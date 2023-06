Przegląd prasy 24.06.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najśmieszniejsze MEMY na Dzień Ojca 2023. Tata wymiata, tata superbohater. Bez nich ten świat byłby nudny! Tata najlepszym kumplem”?

Prasówka 24.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najśmieszniejsze MEMY na Dzień Ojca 2023. Tata wymiata, tata superbohater. Bez nich ten świat byłby nudny! Tata najlepszym kumplem Dzień Ojca w Polsce wypada tradycyjnie 23 czerwca. To właśnie wtedy wszyscy ojcowie przyjmują życzenia i odbierają prezenty oraz wyrazy wdzięczności od swoich pociech. Jaki jest obraz polskiego taty? Tata wymiata, mówią memy, które pokazują, że tata to świetny kumpel i przyjaciel. Obejrzyj w galerii zdjęć memy na Dzień Ojca. Wszystkim tatom życzymy wszystkiego najlepszego!

📢 Najlepsze memy po meczu Mołdawia - Polska: Katastrofa Biało-Czerwonych po przerwie Do tej pory najgorszym występem Polaków w meczu z Mołdawią był remis kadry Waldemara Fornalika w 2013 roku w Kiszyniowie 1:1. Trener Fernando Santos przebił jednak ten "wyczyn" i po raz pierwszy w historii Biało-Czerwoni przegrali z Mołdawianami plasującymi się w rankingu FIFA na 171 miejscu, choć I połowa zupełnie nie wskazywała na naszą porażkę. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Mołdawia - Polska.

📢 Horoskop miłosny na lato 2023! Między tymi znakami zodiaków może zaiskrzyć, połączy je prawdziwa chemia i namiętna więź [24.06] Nachodzące lato 2023 sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości i zawieraniu interesujących przyjaźni. Niektóre znaki zodiaku mogą także liczyć na gorący romans! Aby jednak nie sparzyć się za bardzo, warto sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Zobaczcie nasz horoskop miłosny na lato 2023 i przekonajcie się, które znaki zodiaku znajdą miłość i bratnią zodiakalną duszę w te wakacje!

Prasówka 24.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na 25 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 25 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 24 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 24 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi". Zobaczcie zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów. Ranking lodziarni lato 2023 [23.06] Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie! 📢 Gdzie jest burza? Ostrzeżenie IMGW dla Krakowa i całej Małopolski przed burzami z gradem. Nawałnice na Sądecczyźnie Przez Małopolskę przeszły gwałtowne burze. IMGW wydało ostrzeżenie II stopnia dla całego województwa. Najgorsza sytuacja była na Sądecczyźnie. W Mszanie Dolnej spadł sporej wielkości grad. Alert dla części Małopolski został przedłużony do 22.30. Dla dwóch powiatów zostało wydane ostrzeżenie 3. stopnia.

📢 Rajska plaża nad Bałtykiem. I do tego bez tłumów! Ulubione miejsce polskich gwiazd i influencerów. Tu warto przyjechać na wakacje nad morzem Gdzie pojechać na wakacje? Wyobraźcie sobie szeroką plażę, gorący piasek, lazurową wodę i błękitne niebo. Tak wygląda pomysł wielu z nas na wymarzony wakacyjny odpoczynek. I wcale nie trzeba lecieć na Melediwy, aby tego wszystkiego doświadczyć! Rajska plaża nad Bałtykiem? I do tego bez tłumów? Tak. Jest nad polskim morzem takie miejsce, które zachwyca pięknem i prawdziwą naturą. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie, gdzie znajduje się ta piękna plaża. Na końcu galerii znajdziecie zdjęcia internautów. Takie piękne fotki możecie tam zrobić! 📢 Kraków. Boiska na Rynku Głównym już gotowe. Od soboty zapowiadają tam wielkie emocje w ramach igrzysk europejskich W piątek, 23 czerwca, na Rynku Głównym od strony Ratusza prowadzone są ostatnie prace związane z budową boisk do padla i teqballa. Od soboty, 24 czerwca, kibice będą mogli tam zobaczyć rywalizację w tych dyscyplinach w ramach trwających III Igrzysk Europejskich 2023 Kraków-Małopolska. Organizatorzy zapowiadają, że będzie można liczyć na wielkie emocje w pięknej scenerii zabytkowego Starego Miasta.

