Przegląd prasy (25.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 25.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz po raz trzeci został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

Prasówka 25.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mecze Polski w ME siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela grupy A, faza pucharowa ME w siatkówce kobiet 2023 Polska zaczęła od meczów w grupie A w Gandawie, sprawdź kiedy i z kom grają dzisiaj Polki. Tutaj znajdziesz wyniki, terminarz, tabelę i składy ze wszystkich spotkań naszych siatkarek na Eurovolley. Mistrzostwa Europy odbywają się w czterech krajach.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci - wyliczenia Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Horoskop dzienny na jutro (piątek, 25.08). Które znaki zodiaku będą mieć szczęście? Zobacz horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Upewnij się, co według horoskopu może się zdarzyć w piątek 25.08.2023. Czy Cię to ucieszy? Poznaj horoskop na jutro (piątek, 25.08.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Zielona. Policjanci z Proszowic odzyskali skradziony rower elektryczny Proszowiccy policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży roweru elektrycznego w Zielonej (gmina Koniusza). Mężczyzna przyznał się do winy. W przeszłości miał już konflikty z prawem. Grozi mu do pięciu lat więzienia. 📢 Kraków. Marsz Odzyskania Niepodległości Ukrainy przeszedł przez miasto Dzień Niepodległości Ukrainy to najważniejsze święto państwowe naszego wschodniego sąsiada. Z tej okazji Koalicja Otwarty Kraków zaorganizowała w Krakowie w czwartek 24 sierpnia Marsz Odzyskania Niepodległości Ukrainy. Marsz rozpoczął się o godzinie 18 i przeszedł od skweru Wolnej Ukrainy (część placu Biskupiego) pod konsulatem Federacji Rosyjskiej do Rynku Głównego. Zebrani nieśli długą flagę Ukrainy.

📢 Kraków. To chore! Specjalnie wepchnęli mężczyznę pod jadący tramwaj! Wtorkowy wieczór, ulica Wadowicka, przystanek tramwajowy. Trzech mężczyzn z niewyjaśnionych przyczyn wpycha pod nadjeżdżający tramwaj 28-latka. Następnie uciekają z miejsca zdarzania. Ich ofiara ciężko ranna zostaje odwieziona do szpitala. Teraz policja poszukuje sprawców i osób, które mogą wiedzieć co się dokładnie wydarzyło. 📢 Zwłoki znalezione w Nowej Hucie. Policja i prokurator prowadzą śledztwo Zakrwawione ciało 28-latka znaleziono w łazience jednego z mieszkań w bloku na os. Uroczym w Krakowie, Nowej Hucie. Policjanci na miejscu napotkali również właścicieli mieszkania, kobietę i mężczyznę, pijanych. Na ciele 28-latka znaleziono ranę ciętą, w okolicy ucha. Śledczy wyjaśniają co było przyczyną zgonu. 📢 Kolejne zielone miejsce na mapie Krakowa. Podgórze zyskuje baśniową przestrzeń Już niedługo mieszkańcy dzielnicy XIII Podgórze zyskają kolejną zieloną przestrzeń do wypoczynku. W Baśniowym Ogrodzie, który powstaje w okolicach ulicy Pańskiej i Siemomysła bez dwóch zdań zakochają się również najmłodsi mieszkańcy Krakowa. Mnóstwo zielonych nasadzeń, strefa odpoczynku i gry pod chmurką dla dzieci - to tylko część atrakcji, które tam są przygotowywane. Można tam również znaleźć hotel dla owadów, budkę dla jeży oraz dla ptaków. Ogród powinien zostać udostępniony mieszkańcom pod koniec września br.

