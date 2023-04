Przegląd prasy 24.04.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zorza polarna - nadzwyczajny, barwny spektakl widoczny z gminy Michałowice. Internauta zrobił zdjęcia tym kolorowym rozbłyskom”?

Prasówka 24.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zorza polarna - nadzwyczajny, barwny spektakl widoczny z gminy Michałowice. Internauta zrobił zdjęcia tym kolorowym rozbłyskom W niedzielny wieczór (23 kwietnia) niezwykłe widowisko na niebie - zorzę polarną - sfotografował mieszkaniec gminy Michałowice Tomasz Bednarz. Po godz. 22 na portalu mieszkańców tej gminy opublikował zdjęcia ze spektaklem barwnych rozbłysków.

📢 W Skawinie bujaniem w hamakach, sadzonkami, marszem z kijkami i bulami pasjonaci zarażają dbaniem o ekologię Wiedzą jak zachęcać ludzi do dbania o ziemię, jak zarażać ich pasją i pożytecznie spędzać wolny czas. Ciekawe propozycje dla mieszkańców gminy Skawina oraz dla wszystkich chętnych, mają grupy powstałe z potrzeby kontaktów i łączenia pasji. (galeria)

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 23.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

Prasówka 24.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wspaniałe stulecie odc. 248, 249, 250, 251. Romans Bajazyda. Streszczenia kolejnych odcinków "Wspaniałego stulecia" 23.04.23 Rüstem jest zazdrosny o list, który dostała Mihrimah od tajemniczego wielbiciela. Mihrimah oświadcza Rüstemowi, że chce się z nim rozwieść. Nauczyciel Bajazyda donosi sułtanowi o tym, że Mustafa potajemnie ożenił się z Mihrunnisą i ma z nią dziecko. Książę Selim spotyka się z mężem kobiety, którą odwiedzał ukradkiem. Perski książę Mirza stara się o względy sułtanki Fatmy. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Wspaniałe stulecie".

📢 Czternasta emerytura 2023 - tyle emeryci dostaną na rękę. Oto aktualne wyliczenia [24.04.2023 r.] W 2023 roku "czternastka" po raz kolejny zostanie wypłacona świadczeniobiorcom. Jednak, by tak się stało, musi najpierw zostać uchwalona odpowiednia ustawa, gwarantująca wypłatę dodatkowego świadczenia emerytalnego. Sprawdzamy, komu przysługuje 14. emerytura i w jakiej wysokości zostanie wypłacona. W galerii podajemy stawki! 📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać [24.04.2023 r.] Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii. 📢 Te błędy popełniamy najczęściej podczas koszenia trawy. Przez to trawnik nie wygląda dobrze! [24.04.2023 r.] Koszenie trawnika wydaje się być banalnie prostą czynnością, jednak nie jest to do końca prawda. Podczas koszenia można popełnić poważne błędy, które doprowadzają do pogorszenia się stanu trawnika, utraty walorów estetycznych a nawet do rozwoju chorób. Zobacz koniecznie, jakie błędy są popełniane najczęściej podczas koszenia trawnika. Przez to trawnik nie wygląda dobrze. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy koszeniu trawnika.

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 23.04.23 r. Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [23.04] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Zrujnowany Kazimierz, mroczne i szare Stare Miasto. Kraków jeszcze na początku lat 90. wyglądał zupełnie inaczej niż teraz 24.03.2023 Teraz na Starym Mieście czy też Kazimierzu w Krakowie przechadzamy się wśród urokliwych kawiarni i restauracji, a kamienice, które mijamy niekiedy zachwycają swoim wyglądem. Tymczasem w latach 70. czy też 80. codzienność w tej części Krakowa wyglądała zupełnie inaczej. Na podwórkach starych i zniszczonych kamienic były małe warzywne ogródki. W zaciszach mieszkań oprócz pieców kaflowych, były też klatki z gołębiami, czy królikami. Wówczas mniej osób zapuszczało się w tamte strony, ponieważ nierzadko można było tam paść ofiarą przestępstwa. Dosyć popularny również w tamtym czasie był w tej części Krakowa handel narkotykowy. Historyk Maciej Miezian przypomina, jak kiedyś wyglądało życie w centrum miasta.

