Przegląd prasy 26.03.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak w młodości wyglądała Magda Gessler. Była prawdziwą pięknością - zresztą zobaczcie te zdjęcia!”?

Prasówka 26.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak w młodości wyglądała Magda Gessler. Była prawdziwą pięknością - zresztą zobaczcie te zdjęcia! Magdy Gessler nie trzeba nikomu przedstawiać. Niekwestionowana gwiazda TVN i ikona "Kuchennych rewolucji" jest cenną postacią w świecie social mediów. Co jakiś czas restauratorka dzieli się swoimi przemyśleniami, a także pokazuje kulisy życia prywatnego. Na przestrzeni lat wiele się zmieniła. W młodości, podobnie jak teraz, była pięknością w burzą loków. Tak zmieniła się Magda Gessler. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś ikona "Kuchennych rewolucji".

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Michała Wiśniewskiego. Gwiazdor i jego piąta żona mieszkają w ogromnej willi [zdjęcia] Charakterystyczna czerwona czupryna, zachrypnięty głos, duża ilość kolczyków - Michała Wiśniewskiego nie da się pomylić z nikim innym. Legendarny lider "Ich troje" cały czas jest aktywny zawodowo. Obecnie wraz ze swoją piątą żoną - Polą, skupia się na życiu rodzinnym. Para spodziewa się kolejnego dziecka. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Michał Wiśniewski.

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

Prasówka 26.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze, śmieszne oraz oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 24.03.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Horoskop dzienny na 29 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci środa Horoskop dzienny na środę 29 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Tak mieszka Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Były strongman wybudował dom [zdjęcia - 26.03.2023 r.] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu.

📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [26.03.2023 r.] Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto.

📢 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! Oto szczegóły 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Oto szczegóły! 📢 Na krakowskim Rynku Głównym głośne "Czuwaj" popłynęło z ust 1700 zuchów i harcerzy z całej Małopolski Tradycyjnie na Rynku Głównym w Krakowie odbyło się święto ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Do miasta przyjechało około 1700 zuchów i harcerzy z całej Małopolski. Podczas uroczystego apelu na Rynku Głównym wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył harcerzom odznaczenia państwowe. Ponadto Związek Harcerstwa Polskiego przyznał także własne wyróżnienia dla osób, które szczególnie wyróżniały się w minionym roku swoją działalnością.

📢 Ważne zmiany w ruchu pod Krakowem. Uruchomią wiadukt przy budowie północnej obwodnicy Krakowa Dwie ważne zmiany w ruchu na drogach powiatu krakowskiego zostaną wprowadzone w poniedziałek, 27 marca 2023 r. Jedna dotyczy Węgrzc w gminie Zielonki, gdzie trwają prace przy budowie północnej obwodnicy Krakowa. Tam zostanie uruchomiony nowy wiadukt.

📢 KS PKM Olkusz - Świt Krzeszowice. Wysokie zwycięstwo faworyta grupy I klasy okręgowej Kraków, debiut Piotra Brożka KS PKM Olkusz w meczu 15. kolejki sezonu 2022-23 w grupie I klasy okręgowej Kraków wygrał u siebie (w sobotę, 25 marca 2023) ze Świtem Krzeszowice. W zespole gości zadebiutował Piotr Brożek, znany z gry w Wiśle Kraków. Oto relacja i zdjęcia z tego spotkania - W GALERII. 📢 Gülperi z serialu "Przysięga" skradła serce Emira. Zobacz, jak Gülperi wygląda na co dzień [ZDJĘCIA Z INSTAGRAMA] 25.03.2023 W serialu "Przysięga" oglądać możemy nową postać, a mianowicie Gülperi. W jej rolę wciela się aktorka tureckiego pochodzenia - Setenay Suer. Na swoim koncie ma już występ w kilku serialach oraz jednym filmie fabularnym. Co jeszcze o niej wiemy? Jak wygląda na co dzień?

📢 Tak wygląda teraz Richard Dean Anderson, czyli "MacGyver". Będziecie zaskoczeni! [zdjęcia - 26.03.2023] Zobaczcie, jak dziś wygląda Richard Dean Anderson, odtwórca głównej roli w filmie "MacGyver". Serial "MacGyver" był niezwykle popularny w Polsce, zwłaszcza na początku lat 90. XX wieku. Richard Dean Anderson był odtwórcą głównej roli. Film tym różnił się od innych seriali sensacyjnych, że główny bohater praktycznie nie używał broni. Zawsze wpadał na inny genialny pomysł, dzięki któremu wychodził z opresji i rozwiązywał zadania. Zobaczcie, jak zmienił się Richard Dean Anderson, odtwórca głównej roli w filmie "MacGyver". 📢 Oto horoskop chiński na cały 2023. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach Horoskopy w różnych kulturach pomagają wyczytać przyszłość z ciał niebieskich. W horoskopie chińskim każda osoba ma swojego patrona, który wpływa na jej cechy charakteru oraz pozwala przewidzieć, co czeka ją w danym roku kalendarzowym. Ezoterycy sprawdzili już horoskop chiński na 2023. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach!