📢 Droga pienińska po słowackiej stronie ponownie zamknięta. Bo turyści byli aroganccy... Słowacki Pieniński Park Narodowy po raz drugi w tym roku zamknął pienińska drogę dla pieszych i rowerzystów. Powód zadziwia. To wciąż trwające prace modernizacyjne i... aroganckie zachowanie turystów wobec pracujących robotników. 📢 Seryjny złodziej buszował w marketach pod Krakowem. Okradł sklepy na grube tysiące Policjanci z Komisariatu Policji w Słomnikach zatrzymali sprawcę szeregu kradzieży sklepowych. 26-latek okradał sklepy jednej z sieci handlowych na terenie Małopolski. Na gorącym uczynku wpadł podczas kradzieży w gminie Kocmyrzów – Luborzyca. Straty łącznie przekraczają kwotę 44 600 złotych. Złodziej został zatrzymany i usłyszał szereg zarzutów. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 📢 Kraków. Śmiertelny wypadek na budowie przy ulicy Piltza na Ruczaju W czwartek, 24 sierpnia tuż przed godziną 8.00 na budowie jednego z bloków przy ulicy Piltza na krakowskim Ruczaju, doszło do tragicznego wypadku. Podczas prac budowlanych z dachu 5-piętrowego budynku spadł młody mężczyzna. Na miejsce zostali zadysponowani ratownicy medyczni, którzy prowadzili reanimację 27-latka. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

📢 Natalia Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z narzeczonym Konradem Bukowieckim piękna i szczęśliwa gwiazda polskich biegów! ZDJĘCIA Natalia Kaczmarek jest na ustach całej Polski. Właśnie została wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. To pierwszy polski medal w biegu na tym dystansie pań w 40-letniej historii mistrzostw świata w lekkoatletyce! Na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu pozazawodowym. Niedawno zaręczyła się z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Tak żyje i mieszka piękna Natalia Kaczmarek. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Rzeszów. Nie żyje piąta osoba zakażona bakterią Legionella Niebezpieczna bakteria zbiera śmiertelne żniwo. W Rzeszowie zmarła piąta osoba zakażona bakterią Legionella. Wzrosła też liczba zakażonych. 📢 18-latka z Zatora zdobyła koronę Bursztynowej Miss Polski. To kolejny tytuł dla Zuzanny Balonek w konkursach piękności. Zobaczcie zdjęcia Tytuł Bursztynowej Miss Polski zdobyła w tym roku 18-letnia Zuzanna Balonek z Zatora. To kolejny sukces tej pięknej dziewczyny w konkursach piękności od momentu zdobycia przed ponad rokiem tytułu Miss Beskidów Nastolatek.

📢 Piękne Polki z PRL-u bez botoxu i Iphone'ów. To się nazywa prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u. 📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe.

📢 Lekkoatletyka. MŚ Budapeszt 2023: starty Polaków dzisiaj, wyniki, program mistrzostw świata dzień po dniu W MŚ w Budapeszcie dzisiaj są starty Polaków, sprawdź program i wyniki. W mistrzostwach świata, zaplanowanych na 19-27 sierpnia 2023 r., nasi zawodnicy codziennie będą rywalizować w eliminacjach i zapewne też w finałach. Tutaj znajdziesz plan minutowy startów na dziś, a także w przejrzystej formie wyniki w dni poprzednich. Z nami nic Ci nie umknie.

📢 Na Wzgórzach Krzesławickich wyrosły... góry. Ogromne ilości ziemi usypano pod budowę węzła Grębałów Przejeżdżając autem ulicą Kocmyrzowską można odnieść wrażenie, że wokół piętrzą się góry. Ziemne nasypy już dawno przewyższyły poziom ulicy. Tak wygląda teren, na którym do końca 2025 r. ma powstać potężny węzeł Grębałów. Wszędzie widać koparki, spycharki, ciężarówki i ekipy budowlańców. Obiekt połączy budowany odcinek trasy S7 z ul. Kocmyrzowską. Teren ten niedługo zmieni się nie do poznania. Zobaczcie, jak prace wyglądają z lotu ptaka.

