Przegląd prasy (23.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka - tak mieszkają i żyją na co dzień. Ogromna posiadłość u stóp gór Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są dowodem na to, że nawet w show-biznesie można zbudować trwały związek. Modelka i muzyk od 2014 roku są parą, a w 2018 roku powiedzieli sobie sakramentalne tak. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci. Para posiada ekskluzywną posiadłość w Tatrach. Zobacz, jak tam wygląda w środku!

📢 Takie są pomysły na modny przedpokój. Zobacz najnowsze inspiracje i zdjęcia Szukasz inspiracji na stylowy, modny i praktyczny przedpokój? Zobacz zdjęcia od internautów - zadbali o ściany, meble i dodatki.

📢 Najgorsza kawa - powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Tej kawy lepiej unikaj Kawa kawie nie równa. Wiele zależy od sposobu parzenia, dodatków czy samego produktu. Niektóre typy kaw, choć trudno odmówić im dobrego smaku i aromatu, mogą niekorzystnie działać na nasze zdrowie. Sprawdź nasze zestawienie kaw, których należy unikać.

Prasówka 23.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mała kuchnia - zdjęcia i aranżacje nie tylko od projektantów. Oto najciekawsze pomysły Kuchnie w mieszkaniach to zwykle pomieszczenia kilkumetrowe lub wydzielone aneksy. Okazuje się, że dobrze zagospodarowana mała kuchnia zmieści wszystko co jest nam niezbędne, a mało miejsca to wcale nie problem. Zebraliśmy dla Was oryginalne projekty na mała kuchnie i aneksy, które będą królestwem nawet dla zawodowych kucharzy.

📢 Oto modne fryzury dla kobiet po 50. Takie cięcia i uczesania odejmą lat Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej. 📢 Ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku. 📢 Modne fryzury na jesień 2023 - zdjęcia i inspiracje. Mamy najmodniejsze uczesania dla kobiet Fryzur może poprawić lub zepsuć nam samopoczucie. Szczególnie kobiety przykładają wagę do wyglądu swoich włosów. Dobrze obcięte włosy będą z nami współpracować, gorzej jeśli sami nie wiemy czego chcemy. Przy doborze fryzury warto wziąć pod uwagę naturę włosów. Zobaczcie, jakie fryzury kobiety będą wybierać jesienią 2023. Oto najmodniejsze uczesania.

📢 Oto paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają gwiazdy programu. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 Wypadek z udziałem trzech aut na rondzie Grunwaldzkim w Krakowie Kraków, Rondo Grunwaldzkie - doszło do kolizji 3 samochodów osobowych, brak osób poszkodowanych służby pracują na miejscu zdarzenia występują utrudnienia w ruchu. 📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! I stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd! 📢 Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa.

📢 Pensja minimalna 2024 - tyle dostaniesz na rękę. Wyliczenia netto płacy minimalnej W 2024 roku płaca minimalna w Polsce ponownie pójdzie w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które gwarantuje dwie podwyżki pensji minimalnej w 2024 r. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 1 stycznia, a kolejny wzrost wynagrodzeń zaplanowano na 1 lipca. Wiemy, ile wyniesie pensja minimalna w 2024 r. oraz jaka będzie stawka godzinowa za pracę. Sprawdź, o ile wzrośnie twoje wynagrodzenie w 2024. Mamy wyliczenia netto płacy minimalnej! 📢 30 lat, ale inny świat! Tak wyglądał Kraków w latach 90. Jesteście w stanie rozpoznać te miejsca? Archiwalne zdjęcia Jak wyglądał Kraków 30 lat temu? Ulicami sunęły kolorowe Fiaty 126p, przed budkami telefonicznymi ustawiały się kolejki, odstraszały zniszczone kamienice, nierówne chodniki i porozrzucane śmieci. Nie było nowoczesnych galerii handlowych, najlepszym hotelem w mieście był Hotel Forum, a pod Kopcem Kościuszki można było spotkać pasące się krowy. Zapraszamy do podróży w czasie. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia Krakowa sprzed 30 lat!

