Przegląd prasy 25.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 25.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularnych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wichura zniszczyła stoiska przygotowane na niedzielny JAJmark na Rynku w Skawinie. Miejsce pod dachem znalazło się na targowisku Niedzielę JAJmark na Rynku w Skawinie został w ostatniej chwili przeniesiony na zadaszony plac targowy. Sobotnia wichura zerwała namioty nad stoiskami, postawionymi na Rynku.

Centrum Kultury i Sportu nie chciało odwoływać kiermaszu, tylko znalazło miejsce na zadaszonym placu targowym. Wystawcy specjalnie się do niego przygotowywali. Tuż przed światami Wielkiej Nocy wielu z nich nie znalazłoby nabywców na ich ich rękodzieła i produkty.

📢 Niepokojąca informacja o ładunku w samolocie. Samolot lądował w Krakowie w asyście straży pożarnych Liczne pojazdy strażackie pojawiły się przed lotniskiem Kraków-Balice w niedzielny wieczór. Pierwsze informacje mówiły o ładunku wybuchowym na pokładzie. Przed lądowanie dla zastępów straży zorganizowano zbiórkę przed budynkiem administracji. Przybyły liczne pojazdy strażackie. Okazało się jednak, że samolot nie lądował awaryjnie. Chodziło o samolot z Paryża.

📢 Przepiękna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" robi karierę w internecie. Jaka jest prywatnie? Ewa Kryza to jedna z tych kobiet, o których się nie zapomina. Piękną uczestniczkę 10. edycji “Rolnik szuka żony” pokochali nie tylko widzowie Telewizji Polskiej, ale także internauci. Kim jest wybrana przez Waldka Ewa? Co robi na co dzień i jak żyje? Zobacz.

Prasówka 25.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. 📢 Wielkanocny Jarmark Tradycji z konkursem palm i zbiórką żywności. Tu zawsze pamiętają o ubogich mieszkańcach Wielkanocny Jarmark Tradycji w Krzeszowicach zaczynał się w Niedzielę Palmową w deszczu i śniegu. Ale organizatorzy i uczestnicy zwłaszcza od degustacji wielkanocnych smakołyków postarali się, żeby było gwarno, kolorowo, wesoło. Na Rynku stanęły stragany ze smakołykami wielkanocnymi, wędlinami, serami, łakociami oraz ozdobami świątecznymi, oryginalnymi dekoracjami. O degustacje wspaniałych, tradycyjnych potraw zadbały gospodynie w ramach Krzeszowickiego Koszyka Wielkanocnego.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [25.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Forum Przestrzenie przechodzą do historii. Popularny klub nad Wisłą ma zostać zamknięty 24 marca to ostatni dzień działalności legendarnej klubokawiarni Forum Przestrzenie, działającej od 11 lat w dawnym hotelu Forum. Taką informację nieoficjalnie potwierdziliśmy u osób związanych z tym klubem nad Wisłą. 📢 Kibice Hutnika na meczu ze Stalą. Urodziny nie całkiem spokojne Hutnik Kraków - Stal Stalowa Wola. Na ten mecz, rozgrywany w niedzielę 24 marca, kibice nowohuckiej drużyny przygotowali oprawę niestandardową. Uczcili Krzysztofa Świątka - żywą legendę klubu, a następnie 74. rocznicę powstania Hutnika. Mimo to, atmosfera na trybunach wcale nie była pozytywna, a był nawet moment, w którym służby ochrony użyły gazu pieprzowego wobec kibiców starających się wykonać jakąś krzywą akcję.

📢 Stary Kleparz duszą Krakowa. Przed wyborami pojawia się tam wielu polityków Stary Kleparz to już jedno z ostatnich takich miejsc w centrum Krakowa, gdzie można poczuć swojski klimat, miejskie życie, zobaczyć mieszkańców i z nimi porozmawiać. Na zakupy zjeżdżają tu ludzie z całego miasta, pojawiają się też turyści. To nie tylko plac targowy, ale także miejsce spotkań, gdzie można zatrzymać się i odpocząć od codziennej gonitwy przy filiżance kawy czy kieliszku wina. Szczególna atmosfera jest tam przed świętami. W tym roku pojawią się też politycy prowadzący wyborczą kampanię, w tym kandydaci na prezydenta Krakowa.

