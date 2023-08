Przegląd prasy 23.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia”?

Prasówka 23.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Takie pieniądze dostaną seniorzy w 2023 roku. Jarosław Kaczyński ogłasza podwyżkę! Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Tak w PRL-u wyglądały kuchnie naszych babć. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety?

Prasówka 23.08: pozostałe wydarzenia 📢 Tak wygląda teraz Fabienne Wiśniewska. To córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny Dzieci Michała Wiśniewskiego nie dość, że na loterii wygrały znanych rodziców, to jeszcze odziedziczyły po nich cały wachlarz talentów. Fabienne Wiśniewska, najstarsza córka wokalisty i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej świętuje właśnie prywatny sukces.

📢 Metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak zmieniła się na zdjęciach Elżbieta Czabator Oprócz udziału w "Rolniku", można ją było zobaczyć także w innych popularnych produkcjach, takich jak "Jaka to melodia", "Pytanie na śniadanie" czy "Familiada". Mimo że wiele czasu minęło od zakończenia "Rolnika", Elżbieta Czabator nadal aktywnie angażuje się w różne projekty medialne. Dlatego też przygotowaliśmy dla was niezwykłą galerię zdjęć. 📢 Takie kwoty młode pary miały w kopertach weselnych w 2023 roku. Oto ślubne prezenty Ślub i wesele to marzenie wielu młodych par. Szczególnie dziewczyny marzą o pięknej sukni i wyjątkowej oprawie tego wyjątkowego dnia. Z weselem wiąże się także temat prezentów ślubnych, w ostatnim czasie są to przede wszystkim pieniądze. Zobaczcie ile pary młode uzbierały w swoich weselnych kopertach w 2023 roku.

📢 Zasady urlopów 2024. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 MŚ Budapeszt 2023: wyniki finałów, wszyscy medaliści, klasyfikacja medalowa lekkoatletycznych mistrzostw świata MŚ 2023 w lekkiej atletyce w Budapeszcie zaplanowano na 9 dni (19-27 sierpnia 2023), zawodnicy dzisiaj będą walczyć o kolejne medal. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie wszystkich medalistów (wyniki finałów), jest też klasyfikacja medalowa MŚ po każdym dniu. 📢 Lekkoatletyka. MŚ Budapeszt 2023: starty Polaków dzisiaj, wyniki, program mistrzostw świata dzień po dniu W MŚ w Budapeszcie dzisiaj są starty Polaków, sprawdź program i wyniki. W mistrzostwach świata, zaplanowanych na 19-27 sierpnia 2023 r., nasi zawodnicy codziennie będą rywalizować w eliminacjach i zapewne też w finałach. Tutaj znajdziesz plan minutowy startów na dziś, a także w przejrzystej formie wyniki w dni poprzednich. Z nami nic Ci nie umknie. 📢 Jest przełom. Policja znalazła świadka tragicznego wypadku w Krakowie Udało nam się potwierdzić, że policja znalazła mężczyznę, który był świadkiem tragicznego wypadku w Krakowie, w którym zginęło czterech młodych mężczyzn. Chodzi o zdarzenie w rejonie mostu Dębnickiego. Mężczyzna, który przechodził przez Aleje Trzech Wieszczów i niemal został potrącony przez pędzące renault megane, był szukany od kilku tygodni. - Liczymy na to, że mężczyzna (obcokrajowiec) powie nam, co pamięta z momentu zdarzenia - poinformował nas szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie prokurator Rafał Babiński.

📢 Debiut krótki, ale owocny. Konrad Gruszkowski, były piłkarz Wisły Kraków, doczekał się występu w nowym klubie Konrad Gruszkowski, były gracz Wisły Kraków, w niedzielę 20 sierpnia doczekał się debiutu w nowym klubie - DAC Dunajska Streda. Trener Adrian Gula wypuścił w bój polskiego obrońcę już w doliczonym czasie gry, no i miał nosa. Bo to Gruszkowski uruchomił akcję, która zakończyła się golem pieczętującym zwycięstwo DAC nad ViOn Zlate Moravce.

📢 Wypadek podczas budowy tunelu w Bosutowie. Na miejscu lądował LPR We wtorek, 22 sierpnia w godzinach popołudniowych doszło do groźnego wypadku podczas budowy tunelu w Gminie Zielonki. Według wstępnych informacji wynika, że młody mężczyzna został potrącony przez zwyżkę. Na miejsce zadysponowano OSP Węgrzce , OSP Raciborowice , JRG 7 Kraków, policję oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe #R6. Poszkodowany został przetransportowany drogą lotniczą do jednego z krakowskich szpitali.

