Przegląd prasy 25.04.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [25.04]”?

Prasówka 25.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [25.04] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Czternasta emerytura 2023 - tyle emeryci dostaną na rękę. Oto aktualne wyliczenia [25.04.23] W 2023 roku "czternastka" po raz kolejny zostanie wypłacona świadczeniobiorcom. Jednak, by tak się stało, musi najpierw zostać uchwalona odpowiednia ustawa, gwarantująca wypłatę dodatkowego świadczenia emerytalnego. Sprawdzamy, komu przysługuje 14. emerytura i w jakiej wysokości zostanie wypłacona. W galerii podajemy stawki!

📢 Horoskop finansowy na maj. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby i Baran. 25.04.2023 HOROSKOP finansowy na maj 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse w maju u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości. 25.04.2023.

Prasówka 25.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 HOROSKOP DZIENNY na 26 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa 26.04.23 Horoskop dzienny na środę 26 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Tak mogą zmienić się raty kredytu w 2023 roku. Mamy prognozowane wyliczenia na najbliższe miesiące [25.04.2023] Raty kredytów w ostatnich latach mocno podskoczyły w górę, co zaniepokoiło kredytobiorców. Kredyty hipoteczne to zobowiązanie na kilkadziesiąt lat, dlatego trzeba się liczyć, że zmianą wysokością rat. Zebraliśmy dla Was informacje dotyczące rat kredytów w najbliższym czasie. Zobaczcie jak się zmienią. 📢 Remont Parku Bednarskiego wywołał w Krakowie wielkie emocje i kontrowersje. Jaki jest efekt końcowy? Zajrzeliśmy tam tuż przed otwarciem Po sporach urzędników z mieszkańcami Krakowa o zakres przebudowy parku, po długiej inwestycji, w końcu, Park Bednarskiego zostanie otwarty w nowej odsłonie. Nowe atrakcje, wyremontowane alejki, zadbana zieleń. W czwartek, 27 kwietnia w wyremontowanym parku Bednarskiego odbędzie się Piknik Retro. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.00 przy wejściu od ul. Parkowej. Następnego dnia, w piątek, 28 kwietnia, o godz. 18.00 odbędzie się spacer po Podgórzu – szlakiem Wojciecha Bednarskiego oraz spektakl plenerowy dla dzieci. Na naszych zdjęciach zobaczcie jak zmieniło się to miejsce.

📢 Oto najzdrowsze śniadanie. Neurolodzy są pewni - te trzy produkty warto jeść na śniadanie dla zdrowego mózgu [25.04.2023] Jakie śniadanie jest najzdrowsze? Co warto jeść z rana, by czuć się sytym i mieć energię do działania? Zdaniem ekspertów śniadanie powinno być sycące, zapewniać odpowiednią porcję składników odżywczych a jednocześnie... być łatwe do przygotowania. Neurolodzy wskazali najzdrowszy pomysł na śniadanie. Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Taka ma być najniższa krajowa w 2024. Mamy prognozowaną tabele wyliczeń płacy minimalnej 2024 [25.04.2023] Wynagrodzenie minimalne wzrosło w 2023 roku - od stycznia 2023 roku najniższa krajowa w Polsce wynosi 3490 zł brutto. Kolejna podwyżka płacy minimalnej została wyznaczona na lipiec 2023 roku. Zatem po dwóch podwyżkach w tym roku najniższa krajowa będzie wynosić 3600 zł brutto. To o 590 zł więcej, niż w ubiegłym roku. Czy w przyszłym roku pensja minimalna też pójdzie w górę? Czy również dwukrotnie? Ile będzie wynosiła najniższa krajowa w 2024 roku? Szczegóły przedstawiamy w artykule.

📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać [25.04.2023] Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii. 📢 Te błędy popełniamy najczęściej podczas koszenia trawy. Przez to trawnik nie wygląda dobrze! [25.04.2023] Koszenie trawnika wydaje się być banalnie prostą czynnością, jednak nie jest to do końca prawda. Podczas koszenia można popełnić poważne błędy, które doprowadzają do pogorszenia się stanu trawnika, utraty walorów estetycznych a nawet do rozwoju chorób. Zobacz koniecznie, jakie błędy są popełniane najczęściej podczas koszenia trawnika. Przez to trawnik nie wygląda dobrze. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy koszeniu trawnika. 📢 800 lat parafii w Wawrzeńczycach. Tu powstał jeden z pierwszych kościołów pod Krakowem Osiem wieków istnieje parafia w Wawrzeńczycach. Mieszkańcy i duchowni tego regionu obchodzą w tym roku wielki jubileusz. Zwracają uwagę na podkrakowską perełkę - na kościół św. Mari Magdaleny w Wawrzeńczycach, ufundowany przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża.