📢 Pożar domu pod Krakowem. Pracowało siedem jednostek strażackich W niedzielę kilka minut przed godziną 13.00 strażacy otrzymali wezwanie do pożaru domu mieszkalnego w Polekarcicach (gmina Koniusza). 📢 III liga piłkarska. Garbarnia Kraków w meczu ze Świdniczanką wygraną straciła w doliczonym czasie gry W meczu 22. kolejki grupy IV piłkarskiej III ligi Garbarnia Kraków zremisowała na wyjeździe ze Świdniczanką Świdnik. Wygraną w niedzielnym meczu (24 marca 2024 r.) "Brązowi" stracili w doliczonym czasie gry.

📢 Horoskop dzienny na 25 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 25 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Województwo katowickie zlikwidowano 25 lat temu. Katowice w latach 70., 80. i 90. XX wieku - tak wyglądała wówczas stolica województwa 25 lat temu zlikwidowano województwo katowickie, a w jego miejsce powstało większe województwo śląskie. Stolicą obydwu regionów są Katowice. Dzisiaj to dynamicznie rozwijające się, nowoczesne miasto. A jak wyglądało u schyłku lat 70. oraz w latach 80. i 90., kiedy było stolicą województwa katowickiego? Zobaczcie zdjęcia Katowic z tego okresu. Na zdjęciach z lotu ptaka miasto już wtedy wyglądało imponująco. 📢 Krakowski Półmaraton Marzanny 2024. Ponad 2600 biegaczy na trasie pożegnało zimę i powitało wiosnę. Znajdźcie się na zdjęciach W niedzielę (24 marca) odbył się Krakowski Półmaraton Marzanny 2024. Kapryśna pogoda nie odstraszyła amatorów biegania. Zawody, których start i meta były usytuowane na Błoniach, cieszyła się dużym zainteresowaniem, sklasyfikowanych zostało ponad 2600 uczestników! Zobaczcie, co działo się na trasie. Wzięliście udział w tej wyjątkowej imprezie? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Niedziela palmowa w Krakowie. Niezwykły korowód przeszedł ulicami miasta. Odbył się też konkurs palm na Rynku Głównym W niedzielę palmową 24 marca, na Rynku Głównym w Krakowie odbył się tradycyjny konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Ulicami miasta przeszedł też tradycyjny korowód. 📢 Pucheroki chodzą po domach i ulicach. Kwietna Niedziela to ich dzień. Przebierańców można podziwiać pod Krakowem Pucheroki, chłopcy w kolorowych szpiczastych czapach, kożuchach z laskami i koszyczkami pojawiły się na ulicach gminy Zielonki, a zwłaszcza Bibic. Ci przebierańcy w każdą Niedzielę Palmową odwiedzają domy recytują stare, dziwaczne oracje, uderzają laskami o podłogę i proszą gospodynie o datki do koszyczka. Jedni dają pieniądze, inni słodycze lub owoce. Dzisiejsze pucheroki naśladują dawnych żaków krakowskich. 📢 Hutnik Kraków - Stal Stalowa Wola. Seria trwa, czołówka ucieka. Zobaczcie zdjęcia Hutnik Kraków - Stal Stalowa Wola 1:1 w meczu 25. kolejki II ligi, rozegranym w niedzielę 24 marca. W piątym tegorocznym występie nowohucki zespół zaliczył piąty remis. Innymi słowy: ekipa, która ma walczyć o awans do I ligi, na 15 punktów możliwych do zdobycia wywalczyła pięć. I Hutnik nie wyglądał dziś jak zespół, który miałby bić się o awans.

📢 Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach narciarskich. Kto liderem, miejsca Polaków w sezonie 2023-2024 W Pucharze Świata w skokach narciarskich klasyfikacja generalna aktualizowana jest po każdym konkursie indywidualnym. Zawodnicy zdobywają punkty także do rankingu drużynowego, czyli Puchar Narodów (dorobek wszystkich skoczków). Kto liderem w sezonie 2023-2024? Jakie miejsca zajmują Polacy? 📢 Miechów, Siedliska. Pamięć o rodzinie Baranków wciąż żywa Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, w Miechowie i pobliskich Siedliskach upamiętniono rodzinę Baranków, ofiary niemieckiego terroru. Pięcioro członków rodziny, w tym dwoje dzieci, zostało zamordowanych przez Niemców w marcu 1943 roku za pomoc ukrywającym się Żydom.