📢 Oto licea marzeń. TOP 10 najbardziej obleganych ogólniaków w Krakowie w rekrutacji 2023 W najpopularniejszych krakowskich liceach o jedno miejsce ubiega się średnio ok. 2,5 kandydata. Wnioski do liceów, techników oraz branżowych szkół I stopnia można było składać do 19 czerwca. Najwięcej chętnych jest do IV LO, a największa konkurencja - w przypadku klasy dla przyszłych techników programistów w Technikum Łączności nr 14: o jedno miejsce walczy tu prawie 10 osób.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za miniony sezon - mogło być lepiej Przez cały sezon ocenialiśmy poczynania piłkarzy w każdym meczu - 34 w ekstraklasie i 2 w Pucharze Polski. Wystawialiśmy po nich noty w skali 0 -10. By zostać ocenionym, zawodnik musiał zagrać co najmniej 15 minut. Cracovia zajęła 7. miejsce w ekstraklasie, a na jakie noty zasłużyli piłkarze? Wynik tych notowań zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Rajd zabytkowych samochodów wyruszył z Krakowa. Co za okazy! Po rocznej przerwie na trasy Małopolski znów wyruszą załogi, startujące w Rajdzie Polskim Historycznym. 11 edycja zawodów, które rozgrywane są w dniach 22-25 czerwca, będzie finałową Rundą Pucharu Polski w Historycznych Rajdach na Regularność. Rajd wyruszył sprzed TAURON Areny Kraków. 📢 Pierwszy trening piłkarzy Wisły Kraków w Myślenicach po przerwie urlopowej Piłkarze Wisły Kraków rozpoczęli przygotowania piątkowym treningiem w ośrodku w Myślenicach. Dzień wcześniej przeszli badania wydolnościowe. Do drużyny wrócił z wypożyczenia do Dunajskiej Stredy Macedończyk Enis Fazlagić. Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Luisa Fernandeza, hiszpańskiego lidera I-ligowego zespołu, któremu z końcem czerwca wygasa kontrakt z krakowskim klubem. Obejrzyjcie zdjęcia z dzisiejszych zajęć pod wodzą Radosława Sobolewskiego. 📢 Miechów. Będą rejestrować samochody w… warsztacie W przyszłym roku mieszkańcy powiatu miechowskiego będą rejestrować swoje pojazdy w warsztacie. Właśnie rozpoczęły się prace, polegające na adaptacji obiektu dawnych warsztatów Zarządu Dróg Powiatowych przy ulicy Warszawskiej na siedzibę Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Miechowie.

📢 Koniec roku szkolnego! Zobacz, jak to wyglądało za czasów PRL. To było wydarzenie! Koniec roku szkolnego to początek wakacji. I teraz, i kiedyś uczniowie czekają z utęsknieniem na ostatni dzwonek i rozdanie świadectw. Za czasów PRL w każdej szkole było to wielkie wydarzenie. Zobacz, jak obchodzili koniec roku szkolnego rodzice i dziadkowie.

📢 Rocznica "czarnej niedzieli" w Myślenicach. Mijają 83 lata od tragicznych wydarzeń W piątek (23 czerwca) przypada rocznica „czarnej niedzieli” z czerwca 1940 roku, kiedy to miały miejsce jedne z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii Myślenic i jego mieszkańców. Z okazji tej rocznicy władze samorządowe oraz grupa mieszkańców zgromadzili się przy tablicy upamiętniającej ofiary „czarnej niedzieli”, aby złożyć im hołd. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. 📢 Zmiany personalne w Archidiecezji Krakowskiej. Gdzie pojawi się nowy proboszcz? Sprawdź listę zmian Krakowska kuria ogłosiła - jak co roku przed wakacjami - zmiany personalne wśród duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej. Wiadomo już, gdzie pojawią się nowi proboszczowie i administratorzy parafii. Ogłoszone zmiany dotyczą także wikariuszy oraz księży, którym powierzono szczególne funkcje i obowiązki. - Tam, gdzie idziemy wiernie za Chrystusem, tam na pewno zawsze możemy cieszyć się Jego błogosławieństwem mówił abp Marek Jędraszewski, dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę i wręczając nowe nominacje księżom Archidiecezji Krakowskiej.

📢 Trasę S7 budują również dla... zwierząt. Dziki, sarny, czy jelenie będą miały specjalne przejścia Na 24 km budowanej drogi ekspresowej S7 pomiędzy Moczydłem a Szczepanowicami w woj. małopolskim powstaje 31 przejść dla zwierząt. Ten odcinek przebiega głównie przez tereny rolnicze i leśne, gdzie pozostawienie zwierzętom możliwości przemieszczania się ma szczególne znaczenie. 📢 Propozycje na nadchodzący weekend w powiecie proszowickim (24-25 czerwca) To będzie prawdziwie piknikowa niedziela na terenie powiatu proszowickiego. W niedzielne popołudnie zaplanowano co najmniej cztery takie wydarzenia, w tym jedno z udziałem piłkarskich oldbojów Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. Najwyraźniej wszyscy organizatorzy chcą zdążyć przez wyjazdem dzieci i młodzieży na wakacje.

📢 Burza przeszła przez region tarnowski. Strażacy usuwają powalone drzewa i wypompowują wodę z zalanych piwnic Wiele powalonych drzew, zalane piwnice, uszkodzone linie energetyczne i poszycie dachu na domu. Trwa usuwanie szkód, które są następstwem przejścia burzy z intensywnym opadem deszczu przez region tarnowski.