📢 Parki w Krakowie. TOP 30 najbardziej atrakcyjnych parków na wiosnę i lato w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Kraków. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 TOP 15 najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. Ranking polskich plaż na wakacje 2023 Plaże 2023. Coraz wyższe koszty podróży zagranicznych sprawiają, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wypadek na DW 794 pod Krakowem. W Cianowicach ciężarówka zderzyła się czołowo z samochodem osobowym. Droga zablokowana W poniedziałek, 24 kwietnia, po południu doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 794 w Cianowicach w gminie Skała. Czołowo zderzyły się dwa pojazdy ciężarowy z osobowym. Jedna osoba została poszkodowana, pomocy udzielili jej ratownicy z pogotowia, którzy zostali wezwani ma miejsce zdarzenia. 📢 Brudna Dwunastka 2023. Te warzywa i owoce zawierają najwięcej pestycydów. Na liście znalazły się m.in. truskawki i jabłka. Co jeszcze? 24.04 Brudna 12. Co to takiego? Co roku amerykańska organizacja non-profit Environmental Working Group (EWG), publikuje ranking produktów, które zawierają najwięcej pestycydów. Raport wskazuje najbardziej skażone owoce i warzywa. Te, które chłoną pestycydy w największych stężeniach. Jakie warzywa i owoce znalazły się na liście w 2023 roku?

📢 Zapomniane tereny wokół EXPO Kraków zmieniają swoje oblicze. Nowe drogi, bloki, galeria handlowa Rejon, w którym stoją hale EXPO Kraków przez lata był zapomniany. Miejsce licznych wystaw otoczone było pustkowiem, do którego prowadziła jedna, korkująca się w czasie imprez w EXPO droga. A w oddali widać było majestatyczne instalacje elektrociepłowni w Łęgu. Teraz krajobraz się zmienia. Wyrósł las bloków, który ciągle się rozrasta. Powstała galeria handlowa ATUT, wyrastają kolejne pawilony handlowe. Dobrze, że równocześnie budowane są drogi i ronda.

📢 Muzyka i integracja, czyli Rejonowe Konfrontacje "Śpiewam sercem" W poniedziałek (24 kwietnia) w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyły się VI Rejonowe Konfrontacje Muzyczne „Śpiewam sercem”. To wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice jest nie tylko okazją do prezentacji i promocji talentów, ale ma również charakter integracyjny. Gospodarze, czyli podopieczni Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice, którzy wystąpili jako pierwsi mieli dla wszystkich uczestników i publiczności specjalne przesłanie na koszulkach. Brzmiało ono: "Pięknie żyć".

📢 Prokuratura domaga się wyższych kar dla Jerzego Stuhra za jazdę po pijanemu. Do sądu trafiła apelacja Do krakowskiego sądu wpłynęła apelacja w sprawie wyroku skazującego Jerzego Stuhra za prowadzenie samochodu po pijanemu. Odwołanie od wyroku potwierdziła Joanna Specjał z biura prasowego krakowskiego sądu. Prokuratura domaga się kilkukrotnie wyższych kar dla skazanego. Trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów, 12 tys. zł grzywny, 6 tys. zł wpłaty na Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz 4 tys. zł kosztów sądowych - taki wyrok ogłosił sąd pierwszej instancji 1 marca tego roku. 📢 Nowy samochód OSP witany z fajerwerkami w gminie Skawina. Duma strażaków i wielkie święto Strażacy z OSP Krzęcin w gminie Skawina otrzymali nowy samochód. To fabrycznie nowy średni pojazd ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN-a, który mieści zbiornik wody na 4 tys. litrów.

📢 Proszowice. Dziecko nie żyje, radni się spierają, Prokuratura czeka na badania Sprawa śmierci sześcioletniego chłopca, do której doszło w poniedziałek wielkanocny w proszowickim szpitalu, wciąż wzbudza duże emocje. Temat wywołał ostatnio polemikę na sesji Rady Powiatu pomiędzy radnymi z Polskiego Stronnictwa Ludowego a starostą Krystianem Hytrosiem.

📢 Oto najdziwniejsze zachowania turystów w Tatrach. Nie do wiary, co potrafią zrobić w górach 24.04.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach.

📢 Do igrzysk europejskich dwa miesiące, a przy stadionie Wisły wielki plac budowy ZDJĘCIA Trwa przebudowa stadionu Wisły w związku z przygotowaniami do igrzysk europejskich. Obiekt ma wypięknieć. Podjęto też decyzję o modernizacji mocno zniszczonych chodników w okolicy. To jednak może nie zapewnić pełnego ładu wokół stadionu, który odwiedzą goście z całej Europy. Tuż obok sportowej areny mamy bowiem ogromny plac budowy, stoi tam potężny żuraw i powstaje budynek hotelowy, który dopiero wyrasta z ziemi. 📢 Kościół św. Wojciecha w Modlnicy. Wyjątkowe miejsce, jedna z najstarszych parafii pod Krakowem Zachwycający kościół na Szlaku Architektury Drewnianej w Modlnicy. 23 kwietnia przypada święto św. Wojciecha, jednego z patronów tej parafii obok Matki Bożej Bolesnej. To okazja do poznania pięknej architektury kościoła w Modlnicy. Zobacz zdjęcia.

📢 Nadchodzi majówka, a wraz z nią obniżki cen na stacjach. Eksperci: "tańszy powinien być zarówno olej napędowy, jak również benzyna" Im bliżej majowego weekendu tym większa szansa na obniżki cen na stacjach paliw. A już na pewno nie powinniśmy zapłacić za paliwo więcej niż na koniec ubiegłego tygodnia. Tańszy powinien być zarówno olej napędowy, a także benzyna - takie optymistyczne prognozy przed majówką przedstawili analitycy Reflexu.

