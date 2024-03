Przegląd prasy 26.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Krakowie świętowano białoruski Dzień Wolności. Przez miasto przeszedł marsz ”?

Prasówka 26.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Krakowie świętowano białoruski Dzień Wolności. Przez miasto przeszedł marsz W Krakowie trwają uroczystościach z okazji białoruskiego Dnia Wolności, które odbywają się w dniach 23-25 marca. To właśnie 25 marca minęła 106 rocznica proklamowania niepodległego państwa - Białoruskiej Republiki Ludowej. Z tej okazji, jak co roku Białorusini mieszkający w Polsce - zwłaszcza ci, którzy wywodzą się ze środowiska niezależnej, demokratycznej opozycji – obchodzą białoruski Dzień Wolności.

📢 40 mln zł na zabytki w Krakowie. Dzięki SKOZK remont czeka m.in. pomnik Kościuszki na Wawelu, lampy gazowe w Sukiennicach, Dom Ohrensteina Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa podzielił blisko 40,3 mln zł, jakimi w tym roku dysponuje na remonty i prace konserwatorskie. Z jego wsparciem ma być realizowanych 97 przedsięwzięć. Na wzgórzu wawelskim m.in. będzie kontynuowany remont Wieży Zegarowej katedry, ale też konserwatorzy zajmą się Bastionem Władysława IV z pomnikiem konnym Tadeusza Kościuszki. W Sukiennicach zaplanowano remont i uruchomienie unikatowych lamp gazowych. Dzięki dotacjom ma odzyskiwać świetność ponad 20 kamienic, w tym w końcu - bo ten remont od lat jest wyczekiwany - Dom Ohrensteina na rogu ul. Stradomskiej i Dietla.

📢 Podkrakowska szkoła dostała imię Komisji Edukacji Narodowej i sztandar. Uczniowie przygotowali historyczne widowisko Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czubrowicach miał swoje wielkie święto. W Niedzielę Palmową, 24 marca 2024 roku otrzymał imię Komisji Edukacji Narodowej oraz sztandar. To szkoła, którą przed laty gmina oddała w prowadzenie Fundacji Elementarz, a w obecnej kadencji w 2019 roku samorząd ją odzyskał i rozwija.

Prasówka 26.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [26.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 25.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 25.03.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Masowe zwolnienia w Krakowie. Pracę straciło już ponad 1000 osób. Czarny scenariusz także w fabryce MAN-a w Niepołomicach? W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2024 roku zatrudnienie w krakowskich firmach straciło 1005 pracowników. Największe masowe zwolnienia przeprowadzono w międzynarodowych korporacjach: Aptiv Services Poland (370 osób), PepsiCo (198), Octopus Energy Kraków (317). Ogromne obawy o miejsca pracy pojawiały się także w koncernie MAN w Niepołomicach, zatrudniającym ponad 2600 osób. Pracownicy giganta boją się, że zwolnienia mogą objąć nawet kilkaset osób, przede wszystkim z linii produkcyjnej. 📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację.

📢 Konkurs palm w Zielonkach. Najpiękniejsze, największe, najbardziej tradycyjne, a przede wszystkim naturalne Konkurs na najpiękniejszą palmę w Zielonkach jest organizowany od dziewięciu lat. Mieszkańcy przynoszą swoje ręcznie robione palmy do poświęcenia w kościele, ale stają też z nimi do konkursu. Jedni robią artystyczne palny, inni jak najbardziej tradycyjne, ale wszystkie z naturalnych materiałów. Podczas konkursu są oceniane i zwracane właścicielom, bo trzeba je zanieść do domu, bo gałązki palm to symbol odradzającego się życia, są błogosławieństwem dla domowników.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrel Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Napisał pracę o swoich bohaterskich prapradziadkach. Wygrał ogólnopolski konkurs 24 marca jest obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Kilka dni przed tą datą Nikodem Szydłowski z Grębocina w gminie Nowe Brzesko odebrał w Archiwum Akt Nowych nagrodę za pierwsze miejsce w konkursie „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…” w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych. Został nagrodzony za pracę "Bohaterowie II wojny światowej z Rudna Dolnego, o których zapomniano..." , poświęconą jego prapradziadkom, którzy w czasie II wojny światowej zostali zamordowani za pomoc udzielaną Żydom.

📢 Walia - Polska 2024. Poznaj piękne WAGs (żony i partnerki) piłkarzy reprezentacji Walii Mecz Walia - Polska w finale barażów o awans do piłkarskich mistrzostw Europy rozegrany zostanie 26 marca w Cardiff. Zwycięzca wywalczy przepustkę na Euro 2024. Zawodnicy naszego rywala mogą liczyć na wsparcie z trybun Millenium Stadium swoich żon i partnerek życiowych. Poznaj WAGs (wives and girlfriends) piłkarzy reprezentacji Walii.

📢 Kraków. Koparka zrównała z ziemią ogródek kwiatowy, który w centrum miasta pielęgnowali mieszkańcy – Mieszkańcy ul. Dojazdowej są wstrząśnięci. Przez dziesięciolecia uprawiali ogródek kwiatowy na działce, której są dziś współwłaścicielami. To miejsce zostało już doszczętnie zniszczone przez koparkę. Prace odbywają się tam od kilku dni nie tylko bez zgody mieszkańców, ale też bez pozwolenia na budowę – mówi radny Łukasz Gibała. Zapowiedział już interpelację w tej sprawie.