📢 Linie tramwajowe planowane w Krakowie w najbliższych latach. Sieć ma się rozwijać w każdym kierunku. Zobacz LISTĘ 25.03.2023 W tym roku ma być gotowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Miasto planuje już kolejne trasy, które mają sprawić, że do miasta i w kierunku centrum będzie wjeżdżać mniej samochodów. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jakie nowe linie tramwajowe mogą powstać w Krakowie w najbliższych latach. 📢 Te imiona są PECHOWE. Nic im się nie udaje i zawsze wpadają w kłopoty. Masz tak na imię? Lepiej miej się na baczności 25.03.2023 Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. Księga imion to kopalnia wskazówek, dzięki którym możemy dowiedzieć się, w jakich sferach życia mamy szczęście, a w jakich powinniśmy być nadzwyczaj ostrożności. Pod uwagę bierze się różne czynniki - pochodzenie imienia, dosłowne znaczenie, a nawet jego długość. Sprawdź w galerii, czy imię, które nosisz, jest pechowe!

📢 Wieliczka zaprasza na nocne show rajdowców. Na czele w PLATINUM 7. Rajdzie Memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza jest Miko Marczyk W sobotę rozpoczął się PLATINUM 7. Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Pierwsze odcinki specjalne zostały rozegrane w w Węgrzcach Wielkich, dziś od godziny 19:00 kierowcy będą rywalizować w centrum Wieliczki (Rynek). Po dwóch pierwszych odcinkach specjalnych na czele stawki jest Mikołaj "Miko" Marczyk i Szymon Gospodarczyk z ORLEN Teamu, jadący skodą fabią rally2 evo. Rajd potrwa do niedzieli, tego dnia o godzinie 16 odbędzie się wręczenie nagród. Obejrzyjcie pierwsze zdjęcia z trasy w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kraków. Krupnicza się zazielenia. Na przebudowywanej ulicy pojawiły się ławki, rozbłysły nowe latarnie Przebudowywana i w części nadal jeszcze rozkopana ulica Krupnicza zaczyna się zazieleniać. Właśnie pojawiły się na niej krzewy, sadzone we wcześniej wykonanych ulicznych donicach. Montowane są ławki, rozbłysły też nowe latarnie. Jak zmieniająca się Krupnicza prezentuje się w dzień, a także wieczorową porą - można zobaczyć na naszych zdjęciach.

📢 Skoki narciarskie WYNIKI Dzisiaj w PŚ w Lahti polska drużyna stanęła na podium. Jest sukces, ale i niedosyt Dobre skoki Polaków dzisiaj w Pucharze Świata w Lahti, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Kamil Stoch uzyskali wyniki na miarę podium. W konkursie drużynowym Biało-Czerwoni zajęli 3. miejsce, które przyjąć trzeba z... niedosytem. Nasza ekipa długo była druga, na najniższy stopień podium spadła po ostatnim skoku. Wygrała Austria przed Słowenią. 📢 Wisła Kraków. Tłumy kibiców przyszły na spotkanie z piłkarzami „Białej Gwiazdy” Od samego rana do późnych godzin popołudniowych w Galerii Bronowice trwał Dzień z Wisłą. Przyszły prawdziwe tłumy kibiców. W ciągu kilku godzin pojawiło się kilka tysięcy fanów „Białej Gwiazdy”. 📢 Najlepsi stomatolodzy w Krakowie. TOP 20 wg portalu "Znany Lekarz". Ich polecają pacjenci 25.03.2023 Boli Cię ząb? A może czeka się kontrolna wizyta u dentysty? Każdy z nas doskonale wie, że w przypadku bólu zęba, wybór dobrego specjalisty jest kluczowy. Aby pomóc, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych stomatologów w Krakowie. Nasz ranking dwudziestu najlepszych gabinetów stomatologicznych w Krakowie powstał na podstawie niezależnych opinii wystawianych za pośrednictwem serwisu ZnanyLekarz.pl.

📢 Oto są listy od sąsiadów do sąsiadów! Wywieszane są na klatkach schodowych bloków, wieżowców z wielu bardzo dziwnych powodów Sąsiedzkie listy są ciekawą lekturą. Oto, co się dzieje na klatkach schodowych! Zbyt głośno uprawiają seks, hałasują, śmiecą, palą na klatce schodowej itd., itp... Co zrobić, gdy w naszej klatce schodowej dzieje się coś, co nam przeszkadza? Odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii zdjęć!

📢 Niespokojnie w Krakowie. 19-letni chłopak raniony ostrymi narzędziami trafił do szpitala. W tle kolejny raz porachunki pseudokibiców? W rejonie ul. Aleksandry 19-letni chłopak powiązany ze światkiem krakowskich kiboli został zaatakowany przez grupę mężczyzn i raniony ostrymi narzędziami. To już drugie podobne wydarzenie w ostatnich dniach. W piątek (24.3) na Górce Narodowej zaatakowany maczetą został 33-latek, też powiązany z pseudokibicami.

📢 Off road, czyli terenówki, błoto i trudny teren. Takie atrakcje czekają pod Myślenicami W weekend (25/25 marca) w Myślenicach i Krzyszkowicach odbywa się Wiosenny Zlot Off-Road MKM. Impreza organizowana przez Myślenicki Klub Motorowy już po raz osiemnasty przyciągnęła około czterdziestu załóg nie tylko w gminy Myślenice, ale z całej Małopolski od Nowego Targu po Wieliczkę i Wadowice. Jak mówią fani tego sportu, „off road wciąga jak błoto”. Błota z pewnością na Zlocie też nie zabraknie. 📢 Słynna krakowska legenda. Wspominamy wróżkę Dzidziannę spod Sukiennic W jej przypadku jedno było pewne - to, że spotkasz ją przy Sukiennicach. Od lat 80. wróżyła mieszkańcom miasta i turystom w podcieniach. Kolorowa wróżka Dzidzianna Solska już na zawsze została symbolem Krakowa i mimo że już od kilku lat jej z nami nie ma, krakowianie nadal ciepło ją wspominają.

📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę [WYLICZENIA] W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę.

📢 Bieg Tropem Wilczym w Miechowie. „Rączy Koń” najszybszy na wilczym szlaku. Zobacz zdjęcia uczestników Około dwustu zawodników wystartowało w sobotnim biegu Tropem Wilczym, którego trasa została poprowadzona po terenie miechowskiego parku miejskiego. Najlepiej wytrenowali rywalizowali na dystansie pięciu kilometrów. Pozostali przebiegli lub przemaszerowali dystans-minimum, czyli dwa parkowe okrążenia. 📢 Wieczysta Kraków. Pełno ludzi na stadionie. Kibice na meczu z Orlętami. Zdjęcia Wieczysta Kraków - Orlęta Radzyń Podlaski. W sobotę 25 marca na ten III-ligowy mecz wybrało się na stadion Wieczystej blisko tysiąc osób. Coraz więcej jest takich, które przychodzą wyposażone w ubrania w klubowych barwach, w żółto-czarne szaliki. Piłkarze dali tym razem kibicom niezłe widowisko i bezdyskusyjne zwycięstwo, 3:0, w debiucie nowego trenera Wieczystej Wojciecha Łobodzińskiego. Co poszło nie tak? Pogoda w drugiej połowie: słońce schowało się za ciemnymi chmurami, a z nich lunął deszcz, który wiele osób przegonił z trybuny. Zdjęcia kibiców >>> przejdź do GALERII.

📢 CLJ U-19. Wisła Kraków pokonała lidera tabeli z Zabrza. Kontuzja Starzyńskiego ZDJĘCIA Niezwykle trudne zadanie czekało dziś w Myślenicach podopiecznych Adriana Filipka. Piłkarze Wisły Kraków zmierzyli się z Górnikiem Zabrze, drużyną, która w tym sezonie spisuje się znakomicie i prowadzi w tabeli Centralnej Ligi Juniorów U-19. Gospodarze rozegrali bardzo dobry mecz i wygrali 1:0. 📢 Na bieńczyckim targowisku widać już wiosnę. Sprawdź ceny, warzyw, owoców i innych artykułów ZDJĘCIA Sobota i ładna, słoneczna pogoda przyciągnęły na plac bieńczycki tłumy nowohucian. W sprzedaży pojawiły się już sadzonki kwiatów, niedługo będą dostępne sadzonki warzyw. Na targowisku można kupić dosłownie wszystko: regionalne wyroby wędliniarskie, swojskie jajka, warzywa, owoce, ubrania, słodycze, biżuterię. Zobaczcie sami!

📢 Dawid Kubacki z córeczkami! Żony i dzieci polskich skoczków. Narciarska rodzina wciąż się powiększa ZDJĘCIA 25.03.2023 Rodzina polskich skoczków narciarskich wciąż się powiększa! W pierwszych dniach 2023 roku Dawid Kubacki i jego żona Marta podzielili się kolejną radosną nowiną - na świat przyszła ich druga córka Maja. Rośnie więc liczba skoczków, którzy mają już dwójkę pociech, ciesząc się z tego, jak szybko dorastają. Wśród szczęśliwych rodziców są Stefan Hula, Klemens Murańka, Maciej Kot i Grzegorz Miętus. Córka najstarszego w tym gronie dyrektora PZN Adama Małysza jest już dorosła i założyła własną rodzinę. Obejrzyjcie rodzinne zdjęcia skoczków w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Dawid Kubacki o stanie zdrowia żony: Marta jest stabilna i każdy dzień przynosi jakiś postęp Polski skoczek Dawid Kubacki przekazał w sobotę najnowsze informacje o stanie zdrowia żony. Marta jest stabilna i każdy dzień przynosi jakiś postęp - napisał na Instagramie. 📢 Buble, niedoróbki i prowizorka. Polska (i nie tylko) myśl budowlana w krzywym zwierciadle. Majster płakał, jak remontował Pokaz bubli, niedoróbek i prowizorki. Prawdziwy pokaz nieudolności polskiej, ale i nie tylko myśli budowlanej, która została przedstawiona w krzywym zwierciadle. Dosłownie majster płakał, jak remontował. Tutaj nie ma miejsca na solidność i fach w ręku, jest tylko wielka wyobraźnia i kosztowna niedoróka. Padniecie ze śmiechu. 📢 Kicz, tandeta, czy miły gest? Pamiątki z Krynickiego deptaka. Chcielibyście takie kupić lub dostać? Ciupagi, góralskie chusty, magnesy, kubki, pocztówki, figurki z porcelany, skarpetki - to tylko wybrane pamiątki, które czekają na turystów odwiedzających Krynicę-Zdrój. Są też takie, które pojawiły się tam chyba bez powodu. Na straganach coraz częściej można znaleźć pamiątki, które mają z Krynicą niewiele wspólnego, są kiczowate, nietypowe albo... brzydkie. Sprawdziliśmy, jakie dziwne pamiątki oferują sklepiki w Krynicy-Zdroju. Zobaczcie, czy chcielibyście takie kupić lub dostać!