📢 Nauczyciel płakał, jak sprawdzał. To lepsze niż memy! Najnowsze hity sprawdzianów Klasówki i sprawdziany to nie żarty. Niektóre klasy mają ich nawet po kilka w tygodniu. Nie wszyscy jednak traktują sprawdziany do końca poważnie. Kartkówek nie lubią uczniowie, ale bardzo często również nauczyciele. Wielu z nich musi się zmagać z dziwnymi i niecodziennymi odpowiedziami. Te najdziwniejsze, ale i najśmieszniejsze, zebraliśmy w naszej galerii. Wciel się na chwilę w nauczyciela i zobacz jak byś zareagował na te pomysły uczniów. Życzymy dobrej zabawy!

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 24.04.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Tyle dajemy w kopercie na komunię w 2023 roku. Ile pieniędzy daje chrzestny, ile dziadkowie a ile dalsza rodzina 24.04.23 Ile wypada dać pieniędzy do koperty na komunię w 2023 roku? To pytanie, które zadajemy sobie co raz częściej mając na względzie, że wielkimi krokami nadchodzi sezon komunii świętych. Jak co roku w maju w kościołach bierzemy udział w ceremonii pierwszej komunii świętej. Jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Ile wypada z tej okazji dać pieniędzy w prezencie? Ile powinien dać w kopercie ojciec chrzestny a ile dziadkowie czy dalsza rodzina? Kwota jaką dajemy w prezencie zależy od kilku czynników.

📢 Proszowice. Drogowy „eksperyment” blokuje ważną drogę wylotową z miasta Poruszanie się po Proszowicach samochodem w ostatnich tygodniach nie należało do komfortowych zajęć, a wiele wskazuje na to, że problemy mogą trwać nadal. W ostatni weekend niespodziewanie została częściowo zamknięta ulica Brodzińskiego. Powodem jest swego rodzaju drogowy eksperyment.

📢 Tajemnicza "szafa" w sekretariacie marszałka województwa małopolskiego. Wewnątrz jest... ochroniarz. Rzecznik marszałka wyjaśnia Od kilku dni wszyscy zadają sobie pytanie, kto siedzi w tajemniczej "szafie" w sekretariacie marszałka województwa małopolskiego. Jak informują radni Województwa Małopolskiego, Tomasz Urynowicz i Krzysztof Nowak - Witold Kozłowski ma korzystać z wewnętrznej służby ochrony, która na co dzień przebywa w tym pomieszczeniu. Ochronę marszałkowi przyznał komendant wojewódzkiej policji. Ochroniarze zostali wyposażeni w kajdanki, gaz pieprzowy oraz pałki teleskopowe. Ponadto ze swojego stanowiska spoglądają czujnym okiem przez lustro weneckie na gości przebywających w sekretariacie, bez informowania ich o tym. - Ich zadaniem jest zapewnianie bezpieczeństwa w sekretariatach zarządu województwa małopolskiego oraz pracowników urzędu - informuje nas Magdalena Opyd, rzecznik marszałka. 📢 Tak mieszka aktor Kuba Wesołowski. Zobacz modny projekt salonu i sypialni w nowoczesnym stylu. Zajrzyj do domu gwiazdy serialu „Na Wspólnej” Kuba Wesołowski mieszka wraz z rodziną w apartamencie urządzonym w nowoczesnym stylu. Popularny aktor telewizyjny, teatralny i filmowy jest fanem industrialnych wnętrz. Tak się urządziła gwiazda „Czasu honoru” i na „Na Wspólnej”. Zaglądamy do komfortowego apartamentu Jakuba Wesołowskiego, w którym mieszka wraz z partnerką i córką. Koniecznie zobacz wyjątkowe mieszkanie aktora.

📢 Wieczysta Kraków. Kto najwięcej znaczy w tej drużynie? Ranking po meczu z KS Wiązownica Wieczysta Kraków - sezon 2022/2023, III liga (gr. IV). Bramki, asysty, wywalczone rzuty karne - wszystko to składa się na klasyfikację kanadyjską. Oto ranking Wieczystej po 25 rozegranych meczach (po wygranym 2:1 spotkaniu z KS Wiązownica, 22 kwietnia 2023). W przypadku jednakowej liczby punktów, o wyższej pozycji decyduje liczba zdobytych bramek. WIĘCEJ >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Poszukiwani świadkowie śmiertelnego wypadku motocyklisty w Krakowie. Do tragedii doszło na ul. Sosnowieckiej Do wypadku o którym mowa doszło 14 września 2021 roku tuż przed godziną 8.00. Miał on miejsce na ulicy Sosnowieckiej, przy parkingu obok sklepu IKEA od strony galerii Bronowice. Narzeczona motocyklisty, który zginął na skutek tego wypadku poszukuje świadków, którzy widzieli to zdarzenie, szczególnie dwóch kierowców, których pojazdy są widoczne na zdjęciu. Ważne są wszystkie informacje, nawet te które mogą się wydawać mało istotne.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 25 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci wtorek 24.04.23 Horoskop dzienny na wtorek 25 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Wypadek w Sułkowicach na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich W poniedziałek (24 kwietnia) na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 955 i 956 w Sułkowicach (gm. Sułkowice) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ze wstępnych informacji wynika, że poszkodowane zostały dwie osoby. Na miejscu działają służby, w tym zespoły ratownictwa medycznego. Na drodze są utrudnienia. 📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Nie uwierzycie. Oto perełki wśród fuszerek [24.04.2023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 24.04.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza. 📢 Proszowice. Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Ale tam były tłumy! Dokładnie 15 lat temu, 24 kwietnia 2008 roku, proszowicka parafia gościła kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Wydarzeniu towarzyszyły tłumy wiernych. Była to druga wizyta kopii obrazu w Proszowicach. Pierwsza miała miejsce pół wieku temu, w lipcu 1973 roku. 📢 Plebiscyt Osobowość Roku 2022. Poznaliśmy najlepszych z najlepszych w Małopolsce! Wielki finał Plebiscytu "Gazety Krakowskiej" Osobowość Roku 2022. Mieliśmy zaszczyt gościć i nagrodzić zwycięzców z powiatów i województwa małopolskiego. Wydarzenie wieńczące naszą akcję odbyło się 17 kwietnia 2023, podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