📢 Proszowianka wygrywa z Legionem Bydlin po samobójczej bramce W niedzielnym meczu krakowskiej okręgówki Proszowianka pokonała na własnym boisku Legion Bydlin 1:0. Mecz został rozstrzygnięty w 70 minucie, gdy pechowo interweniujący Szymon Wolff przelobował swojego bramkarza. 📢 Wielka defilada w Krakowie. Kawalerzyści na koniach przejechali przez Rynek Główny. A na Błoniach odbyła się rewia. Z ułańską fantazją! Mimo kapryśnej pogody mieszkańcy i turyści doczekali się finału kawaleryjskiego święta w Krakowie. Od kilku dni obóz kawalerii funkcjonował na Błoniach, ale w niedziele koni i rekonstruktorów historii oraz jeźdźców było najwięcej. O godz. 12 z Rynku Głównego ruszyła wielka defilada. Kawalerzyści przy aplauzie publiczności pomaszerowali na Błonia, gdzie w czasie rewii zaprezentowali swoje umiejętności w jeździe konnej, czy posługiwaniu się szablą i lancą.

📢 Święto Alei Róż, święto Nowej Huty. Niedziela z atrakcjami w zrewitalizowanej przestrzeni. Kiepska pogoda nie zniechęciła mieszkańców Mieszkańcy Krakowa mogli w niedzielę (22 października) wziąć udział we wspólnym celebrowaniu Święta Alei Róż. Dla uczestników tego wydarzenia przygotowano m.in. rodzinny spektakl, koncert, spacer, wykład dotyczący zmian koncepcji zagospodarowania alei Róż, fotobudkę, gry, porady fizjoterapeutów, a także kreatywne warsztaty ekologiczne (m.in. wikliniarskie, recyclingowe, rękodzielnicze) oraz wiele niespodzianek.

📢 Zanim Zakopane stało się miastem. Nie do wiary, jak wyglądało przed ponad 100 laty! Niezwykły klimat i ten widok z Gubałówki... 90 lat temu - 18 października 1933 roku - Zakopane uzyskało prawa miejskie. A jak to miejsce wyglądało pod koniec XIX i na początku XX wieku? Zaświadczają o tym wykonane wtedy fotografie. Zakopane, do którego prowadzi bita droga (bez korków) i Krupówki bez tłumu turystów - trudno to sobie wyobrazić, ale za to można zobaczyć. Takie zdjęcia ma w swoich zbiorach Muzeum Etnograficzne w Krakowie, a my prezentujemy ich wybór. 📢 Wypadki na zakopiance i A4. Uwaga, utrudnienia i ciężkie warunki na drogach. Jest ślisko i mokro. Dachowanie na autostradzie W deszczową niedzielę, 22 października na drogach pod Krakowem mnożą się kolizje, wypadki, dachowania. Na mokrych, śliskich drogach jest niebezpiecznie, niektóre pojazdy lądują w rowach lub dachują, dochodzi do wypadków i kolizji. Na zakopiance w powiecie myślenickim auto wpadło w bariery, na autostradzie A4 dachowało, na drodze krajowej 47 wpadło do rowu, a na lokalnych drogach w powiecie krakowskim dochodzi do kolizji.

📢 Horoskop dzienny na 26 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 26 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 25 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 25 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Kraków. Targ Pietruszkowy w Podgórzu znów przyciągnął miłośników zdrowej żywności W sobotę (21 października) w Podgórzu odbył się kolejny - bardzo popularny wśród miłośników zdrowej i ekologicznej żywności - Targ Pietruszkowy. Na odwiedzających i kupujących czekały nie tylko świeże warzywa i owoce. Na tym odbywającym się w soboty od godz. 8 do 13 targu krakowianie mogą robić zakupy bezpośrednio u rolników przyjeżdżających z okolic Krakowa. Słynie on z ekologicznych produktów. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, co działo się tym razem na Targu Pietruszkowym.