📢 Powiat miechowski. Zmiany w parafiach. Sprawdź, kto będzie nowym wikarym, a kto odchodzi Biskup kielecki Jan Piotrowski ogłosił dzisiaj (22 sierpnia) zmiany personalne wśród wikariuszy diecezji. Duża rotacja zaszła zwłaszcza w parafii Grobu Bożego w Miechowie, gdzie pojawi się aż trzech nowych księży. 📢 Spódnica midi to idealny wybór dla dojrzałych kobiet. Model, który wybrała Beata Ścibakówna ukryje mankamenty figury Spódnica midi to taka, która sięga do połowy łydek. Kiedyś kojarzona raczej z bardziej formalnym strojem, dzisiaj można ją założyć na wiele okazji. Świetnie będzie współgrać z butami na obcasie, jak i trampkami. Na wersję plisowaną zdecydowała się Beata Ścibakówna. Zobacz, jak się prezentuje aktorka. 📢 Proszowice. Jest propozycja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zaproponował, by wzdłuż obwodnicy Proszowic dobudować ścieżkę rowerową. Inwestycję chciałby zrealizować wspólnie z gminą Proszowice. Ta zapewnia, że jest do inicjatywy nastawiona pozytywnie.

📢 Policja z Bochni szuka kierowcy, który nagrał śmiertelny wypadek w Gierczycach, film trafił do sieci W sieci pojawił się filmik z sobotniego (19.08) wypadku na drodze wojewódzkiej nr 967 Gierczycach, w wyniku którego w szpitalu zmarły dwie osoby. Tragiczne zderzenie hondy z ciężarówką zostało udokumentowane przez kamerę samochodową osoby, która nadjeżdżała od strony Nieszkowic Małych. Policja wystąpiła z apelem do autora tej rejestracji.

📢 Wrocimowice. Mężczyzna porażony prądem. Trafił do szpitala We wtorek przed południem służby ratownicze zostały wezwane do Wrocimowic (gmina Radziemice), gdzie doszło prawdopodobnie do porażenia prądem mężczyzny w średnim wieku. Po przywróceniu czynności życiowych pacjent został przewieziony do szpitala. 📢 Znaleziska archeologiczne na terenie budowy drogi ekspresowej S7. Wśród odkryć: naczynia, biżuteria, monety i... grobowiec Trwa odliczanie ostatnich dni budowy prawie 19 kilometrów drogi ekspresowej S7 Moczydło-Miechów. - Przy okazji budowy dróg odnajdywane są m.in. pozostałości dawnych siedlisk ludzkich, mogiły, a także przedmioty codziennego użytku, takie jak naczynia, monety czy biżuteria. Badania archeologiczne stanowią integralną część prac związanych z inwestycjami drogowymi. Nie inaczej było przy okazji budowy tego odcinka S7 - mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po zakończeniu prac wszystkie zabytki zostały zinwentaryzowane, poddane konserwacji i analizie. Następnie zostały przekazane do Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

📢 Usuń te 7 aplikacji ze swojego smartfonu! Są niebezpieczne i zainfekują twój telefon wirusem lub ukradną twoje dane W sklepie Google Play przez pewien czas dostępne było kilka niebezpiecznych aplikacji, które zainfekowane zostały szkodliwym wirusem lub kradły dane swoich użytkowników bez ich zgody. Te programy zostały pobrane na komórki ponad 3 milionów użytkowników. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że którąś z nich masz na swoim smartfonie. Zobacz, które niebezpieczne aplikacje należy usunąć ze swojego telefonu. 📢 Kto wygrałby wybory wybory parlamentarne? Jedna partia notuje duży spadek poparcia Z najnowszego sondażu wyborczego wynika, że wzrosty poparcia notują Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska. Partia Jarosława Kaczyńskiego wygrałaby wybory parlamentarne. Duży spadek zalicza Konfederacja. Jak wypadają inne partie?

📢 Tak mieszka Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. Zobacz, jak się urządzili w domu za miastem. Basen, jacuzzi i ogród - to jeszcze nie wszystko! Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to popularna para, która chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami ze swojego życia. Topowy siatkarz polskiej reprezentacji i aktorka jakiś czas temu postanowili porzucić życie w stolicy i przenieśli się do luksusowego domu za miastem. Zajrzyj do ich wyjątkowej willi i zobacz, jak modnie ją urządzili. Sprawdź, jak luksusowo żyje na co dzień Zosia Zborowska z popularnym sportowcem, córeczką i psem.