📢 Te miejsca zna każdy krakus. Zdziwicie się, jak wyglądały sto lat temu 23.04.2023 Stał Wawel, Sukiennice, był park Jordana, a jednak widok miast sprzed kilkudziesięciu lat zdziwi niejednego. Odnaleźliśmy fotografie sprzed lat miejsc, które zna każdy mieszkaniec miasta. Sprawdźcie, czy rozpoznacie Kraków sprzed stu i sześćdziesięciu lat. 📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Nie uwierzycie. Oto perełki wśród fuszerek [23.04.2023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Święto Bacowskie w Ludźmierzu. Sezon wypasu owiec oficjalnie rozpoczęty. Znów będą oscypki Bacowie ruszają na hale. Świętem Bacowskim w sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu zainaugurowali tegoroczny sezon wypasu owiec. - Prosiliśmy gaździnę Podhala, by był ten czas bezpieczny i udany dla nas – mówili bacowie.

📢 Cracovia Maraton 2023 WYNIKI. Zwycięzcą został Kenijczyk Lani Rutto. Z Polaków najszybsi byli Mateusz Mrówka i Ewa Jagielska ZDJĘCIA, WIDEO Zwycięzcą 20. edycji Cracovia Maratonu został Kenijczyk Lani Rutto, który trasę 42 km 195 m pokonał w czasie 2:17.05. Najlepszym Polakiem okazał się Mateusz Mrówka, który osiągnął wynik 2:28.15. Wśród kobiet triumfowała Łotyszka Lina Kiriliuk, osiągając metę z czasem 2:42.25. Najlepsza Polka Ewa Jagielska dotarła na Rynek Główny niespełna dwie minuty później (2:44.40) i zajęła trzecie miejsce. Na starcie stanęło ponad 5 tysięcy osób. Obejrzyjcie film z trasy i zdjęcia uczestników w galerii. 📢 Książka dobra na wszystko. Biblioteki z powiatu myślenickiego świętują Dzień Książki W niedzielę (23 kwietnia) przypada Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Święto ustanowione przez UNESCO blisko 30 lat temu obchodzą czytelnicy, biblioteki i ośrodki kultury. W Pcimiu oraz pozostałych miejscowościach gminy odbyła się akcja czytelnicza "Książka i róża", w ramach której mieszkańcom wręczano kwiaty i książki.

📢 Cracovia Maraton 2023. Ponad 5 tysięcy osób wyruszyło na trasę jubileuszowej edycji PIERWSZE ZDJĘCIA Dokładnie 5177 osób wyruszyło w niedzielę o godzinie 9 na trasę 20. edycji Cracovia Maraton. Dwadzieścia minut wcześniej swoją rywalizację rozpoczęli zawodnicy z niepełnosprawnościami startującymi na wózkach. Zwycięzcą zawodów został Rafał Wilk z czasem 1:07:45. Obejrzyjcie pierwsze zdjęcia z trasy w Krakowie. 📢 Tak wyglądają wszystkie domy Zenka Martyniuka. Raz tradycyjnie, raz nowocześnie. Zobacz zdjęcia W jakich warunkach żyje niekwestionowany król disco polo? Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent.

📢 Mieszkania jak z koszmaru. Do wynajęcia dla odważnych! Jak można tak mieszkać? Wynajęcie mieszkania to często droga przez mękę. Wystrój mieszkań czy rozwiązania "inżynieryjne" często mogą wprawić w osłupienie. Niektóre są śmieszne, inne budzą po prostu grozę. Sprawdźcie, jakie mieszkania można wynająć w naszym kraju. Gwarantujemy niezapomniane wrażenia!

📢 Góralskie królestwo Marty i Dawida Kubackich. W Szaflarach zbudowali piękny dom. Mieszkają w nim razem z córeczkami [23.04.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Madryt 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo turniej w Madrycie.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Madryt. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Madrycie.

📢 Paznokcie na WIOSNĘ 2023 w kropki czy w kwiaty? Modne stylizacje wiosennych paznokci: wzory i kolory 23.04.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 23.04.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 10 nietypowych destynacji w Małopolsce. Tu warto wybrać się na majówkę! 23/04/2023 Zobacz nasze zestawienie TOP 10 nietypowych destynacji, które warto wybrać w Małopolsce na majówkę 2023! Odkrywanie najpiękniejszych zakątków Małopolski to ogromny przywilej, o którym często zapominamy. Propozycje, które znajdziecie w naszym przeglądzie są skierowane do osób, które nie przepadają za tłumami. Podczas, gdy wszyscy będą spacerować po Tatrach, czy tłoczyć na się deptaku w Krynicy, wy możecie wybrać miejsca, które są zdecydowanie mniej popularne, ale wcale nie mniej warte zobaczenia!

