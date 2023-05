Przegląd prasy (24.05.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Są wierne, lojalne, zawsze gotowe do zabawy i nie oceniają cię, gdy podjadasz wieczorem jedzenie z lodówki. Nie bez powodu psa uznaje się za najlepszego przyjaciela człowieka. Przyjazne czworonogi oprócz uroku wyróżniają się również nieprzeciętną inteligencją. Niektóre z nich współpracują przy śledztwach, a nawet uczestniczą w akcjach ratowniczych. Zobaczcie w naszej galerii ranking najmądrzejszych psów. Oto, co udało się ustalić amerykańskim naukowcom!

Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie.

W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W projekcie ustawy zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

Jeżeli uprawiasz na działce lub w przydomowym ogródku krzaki borówki amerykańskiej, to z pewnością zastanawiasz się co zrobić, aby roślina zdrowiej rosła i obficie obrodziła. Uprawa borówki nie należy bowiem do najprostszych. Istnieje pewien trik dobrze znany plantatorom, dzięki któremu pobudzisz rozwój rośliny. Szczegóły w artykule.

Dostałeś zaproszenie na ślub i zaczynasz rozglądać się za prezentem dla młodej pary? Niby nic trudnego, ale świat jest pełen małżeństw, które na swoim ślubie dostały prezent, o którym wolałyby zapomnieć. Jeśli więc nie chcesz zostać fundatorem traumy, sprawdź zawczasu, jakie prezenty ślubne raczej nie spotkają się z entuzjazmem. Co byś dodał do tej listy?

Radny PiS Michał Drewnicki wystosował interpelację, w której pyta Prezydenta Jacka Majchrowskiego, o to dlaczego mimo zabezpieczonych w 2022 roku pieniędzy na odbudowę pomostów nowohuckich nic w tej sprawie nie zrobiono. - Wnioskuję o pilne przeprowadzenie prac i zakończenie tej wstydliwej dla władz Krakowa sprawy. Nowa Huta zasługuje na więcej! - pisze radny. Tymczasem mieszkańcy domagają się, by pomosty odbudowano.

Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

Samorządowe licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia oferują absolwentom podstawówek łącznie 11 356 miejsc w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024. To więcej niż w ubiegłorocznym naborze, kiedy na młodych ludzi czekało 10 436 miejsc w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez gminę. W trwającej teraz rekrutacji można się zdecydować m.in. na wybór klasy w jednym z trzech całkiem nowych, otwieranych od 1 września br. liceów. My natomiast przypominamy, jakie były tzw. progi punktowe do najpopularniejszych klas rok temu. Zestawienie danych - w naszej GALERII.