📢 Krakowski Bieg z Dystansem Dla Małych Serc 2024. Znajdźcie się na zdjęciach Krakowski Bieg z Dystansem "Dla Małych Serc" za nami. W niedzielę (24 marca 2024 roku) w Krakowie do rywalizacji przystąpiło ponad 1000 osób z Polski i zagranicy. Wzięliście udział w tej imprezie? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Aleksander Zniszczoł dzisiaj na podium PŚ w lotach w Planicy, Piotr Żyła też wysoko. Wygrał fenomenalny Huber Skoki narciarskie dzisiaj oglądaliśmy po raz ostatni w tym sezonie. Finałowe zawody Pucharu Świata w Planicy stały na wysokim poziomie i do końca trzymały w napięciu. Patrząc na wyniki konkursu lotów, był to najlepszy występ Polaków w zimowej kampanii 2023-2024, bo 3. miejsce zajął Aleksander Zniszczoł, a 5. był Piotr Żyła. W efektownym stylu wygrał Daniel Huber.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 24.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 24.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 24.03.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Weekend pod Opolem: jakie atrakcje czekają na odkrycie? Sprawdź 7 propozycji wycieczek idealnych na wiosnę Odkryjcie zamki jak z bajki, zoo pełne uroczych stworzeń, czy też niezwykłą fabrykę robotów. Opolskie kryje w sobie te i inne niespodzianki, które warto zobaczyć. Planując wiosenne eskapady, rozważcie Opolszczyznę jako cel podróży. Oto 7 niezwykłych miejsc, które warto odwiedzić podczas weekendu. 📢 Proszowianka ma nowy zarząd. Prezes był kandydatem na burmistrza Piłkarze Proszowianki przegrali w sobotę na inaugurację rundy wiosennej ze Świtem w Krzeszowicach 1:2. Jednak ważniejszy w kontekście dalszego funkcjonowania klubu jest wybór jego nowych władz, który nastąpił kilka godzin później. Na czele siedmioosobowego zarządu stanął Mateusz Gajda. Urodzony w 1988 roku jest najmłodszym prezesem w historii Proszowianki i pierwszym, który może się pochwalić tytułem doktora.

📢 Tak żyje i mieszka Luna. Wystąpi na Eurowizji! Jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy wizerunek sceniczny, uwielbia jogę i jest wegetarianką! Luna wykonując piosenkę „The Tower” zaprezentuje Polskę na najbliższej edycji Eurowizji. Młoda piosenkarka ma bardzo charakterystyczny wizerunek sceniczny i przebojem wdarła się pierwsze strony gazet. Sprawdzamy, jak na co dzień żyje i mieszka wschodząca gwiazda muzyki. Wiemy, że lubi podróże, fascynuje się jogą i jest wegetarianką. A do tego pochodzi z rodziny milionerów! Kliknij w galerię zdjęć i zobacz prywatne zdjęcia Luny.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sławomir i Kajra. Na scenie jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? Ma piękny dom, ale czy "czuć pinondz"? Cześć, tu Sławomir! – to przywitanie słyszał niemal każdy. Jak żyje i mieszka słynny Sławomir Zapała, gwiazda Rock Polo, autor takich hitów jak „Miłość w Zakopanem” i „Weselny pyton”? Pochodzący z Krakowa muzyk na co dzień mieszka ze swoją żoną Kajrą - Magdaleną Kajrowicz i synem Kordianem w pięknym domu. To szczęśliwy mąż i kochający ojciec, który uwielbia spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną. Ostatnio wystąpił po raz kolejny w trakcie koncertu sylwestrowego w Zakopanem i poderwał tłumy, a statnio zaprezentował nowy utwór "Kolorowy film". Słynni muzycy na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Mogą pochwalić się pięknym domem, w którym wychowują syna. Czuć u nich "pinondz"? Jacy są prywatnie? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom". 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Wyróżnia się tłumu. Ma wyjątkowy styl. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Najlepsze lokale widokowe idealne na spotkania i podziwianie panoramy miasta na 2024 r. Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Oto TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie! 📢 Kraków. Okolice zapuszczonej pętli przy Prądnickiej zmianiają się. Powstaje Ogród Krakowianek, planowany jest skatepark Trwa budowa Ogrodu Krakowianek w pobliżu pętli autobusowej. Ten teren w sąsiedztwie Alei Trzech Wieszczów od lat czekał na zagospodarowanie. Kiedyś były plany by przebudować całej skrzyżowanie, udrożnić ruch, stworzyć parking podziemny - ale te plany kurzą się w urzędniczych szufladach. Będzie jednak bardziej zielono, teren spacerowy przy pętli i forcie zamieni się w zagospodarowaną przestrzeń, a po drugiej stronie na wysokości ulicy Zbożowej ma powstać skate park.