📢 Poszli obserwować ptaki nad Rabą. Na ich oczach przez rzekę przeprawiły się dziki Kto wybrał się w sobotę (22 kwietnia), czyli w Światowy Dzień Ziemi na spacer przyrodniczy razem z Myślenickim Klubem Ptakoluba i Centrum Aktywności Lokalnej, miał okazję podglądać nie tylko ptaki (podpatrzono aż 53 gatunki!), ale również dziki, które – ku zaskoczeniu wszystkich - przeprawiały się przez Rabę.

📢 Brudna Dwunastka 2023. Te warzywa i owoce zawierają najwięcej pestycydów. Na liście znalazły się m.in. truskawki i jabłka. Co jeszcze? 23.04 Brudna 12. Co to takiego? Co roku amerykańska organizacja non-profit Environmental Working Group (EWG), publikuje ranking produktów, które zawierają najwięcej pestycydów. Raport wskazuje najbardziej skażone owoce i warzywa. Te, które chłoną pestycydy w największych stężeniach. Jakie warzywa i owoce znalazły się na liście w 2023 roku?

📢 Groźna bakteria wykryta w jednym z produktów z Biedronki! GIS ostrzega. Zobacz, co wycofano ze sprzedaży: AKTUALNA LISTA 23/04/2023 Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione. 📢 Tyle dajemy w kopercie na komunię w 2023 roku. Ile pieniędzy daje chrzestny, ile dziadkowie a ile dalsza rodzina 23.04.23 Ile wypada dać pieniędzy do koperty na komunię w 2023 roku? To pytanie, które zadajemy sobie co raz częściej mając na względzie, że wielkimi krokami nadchodzi sezon komunii świętych. Jak co roku w maju w kościołach bierzemy udział w ceremonii pierwszej komunii świętej. Jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Ile wypada z tej okazji dać pieniędzy w prezencie? Ile powinien dać w kopercie ojciec chrzestny a ile dziadkowie czy dalsza rodzina? Kwota jaką dajemy w prezencie zależy od kilku czynników.

📢 Wypadek w Skawinie. Nocą pojazd wpadł do rowu. Kierowca był całkowicie pijany Nocą z soboty na niedzielę (22 na 23 kwietnia) doszło do wypadku w Skawinie. Kierowca samochodu osobowego zjechał z drogi, jego pojazd wpadł do rowu. Na miejsce wezwano służby ratownicze.

📢 4000 zł rekompensaty inflacyjnej już wkrótce! Po dodatek może sięgnąć aż 8 milionów gospodarstw domowych. Oto szczegóły 23.04.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł dla każdego! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Festiwal kulinarny z pysznościami. Popisy pań z KGW. Wspaniałe potrawy, a jak ozdobione! Wszystko smakowite, bo to Wiosenny Festiwal Kulinarny. Do Modlnicy zjechały gospodynie z 12 zespołów i kół gospodyń wiejskich. Zaprezentowały swoje niezwykłe umiejętności kulinarne. Palce lizać! Potrawy z mięsa, potrawy jarskie, naleśniki i ciasta - można było wybierać do woli. A w zdobieniu swoich potraw gospodynie z powiatu krakowskiego nie mają sobie równych. To trzeba zobaczyć na zdjęciach.

📢 Eko Targ pod Krakowem. Z lokalnymi smakołykami - zakwasami, kiszonkami, przetworami, wypiekami Pyszne, zdrowie produkty oferowali wystawcy na Eko Targu w Zabierzowie na Rynku. Było ponad 20 wystawców i gotowanie z Andrzejem Polanem. Było ciasto drożdżowe na cztery blachy i zalewajka na selerowym zakwasie. 📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Ruchem Chorzów Wisła Kraków przegrała w sobotę w Gliwicach z Ruchem Chorzów 0:2 i była to porażka w pełni zasłużona. Wiślacy w tym meczu nie byli w stanie zrobić kompletnie nic, żeby odpowiedzieć dobrze zorganizowanym „Niebieskim”. Oni wręcz rozbili się o niebieską ścianę. Wnioski, jakie płyną po sobotnim meczu, nie są dla Wisły zbyt budujące…

📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Ruchem Chorzów To był najgorszy mecz Wisły Kraków w tym roku. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Krakowianie nie zasłużyli na wysokie noty i takich nawet nie mają prawa dostać.