📢 Wielka awantura w Chrzanowie. Bójka kilkunastu osób pod kręgielnią, auto wjechało w tłum. Są zatrzymani, cztery osoby trafiły do szpitala Wielka awantura w Chrzanowie. W sobotę, tuż przed północą (21 października 2023) pod kręgielnią przy ul. Kadłubek pobiła się grupa mężczyzn - Polaków i Gruzinów. Jeden z uczestników bójki wsiadł do samochodu i ruszył. Prawdopodobnie celowo wjechał w grupę. Rannych zostało w sumie czterech mężczyzn. Kolejnych czterech zostało zatrzymanych. Nieoficjalni mówi się, że poszło o kobietę. 📢 Pożar samochodu pod Krakowem. Jedna osoba poszkodowana, pomocy udzielał strażak w cywilu W Poręba Laskowska w gminie Skała w niedzielę, 22 października na drodze lokalnej zapalił się samochód osobowy. Do tego pożaru wezwano służby ratownicze. Pierwszy z pomocą pospieszył strażak ochotnik po cywilu - udzielił poszkodowanej osobie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

📢 Krakowska wyspa skarbów. Od szpejów po cudeńka. Co tym razem można było kupić pod Halą Targową? Sprawdziliśmy Stare telefony, np. z kolorowymi przyciskami do przełączania na numery wewnętrzne, magnetofony, których era przeminęła, makatki z PRL, ale też piękne filiżanki czy oryginalne ozdoby. Albo kolekcja dziecięcych samochodów lub figurek koni. Do tego meble, obrazy, rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, abażury, wazony. Wszystko to można było znaleźć na niedzielnej giełdzie staroci pod Halą Targową przy Grzegórzeckiej. Klientów - mimo deszczu - nie zabrakło. 📢 Nieprzytomny, starszy mężczyzna znaleziony przy drodze lokalnej pod Krakowem. Jego życia nie udało się go uratować W niedzielę, 22 października przed południem doszło do nieszczęścia w Sułoszowej w dziale II. Przy drodze prowadzącej w kierunku Zadroża znaleziono nieprzytomnego mężczyznę. Zaalarmowano wszystkie służby. Podczas pierwszych relacji ratownicy nie wiedzieli, czy został potrącony, czy zasłabł. Mimo wysiłków ratowników, podjętych prób resuscytacji krążeniowo-oddechowej około 70-letni mężczyzna poniósł śmierć.

📢 Kraków. Czarno-biało na północnej obwodnicy, kolorowo na S7 Widoma - Kraków Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała najnowsze zdjęcia z budowy tuneli Północnej Obwodnicy Krakowa oraz z prac na odcinku S7 Widoma Kraków. Tu i tu inwestycja postępuje korzystając z dobrej pogody. Kiedy z nowych dróg, które mają odciążyć stolicę Małopolski skorzystają pierwsi kierowcy? 📢 Doping jak za dawnych lat. Kibice Cracovii w oldschoolowym stylu na meczu z Puszczą. Zobaczcie zdjęcia! W meczu Puszczy Niepołomice z Cracovią, który odbywał się na boisku "Pasów" kibice Cracovii szczelnie wypełnili sektor D, czyli ten za bramką od strony ul. Kałuży. Reklamowano to spotkanie jako "oldschoolowy mecz" jeśli chodzi o doping. Rzeczywiście biało-czerwoni kibice śpiewali głównie przyśpiewki z lat 90-tych. Doping był naprawdę gorący.

📢 60 lat temu zginął Józef Franczak ps. Laluś. W Krakowie uczczono pamięć żołnierza podziemia 21 października 1963 roku został schwytany i zamordowany ostatni poległy w walce Żołnierz Niezłomny - Józef Franczak ps. Laluś. W sobotę w parku im. dr. Henryka Jordana w Krakowie, przy popiersiu Franczaka odbyły się uroczystości w 60. rocznicę śmierci bohatera. Organizatorami wydarzenia byli: krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, dyrekcja XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" - Obszar Południowy, prezes Towarzystwa Parku im. dr. Henryka Jordana oraz 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek".

📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie radzi? [21.10.2023] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Z całą pewnością umie cieszyć się, jak sama śpiewała z małych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną ozdabiają osiedla. Najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Nie uwierzysz w to co zobaczysz! 21.10 Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 22.10. W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat! 📢 Chwile grozy na ulicach Gorlic. Mężczyzna z nożem w ręku zaczepiał przechodniów i kierowców. Ludzie chowali się w sklepach i pubach Brawurową obławę zorganizowali wczoraj późnym wieczorem gorliccy policjanci po tym, jak do Komendy Powiatowej Policji wpłynął komunikat, że na ulicach miasta postrach sieje niebezpieczny mężczyzna. Ten miał mieć nóż w ręku, straszyć przechodniów, grozić im, a nawet zatrzymywać kierowców. Wiele osób w obawie przed nożownikiem rzuciło się do ucieczki.