📢 To dziś najmodniejsze miejsce w Krakowie. Takiego klimatu jak na Starym Kleparzu nie ma nigdzie indziej. To znacznie więcej niż targ Stary Kleparz to już jedno z ostatnich takich miejsc w centrum Krakowa, gdzie można poczuć swojski klimat, miejskie życie, zobaczyć mieszkańców i z nimi porozmawiać. Na zakupy zjeżdżają tu ludzie z całego miasta, pojawiają się też turyści i miłośnicy dobrego jedzenia. To nie tylko plac targowy, ale także miejsce spotkań, gdzie można zatrzymać się i odpocząć od codziennej gonitwy przy filiżance kawy czy kieliszku wina. Szczególna atmosfera jest tam przed świętami. To również tu najczęściej prowadzą bezpośrednią kampanię wyborczą kandydaci na prezydenta Krakowa. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 348. Cayetana wprowadza swoje rządy. Streszczenie odcinka [06.04.2024] Victor ma opiekę w szpitalu. Odwiedza go Maria Luisa. Felipe nie ma powodów do radości - okazuje się, że jego rodzina nie ma pieniędzy. Dlaczego? Przeczytaj poniższe streszczenie 348. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 346. Casilda miała udział w zamachu. Streszczenie odcinka [04.04.2024] Leandro nie może się przemóc, aby pójść do szpitala. Z kolei Rosinia próbuje zorganizować pogrzeb. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 346. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Bieg Kościuszkowski. Politechnika Krakowska na sportowo upamiętniła swojego patrona Politechnika Krakowska już po raz 46. na sportowo upamiętniła swojego patrona Tadeusza Kościuszkę. Wydarzenia sportowe poprzedziły uroczystości historyczne na Rynku Głównym w Krakowie. Obejrzyjcie zdjęcia z Biegu Kościuszkowskiego, który odbył się w poniedziałek 25 marca na głównym kampusie uczelni. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 25.03.2024 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Tak planowali Kraków! Zobacz, jak kiedyś projektanci wyobrażali sobie dzielnice, osiedla i budynki Zanim powstanie osiedle lub zabudowana zostanie dana część miasta, wcześniej musi powstać projekt, który zostanie odwzorowany w miniaturze. Takich makiet w latach 50., 60. i 70. powstało mnóstwo. Jedne zostały zrealizowane w postaci np. osiedli, na których żyją dziś mieszkańcy Krakowa, a inne zostały zapomniane. Sami zobaczcie, jak wyobrażano sobie poszczególne części miasta około 50 lat temu. 📢 Linia kolejowa z Krakowa do Myślenic. Z dostępu do pociągów skorzystać będą mogli również mieszkańcy trzech podkrakowskich gmin PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na zaprojektowanie nowej linii kolejowej Kraków-Myślenice. Dzięki inwestycji mieszkańcy powiatu myślenickiego zyskają szybkie połączenie ze stolicą regionu. To jedna z trzech inwestycji planowanych w Małopolsce w ramach rządowego „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 roku”.

📢 Będą nowe tężnie solankowe. Korzystanie z wpływu solanki na zdrowie dotuje województwo małopolskie Małopolskie tężnie solankowe powstaną w tym roku w 17 gminach na terenie województwa. Z tego w podkrakowskich gminach aż w siedmiu miejscach. To nowe inwestycje cieszące się zainteresowaniem mieszkańców. Będą m.in. w Krzeszowicach, Zabierzowie, Iwanowicach, Wieliczce, Gdowie, Myślenicach i Raciechowicach. 📢 Kraków. Wypadek na skrzyżowaniu ul. Powstańców i Reduta. Zderzenie trzech samochodów Skrzyżowanie ulicy Reduta z Powstańców - zderzenie trzech samochodów osobowych, na miejscu pracują wszystkie służby. Zablokowany jeden pas w kierunku Powstańców. Występują spore utrudnienia w ruchu, zalecamy zachowanie ostrożności! 📢 AKACJOWA 38 odcinek 340. Victor pragnie poślubić Marię Luisę. Streszczenie odcinka [26.03.2024] Teresa jest świaodma tego, że nie zachowuje się fair w stosunku do niektórych osób. Z kolei Victor czuje obowiązek poślubienia Marii Luisy. Co na to jej ojciec? Koniecznie przeczytaj streszczenie 340. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Konwencja Trzeciej Drogi w Nowym Brzesku. Ciężko zasypać stare podziały Niedzielna konwencja Trzeciej Drogi w Nowym Brzesku miała być najważniejszym wydarzeniem przedwyborczym ugrupowania w powiecie proszowickim. Plan nie do końca się udał, gdyż na spotkanie nie dotarł zapowiadany wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Zatrzymały go obowiązki, związane z przelotem rosyjskiej rakiety nad Polską. W ten sposób wojna w Ukrainie wmieszała się w proszowicką kampanię przed wyborami samorządowymi. 📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] 25.03 Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Horoskop dzienny na 25 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 25 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Horoskop dzienny na 26 marca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 26 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Szokująca historia z Olkusza. Wnuczka znęcała się nad swoją 82-letnią babcią. Posiniaczoną i wygłodzą kobietę znalazł policjant W tym domu już wcześniej dochodziło do przemocy. Dlatego dzielnicowy postanowił sprawdzić, co słychać u starszej pani - 82-latki. Zastał ją posiniaczoną i z opuchniętą twarzą leżącą w łóżku, z którego nie potrafiła samodzielnie wstać. Pijana wnuczka siedziała w pokoju obok, krzyczała i jeszcze ubliżała babci. Na wniosek policji i prokuratury Sąd Rejonowy w Olkuszu zastosował wobec 41-latki dwa miesiące aresztu. Podejrzana usłyszała zarzuty znęcania i rozboju. Może jej grozić nawet 12 lat pozbawienia wolności. 📢 Muzeum Archeologiczne w Krakowie – na progu wielkich zmian Muzeum Archeologiczne w Krakowie, w przededniu 175. rocznicy powstania (2025 r.), rozpoczęło wielki proces zmian w historycznej siedzibie przy ulicy Senackiej. Pierwszy etap jest na ukończeniu i jest związany z realizacją projektu inwestycyjnego pn. Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej. Polegał on na adaptacji poddasza, które dotąd nie było użytkowane.