📢 Tak wygląda życie za więziennymi murami. Zakłady karne w Trzebini, Wadowicach i Tarnowie od środka. Zdjęcia W Małopolsce jest kilka zakładów karnych. Dwa z nich funkcjonują w zachodnich rubieżach województwa, czyli Wadowicach i Trzebini. Zajrzeliśmy za mury, które nikt nie chce trafić, ale wielu musi tam żyć. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Cracovia Maraton 2023. Kilka tysięcy osób wzięło udział w Igrzyskowym Biegu Nocnym. Zobacz zdjęcia! W sobotni wieczór w Krakowie odbył się Igrzyskowy Bieg Nocny. Kilka tysięcy osób pokonało dystans 10 km. Bieg znalazł się w programie jako impreza towarzysząca w ramach Cracovia Maratonu, a zarazem zapowiadająca czerwcowo-lipcowe III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników biegu w naszej galerii.

📢 Cracovia Maraton na Rolkach. 42-kilometrową trasę pokonało wielu śmiałków ZDJĘCIA W przeddzień 20. Cracovia Maratonu dystans 42 km i 195 m przejechali rolkarze. Trasa prowadziła wokół Błoń Krakowskich i liczyła 12 okrążeń, a należało ją pokonać w czasie maksymalnie 3 godzin. Start zawodników nastąpił z deptaku przy al. 3 Maja na Błoniach Krakowskich, na wysokości Kamienia Papieskiego, meta znajdowała się w tym samym miejscu. Dotarło do niej wielu śmiałków, o czym możecie się przekonać, przeglądając zdjęcia w naszej galerii.

📢 Mini Cracovia Maraton 2023. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników zawodów Już po raz 16. uczestnicy Mini Cracovia Maraton uczcili pamięć Piotra Gładkiego – triumfatora IV edycji krakowskiego maratonu z 2005 roku, który jako pierwszy (i jedyny dotychczas) Polak wygrał Cracovia Maraton, a dwa tygodnie później zginął tragicznie w wypadku drogowym. Trasa o długości 4,2 km prowadziła wokół Błoń Krakowskich i należało ją pokonać w czasie do 45 minut. W tym czasie 4,2 km przebiec, a nawet przemaszerować mógł właściwe każdy. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników biegu w galerii.

📢 Dziedzictwo odc. 11, 12, 13, 14. Ali jest wściekły. Streszczenia kolejnych odcinków serialu "Dziedzictwo" 22.04.23 Seher szybko zyskuje sympatię wszystkich w rezydencji, włącznie z Ziyą, z którym udaje jej się znaleźć wspólny język. Także Yaman, choć sam przed sobą nie chce się do tego przyznać, widzi, jak dobrze Seher wpływa na Yusufa i jaka jest dla niego ważna. Zuhal pozornie jest posłuszna siostrze, ale w rzeczywistości nie może się doczekać powrotu do Londynu, gdzie czeka na nią ukochany. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo". 📢 Zamek Tenczyn z niezwyczajnymi widokami. Bramy okazałej warowni znów otwarte dla turystów. Inauguracja sezonu Trwałe ruiny zamku są coraz piękniejsze - mówią przewodnicy na zamku Tenczyn w Rudnie. W sobotę, 22 kwietnia w tej średniowiecznej warowni zainaugurowano nowy sezon turystyczny. Widok - czy to na ruiny, niezwykłe detale zamkowe, czy widok z zamkowych obiektów na okolicę, a nawet cały region są niezapomniane.

📢 Zamek Tenczyn otwiera bramy. Niezwykła warownia znów zaprasza turystów, oferuje podróż z historią. Zobacz zdjęcia Wspaniałe ruiny zamku Tenczyn otwierają się dla turystów zainteresowanych pięknymi widokami i burzliwą historią. Sezon na zamku w Rudnie w gminie Krzeszowice zaczyna się w sobotę, 22 kwietnia. Bramy otworzą się o godz. 10. Zwiedzania w soboty, niedziele i święta trwa od godz. 10 do 18.

