Przegląd prasy 23.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Tajemnicze sterty gruzu odkryto podczas sprzątania po budowie linii tramwajowej do Górki Narodowej”?

Prasówka 23.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Tajemnicze sterty gruzu odkryto podczas sprzątania po budowie linii tramwajowej do Górki Narodowej To się nazywa "niespodzianka". W trakcie przewidzianych robót przygotowawczych pod nasadzenia, przy ul. Nad Sudołem wykonawca natrafił na składowisko gruzów, nie związanych z budową linii KST III do Górki Narodowej. Teraz trzeba znalezisko zebrać i wywieźć. Urzędnicy piszą o niespodziance, co cześć mieszkańców może denerwować, bo zwracali na problem uwagę już dużo wcześniej...

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" - streszczenia. Yildiz jest w ciąży z Cagatayem? [23.09.2023 r.] Coraz gorzej układa się w małżeństwie Yildiz i Cagataya. Kobieta cały czas nie ufa mężowi, podejrzewając go o romans. Nie pomaga również interwencja Hasana Aliego, który nie chce, aby syn się rozwiódł. Czarne chmury gromadzą się także nad małżeństwem Sahiki.

Prasówka 23.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lidka z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak wygląda obecnie Małgorzata Niemirska [23.09.2023 r.] Małgorzata Niemirska (właściwie Małgorzata Wiśniewska-Niemirska) to urodzona 16 czerwca 1947 roku w Warszawie – polska aktorka filmowa i teatralna, która zdobyła ogromną popularność i rozpoznawalność dzięki swojej - jednej z pierwszych ról - Lidki z serialu "Czterej pancerni i pies", który kręcono w latach 1966-1970. Zobaczcie, jak zmieniła się od tego czasu.

📢 III liga piłkarska: Garbarnia Kraków - Karpaty Krosno. Wyrównany mecz i przełamanie "Brązowych" W meczu 9. kolejki III ligi piłkarskiej, rozegranym w piątek 22 września 2023 r., Garbarnia Kraków na swoim stadionie wygrała z Karpatami Krosno. Oto relacja i zdjęcia z tego spotkania. 📢 Tak na swoim ślubie zatańczyli Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości! Romantycznie, elegancko i z charakterem! Oto nagranie z wesela Początkiem sierpnia Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wzięli ślub pod Krakowem! Teraz słynna para seniorów, która zasłynęła z uczestnictwa w popularnym programie, podzieliła się filmem z wesela, na którym możemy zobaczyć niezwykle romantyczny i zachwycający pierwszy taniec nowożeńców. Dodatkowo na krótkim filmie możemy zobaczyć urywki imprezy! Trzeba przyznać, że przygotowana przez seniorów choreografia robi wrażenie. Zobaczcie sami!

📢 Budowa S7 w Małopolsce. Jest półmetek na odcinku Miechów-Szczepanowice Przekroczono półmetek prac na budowie S7 Miechów - Szczepanowice - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To jeden z trzech kluczowych odcinków ekspresówki na północ od Krakowa. Budowany jest nasyp i wiadukty, drogowcy kładą pierwsze warstwy asfaltu. Termin oddania trasy za niespełna rok, w sierpniu 2024 roku. 📢 Proszowice. Są chętni do wykonania modernizacji Zespołu Szkół! Przetargowe oferty otwarte Do czterech razy sztuka. W piątek nastąpiło otwarcie ofert w kolejnym przetargu na modernizację Zespołu Szkół w Proszowicach. W odróżnieniu od poprzednich postępowań, tym razem byli chętni do wykonania inwestycji. I to aż dziesięciu. Wszystko zatem wskazuje na to, że wykonawca wreszcie zostanie wybrany. 📢 10 najczęstszych grzybowych pomyłek. Oto największe pułapki na grzybiarzy w polskich lasach. Skutki błędu mogą być tragiczne O pomyłkę na grzybobraniu nietrudno. Nawet wprawiony grzybiarz może się zagapić i zgarnąć do koszyka goryczaka zamiast prawdziwka. Najważniejsza zasada jest jednak taka, żeby zbierać wyłącznie grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, że są jadalne. Błąd może mieć tragiczne skutki. W galerii 10 najczęstszych grzybowych pomyłek.