📢 "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju. Hit TVP będą kręcić w najpiękniejszym uzdrowisku Małopolski. Miliony widzów zobaczą atuty kurortu Program "Sanatorium miłości" to niekwestionowany hit Telewizji Polskiej. Kolejna edycja reality show tym razem będzie nagrywana w Krynicy-Zdroju już od września. Burmistrz Piotr Ryba podpisał już umowę i liczy, że będzie to kolejny impuls do rozwoju uzdrowiska. Jak udało się nam nam dowiedzieć, kuracjusze z programu TVP będą przebywać w Nowych Łazienkach Mineralnych należących do spółki Uzdrowisko Krynica-Żegiestów. 📢 Ewa Swoboda prywatnie. Tak żyje najlepsza polska sprinterka. To niezwykle barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży! Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Od 3 września ma zostać uruchomiony przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki Trwają ostatnie prace związane z uruchomieniem przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki. Nowy obiekt ma przyczynić się do znacznego rozszerzenia oferty transportowej w centrum stolicy Małopolski. 📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 22.08.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

📢 Makieta dawnego stadionu Cracovii zaprezentowana publicznie. Zdjęcia Park Gier KS Cracovia - czyli makieta dawnego stadionu Cracovii znalazła swoje miejsce przeznaczenia. Model trafił do stadionowego holu, który pełni rolę tymczasowego muzeum. Chcecie zobaczyć, jak wyglądał stadion "Pasów" sto lat temu? Nic prostszego. Przejdźcie do GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Piastem Gliwice Mecz Cracovia - Piast Gliwice to było bardzo dobre spotkanie. Podział punktów jest jak najbardziej sprawiedliwy, choć "Pasy" były o włos od wygranej. Oceniamy piłkarzy w skali 1 - 10. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kibice Cracovii na meczu z Piastem Gliwice. Zdjęcia Kibice Cracovii zwoływali się na mecz z Piastem Gliwice pod hasłem "10 koła na Piasta". Ostatecznie frekwencja. To i tak dobry wynik jak na poniedziałkowy mecz . Fani mieli nadzieję na trzy punkty i do 4 doliczonej minuty te nadzieje nie były płonne. Ale ostateczni skończyło się remisem.

📢 Sudołek. Pożar kombajnu zbożowego. Operator maszyny poparzony W poniedziałek około godziny 16.45 w Sudołku (gmina Pałecznica) podczas pracy zapalił się kombajn zbożowy. Maszyna uległa częściowemu spaleniu. Poparzeń doznał również jej operator. 📢 Kolejne remonty nakładkowe. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiatach suskim i myślenickim Blisko 4 mln zł trafi do samorządów z powiatu suskiego, a prawie 3,7 mln zł do samorządów z powiatu myślenickiego. To właśnie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z tych powiatów wojewoda Łukasz Kmita podpisał 21 sierpnia, umowy potwierdzające dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Uroczystości odbyły się w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach. Lista dróg do remontu we wspomnianych powiatach jest długa. 📢 Najpiękniejsze wieńce dożynkowe z całej Małopolski. Koła Gospodyń Wiejskich prezentowały prace na dożynkach w Korzennej. Zobacz zdjęcia Wojewódzkie charakter dożynek w Korzennej spowodował, że wśród tysięcy gości nie brakowało przybyszów z innych z gmin z całej Małopolski. Do rywalizacji na najładniejszy wieniec przystąpiło ponad 40 gmin, z których każda reprezentowana była przez delegację wieńcową. Wspaniałe wieńce wykonane przez lokalnych twórców oraz członków KGW można było podziwiać podczas dożynek w Korzennej.

📢 Zamiast płacić za parkowanie, atakują kontrolerów. Koniec z samowolką. Kontrolerzy OPP przeszli kurs samoobrony Kierujący pojazdami w Krakowie zamiast stosować się do obowiązujących zasad płatnego parkowania, atakują kontrolerów. Pracownicy kontrolujący Obszar Płatnego Parkowania nie mają spokojnej pracy. Każdego dnia narażeni są na ataki słowne oraz fizyczne ze strony kierowców. Urząd chcąc im pomóc, aby lepiej umieli się chronić w takich trudnych sytuacjach, zorganizował warsztaty samoobrony. Przeprowadzili je pracownicy straży miejskiej oraz współpracujący z nimi psycholog. 📢 Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości pochwalili się swoją sesją ślubną w plenerze. Słynna para seniorów na niezwykle romantycznych zdjęciach Słynna para seniorów, która zasłynęła z udziału w programie "Sanatorium Miłości" podzieliła się w mediach społecznościowych swoimi zdjęciami z poślubnej sesji w plenerze. Na zdjęciach uchwycono niezwykle sielankowy klimat. Pojawiły się słoneczniki, pola i dużo słońca. Tak Iwona i Gerard upamiętnili na poślubnych zdjęciach w plenerze swój wyjątkowy ślub i wesele, które jeszcze początkiem sierpnia odbyło się na zamku w Niepołomicach. Zobaczcie te pełne słońca ujęcia.