📢 Zakopane. Najazd na Gubałówkę. Słońce, piękne widoki i prawdziwe tłumy turystów. ZDJĘCIA W Zakopanem wreszcie zrobiło się pięknie! W sobotę termometry wskazywały kilkanaście stopni powyżej zera. Do tego przez cały dzień królowało piękne słońce. Nie ma się co dziwić, że oblężenie przeżywała Gubałówka, gdzie można było złapać wiosenne promienie, ale i podziwiać wciąż ośnieżone Tatry. 📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 774 pod Krakowem. Zderzenie z udziałem dwóch aut i rowerzysty. Jedna osoba ranna W Zabierzowie na drodze wojewódzkiej nr 774 - na ul. Stanisława Kmity doszło do wypadku w sobotę, 22 kwietnia po południu. Zderzyły się dwa samochody osobowe w wypadku brał udział także rowerzysta. Na miejsce wezwano wszystkie służby ratownicze. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 7 w Michałowicach. Zderzenie samochodów osobowych. Ruch wahadłowy W sobotę, 22 kwietnia 2023 r. doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych na drodze krajowej nr 7. Na miejsce wezwano służby ratownicze. Z pierwszych informacji wynikało, że nie ma osób pokrzywdzonych. Kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami. Ruch odbywał się wahadłowo. 📢 Spacery na weekend. TOP 10 miejsc na spacer i randkę w plenerze w Krakowie Wiosna, wiosna... Gdzie wybrać się na miły spacer, nie wyjeżdżając z miasta? Żeby było blisko, ale ładnie i zielono? Zastanawiasz się, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody miło spędzić czas na romantycznej randce? Mamy dla Was propozycje wiosennych spacerów. Sprawdź nasze podpowiedzi na weekend. 📢 Hutnik Kraków - Górnik Polkowice. Kibice na meczu. Mieli powody do zadowolenia. Zobaczcie zdjęcia Hutnik Kraków - Górnik Polkowice. Uczniowie szkół podstawowych wchodzili na ten mecz za darmo, klub zorganizował dla nich dodatkowe aktywności. W przerwie odbył się natomiast, co stało się normą w tej rundzie, konkurs rzutów karnych dla publiczności, do wygrania był voucher na kolację. A trener Bartłomiej Bobla po meczu dziękował kibicom za doping, który jego zdaniem, poniósł drużynę. Wygrała 3:1, więc wszyscy na Suchych Stawach zadowoleni. Zobaczcie zdjęcia z trybun.

📢 Wisła Kraków. Kibice „Białej Gwiazdy” mocno wspierali ją w Gliwicach Około dwóch tysięcy kibiców Wisły Kraków wspierało swój zespół w hicie piłkarskiej wiosny w I lidze, czyli w meczu z Ruchem Chorzów. Spotkanie zostało rozegrane na stadionie w Gliwicach, a oglądał je komplet publiczności, czyli blisko dziesięć tysięcy, bo tyle mieści obiekt, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywka Piast. 📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Lechią Gdańsk Cracovia pokonała Lechię Gdańsk na wyjeździe 2:1 w meczu 29. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. To był szczególnie mecz jednego piłkarza, ale i inni spisali się bez zarzutu. Oceniamy ich w skali 1 - 10. Zobaczcie oceny w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Spotkanie Przyjaciół na Kasprowym Wierchu. - Będziemy bliżej nieba, bliżej siebie – mówi Rafał Sonik. Modlitwa o pokój i spokój na Ziemi! Codziennie docierają do nas informacje, które sprawiają, że drży serce. Najlepszym pocieszeniem w tym stanie ducha jest być bliżej siebie. I bliżej nieba! - tak Rafał Sonik, krakowski przedsiębiorca, filantrop, ale również wyśmienity sportowiec, zwycięzca Dakaru, rajdu uważanego za najtrudniejszy na świecie, zaprasza na jubileuszowe, już 15. Spotkanie Przyjaciół na Kasprowym Wierchu. Odbędzie się ono 23 kwietnia, a tradycyjna msza św. odprawiona zostanie na szczycie o godz. 13

📢 Tłumy w gastronomicznej strefie "Forum" nad Wisłą. Sezon imprezowy ruszył pełną parą ZDJĘCIA Słoneczna pogoda spowodowała, że w sobotę (22 kwietnia) tłumnie zrobiło się w ogródku klubokawiarni Forum Przestrzenie. Podobnie jest w przypadku kompleksu restauracji i kawiarni Hala Forum. Te popularne miejsca mieszczące się w budynku dawnego hotelu Forum nad Wisłą. W związku z wiosenną aurą są mocno oblegane przez krakowian i turystów. 📢 II Małopolski Dzień dla Klimatu. Powiat myślenicki dołączył do akcji. Rozdano sadzonki, cebulki i nasiona Darmowe sadzonki drzew i krzewów, cebuli kwiatów i nasiona roślin miododajnych – wszystko to czekało na chętnych przy Starostwie Powiatowym w Myślenicach, które włączyło się w obchody II Małopolskiego Dnia dla Klimatu. Przy Starostwie rozstawili swoje stoika także lokalni producenci, ale tak jak rośliny nieprzypadkowi, tylko ci, którzy produkują naturalne produkty i z naturalnych produktów takie jak m.in. miód, ceramika, kosmetyki i wyroby z wikliny.