📢 Jesienne dekoracje z Pepco, KiK, Homli i Sinsay – zobacz zdjęcia. Modne ozdoby do domu za grosze. W tych sklepach tanio udekorujesz salon Jesienne dekoracje do domu wcale nie muszą być drogie, żeby pięknie przystroiły przestrzeń. Warto więc poszukać w sklepach ozdób, które pomogą stworzyć w domu przytulny klimat. Podpowiadamy, jakie dekoracje są teraz na topie. Sprawdź, gdzie kupisz ozdoby w jesiennym klimacie za grosze. Zaglądamy do Pepco, Sinsay, Homli, Biedronki, Aldi, Lidla i innych popularnych sieci.

📢 Magda Gessler - zdjęcia sprzed lat. Tak wyglądała kiedyś na zdjęciach Magda Gessler Biografia Magdy Gessler to dobry materiał na kilka filmów. Burzliwe romanse, życie w Hiszpanii, zachwyt arystokratów, a nawet... epizod w domu publicznym. Młodość Magdy Gessler do dzisiaj jest przedmiotem wielu spekulacji. Od zawsze towarzyszyła jej blond czupryna loków. Zobaczcie w naszej galerii, jak w młodości wyglądała Magda Gessler.

📢 Fakro liczy straty po rosyjskim ataku. Wstępne szacunki firmy z Nowego Sącza mówią o gigantycznej kwocie Przypomnijmy, że we wtorek w wyniku nocnego ataku dronów Shahed Federacji Rosyjskiej na Lwów zniszczony został zakład produkcyjny nowosądeckiej firmy znajdujący się w tym mieście. Szczęśliwie nikt z pracowników znajdujących się na miejscu nie został ranny, ale straty materialne sięgają milionów złotych. 📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz z Pogonią Szczecin W sobotę o godz. 17.30 Cracovia w ramach 9. kolejki ekstraklasy podejmuje Pogoń Szczecin. Szykuje się debiut w "Pasach". Zobaczcie w GALERII na jakich piłkarzy powinien postawić trener Jacek Zieliński. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Potrawy z kurczaka. TOP 10 dań z kurczaka naszych Czytelników [PRZEPISY] Kurczak to jedno z popularniejszych mięs z naszej kuchni. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje na dania z kurczaka naszych Czytelników, m.in. na kurczaka z brokułami, kurczaka na słodko, piersi z kurczaka w cieście majonezowym, ostry gulasz z kurczaka, czy szybką sałatkę z kurczakiem. Smacznego!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Dania jednogarnkowe. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Dania jednogarnkowe: smaczne, sycące i proste. Na korzyść potraw przygotowanych w jednym garnku przemawia także ich wyrazisty i wielowymiarowy smak. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 propozycji naszych Czytelników na dania jednogarnkowe.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Pomysł na obiad. Zapiekanki: z ziemniakami i makaronem – najlepsze przepisy naszych Czytelników [PRZEPISY] Zapiekanki na obiad – przepisy. Zapiekanki z makaronem i zapiekanki z ziemniakami to pomysł na szybki i smaczny obiad. Wybraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Alert RCB w sprawie szczepionek dla lisów. Dostałeś takiego SMS-a? Sprawdź, o co chodzi "Uwaga! W dn. 23.09-3.10 z samolotów będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!" - wiadomości SMS takie treści otrzymali dzisiaj mieszkańcy Małopolski. To w związku z akcją szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie, która rozpocznie się już w sobotę 23 września. Szczepionki zrzucane zostaną z samolotów w lasach, na polach i łąkach oraz będą rozkładane ręcznie w parkach.

📢 Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach.

📢 Obiady domowe jak u mamy. Klasyczne, tradycyjne dania obiadowe, które zawsze warto przygotować [PRZEPISY] Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, sycący krupnik, kotlet schabowy rozpływający się w ustach, czy rewelacyjne pierogi ruskie. Domowe, pyszne klasyczne obiady zawsze się bronią! Zobaczcie, co przygotować na obiad, by było „jak u mamy”. Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach zebraliśmy przepisy! Wybierz coś dla siebie.