📢 Skoki narciarskie na żywo. Wyniki live z Pucharu Świata w Lahti, dzisiaj Polacy walczą o podium. Transmisja stream online Skoki na żywo - przed nami Puchar Świata w Lahti, sprawdź dzisiaj wyniki live. To przedostatni przystanek PŚ w sezonie 2022-23, na skoczni Salpausselka rywalizacja toczyć się będzie przez dwa dni. Tu znajdziesz najważniejsze informacje: wyniki na żywo, program, skład reprezentacji Polski. Gdzie oglądać? Będzie dziś transmisja stream online. 📢 Kraków. Porachunki kiboli na Górce Narodowej? 33-latek uderzony w rękę maczetą. "Wyglądało groźnie". Policja szuka agresorów Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w piątek (24.3) wieczorem na ul. Felińskiego na Górce Narodowej. Notowany i znany w środowisku pseudokibiców 33-letni mężczyzna został uderzony tępym końcem maczety w rękę. Nic poważnego mu się nie stało. Nie wymagał pomocy medycznej. Agresorzy uciekli.

📢 Skoki narciarskie dzisiaj. Terminarz Pucharu Świata i relacja online Lahti. Kiedy konkurs? Gdzie oglądać skoki? WYNIKI 2023 Zawody w skokach narciarskich Pucharu Świata w sezonie 2022/2023 ruszyły w pierwszy weekend listopada w Wiśle, a finał całego cyklu został zaplanowany na przełom marca (Lahti) i kwietnia (loty w Planicy). Wtedy dowiemy się, kto zdobył Kryształową Kulę. Po drodze będzie kilkadziesiąt imprez na czele z Turniejem Czterech Skoczni. Wśród pretendentów do zwycięstwa są Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła i pozostali polscy skoczkowie. Gdzie oglądać skoki? Kiedy skaczą Polacy? Kompletny terminarz (kalendarz) zawodów PŚ w skokach znajdziesz poniżej. Tam także relacja online na żywo. Skoki narciarskie są zaplanowane w Lahti 25-26.03. 📢 Kto za Cracovią, kto za Wisłą? Osiedla, dzielnice. Tak kształtują się kibicowskie sympatie w Krakowie i Małopolsce 25.03.2023 Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kraków czeka rewolucja biletowa. Opłata obowiązywałaby za przejechany dystans tramwajami i autobusami Zarząd Transportu Publicznego po Świętach Wielkanocnych ma ogłosić przetarg na opracowanie nowego systemu taryfowego w tramwajach i autobusach, który pozwalałby na wprowadzenie tzw. biletów dynamicznych, czyli opłaty za przejechany dystans. Pasażerowie nie musieliby więc płacić za czas spędzony w korkach. 📢 Tatry. Wojsko oferuje w Kościelisku nieruchomość z pięknym widokiem i potencjałem 25.03.2023 Krakowski oddział regionalny Agencji Mienia Wojskowego rozpoczął właśnie poszukiwania dzierżawcy nieruchomości w Kościelisku - działki z widokiem na Giewont i panoramę Tatr. Co mogłoby tam funkcjonować? Agencja podpowiada, że może to być hotel, centrum odnowy biologicznej, a może ośrodek rehabilitacyjny. Lokalizacja jest bardzo atrakcyjna. 📢 Dawid Kubacki i jego góralskie królestwo. Wybudował piękny dom w Szaflarach, tu mieszka z żoną Martą i córeczkami ZDJĘCIA 25.03.2023 Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Memy po meczu Polska - Albania. Strzelcie im gola i pędem do szatni. Peszko: U nas butelkami się nie rzuca To było piekło! Polscy piłkarze wywieźli trzy punkty z gorącego stadionu w Albanii. Po golu Karola Świderskiego na Biało-Czerwonych poleciały z trybun stadionu w Tiranie butelki, kubki po piwie i inne przedmioty. To był prawdziwy atak! Piłkarze Paulo Sousy dzielnie jednak przetrwali bombardowanie i po przerwie zarządzonej przez sędziego wrócili z szatni i dowieźli wynik 1:0 do końca. Nic dziwnego, że w sieci zaroiło się od memów. Głos na temat butelek zabrał nawet, a jakże, Sławomir Peszko. Obejrzyjcie je w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Tak się jeździło po Krakowie sto lat temu! Samochód można było zaparkować nawet przy Sukiennicach W Krakowie zarejestrowanych jest ponad 520 tys. samochodów. Do tego trzeba doliczyć ok. 200 tys. aut dojeżdżających każdego dnia z ościennych gmin. Zakorkowane ulice, brak miejsc parkingowych - to stały problem stolicy Małopolski. Zupełnie inaczej było w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia, kiedy samochód był luksusem. Dzięki zdjęciom Narodowego Archiwum Cyfrowego możemy przenieść się do komunikacyjnej rzeczywistości sprzed wieku i zobaczyć, jakie auta jeździły wtedy po krakowskich drogach, jak wyglądały ulice, budynki. Zdjęcia przedstawiają m.in. jakim samochodem przyjechał pod Wawel marszałek Józef Piłsudski, Jan Kiepura, auta gwiazd filmowych z okresu przedwojennego, kiedy na Rynku Głównym był wielki parking, a zaparkować można było nawet przy Sukiennicach. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Nie uwierzysz, jak wyglądało Zakopane i Krupówki przed 100 laty. I ten widok z Gubałówki... 25.03.2023 Zakopane, do którego prowadzi bita droga (bez korków) i Krupówki bez tłumu turystów - trudno to sobie wyobrazić, ale za to można zobaczyć. Tak to miejsce wyglądało pod koniec XIX i na początku XX wieku, o czym zaświadczają wykonane wtedy fotografie. Ma je w swoich zbiorach Muzeum Etnograficzne w Krakowie, a my prezentujemy ich wybór. Jednym z autorów zdjęć jest Walery Eljasz-Radzikowski, malarz, który był też wielkim miłośnikiem i popularyzatorem Tatr, współzałożycielem Towarzystwa Tatrzańskiego, wytyczał szlaki i organizował przewodnictwo oraz jako pierwszy letnik, nie-góral, wybudował sobie dom przy Krupówkach. 📢 Oto 10 najbogatszych i 10 najbiedniejszych gmin w Małopolsce. Jedna zwraca szczególną uwagę! Dane ministerstwa finansów 25.03.2023 Z danych Ministerstwa Finansów dotyczących wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynika, że najbogatszą gminą w Polsce jest Kleszczów w województwie łódzkim. Najbiedniejszą z kolei Potok Górny (woj. lubelskie). A jak na tym tle prezentują się małopolskie gminy? Okazuje się, że wśród 50 najbogatszych gmin w Polsce nie ma ani jednej z Małopolski. Za to jedna z gmin z Małopolski znalazła się wśród pięciu najbiedniejszych gmin w kraju.