📢 Tak mieszka Andrzej Sołtysik. Zobacz, jak się urządził prowadzący „Dzień dobry TVN” w swoim domu w Krakowie Andrzej Sołtysik to dziennikarz radiowy i telewizyjny, który od kilkunastu lat prowadzi popularną śniadaniówkę. Właśnie media obiegła zaskakująca informacja, że nie zobaczymy go już więcej w porannym programie „Dzień dobry TVN”. Zaglądamy do krakowskiego domu prezentera, w którym mieszka wraz z żoną i synkiem. Zobacz, jak się komfortowo urządził w Krakowie Andrzej Sołtysik. 📢 Kandydatki do tytułu Miss Polski na zgrupowaniu w Krynicy-Zdroju. Piękne dziewczęta odkrywają Małopolskę Już 16 lipca poznamy nową Miss Polski. Wybrana zostanie ona spośród 32 kandydatek podczas wielkiej gali, która odbędzie się w Amfiteatrze parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. W Krynicy-Zdroju trwa już zgrupowanie pretendentek do korony. Kandydatki ćwiczą do konkursu, uczestniczą w sesjach fotograficznych i odkrywają Małopolskę. Były m.in. w Bobowej, Muszynie, Nowym Sączu i Krakowie.

📢 Dzikie zboże porasta Nową Hutę. Czy to pozostałość po polach uprawnych z czasów przednowohuckich? W czerwcu cała Nowa Huta jest pełna zdziczałego, niedojrzałego zboża. Najczęściej można zaobserwować je na niekoszonych trawnikach, przy drogach i chodnikach lub w ogródkach między blokami. Istnieje wiele teorii tłumaczących pochodzenie tej rośliny. Według jednej zboże wykiełkowało z chleba, rzucanego ptakom. - Według innej to pszenica z dawnych pól, z przednowohuckich wsi Czyżyn, Bieńczyc, Pleszowa, Mogiły. Siła czarnoziemu - mówi Katarzyna Kobylarczyk-Kułakowska, pisarka z Nowej Huty.

📢 Wakacje oznaczają setki nowych przyjęć zwierzaków do schroniska przy ul. Rybnej w Krakowie. Zobaczcie jakie słodziki czekają na adopcję W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej w Krakowie w okresie wakacyjnym co roku powtarza się ten sam scenariusz. Miesiące czerwiec, lipiec i sierpień oznaczają wiele nowych przyjęć zwierząt, a w szczególności psów, kotów i gryzoni. Jakie są tego przyczyny? Wyjazdy na wakacje, wyjazdy za granicę do pracy, czy też brak możliwości kosztownego leczenia swojego pupila. Kinga Osuch z Krakowskiego Towarzystwa Opieki na Zwierzętami wylicza jakie wsparcie dla schroniska jest teraz najbardziej potrzebne.

📢 Siatkówka - Liga Narodów 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polacy w LN siatkarzy? Liga Narodów w siatkówce mężczyzn rusza 6 czerwca 2023 roku, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę, z kim grają Polacy. Medalistów prestiżowego cyklu siatkarzy poznamy 22 lipca po turnieju finałowym w Gdańska. Biało-Czerwoni są wśród kandydatów do podium. 📢 PlusLiga transfery 2023. Zmiany kadrowe, nowe kontrakty, składy siatkarskich zespołów przed sezonem 2023-2024 Transfery - PlusLiga 2023. Sezon w siatkarskiej ekstraklasie już się skończył, są ruchy przed nowym - 2023-2024. Drużyny kompletują składy, są już liczne informacje o zmianach kadrowych i przedłużeniach kontraktów. Sprawdź, jak będą wyglądać kadry zespołów z elity. 📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom Katarzyna Dowbor od lat mieszka w podwarszawskiej wsi. Gwiazda ceni sobie naturalne i zaciszne miejsce jakie stworzyła. Przez dekadę pomagała rodziną w potrzebie, aby stworzyć im wymarzony własny dom. W programie Nasz nowy dom nie tylko nadzorowała remonty, ale i pomagała spełniać marzenia rodziny. A jak wygląda od środka dom prezenterki? Zobaczcie sami.