📢 MŚ Budapeszt 2023: wyniki, program, starty Polaków w mistrzostwach świata w lekkoatletyce. Kto zdobył dzisiaj medal? Lekkoatletyka - wyniki MŚ Budapeszt 2023. Najważniejsza impreza sezonu w lekkiej atletyce odbędzie się w dniach 19-27 sierpnia. Mistrzostwa świata na Węgrzech są kluczowe także dla naszej reprezentacji. Tu znajdziesz najważniejszej informacje o MŚ: wyniki, starty Polaków, program (terminarz) dzień po dniu. Sprawdź, kto wygrał dzisiaj. 📢 Tak znikał stary świat pod wodami Jeziora Czorsztyńskiego. Tych miejsc już nie ma. 26 lat temu zalana została Dolina Dunajca W 1997 roku, czyli 26 lat temu zakończono budowę zapory niedzickiej. Zalana została Dolina Dunajca i tym samym pod wodą zniknęły m.in. stare Maniowy i stary Czorsztyn. Zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu (Jezioro Czorsztyńskie) budowany był w latach 1970–1997, ale wysiedlenia zaczęły się już w latach 60. 26 lat temu zniknął stary świat, który już nie wróci, i który możemy podziwiać tylko na zdjęciach. Zobacz na archiwalnych fotografiach, jak kiedyś wyglądał stary Czorsztyn oraz jak postępowała budowa zapory.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 24.08.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 24.08.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 24.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 24.08.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku. 📢 Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Horoskop finansowy na sierpień 2023. Oto, co czeka Lwy, Panny i Wagi? 24.08.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse w sierpniu? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 24.08.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 24.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 24.08.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 24.08.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 24.08.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się! 📢 Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży. Oto Prywatne zdjęcia! Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Nie uwierzysz do czego zdolny jest Janusz z Grażyną na plaży! Oto najlepsze memy z wakacji Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Idealne na wakacje 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 KRAWCOWA Z MADRYTU odcinek 17. Porwanie i niepewna przyszłość. Streszczenie odcinka [28.08.2023] Sira zdołała ukraść mikrofilm, jednak to przysparza jej wiele kłopotów. Czy uda jej się uciec od oprawców? Co wydarzy się w ostatnim odcinku serialu "Krawcowa z Madrytu"? Przeczytaj streszczenie 17. odcinka.

📢 Horoskop dzienny na 27 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 27 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 28 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 28 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 29 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 29 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Oto najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. W te pomysły nie uwierzysz 24.08 Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 Dziedzictwo odc. 96. Ali oszukuje Kiraz. Streszczenie odcinka [25.08.23] Kiraz próbuje się usamodzielnić. Nie podejrzewa, że Ali ją w międzyczasie oszukuje. Co zrobi mężczyzna? Tymczasem Ozan otrzymuje telefon. Od kogo? Przeczytaj streszczenie 96. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 24.08.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Zakazany owoc odc. 289. Kolejna ciąża Yildiz. Streszczenie odcinka [28.08.23] Okazuje się, że Zeynep ma sławną koleżankę, która postanowiła ją odwiedzić. Czym się zajmuje? Kto zwróci na nią swoją uwagę? Przeczytaj poniższe streszczenie 289. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zamknięcie pasa na zakopiance. Zmiany w ruchu również w Krakowie Dziś, czwartek 24 sierpnia, na kilka godzin zamknięty zostanie jeden pas ruchu na zakopiance w Gaju w kierunku na Myślenice, obok budowanego węzła drogowego. Kierowcy na krótkim odcinku będą poruszać się tylko jednym pasem. Utrudnienie potrwa od godz. 9 do 13. Nowe remonty i zmiany szykują się też w Krakowie, m.in. w związku z przebudowa al. 29 Listopada i budową linii tramwajowej do Mistrzejowic.

📢 Kraków. Wyborcza walka pod Wawelem już trwa. Przybywa kandydatów do Sejmu i Senatu Początkiem września swoją listę kandydatów z Małopolski do Sejmu i Senatu ma przedstawić Prawo i Sprawiedliwość. Wszystkie wyborcze karty odkryła już Koalicja Obywatelska: "jedynką" z Krakowa jest Bartłomiej Sienkiewicz, były minister spraw wewnętrznych. Były propozycje, żeby na liście KO znalazł się również radny sejmiku województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz, ale ten się nie zgodził. Z kolei "lokomotywą" Lewicy w Krakowie został poseł Maciej Gdula. Daria Gosek-Popiołek startuje z numerem dwa.