📢 Paznokcie na marzec. 25 stylizacji na wiosnę 2023: modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych 25.03.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się! 📢 Najpierw mieszkańcy Krakowa nie mogli się doprosić o rewitalizację Parku Kurdwanów, a teraz o jego otwarcie Najpierw mieszkańcy Kurdwanowa apelowali o zrewitalizowanie ich parku, a teraz upominają się by w końcu go otworzyć. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie tłumaczy, że opóźnienia w pracach są spowodowane "przesunięciem terminu wykonania nawierzchni, co podyktowane było warunkami atmosferycznymi". Do otwarcia parku jeszcze daleka droga, a za najpewniejszy termin urzędnicy podają dopiero czerwiec br. Od lat największą bolączką tego miejsca były dziurawe alejki, które stanowiły zagrożenie, a także uniemożliwiały poruszanie się nimi osobom niepełnosprawnym.

📢 Naturalne PAZNOKCIE Clean Girl nails to HIT WIOSNY 2023. Jasne, beżowe, naturalne paznokcie hybrydowe 25.03.2023 Paznokcie w stylu Clean Girl Aesthetic to jeden z hitów 2023 roku. Fanki minimalizmu będą zachwycone! Na czym polega? W tym trendzie najważniejsza jest naturalność. Paznokcie powinny być średniej długości, a płytka powinna mieć naturalny kształt. Co ważne, w tych stylizacjach wykorzystujemy lakiery beżowe w odcieniach zbliżonych do naturalnego koloru paznokci i nakładamy tylko jedną warstwę. Przygotowaliśmy 20 inspiracji. Zobaczcie! 📢 Memy po meczu Czechy - Polska: Santos jak Mickiewicz, ma już swoje Dziady. Nie ma premii, nie ma gry! [25.03] Polscy kibice wychodzący ze stadionu Fortuna Arena w Pradze, gdzie kadra Fernando Santosa przegrała z Czechami 1:3 w eliminacjach Euro 2024, nie mieli wesołych min. Niektórzy skandowali znane hasło: "Polacy nic się nie stało”. Internauci byli mniej wyrozumiali dla piłkarzy reprezentacji, komentując ich występ memami. "Nie ma premii, nie ma gry!". Obejrzyjcie je w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Dawny dworzec "Kraków Główny" dziś zionie pustką. Tak wyglądał kiedyś 12 października 1844 roku położono kamień węgielny pod budowę dworca kolei żelaznej w Krakowie, który służył podróżnym aż do początku XXI wieku, kiedy to w 2014 roku PKP wyprowadziło się do nowoczesnej hali pod peronami kolejowymi. Dziś w części budynku znajduje się siedziba Biblioteki Kraków, można było zobaczyć tu także wystawę budowli z klocków Lego. Dawny dworzec kolejowy figuruje w wykazie nieruchomości, które PKP oferuje na wynajem. Póki co neorenesansowy budynek, który kiedyś witał setki podróżnych, zionie pustką. Zobaczcie, jak wyglądało to miejsce sto lat temu i tuż po tym, jak przestało pełnić funkcję dworca. 📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awans. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje.

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 25.03.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Piękna willa w słonecznym Los Angeles jest warta fortunę Alicja Bachleda-Curuś na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiele lat temu aktorka próbowała podbić świat Hollywood. Popularność przyniosła jej główna rola w "Ondine". To właśnie na planie dramatu poznała Colina Farella, z którym ma syna Henrego Tadeusza. Chłopiec ostatnio z tatą pojawił się na gali Oscarów i wzbudził zainteresowanie opinii publicznej oraz samej Nicole Kidman. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. 📢 Te znaki zodiaku czekają pieniądze i szczęście w marcu. Tym znakom będzie się powodzić - mamy najnowszy horoskop Niektórzy ludzie wierzą w moc gwiazd, wierzą, że w układzie ciał niebieskich zapisany jest nasz los. Ten los, to co nas czeka, potrafią odczytać astrologowie. Mamy najnowszy horoskop na marzec - te znaki zodiaku będą miały szczęście, powodzenie i szansę na pieniądze.