📢 Natychmiast odinstaluj te aplikacje – lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS. Mogą być na twoim telefonie, a ryzyko jest duże Aplikacje mobilne na smartfony cieszą się dużą popularnością, ale niestety również cyberprzestępcy wykorzystują we własnych celach. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które zawierają wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące nam zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno. 📢 Klasa okręgowa Kraków. Niespodzianki na inaugurację rundy wiosennej 2024 Meczami w miniony weekend (23-24 marca 2024 ) drużyny z trzech grup klasy okręgowej Kraków rozpoczęły rundę wiosenną. Nie zabrakło niespodzianek, dzięki którym walka o awans już na początku drugiej części sezon stała się ciekawsza. 📢 Polska - Walia. Przypuszczalny skład na finał baraży w Cardiff o awans na Euro 2024 Mecz Walia - Polska, który zdecyduje o tym, która z drużyn zagra na mistrzostwach Europy, odbędzie się we wtorek 26 marca o godzinie 20.45. Michał Probierz podejmie decyzję o składzie dopiero po ostatnim treningu, który odbędzie się w Cardiff w poniedziałek wieczorem. My już teraz pokusiliśmy się o wytypowanie zestawienia drużyny, która wybiegnie na spotkanie z Walią o Euro 2024. Sprawdź skład na mecz Walia - Polska w galerii, przesuwaj zdjęcia w prawo.

📢 Dworki i wille w powiecie krakowskim na sprzedaż. Oto najpiękniejsze pałacyki. Sprawdź cenę i lokalizację Zamieszkać w dworku lub w pałacyku? To z pewnością marzenie niejednej i niejednego z nas. Teraz można je spełnić i zamiast ograniczać się do zwiedzania zabytkowych willi, kupić ją i w niej zamieszkać. Tuż pod Krakowem można znaleźć klimatyczne domy z duszą. Oto najciekawsze z nich. Przejdź do galerii i sprawdź oferty!

📢 TOP 15 najdroższych apartamentów i willi do kupienia w Krakowie. Aby tu mieszkać trzeba być milionerem Apartamenty, wille i mieszkania w Krakowie za miliony? Zainteresowani zakupem najdroższych mieszkań w mieście mają w czym wybierać. Stolica Małopolski zdecydowanie może "pochwalić" się mieszkaniami, których ceny często są bardzo wysokie. Nietrudno zgadnąć też, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Mieszkania szczególnie te najdroższe dedykowane są dla tych, dla których cena nie gra roli. Oto najdroższe wille i apartamenty w Krakowie. Zobaczcie sami!

📢 TOP 15 miejsc na marcowy wypad bez tłumów. Te miejsca w Małopolsce zwiedzisz bez turystów wokół. Propozycje na wiosenny spacer Rezygnacja z urlopu w takich miejscach w Małopolsce jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn przez tłumy turystów to znany powód. Co prawda zimowy sezon dobiega końca, ale za to wiosenna pogoda zachęca do spacerów i pieszych wycieczek. Gdzie zatem udać się, aby ominąć tłumy turystów? Oto TOP 15 naszych propozycji. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę w marcu. 📢 Inez Ciałowicz z Krakowa I wicemiss Polska Miss 2023 robi karierę w internecie. Małopolanka wzięła udział w teledysku Pablo Tybori Inez Ciałowicz jeszcze w ubiegłym roku wzięła udział w konkursie piękności Polska Miss 2023, w którym stanęła na podium i zdobyła koronę oraz tytuł I Wicemiss Polska 2023. Krakowianka nie zrezygnowała ze swojej szansy i postanowiła wykorzystać swoje pięć minut. Wicemiss nieustannie bierze udział w sesjach zdjęciowych, a ostatnio wystąpiła także w teledysku. Zobaczcie sami!