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować. 📢 Dalewice. Czy w tutejszym dworku urodził się słynny rzeźbiarz Ksawery Dunikowski? Franciszek Ksawery Dunikowski to, jak twierdzą znawcy sztuki, pierwszy polski rzeźbiarz, który był artystą. Przed nim rzeźba w Polsce to było jedynie wytwarzanie posągów, ale jeszcze nie sztuka. Przekazywana z pokolenia na pokolenie tradycja głosi, że artysta przyszedł na świat w Dalewicach, w dworku, który należał rzeczywiście do rodziny Dunikowskich. Podobno w każdej legendzie kryje się ziarno prawdy. Czy tak jest również w tym wypadku? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania i rozwiać ewentualne wątpliwości.

📢 Piękna Małopolska. Tutaj nie można się nudzić na weekend. Zobacz nasze podpowiedzi Powoli się żegnamy z latem, ale przed nami kolejny weekend! To może być wytchnienie od codziennej rutyny, więcej: to może być przygoda życia! Małopolska skrywa wiele miejsc do odkrycia, o których mało kto wie, a są nie tylko ciekawe, ale bardzo fotogeniczne. Przekonajcie się sami. Ruszajcie z nami na szlak! 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Zapachowe wspomnienia schyłku PRL. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment został do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Trendy, które zmieniają nasze domy. Te meble mają styl i są ponadczasowe. Zobacz! Aktualne trendy w aranżacji i wyposażeniu wnętrz pokazują, jak w ostatnim czasie zmieniają się nasze domy. Teraz z większą świadomością podchodzimy do urządzania wnętrz, wybierając solidne, funkcjonalne meble o ponadczasowym wzornictwie. Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2023, a jednocześnie zostanie z nami na lata? 📢 Cukinia. TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników [PRZEPISY] Cukinia - przepisy. Tania, smaczna i… niskokaloryczna. Można z niej wyczarować przepyszne dania. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników. 📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Komunikacja miejska w Krakowie bez tajemnic. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o poruszaniu się autobusami i tramwajami Poruszanie się komunikacją miejską po Krakowie nie jest skomplikowane dla tych mieszkańców, którzy od lat na co dzień podróżują autobusami i tramwajami po stolicy Małopolski. Turyści i pasażerowie sporadycznie korzystający z komunikacji miejskiej mogą poczuć się jednak trochę zagubieni. Najczęściej z pomocą przychodzi im aplikacja w smartfonie, która nie zawsze odpowie na wszystkie pytania. Spróbowaliśmy wyjaśnić wszelkie zawiłości i przekazać wskazówki, które mogą okazać się bardzo pomocne w podróżach tramwajami i autobusami po Krakowie. 📢 Kradzione porsche za pół miliona złotych w salonie samochodowym. Jakim cudem tam trafiło? Auto odzyskali policjanci z powiatu krakowskiego Samochód wart 460 tysięcy złotych został skradziony we Włoszech, a odzyskany w Polsce. Kradzione porsche zostało namierzone w powiecie krakowskim. Jakimś cudem znalazło się w salonie samochodowym pod Krakowem. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie odzyskali pojazd, a teraz śledczy ustalają wszystkie okoliczności tej sprawy.

📢 Weekend w powiecie proszowickim: koncerty, wydarzenia, imprezy. Sprawdź, co będzie się działo 23 i 24 września Małopolskie Święto Hodowców Zwierząt to największe wydarzenie nadchodzącego weekendu w powiecie proszowickim. Chętni mogą poza tym wybrać się na rajd rowerowy, obejrzeć i posłuchać koncertu w Domu Kultury lub wybrać się na mecz. 📢 Zderzenie busa z BMW na autostradzie A4 w Rudnej Małej. Dwie osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych [ZDJĘCIA, WIDEO] Na autostradzie A4 w miejscowości Rudna Mała w powiecie rzeszowskim bus przewożący podopiecznych środowiskowego domu samopomocy w Dębicy zderzył się z osobowym BMW. W wypadku zginęły dwie osoby, a 12 zostało rannych.

📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka na co dzień gwiazda muzyki pop. Ostatnio rozstała się z mężem Liberem. Jak sobie radzi? Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie radzi w nowej sytuacji życiowej? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 22.09.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 22.09.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Krótkie i długie paznokcie - dużo inspiracji. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka 22.09.2023 Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [22.09] Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo ciekawa postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Rozbiórka na Wesołej jednak legalna. Wojewoda wydał decyzję Wojewoda małopolski utrzymał decyzję prezydenta Krakowa dotyczącą rozbiórki budynku przy ul. Kopernika 19e na Wesołej w Krakowie w mocy. Decyzja jest ostateczna. Przypomnijmy. Do rozbiórki poszły stare budynki, m.in. dawnych warsztatów i przychodni, koparki zaczęły rozbierać konstrukcję, ale pojawiły się wątpliwości, czy spółka Agencja Rozwoju Miasta Krakowa, która ma wymyślić pomysł na zagospodarowanie Wesołej, ma zgody na prowadzenie prac. Rozbiórkę wstrzymano, teraz zapewne ruszy ponownie. To nie zmienia faktu, że ciągle nie ma konkretnej wizji dla tego rejonu Krakowa i jej realizacji. 📢 Kraków. Ruszyła wycinka drzew wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej. Na początek teren w okolicy pętli tramwajowej Pierwszy etap wycinki objął teren za pętlą tramwajową na Wzgórzach Krzesławickich. Leży tam już stos ściętych drzew i gałęzi. Następnie wycinana będzie zieleń wzdłuż ulicy Kocmyrzowskiej od skrzyżowania z ul. Poległych w Krzesławicach do ul. Jarzębiny oraz po wschodniej stronie drogi na wysokości przystanku autobusowego Darwina. Prace realizowane są w ramach pierwszego etapu przebudowy ul. Kocmyrzowskiej.

📢 Horoskop dzienny na 25 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 25 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 24 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 24 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 23 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 23 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 118. Yaman chce skrzywdzić Selima. Streszczenie odcinka [26.09.23] Seher i Selim czule rozmawiają. Wszystko słyszy Yaman, jednak nie wie, że błędnie interpretuje ich słowa. Mężczyzna wpada we wściekłość. Co zrobi? W co nie może uwierzyć Aye? Przeczytaj streszczenie 118. odcinka "Dziedzictwa" już teraz. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 22.09.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Zakazany owoc odc. 307. Podsłuch w domu. Streszczenie odcinka [21.09.23] Większość osób już wie, że Hasan i Sahika mają się rozwieść. Kobieta postanawia się wyprowadzić. Gdzie zamieszka? Przeczytaj streszczenie 307. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 308. Udawany zawał. Streszczenie odcinka [22.09.23] Cagatay nie może dłużej znieść zachowania swojego ojca i postanawia odejść z firmy. Tymczasem Sahika myśli o wyjściu do nocnego klubu. Kogo będzie chciała tam zabrać? Przeczytaj streszczenie 308. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 185. Kaucja za Germana. Streszczenie odcinka [22.09.2023] Servando pragnie, aby wioska, w której się wychowywał w końcu znalazła się na mapach. Tymczasem Manuela postanawia prosić Justa o przysługę. Jaką? Już teraz przeczytaj streszczenie 185. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 22.09.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Rezydencja Wojciecha Modesta Amaro - tak wygląda. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą. 📢 Kraków. Budowa parku na terenie dawnego motelu Krak powoli się rozkręca Jeszcze w tym roku pojawią się pierwsze elementy zagospodarowania parku przy ul. Radzikowskiego w dzielnicy Bronowice, na części terenu po dawnym motelu Krak. Wcześniej teren został uporządkowany, ale do realizacji wizji z wizualizacji jeszcze daleko. Ważne, że coś się zaczęło dziać, bo na przystosowanie tego terenu dla rekreacji i spacerów mieszkańcy czekają od lat.

📢 Pociąg retro rusza na tory. Zabytkowy parowóz i historyczne wagony pojadą trasami z Nowego Sącza do Muszyny, Krynicy i Żegiestowa Szykuje się nie lada gratka dla fanów zabytkowej kolei. Już w najbliższy weekend 23-24 września będzie możliwość podróżowania zabytkowym parowozem i wagonami z lat 1920-1970. Podróż w czasie będzie możliwa dzięki zaangażowaniu Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei w ramach kolejnej edycji Małopolskich Szlaków Turystyki Kolejowej. Pociąg retro pojedzie z Nowego Sącza do Muszyny, Krynicy i Żegiestowa oraz do Biecza i Gorlic. 📢 Kraków. Zmiany w komunikacji miejskiej. Korekty dla ośmiu linii autobusowych Już od najbliższej soboty, 23 września, zmienią się rozkłady jazdy ośmiu linii autobusowych – nr 112, 153, 181, 184, 196, 300, 572 i 701.