📢 Na te aplikacje w telefonie musisz uważać. Należy samodzielnie usunąć je z telefonów Samsung, Xiaomi i innych Wykradają dane z telefonu, spowalniają działanie systemu, atakują natarczywymi reklamami. Na te aplikacje w telefonie musisz uważać. Je trzeba samodzielnie usunąć z telefonów komórkowych. Jakie aplikacje są uznane za niebezpieczne? Zobacz, które aplilacje zostały usunięte ze Sklepu Play. 📢 Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj? WYNIK na żywo [transmisja online] Miami 2023 Tenis. Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie obejrzeć mecz Huberta Hurkacza? Tu znajdziecie informację na temat tego, kiedy i gdzie gra polski tenisista: sprawdź relacje i transmisje na żywo meczów Huberta Hurkacza oraz wyniki jego występów na kortach. Plany startowe Hurkacza aktualizujemy na bieżąco. Teraz Polak gra w turnieju Indian Wells. Poniżej podajemy daty i godziny jego spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo dzisiaj - turniej ATP 1000.

📢 MEMY po meczu Czechy - Polska. Już po 3 minutach było 2:0. Koszmarny początek eliminacji Euro 2024. Michniewicz śmieje się z Santosa Reprezentacja. Od porażki 1:3 rozpoczął swój debiut w roli selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santos. Biało-Czerwoni już po trzech minutach rywalizacji przegrywali 0:2. Koszmar, żenada, blamaż. Internauci na reprezentacji Polski nie zostawili suchej nitki. Oto najlepsze memy po spotkaniu w Pradze. 📢 Klęska w meczu mecz Polska - Czechy. Fernando Santos zorientował się, w co wdepnął [MEMY] Wielu ekspertów mówiło o dziecinnie łatwej grupie eliminacyjnej do Mistrzostwa Europy 2024, tymczasem już w pierwszym meczu Polska dostała srogie lanie od Czech. Słynny portugalski trener Fernando Santos rozpoczął pracę z reprezentacją Biało-Czerwonych od blamażu. I pomyśleć, że po mundialu w Katarze polscy piłkarze liczyli na kilkadziesiąt milionów złotych premii. Zobaczcie, jakie memy tworzą kibice.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najlepsze MEMY o wędkarzach. Sezon 2023 [25.03] Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Ulicami miasta przeszła Droga Krzyżowa. Myśleniczanie biorą w niej udział od lat Uliczna Droga Krzyżowa zgromadziła tłum myśleniczan. W piątek (24 marca) wieczorem przeszli z kościoła pw. św. Brata Alberta do kościoła pw. Narodzenia NMP w Myślenicach. Hasło przewodnie tegorocznej Drogi Krzyżowej brzmiało: „Do kiedy mamy czas?”. Jak co roku podczas tego Misterium Męki Pańskiej na trasie aktorzy, czyli członkowie grup oazowych z obydwu myślenickich parafii zainscenizowali sceny kolejnych stacji Drogi Krzyżowej. Taka Droga Krzyżowa jest tu odprawiana już od lat 90-tych XX wieku.

📢 Z góry już widać, jak będzie wyglądał nowy deptak na al. Róż w Nowej Hucie. Brakuje tylko zieleni i małej architektury ZDJĘCIA Prace przy rewitalizacji "serca" Nowej Huty trwają już od września ubiegłego roku. Stary beton został zerwany. Położono już nowe alejki, a resztę placu wysypano ziemią. Niedługo mają się tu pojawić trawniki, a w centralnej części zakwitną róże. Zobaczcie, jak z góry wygląda zarys nowej odsłony al. Róż. 📢 Kraków. Ogródki działkowe na Wzgórzach Krzesławickich znikają z powierzchni ziemi! Radny alarmuje, że prace mogą być nielegalne Na pierwszym planie ciężki sprzęt, a w tle pola uprawne i... zniszczone altany na terenie ogródków działkowych. Takie obrazki można w ostatnich dniach oglądać w rejonie ulicy Petofiego na Wzgórzach Krzesławickich. Radny miejski alarmuje, że trwają tam prace wyburzeniowe. Możliwe, że są nielegalne.

📢 Przystanek Grzegórzki: Blacha i beton pasują do zabytkowego Krakowa? Gdzie ruchome schody? ZDJĘCIA Coraz bliżej ukończenia jest budowa przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki. Inwestycja budzi wiele emocji wśród mieszkańców. Komentują, że spodziewali się obiektu, który będzie się wyróżniał architekturą, stanie się współczesnym symbolem centrum Krakowa, a widzą blaszane ściany i coraz więcej betonu. Przyszli pasażerowie wypominają też brak ruchomych schodów, zwracając uwagę, że perony są na wysokości drugiego piętra. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wygląda przystanek Kraków Grzegórzki. Oceńcie sami, czy to obiekt na miarę stolicy Małopolski. 📢 Kolej z Krakowa do Myślenic. Umowa na sfinansowanie projektu linii podpisana W piątek (24 marca) w Myślenicach podpisano umowę na sfinansowanie projektu budowy połączenia kolejowego Kraków – Myślenice. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+”. Sygnatariuszami umowy są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Kolejnym krokiem, planowanym na kwiecień br. jest ogłoszenie przetargu na opracowanie tego projektu.