📢 TOP 10 stacji wulkanizacyjnych w Krakowie według Google. Te miejsca polecają klienci Nadchodząca wiosna to znak dla kierowców, że powoli nadchodzi czas w którym należy zaplanować wymianę opon w swoim samochodzie z zimowych na letnie. Zazwyczaj miłośnicy czterech kół z niecierpliwości wyczekują tego momentu bacznie obserwując zapowiadane prognozy pogody. Gdzie jednak w Krakowie udać się na wymianę opon? Oto TOP 10 stacji wulkanizacyjnych w Krakowie polecanych przez użytkowników Google.

📢 Forum Przestrzenie przechodzą do historii. Popularny klub nad Wisłą ma zostać zamknięty 24 marca to ostatni dzień działalności legendarnej klubokawiarni Forum Przestrzenie, działającej od 11 lat w dawnym hotelu Forum. Taką informację nieoficjalnie potwierdziliśmy u osób związanych z tym klubem nad Wisłą. 📢 TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie. Najlepsze lokale widokowe idealne na spotkania i podziwianie panoramy miasta na 2024 r. Kawiarnie i restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie. Oto TOP 12 restauracji i kawiarni widokowych w Krakowie!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Kupić mieszkanie w Krakowie czy pod Krakowem? Oto najnowszy raport dotyczący cen Niemal 340 tys. zł - tyle można zaoszczędzić, kupując dwupokojowe M pod Krakowem. Coraz częściej podmiejskie lokalizacje lub dzielnice znacznie oddalone od centrum stają się jedyną szansą na własne mieszkanie. Czy zainteresowani zakupem mają jednak w czym wybierać? Jak wygląda oferta deweloperów budujących pod Krakowem, a jak w samej stolicy Małopolski Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili to sprawdzić.

📢 Tłumy na ulicach miasta. Na wspólnej modlitwie podczas 18. Nowohuckiej Drogi Krzyżowej zebrało się wiele osób To już 18. raz gdy mieszkańcy bardzo licznie zgromadzili się na Nowohuckiej Drodze Krzyżowej. W Niedzielę Palmową wieczorem znów wspólnie zebrano się na modlitwie niosąc krzyż ulicami Nowej Huty. - Jak będą wyglądały moje wybory i jak potoczy się moje życie – to zależy od odpowiedzi na pytanie: „Kim ma być dla mnie Jezus?” – mówił bp Robert Chrząszcz podczas 18. Nowohuckiej Drogi Krzyżowej. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 25.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wielkanoc 2024. Najlepsze, sprawdzone, pyszne ciasta na wielkanocny stół naszych Czytelników [PRZEPISY] Wielkanocne ciasta - sprawdzone przepisy. Nie wyobrażamy sobie świąt Wielkiej Nocy bez pysznych ciast. Baby drożdżowe, kolorowe mazurki czy serniki. Kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie jeszcze ciasta można przygotować na Wielkanoc. Sprawdzone przepisy naszych Czytelników.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 W Krakowie mamy już miasto 15-minutowe. To ulica Kalwaryjska, gdzie czas się zatrzymał. Tu jest WSZYSTKO! Miasto 15-minutowe, idea o której dużo się mówi, ale niewiele z niej wynika, szczególnie w Krakowie. Utopia, w której mieszkaniec ma 15 minut drogi piechotą do wszystkich najpotrzebniejszych miejsc - pracy, szkoły, usług, sklepów, rekreacji itd. Nie musi korzystać z auta, jest pięknie. Krakowa jednak tak nie zaprojektowano, ale... nie do końca. Chodźcie z nami na spacer mocno zrujnowaną ul. Kalwaryjską. Czy to przypadkiem nie jest właśnie kawałek 15-minutowego Krakowa? W niektórych miejscach czas się zatrzymał, bo np. pozostały resztki... wypożyczalni kaset wideo czy punktu z doładowaniami do komórek. W innych wciskają się nowoczesne punkty usługowe i apartamentowce. Skrollujcie i patrzcie na te cuda...

📢 Kraków. Zaginiony promieniotwórczy defektoskop poszukiwany na... śmietniku w Nowej Hucie. Nocna akcja służb W weekend z placu budowy trasy S7 został skradziony defektoskop (urządzenie pomiarowe o wysokim stopniu promieniowania). W niedzielną noc służby zostały zaalarmowane i zadysponowane na osiedle Na Wzgórzach - w wiacie na śmieci miało znajdować się skradzione urządzenie. Strażacy zostali wezwani przez policję. Przez noc trwała akcja służb na miejscu - między innymi JRG 6 Kraków zastęp Mobilab (ciężki samochód rozpoznawczo-pomiarowy do wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych (CBRNE) oraz Kadeci Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Okazało się, jednak, że nie była to poszukiwana groźna zguba. Śledztwo policji i poszukiwania trwają nadal... 📢 Remonty i korki w Krakowie. Nadchodzą poważne zmiany na al. Solidarności w Nowej Hucie Trwa wymiana krawężników oraz obrzeży w rejonie skrzyżowania al. Solidarności z ul. Bulwarową w Krakowie (na tzw. agrafce). Drogowcy wykonują również podbudowę pod miejsca postojowe oraz remontują peron przystankowy – obowiązują jednostronne zawężenia jezdni. W przyszłym tygodniu wymienione zostaną krawężniki przy torowisku – do dyspozycji kierowców pozostaną zewnętrzne pasy ruchu. Remonty trwają też w innych częściach Krakowa, najpoważniejsze w rejonie ronda Polsadu z powodu budowy tramwaju do Mistrzejowic. A tymczasem w mieście mamy spore korki - stoi A4 od wysokości Kurdwanowa aż po Kryspinów, zatory na al. 29 Listopada, Nowohuckiej, rondzie Matecznego, Surzyckiego, Wielickiej, Zakopiańskiej i Kamieńskiego.