📢 Na szczycie Kasprowego Wierchu modlili się o pokój na świecie ZDJĘCIA Już po raz 15. na szczycie Kasprowego Wierchu spotkali się ludzie związani ze "świętą górą" narciarzy. Głównym punktem spotkania była msza święta w intencji pokoju. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! 24.04.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Modne fryzury i kolory na sezon wiosna 2023. Potrzebujesz zmiany? Zobacz top stylizacje 24.04.2023 Wiosną warto coś zmienić w swoim wyglądzie. Czujesz, że potrzebujesz drobnej zmiany czy wielkiej metamorfozy? Na wiosnę chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Wybierz się z nami do królestwa stylizacji i modnych fryzur. Mamy kilka propozycji na sezon wiosna-lato 2023. Nowa fryzura - nowa Ty!

📢 Spacery na weekend. TOP 10 miejsc na spacer i randkę w plenerze w Krakowie Wiosna, wiosna... Gdzie wybrać się na miły spacer, nie wyjeżdżając z miasta? Żeby było blisko, ale ładnie i zielono? Zastanawiasz się, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody miło spędzić czas na romantycznej randce? Mamy dla Was propozycje wiosennych spacerów. Sprawdź nasze podpowiedzi na weekend. 📢 Pachnące wspomnienia. Pamiętacie Wasze pierwsze perfumy? Lata 90. to były zapachy! Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Bóbr utknął w młynie pod Krakowem. Nietypowa interwencja strażaków udało się uratować zwierzę Nietypową interwencje mieli strażacy późnym wieczorem w niedzielę, 23 kwietnia. W turbinie młyna w Skale - w Grodzisku na granicy z Ojcowem został uwięziony bóbr.

📢 Dania ze szkolnej stołówki. Koszmar czy miłe wspomnienie z dzieciństwa? Tak gotowano w PRL Zupa mleczna, makaron z serem, ryż z jabłkami, pampuchy… Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie jadł nigdy obiadów w szkolnej stołówce. Dla jednych – koszmarne wspomnienie (ta paskudna wątróbka!), dla innych – sentymentalna podróż w czasie (ach te pampuchy!). Co najczęściej podawano w szkolnych stołówkach w czasach słusznie minionych? Pamiętacie jeszcze kotlety z mortadeli, zielony szpinak jak krowi placek, czy w końcu – zupy owocowe? Obrzydlistwo czy rarytas?

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku 24.04.23 Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

📢 Paznokcie wiosenne 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na wiosnę. TOP 25 stylizacji 24.04.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 HOROSKOP DZIENNY na 24 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek 24.04.23 Horoskop dzienny na poniedziałek 24 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 16, 17, 18, 19. Zuhal nie ma ochoty niańczyć Yusufa. Streszczenia kolejnych odcinków serialu "Dziedzictwo" 24.04.23 Seher ratuje życie Yamanowi, zasłaniając go własnym ciałem przed kulą. Ranną dziewczynę Yaman zawozi do domu ojca Arifa, który ją opatruje. Ich przedłużająca się nieobecność coraz bardziej niepokoi mieszkańców rezydencji. Ludzie İkbal namierzają ukochanego Zuhal, okazuje się, że to łowca posagów. İkbal proponuje mu pieniądze za porzucenie Zuhal. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 19. Seher ratuje życie Yamanowi. Streszczenie odcinka [27.04.23] Yaman wspomina swoją tragiczną przeszłość. To przez swoją matką ma teraz awersję do kobiet. Z kolei Ali wpada na trop przestępczyni. Już teraz przeczytaj streszczenie 19. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odc. 75, 76, 77, 78. Carlota odzyskuje przytomność. Streszczenia kolejnych odcinków serialu "Akacjowa 38" 24.04.23 Carlota odzyskuje przytomność. Maria Luisa domaga się dostępu do klucza do sejfu. Trini zauważa, że Maria Luisa czyta testament ojca. Kobieta nie wspomina o tym mężowi, by go nie denerwować. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 76. Życie Carloty w niebezpieczeństwie. Streszczenie odcinka [25.04.2023] Córka Germana jest w coraz gorszym stanie. Dziewczynka dostaje gorączki. Czy Cayetana przestanie ją truć? Koniecznie przeczytaj streszczenie 76. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Obiad bez mięsa. TOP 15 pomysłów na jarskie dania obiadowe naszych Czytelników [PRZEPISY] Obiad bez mięsa – przepisy. Nie zawsze mamy ochotę na zestaw – mięso, ziemniaki, surówka. Co można przygotować na obiad bez mięsa? Proste łazanki z kapustą i pieczarkami, cynamonowe naleśniki z jabłkami, knedle serowe, kluski kładzione z jabłkiem, gruszką i cynamonem, spaghetti z warzywami w sosie śmietanowo-serowym, bataty zapiekane z boczniakami i serem żółtym, trójkąciki z ciasta francuskiego z fetą i szpinakiem – to tylko niektóre z propozycji naszych Czytelników na pyszny obiad bez mięsa.