📢 Prywatny odrzutowiec rozbił się na terenie Rosji. Na pokładzie znajdował się Jewgienij Prigożyn Rosawiacja, czyli rosyjska agencja transportu lotniczego, poinformowała w środę, że w obwodzie twerskim rozbił się samolot. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez rosyjskie niezależne media na pokładzie znajdował się Jewgienij Prigożyn, szef najemniczej Grupy Wagnera. Informację o śmierci Prigożyna podała również rosyjska telewizja państwowa. Na miejscu katastrofy lotniczej w okolicach wsi Kużienkino znaleziono zwłoki wszystkich pasażerów i członków załogi. 📢 Fabienne Wiśniewska - tak teraz wygląda. To córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny Dzieci Michała Wiśniewskiego nie dość, że na loterii wygrały znanych rodziców, to jeszcze odziedziczyły po nich cały wachlarz talentów. Fabienne Wiśniewska, najstarsza córka wokalisty i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej świętuje właśnie prywatny sukces. 📢 Tabela medalowa mistrzostw świata w lekkoatletyce 2023 [KLASYFIKACJA, 23.08, godz. 22]. Drugi medal, Polska wyżej! Tabela medalowa mistrzostw mistrzostw świata w lekkoatletyce 2023. Ile Polacy zdobyli medali? - KLASYFIKACJA - środa, 23.08.2022. W środę Polacy zdobyli drugi medal na MŚ w Budapeszcie. Drugie miejsce w biegu na 400 metrów wywalczyła Natalia Kaczmarek. Wcześniej srebro w rzucie młotem zdobył Wojciech Nowicki. Między jeden, a cztery - tyle medali, zdaniem branżowych, zagranicznych mediów, mogą zdobyć Polacy. Sprawdź klasyfikację medalową Budapeszt 2023 (AKTUALIZACJA: 23.08, godz. 13).

📢 Wakacje 2023. Na rowerowym szlaku. Oto 7 najciekawszych tras rowerowych w Polsce. Małopolska również znalazła się na tej liście Jazda rowerem po Polsce jeszcze nigdy nie była tak prosta i przyjemna. Jednośladem można przejechać wzdłuż i wszerz zarówno duże miasta, jak i dotrzeć do tych bardziej dzikich zakamarków naszego kraju. Jura krakowsko-częstochowska i Orle Gniazda, Półwysep Helski czy Roztocze to tylko początek listy fascynujących tras przygotowanej przez redakcję Magazynu Travelist. Oto siedem pomysłów na wycieczkę. 📢 MŚ Budapeszt 2023: wyniki finałów, wszyscy medaliści, klasyfikacja medalowa lekkoatletycznych mistrzostw świata MŚ 2023 w lekkiej atletyce w Budapeszcie zaplanowano na 9 dni (19-27 sierpnia 2023), zawodnicy dzisiaj będą walczyć o kolejne medal. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie wszystkich medalistów (wyniki finałów), jest też klasyfikacja medalowa MŚ po każdym dniu.

📢 III liga piłkarska. Jeden gol rozstrzygnął derby Małopolski Podhale Nowy Targ - Garbarnia Kraków W spotkaniu 4. kolejki rozgrywek sezonu 2023-2024 w grupie IV trzeciej ligi piłkarskiej Garbarnia Kraków wygrała na wyjeździe z Podhalem Nowy Targ. Spotkanie odbyło się w środę, 23 sierpnia 2023 r. 📢 Wieczysta Kraków. Kibice na meczu. Chełmianka w klimacie jak nie z tego stadionu. Zobaczcie zdjęcia Wieczysta - Chełmianka. Ten trzecioligowy mecz obejrzało z trybun osiemset, może nawet trochę więcej osób. Do Krakowa w środowe popołudnie dotarła nawet kilkudziesięcioosobowa grupa sympatyków Chełmianki, no i trzeba powiedzieć, że wprowadziła klimat, hmm, rzadko spotykany na obiekcie przy ul. Chałupnika, gdzie mecze odbywają się w niekonfliktowej, piknikowej atmosferze. Lekkie zażenowanie na głównej trybunie wzbudziły płynące z sektora gości "pozdrowienia do więzienia", a pomrukiem niezadowolenia i gwizdami zareagowała krakowska publiczność, gdy ekipa z Chełma obrażała pewien duży krakowski klub piłkarski. >>>> Zobaczcie zdjęcia z trybun podczas meczu, który Wieczysta wygrała 4:0.