📢 Kraków. Okolice zapuszczonej pętli przy Prądnickiej zmieniają się. Powstaje Ogród Krakowianek, planowany jest skatepark Trwa budowa Ogrodu Krakowianek w pobliżu pętli autobusowej. Ten teren w sąsiedztwie Alei Trzech Wieszczów od lat czekał na zagospodarowanie. Kiedyś były plany, by przebudować całej skrzyżowanie, udrożnić ruch, stworzyć parking podziemny - ale te plany kurzą się w urzędniczych szufladach. Będzie jednak bardziej zielono, teren spacerowy przy pętli i forcie zamieni się w zagospodarowaną przestrzeń, a po drugiej stronie na wysokości ulicy Zbożowej ma powstać skatepark.

📢 Wichura zniszczyła stoiska przygotowane na niedzielny JAJmark na Rynku w Skawinie. Miejsce pod dachem znalazło się na targowisku Niedzielę JAJmark na Rynku w Skawinie został w ostatniej chwili przeniesiony na zadaszony plac targowy. Sobotnia wichura zerwała namioty nad stoiskami, postawionymi na Rynku.

Centrum Kultury i Sportu nie chciało odwoływać kiermaszu, tylko znalazło miejsce na zadaszonym placu targowym. Wystawcy specjalnie się do niego przygotowywali. Tuż przed światami Wielkiej Nocy wielu z nich nie znalazłoby nabywców na ich ich rękodzieła i produkty.

📢 Niepokojąca informacja o ładunku w samolocie. Samolot lądował w Krakowie w asyście straży pożarnych Liczne pojazdy strażackie pojawiły się przed lotniskiem Kraków-Balice w niedzielny wieczór. Pierwsze informacje mówiły o ładunku wybuchowym na pokładzie. Przed lądowanie dla zastępów straży zorganizowano zbiórkę przed budynkiem administracji. Przybyły liczne pojazdy strażackie. Okazało się jednak, że samolot z Paryża nie lądował awaryjnie. 📢 Wielkanocny Jarmark Tradycji z konkursem palm i zbiórką żywności. Tu zawsze pamiętają o ubogich mieszkańcach Wielkanocny Jarmark Tradycji w Krzeszowicach zaczynał się w Niedzielę Palmową w deszczu i śniegu. Ale organizatorzy i uczestnicy zwłaszcza od degustacji wielkanocnych smakołyków postarali się, żeby było gwarno, kolorowo, wesoło. Na Rynku stanęły stragany ze smakołykami wielkanocnymi, wędlinami, serami, łakociami oraz ozdobami świątecznymi, oryginalnymi dekoracjami. O degustacje wspaniałych, tradycyjnych potraw zadbały gospodynie w ramach Krzeszowickiego Koszyka Wielkanocnego.

📢 Kibice Hutnika na meczu ze Stalą. Urodziny nie całkiem spokojne Hutnik Kraków - Stal Stalowa Wola. Na ten mecz, rozgrywany w niedzielę 24 marca, kibice nowohuckiej drużyny przygotowali oprawę niestandardową. Uczcili Krzysztofa Świątka - żywą legendę klubu, a następnie 74. rocznicę powstania Hutnika. Mimo to, atmosfera na trybunach wcale nie była pozytywna, a był nawet moment, w którym służby ochrony użyły gazu pieprzowego wobec kibiców starających się wykonać jakąś krzywą akcję.

📢 Pożar domu pod Krakowem. Pracowało siedem jednostek strażackich W niedzielę kilka minut przed godziną 13.00 strażacy otrzymali wezwanie do pożaru domu mieszkalnego w Polekarcicach (gmina Koniusza). 📢 AKACJOWA 38 odcinek 338. Martin chce zamordować don Felixa. Streszczenie odcinka [23.03.2024] Maria Luisa nie pamięta poprzedniego wieczoru. O czym będą mówić mieszkańcy Akacjowej? Gdzie ma zamieszkać Teresa? Przeczytaj poniższe streszczenie 338. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Krakowski Półmaraton Marzanny 2024. Ponad 2600 biegaczy na trasie pożegnało zimę i powitało wiosnę. Znajdźcie się na zdjęciach W niedzielę (24 marca) odbył się Krakowski Półmaraton Marzanny 2024. Kapryśna pogoda nie odstraszyła amatorów biegania. Zawody, których start i meta były usytuowane na Błoniach, cieszyła się dużym zainteresowaniem, sklasyfikowanych zostało ponad 2600 uczestników! Zobaczcie, co działo się na trasie. Wzięliście udział w tej wyjątkowej imprezie? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Niedziela palmowa w Krakowie. Niezwykły korowód przeszedł ulicami miasta. Odbył się też konkurs palm na Rynku Głównym W niedzielę palmową 24 marca, na Rynku Głównym w Krakowie odbył się tradycyjny konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Ulicami miasta przeszedł też tradycyjny korowód. 📢 Pucheroki chodzą po domach i ulicach. Kwietna Niedziela to ich dzień. Przebierańców można podziwiać pod Krakowem Pucheroki, chłopcy w kolorowych szpiczastych czapach, kożuchach z laskami i koszyczkami pojawiły się na ulicach gminy Zielonki, a zwłaszcza Bibic. Ci przebierańcy w każdą Niedzielę Palmową odwiedzają domy recytują stare, dziwaczne oracje, uderzają laskami o podłogę i proszą gospodynie o datki do koszyczka. Jedni dają pieniądze, inni słodycze lub owoce. Dzisiejsze pucheroki naśladują dawnych żaków krakowskich.

