w Krakowie Wiosna, wiosna... Gdzie wybrać się na miły spacer, nie wyjeżdżając z miasta? Żeby było blisko, ale ładnie i zielono? Zastanawiasz się, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody miło spędzić czas na romantycznej randce? Mamy dla Was propozycje wiosennych spacerów. Sprawdź nasze podpowiedzi na weekend.

📢 Hutnik Kraków - Górnik Polkowice. Kibice na meczu. Mieli powody do zadowolenia. Zobaczcie zdjęcia Hutnik Kraków - Górnik Polkowice. Uczniowie szkół podstawowych wchodzili na ten mecz za darmo, klub zorganizował dla nich dodatkowe aktywności. W przerwie odbył się natomiast, co stało się normą w tej rundzie, konkurs rzutów karnych dla publiczności, do wygrania był voucher na kolację. A trener Bartłomiej Bobla po meczu dziękował kibicom za doping, który jego zdaniem, poniósł drużynę. Wygrała 3:1, więc wszyscy na Suchych Stawach zadowoleni. Zobaczcie zdjęcia z trybun.

📢 Wisła Kraków. Kibice „Białej Gwiazdy” mocno wspierali ją w Gliwicach Około dwóch tysięcy kibiców Wisły Kraków wspierało swój zespół w hicie piłkarskiej wiosny w I lidze, czyli w meczu z Ruchem Chorzów. Spotkanie zostało rozegrane na stadionie w Gliwicach, a oglądał je komplet publiczności, czyli blisko dziesięć tysięcy, bo tyle mieści obiekt, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywka Piast.

📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto. 📢 Zrobiło się ciepło i krakowianie tłumnie ruszyli nad Bagry ZDJĘCIA Nareszcie doczekaliśmy się wiosny z prawdziwego zdarzenia. W sobotę, 22 kwietnia, zrobiło się ciepło i słonecznie. Wielu krakowian zdecydowało się więc pójść nad zalew Bagry, gdzie na spacerowiczów czeka część parkowa, są też tereny do uprawiania sportu i rekreacji oraz plaże do opalania. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Lechią Gdańsk Cracovia pokonała Lechię Gdańsk na wyjeździe 2:1 w meczu 29. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. To był szczególnie mecz jednego piłkarza, ale i inni spisali się bez zarzutu. Oceniamy ich w skali 1 - 10. Zobaczcie oceny w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Tłumy w gastronomicznej strefie "Forum" nad Wisłą. Sezon imprezowy ruszył pełną parą ZDJĘCIA Słoneczna pogoda spowodowała, że w sobotę (22 kwietnia) tłumnie zrobiło się w ogródku klubokawiarni Forum Przestrzenie. Podobnie jest w przypadku kompleksu restauracji i kawiarni Hala Forum. Te popularne miejsca mieszczące się w budynku dawnego hotelu Forum nad Wisłą. W związku z wiosenną aurą są mocno oblegane przez krakowian i turystów.

📢 II Małopolski Dzień dla Klimatu. Powiat myślenicki dołączył do akcji. Rozdano sadzonki, cebulki i nasiona Darmowe sadzonki drzew i krzewów, cebuli kwiatów i nasiona roślin miododajnych – wszystko to czekało na chętnych przy Starostwie Powiatowym w Myślenicach, które włączyło się w obchody II Małopolskiego Dnia dla Klimatu. Przy Starostwie rozstawili swoje stoika także lokalni producenci, ale tak jak rośliny nieprzypadkowi, tylko ci, którzy produkują naturalne produkty i z naturalnych produktów takie jak m.in. miód, ceramika, kosmetyki i wyroby z wikliny.