📢 Horoskop dzienny na 24 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 24 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 23 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 23 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 22 października 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 22 października dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Wszystkich Świętych 2023. Oto ceny zniczy, wieńców, kwiatów na cmentarzach w Krakowie. Sprawdzamy Rakowice, Batowice, Podgórski Zbliża się święto Wszystkich Świętych, niewiele dni zostało do 1 listopada. Część mieszkańców już teraz wybiera się na groby by je przygotować. Przybywa też handlarzy zniczami i wiązankami przy cmentarzach w Krakowie. Wybraliśmy się na cmentarze Podgórski, Rakowicki i cmentarz Batowicki by sprawdzić ceny wiązanek i zniczy. Rosną wraz z wielkością towaru i wszystko wskazuje na to, że produkty również dotknęła inflacja. 📢 Odnowią zabytkowe organy w jednej z najstarszej parafii pod Krakowem. Instrument służy od połowy XIX wieku Niezwykle miejsce kościół św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy to jedna z najstarszych świątyń pod Krakowem. Pochodzi z XVI wieku. Ma zabytkowe XIX-wieczne organy, które będą remontowane. Gmina pozyskała na to pieniądze ponad 366 tys. zł . Remont ma objąć instrument organowy i szafę organową w tym kościele. Prace potrwają rok.

📢 Święto Stroju Krakowskiego w Zielonkach. Setki ludzi w spódnicach kwiaciastych, gorsetach, sukmanach i pasiastych spodniach 400 osób w strojach ludowych przybyło w sobotni wieczór, 21 października do hali widowiskowo-sportowej w Zielonkach. Tu obchodzono Święto Stroju Krakowskiego, które w tej gminie ma już swoją drugą edycję. Zainicjował je Mariusz Zieliński, kustosz Izby Regionalnej w Zielonkach i dyrektor tutejszej Gminnej Biblioteki Publicznej. A celem jest lepsze chronienie stroju i propagowanie go wśród całej społeczności. 📢 Tatry. Słynna toaleta pod Rysami została porwana przez... halny Jak donosi portal Tatromaniak, słynna, kolorowa toaleta znajdująca się pod Rysami przestałą istnieć. Została zmieciona przez silny wiatr, który ostatnio dał się we znaki w Tatrach i Zakopanem. Jak się okazuje powalił nie tylko drzewa w okolicy, ale i znane miłośnikom turystyki górskiej WC.

📢 Dziedzictwo odc. 141. Seher odrzuca Yamana. Jest zasmucona jego zachowaniem. Streszczenie odcinka [27.10.23] Seher jest zasmucona tłumaczeniami Yamana na temat oświadczyn. Co od niego usłyszy? Tymczasem Kiraz po raz kolejny kłóci się z Alim. O co tym razem pójdzie? Już teraz przeczytaj streszczenie 141. odcinka "Dziedzictwa". 📢 V liga, grupa zachodnia. Podział punktów w meczu KS PKM Olkusz - Skawa Wadowice. Emocje były do końca W meczu 11. kolejki sezonu 2023-2024 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskim (rozegranym w sobotę, 21 października 2023 r.) KS PKM Olkusz zremisował na swoim stadionie ze Skawą Wadowice. Zobaczcie zdjęcia z tego spotkania.

📢 Kibice Puszczy Niepołomice nie próżnowali. Zdjęcia Derbowy mecz Puszczy Niepołomice z Cracovią to było prawdziwe święto futbolu. Mówimy tu o atmosferze meczu, szalonym dopingu z obu stron. Choć w mniejszości, kibice klubu z Niepołomic chcieli za wszelką cenę dorównać "Pasom".