📢 Kraków. Amerykanin zatrzymany na lotnisku w Balicach. Walczył za Ukrainę, miał w bagażu ostrą amunicję Funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie-Balicach, w ramach nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa, ujawnili w jednym z bagaży 18 sztuk ostrej amunicji. Amunicja znajdowała się w bagażu rejestrowanym 47-letniego obywatela Stanów Zjednoczonych, odlatującego do Frankfurtu. Amerykanin nie posiadał dokumentów uprawniających do legalnego posiadania amunicji.

📢 8. Pułk Ułanów obchodził swoje święto na Rynku Głównym w Krakowie W sobotę (23 marca) na Rynku Głównym w Krakowie odbyły się uroczyste obchody Święta 8 Pułku Ułanów. To historyczna formacja wojskowa, której tradycje sięgają grudnia 1784 roku, kiedy pod dowództwem ks. Józefa Poniatowskiego utworzono we Lwowie pułk kawalerii. 📢 Wielkanoc 2024. Najlepsze, sprawdzone, pyszne ciasta na wielkanocny stół naszych Czytelników [PRZEPISY] Wielkanocne ciasta - sprawdzone przepisy. Nie wyobrażamy sobie świąt Wielkiej Nocy bez pysznych ciast. Baby drożdżowe, kolorowe mazurki czy serniki. Kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie jeszcze ciasta można przygotować na Wielkanoc. Sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

📢 Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic już hałasuje i nie daje spać mieszkańcom. Pracują nawet w nocy - List Czytelnika Jeszcze nie wyruszył na torowisko a już okoliczni mieszkańcy nie mogą przez niego spać. Oczywiście chodzi o budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic w rejonie ul. Młyńskiej. Po obu jej stronach mam duże osiedla, a jak się okazuje prace na placu budowy prowadzone są nawet w nocy. Problem opisał w liście do redakcji Czytelnik. Interweniowała straż miejska. Urzędnicy odpowiadają. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 24.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 19 najbardziej niezwykłych miejsc w Niemczech. Cuda przyrody, miejsca UNESCO, pomysły na weekendowe wycieczki i urlopy Niemcy są pełne niesamowitych miejsc, unikalnych i tak pięknych, że gdy raz się je odwiedzi, marzy się o powrocie. To zarówno prawdziwe cuda przyrody, światowej sławy zabytki z listy UNESCO, jak i niesamowite wiszące mosty w górach, malownicze zamki, urokliwe miasteczka, a nawet miejsca zaskakujące i zabawne, jak np. najwyżej położona w Niemczech piwiarnia. Zebraliśmy dla was 19 najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych miejsc w Niemczech w sam raz na weekend, majówkę czy urlop. Sprawdźcie, jakie cuda można zobaczyć u naszych sąsiadów, całkiem niedaleko Polski.