📢 Skoki i nocne zrzuty na Pustyni Błędowskiej w ramach ćwiczeń 6. Batalionu Powietrznodesantowego i Fundacji Żelazny. Zobaczcie zdjęcia Na Pustyni Błędowskiej odbyły się dwudniowe ćwiczenia wojskowe ze skokami i nocnymi zrzutami sprzętu z udziałem odbywać 6. Batalionu Powietrznodesantowego i Fundacji "Żelazny". Rozpostarte czasze spadochronów desantowych i ćwiczące wojska to częsty

widok na piaskach "Polskiej Sahary". 📢 Velo Huta: wsiądź na rower i odkrywaj nieznane zakątki Nowej Huty Barwną paradą na dwóch kółkach rozpoczęło się w Dniu Ziemi – 22 kwietnia nowohuckie święto rowerowe: Velo Huta 2023. Rowerzyści przejechali ulicami wschodniej dzielnicy Krakowa z osiedla Willowego wprost do Klubu Krzesławice, gdzie odbył się piknik rodzinny. 📢 Opalanie na placu budowy. Kąpielisko na Zakrzówku jeszcze nie gotowe, ale mieszkańcom to nie przeszkadza ZDJĘCIA Na Zakrzówku nadal mamy plac budowy, ale mieszkańcy się tym nie przejmują. Słoneczna pogoda spowodowała, że w sobotę, 22 kwietnia, tłumy krakowian przybyły nad zbiornik, na którym kąpielisko ma być otwarte dopiero od czerwca tego roku. Korzystanie z niego, omijając barierki i zakazy, stwarza niebezpieczeństwo.

📢 Poszli obserwować ptaki nad Rabą. Na ich oczach przez rzekę przeprawiły się dziki Kto wybrał się w sobotę (22 kwietnia), czyli w Światowy Dzień Ziemi na spacer przyrodniczy razem z Myślenickim Klubem Ptakoluba i Centrum Aktywności Lokalnej, miał okazję podglądać nie tylko ptaki (podpatrzono aż 53 gatunki!), ale również dziki, które – ku zaskoczeniu wszystkich - przeprawiały się przez Rabę. 📢 Wieczysta Kraków - KS Wiązownica. Kibice na meczu. Zobaczcie zdjęcia Wieczysta Kraków - KS Wiązownica. To był pierwszy w tym roku mecz na stadionie Wieczystej, który odbył się w przyjemnej, ciepłej, słonecznej pogodzie. Nic dziwnego, że w sobotę 22 kwietnia kibiców było naprawdę sporo - około 900 osób. Były chwile dopingu, także intonowanego przez dziecięcą część publiczności. Zdjęcia >>>> Zobacz galerię

📢 Ogrody w Muszynie przyciągają tłumy turystów. Wiele osób korzysta ze słonecznego weekendu spacerując po uzdrowisku. Wiosna w pełni Muszyna przyciąga turystów licznymi atrakcjami. Wiosenny i ciepły weekend jest okazją o odwiedzenia uzdrowiska. Turyści szczególnie upodobali sobie ogrody sensoryczne i tematyczne na Zapopradziu. Są magiczne, biblijne, baśni i legend czy miłości. Wkrótce atrakcja ma zostać rozbudowana o ogród chiński i wiklinowy. Burmistrz uzdrowiska nie kryje radości, że te atrakcje przyciągają turystów jak magnes. 📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 22.04.2023 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc.

📢 Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY] 22.04.2023 Ciasto francuskie - przepisy. Można z niego wyczarować pyszne potrawy. To ciasto o specyficznej, warstwowej strukturze. Pieczone w wysokiej temperaturze jest chrupiące i lekkie. Można je przyrządzać zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Wykonanie ciasta francuskiego jest czasochłonne i dość trudne, dlatego polecamy gotowe ciasto francuskie, które kupimy praktycznie w każdym sklepie. A jak je przygotować? Kliknijcie w galerię i zobaczcie pomysły na pyszne dania z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko.

Budowa zapory w Rożnowie na archiwalnych zdjęciach w kolorze. Ten zbiornik powstawał 80 lat temu. Dzięki niemu powstało Jezioro Rożnowskie Budowa zapory w Rożnowie w gminie Gródek nad Dunajcem trwała kilka lat. Jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej zaczęto myśleć o ujarzmieniu Dunajca, który niósł ogromne spustoszenie. W wyniku spiętrzenia wody przez zaporę powstało Jezioro Rożnowskie, które obecnie jest atrakcją turystyczną. Zobacz archiwalne fotografie pochodzą z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Fotopolska.eu w kolorze. Tak wyglądał plac budowy na Dunajcu ponad 80 lat temu.