📢 Ale sztuka! Ładne dziewczyny łowią piękne ryby i chwalą się tym na Instagramie. Galeria nie tylko dla fanów wędkarstwa [ZDJĘCIA] Wędkarstwo to pasja nie tylko mężczyzn. Ryby łowią także kobiety, z różnych części świata. Niektóre robią to zawodowo, inne amatorsko. Swoimi połowami (i wdziękami) chwalą się na Instagramie. Zobacz ładne kobiety i ich piękne zdobycze. W Dzień Wędkarza (23 czerwca) też mają swoje święto. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Dziś dzień Wędkarza! A wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Ulewa i burza w Krakowie. Miasto spowite mrokiem. Zobaczymy ile to potrwa? Poranne słońce zniknęło, nad Krakowem zjawiły się potężne chmury. Chwilę później lunęło, i to porządnie. Słychać grzmoty. Burze zapowiadane były już od kilku dni, ale skończyło się na fali upałów. Teraz już jednak pogoda radykalnie się zmieniła. Zobaczymy, czy będzie to przelotna sprawa, czy jak to bywało już nie raz - ulice Krakowa zamienią się w potoki, bo studzienki nie wytrzymają. Póki co, jak informuje straż pożarna, poranne opady nie spowodowały w Krakowie i okolicy żadnych poważniejszych szkód.

📢 Zamki i pałace Kotliny Kłodzkiej. Które są najpiękniejsze? Jakie sekrety skrywają? W których można zatrzymać się na nocleg? Podpowiadamy Okolice Kłodzka to świetne miejsce na weekend czy urlop dla poszukiwaczy niezwykłości, zabytków i pereł architektury. Zamki i pałace w Kotlinie Kłodzkiej zachwycają rozmachem, splendorem i poruszają wyobraźnię. To miejsca, w których wielka historia spotyka się z pikantnymi opowieściami na temat życia dawnych elit. Czy wiecie, który zamek w okolicach Kłodzka wzorowano na ratuszu włoskiej Florencji, gdzie można oglądać prawdziwe zamkowe tajne przejścia albo w którym pałacu urodziny obchodził pruski król? Przed Wami galeria 20 najciekawszych i najpiękniejszych zamków i pałaców Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Obiad jak u mamy. Pamiętacie takie dania? Sprawdź przepisy Są potrawy, których smak pamiętamy na zawsze. Gotowała je mama. Kiedy wracaliśmy ze szkoły, pachniało w całym domu. Przypominamy przepisy na obiad jak u mamy. Takie dania są niedrogie, proste w przyrządzaniu i szybkie do zrobienia. 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 23.06 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 23.06.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 Restauracje i kawiarnie z widokiem na Kraków. Oto TOP 10 miejsc, w których przy kawie lub posiłku można podziwiać panoramę miasta 23.06 Restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają! Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie!

📢 TOP 11 najpiękniejszych wodospadów w Małopolsce. Te miejsca zachwycają. Idealne na weekendową wycieczkę! Jak do nich dotrzeć? 23.06 Wodospady w Małopolsce potrafią zachwycić. Ich widok przenosi w magiczny świat, w którym kaskady rwącej wody spadają po skałach i kamieniach, otulając otoczenie mistyczną aurą. Jesteście gotowi, by zanurzyć się w symfonii dźwięków wody i oddać się przyjemności obcowania z naturą? Przedstawiamy najpiękniejsze wodospady w Małopolsce, których urok sprawi, że zechcecie odwiedzić je jak najszybciej.

📢 Zakazany owoc odc. 245. Wzajemne okłamywanie. Streszczenie odcinka [26.06.23] Ender znów jest wściekła. Co spowodowało u niej wybuch złości? Tymczasem Yildiz znów nie ma powodów do radości. Co się dzieje? Przeczytaj poniższe streszczenie 245. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 248. Próba skompromitowania Yildiz. Streszczenie odcinka [29.06.23] Sahika powoli zaczyna szykować się do ślubu Yildiz. Co dla niej przygotuje? Tymczasem Ender i Caner coś knują. Co takiego? Koniecznie przeczytaj streszczenie 248. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 244. Yildiz zostaje publicznie upokorzona. Streszczenie odcinka [23.06.23] Ender nie wytrzymuje i postanawia przy wszystkich obrazić Yildiz. Kobieta nie wie, że to nie jest jej jedyny problem. Co zamierza zrobić Halit? Przeczytaj streszczenie 244. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Dzień Ojca 2023. Kiedy wypada to wyjątkowe święto i co podarować tacie w prezencie? Dzień Ojca 2023 zbliża się wielkimi krokami. Jest to świetna okazja do tego, aby złożyć tacie życzenia i spędzić z nim trochę czasu. Kiedy dokładnie obchodzimy Dzień Ojca w Polsce i na świecie? Jaka jest geneza tego święta? Odpowiedzi znajdziecie poniżej. 📢 BOB blond z grzywką - modna fryzura na lato! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 23.06.2023 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii!