📢 W Glewcu mają już równą drogę. W Wierzbnie czekają na wiosnę W środę został oddany do użytku liczący blisko dwa kilometry odcinek drogi powiatowej między Glewcem a Wierzbnem w gminie Koniusza. To kolejny wyremontowany fragment traktu, biegnącego od drogi wojewódzkiej Kraków – Proszowice do granicy z powiatem krakowskim. 📢 Wiemy, kiedy ruszy przebudowa ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej w Krakowie. Będą utrudnienia w ruchu Przebudowa ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej rozpocznie się w sobotę, 2 września, i potrwa dwanaście miesięcy. W związku z pracami pojawią się spore zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. 📢 Tramwaj do Górki Narodowej prawie gotowy. Wkrótce próbny przejazd Powoli dobiega końca jedna z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców miasta inwestycja komunikacyjna. Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej to największa i najważniejsza inwestycji infrastrukturalnych w północnej części Krakowa. Już w najbliższy poniedziałek, 28 sierpnia odbędzie się poważny test. Tego dnia będzie miał miejsce pierwszy przejazd tramwajowy tą trasą. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to już na początku września, zgodnie z obietnicą władz miasta mieszkańcy Krakowa będą mogli z niej korzystać.

📢 Czaczów. 75-latek był torturowany w swoim domu, zmarł. Sekcja może odpowiedzieć na kilka pytań Dramatyczne sceny rozegrały się w jednym z domów w miejscowości Czaczów w gminie Łabowa. Jak ustalili policjanci, w niedzielę ok. godz. 9 mieszkający samotnie 75-letni mężczyzna został napadnięty, okradziony, a następnie brutalnie pobity. Na tyle brutalnie, że dzień później zmarł w szpitalu. 📢 Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach - tak mieszkają. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon.

📢 Wesela w PRL-u miały swój klimat! Nie mogło zabraknąć bimbru i stołów uginających się od mięsnych potraw. Tak kiedyś wyglądały te przyjęcia Wesela w PRL-u przywodzą na myśl lejący się alkohol, tradycyjne jedzenie, a przede wszystkim dobrą zabawę. Pomimo wielu przeszkód, z którymi mierzono się w tamtych czasach, para młoda stawała na głowie, by gościom niczego nie zabrakło. Bywało skromniej niż współcześnie, ale przy pomocy rodziny i znajomych udawało się zorganizować udane przyjęcie. Zupełnie inaczej niż obecnie wyglądała też moda ślubna, a nawet ozdoby sali weselnej.

📢 GUS: Polacy zarabiają coraz więcej. Średnio nawet do 7,5 tys. zł brutto. Oto najnowsze dane za lipiec 2023 Główny Urząd Statystyczny przekazał najświeższe dane dotyczące zarobków Polaków. Płace w lipcu 2023 znów wzrosły. Kto zyskał najwięcej? Duże dysproporcje na rynku. 📢 Jaksice. Święto rolników z gminy Miechów. Przybyło 17 delegacji z wieńcami Po dwunastu latach sołectwo Jaksice ponownie gościło rolników na dożynkach gminy Miechów. Zanim jednak ci stawili się na miejscowym boisku, wzięli udział w mszy odprawionej w kościele w sąsiednich Przesławicach. Następnie, mimo lejącego się z nieba żaru, siedemnaście wiejskich delegacji i zaproszeni goście przeszli barwnym korowodem na miejsce święta plonów.

📢 Oto Dolina Raby. Tak wygląda nowe kąpielisko pod Krakowem. Piękne molo, plaża, kajaki i park linowy. Już można pływać i wypoczywać! „Dolina Raby” - to nowe miejsce wypoczynku w Kłaju w powiecie wielickim. Wielkie kąpielisko, w którym od tego lata można już pływać, są ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem kąpiących się. Są plaże i wiele atrakcji, możliwości uprawiania sportów na lądzie i w wodzie. Powstały place zabaw, ścianki wspinaczkowe oraz park linowy. Nie brakuje wypożyczalni kajaków i rowerków wodnych. Tu można wygodnie wypoczywać. Zobaczcie jak pięknie.

📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [19.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 MŚ 2023 w lekkoatletyce. Oto piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata w Budapeszcie. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Budapeszcie rozgrywane są w sierpniu 2023 r. W reprezentacji na tę imprezę Polski znalazły się 34 zawodniczki. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji. Nasze lekkoatletki prezentują na Instagramie swoje wysportowane ciała.

📢 Najpiękniejsze lekkoatletki na świecie [ZDJĘCIA] Zachwycają urodą, zgrabną sylwetką i sportowym talentem. Oto najpiękniejsze lekkoatletki na świecie. W sierpniu 2023 r odbywają się w Budapeszcie mistrzostwa świata. Zobacz zdjęcia naszej galerii.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 ME siatkarek 2023. Poznaj skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy [ZDJĘCIA] Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet rozpoczęły się 15 sierpnia. W gronie 32 drużyn jest też oczywiście reprezentacja Polski, która ma walczyć o medale. Na ME rozgrywane w czterech krajach powołanych zostało 14 zawodniczek. Poznaj nasze siatkarki, w galerii zdjęci z Instagrama. 📢 Solcza. Rolnicy z gminy Pałecznica świętowali dożynki obok nowego domu ludowego Położona na obrzeżach województwa małopolskiego mała wieś Solcza gościła w tym roku rolników z gminy Pałecznica na dorocznych dożynkach. Wybór wsi-gospodarza święta plonów nie był przypadkowy. Mieszkańcy Solczy doczekali się bowiem w tym roku swojego domu ludowego, którego bardzo im brakowało. 📢 Dożynki w Opatkowicach. Zamiast dziękować za plony, prosili o dobrą pogodę Już dawno tradycyjne święto plonów nie wzbudzało tylu kontrowersji, co niedzielne dożynki gminy Proszowice w Opatkowicach. Choć sama impreza okazała się udana - dopisała pogoda i delegacje z wieńcami - to w wypowiedziach uczestników wielokrotnie wracała kwestia aury, która nie pozwoliła zebrać zbóż zgodnie z planem. Dlatego część rolników w niedzielę świętowała, a część zajęta była żniwami.

📢 Miasta rozwodników. W tych małopolskich miejscowościach małżeństwa rozpadają się najczęściej W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30 procent w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70 procent w wyniku śmierci współmałżonka. Przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące rozwodów na tysiąc mieszkańców w małopolskich miejscowościach. Zobaczcie, gdzie w naszym regionie małżeństwa najczęściej się rozpadają. 📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym! 📢 MŚ siatkarek 2022. Poznaj piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata [ZDJĘCIA] Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet w 2022 r. odbywają się we wrześniu w Polsce i Holandii, w turnieju MŚ udział bierze także oczywiście nasza reprezentacja siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na ten turniej - kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Iron Dragon 2022. Zdjęcia uczestników triathlonowych zawodów pod Krakowem Zawody Iron Dragon 2022 w triathlonie odbyły się 11 września 2022 r. Uczestnicy zmagań w Zalewie na Piaskach w Budzyniu i Cholerzynie walczyć musieli także z kapryśną pogodą. Byliście na tej imprezie? Znajdźcie się na zdjęciach. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Powiat krakowski. Witacze, czyli dowcipne ozdoby dożynkowe. Ludzie dekorują posesje i przydrożne tereny dla zabawy i śmiechu Dożynkowe postacie ze słomy i szmat, traktory ze słomianych bali, świnie z kostek sprasowanej słomy, dorodny koń z resztek siana i kogut z pozostałości po skoszeniu pszenicy, żyta i owsa. Takie ozdoby robią mieszkańcy wiosek, w których odbywają się dożynki. Te swoiste ozdoby to witacze. W ten sposób organizatorzy dożynek zapraszają gości do wspólnego świętowania. Zobaczcie, jaką fantazję mają rolnicy i gospodynie w podkrakowskich miejscowościach. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Reprezentacja Polski siatkarek 2022. Oto zawodniczki powołane do składu kadry na Ligę Narodów [ZDJĘCIA] Kadra reprezentacji Polski w siatkówce kobiet na sezon 2022 liczy 24 zawodniczki. Nowy trener Stefano Lavarini powołał je na turnieju Ligi Narodów. Poznaj polskie siatkarki, kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