📢 Oto 50 zdjęć Krakowa z lat 90. To było inne miasto, inna epoka. Niezwykłe archiwalne zdjęcia Krakowa 22.04.2023 Pamiętacie czasy, kiedy nie było Galerii Krakowskiej, pod kopcem Kościuszki można było spotkać krowę, Hotel Forum był najlepszym hotelem w mieście, a na Rynku zamiast ciuchów w Zarze kupowało się książki w księgarni Odeon? Zabieramy cię w podróż do przeszłości.

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 22.04.23 r. Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Mistrz rysunku rodem z Dobczyc. Pośmiertna wystawa prac Krzysztofa Marciniaka w jego rodzinnym mieście W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach otwarto wystawę prac Krzysztofa Marciniaka. „Zostawiam Ci moje życie. In memoriam” to pierwsza pośmiertna wystawa prac tego znakomitego grafika w jego rodzinnym mieście. Wśród tysięcy prac, jakie po sobie pozostawił jest m.in. logo Dobczyc. To właśnie on w 2008 roku wygrał ogłoszony przez gminę konkurs na znak „firmowy” Dobczyc. 📢 Nauczyciel płakał, jak sprawdzał. To lepsze niż memy! Najnowsze hity sprawdzianów Klasówki i sprawdziany to nie żarty. Niektóre klasy mają ich nawet po kilka w tygodniu. Nie wszyscy jednak traktują sprawdziany do końca poważnie. Kartkówek nie lubią uczniowie, ale bardzo często również nauczyciele. Wielu z nich musi się zmagać z dziwnymi i niecodziennymi odpowiedziami. Te najdziwniejsze, ale i najśmieszniejsze, zebraliśmy w naszej galerii. Wciel się na chwilę w nauczyciela i zobacz jak byś zareagował na te pomysły uczniów. Życzymy dobrej zabawy!

📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Nie uwierzycie. Oto perełki wśród fuszerek [22.04.2023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Kraków. Budowa tramwaju do Górki Narodowej. Asfaltowanie ul. Pachońskiego i zmiany w ruchu Jak zapowiada wykonawca budowy linii KST III do Górki Narodowej w Krakowie, w okresie 25.04 godz. 7.00 – 26.04 godz. 6.00 planowane jest zamknięcie ul. Pachońskiego na odcinku od Zielińskiej do Białoprądnickiej. Ma to związek z układaniem warstwy ścieralnej asfaltu. W poniedziałek pojawi się w Krakowie jednak o wiele więcej nowych remontów.

📢 10 nietypowych destynacji w Małopolsce. Tu warto wybrać się na majówkę! 22/04/2023 Zobacz nasze zestawienie TOP 10 nietypowych destynacji, które warto wybrać w Małopolsce na majówkę 2023! Odkrywanie najpiękniejszych zakątków Małopolski to ogromny przywilej, o którym często zapominamy. Propozycje, które znajdziecie w naszym przeglądzie są skierowane do osób, które nie przepadają za tłumami. Podczas, gdy wszyscy będą spacerować po Tatrach, czy tłoczyć na się deptaku w Krynicy, wy możecie wybrać miejsca, które są zdecydowanie mniej popularne, ale wcale nie mniej warte zobaczenia! 📢 Paznokcie na WIOSNĘ 2023 w kropki czy w kwiaty? Modne stylizacje wiosennych paznokci: wzory i kolory 22.04.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 22.04.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 Tyle dajemy w kopercie na komunię w 2023 roku. Ile pieniędzy daje chrzestny, ile dziadkowie a ile dalsza rodzina 22.04.23 Ile wypada dać pieniędzy do koperty na komunię w 2023 roku? To pytanie, które zadajemy sobie co raz częściej mając na względzie, że wielkimi krokami nadchodzi sezon komunii świętych. Jak co roku w maju w kościołach bierzemy udział w ceremonii pierwszej komunii świętej. Jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Ile wypada z tej okazji dać pieniędzy w prezencie? Ile powinien dać w kopercie ojciec chrzestny a ile dziadkowie czy dalsza rodzina? Kwota jaką dajemy w prezencie zależy od kilku czynników.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 22.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 AKACJOWA 38 odc. 75, 76, 77, 78. Carlota odzyskuje przytomność. Streszczenia kolejnych odcinków serialu "Akacjowa 38" 22.04.23 Carlota odzyskuje przytomność. Maria Luisa domaga się dostępu do klucza do sejfu. Trini zauważa, że Maria Luisa czyta testament ojca. Kobieta nie wspomina o tym mężowi, by go nie denerwować. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38".