📢 Kraków. Sześć firm zgłosiło się do projektowania ulic Bunscha i Humboldta z linią tramwajową Sześć firm projektowych chce opracować koncepcję rozbudowy ulicy Bunscha, budowy ulicy Humboldta oraz budowy nowej linii tramwajowej i tras rowerowych. Inwestycja, której realizatorem jest Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ma ułatwić poruszanie się w południowo-zachodniej części Krakowa. To inwestycje wyczekiwanie przez mieszkańców od lat.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 24.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Kraków. Święto ZHP Chorągwi Krakowskiej 2024 na Rynku Głównym ZDJĘCIA W sobotę, 23 marca, na Rynku Głównym w Krakowie zgromadzili się harcerze, uczestniczący w obchodach Święta ZHP Chorągwi Krakowskiej. Uroczystość w sercu miasta poprzedzona była złazem, połączonym z grą o bohaterach. Zobacz, jak harcerze prezentowali się podczas uroczystego apelu w centrum. ZDJĘCIA 📢 Widowiskowa akcja charytatywna druhów z gminy Wielka Wieś. Strażacki Marsz na rzecz zdrowia małej Zosi Żurek Kolumna strażaków z różnych jednostek gminy Wielka Wieś i sąsiednich podkrakowskich gmin przemaszerowała przez dwie wioski Giebułtów i Prądnik Korzkiewski. Odbył się tam 5,5-kilometrowy Strażacki Marsz na rzecz zdrowia Zosi Żurek, małej dziewczynki, która choruje na stwardnienie guzowate i padaczkę. Czeka ją kosztowna operacja i leczenie w niemieckiej klinice. Strażacy postanowili pomóc, a żeby zwrócić uwagę na tę zbiórkę zorganizowali widowiskowy marsz po malowniczych terenach Doliny Prądnika.

📢 Niesamowite zające pod Krakowem. Takie można wyczarować ze słomy na warsztatach ekologicznych ZDJĘCIA Słomiane zające i jajka wielkanocne zdobione sznurkiem powstały w remizie OSP Rudnie podczas warsztatów ekologicznych "EKO Stroik", których cykl właśnie się zakończył. Te ozdoby świąteczne należą do wyjątkowo udanych!

📢 W Krakowie zniknęło urządzenie zawierające źródło promieniotwórcze. Niebezpieczne! W nocy z 21 na 22 marca 2024 r. na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie firma prowadząca drogowe roboty budowalne (S7) odnotowała zaginięcie aparatu gammagraficznego (defektoskopu), zawierającego wysokoaktywne źródło promieniotwórcze. Waży około 6-8 kg, ma około 30 cm długości, 20 cm wysokości i 15 cm szerokości. Może być bardzo niebezpieczne! 📢 Wichura w powiecie krakowskim. Połamane drzewa, zablokowane drogi. Samochód uderzył w drzewo powalone na jezdnię W powiecie krakowskim silny wiatr też dał się we znaki, głownie w gminach Liszki i Mogilany. W Liszkach zablokowana została droga przez powalone drzewa. Strażacy natychmiast pojechali i usuwali skutki wichury.

📢 Ciało człowieka w ciężarówce pod Krakowem. Przyjechał zza granicy i został znaleziony martwy na punkcie kontroli pojazdów W Modlnicy w gminie Wielka Wieś na punkcie kontroli pojazdów przy drodze krajowej nr 94 znaleziono ciało człowieka w samochodzie ciężarowym. Jak dowiedzieliśmy się od świadków zdarzenia - policjanci zainteresowali się tym pojazdem, bo stał na zakazie. To samochód na bułgarskich tablicach rejestracyjnych. Wiadomo było tylko tyle, że jedna z podkrakowskich straży pożarnych została wezwana do pomocy w otwarciu samochodu. 📢 Kraków. Wypadek na ul. Czarnowiejskiej. Na miejscu dużo służb ZDJĘCIA W sobotę, 23 marca, w godzinach wieczornych na skrzyżowaniu przy ul. Czarnowiejskiej doszło do wypadku drogowego. Na miejscu znajdują się zastępy służb. 📢 Kandydat na prezydenta Konrad Berkowicz zapowiadał obalenie smoka biurokracji, metro za dwa schabowe i brał kobiety na ręce Show z rockową muzyką, ekspresyjnymi przemówieniami i długą kolejką do zdjęć z kandydatem na prezydenta Krakowa - tak wyglądała wielka konwencja samorządowa Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców, która odbyła się w sobotę (23 marca) w Starej Zajezdni przy ul. Św. Wawrzyńca. Głównym bohaterem wieczoru był kandydat na prezydenta Krakowa Konrad Berkowicz.