📢 Velo Huta: wsiądź na rower i odkrywaj nieznane zakątki Nowej Huty Barwną paradą na dwóch kółkach rozpoczęło się w Dniu Ziemi – 22 kwietnia nowohuckie święto rowerowe: Velo Huta 2023. Rowerzyści przejechali ulicami wschodniej dzielnicy Krakowa z osiedla Willowego wprost do Klubu Krzesławice, gdzie odbył się piknik rodzinny. 📢 Ogrody w Muszynie przyciągają tłumy turystów. Wiele osób korzysta ze słonecznego weekendu spacerując po uzdrowisku. Wiosna w pełni Muszyna przyciąga turystów licznymi atrakcjami. Wiosenny i ciepły weekend jest okazją o odwiedzenia uzdrowiska. Turyści szczególnie upodobali sobie ogrody sensoryczne i tematyczne na Zapopradziu. Są magiczne, biblijne, baśni i legend czy miłości. Wkrótce atrakcja ma zostać rozbudowana o ogród chiński i wiklinowy. Burmistrz uzdrowiska nie kryje radości, że te atrakcje przyciągają turystów jak magnes.

📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler 22.04.2023 "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc. 📢 Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY] 22.04.2023 Ciasto francuskie - przepisy. Można z niego wyczarować pyszne potrawy. To ciasto o specyficznej, warstwowej strukturze. Pieczone w wysokiej temperaturze jest chrupiące i lekkie. Można je przyrządzać zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi dodatkami. Wykonanie ciasta francuskiego jest czasochłonne i dość trudne, dlatego polecamy gotowe ciasto francuskie, które kupimy praktycznie w każdym sklepie. A jak je przygotować? Kliknijcie w galerię i zobaczcie pomysły na pyszne dania z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko.

📢 Budowa zapory w Rożnowie na archiwalnych zdjęciach w kolorze. Ten zbiornik powstawał 80 lat temu. Dzięki niemu powstało Jezioro Rożnowskie Budowa zapory w Rożnowie w gminie Gródek nad Dunajcem trwała kilka lat. Jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej zaczęto myśleć o ujarzmieniu Dunajca, który niósł ogromne spustoszenie. W wyniku spiętrzenia wody przez zaporę powstało Jezioro Rożnowskie, które obecnie jest atrakcją turystyczną. Zobacz archiwalne fotografie pochodzą z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Fotopolska.eu w kolorze. Tak wyglądał plac budowy na Dunajcu ponad 80 lat temu.

📢 Mistrz rysunku rodem z Dobczyc. Pośmiertna wystawa prac Krzysztofa Marciniaka w jego rodzinnym mieście W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach otwarto wystawę prac Krzysztofa Marciniaka. „Zostawiam Ci moje życie. In memoriam” to pierwsza pośmiertna wystawa prac tego znakomitego grafika w jego rodzinnym mieście. Wśród tysięcy prac, jakie po sobie pozostawił jest m.in. logo Dobczyc. To właśnie on w 2008 roku wygrał ogłoszony przez gminę konkurs na znak „firmowy” Dobczyc.

📢 Nauczyciel płakał, jak sprawdzał. To lepsze niż memy! Najnowsze hity sprawdzianów Klasówki i sprawdziany to nie żarty. Niektóre klasy mają ich nawet po kilka w tygodniu. Nie wszyscy jednak traktują sprawdziany do końca poważnie. Kartkówek nie lubią uczniowie, ale bardzo często również nauczyciele. Wielu z nich musi się zmagać z dziwnymi i niecodziennymi odpowiedziami. Te najdziwniejsze, ale i najśmieszniejsze, zebraliśmy w naszej galerii. Wciel się na chwilę w nauczyciela i zobacz jak byś zareagował na te pomysły uczniów. Życzymy dobrej zabawy! 📢 Magda Narożna ma piękny dom i luksusowe auto. Zobacz jak mieszka wokalistka zespołu Piękni i Młodzi Magda Narożna często wykorzystuje okres zimowy na podróże. Wtedy koncertów jest mniej i wokalistka ma czas na odwiedzenie swojej ulubionej Islandii czy USA, choć ostatnio wybrała Hiszpanię. Narożna nie raz mówiła w wywiadach, że lubi też wracać do swojego azylu pod Łomżą. Dom jest otoczony lasem, ale wokalistka nie boi się tam mieszkać, gdyż posesji strzegą dwa olbrzymie owczarki środkowoazjatyckie. Magda Narożna może się także pochwalić wspaniałym samochodem - lexusem, którego używa od kilku lat.

📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło - galeria O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań?

📢 Formuła 1. Szef zespołu Alpine Otmar Szafnauer specjalnie dla nas: Był czas, gdy chciałem zatrudnić Roberta Kubicę ROZMOWA, WIDEO Otmar Szafnauer – znawcy Formuły 1 wiedzą, że to jedna z tych postaci, od których zależy los wielu kierowców. Szef zespołu BWT Alpine F1 Team, a wcześniej Racing Point i Aston Martin, ujawnia w rozmowie z nami, że tak ceni Roberta Kubicę, iż przed laty proponował mu pracę. - Dla mnie Robert zawsze był świetnym kierowcą – mówi 58-letni Amerykanin.

📢 Nie siedź w domu w weekend! Idź na wycieczkę z PTTK i poznawaj okolice Krakowa Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. To doskonała okazja, by podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. 📢 Sto lat temu była tu wieś, dziś to jedna z najbardziej pożądanych dzielnic. Bronowice na przedwojennych fotografiach Spokojna, dobrze skomunikowana dzielnica dziś stanowi jedno z najbardziej pożądanych miejsc zamieszkania w Krakowie. Jeszcze sto lat temu były tu zagrody z drewnianymi płotami i kryte strzechą chałupy, a sama dzielnica podkrakowską wsią, którą rozsławili młodopolscy artyści, przyjeżdżający tu na letni odpoczynek. Mowa o Bronowicach. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak wyglądały bronowickie zakątki, jeszcze w latach 30. XX wieku.

📢 Mieszkańcy Skawiny znowu protestują przeciwko budowie drogi ekspresowej S7. Zbierają podpisy pod petycją do władz Małopolski Mieszkańcy Skawiny ponownie ostro reagują na propozycję przebiegu drogi ekspresowej S7 przez gminę Skawina. Rozpoczęli zbieranie podpisów pod petycją do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 21.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! 21.04.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku 21.04.23 Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one! 📢 TOP 10 fitness influencerek 2023. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi ciałami. Zobacz zdjęcia Influencerek ze świata fitness na Instagramie jest bardzo dużo. Kto jest najpopularniejszy w 2023 roku? Oto zestawienie TOP 10. Panie promują trening i sportowy tryb życia, prezentują na zdjęciach swoje wysportowane ciała. Poniżej link do GALERII.

📢 O miejsce w Radzie Gminy Mogilany będą rywalizować dwie kobiety Komisarz wyborczy w Krakowie zarejestrował dwa komitety wyborcze do Rady Gminy w Mogilanach. Z każdego wystartuje jedna kandydatka. 📢 Proszowice. Pan Zygmunt ma 94 lata, a jeszcze się umawia Duet Anna Kania i Krzysztof Kozerski otrzymał Grand Prix VIII. edycji Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych. Zwycięzcy reprezentują Środowiskowy Dom Samopomocy w Proszowicach. W wydarzeniu, zorganizowanym w Miejscowym Centrum Kultury i Wypoczynku wzięli udział przedstawiciele ponad dwudziestu placówek pomocy społecznej z całej Małopolski. 📢 Zielenice. Kładka nad drogą powiatową w sąsiedztwie kościoła została uszkodzona W środę w godzinach południowych kierowca samochodu dostawczego uszkodził kładkę, przebiegającą ponad drogą powiatową w Zielenicach (gmina Radziemice). Kładka służy jako połączenie między terenem miejscowego kościoła a parkingiem obok plebani. Sprawcy uszkodzenia szuka policja.

📢 Policja z Krakowa poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 20.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Malownicze i mało znane zakątki Chorwacji, które warto odwiedzić podczas urlopu. Tam możecie liczyć na spokój i zachwycające widoki Pełna kulturowego dziedzictwa, z cudownymi plażami i lazurowym morzem – taka jest właśnie Chorwacja, którą tak kochamy odwiedzać podczas wakacji. Niestety, w sezonie bywa też bardzo zatłoczona. Poznajcie malownicze i mało znane zakątki Chorwacji, które warto odwiedzić podczas urlopu. Tam możecie liczyć na spokój i zachwycające widoki.