📢 Weekend Japoński po raz pierwszy w Krakowie. Święto fanów kuchni i kultury Kraju Kwitnącej Wiśni Do Krakowa zawitało wydarzenie, które od kilku lat regularnie odbywa się w Warszawie i przyciąga tłumy zainteresowanych: to Weekend Japoński. To okazja m.in., aby skosztować japońskich przysmaków - placków okonomiyaki, streetfoodowych ciasteczek w kształcie rybek taiyaki, słynnego makaronu ramen, deserków Mochi czy ryżowych kanapek onigiri przygotowywanych przez pasjonatów gastronomii japońskiej z całej Polski. Można poznać japońską technikę cięcia warzyw - katsuramuki, a na warsztatach furoshiki - sposoby na eleganckie i ekologiczne pakowanie przedmiotów w tradycyjne chusty. 📢 Kiedyś kultowa restauracja, dzisiaj zajazd-widmo. W tym miejscu rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Mroczna historia Zajazdu pod Kaczorem "Zajazd pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym kiedyś był kultowym miejscem znanym w całej Wielkopolsce. W czasach PRL-u i jeszcze w latach 90. słynął z serwowanej pieczonej kaczki, na którą przyjeżdżały tłumy. W 2015 roku doszło tam do wielkiego pożaru, po którym pozostały jedynie ruiny. Niestety, straszą one do dzisiaj. Jaka jest historia obiektu? Jak wygląda obecnie?

📢 Targi designu i wszystkiego dla domu. Najnowsze trendy można poznać w ten weekend w Krakowie Wnętrzarskie Targi HOME DESIGN trwają w ten weekend (21 i 22 października) w TAURON Arenie Kraków. To okazja, by poznać najnowsze trendy w designie, proponowane przez liderów branży oraz firmy, które dopiero zaczynają zdobywać swoją pozycję na rynku. Imprezami współtowarzyszącymi temu wydarzeniu są: Międzynarodowe Targi Budownictwa, Nieruchomości i Aranżacji InterDOM Kraków 2023 oraz Targi Nieruchomości & Budowa Domu.

📢 Puszcza Niepołomice - Cracovia. Wynik 1:1 nie mówi wszystkiego. Szalony pościg "Pasów", trzy nieuznane gole! W meczu 12. kolejki ekstraklasy Puszcza Niepołomice podejmowała Cracovię na stadionie... Cracovii. Padł remis 1:1 po szalonym meczu. w końcówce Cracovia zdobyła jeszcze dwa gole, ale zostały one odwołane przez VAR. Wcześniej przy stanie 1:0 gola zdobyła też Puszcza, ale był spalony.

📢 Noc spadających gwiazd oraz widowiskowy przelot satelitów Starlink. Fascynujące zjawiska dziś na małopolskim niebie! Dzisiejszej nocy (21 października) szykuje się wielka gratka dla wszystkich fanów kosmosu i obserwacji nieba. Do podziwiania będą aż dwa wyjątkowe zjawiska. Jednym z nich jest noc spadających gwiazd z widocznym rojem meteorów Orionidy, a nieco wcześniej, bo już od godzin wieczornych nad Krakowem i Małopolską pojawi się kosmiczny pociąg, czyli przelot 21 satelitów Starlink, należących do Elona Muska. Sprawdziliśmy, kiedy patrzeć w niebo, aby obejrzeć kosmiczne spektakle. 📢 Jadzia z programu „Duże dzieci” TVP. Co dziś robi ulubienica Polaków występująca u boku Wojciecha Manna? Wybrała sobie ciekawy zawód Pamiętacie małą Jadzię Nalepę, która po udziale w programie "Duże dzieci" emitowanym na antenie TVP od 2005 do 2008 roku, stała się ulubienicą Polaków? Rezolutna wówczas sześciolatka spod Nowego Sącza jedną celną ripostą potrafiła zgasić samego Wojciecha Manna. Telewizyjne show, w którym to Jadzia bez wątpienia była największą gwiazdą. Od zakończenia programu minęło kilkanaście lat, co słychać u dorosłej już Jadzi Nalepy? Jak zmieniła się dziewczynka z charakterystyczną burzą loków i czym się teraz zajmuje?

📢 II liga. Hutnik Kraków wygrał u siebie z Olimpią Elbląg. Nieskuteczność mogła być kosztowna W 14. kolejce II ligi Hutnik Kraków w meczu rozegranym 21 października wygrał u siebie z Olimpią Elbląg. Zobaczcie, co działo sie na trybunach i na boisku. Zdjęcia - w galerii.