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 Horoskop dzienny na 22 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 22 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 23 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 23 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 23.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 23.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Młoda kapusta – przepisy. Co można przygotować z młodej kapusty? TOP 10 przepisów naszych Czytelników Młoda kapusta – przepisy naszych Czytelników. Młodą kapustę przygotowuje się zazwyczaj zasmażaną na maśle z dużą ilością koperku. Do tego młode ziemniaki i pyszny obiad gotowy! Ale z młodej kapusty można przyrządzić też wiele innych ciekawych dań: bigos, sałatkę, krokiety, czy tartę. Zobaczcie propozycje naszych Czytelników! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Firma OceanGate: Zginęły wszystkie osoby na pokładzie łodzi podwodnej Titan Firma OceanGate poinformowała, że nie żyją wszyscy członkowie załogi poszukiwanej od niedzieli łodzi podwodnej Titan. - Szczątki wskazują na katastrofalne uszkodzenie kadłuba ciśnieniowego - powiedział w czwartek dowódca 1. Dystryktu Straży Wybrzeża USA (USCG) kontradmirał John Mauger. 📢 Premetro w Krakowie za trzy miliardy złotych. Jest szansa, że za całość zapłaci Unia Europejska Trwają konsultacje społeczne dotyczące przebiegu pierwszej linii premetra w Krakowie z rejonu stadionu Wisły przez centrum do Nowej Huty. Mieszkańcy zgłaszają uwagi, a przedstawiciele władz miasta już rozmawiają o finansowaniu przedsięwzięcia za ok. 3 mld zł. Dowiedzieliśmy się, że jest szansa na to, by inwestycję w 90 a nawet 100 procentach sfinansowała Unia Europejska.

📢 Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Córka byłego prezydenta mieszka w luksusowej willi - zobacz zdjęcia Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach tworzą jedną z najpiękniejszych par polskiego show-bizesnu. Ona jest dziennikarką i córką byłego prezydenta - Aleksandra Kwaśniewskiego, on to uznany muzyk, który występował na największych scenach w Polsce. Są małżeństwem od 2012 roku. Ich mieszkanie to stylowa przestrzeń, która wygląda jak z pierwszych stron z katalogu.

📢 Deniss Rakels znów zagra w Krakowie. Hit transferowy! Były snajper Cracovii podpisał kontrakt z Hutnikiem Hutnik Kraków. Deniss Rakels, były reprezentant Łotwy, piłkarz dobrze znany z polskiej ekstraklasy - m.in. z występów w Cracovii, został nowym zawodnikiem nowohuckiego klubu. 31-letni napastnik do polskiej II ligi przeniósł się z łotewskiej ekstraklasy. 📢 Co oni wyprawiają! Oto Najlepsze MEMY o kierowcach! Zobaczcie O kierowcach, ale i polskich drogach można opowiadać wiele różnych historii. Internauci podsumowali te opowieści w sieci. Zobaczcie najlepsze memy! 📢 27-letnia Anastazja prawdopodobnie została zamordowana w opuszczonym domu. Dziennikarze znaleźli to miejsce Wygląda na to, że 27-letnia Anastazja została zamordowana w opuszczonym domu na greckiej wyspie Kos. Dziennikarze odnaleźli to miejsce i sfotografowali je. Według wcześniej przekazywanych informacji Polka miała zostać zamordowana w domu głównego podejrzanego w sprawie.

📢 170 mln zł zyskał sportowy Kraków dzięki igrzyskom europejskim. Pozostaną odnowione obiekty Zarząd Infrastruktury Sportowej podsumował przygotowania do III Igrzysk Europejskich 2023, które odbywają się w Krakowie i Małopolsce. Dzięki rządowym dotacjom, w łącznej kwocie ponad 130 mln zł, pod Wawelem zrealizowano trzy inwestycje miejskie: modernizację stadionu Wisły, toru kajakowego przy ul. Kolnej oraz budowę boiska do koszykówki 3x3 przy al. Focha. Ze środków centralnych (w kwocie 39 mln zł) skorzystała też krakowska Akademia Wychowania-Fizycznego, gdzie zmodernizowano stadion i halę wraz z otoczeniem.

📢 Sukienki na lato Rozenek, Hyży i Mrozowskiej to hit wakacji. Te zwiewne kreacje zatuszują niedoskonałości figury. Zobacz propozycje gwiazd Szukasz stylizacji na wakacje, w której będzie ci wygodnie, komfortowo i chłodno? Postaw na sukienki na lato o luźnym kroju, który pozwoli ci się poczuć naprawdę dobrze i nie przejmować się figurą. Chociaż nasze polskie celebrytki nie muszą się martwić nadprogramowymi kilogramami, to ukochały sobie tent dress. Zobacz proste sukienki na lato, które założyły na siebie Rozenek-Majdan, Mrozowska, Hyży i Żmuda-Trzebiatowska.