📢 Tunel z przejazdem pod zakopianką. Przetarg na nowy układ drogowy pod Krakowem Przejazd pod zakopianka w formie tunelu oraz trzy kładki dla pieszych maja powstać w Libertowie w gminie Mogilany. Główne cele inwestycji to poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt i przebudowę układu drogowego. 📢 Wiosenne wycieczki w Tatry. TOP 10 łatwych i przyjemnych tras dla rodzin z dziećmi. Tam miło spędzicie czas i nie zmęczycie się za bardzo Gdzie zdecydowanie należy wyjść, przyjeżdżając na krótki weekendowy wypad do Zakopanego? Zastanawiasz się, co zrobić z wolnym czasem, by nie spędzić go tylko na spacerowaniu po deptaku pod Giewontem lub, co gorsza, objadaniu się i zasypianiu przed telewizorem? Nie zmarnuj wolnego czasu. Warto ruszyć na krótki spacer, który zapewni nam niezapomniane wrażenia estetyczne. A gdzie, jak nie w góry! Zobaczcie TOP 10 łatwych i przyjemnych tras w Tatrach i z widokiem na góry! Zapewniamy, że będziecie zachwyceni!

📢 Kolejostrada całkowicie zmieniła centrum Krakowa. Już niedługo otwarcie. Najnowsze zdjęcia W Krakowa trwają intensywne prace związane z dobudową dodatkowych torów dla kolei aglomeracyjnej. W związku z tym wybudowano estakady, mosty, przebudowano wiadukty. Powstały nowe przystanki kolejowe, a istniejące zmodernizowano. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec tego roku. Przejdź do GALERII, by zobaczyć kolejostradę na odcinku z Dworca Głównego do przystanku w rejonie ul. Wielickiej. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Nowe listy gończe 24.03.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były fryzury! 24.03.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Kraków. Ruina dawnego portu nad Wisłą zamieni się w Marinę Krakowską z hotelem oraz biurami. Będzie unijne dofinansowanie? Jest gotowa dokumentacja projektowa, niezbędna do wybudowania na zaniedbanych terenach nieopodal mostu Kotlarskiego Mariny Krakowskiej. Odpowiedzialny za wartą około 100 mln złotych wielką inwestycję Zarząd Infrastruktury Sportowej zapowiada, że będzie aplikował o unijne dofinansowanie na jej realizację. W ramach zadania powstanie także hotel. O port z prawdziwego zdarzenia zabiegali m.in. krakowscy armatorzy. 📢 Kozłów. Poświęcili groby dwóch polskich rodzin, które ratowały Żydów Na cmentarzu w Kozłowie (powiat miechowski) zostały w czwartek poświęcone dwa groby, w których spoczywają członkowie rodzin wymordowanych przez Niemców za pomoc Żydom. Uroczystość zainaugurowała ogólnopolskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. 📢 Ryszard Niemiec spoczął w Alei Zasłużonych na Rakowicach. Świat sportu i dziennikarstwa pożegnał Wybitnego Krakowianina Wielkie tłumy przedstawicieli środowisk dziennikarskich i sportowych oraz władz miasta Krakowa pożegnały Ryszarda Niemca. Pogrzeb zasłużonego redaktora naczelnego "Dziennika Polskiego", "Tempa" i "Gazety Krakowskiej", a także wieloletniego prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej odbył się w czwartek 23 marca 2023 roku na cmentarzu Rakowickim. - Spocząłeś w Alei Zasłużonych obok Wisławy Szymborskiej, Marka Grechuty, starego wiślaka Adama Musiała. Myślę, że się będziesz tu dobrze czuł, rozmawiał z nimi tak, jak lubiłeś, stosując swoje ulubione słowo aliści - pożegnał dziadka wzruszony wnuk Rafał Miżejewski, dziennikarz radia ZET.

📢 Szansa na tanie mieszkanie. Licytacje KOMORNICZE w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 23.03.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Perełki wśród fuszerek [23.02.3023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez policję w Małopolsce. Oni nie płacą na swoje dzieci! Oto mężczyźni i kobiety których poszukuje małopolska policja za niepłacenie alimentów. W naszym zestawieniu prezentujemy osoby, które mimo nakazu sądowego zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny i nie wypłacają na rzecz własnego dziecka (lub dzieci) należnych pieniędzy. Widziałeś ich? Daj znać policji! Dane pochodzą z policyjnej strony poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 22.03.2023 r. 📢 Tak mieszkają najbogatsi w Krakowie. Luksusowe domy i mieszkania na sprzedaż za grube miliony! 22.03.2023 Tarasy widokowe, spa, sale kinowe, kryte baseny, sauny i ogromne ogrody - takie luksusy wydają się poza zasięgiem przeciętnego śmiertelnika. Mogą się nimi jednak cieszyć nabywcy ekskluzywnych nieruchomości, które są wystawione na sprzedaż w Krakowie. Zobacz zdjęcia mieszkań i domów, które są dostępne na rynku!