📢 Dziedzictwo odc. 19. Seher ratuje życie Yamanowi. Streszczenie odcinka [27.04.23] Yaman wspomina swoją tragiczną przeszłość. To przez swoją matką ma teraz awersję do kobiet. Z kolei Ali wpada na trop przestępczyni. Już teraz przeczytaj streszczenie 19. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Zakończyła się akcja gaśnicza marketu ze sprzętem rtv i agd. Budynek jest całkowicie zniszczony Jednostki Państwowej Straży Pożarnej wspierane przez zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu walczą z pożarem sklepu sieci NEONET, ze sprzętem AGD i elektroniką zlokalizowanym na terenie Jarmarku Pogórzańskiego.

📢 Nowa zakopianka. To będzie droga pełna mostów i wiaduktów. Po zimie roboty ruszyły z kopyta. NAJNOWSZE ZDJĘCIA Za nieco ponad rok będziemy mogli przejechać dwupasmową drogą od samego Krakowa aż do Nowego Targu. Wszystko za sprawą powstającego właśnie 16-kilometrowego odcinka między Rdzawką, a Nowym Targiem. To będzie droga pełna mostów i wiaduktów. 📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło - galeria O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań?

📢 Kraków. Kolejna napaść na kontrolera biletów. Agresywny pasażer uciekł przez okno. To niekończąca się czarna seria napadów To już nie pierwszy przypadek agresywnej napaści na kontrolera biletów komunikacji miejskiej w Krakowie. Tym razem do zdarzenia doszło w autobusie linii 129 na odcinku Politechnika-Dworzec Główny Zachód. Jak poinformował nas Piotr Wieczorek, dyrektor i rzecznik prasowy firmy Rewizor, tym razem pasażer podczas kontroli był agresywny i prawdopodobnie pod wpływem środków odurzających. Do poszkodowanego kontrolera przyjechało pogotowie ratunkowe. To już dziewiąta napaść tego typu w ostatnim czasie. 📢 Formuła 1. Szef zespołu Alpine Otmar Szafnauer specjalnie dla nas: Był czas, gdy chciałem zatrudnić Roberta Kubicę ROZMOWA, WIDEO Otmar Szafnauer – znawcy Formuły 1 wiedzą, że to jedna z tych postaci, od których zależy los wielu kierowców. Szef zespołu BWT Alpine F1 Team, a wcześniej Racing Point i Aston Martin, ujawnia w rozmowie z nami, że tak ceni Roberta Kubicę, iż przed laty proponował mu pracę. - Dla mnie Robert zawsze był świetnym kierowcą – mówi 58-letni Amerykanin.

📢 Nie siedź w domu w weekend! Idź na wycieczkę z PTTK i poznawaj okolice Krakowa Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. To doskonała okazja, by podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. 📢 Velo Huta znów rusza! Weź udział w wielkim rowerowym święcie i pikniku rodzinnym Już w sobotę 22 kwietnia – w Dniu Ziemi – odbędzie się wielkie, nowohuckie święto rowerowe: Velo Huta 2023. Start o godz. 14. To już trzecia edycja tego wydarzenia, a towarzyszyć jej będzie mnóstwo atrakcji, wśród nich m.in. fire show, warsztaty i konkursy dla dzieci, widowisko formacji Wataha Drums i inne. Tego nie można przegapić! 📢 Weekend w Myślenicach i okolicy. Akcje dla Ziemi (i dla Raby), motopiknik i derby W sobotę (22 kwietnia) obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi, stąd też w nadchodzący weekend nie będzie brakowało akcji związanych z ekologią. W sobotę w Myślenicach będzie można otrzymać sadzonkę i zasadzić ją potem we własnym ogrodzie, a Lubniu mieszkańcy ruszą do porządków swojej miejscowości, a w niedzielę do sprzątania Raby w Dobczycach zapraszają jej przyjaciele, czyli wędkarze z lokalnego koła. Ale nie tylko takie wydarzenia czekają nas w weekend. W Dobczycach coś dla siebie znajdą fani motosportu, a w gminie Sułkowice nie zabraknie piłkarskich emocji, bo mecz rozegrają tam dwa świętujące w tym roku lokalne kluby.