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarek: wyniki, terminarz, tabele. Polska walczy o przepustkę na turniej siatkówki IO Paryż 2024 Kwalifikacje olimpijskie w siatkówce kobiet ruszyły, sprawdź wyniki, terminarz i tabele. W dniach 16-24 września 24 zespoły siatkarek, podzielone na trzy grupy, powalczą o przepustki na przyszłorocznego igrzyska w Paryżu. Oto plan i wyniki meczów dzisiaj.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 22.09.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Nocny pożar w Krakowie na południu miasta Ul. Kobierzyńska - pożar budynku gospodarczego. Brak osób poszkodowanych. Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej. Sytuacja jest już opanowana.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 22.09.2023 r. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Kraków. Awantura przed Kinem pod Baranami. Poszło o film "Zielona granica" Film "Zielona granica" w reżyserii Agnieszki Holland wzbudza w Polsce wielkie emocje. Również w Krakowie. Tuż przed jego prapremierą w Kinie pod Baranami zaprotestowali działacze Młodzieży Wszechpolskiej i inne osoby, które film oburza, w tym Ryszard Majdzik, członek opozycji antykomunistycznej, działacz "Solidarności 80". Protestujący zarzucają produkcji m.in. antypolski wydźwięk i szarganie munduru polskiej straży granicznej. Zachęcają do bojkotu filmu. Przed kinem zjawili się również przeciwnicy protestujących. Doszło do bitwy na wykrzykiwane hasła. Policja oddzielała obie grupy. Łącznie pod kinem stoi kilkaset osób.

📢 Genialna oprawa Legii Warszawa na meczu z Aston Villą. "Welcome To The Jungle". Anglików przywitał wielki goryl z czerwonymi oczami Ultrasi Legii Warszawa przedstawili kolejną oprawę, o której będzie się rozpisywać cały świat. Anglików z Aston Villi na meczu Ligi Konferencji powitał wielki goryl z tytułem utworu "Welcome To The Jungle" rockowej grupy Guns N’ Roses. Zobaczcie zdjęcia i nagrania z Łazienkowskiej. 📢 Blisko 3,7 mld zł Polacy pożyczyli na zakup mieszkań w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. Środków w programie zabraknie? Około 3,7 mld złotych – tyle Polacy zdążyli już pożyczyć na zakup mieszkań w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2%” i to w zaledwie 11 ostatnich tygodni – zauważa w swojej analizie Bartosz Turek z HRE Investment Trust. Jednocześnie dodaje, że popyt znacznie przekracza wstępne rządowe szacunki i to nie tylko te przewidziane na pierwsze tygodnie, ale na cały 2023 rok.

📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Motorem Lublin W sobotę o godz. 17.30 Wisła Kraków zagra w Lublinie z Motorem w ramach 9. kolejki I ligi. Sytuacja kadrowa „Białej Gwiazdy” nie zmieniła się od poprzedniego spotkania. Wciąż niezdolni do gry są Patryk Gogół, Eneko Satrustegui oraz Michał Żyro. Prezentujemy przypuszczalny skład Wisły na spotkanie z Motorem Lublin.

📢 Zmodernizowane oddziały rehabilitacji i ortopedii w szpitalu im. J. Dietla oddane do użytku. Prace pochłonęły 20 mln złotych W czwartek, 21 września, oddano do użytku dwa odnowione oddziały ortopedii i rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Prace objęły remont sali chorych, izolacje, wymianę instalacji czy zakup sprzętu i kosztowały 20 mln złotych. 📢 Kraków. Zabytkowy Dom Młynarza w Mogile nabrał niebieskiej barwy Dobiega końca remont Domu Młynarza Chwostka mieszczącego się przy ul. Klasztornej w Mogile. Zabytkowy obiekt jest już w kolorze niebieskim. Malowany, a właściwie "bielony" jest wapnem z dodatkiem ultramaryny. Docelowo w domu będzie można poznawać historię Mogiły, a także usiąść przy herbacie czy kawie. Obiekt ten to jeden z ostatnich reliktów XIX-wiecznej zabudowy wsi Mogiła.