📢 Kraków coraz bardziej się nagrzewa. To niebezpieczne dla mieszkańców. Ratunkiem jest zieleń. Społecznicy chcą jej pilnej ochrony Aktywiści sprawdzili za pomocą kamery termowizyjnej popularne miejsca na mapie Krakowa. Chcą w ten sposób pokazać problem, związany z miejską wyspą ciepła - czyli nagrzewaniem się miasta. Jednocześnie społecznicy wskazują, że może go rozwiązać zieleń, która niestety czasami bywa niszczona podczas realizacji gminnych inwestycji. Dlatego chcą, by miasto ustanowiło standardy jej ochrony. Krakowscy urzędnicy zapewniają, że wykonawcy inwestycji mają obowiązek chronić drzewa, których nie przeznaczono do wycinki.

📢 Coraz więcej dzików w Krakowie. Mieszkańcy osiedla Kliny boją się wychodzić z domów Problem z dzikami na Klinach Borkowskich coraz bardziej narasta. Mieszkańcy nie tylko boją się wychodzić z domów, ale również ostrzegają się telefoniczne o tym, gdzie dziki aktualnie są, by inni unikali tego miejsca. Ciężko jednak omijać dużą watahę, która na dobre zadomowiła się w parku im. Maćka i Doroty. - Trzy dorosłe dziki i kilkanaście warchlaków to już norma w naszej dzielnicy. Dziki pojawiają się nawet w południe. Nie możemy wyjść na normalny spacer czy załatwić swoich spraw - mówi pani Agnieszka, mieszkanka osiedla Kliny.

📢 Kraków. Za nami III Nowohuckie Senioralia. Gwiazdą wieczoru była Izabela Trojanowska W sobotę 20 sierpnia na zielonym terenie przed Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie odbyły się III Nowohuckie Senioralia. W programie znalazły się liczne atrakcje: stoiska wystawiennicze, warsztaty, degustacje oraz prelekcje. Wydarzenie rozpoczęło się tańcem - poloneza poprowadził Balet Cracovia Danza. 📢 Miechów. Barwny mural ożywił salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 2 Mieszkańcy Miechowa od kilku dni mogą podziwiać mural, który powstał na ścianie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2. Barwny obraz przedstawia osoby uprawiające różne dyscypliny sportu. Powstał przy okazji docieplenia szkolnego kompleksu. 📢 Rozpoczęła się budowa obwodnicy Zabierzowa. Potrzebne jest rozpoznanie saperskie W poniedziałek, 21 sierpnia, rozpoczęła się budowa ponad 10-kilometrowej obwodnicy Zabierzowa. Kierowcy z nowej trasy mają skorzystać w wakacje 2027 r. Pierwsze etapy robót dotyczą rozpoznania saperskiego terenu, rozbiórki budynków i przygotowania dróg technologicznych.

📢 Zagórzany. Tysiące szkolnych przyborów od gości państwa Barczyków Trzeba było sporo czasu, aby podsumować wyniki tegorocznego pikniku charytatywnego w Zagórzanach, chyba jedynej na taką skalę prywatnej imprezy w Polsce. Jej tradycja sięga połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, a przerwę była w stanie wymusić tylko pandemia.

📢 Te rasy psów żyją najdłużej, a te najkrócej. Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA 21.08.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 Jaksice. Święto rolników z gminy Miechów. Przybyło 17 delegacji z wieńcami Po dwunastu latach sołectwo Jaksice ponownie gościło rolników na dożynkach gminy Miechów. Zanim jednak ci stawili się na miejscowym boisku, wzięli udział w mszy odprawionej w kościele w sąsiednich Przesławicach. Następnie, mimo lejącego się z nieba żaru, siedemnaście wiejskich delegacji i zaproszeni goście przeszli barwnym korowodem na miejsce święta plonów.