📢 Miechów, Siedliska. Pamięć o rodzinie Baranków wciąż żywa Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, w Miechowie i pobliskich Siedliskach upamiętniono rodzinę Baranków, ofiary niemieckiego terroru. Pięcioro członków rodziny, w tym dwoje dzieci, zostało zamordowanych przez Niemców w marcu 1943 roku za pomoc ukrywającym się Żydom. 📢 Krakowski Bieg z Dystansem Dla Małych Serc 2024. Znajdźcie się na zdjęciach Krakowski Bieg z Dystansem "Dla Małych Serc" za nami. W niedzielę (24 marca 2024 roku) w Krakowie do rywalizacji przystąpiło ponad 1000 osób z Polski i zagranicy. Wzięliście udział w tej imprezie? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Aleksander Zniszczoł dzisiaj na podium PŚ w lotach w Planicy, Piotr Żyła też wysoko. Wygrał fenomenalny Huber Skoki narciarskie dzisiaj oglądaliśmy po raz ostatni w tym sezonie. Finałowe zawody Pucharu Świata w Planicy stały na wysokim poziomie i do końca trzymały w napięciu. Patrząc na wyniki konkursu lotów, był to najlepszy występ Polaków w zimowej kampanii 2023-2024, bo 3. miejsce zajął Aleksander Zniszczoł, a 5. był Piotr Żyła. W efektownym stylu wygrał Daniel Huber.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz przepisy na pyszne obiady na marzec 2024. Obiady tanie i szybkie Co na obiad? Jeżeli nie masz pomysłu na obiad – zebraliśmy dla Was 15 przepisów na obiady, które zawsze warto przygotować. Francuska zupa cebulowa, pizza z patelni, szybkie chili con carne z nachosami, pierogi ziemniaczane, lekkie dania z makaronem – to tylko niektóre propozycje na obiady!

📢 Proszowianka ma nowy zarząd. Prezes był kandydatem na burmistrza Piłkarze Proszowianki przegrali w sobotę na inaugurację rundy wiosennej ze Świtem w Krzeszowicach 1:2. Jednak ważniejszy w kontekście dalszego funkcjonowania klubu jest wybór jego nowych władz, który nastąpił kilka godzin później. Na czele siedmioosobowego zarządu stanął Mateusz Gajda. Urodzony w 1988 roku jest najmłodszym prezesem w historii Proszowianki i pierwszym, który może się pochwalić tytułem doktora.

📢 Tak żyje i mieszka Luna. Wystąpi na Eurowizji! Jaka jest prywatnie? Ma wyjątkowy wizerunek sceniczny, uwielbia jogę i jest wegetarianką! Luna wykonując piosenkę „The Tower” zaprezentuje Polskę na najbliższej edycji Eurowizji. Młoda piosenkarka ma bardzo charakterystyczny wizerunek sceniczny i przebojem wdarła się pierwsze strony gazet. Sprawdzamy, jak na co dzień żyje i mieszka wschodząca gwiazda muzyki. Wiemy, że lubi podróże, fascynuje się jogą i jest wegetarianką. A do tego pochodzi z rodziny milionerów! Kliknij w galerię zdjęć i zobacz prywatne zdjęcia Luny. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sławomir i Kajra. Na scenie jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? Ma piękny dom, ale czy "czuć pinondz"? Cześć, tu Sławomir! – to przywitanie słyszał niemal każdy. Jak żyje i mieszka słynny Sławomir Zapała, gwiazda Rock Polo, autor takich hitów jak „Miłość w Zakopanem” i „Weselny pyton”? Pochodzący z Krakowa muzyk na co dzień mieszka ze swoją żoną Kajrą - Magdaleną Kajrowicz i synem Kordianem w pięknym domu. To szczęśliwy mąż i kochający ojciec, który uwielbia spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną. Ostatnio wystąpił po raz kolejny w trakcie koncertu sylwestrowego w Zakopanem i poderwał tłumy, a statnio zaprezentował nowy utwór "Kolorowy film". Słynni muzycy na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Mogą pochwalić się pięknym domem, w którym wychowują syna. Czuć u nich "pinondz"? Jacy są prywatnie? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Dom Katarzyny Dowbor na wsi - tak mieszka była prowadząca "Naszego nowego domu". Pokaże metamorfozę własnego domu Katarzyna Dowbor wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Zdaje się, że w podwarszawskiej wsi odnalazła w końcu spokój i azyl. Sama dziennikarka przyznaje, że obecny dom podoba jej się najbardziej ze wszystkich i w mediach społecznościowych zachwyca się naturą i otoczeniem. Ostatnio przekazała fanom informację, że pokaże jego metamorfozę w telewizji! Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień była prowadząca programu "Nasz nowy dom". 📢 Stół wielkanocny naszych przodków. Zobacz archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku Jak świętowali Wielkanoc nasi przodkowie? Tak jak my! Na wielkanocnych stołach nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej, jajek i kolorowych mazurków. Zebraliśmy dla Was archiwalne zdjęcia z lat trzydziestych XX wieku. Zobaczcie, jak wtedy prezentowały się wielkanocne stoły i co można było na nich znaleźć. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie.