📢 Grossi Cracovienses dla ludzi godnych najwyższego zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców! Złoty Kur od Kurków tylko dla Pań! Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji EKONOMED, Urząd Miejski w Wadowicach, Oddział Telewizji Polskiej w Krakowie oraz generał Mieczysław Bieniek – oto laureaci trzeciej edycji prestiżowych nagród Narodowego Banku Polskiego. Grossi Cracovienses wręczono 21 września w eleganckiej scenerii Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP przy ulicy Basztowej, mając za świadków kwiat małopolskich przedsiębiorców. Grażyna Bieniek, żona generała Mieczysława Bieńka oraz Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie, zostały uhonorowane specjalnym Złotym Kurem. 📢 Miechów. W sobotę na boisku przy Liceum Ogólnokształcącym będą przysięgać terytorialsi W sobotę (23 września) na boisku przy Liceum Ogólnokształcącym w Miechowie odbędzie się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 5. Batalionu Dowodzenia z podkrakowskiej Rząski. Wydarzeniu będzie towarzyszył piknik wojskowy w parku miejskim.

📢 Kościelec. Szybkie lekcje termomodernizacji w szkole. Firma musi skończyć w tym roku To nie będzie łatwa jesień dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kościelcu. Do końca roku muszą się zakończyć prace związane z przeprowadzeniem gruntownej termomodernizacji obiektu, tymczasem umowa z wykonawcą została podpisana dopiero w tym tygodniu. Mimo szerokiego zakresu robót, w szkole mają się odbywać normalne zajęcia. 📢 Afera na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Rektor zdymisjonował dwóch pracowników. Jeden z nich zarzuca mu zemstę za brak poparcia Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zdymisjonował prorektora uczelni i dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, ponieważ podejrzewa, że pracownicy ci mieli zlecać sobie nawzajem umowy, na których zarobili ponad 200 tys. zł. Dr Jakub Kwaśny twierdzi, że to zemsta rektora Stanisława Mazura za odmowę poparcia go w przyszłorocznych wyborach rektora na UE. Kolejnym powodem miała być odmowa szefa KSB w działaniach przeciwko bezpośredniemu przełożonemu Kwaśnego czyli prorektorowi Piotrowi Bule. Na nowego dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu został powołany dr. hab. Marcin Jędrzejczyk, prof. UEK.

📢 Kraków. Dziki zryły park Maćka i Doroty, a potem ucięły sobie drzemkę w cieniu Zachowajcie ostrożność podczas spacerów w Parku Maćka i Doroty w Krakowie, na Klinach. Rodzina dzików zryła tam trawniki i ziemię w rejonie placu zabaw. Aktualnie odpoczywa w cieniu drze. Zarząd Zieleni Miejskiej powiadomił straż miejską by wraz z łowczymi zajęła się sprawą. Problem dzików w Krakowie narasta, dzikie zwierzęta podchodzą coraz bliżej do miejsc uczęszczanych przez mieszkańców. 📢 Turystyczna rewolucja na Górze Parkowej staje się faktem. Krynica Zdrój zyska wiele atrakcji. Plany PKL warte miliony Wieża widokowa na Górze Parkowej, polana muzyki i świateł, strefa rekreacji dla rodzin z dziećmi a w przyszłości multimedialne centrum podróży w czasie. To plany Polskich Kolei Linowych na najbliższe lata. Inwestycja, która ma powstać na działkach gminnych, wkrótce stanie się faktem, bo jest już pozwolenie na budowę. Według planów ma być gotowa latem 2024 roku.

📢 Oto najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Polsce w 2023 roku. Znamy TOP 10. Duże zaskoczenie u chłopców Znany jest już najnowszy ranking imion nadawanych dzieciom w Polsce, obejmujący I połowę 2023 roku. Jak się okazuje, prym wiodą obecnie Zofia i Nikodem. Nowa lista imion nadawanych dzieciom w naszym kraju zostały została opracowana na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. Na kolejnych slajdach w naszej galerii prezentujemy 10 najpopularniejszych w pierwszym półroczu tego roku imion męskich, a także pierwszą dziesiątkę najmodniejszych imion dla dziewczynek. A jakie imiona są teraz najrzadsze? To też sprawdziliśmy. 📢 Kraków. Bieg Trzech Kopców. Utrudnienia, zmiany w ruchu i komunikacji Już w najbliższą niedzielę, 24 września, odbędzie się 16. edycja Biegu Trzech Kopców. Zawodnicy wystartują o godz. 10.30 i będą mieli do pokonania około 13-kilometrową trasę pomiędzy trzema krakowskimi kopcami – Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego. Kierowcy muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu, a pasażerowie – w kursowaniu tramwajów linii nr 0, 13, 17, 72, a także autobusów linii nr 100, 101 i 109.