📢 Kraków. Na Zakrzówku sypią się mandaty. Straż miejska wlepiła już ponad pół tysiąca Wraz z nadejściem letnich temperatur patrole straży miejskiej regularnie kontrolują Park Zakrzówek. Strażnicy zwracają szczególną uwagę na wykroczenia związane z niestosowaniem się do przepisów zawartych w regulaminie parku, ale także kontrolują teren pod kątem przewinień popełnianych przez kierowców. W związku z tym, w okresie od 1 maja do 20 czerwca br. ujawnili 793 wykroczenia. W tym ponad 60 we wtorkowy upalny dzień 20 czerwca. Na kąpiele na Zakrzówku zezwolono 1 czerwca, ale dopiero 22 czerwca oficjalnie otwarto kąpielisko z ratownikami. Jakie wykroczenia nad zalewem są popełniane najczęściej? 📢 Dziedzictwo odc. 61. Osman umiera w szpitalu. Streszczenie odcinka [30.06.23] Po ataku Begum Osman trafia do szpitala. Mężczyzna jest w stanie krytycznym. Tymczasem do rezydencji Yamana dociera opieka społeczna. Czy zabiorą Yusufa? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 61. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 55. Yusyf musi zniknąć. Streszczenie odcinka [22.06.23] Ali jest wściekły na Begum. Tymczasem Ikbal uświadamia sobie, dlaczego Yaman zbliża się do Seher. Jak postanowi temu zaradzić? Koniecznie przeczytaj streszczenie 55. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 119. German grozi Cayetanie. Streszczenie odcinka [26.06.2023] German spotyka się z Cayetaną. W pewnym momencie zaczyna jej grozić. O co chodzi? Kto zemdleje w pracowni Leandra? Koniecznie przeczytaj streszczenie 119. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 118. Leonor czuje się zaniedbana. Streszczenie odcinka [23.06.2023] Udaje się doprowadzić remont kawiarni do końca. Manuela jest z tego powodu niezwykle szczęśliwa. Ponadto German postanawia złożyć jej obietnicę. Jaką? Już teraz przeczytaj streszczenie 118. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Wietrzenie magazynu Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. 15 procent zniżki na cały asortyment Dwa dni - 23 i 24 czerwca - potrwa akcja wyprzedaży powojskowego sprzętu i ubrań, którą organizuje krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego. Przy ul. Księży Pijarów 3 w Krakowie na nabywców będą czekać przecenione o 15 procent m.in. dresy "ferdki", manierki i hełmy, będzie okazja kupić ze zniżką drewniane skrzynie, taborety, porcelanę... Podczas wyprzedaży zakupy będzie można zrobić w piątek od 9 do 17 i w sobotę między 9 a 13. Zyski ze sprzedaży AMW przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

📢 Proszowice. Modernizacja Zespołu Szkół wciąż bez wykonawcy. Fiasko trzech przetargów Ciągle nie udało się znaleźć firmy, która podjęłaby się wykonania prac modernizacyjnych na obiekcie Zespołu Szkół w Proszowicach. Mimo trzech postępowań przetargowych nie wpłynęła żadna oferta. Według najczarniejszego scenariusza Starostwo Powiatowe może stracić prawie 5 milionów złotych przyznanej na zadanie dotacji. 📢 Ulina Wielka. Nie żyje młody mężczyzna. Rano wyszedł z domu W czwartek przed południem na terenie Uliny Wielkie w gminie Gołcza doszło do zgonu 38-letniego mężczyzny. Przyczynę jego śmierci określi sekcja zwłok. 📢 To idealne miejsce by skryć się przed letnim skwarem. Malwowy Ogród Krakowian rozkwita bujną roślinnością Bardzo wysokie temperatury i piekące słońce to idealny czas by skryć się w cieniu drzew w jednym z Ogrodów Krakowian. Lokalizacji tych zielonych przestrzeni w Krakowie jest naprawdę wiele, a jedną z nich jest właśnie Malwowy Ogród Krakowian, który znajduje się w Dzielnicy VI Bronowice przy ul. Balickiej. Można tu nacieszyć się bujną roślinnością, a także odpocząć na ławko-huśtawkach czy też przy stołach piknikowych.

📢 Proszowice. Nagrał film o niezłomnym pradziadku. Wygrał ogólnopolski konkurs Michał Pawłowski, uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Chłopiec nagrał film poświęcony swojemu stryjecznemu pradziadkowi Ignacemu Boduchowi, żołnierzowi AK zamordowanemu przez UB w 1945 roku. 📢 Miechów. Zaginął Mariusz Stachowicz. Nie z nim kontaktu od dwóch tygodni Miechowscy policjanci poszukują 39-letniego Mariusza Stachowicza z Siedlisk. Mężczyzna po raz ostatni był widziany 7 czerwca. Od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej!

📢 Kraków. Budowie Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza postępuje W dzielnicy VIII Dębniki, a dokładniej na Ruczaju, przy ul. Jana Kantego Przyzby powstaje ośrodek Centrum Kultury Ruczaj , filia Centrum Kultury Podgórza. Na razie to wielka dziura w ziemi, ale ma tu stanąć kolorowy budynek. Umowę z wykonawcą - firmą Łęgprzem - podpisano 1 lutego br. Jej wartość to ponad 55 mln zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 30 mln zł. Firma ma ponad 2 lata na wykonanie prac. 📢 Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon.