📢 Huczne urodziny w Krakowie. Teatr im. Słowackiego świętuje 130-lecie istnienia 130 lat temu, 21 października 1893 roku rozpoczął działalność Teatr im. Słowackiego - wówczas Teatr Miejski. W samo południe architekt Jan Zawiejski wręczył klucze prezydentowi miasta, ten z kolei przekazał je pierwszemu dyrektorowi- Tadeuszowi Pawlikowskiemu. Po 130 latach Teatr Słowackiego zaprosił krakowian na jubileusz. 📢 Oto dziecko Friza i Wersow, youtuberów z Krakowa. Mała Maja ma życie jak z bajki. Tak żyje szczęśliwa rodzina! Kilka miesięcy temu, świat internetu obiegła wiadomość o narodzinach najmłodszej polskiej influencerki. Mowa o małej Mai - córki pary youtuberów z Krakowa. Córka Friza i Wersow we wrześniu skończyła 3 miesiące, a była już w tylu pięknych miejscach! Rodzice nieźle ją rozpieszczają. Zobaczcie sami.

📢 Jakub Błaszczykowski: Najważniejsze to się nie poddawać. Pracujemy nad tym, żeby Wisła wróciła do ekstraklasy Jakub Błaszczykowski, były piłkarz reprezentacji Polski i Wisły Kraków, obecnie współwłaściciel tego klubu został uhonorowany tytułem Promotor Polski, przyznawanym przez Fundacja Polskiego Godła „Teraz Polska”. Wyróżnienie otrzymał w uznaniu za sukcesy sportowe, promocję Polski na arenie międzynarodowej oraz zaangażowanie w działalność społeczną i pomoc potrzebującym. Jeszcze przed zakończeniem sportowej kariery zaczął udzielać się charytatywnie. Jest założycielem Fundacji Ludzki Gest, która poprzez organizację turniejów sportowych, koncertów charytatywnych, itp., zbiera fundusze na leczenie, rehabilitację, pomoc socjalną i rozwój talentów młodych ludzi. Z Jakubem Błaszczykowskim rozmawialiśmy po tym, jak odebrał zaszczytne wyróżnienie. 📢 Sławomir Zapała i "Kajra" tak mieszkają. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Duże zmiany w ruchu w Krakowie. Budowa tramwaju do Mistrzejowic ruszyła na dobre. Poblokowane Lublańska, Młyńska, Bora-Komorowskiego. Od dziś, 21 października mieszkańców północnej części Krakowa czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu w związku z budową nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Zamknięcia oraz zwężenia jezdni będą dotyczyły głównie ulic Lublańskiej, Młyńskiej, alei Bora-Komorowskiego oraz – najwcześniej od połowy listopada – Meissnera. To potężne utrudnienia dla kierowców na północy Krakowa. Zmiany wchodzą w życie mimo problemu na budowie, który zgłosił wykonawca prac. 📢 Krakowskie królestwo kwiatów przy ul. Balickiej. Na giełdzie już czas stroików i kwiatów na Wszystkich Świętych Miłośnikom kwiatów i właścicielom ogródków działkowych czy ogrodów przydomowych tego miejsca nie trzeba przedstawiać. Natomiast przed nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych warto o nim przypomnieć, bo to właśnie tu można wybierać z morza kwiatów, a także kupić rozmaite znicze. Wyzwanie może stanowić dla niektórych pora funkcjonowania giełdy, która budzi się i zapełnia jeszcze w nocy, a działa do godziny ósmej rano (w soboty; w tygodniu dłużej). Odwiedziliśmy giełdę kwiatową przy ul. Balickiej w sobotę (21 października). Co można było znaleźć na stoiskach sprzedających - pokazują zdjęcia naszego fotoreportera.

📢 Wypadek i pożar samochodu pod Miechowem. W środku jechały cztery nastolatki W piątek przed północą doszło do wypadku drogowego w miejscowości Podmiejska Wola. W wyniku uderzenia w przydrożny przepust zapalił się samochód osobowy. Pojazdem podróżowały cztery młode dziewczyny. Wszystkie trafiły do szpitala.