📢 Prawdziwy smak Małopolski prezentowano w Skawinie. Tu był finał festiwalu z czarnymi pierogami Tegoroczna osiemnasta edycja Małopolskiego Festiwalu Smaku zakończyła się w Skawinie na Rynku. Wspaniałe potrawy przygotowywał mistrz kuchni, autor książek kulinarnych Andrzej Polan. Mało tego panie z kół gospodyń wiejskich, przedstawiciele grup lokalnych, stowarzyszeń i organizacji także prezentowały co potrafią. A komisja jurorów degustowała i wybierała zwycięzców konkursu na najsmaczniejszy produkt. 📢 Taka ekranizacja Dragon Ball Z to spełnienie marzeń – postacie z anime ożywione przez SI wyglądają niesamowicie. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii tego gatunku. Rysunkowe wersje bohaterów zna każdy, jednak okazuje się, że postacie wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych bohaterów „jak żywych”. Efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarek: kiedy i z kim grają Polki? Terminarz, wyniki i tabela grupy C w Łodzi Kwalifikacje olimpijskie siatkarek w grupie C odbywają się w Łodzi, gospodarzem turnieju jest Polska. Oto wyniki, terminarz i tabela rozgrywek, które zaplanowano na 16-24 września 2024 r. Stawką jest przepustka na igrzyska olimpijski w przyszłym roku w Paryżu. Sprawdź, kiedy i z kim grają polskie siatkarki. 📢 Protest na drodze krajowej nr 79. Mieszkańcy Nielepic domagają się ronda, a z nim poprawy bezpieczeństwa Mieszkańcy Nielepic wyszli na drogę krajową nr 79 z transparentem, żeby protestować. W ten sposób w środę, 20 września domagali się poprawy bezpieczeństwa na wyjeździe ze swojej wioski na krajówkę relacjo Kraków - Trzebinia. - Chcemy budowy ronda w miejscu skrzyżowania - domagają się protestujący. Mówią, że z ich wioski nie sposób rano wyjechać, na włączenie się do ruchu na drodze krajowej czekają i tracą czas, bywa, że wymuszają pierwszeństwo, gdy samochody pędzą od strony Krzeszowic do Krakowa.

📢 Tak mieszka Weronika Rosati. Zobacz, jak się urządziła była partnerka Piotra Adamczyka. Koniecznie zajrzyj do amerykańskiego domu aktorki Weronika Rosati to popularna polska aktorka, która sporo projektów zawodowych realizuje za oceanem. Ostatnio zrobiło się o niej głośno tuż po publikacji w mediach społecznościowych apelu do Piotra Adamczyka, w którym nawiązała do wypadku samochodowego sprzed 10 lat. Auto prowadził aktor, z którym była wtedy związana, a celebrytka była w nim poszkodowana. Po latach aktorka wróciła do tych wydarzeń i rozpętała się medialna burza. Zobacz, jak żyje na co dzień Weronika Rosati i gdzie uwiła rodzinne gniazdko celebrytka.

📢 Wybory według bukmacherów, Faworyt jest jeden. Kto wygrywa w Krakowie? Sienkiewicz czy Wassermann? Polityczny Barometr Betfan wskazuje, że w okręgu krakowskim w starciu wyborczych „jedynek” PiS wygra z KO – Małgorzata Wassermann pokona Bartłomieja Sienkiewicza. Z kolei STS wskazuje na totalne zwycięstwo PiS nad Koalicją Obywatelską. Za postawienie złotówki na partię Jarosława Kaczyńskiego wygramy tylko 5 groszy, a gdyby jednak wygrało ugrupowanie Donalda Tuska to aż 7 i pół złotego.

📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 19.09.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują. 📢 Miechów. Nowy blok mieszkalny ma powstać do końca przyszłego roku. Jest przetarg Spółka SIM Małopolska ogłosiła pierwszy w województwie przetarg na budowę bloku wielorodzinnego. Budynek ma powstać do końca 2024 roku na terenie osiedla Parkowego w Miechowie. Będzie się w nim znajdowało 79 mieszkań. Ich lokatorzy zostali już wyłonieni. Firmy zainteresowane budową bloku powinny złożyć swoje oferty do 2 października.

📢 Paweł Sanakiewicz spoczął na Cmentarzu Rakowickim. Krakowskiego aktora Teatru Bagatela pożegnała rodzina i wielbiciele W poniedziałek, 18 września, przed południem rodzina, przyjaciele i miłośnicy talentu Pawła Sanakiewicza pożegnali aktora na Cmentarzu Rakowickim, gdzie został pochowany. Wybitny aktor Teatru Bagatela i mistrz dubbingu zmarł w piątek, 8 września. Miał 68 lat.

📢 VI Bieg Proszowicki im. Jana Marynowskiego. Wygrała, bo obiecała to dzieciom Michał Suchan został pierwszym zawodnikiem, który dwukrotnie wygrał Bieg Proszowicki na głównym dystansie 10 kilometrów. Wśród pań najlepsza była Monika Stasik z Górki Stogniowskiej, która po minięciu linii mety powiedziała, że obiecała to swoim dzieciom. W rywalizacji na 5 kilometrów zwyciężyli Piotr Kilian i Magdalena Łącka. W zorganizowanym po raz pierwszy biegu dzieci najlepsi byli Kornelia Kromka i Filip Broziński.

📢 Oto Dolina Raby. Tak wygląda nowe kąpielisko pod Krakowem. Piękne molo, plaża, kajaki i park linowy. Już można pływać i wypoczywać! „Dolina Raby” - to nowe miejsce wypoczynku w Kłaju w powiecie wielickim. Wielkie kąpielisko, w którym od tego lata można już pływać, są ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem kąpiących się. Są plaże i wiele atrakcji, możliwości uprawiania sportów na lądzie i w wodzie. Powstały place zabaw, ścianki wspinaczkowe oraz park linowy. Nie brakuje wypożyczalni kajaków i rowerków wodnych. Tu można wygodnie wypoczywać. Zobaczcie jak pięknie. 📢 ME siatkarek 2023. Poznaj skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy [ZDJĘCIA] Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet rozpoczęły się 15 sierpnia. W gronie 32 drużyn jest też oczywiście reprezentacja Polski, która ma walczyć o medale. Na ME rozgrywane w czterech krajach powołanych zostało 14 zawodniczek. Poznaj nasze siatkarki, w galerii zdjęci z Instagrama.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII. 📢 MŚ siatkarek 2022. Poznaj piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata [ZDJĘCIA] Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet w 2022 r. odbywają się we wrześniu w Polsce i Holandii, w turnieju MŚ udział bierze także oczywiście nasza reprezentacja siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na ten turniej - kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najpiękniejsze siatkarki. Zachwycają urodą i wdziękiem na Instagramie - część I [ZDJĘCIA] Najpiękniejsze siatkarki świata. Zachwycają urodą, wdziękiem, wysportowanym ciałem. Oto część pierwsza zestawienia. Link do galerii poniżej.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek 2022. Oto zawodniczki powołane do składu kadry na Ligę Narodów [ZDJĘCIA] Kadra reprezentacji Polski w siatkówce kobiet na sezon 2022 liczy 24 zawodniczki. Nowy trener Stefano Lavarini powołał je na turnieju Ligi Narodów. Poznaj polskie siatkarki, kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Zaczęli budowę drogi łączącej dwie gminy Jerzmanowice-Przeginię z Sułoszową. Mieszkańcy prosili o nią długie lata Pierwsze łopaty pod budowę nowej drogi powiatowej zostały wbite. Połączy ona dwie gminy Jerzmanowice-Przegina i Sułoszowa. O ten szlak długo prosili mieszkańcy, zabiegało o nią część samorządowców,. Teraz udało się ją rozpocząć. Projektowanie trwało od 2018 roku, a w terenie inwestycja będzie realizowana do marca 2023. Koszt budowy wykonawca oszacował na prawie 17 mln zł.

Strefa Biznesu: Takie plany mają pracodawcy. Co czeka rynek pracy?