📢 Wspaniałe stulecie odc. 248, 249, 250, 251. Romans Bajazyda. Streszczenia kolejnych odcinków "Wspaniałego stulecia" 24.04.23 Rüstem jest zazdrosny o list, który dostała Mihrimah od tajemniczego wielbiciela. Mihrimah oświadcza Rüstemowi, że chce się z nim rozwieść. Nauczyciel Bajazyda donosi sułtanowi o tym, że Mustafa potajemnie ożenił się z Mihrunnisą i ma z nią dziecko. Książę Selim spotyka się z mężem kobiety, którą odwiedzał ukradkiem. Perski książę Mirza stara się o względy sułtanki Fatmy. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Wspaniałe stulecie".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 24.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Kraków planuje budowę stacji metra pod domem towarowym Elefant należącym do biznesmena Rafała Sonika Władze miasta przygotowują się do budowy premetra, choć ostatecznie może być to metro i zabiegają o lokalizację podziemnej stacji położonej jak najbliżej ścisłego centrum. Stąd powstał pomysł, by ulokować ją pod kamienicą u zbiegu ulic Krupniczej i Podwale, która należy do znanego krakowskiego biznesmena i kierowcy rajdowego Rafała Sonika. Funkcjonuje w niej dom towarowy Elefant. Plan jest taki, by budynek wraz z sąsiednimi kamienicami został przebudowany i powstał tam nowoczesny dom handlowy z częścią hotelową albo apartamentową. 📢 Bagry. Słońce i relaks nad modnym zalewem w Krakowie. Czekają piękne plaże, kąpielsko i sporty wodne SEZON 2023 Zalew Bagry to największy akwen wodny leżący w granicach Krakowa. W słoneczne dni to znakomite miejsce do uprawiania sportów wodnych albo zwykłego leniuchowania na czystej plaży. Na dodatek łatwo tam dojechać z każdej części miasta, a wstęp na piękne plaże jest bezpłatny. To spory obszar, z którym możecie dobrze się zapoznać, oglądając przygotowaną przez nas galerię.

📢 Zorza polarna pod Krakowem - nadzwyczajny, barwny spektakl widoczny z gminy Michałowice. Internauta zrobił zdjęcia tym kolorowym rozbłyskom W niedzielny wieczór (23 kwietnia) niezwykłe widowisko na niebie - zorzę polarną - sfotografował mieszkaniec gminy Michałowice Tomasz Bednarz. Po godz. 22 na portalu mieszkańców tej gminy opublikował zdjęcia ze spektaklem barwnych rozbłysków. Potem kolejne osoby z powiatu krakowskiego zamieszczały zdjęcia ze swoich obserwacji zorzy.

📢 W Skawinie bujaniem w hamakach, sadzonkami, marszem z kijkami i bulami pasjonaci zarażają dbaniem o ekologię Wiedzą jak zachęcać ludzi do dbania o ziemię, jak zarażać ich pasją i pożytecznie spędzać wolny czas. Ciekawe propozycje dla mieszkańców gminy Skawina oraz dla wszystkich chętnych, mają grupy powstałe z potrzeby kontaktów i łączenia pasji. (galeria) 📢 HOROSKOP DZIENNY na 23 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela 23.04.23 Horoskop dzienny na niedzielę 23 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Zrujnowany Kazimierz, mroczne i szare Stare Miasto. Kraków jeszcze na początku lat 90. wyglądał zupełnie inaczej niż teraz 24.03.2023 Teraz na Starym Mieście czy też Kazimierzu w Krakowie przechadzamy się wśród urokliwych kawiarni i restauracji, a kamienice, które mijamy niekiedy zachwycają swoim wyglądem. Tymczasem w latach 70. czy też 80. codzienność w tej części Krakowa wyglądała zupełnie inaczej. Na podwórkach starych i zniszczonych kamienic były małe warzywne ogródki. W zaciszach mieszkań oprócz pieców kaflowych, były też klatki z gołębiami, czy królikami. Wówczas mniej osób zapuszczało się w tamte strony, ponieważ nierzadko można było tam paść ofiarą przestępstwa. Dosyć popularny również w tamtym czasie był w tej części Krakowa handel narkotykowy. Historyk Maciej Miezian przypomina, jak kiedyś wyglądało życie w centrum miasta. 📢 Święto Bacowskie w Ludźmierzu. Sezon wypasu owiec oficjalnie rozpoczęty. Znów będą oscypki Bacowie ruszają na hale. Świętem Bacowskim w sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu zainaugurowali tegoroczny sezon wypasu owiec. - Prosiliśmy gaździnę Podhala, by był ten czas bezpieczny i udany dla nas – mówili bacowie.