📢 Proszowianka znokautowana przez Świt Krzeszowice na inaugurację okręgówki Fatalnie zaczęli sezon piłkarze Proszowianki. W pierwszym meczu rozgrywek 2023/24 ulegli na własnym boisku Świtowi Krzeszowice 0:3, a wynik spotkania został ustalony już w 17 minucie. Gole dla gości zdobywali Karol Kusiak (dwie) oraz Adam Noworyta. 📢 Memoriał Wagnera 2023. Pełne trybuny kibiców na meczu Polska - Włochy w Krakowie. Znajdźcie się na zdjęciach Memoriał Wagnera 2023 w Krakowie zakończył się w niedzielę (20 sierpnia) meczem Polska - Włochy. Drużyny mogły liczyć na gorący doping kibiców, którzy wypełnili Tauron Arenę Kraków. Zobaczcie, co działo się na trybunach. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 V liga. Mecz Orzeł Piaski Wielkie - Wieczysta II Kraków skończył się skandalem. Piłkarze w ramach protestu zeszli z boiska W meczu 2. kolejki sezonu 2023-2024 w grupie zachodniej V ligi piłkarskiej: Orzeł Piaski Wielkie - Wieczysta II Kraków doszło do nietypowego zdarzenia. Piłkarze gospodarzy w 65 min zeszli z boiska w geście protestu.

📢 Wakacje nad jeziorem w Polsce? Błękitna tafla wody, piękne krajobrazy i spokój. Oto TOP 5 miejsc idealnych na letni odpoczynek! Ciepły, miękki piasek pod stopami i orzeźwiająca kąpiel w wodzie. Nie zawsze trzeba jechać na polskie wybrzeże, aby cieszyć się tymi urokami lata. W głębi naszego kraju kryją się bowiem jeziora, które zachwycają nie tylko czystą, błękitną taflą, ale i roztaczającym się wokół malowniczym krajobrazem. A jeśli dodamy do tego doskonale zorganizowaną infrastrukturę i dodatkowe atrakcje, to otrzymamy idealny przepis na wakacyjny wypoczynek. Redakcja Magazynu Travelist przygotowała zestawienie pięciu jezior, które trzeba odwiedzić podczas tegorocznego urlopu. 📢 Wystrój mieszkań w czasach PRL. Te meble znów są modne! Jeszcze kilkanaście lat temu meble z okresu PRL-u wyrzucaliśmy na śmietnik, wywoziliśmy do domku na działce albo wciskaliśmy w kąt garażu czy strychu. Dzisiaj unikatowe fotele, krzesła, stoliki i komody z tamtych czasów stały się obiektem pożądania. Na tej nostalgicznej fali, przypominamy, jak wyglądały wnętrza naszych mieszkań jeszcze kilka dekad temu.

📢 Mecze Polski w ME siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela grupy A, faza pucharowa ME w siatkówce kobiet 2023 Polska zaczęła od meczów w grupie A w Gandawie, sprawdź kiedy i z kom grają dzisiaj Polki. Tutaj znajdziesz wyniki, terminarz, tabelę i składy ze wszystkich spotkań naszych siatkarek na Eurovolley. Mistrzostwa Europy odbywają się w czterech krajach.

📢 Proszowice. Strażacy weszli przez okno do mieszkania starszej kobiety W sobotę rano proszowiccy strażacy zostali wezwani do otwarcia mieszkania na poddaszu jednego z bloków przy ulicy 3 Maja w Proszowicach. W środku znajdowała się starsza kobieta, która była zamknięta od środka. Przebywający na miejscu syn nie mógł się do niej dostać. Strażacy weszli do mieszkania przez okno. Stwierdzili, że kobieta żyje, choć źle się poczuła i nie była w stanie otworzyć drzwi. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił kobiecie pomocy.

📢 Proszowice. Budowa nowej biblioteki już skończona. Księgozbiór wróci na wiosnę W Proszowicach zakończyły się prace związane z rewitalizacją i rozbudową Biblioteki Publicznej. Wykonano rewitalizację starej części biblioteki oraz dobudowano nowy pawilon. Ponieważ obiekt nie został jeszcze wyposażony w meble, księgozbiór pojawi się na miejscu prawdopodobnie na wiosnę. Całość prac kosztowała ponad siedem i pół miliona złotych. 📢 MŚ 2023 w lekkoatletyce. Oto piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata w Budapeszcie. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Budapeszcie rozgrywane są w sierpniu 2023 r. W reprezentacji na tę imprezę Polski znalazły się 34 zawodniczki. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji. Nasze lekkoatletki prezentują na Instagramie swoje wysportowane ciała. 📢 Najpiękniejsze lekkoatletki na świecie [ZDJĘCIA] Zachwycają urodą, zgrabną sylwetką i sportowym talentem. Oto najpiękniejsze lekkoatletki na świecie. W sierpniu 2023 r odbywają się w Budapeszcie mistrzostwa świata. Zobacz zdjęcia naszej galerii.