📢 Budowa reaktora jądrowego w Nowej Hucie. "To dobry projekt, jednak trzeba go realizować w porozumieniu z mieszkańcami Krakowa" Parlamentarzyści i miejscy radni są zgodni co do tego, że pomysł budowy elektrowni w Nowej Hucie jest dobry, ale co ważne, powinien być realizowany w porozumieniu z mieszkańcami. Samorządowcy uruchomili nawet dedykowany adres mailowy, na który można przysyłać opinie oraz uwagi. Także eksperci podkreślają, że ważnym warunkiem zrealizowania inwestycji jest poparcie społeczne dla niej i właściwa współpraca z władzami samorządowymi na każdym etapie. "Mieszkańcy muszą wiedzieć dokładnie co i gdzie ma powstać".

📢 Gołcza. Uczniowie z Książa Wielkiego z dubletem w powiatowym finale BRD Hali sportowa przy Szkole Podstawowej w Gołczy gościła uczestników eliminacji szczebla powiatowego 44. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Rywalizacja zakończyła się podwójnym zwycięstwem uczniów Szkoły Podstawowej w Książu Wielkim.

📢 Sto lat temu była tu wieś, dziś to jedna z najbardziej pożądanych dzielnic. Bronowice na przedwojennych fotografiach Spokojna, dobrze skomunikowana dzielnica dziś stanowi jedno z najbardziej pożądanych miejsc zamieszkania w Krakowie. Jeszcze sto lat temu były tu zagrody z drewnianymi płotami i kryte strzechą chałupy, a sama dzielnica podkrakowską wsią, którą rozsławili młodopolscy artyści, przyjeżdżający tu na letni odpoczynek. Mowa o Bronowicach. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak wyglądały bronowickie zakątki, jeszcze w latach 30. XX wieku. 📢 Dania jednogarnkowe. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Dania jednogarnkowe: smaczne, sycące i proste. Na korzyść potraw przygotowanych w jednym garnku przemawia także ich wyrazisty i wielowymiarowy smak. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 propozycji naszych Czytelników na dania jednogarnkowe.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Mieszkańcy Skawiny znowu protestują przeciwko budowie drogi ekspresowej S7. Zbierają podpisy pod petycją do władz Małopolski Mieszkańcy Skawiny ponownie ostro reagują na propozycję przebiegu drogi ekspresowej S7 przez gminę Skawina. Rozpoczęli zbieranie podpisów pod petycją do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 📢 Proszowice. Nowa przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zmienili, bo mogli Nową przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przy Radzie Powiatu została Jadwiga Koperczak-Wilk. Zastąpiła odwołanego z tej funkcji Krzysztofa Ciesielskiego.

📢 Kraków. Dwie napaści seksualne w taksówkach na aplikację. Kiedy jazda nimi stanie się w końcu bardziej bezpieczna? Krakowscy śledczy badają sprawy dwóch napaści seksualnych, do których miało dojść w 2022 r. w taksówkach na aplikację. Jeden z kierowców usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Tymczasem Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad przepisami, dzięki którym przejazdy takimi taksówkami mają być bardziej bezpieczne. Jeśli wejdą w życie, firmy typu Bolt czy Uber będą musiały dokładniej niż dotychczas weryfikować tożsamość kierowców, z którymi chcą nawiązać współpracę. Nowe przepisy wydają się konieczne, bo jak wynika z danych policji, w Polsce liczba przestępstw seksualnych w taksówkach na aplikację z roku na rok rośnie.