📢 Kraków. Święto ZHP Chorągwi Krakowskiej 2024 na Rynku Głównym ZDJĘCIA W sobotę, 23 marca, na Rynku Głównym w Krakowie zgromadzili się harcerze, uczestniczący w obchodach Święta ZHP Chorągwi Krakowskiej. Uroczystość w sercu miasta poprzedzona była złazem, połączonym z grą o bohaterach. Zobacz, jak harcerze prezentowali się podczas uroczystego apelu w centrum. ZDJĘCIA 📢 Widowiskowa akcja charytatywna druhów z gminy Wielka Wieś. Strażacki Marsz na rzecz zdrowia małej Zosi Żurek Kolumna strażaków z różnych jednostek gminy Wielka Wieś i sąsiednich podkrakowskich gmin przemaszerowała przez dwie wioski Giebułtów i Prądnik Korzkiewski. Odbył się tam 5,5-kilometrowy Strażacki Marsz na rzecz zdrowia Zosi Żurek, małej dziewczynki, która choruje na stwardnienie guzowate i padaczkę. Czeka ją kosztowna operacja i leczenie w niemieckiej klinice. Strażacy postanowili pomóc, a żeby zwrócić uwagę na tę zbiórkę zorganizowali widowiskowy marsz po malowniczych terenach Doliny Prądnika.

📢 Niesamowite zające pod Krakowem. Takie można wyczarować ze słomy na warsztatach ekologicznych ZDJĘCIA Słomiane zające i jajka wielkanocne zdobione sznurkiem powstały w remizie OSP Rudnie podczas warsztatów ekologicznych "EKO Stroik", których cykl właśnie się zakończył. Te ozdoby świąteczne należą do wyjątkowo udanych! 📢 Wichura w powiecie krakowskim. Połamane drzewa, zablokowane drogi. Samochód uderzył w drzewo powalone na jezdnię W powiecie krakowskim silny wiatr też dał się we znaki, głownie w gminach Liszki i Mogilany. W Liszkach zablokowana została droga przez powalone drzewa. Strażacy natychmiast pojechali i usuwali skutki wichury. 📢 Ciało człowieka w ciężarówce pod Krakowem. Przyjechał zza granicy i został znaleziony martwy na punkcie kontroli pojazdów W Modlnicy w gminie Wielka Wieś na punkcie kontroli pojazdów przy drodze krajowej nr 94 znaleziono ciało człowieka w samochodzie ciężarowym. Jak dowiedzieliśmy się od świadków zdarzenia - policjanci zainteresowali się tym pojazdem, bo stał na zakazie. To samochód na bułgarskich tablicach rejestracyjnych. Wiadomo było tylko tyle, że jedna z podkrakowskich straży pożarnych została wezwana do pomocy w otwarciu samochodu.

📢 Kandydat na prezydenta Konrad Berkowicz zapowiadał obalenie smoka biurokracji, metro za dwa schabowe i brał kobiety na ręce Show z rockową muzyką, ekspresyjnymi przemówieniami i długą kolejką do zdjęć z kandydatem na prezydenta Krakowa - tak wyglądała wielka konwencja samorządowa Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców, która odbyła się w sobotę (23 marca) w Starej Zajezdni przy ul. Św. Wawrzyńca. Głównym bohaterem wieczoru był kandydat na prezydenta Krakowa Konrad Berkowicz. 📢 V liga, grupa zachodnia. Pięć goli, czerwone kartki i zwroty akcji w hicie Radziszowianka - Pcimianka W meczu 16. kolejki grupy zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej, pierwszej w rundzie wiosennej 2024, Radziszowianka Radziszów przegrała z sąsiadem w tabeli Pcimianką Pcim. Oto relacja i zdjęcia z tego spotkania.

📢 Przebierańcy-pucheroki i świąteczne pyszności na Wielkanocnym Kiermaszu z jajem pod Krakowem Na dorocznym Wielkanocnym Kiermaszu z jajem w gminie Wielka Wieś w sobotę, 23 marca, nie zabrakło ozdób świątecznych i smakołyków wielkanocnych. A kolorowe pucheroki, czyli chłopcy przebierańcy w bibułkowych czapach z koszykami w ręku głosili swoje oracje. Prosili o datki prezentując dawny zwyczaj żaków krakowskich, którzy w Niedziele Palmową odwiedzali podkrakowskie gospodynie zbierając jedzenie na święta. Wydarzeniu patronuje "Dziennik Polski".