📢 V liga, grupa zachodnia. Pięć goli, czerwone kartki i zwroty akcji w hicie Radziszowianka - Pcimianka W meczu 16. kolejki grupy zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej, pierwszej w rundzie wiosennej 2024, Radziszowianka Radziszów przegrała z sąsiadem w tabeli Pcimianką Pcim. Oto relacja i zdjęcia z tego spotkania. 📢 Przebierańcy-pucheroki i świąteczne pyszności na Wielkanocnym Kiermaszu z jajem pod Krakowem Na dorocznym Wielkanocnym Kiermaszu z jajem w gminie Wielka Wieś w sobotę, 23 marca, nie zabrakło ozdób świątecznych i smakołyków wielkanocnych. A kolorowe pucheroki, czyli chłopcy przebierańcy w bibułkowych czapach z koszykami w ręku głosili swoje oracje. Prosili o datki prezentując dawny zwyczaj żaków krakowskich, którzy w Niedziele Palmową odwiedzali podkrakowskie gospodynie zbierając jedzenie na święta. Wydarzeniu patronuje "Dziennik Polski". 📢 Wielka wichura w Krakowie. Połamane drzewa lądowały na autach. Jest mnóstwo szkód Wielka wichura przeszła przez Kraków. Spływają kolejne informacje o wielkich szkodach. W Nowej Hucie drzewo zawaliło się na zaparkowane samochody. W innej części miasta drzewo spadło na przejeżdżający samochód. W Prokocimiu z kolei wiatr urwał balustradę balkonową! "Ponad 200 interwencji Straży Pożarnej i miejskich służb w związku z silnym wiatrem. Usuwane są przede wszystkim powalone drzewa, leżące konary i uszkodzone fragmenty budynków" - informują krakowscy urzędnicy.

📢 Niezły odlot na Podhalu. Zobaczcie jak pięknie rozkwitło niebo nad nowotarską ziemią Gigantyczna świnka na dobre rozgościła się nad podhalańską ziemią. Nie ona zresztą jedna. Podczas 3. Małopolskiego Festiwalu Balonowego, który potrwa do 24 marca, towarzyszy jej blisko 30 powietrznych gigantów. Odlotowa Małopolska to malownicze trzydniowe święto miłośników balonów i lotnictwa. Jego bazą jest pięknie położone lotnisko w Nowym Targu.

📢 Wieczysta Kraków. Trybuna pełna kibiców na meczu z Avią. A kto był na VIP-ach? Zdjęcia Wieczysta Kraków - Avia Świdnik. Mecz na szczycie III ligi, mecz rozpędzonej zwycięstwami Wieczystej sprawił, że główna trybuna jej stadionu, mająca 1300 miejsc, wypełniła się kibicami. Klub przygotował się na taki scenariusz, występując o zgodę na organizację imprezy masowej. Przyjechali też kibice ze Świdnika. 📢 W Tauron Arenie można odkryć magię roślin. To największa taka impreza w Polsce W weekend (23-24 marca) w Tauron Arenie w Krakowie odbywa się Festiwal Roślin, czyli największa impreza tego typu w Polsce. Organizatorzy proponują rośliny w atrakcyjnych cenach, a także m.in. doniczki, ekonawozy, podłoża, środki ochrony roślin i fachową literaturę.

📢 Wielkie sprzątanie Rudawy z błogosławieństwem zwierząt i zarybianiem rzeki. Mieszkańcy przyszli z psami i żółwiem Akcja wielkiego sprzątania zaczęła się na Rynku w Rudawie. To już ósma edycja tego przedsięwzięcia, na której wprowadzony został nowy, ciekawy element - błogosławieństwo zwierząt. Sołtys Rudawy Marcin Cieślak zaprosił mieszkańców ze swoimi pupilami. Dzięki temu na Rynku zrobiło się gwarno, wesoło. Swoje punkty do zrealizowania miała tu także Społeczna Straż Rybacka - Klub Przyjaciół Rudawy - zarybianie rzeki. Mamy zdjęcia. 📢 Wieczysta Kraków. Tak, w tym roku będzie awans do II ligi! Najgroźniejszy rywal pokonany ZDJĘCIA Wieczysta Kraków już tego nie wypuści, czerwonym dywanem kroczy do II ligi! Wieczysta - Avia Świdnik 2:0 w meczu na szczycie III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 23 marca na stadionie przy ul. Chałupnika. Ekipa trenera Sławomira Peszki w meczu z wiceliderem tabeli odniosła 10. zwycięstwo w rzędu. A przede wszystkim - ma już 12 punktów przewagi nad drużyną ze Świdnika. Avię w tej kolejce może wyprzedziła Siarka Tarnobrzeg, traci do Wieczystej 10 pkt, ale bądźmy szczerzy: w drodze do awansu krakowskiego giganta nikt już nie zatrzyma.