📢 ME siatkarek 2023. Poznaj skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy [ZDJĘCIA] Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet rozpoczęły się 15 sierpnia. W gronie 32 drużyn jest też oczywiście reprezentacja Polski, która ma walczyć o medale. Na ME rozgrywane w czterech krajach powołanych zostało 14 zawodniczek. Poznaj nasze siatkarki, w galerii zdjęci z Instagrama.

📢 Miechów. Upalne obchody Święta Wojska Polskiego Piękna, słoneczna pogoda i wysoka temperatura towarzyszyły wtorkowym obchodom Święta Wojska Polskiego w Miechowie. PO części oficjalnej odbyły się zawody strzeleckie. 📢 Solcza. Rolnicy z gminy Pałecznica świętowali dożynki obok nowego domu ludowego Położona na obrzeżach województwa małopolskiego mała wieś Solcza gościła w tym roku rolników z gminy Pałecznica na dorocznych dożynkach. Wybór wsi-gospodarza święta plonów nie był przypadkowy. Mieszkańcy Solczy doczekali się bowiem w tym roku swojego domu ludowego, którego bardzo im brakowało.

📢 Dożynki w Opatkowicach. Zamiast dziękować za plony, prosili o dobrą pogodę Już dawno tradycyjne święto plonów nie wzbudzało tylu kontrowersji, co niedzielne dożynki gminy Proszowice w Opatkowicach. Choć sama impreza okazała się udana - dopisała pogoda i delegacje z wieńcami - to w wypowiedziach uczestników wielokrotnie wracała kwestia aury, która nie pozwoliła zebrać zbóż zgodnie z planem. Dlatego część rolników w niedzielę świętowała, a część zajęta była żniwami. 📢 Porządki wokół nowego przystanku Kraków Zabłocie. Duży teren czeka na zagospodarowanie Na Zabłociu w Krakowie oddano do użytku nowy przystanek kolejowy. Obiekt nie jest jeszcze w pełni wykończony. Na miejscu można zobaczyć, że wciąż trwają tam prace. Zagospodarowywane są także tereny wokół przystanku i sąsiadującego z nim tunelu dla pieszych. 📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym!

📢 MŚ siatkarek 2022. Poznaj piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata [ZDJĘCIA] Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet w 2022 r. odbywają się we wrześniu w Polsce i Holandii, w turnieju MŚ udział bierze także oczywiście nasza reprezentacja siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na ten turniej - kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Powiat krakowski. Witacze, czyli dowcipne ozdoby dożynkowe. Ludzie dekorują posesje i przydrożne tereny dla zabawy i śmiechu Dożynkowe postacie ze słomy i szmat, traktory ze słomianych bali, świnie z kostek sprasowanej słomy, dorodny koń z resztek siana i kogut z pozostałości po skoszeniu pszenicy, żyta i owsa. Takie ozdoby robią mieszkańcy wiosek, w których odbywają się dożynki. Te swoiste ozdoby to witacze. W ten sposób organizatorzy dożynek zapraszają gości do wspólnego świętowania. Zobaczcie, jaką fantazję mają rolnicy i gospodynie w podkrakowskich miejscowościach. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kozłów. Z nowej szkoły uczniowie nie uciekną? [ZDJĘCIA] Po dziewiętnastu latach zakończyła się budowa nowej Szkoły Podstawowej w Kozłowie. W czwartek ostatnia część szkolnego obiektu została uroczyście otwarta. Od 1 września naukę w wykończonych pomieszczeniach rozpoczną uczniowie i dzieci w wieku przedszkolnym 📢 Obwodnica Zabierzowa. Ogłoszono przetarg na projekt nowej drogi krajowej Obwodnica Zabierzowa będzie miała 10,2 km długości. Przetarg na projektowanie ogłoszony został w poniedziałek na Rynku w Zabierzowie. Przygotowaną dokumentację do przetargu zaakceptował i tym samym ogłosił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury oraz Tomasz Pałasiński, dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