📢 Gmina Dobczyce. Ścieżka rowerowa będzie dłuższa. Zyskają nie tyko rowerzyści, ale także piesi Przy ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 967 w Stojowicach (gm. Dobczyce) powstaje chodnik i droga pieszo-rowerowa. Ta druga w przyszłości ma być częścią projektowanej trasy VeloRaba, a na razie będzie przedłużeniem istniejącej już ścieżki rowerowej prowadzącej przez Dobczyce w kierunku Myślenic i oddanej niespełna rok temu ścieżce nad Zatoką Zakliczyńską w gminie Siepraw. 📢 Zielenice. Policja szuka sprawcy uszkodzenia kładki. Rozpoznajesz ten samochód? Proszowicka policja opublikowała zdjęcie pojazdu, którego kierowca w środę uszkodził kładkę nad drogą w Zielenicach w gminie Radziemice. To pojazd ciężarowy z podnośnikiem typu HDS. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. "Stary" sezon w siatkarskiej ekstraklasie jeszcze się nie skończył, ale już są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już pierwsze informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów.

📢 W czerwcu koniec pandemii COVID-19? Minister zapowiada zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego i obowiązku noszenia maseczek w aptekach Wstępną, planowaną datą zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego jest koniec czerwca tego roku – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że resort „przymierza się” do zniesienia obowiązku noszenia maseczek w aptekach. Minister podkreślił, że obecna sytuacja epidemiczna w Polsce ulega poprawie. 📢 Rekordowe nowe dane GUS o zarobkach. Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce? Co z zatrudnieniem w sektorze przedsiębiorstw? – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. w porównaniu z marcem 2022 r. było wyższe o 12,6 proc. i wyniosło 7508,34 zł (brutto) – poinformował w piątek GUS. Zdaniem ekspertów PIE przyszłe miesiące przyniosą nieco wolniejszy wzrost wynagrodzeń. Z kolei zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z marcem 2022 r. było wyższe o 0,5 proc.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 21.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Miechów. Wspólnie posprzątali las w Chodówkach Ponad sto osób wzięło udział w akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę”, która odbyła się w czwartek (20 kwietnia) w podmiechowskim lesie Chodówki. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie i przedszkolacy. 📢 Oto oficjalny skład Cracovii na mecz z Lechią Gdańsk W 29 . kolejce piłkarskiej ekstraklasy Cracovia zagra w Gdańsku z Lechią w sobotę o godz. 15. Trener Jacek Zieliński nie ma specjalnych trudności z doborem składu na ten mecz. Zobaczcie w GALERII, na kogo się zdecydował. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! 21.04.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Jawornik. Zderzenie autobusu z samochodem osobowym. Wiele osób rannych W piątek (21 kwietnia) w miejscowości Jawornik, na DK7, czyli zakopiance (na jezdni w kierunku Krakowa) doszło do zderzenia autobusu z samochodem osobowym. Aż 6 osób zostało rannych. Na miejscu były obecne służby. Policja kierowała ruchem, który odbywał się jednym pasem, ale funkcjonariusze i tak zalecali objazd przez Polankę i Krzyszkowice, bo od strony Myślenic tworzył się korek. Zator ma już 2 km.

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku 21.04.23 Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one! 📢 Kto nowym prezydentem Krakowa? Jest wstępna lista kandydatów. W wyborach samorządowych może dojść do... sensacji! Za rok odbędą się wybory samorządowe w Krakowie. Mieszkańcy wybiorą prezydenta i radnych kolejnej kadencji. To więc okazja do tego, by sprawdzić, kto może kandydować na najważniejsze stanowisko w mieście i jakie ma szanse. Obecnie wszystko wskazuje na to, że o zwycięstwo mogliby powalczyć: Małgorzata Wassermann, Łukasz Gibała, Jacek Majchrowski i Aleksander Miszalski. Czarnym koniem rywalizacji może być Stanisław Mazur, albo kandydat wskazany przez prof. Jacka Majchrowskiego, jeżeli ten nie zdecyduje się wystartować już po raz szósty! Jak nas zapewnia, decyzję podejmie tradycyjnie na pół roku przed wyborami.

📢 Góralskie królestwo Marty i Dawida Kubackich. W Szaflarach zbudowali piękny dom. Mieszkają w nim razem z córeczkami [20.04.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku będą bogate w 2023 roku? Przeczytaj swój horoskop! 20.04.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix!