📢 Krótkie fryzury damskie to idealne rozwiązanie na lato! W tych cięciach będziesz wyglądała kobieco. Zobacz uczesania, które są modne Krótkie fryzury damskie to praktyczne i wygodne rozwiązanie. Prezentujemy cięcia, które dodadzą ci uroku bez względu na to czy jesteś blondynką, brunetką, czy rudą. Zobacz najmodniejsze fryzury roku! 📢 Tak stadion Wisły Kraków zmienił się na igrzyska europejskie. Oto efekt liftingu za ponad 100 mln zł. Zdjęcia sprzed i po remoncie W środę, 21 lipca, Stadion Miejski im. H. Reymana w Krakowie będzie można zobaczyć w całej okazałości podczas otwarcia III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce. W ramach przygotowań do tej imprezy obiekt został odnowiony. Zamysł był taki, żeby przede wszystkim wypiękniał z zewnątrz. Wykonano więc zupełnie nowe elewacje. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak stadion wyglądał wcześniej i prezentuje się teraz po odnowie.

📢 Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach. 📢 Pogrzeb Barbary Borys-Damięckiej. Grzegorz Damięcki pożegnał ukochaną mamę 21 czerwca 2023 roku odbył się pogrzeb Barbary Borys-Damięckiej. Znana reżyserka telewizyjna i teatralna, a także senatorka, spoczęła w grobie na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Ukochaną mamę pożegnał syn, aktor Grzegorz Damięcki.

📢 Krakowskie Bagry piękne, ale też bardzo tajemnicze! Tego nie wiecie o tym popularnym kąpielisku Już jutro oficjalnie na nowy sezon uruchomione zostanie kąpielisko nad zalewem Bagry (od tego momentu nad bezpieczeństwem użytkowników będą czuwać wykwalifikowani ratownicy). To zdecydowanie jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie. Szczególnie w weekendy nad ten zalew przychodzą tłumy. Ale to jednocześnie miejsce pełne tajemnic. Czy wiecie np. ile metrów głębokości mają Bagry? I w jakich okolicznościach powstały? A skąd wziął się tutaj krokodyl szuwarowy? Sprawdźcie w naszej galerii. 📢 Igrzyska Europejskie 2023. Kajakarze liczą na dużo medali. Tor na Zalewie Na Piaskach jest zagadką Rywalizacja w sprincie kajakowym na Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023 ma przynieść reprezentacji sporo sukcesów. Nasi zawodnicy i zawodniczki wymieniani są - niebezpodstawnie - w gronie faworytów. Zmagania w randze mistrzostw Europy odbędą się na tymczasowym torze na Zalewie na Piaskach (nazywanym Zalewem Kryspinów) w Cholerzynie pod Krakowem.

📢 Osiem wieków parafii w Wawrzeńczycach. Msza pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, jarmark i widowiska historyczne Parafia w Wawrzeńczycach obchodzi jubileusz 800-lecia. To całoroczne obchody i wiele wydarzeń przypominających dzieje tutejszego kościoła powstałego w 1223 r. z fundacji biskupa Iwona Odrowąża. Główne uroczystości zorganizowano z udziałem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Przygotowano jarmark "Jak drzewiej bywało" i widowiska historyczne z udziałem rekonstruktorów. 📢 Proszowice. Towarzystwo Turystyki Regionalnej ma 15 lat Tysiące przejechanych kilometrów, dziesiątki odwiedzonych miejsc, zorganizowanych spotkań i koncertów, setki spławionych Szreniawą wianków. Towarzystwo Turystyki Regionalnej Proszowice to jedna z najaktywniejszych lokalnych organizacji. W tym roku obchodzi piętnastolecie swojej działalności. 📢 Proszowice. Teofila Pawłowska, jedna z najstarszych Polek spoczęła na cmentarzu Na cmentarzu w Proszowicach została w poniedziałek (19 czerwca) pochowana Teofila Pawłowska, najstarsza mieszkanka miasta i jedna z najstarszych Polek. W chwili śmierci, do której doszło 15 czerwca w proszowickim szpitalu, miała dokładnie 106 lat, osiem miesięcy i jeden dzień. W kraju żyło tylko 19 starszych od niej osób. Spoczęła w starej części cmentarza.