📢 Wielka wichura w Krakowie. Połamane drzewa lądowały na autach. Jest mnóstwo szkód Wielka wichura przeszła przez Kraków. Spływają kolejne informacje o wielkich szkodach. W Nowej Hucie drzewo zawaliło się na zaparkowane samochody. W innej części miasta drzewo spadło na przejeżdżający samochód. W Prokocimiu z kolei wiatr urwał balustradę balkonową! "Ponad 200 interwencji Straży Pożarnej i miejskich służb w związku z silnym wiatrem. Usuwane są przede wszystkim powalone drzewa, leżące konary i uszkodzone fragmenty budynków" - informują krakowscy urzędnicy. 📢 Niezły odlot na Podhalu. Zobaczcie jak pięknie rozkwitło niebo nad nowotarską ziemią Gigantyczna świnka na dobre rozgościła się nad podhalańską ziemią. Nie ona zresztą jedna. Podczas 3. Małopolskiego Festiwalu Balonowego, który potrwa do 24 marca, towarzyszy jej blisko 30 powietrznych gigantów. Odlotowa Małopolska to malownicze trzydniowe święto miłośników balonów i lotnictwa. Jego bazą jest pięknie położone lotnisko w Nowym Targu.

📢 Wielkie sprzątanie Rudawy z błogosławieństwem zwierząt i zarybianiem rzeki. Mieszkańcy przyszli z psami i żółwiem Akcja wielkiego sprzątania zaczęła się na Rynku w Rudawie. To już ósma edycja tego przedsięwzięcia, na której wprowadzony został nowy, ciekawy element - błogosławieństwo zwierząt. Sołtys Rudawy Marcin Cieślak zaprosił mieszkańców ze swoimi pupilami. Dzięki temu na Rynku zrobiło się gwarno, wesoło. Swoje punkty do zrealizowania miała tu także Społeczna Straż Rybacka - Klub Przyjaciół Rudawy - zarybianie rzeki. Mamy zdjęcia.

📢 Ekstremalna Droga Krzyżowa. Pielgrzymi wyruszyli w trudzie, ciemnościach i milczeniu. Nocą przejdą 40 km albo więcej Pielgrzymi wyruszają w piątkowy wieczór, 22 marca, na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Mają do pokonania jednej nocy ponad 40 km, ale są też trasy na 50 km, 60 km i znacznie dłuższe. Z sześciu krakowskich kościołów wychodzą na 33 trasy, a w całej Małopolsce na setki tras. To droga krzyżowa, więc biorą ze sobą krzyż, mniejszy lub większy najczęściej prowizoryczny zbity z dwóch kawałków drewna czy grubszych patyków. Na czoło mała lampka, a do plecaka płaszcz od deszczu, kanapka i niewielki termos z herbatą, choć ten pod koniec trasy wydaje się zbyt ciężki.

📢 Te produkty zniknęły z półek w Biedronce, Lidlu i Polo Markecie. Sanepid wycofał je ze sprzedaży! Aktualna lista GIS 22.03.2024 GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione. 📢 Kampania przed wyborami samorządowymi. Najdziwniejsze hasła i plakaty wyborcze Już za niecały miesiąc wybory samorządowe. W całej Polsce trwa kampania wyborcza, a kandydaci na różne sposoby starają się walczyć o głosy mieszkańców lokalnych społeczności. Z całego kraju do sieci trafiają przykłady najoryginalniejszych i najdziwniejszych plakatów i haseł wyborczych. Oto niektóre z nich. 📢 Spowiedź wielkanocna 2024. Gdzie i o której do spowiedzi przed świętami w Krakowie? Przypominamy również wiernym o spowiedzi świętej, aby nie odkładać jej na ostatnie chwile Wielkiego Tygodnia - apelowali w ostatnią niedzielę księża z parafii Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w krakowskich Bronowicach. Takie przypomnienia padają zresztą w trwającym Wielkim Poście w większości kościołów. Ale wiele zabieganych osób ustawia się do konfesjonału właśnie w ostatnich dniach przed świętami. Sprawdziliśmy, jaki mają obecnie plan dyżurów sakramentu pojednania wybrane krakowskie kościoły.

📢 Pogrzeb ks. Stanisława Maślanki, emerytowanego proboszcza parafii w Zabierzowie. Żegnały go tłumy parafian. Maryję prosił: "Bądź moją matką" Parafianie kościoła pw. św Franciszka z Asyżu w Zabierzowie pożegnali swojego byłego, emerytowanego proboszcza zmarłego ks. prałata Stanisława Maślankę. Miał 82 lata i 57 lat posługi kapłańskiej. Był druhem honorowym i kapelanem ochotniczych straży pożarnych w gminie Zabierzów. Został pochowany na tutejszym cmentarzu. 📢 120 żołnierzy złożyło przysięgę na proszowickim Rynku Na Rynku w Proszowicach złożyli w sobotę przysięgę żołnierze dobrowolnej służby zasadniczej 6 Batalionu Dowodzenia z Krakowa. Batalion jest spadkobiercą tradycji 6. Brygady Desantowo-Szturmowej, która patronuje Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowicach. Na uroczystości nie mogło zatem zabraknąć również szkolnego pocztu sztandarowego. 📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