📢 Proszowice. Pan Zygmunt ma 94 lata, a jeszcze się umawia Duet Anna Kania i Krzysztof Kozerski otrzymał Grand Prix VIII. edycji Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych. Zwycięzcy reprezentują Środowiskowy Dom Samopomocy w Proszowicach. W wydarzeniu, zorganizowanym w Miejscowym Centrum Kultury i Wypoczynku wzięli udział przedstawiciele ponad dwudziestu placówek pomocy społecznej z całej Małopolski. 📢 Zielenice. Kładka nad drogą powiatową w sąsiedztwie kościoła została uszkodzona W środę w godzinach południowych kierowca samochodu dostawczego uszkodził kładkę, przebiegającą ponad drogą powiatową w Zielenicach (gmina Radziemice). Kładka służy jako połączenie między terenem miejscowego kościoła a parkingiem obok plebani. Sprawcy uszkodzenia szuka policja.

📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 20.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Zboże ukraińskie transportowane przez Krzeszowice. Udało się uchwycić pociąg, jechał od stacji macierzystej w Medyce Mieszkańcy Krzeszowic mieli okazje zobaczyć w środę, 19 kwietnia wczesnym popołudniem długi pociąg transportujący zboże z Ukrainy do portów nad polskim morzem. To ten transport, który jest od kilku dni kontrolowany. 📢 Dziedzictwo odc. 15. Złodziejka zostaje przyłapana. Streszczenie odcinka [21.04.23] Zuhal uświadamia sobie, że Yaman nie jest nią zainteresowany. kobieta nie chce dłużej zabiegać o jego względy. Tymczasem złodziejka niemal zostaje zdemaskowana. Kto nią jest? Przeczytaj streszczenie 15. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Śmiłowice. Kobieta uderzyła w betonowy mostek. Była nietrzeźwa? We wtorek około godz. 16.45 doszło do groźnego wypadku w Śmiłowicach (gmina Nowe Brzesko). Kobieta kierująca volkswagenem golfem uderzyła w mostek dojazdowy do posesji. Aby wydobyć ją z pojazdu strażacy użyli sprzętu hydraulicznego. Następnie poszkodowana została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Stuttgart 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju na Bliskim Wschodzie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Stuttgarcie.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Stuttgart. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Stuttgarcie.

📢 Dom Made in Poland podbije świat? Kolejne niezwykłe dzieło z krakowskiej pracowni architektonicznej Inspiracje polską architekturą, zawsze jednak z nutką eleganckiej nowoczesności, to cechy, które już od lat charakteryzują dzieła krakowskiego BXB studio. Tym razem, prezentując dom Made in Poland, pracownia Bogusława Barnasia zaskoczyła nie tylko tradycyjnie świetnym wpisaniem w zastany krajobraz, ale także niezwykłym połączeniem stylów. 📢 Parki w Krakowie. TOP 30 najbardziej atrakcyjnych parków na wiosnę i lato w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Kraków. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kultowe krakowskie bary mleczne. To tam przed laty stołowali się studenci Kiedyś w porze obiadowej trzeba było czekać w kolejce, żeby dostać miejsce przy stoliku w "Barcelonie", "Pod Temidą" czy "Górniku" . Dziś większość kultowych barów mlecznych zniknęła dziś z mapy miasta, ale sentyment za plackami solo, ruskimi z omastą, bukietem warzyw z jajem pozostał. Bywaliście w krakowskich barach mlecznych?

📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi!

📢 Bubble bob to idealna krótka fryzura dla kobiet w każdym wieku. To cięcie sprawi, że twoje włosy zyskają na objętości Krótkie fryzury damskie są modne i wygodne. Zobacz, jak wygląda bubble bob. Zaletą tego uczesania jest to, że podniesie włosy u nasady i doda im objętości. To cięcie będzie hitem, bo jest kolejną odsłoną kultowego boba. Zobacz, jak wygląda i komu będzie pasować. 📢 Myślenicki Klub Ptakoluba zachęca do obserwacji ptaków. Wiosna to idealny czas na obserwacje, a ziemia myślenicka jest idealnym miejscem Obserwacja ptaków to hobby stosunkowo mało popularne, ale jak przekonują „ptakoluby” niezmiernie ciekawe. Myślenicki Klub Ptakoluba to nieformalna grupa, która ma zamiar i to w najbliższym czasie przekształć się w stowarzyszenie. W jeszcze bliższych planach, bo już w sobotę (25 marca) chce zaś zaprosić wszystkich chętnych na I Myślenicką Noc Sów. To okazja, aby złapać ornitologicznego bakcyla, a jeśli go łapać to najlepiej właśnie wczesną wiosną. I najlepiej tu. Myślenice i okolice są bowiem doskonałym miejscem dla ptakolubów. Przekonują o tym też fotografie członków MKP, m.in. Michała Barana i Michała Biedrawy.