📢 Spotkanie w plenerze dla samotnych, ubogich, chorych w gminie Krzeszowice. Zwiedzili Muzeum Agatów i zamek Tenczyn Podopieczni Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej z Krzeszowic, osoby starsze, samotne, ubogie uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym. IZPM zorganizował je przy wsparciu partnerów i sponsorów. Przygotował imprezę na pod 90 osób w Muzeum Agatów w Rudnie. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie zamku Tenczyn. Udało się dzięki wsparciu finansowemu w postaci grantu uzyskanemu w konkursie „Dobry Sąsiad”, który kolejny raz ogłosiła Kopalnia Wapienia w Czatkowicach. 📢 Oto najlepsze porodówki w Małopolsce. Tu można "rodzić po ludzku". Ranking Fundacja Rodzić po Ludzku opublikowała najnowszy ranking najlepszych - w opinii kobiet - porodówek. W Małopolsce na szczycie znalazły się szpitale z Krakowa, Chrzanowa i Nowego Sącza. W pierwszej dziesiątce są też szpitale z Tarnowa, Gorlic, Bochni. Gdzie w Małopolsce kobiety najchętniej rodzą?

📢 Śliczna Maria Andrejczyk publikuje bardzo odważne zdjęcia. To jedna z najładniejszych polskich lekkoatletek! 20.10.2023 Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem. Zobacz gorące zdjęcia, kliknij w galerię. 📢 Marcin Patrzałek - wirtuoz gitary, który oczarował świat. Dla krakowian wystąpi już w najbliższą środę w ICE Kraków Ma 20 lat, gitarę i wirtuozerię we krwi. Po ogromnym sukcesie pierwszej polskiej trasy Marcin Patrzałek wraca na scenę z kolejnym projektem - Instrumentalizm. Jednym z przystanków na trasie geniusza będzie Kraków. Koncert odbędzie się 25 października w Centrum Kongresowym ICE.

📢 PTTK zaprasza na ostatnie już w tym sezonie wycieczki krajoznawcze po okolicach Krakowa Dobiega końca 51. sezon akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”, którą organizuje Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK. Przed nami już ostatnie w tym roku wycieczki oraz impreza z okazji zakończenia tegorocznej akcji – spotkanie przy „Brandysówce”.

📢 Proszowice. Od stycznia podatki w górę. Koniec ulgi dla właścicieli mieszkań Proszowiccy radni przyjęli w piątek uchwały o wysokości podatków od nieruchomości oraz środków transportowych. W obu przypadkach od 1 stycznia 2024 roku stawki wzrosną o 15 procent. Znika też ulga podatkowa od powierzchni mieszkalnych. Od stycznia każdy właściciel zapłaci z tego powodu 92 grosze od każdego posiadanego metra kwadratowego. 📢 Gdzie na weekend? Nasza piękna Małopolska na wyciągnięcie ręki. Sprawdź, gdzie się wybrać Z roku na rok przybywa turystów, którzy poszukują ciekawych wrażeń i nowych inspiracji: wyróżniających się, nieopatrzonych miejsc. Oryginalnych, szczycących się dobrą kuchnią i kontynuujących lokalne tradycje. Mamy dla Was podpowiedzi, bo w naszym regionie znajdziemy wiele takich miejsc. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Propozycje na nadchodzący weekend (21, 22 października) w Proszowicach Na najbliższy weekend (21, 22 października) mamy cztery propozycje spędzenia wolnego czasu. Jest coś dla dzieci, kibiców, strażaków oraz kobiet. Szczegóły poniżej. 📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej 780 pod Krakowem. Zderzyły się trzy pojazdy, są duże utrudnienia W czwartek, 19 października po południu doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 780 w Przegini Duchownej w gminie Czernichów. Na pasie drogi w kierunku Krakowa zderzyły się trzy samochody: dwa osobowe i dostawczy. Pojazdy zostały uszkodzone, są duże wycieki, występują duże utrudnienia w ruchu.