📢 Cracovia Maraton 2023 WYNIKI. Zwycięzcą został Kenijczyk Lani Rutto. Z Polaków najszybsi byli Mateusz Mrówka i Ewa Jagielska ZDJĘCIA, WIDEO Zwycięzcą 20. edycji Cracovia Maratonu został Kenijczyk Lani Rutto, który trasę 42 km 195 m pokonał w czasie 2:17.05. Najlepszym Polakiem okazał się Mateusz Mrówka, który osiągnął wynik 2:28.15. Wśród kobiet triumfowała Łotyszka Lina Kiriliuk, osiągając metę z czasem 2:42.25. Najlepsza Polka Ewa Jagielska dotarła na Rynek Główny niespełna dwie minuty później (2:44.40) i zajęła trzecie miejsce. Na starcie stanęło ponad 5 tysięcy osób. Obejrzyjcie film z trasy i zdjęcia uczestników w galerii.

📢 Cracovia Maraton 2023. Ponad 5 tysięcy osób wyruszyło na trasę jubileuszowej edycji PIERWSZE ZDJĘCIA Dokładnie 5177 osób wyruszyło w niedzielę o godzinie 9 na trasę 20. edycji Cracovia Maraton. Dwadzieścia minut wcześniej swoją rywalizację rozpoczęli zawodnicy z niepełnosprawnościami startującymi na wózkach. Zwycięzcą zawodów został Rafał Wilk z czasem 1:07:45. Obejrzyjcie pierwsze zdjęcia z trasy w Krakowie.

📢 Tak wyglądają wszystkie domy Zenka Martyniuka. Raz tradycyjnie, raz nowocześnie. Zobacz zdjęcia W jakich warunkach żyje niekwestionowany król disco polo? Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent. 📢 Mieszkania jak z koszmaru. Do wynajęcia dla odważnych! Jak można tak mieszkać? Wynajęcie mieszkania to często droga przez mękę. Wystrój mieszkań czy rozwiązania "inżynieryjne" często mogą wprawić w osłupienie. Niektóre są śmieszne, inne budzą po prostu grozę. Sprawdźcie, jakie mieszkania można wynająć w naszym kraju. Gwarantujemy niezapomniane wrażenia! 📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku będą bogate w 2023 roku? Przeczytaj swój horoskop! 23.04.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix!

📢 Góralskie królestwo Marty i Dawida Kubackich. W Szaflarach zbudowali piękny dom. Mieszkają w nim razem z córeczkami [23.04.2023] Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online Madryt. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 1000 w Madrycie.

📢 Poszli obserwować ptaki nad Rabą. Na ich oczach przez rzekę przeprawiły się dziki Kto wybrał się w sobotę (22 kwietnia), czyli w Światowy Dzień Ziemi na spacer przyrodniczy razem z Myślenickim Klubem Ptakoluba i Centrum Aktywności Lokalnej, miał okazję podglądać nie tylko ptaki (podpatrzono aż 53 gatunki!), ale również dziki, które – ku zaskoczeniu wszystkich - przeprawiały się przez Rabę. 📢 Groźna bakteria wykryta w jednym z produktów z Biedronki! GIS ostrzega. Zobacz, co wycofano ze sprzedaży: AKTUALNA LISTA 23/04/2023 Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione.

📢 Wypadek w Skawinie. Nocą pojazd wpadł do rowu. Kierowca był całkowicie pijany Nocą z soboty na niedzielę (22 na 23 kwietnia) doszło do wypadku w Skawinie. Kierowca samochodu osobowego zjechał z drogi, jego pojazd wpadł do rowu. Na miejsce wezwano służby ratownicze.

📢 Festiwal kulinarny z pysznościami. Popisy pań z KGW. Wspaniałe potrawy, a jak ozdobione! Wszystko smakowite, bo to Wiosenny Festiwal Kulinarny. Do Modlnicy zjechały gospodynie z 12 zespołów i kół gospodyń wiejskich. Zaprezentowały swoje niezwykłe umiejętności kulinarne. Palce lizać! Potrawy z mięsa, potrawy jarskie, naleśniki i ciasta - można było wybierać do woli. A w zdobieniu swoich potraw gospodynie z powiatu krakowskiego nie mają sobie równych. To trzeba zobaczyć na zdjęciach. 📢 Eko Targ pod Krakowem. Z lokalnymi smakołykami - zakwasami, kiszonkami, przetworami, wypiekami Pyszne, zdrowie produkty oferowali wystawcy na Eko Targu w Zabierzowie na Rynku. Było ponad 20 wystawców i gotowanie z Andrzejem Polanem. Było ciasto drożdżowe na cztery blachy i zalewajka na selerowym zakwasie.