📢 Dni Miechowa. Agnieszka Chylińska w koszulce Pogoni! Od czwartku do niedzieli trwały tegoroczne Dni Miechowa. Zaczęło się od spotkania autorskiego w Bibliotece Publicznej z Nathalie K. Flower. Skończyło na koncercie Agnieszki Chylińskiej i pokazie laserów. 📢 Proszowice. Śladami Stańczyka dojechali do Niepołomic Zamek w Niepołomicach, Czarny Staw w Puszczy Niepołomickiej to tylko niektóre miejsca, które odwiedzili uczestnicy tegorocznej edycji Rowerowego Rajdu Stańczyka. W nagrodę za aktywnie spędzony czas otrzymali efektowne pamiątkowe medale. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Bad Homburg 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA 250 w Bad Homburg.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Bad Homburg 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 250 w Bad Homburg. 📢 Dni Proszowic 2023. Tłumy na Sławomirze i niespodzianka z Ostrowa Tak, jak można było się spodziewać, niedzielny koncert Sławomira zgromadził pod sceną tegorocznych Dni Proszowic tłumy ludzi spragnionych lekkiej, tanecznej muzyki. Piosenkarz i muzyk, występując wspólnie z żoną Kajrą i zespołem, nie zawiódł jej oczekiwań, wykonując swoje najbardziej przebojowe piosenki.

📢 XIX Forum Przedsiębiorców Małopolski. Największe biznesowe wydarzenie w regionie przebiegło pod hasłem "Czas menedżerów" Forum Małopolskich Przedsiębiorców to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez redakcję „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”. Forum Przedsiębiorców Małopolski tradycyjnie odbyło się w szacownych progach Krakowskiego Salonu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego, w miejscu, w którym spotykają się ekonomiści i przedsiębiorcy, szefowie wielkich koncernów i niewielkich rodzinnych firm, eksperci ekonomiczni oraz przedstawiciele świata nauki, kultury i sztuki. Zobacz naszą relację ze spotkania. 📢 Sztuka na skórze. W Krakowie w ten weekend trwa międzynarodowy festiwal tatuażu Ponad 400 tatuatorów z całego świata - w tym mistrzowie z Hong Kongu, Taiwanu czy Korei, artyści ze Stanów Zjednoczonych i Europy - czekają na odwiedzających 16. TATTOOFEST w Krakowie. To jeden z największych festiwali tatuażu i najstarsza, cykliczna impreza tego typu w kraju. Jak zapowiadają organizatorzy, w ten weekend w Krakowie pojawi się m.in. mocna reprezentacja tatuażu etnicznego. Impreza odbywa się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9.

📢 Zamknęli Zalew Kryspinów ze względu na Igrzyska Europejskie 2023. Na tych wodach powstaje tor, powalczą tu kajakarze "Zalew Kryspinów" będzie areną na Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Tutaj pod Krakowem w gminie Liszki rozegrane zostaną zawody w sprincie kajakowym. Budowa infrastruktury m.in. torów, trybun już się zaczęła, dlatego zalew zamknięto na miesiąc. 📢 Którędy pojedzie premetro w Krakowie? Budowa tunelu pod centrum ma się rozpocząć w 2029 roku. Ruszyły konsultacje O budowie metra w Krakowie dyskutuje się od lat. Obecnie doczekaliśmy się etapu, w którym powstały już konkretne plany budowy pierwszego odcinka premetra w Krakowie w latach 2029-2033. Trasa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego ma połączyć okolice Domu Handlowego Wanda z ulicą Piastowską. Rozpoczęły się właśnie konsultacje społeczne dotyczące inwestycji. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jaki jest proponowany dokładny przebieg nowej linii oraz przystanki.

📢 Najlepiej oceniane aquaparki w Europie. Water Park Energylandia w Zatorze w TOP 10! Zobacz RANKING Water Park Energylandia w Zatorze to najlepiej oceniany aquapark w Europie. Najpopularniejsze wodne atrakcje na Starym Kontynencie szczegółowo przeanalizowali specjaliści ds. domów wakacyjnych Interhome, który opublikowali „Zestawienie 10 najlepszych europejskich aquaparków 2023”. Kto znalazł się w najlepszej 10 tego zestawienia? 📢 800 lat parafii w Wawrzeńczycach. Tu powstał jeden z pierwszych kościołów pod Krakowem Osiem wieków istnieje parafia w Wawrzeńczycach. Mieszkańcy i duchowni tego regionu obchodzą w tym roku wielki jubileusz. Zwracają uwagę na podkrakowską perełkę - na kościół św. Mari Magdaleny w Wawrzeńczycach, ufundowany przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża. 📢 Memy po meczu Czechy - Polska: Santos jak Mickiewicz, ma już swoje Dziady. Nie ma premii, nie ma gry! [26.03] Polscy kibice wychodzący ze stadionu Fortuna Arena w Pradze, gdzie kadra Fernando Santosa przegrała z Czechami 1:3 w eliminacjach Euro 2024, nie mieli wesołych min. Niektórzy skandowali znane hasło: "Polacy nic się nie stało”. Internauci byli mniej wyrozumiali dla piłkarzy reprezentacji, komentując ich występ memami. "Nie ma premii, nie ma gry!". Obejrzyjcie je w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?

iPolitycznie - J. Krajewski o powrocie J. Kaczyńskiego do rządu