📢 Dom Made in Poland podbije świat? Kolejne niezwykłe dzieło z krakowskiej pracowni architektonicznej Inspiracje polską architekturą, zawsze jednak z nutką eleganckiej nowoczesności, to cechy, które już od lat charakteryzują dzieła krakowskiego BXB studio. Tym razem, prezentując dom Made in Poland, pracownia Bogusława Barnasia zaskoczyła nie tylko tradycyjnie świetnym wpisaniem w zastany krajobraz, ale także niezwykłym połączeniem stylów. 📢 Parki w Krakowie. TOP 30 najbardziej atrakcyjnych parków na wiosnę i lato w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Kraków. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi! 📢 Myślenicki Klub Ptakoluba zachęca do obserwacji ptaków. Wiosna to idealny czas na obserwacje, a ziemia myślenicka jest idealnym miejscem Obserwacja ptaków to hobby stosunkowo mało popularne, ale jak przekonują „ptakoluby” niezmiernie ciekawe. Myślenicki Klub Ptakoluba to nieformalna grupa, która ma zamiar i to w najbliższym czasie przekształć się w stowarzyszenie. W jeszcze bliższych planach, bo już w sobotę (25 marca) chce zaś zaprosić wszystkich chętnych na I Myślenicką Noc Sów. To okazja, aby złapać ornitologicznego bakcyla, a jeśli go łapać to najlepiej właśnie wczesną wiosną. I najlepiej tu. Myślenice i okolice są bowiem doskonałym miejscem dla ptakolubów. Przekonują o tym też fotografie członków MKP, m.in. Michała Barana i Michała Biedrawy.

📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu. A przy okazji prezentacja kół gospodyń wiejskich z różnych stron powiatu, ich potencjału, pomysłowości i pięknych ludowych strojów. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Cracovia. 60 najlepszych piłkarzy w historii. Ranking zawodników ze statystykami i osiągnięciami [ZDJĘCIA] W 115-letniej historii Cracovii było wielu piłkarzy dobrych, bardzo dobrych, wręcz wybitnych. Ustaliliśmy nasz całkowicie subiektywny ranking, śledząc wiele pokoleń piłkarzy "Pasów". Są wśród nich mistrzowie Polski, reprezentanci kraju, wybitni ligowcy. Piłkarze, którzy mieli (mają) w sobie to coś. Są niekonwencjonalni i wyraziści. Zapraszamy do GALERII

📢 NAJMODNIEJSZE fryzury na 2021. Wielki misz-masz i naturalność to najnowsze trendy. Sprawdź, które fryzury będą modne [ZDJĘCIA] 16.05.2021 Najgorętsze trendy fryzjerskie. W 2021 roku królować będą dwa słowa: misz-masz i naturalność. Naturalne loki, fale oraz nieład będą w najbliższym czasie niezwykle popularne. Zapomnij o godzinnych stylizacjach, precyzyjnym układaniu każdego włoska i lakierze - te rzeczy już dawno odeszły do lamusa. Poniżej przedstawiamy spis najmodniejszych fryzur na 2021 rok. Po przeczytaniu przejdź do galerii, aby poznać najnowsze inspiracje. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

📢 Agaty na zamku Tenczyn. Atrakcje dla turystów odwiedzających Rudno Tysiąc bajecznie kolorowych kamieni przywiózł do zamku Tenczyn Witold Koprucha, pasjonat z Rudna, kolekcjoner agatów. Wystawa kamieni, opowieści o zbieraniu, szlifowaniu i możliwość oglądania agatów - minerałów, czyli odmiana chalcedonu (skrytokrystalicznej krzemionki) - uatrakcyjniała turystom pobyt na wulkanicznym wzgórzu z ruinami zamku Tenczyn. 📢 Kraków. Te sklepy są otwarte w niedzielę [ZOBACZ LISTĘ] Jak się okazuje, w Krakowie jest wiele sklepów otwartych w niehandlową niedzielę. Prezentuje je strona internetowa niedzielnysklepkrakow.pl założona przez dwóch krakowskich studentów. 📢 Matura z chemii 2017 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] Matura z chemii 2017. W sobotę, 22 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2017.

📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