📢 Cracovia Maraton 2023. Kilka tysięcy osób wzięło udział w Igrzyskowym Biegu Nocnym. Zobacz zdjęcia! W sobotni wieczór w Krakowie odbył się Igrzyskowy Bieg Nocny. Kilka tysięcy osób pokonało dystans 10 km. Bieg znalazł się w programie jako impreza towarzysząca w ramach Cracovia Maratonu, a zarazem zapowiadająca czerwcowo-lipcowe III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników biegu w naszej galerii. 📢 Cracovia Maraton na Rolkach. 42-kilometrową trasę pokonało wielu śmiałków ZDJĘCIA W przeddzień 20. Cracovia Maratonu dystans 42 km i 195 m przejechali rolkarze. Trasa prowadziła wokół Błoń Krakowskich i liczyła 12 okrążeń, a należało ją pokonać w czasie maksymalnie 3 godzin. Start zawodników nastąpił z deptaku przy al. 3 Maja na Błoniach Krakowskich, na wysokości Kamienia Papieskiego, meta znajdowała się w tym samym miejscu. Dotarło do niej wielu śmiałków, o czym możecie się przekonać, przeglądając zdjęcia w naszej galerii.

📢 Mini Cracovia Maraton 2023. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników zawodów Już po raz 16. uczestnicy Mini Cracovia Maraton uczcili pamięć Piotra Gładkiego – triumfatora IV edycji krakowskiego maratonu z 2005 roku, który jako pierwszy (i jedyny dotychczas) Polak wygrał Cracovia Maraton, a dwa tygodnie później zginął tragicznie w wypadku drogowym. Trasa o długości 4,2 km prowadziła wokół Błoń Krakowskich i należało ją pokonać w czasie do 45 minut. W tym czasie 4,2 km przebiec, a nawet przemaszerować mógł właściwe każdy. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników biegu w galerii. 📢 Dziedzictwo odc. 11, 12, 13, 14. Ali jest wściekły. Streszczenia kolejnych odcinków serialu "Dziedzictwo" 22.04.23 Seher szybko zyskuje sympatię wszystkich w rezydencji, włącznie z Ziyą, z którym udaje jej się znaleźć wspólny język. Także Yaman, choć sam przed sobą nie chce się do tego przyznać, widzi, jak dobrze Seher wpływa na Yusufa i jaka jest dla niego ważna. Zuhal pozornie jest posłuszna siostrze, ale w rzeczywistości nie może się doczekać powrotu do Londynu, gdzie czeka na nią ukochany. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo".

📢 Zamek Tenczyn z niezwyczajnymi widokami. Bramy okazałej warowni znów otwarte dla turystów. Inauguracja sezonu Trwałe ruiny zamku są coraz piękniejsze - mówią przewodnicy na zamku Tenczyn w Rudnie. W sobotę, 22 kwietnia w tej średniowiecznej warowni zainaugurowano nowy sezon turystyczny. Widok - czy to na ruiny, niezwykłe detale zamkowe, czy widok z zamkowych obiektów na okolicę, a nawet cały region są niezapomniane. 📢 Zamek Tenczyn otwiera bramy. Niezwykła warownia znów zaprasza turystów, oferuje podróż z historią. Zobacz zdjęcia Wspaniałe ruiny zamku Tenczyn otwierają się dla turystów zainteresowanych pięknymi widokami i burzliwą historią. Sezon na zamku w Rudnie w gminie Krzeszowice zaczyna się w sobotę, 22 kwietnia. Bramy otworzą się o godz. 10. Zwiedzania w soboty, niedziele i święta trwa od godz. 10 do 18.

📢 Zakopane. Najazd na Gubałówkę. Słońce, piękne widoki i prawdziwe tłumy turystów. ZDJĘCIA W Zakopanem wreszcie zrobiło się pięknie! W sobotę termometry wskazywały kilkanaście stopni powyżej zera. Do tego przez cały dzień królowało piękne słońce. Nie ma się co dziwić, że oblężenie przeżywała Gubałówka, gdzie można było złapać wiosenne promienie, ale i podziwiać wciąż ośnieżone Tatry. 📢 Spotkanie Przyjaciół na Kasprowym Wierchu. - Byliśmy bliżej nieba, bliżej siebie – mówi Rafał Sonik. Modlitwa o pokój i spokój na Ziemi! Codziennie docierają do nas informacje, które sprawiają, że drży serce. Najlepszym pocieszeniem w tym stanie ducha jest być bliżej siebie. I bliżej nieba! - tak Rafał Sonik, krakowski przedsiębiorca, filantrop, ale również wyśmienity sportowiec, zwycięzca Dakaru, rajdu uważanego za najtrudniejszy na świecie, zapraszał na jubileuszowe, już 15. Spotkanie Przyjaciół na Kasprowym Wierchu. Odbyło się ono 23 kwietnia, a tradycyjna msza św. odprawiona została na szczycie Kasprowego.