📢 Ruszyła budowa Designer Outlet Kraków w Czyżynach. Obiekt ma być gotowy wiosną 2025 roku Budowa Designer Outlet Kraków ruszyła z pełna mocą. Nowoczesne centrum outletowe z ponad 100 sklepami znanych marek modowych i lifestylowych zostanie otwarte wiosną 2025. Jeszcze wbiciem pierwszej łopaty na budowie deweloper obiektu, krakowska firma KG Group gruntownie przebudowała układ komunikacyjny w obrębie ulicy Nowohuckiej. 📢 Kościelec. To nie składowisko wraków, tu szkolą się strażacy W Małopolsce do tramwaju można wsiąść tylko w Krakowie. Prawda czy fałsz? Okazuje się, że fałsz, bo to samo zrobić również w podproszowickim Kościelcu. Co prawda ten tramwaj nigdzie już nie pojedzie, ale jest. Podobnie jak autobusy miejskie, wagony kolejowe, a nawet śmigłowiec. Wszystko to są elementy wyposażenia poligonu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej!

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 Miechów. Burmistrz i dyrektorzy wyróżnili nauczycieli z okazji ich święta Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej nauczyciele szkół i przedszkoli samorządowych z gminy Miechów otrzymali nagrody przyznane przez burmistrza Dariusza Marczewskiego oraz dyrektorów placówek oświatowych. Grupa pedagogów otrzymała również nominacje na stopień nauczyciela mianowanego. 📢 To najbardziej znana polska wieś? Sułoszowa zasłynęła w Europie i świecie. Teraz dostała tytuł "Miejsce z klimatem". Zobaczcie zdjęcia Pola jak wstążki zielone, żółte, brązowe i domy wzdłuż jednej ulicy ciągnącej się kilometrami. To widok Sułoszowej, niezwyczajnie malowniczej wioski. Pamiętacie? Ta wioska zasłynęła po raz pierwszy przed kilku laty (w 2021 roku) w internecie jako zjawiskowa. Ten jej urok potwierdził niedawno wojewódzki konkurs „Turystyczne Skarby Małopolski”. W V edycji prestiżowego konkursu, prowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Małopolską Organizację Turystyczną - Sułoszowa wygrała w kategorii "Miejsce z klimatem". Gmina promuje tutejszy wspaniały Zamek w Pieskowej Skale i urokliwe skały w Dolinie Prądnika, szlaki turystyczne.

📢 Tak w wyborach głosowali mieszkańcy krakowskich dzielnic. Gdzie rządzi PiS, a gdzie opozycja? Nowa Huta podzielona Krakowianie tłumnie ruszyli w wyborczą niedzielę do głosowania, pod Wawelem frekwencja wyniosła aż 81,95 % i był jedną z najlepszych wyników w całej Polsce. W Krakowie wyraźne zwycięstwo odniosła Koalicja Obywatelska (34,35 %, 171 227 głosów), wyprzedzając PiS (25,07 %, 124 957 głosów), Trzecią Drogę (17,39 %, 86 662), Lewicę (12,98 %, 64 712) i Konfederację (7,51 %, 37 421). W poszczególnych dzielnicach te wyniki są jednak bardzo różne - sprawdziliśmy, jak głosowali krakowianie.

📢 Miechów. Starosta i dyrektorzy nagrodzili nauczycieli Z okazji sobotniego Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Miechowie już w piątek grupa nauczycieli została uhonorowana nagrodami starosty oraz nagrodami dyrektorów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach, Bursy Szkolnej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów.

📢 Znane pary z Krakowa. Na te zakochane gwiazdy aż miło popatrzeć Historie tych par, są najlepszym dowodem na to, że również w show biznesie jest miejsce na prawdziwą miłość. 📢 Kraków. Te sklepy są otwarte w niedzielę [ZOBACZ LISTĘ] Jak się okazuje, w Krakowie jest wiele sklepów otwartych w niehandlową niedzielę. Prezentuje je strona internetowa niedzielnysklepkrakow.pl założona przez dwóch krakowskich studentów.

📢 Rozwój w oparciu o własne źródła energii geotermalnej Rozmowa z prof. Jackiem Zimnym z Narodowej Rady Rozwoju Sekcja Nauka i Innowacje, profesorem AGH, współautorem rządowego programu rozwoju geotermii w Polsce do 2030 roku, rozmawiamy na temat planów rozwoju geotermii w Polsce.