📢 Horoskop miłosny i finansowy na marzec 2023! Tym znakom zodiaku poszczęści się na wiosnę! 22.03.2023 HOROSKOP WIOSENNY 2023. Jedno jest pewne, tegoroczna wiosna to czas ogromnych zmian. Co konkretnie czeka poszczególne znaki zodiaku? Kto będzie miał szczęście w miłości i zdrowiu, a kto zarobi sporą sumę pieniędzy? Sprawdź, co według gwiazd czeka Cię w najbliższym czasie! 📢 W Krakowie można kupić mieszkanie za połowę ceny! Warto skorzystać Najemcy lokali gminnych, które wybudowano lub nabyto przed 1 stycznia 1999 r., mają możliwość ich wykupienia. Bonifikata, z jaką można pozyskać mieszkanie na własność, wynosi od 23 do 50 proc. Przyjmowanie wniosków w tej sprawie potrwa do końca tego roku. 📢 Woda to skarb. Dbamy o niego, czy raczej go marnotrawimy? Debata "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej" Woda do skarb. O tym nikogo nie trzeba przekonywać. Tak jak i o tym, że bez wody nie ma życia. Wciąż jednak pozostaje pytanie, co my z tym skarbem robimy? Dbamy o niego, czy raczej go marnotrawimy. 22 marca, z okazji „Światowego Dnia Wody”, gościliśmy w murach historycznego, pracującego już od 1901 roku, Zakładu Uzdatniania Wody Bielany. To jeden z diamentów w koronie Wodociągów Miasta Krakowa.

📢 Wspaniałe stulecie odc. 227. Mustafa planuje zabójstwo. Streszczenie odcinka [24.03.23] Hürrem znajduje dla Sulejmana nową nałożnicę. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z jej myślą. Mustafa z kolei planuje morderstwo. kogo chce zabić? Przeczytaj streszczenie 227. odcinka "Wspaniałego stulecia". 📢 Najładniejsze i najłatwiejsze w uprawie krzewy kwitnące. Polecamy 15 krzewów, z którymi poradzi sobie każdy. Zobacz, co warto wybrać! Kwitnące krzewy warto mieć w ogrodzie. Niekiedy wydają się one wymagające, ale wcale tak nie jest. Jest sporo przepięknych krzewów, które mają minimalne wymagania, znoszą mróz, suszę i inne trudne warunki. Niektórym trzeba zapewnić minimum opieki, ale i tak nie zajmie nam to dużo czasu ani wysiłku. Trzeba jednak wiedzieć, co posadzić. Polecamy najładniejsze kwitnące krzewy, które jednocześnie są bardzo łatwe w uprawie.

📢 Proszowice. Roztańczony Dzień Patrona w Szkole Podstawowej nr 2 [ZDJĘCIA] Szkoła Podstawowa ner w 2 Proszowicach obchodziła Dzień Patrona – 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego. Wydarzenie było jednocześnie okazją do zaprezentowania efektów projektu, w ramach którego szkoła otrzymała dofinansowanie do zorganizowania szkolnego zespołu tanecznego.

📢 Najgorętsza fanka Napoli wyznała miłość do Chwiczy. Obiecała rozebrać się do naga, jeśli klub wygra Ligę Mistrzów Napoli, które pewnie zmierza po Scudetto, nie gorzej sobie radzi w Lidze Mistrzów. Po losowaniu ćwierćfinału Champions League, w którym Napoli zmierzy się z AC Milan, włoska aktorka i słynna fanka „Partenopei”, Paola Saulino nie posiadła się z zachwytu. 📢 Dziewięciu lekarzy z Krakowa wśród najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie [14.03.2023] Dziewięciu lekarzy z Krakowa znalazło się w pierwszej setce prestiżowego rankingu. Chodzi o Listę Stu 2022 - najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. 📢 Kamil i Ewa STOCHOWIE – to już 13 lat małżeństwa! Zobacz, jak bardzo się zmienili od ślubu ZDJĘCIA 2023 Kamil Stoch ma 35 lat, ale absolutnie nie zamierza zwalniać na skoczniach. Walczy w kolejnym sezonie Pucharu Świata, a sporo dzieje się także w jego prywatnym życiu. W 2021 roku w wywiadzie przeprowadzonym na okoliczność podpisania kontraktu sponsorskiego opowiadał m.in. o swoim związku z Ewą Bilan-Stoch. W 2023 roku świętują już 13. rocznicę małżeństwa! Obejrzyjcie w GALERII, jak się przez ten czas zmieniali. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Myślenice kiedyś i dziś. Mamy zdjęcia sprzed lat i z dziś. Zobacz, jak zmieniło się miasto Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej.

📢 Wawel Kraków. 104 lata historii, wicemistrzostwo Polski. Mocna drużyna była tu jeszcze niedawno! Zdjęcia retro Wawel Kraków. Piłkarski wicemistrz Polski z 1953 roku (jako OWKS Kraków), przez dziesięciolecia jeden z najważniejszych klubów na futbolowej mapie Krakowa. Jeszcze w latach 90. występował przez trzy sezony na zapleczu ekstraklasy (II liga, grupa wschodnia), w rozgrywkach 1996/97 i 1997/98 zajmując miejsca w czołowej "szóstce". Mecze na stadionie przy ul. Podchorążych oglądało nierzadko po kilka tysięcy ludzi, z reguły preferujących miejsca na drewnianej, zabytkowej trybunie. Końcówka XX wieku dla piłki nożnej w wojskowym klubie nie była jednak dobrym czasem - spadek do III ligi, potem szybko spadek z III ligi (2000). W poprzedniej dekadzie Wawel sporo czasu spędził w "okręgówce", a teraz - szkoda nawet wspominać - jest w klasie B. Postanowiliśmy przypomnieć dzięki naszym fotograficznym archiwom lepsze czasy piłki nożnej w Wawelu.

📢 Horoskop dzienny 2022 rak, byk, ryba. Horoskop na dziś - poniedziałek, 6 czerwca. Sprawdź, co się dzisiaj wydarzy 7.06.2022 Horoskop dzienny 2022 na poniedziałek, 6 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka! 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