📢 II Małopolski Dzień dla Klimatu. Powiat myślenicki dołączył do akcji. Rozdano sadzonki, cebulki i nasiona Darmowe sadzonki drzew i krzewów, cebuli kwiatów i nasiona roślin miododajnych – wszystko to czekało na chętnych przy Starostwie Powiatowym w Myślenicach, które włączyło się w obchody II Małopolskiego Dnia dla Klimatu. Przy Starostwie rozstawili swoje stoika także lokalni producenci, ale tak jak rośliny nieprzypadkowi, tylko ci, którzy produkują naturalne produkty i z naturalnych produktów takie jak m.in. miód, ceramika, kosmetyki i wyroby z wikliny. 📢 HOROSKOP DZIENNY na 21 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci piątek 21.04.23 Horoskop dzienny na piątek 21 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Gołcza. Uczniowie z Książa Wielkiego z dubletem w powiatowym finale BRD Hali sportowa przy Szkole Podstawowej w Gołczy gościła uczestników eliminacji szczebla powiatowego 44. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Rywalizacja zakończyła się podwójnym zwycięstwem uczniów Szkoły Podstawowej w Książu Wielkim. 📢 Sto lat temu była tu wieś, dziś to jedna z najbardziej pożądanych dzielnic. Bronowice na przedwojennych fotografiach Spokojna, dobrze skomunikowana dzielnica dziś stanowi jedno z najbardziej pożądanych miejsc zamieszkania w Krakowie. Jeszcze sto lat temu były tu zagrody z drewnianymi płotami i kryte strzechą chałupy, a sama dzielnica podkrakowską wsią, którą rozsławili młodopolscy artyści, przyjeżdżający tu na letni odpoczynek. Mowa o Bronowicach. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak wyglądały bronowickie zakątki, jeszcze w latach 30. XX wieku. 📢 Zielenice. Kładka nad drogą powiatową w sąsiedztwie kościoła została uszkodzona W środę w godzinach południowych kierowca samochodu dostawczego uszkodził kładkę, przebiegającą ponad drogą powiatową w Zielenicach (gmina Radziemice). Kładka służy jako połączenie między terenem miejscowego kościoła a parkingiem obok plebani. Sprawcy uszkodzenia szuka policja.

📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi! 📢 Myślenicki Klub Ptakoluba zachęca do obserwacji ptaków. Wiosna to idealny czas na obserwacje, a ziemia myślenicka jest idealnym miejscem Obserwacja ptaków to hobby stosunkowo mało popularne, ale jak przekonują „ptakoluby” niezmiernie ciekawe. Myślenicki Klub Ptakoluba to nieformalna grupa, która ma zamiar i to w najbliższym czasie przekształć się w stowarzyszenie. W jeszcze bliższych planach, bo już w sobotę (25 marca) chce zaś zaprosić wszystkich chętnych na I Myślenicką Noc Sów. To okazja, aby złapać ornitologicznego bakcyla, a jeśli go łapać to najlepiej właśnie wczesną wiosną. I najlepiej tu. Myślenice i okolice są bowiem doskonałym miejscem dla ptakolubów. Przekonują o tym też fotografie członków MKP, m.in. Michała Barana i Michała Biedrawy.

📢 Miechów. Na terenie dawnego wysypiska śmieci wyrośnie dębowy las Pół tysiąca dębów posadzili w sobotę mieszkańcy Miechowa na terenie dawnego wysypiska odpadów przy ulicy Ogrodowej. Gdy drzewa urosną, Miechów będzie miał swoją dąbrowę. Dojście do niej z centrum miasta zajmie kilkanaście minut. 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 NAJMODNIEJSZE fryzury na 2021. Wielki misz-masz i naturalność to najnowsze trendy. Sprawdź, które fryzury będą modne [ZDJĘCIA] 16.05.2021 Najgorętsze trendy fryzjerskie. W 2021 roku królować będą dwa słowa: misz-masz i naturalność. Naturalne loki, fale oraz nieład będą w najbliższym czasie niezwykle popularne. Zapomnij o godzinnych stylizacjach, precyzyjnym układaniu każdego włoska i lakierze - te rzeczy już dawno odeszły do lamusa. Poniżej przedstawiamy spis najmodniejszych fryzur na 2021 rok. Po przeczytaniu przejdź do galerii, aby poznać najnowsze inspiracje. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019. 📢 Agaty na zamku Tenczyn. Atrakcje dla turystów odwiedzających Rudno Tysiąc bajecznie kolorowych kamieni przywiózł do zamku Tenczyn Witold Koprucha, pasjonat z Rudna, kolekcjoner agatów. Wystawa kamieni, opowieści o zbieraniu, szlifowaniu i możliwość oglądania agatów - minerałów, czyli odmiana chalcedonu (skrytokrystalicznej krzemionki) - uatrakcyjniała turystom pobyt na wulkanicznym wzgórzu z ruinami zamku Tenczyn.

📢 Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI] Sprawdzian trzecioklasisty Operon 2015. 16 kwietnia 2015 r. o godzinie 9.00 uczniowie klas trzecich napisali test kompetencji. w którym musieli wykazać wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki Mamy już arkusze i odpowiedzi. Sprawdzian Trzecioklasisty 2015 z OPERONEM. Arkusze i odpowiedzi! [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, WYNIKI]