📢 Gmina Siepraw. Nowe ścieżki pieszo-rowerowe nad Zatoką Zakliczyńską już gotowe i oddane do użytku W gminie Siepraw oddano do użytku nową liczącą prawie 9,5 kilometrów ścieżkę pieszo-rowerową. Malowniczo położona nad Zatoką Zakliczyńską już teraz jest jedną z większych atrakcji dla mieszkańców i turystów. W przyszłości ma stać się częścią dużo dłuższej, bo liczącej 125 km trasy VeloRaba z Chabówki do Uścia Solnego.

📢 Miechów. Tak będzie wyglądał przebudowany ośrodek zdrowia Projekt rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie jest już gotowy. Gmina ma też pozwolenie na budowę obiektu. Teraz trzeba jeszcze zdobyć środki na realizację inwestycji. 📢 Błonia Niepołomickie. Pod Krakowem otwarto niezwykłe miejsce. To jeden z najciekawszych parków miejskich w Polsce [ZDJĘCIA] W Niepołomicach otwarto jeden z najatrakcyjniejszych miejskich terenów spacerowo-wypoczynkowych w regionie i kraju, m.in.: z okazałym ogrodem doświadczeń, parkiem sensorycznym, wybiegiem dla psów, rozprężalnią, strefą piknikową, ogrodami deszczowymi. Tworzenie obszaru nazwanego Błoniami Niepołomickimi trwało prawie dwa lata i kosztowało niespełna 10 mln zł. Powstało miejsce wręcz magiczne.

📢 Niepołomice zyskały plenerową Krainę Zabaw. To jedna z najciekawszych enklaw dla dzieci w regionie [ZDJĘCIA] Wyjątkowy plac zabaw – nawiązujący do Puszczy Niepołomickiej, Zamku Królewskiego i historii Niepołomic – otwarto w miejskim parku. Najmłodsi wraz z rodzicami testowali novum podczas obchodów Dnia Dziecka. 📢 Miechów. Na terenie dawnego wysypiska śmieci wyrośnie dębowy las Pół tysiąca dębów posadzili w sobotę mieszkańcy Miechowa na terenie dawnego wysypiska odpadów przy ulicy Ogrodowej. Gdy drzewa urosną, Miechów będzie miał swoją dąbrowę. Dojście do niej z centrum miasta zajmie kilkanaście minut. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

📢 Rudno. Obrona zamku Tenczyn przed Szwedami. Rekonstrukcja bitwy. Zdradzona, waleczna załoga została podstępnie wybita [ZDJĘCIA] Bitwa na muszkiety, szable, lance. Zgiełk, krzyki, szczęk broni i huk dział - to rekonstrukcja walk z 1655 roku. Przybyło 180 rekonstruktorów z 20 grup polskich i zagranicznych. Załoga zamku Tenczyn broniła twierdzy przed Szwedami. Najeźdźcy oblegali zamek, bo uwierzyli plotkom, że marszałek wielki koronny Jerzy Lubomirski ukrył tutaj skarby koronne. Te historyczne opowieści mogli usłyszeć turyści, miłośnicy historii, rodziny odwiedzające ruiny zamku.

📢 Próbna matura z chemii 2020 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ARKUSZE] Matura z chemii 2020. W sobotę 4 kwietnia uczniowie zmierzą się z próbną maturę z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ wspólnie z "Dziennikiem Polskim". Pamiętajcie, że o godz. 12 opublikujemy klucz odpowiedzi.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ARKUSZ] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy arkusz zadań z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Matura z chemii 2018 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2018. W sobotę, 7 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2018.

📢 Matura z chemii 2017 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] Matura z chemii 2017. W sobotę, 22 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2017. 📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