📢 Targ Pietruszkowy na Podgórzu. Mieszkańcy przyszli po warzywa i wielkanocne ozdoby Świeże warzywa, owoce oraz wielkanocne ozdoby i rękodzieło można było kupić na Targu Pietruszkowym, zorganizowanym w sobotę (23 marca) na placu przy hali KS Korona na Podgórzu. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. 📢 Skoki narciarskie - wyniki Pucharu Świata w lotach w Planicy. Dalekie skoki dzisiaj, upadki i skrócony konkurs drużynowy Skoki narciarskie dzisiaj w Planicy skończyły się przedwcześnie. Wyniki konkursu drużynowego w lotach w sobotę (23 marca 2024 r.) ustalone zostały już po pierwszej serii, a to dlatego, że na rozegranie drugiej nie pozwolił wiatr. Zawody wygrali Austriacy, Polska zajęła 5. pozycję, choć przez chwilę mogliśmy realnie liczyć na wywalczenie miejsca na podium. 📢 Na Wawelu trwa istny festiwal Wyspiańskiego! Czegoś takiego nigdy tam nie było Po raz pierwszy wawelskie komnaty stały się scenerią dla spektaklu teatralnego. Swoje przedstawienie "Na kolana, panie Wyspiański" wystawia tu Agata Duda-Gracz. Symbolicznie, po raz pierwszy do królewskie komnaty goszczą także Wyspiańskiego. Od piątku 22 marca trwa również wystawa "Wawel Wyspiańskiego" - także pierwszy raz eksponująca prace wybitnego twórcy w tym miejscu.

📢 Ekstremalna Droga Krzyżowa. Pielgrzymi wyruszyli w trudzie, ciemnościach i milczeniu. Nocą przejdą 40 km albo więcej Pielgrzymi wyruszają w piątkowy wieczór, 22 marca, na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Mają do pokonania jednej nocy ponad 40 km, ale są też trasy na 50 km, 60 km i znacznie dłuższe. Z sześciu krakowskich kościołów wychodzą na 33 trasy, a w całej Małopolsce na setki tras. To droga krzyżowa, więc biorą ze sobą krzyż, mniejszy lub większy najczęściej prowizoryczny zbity z dwóch kawałków drewna czy grubszych patyków. Na czoło mała lampka, a do plecaka płaszcz od deszczu, kanapka i niewielki termos z herbatą, choć ten pod koniec trasy wydaje się zbyt ciężki.

📢 Odświętnie wystrojone Krzeszowice. Kolorowe jajka, zające i baranki. Już czuć wielkanocny klimat Nadchodzi świąteczny czas. W centrum Krzeszowice pojawiły się wielkie ozdoby wielkanocne i wiosenne elementy. Rynek jest wystrojony przed dorocznym Wielkanocnym Jarmarkiem Tradycji. W samym środku głównego placu miasta stanęła kompozycja z zajęczą rodziną, ale ozdoby i zwierzęta kojarzone z wiosną, nowym życiem są też w innych miejscach.

📢 Kandydaci na wójtów i burmistrzów w powiecie myślenickim. 21 osób chętnych do rządzenia na 9 gmin, w jednej bez konkurencji We wszystkich dziewięciu gminach powiatu myślenickiego na wójtów i burmistrzów zgłosiło się łącznie 21 kandydatów. Wśród nich są obecni szefowie gmin i wszyscy postanowili ubiegać się o reelekcję. W jednym przypadku w mieście i gminie Sułkowice rządzący burmistrz 49-letni Artur Grabczyk nie ma konkurenta. Natomiast najwięcej kandydatów jest w Myślenicach. Tu pięć osób ubiega się o fotel burmistrza. 📢 Święto w Ognisku Terapeutycznym w Jerzmanowicach. Nowy bus dla osób niepełnosprawnych, będzie ich woził na zajęcia i wycieczki Nowy samochód - bus dla niepełnosprawnych stanął przed siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy - Ogniska Terapeutycznego w Jerzmanowicach. Pojazd ma służyć podopiecznym, dowozić do ogniska na codzienne zajęcia, warsztaty terapeutyczne. Jest w pełni wyposażony w udogodnienia dla niepełnosprawnych.

📢 Niedziela Palmowa 2024: niezwykłe tradycje w Łysych i Lipnicy Murowanej. Warto tam być już w ten weekend! Niedziela Palmowa 2024 przypada dokładnie tydzień przed Wielkanocą. W całej Polsce w tym dniu organizuje się konkursy na najpiękniejsze palmy i wielobarwne procesje, a także zabawy, festyny i koncerty muzyki ludowej. Niedziela Palmowa to świetny pomysł na rodzinny weekend w klimacie sztuki ludowej. Gdzie Niedziela Palmowa obchodzona jest najhuczniej, a palmy są największe i najpiękniejsze? Wskazujemy dwie niezwykłe miejscowości.

📢 Kraków. Awaria torowiska w Nowej Hucie. Utrudnienia dla pasażerów Tramwaje nie kursują do Wańkowicza - usterka torowiska. Linie 1 i 5 kierowane do pętli Rondo Hipokratesa. To może oznaczać duże problemy dla pasażerów komunikacji miejskiej w Nowej Hucie.

📢 Kraków będzie miał nowy stadion. Projekt nowoczesnego obiektu Hutnika już gotowy! Prace budowlane mogą ruszyć za dwa lata To było trudne zadanie, żeby zaprojektować obiekt spełniający wymogi ekstraklasy i miejsce, który pomieści 8 tys. widzów. Mamy tu zobowiązujące sąsiedztwo w postaci klasztoru Cystersów i kopca Wandy. Chodziło o to, żeby stadion był niski, niezauważalny i wpisywał się w kontekst otoczenia - mówił podczas konferencji prasowej Jerzy Wowczak, autor koncepcji projektu stadionu i jego otoczenia. Jak wszystko dobrze pójdzie prace budowlane ruszą w 2026 r.

📢 Wiosenne Forum Seniora w Krakowie: Spotkanie z niezwykłymi ludźmi. Laura Łącz gościem specjalnym Wiosenne, pierwsze w tym roku Forum Seniora już za nami. Wydarzenie pod hasłem "Wiosna w sercu seniora" odbyło się w gościnnych progach Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasze spotkanie uświetniła recitalem Laura Łącz, znana i lubiana aktorka teatralna i filmowa, odtwarzająca rolę Gabrieli w serialu „Klan".

📢 Spowiedź wielkanocna 2024. Gdzie i o której do spowiedzi przed świętami w Krakowie? Przypominamy również wiernym o spowiedzi świętej, aby nie odkładać jej na ostatnie chwile Wielkiego Tygodnia - apelowali w ostatnią niedzielę księża z parafii Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w krakowskich Bronowicach. Takie przypomnienia padają zresztą w trwającym Wielkim Poście w większości kościołów. Ale wiele zabieganych osób ustawia się do konfesjonału właśnie w ostatnich dniach przed świętami. Sprawdziliśmy, jaki mają obecnie plan dyżurów sakramentu pojednania wybrane krakowskie kościoły.

📢 Wielki pożar gospodarstwa w powiecie proszowickim. W ogniu maszyny, zbiorniki z olejem i środkami ochrony roślin. Zablokowana droga krajowa Ogromny pożar w gminie Nowe Brzesko w powiecie proszowickim wybuchł w poniedziałek, 18 marca rano. Była godz. 8.45, gdy straże pożarne zostały powiadomione o pożarze w dużym gospodarstwie rolniczym w Śmiłowicach. Zapaliły się maszyny rolnicze w tym kombajn zbożowy oraz zbiorniki z paliwem i środkami ochrony roślin. Właściciel poniósł ogromne straty. Pożar był widoczny z daleka.

📢 Kraków. Msze święte w niedzielę. Godziny mszy świętych w Krakowie (Lista kościołów w Krakowie) Kraków. Poniżej przygotowaliśmy zestawienie wszystkich krakowskich kościołów i odbywających się w nich mszy świętych, z podziałem na dzielnice. Sprawdźcie godziny wszystkich mszy w niedziele i święta.

