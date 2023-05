Przegląd prasy 26.05.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia [26.05.2023]”?

Prasówka 26.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia [26.05.2023] "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 W krakowskiej Alei Gwiazd odsłonięto gwiazdę Jana A.P. Kaczmarka Na bulwarze Czerwieńskim u stóp Wzgórza Wawelskiego w czwartek, 25 maja, odsłonięta została gwiazda i odcisk dłoni wybitnego kompozytora, laureata Oscara – Jana A.P. Kaczmarka. - To niewiarygodne, będę sąsiadem Wawelu. Obok Wisła i cała historyczna kraina zapierająca dech w piersiach - napisał Jan A.P. Kaczmarek w liście odczytanym przez jego żonę Aleksandrę Twardowską-Kaczmarek.

📢 Nie żyje Jolanta Ciosek. Była wieloletnią współpracownicą Działu Kultury "Dziennika Polskiego" W czwartek, 25 maja, zmarła nasza serdeczna koleżanka redakcyjna – Jolanta Ciosek. Przez wiele lat współpracowała z Działem Kultury „Dziennika Polskiego”.

Prasówka 26.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Żonę znalazł poza programem. Niedawno został ojcem - zdjęcia [26.05.2023] Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Teresa Werner wygląda jak bogini. Piosenkarka kusi urodą i rozpala zmysły [26.05.2023 r.] Teresa Werner jest absolutną gwiazdą polskiej sceny muzyki rozrywkowej. Piosenkarka ma na swoim koncie wiele szlagierów, których słuchają miliony Polaków. 65-letnia artystka oprócz talentu wokalnego może pochwalić się nienaganną sylwetką. Teresa Werner jest w świetnej formie i wciąż zachwyca urodą swoich fanów. Zobacz, jak na co dzień wygląda królowa śląskich szlagierów!

📢 Gmina Proszowice. Woda z gminnego wodociągu niezdatna do picia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach uznała, że woda płynąca w tutejszym wodociągu nie nadaje się do celów spożywczych z powodu stwierdzenia obecności bakterii z grupy clostridium. Gmina zapewnia z kolei, że dokonała przepięcia wodociągu na ujęcia znajdujące się w gminach Radziemice i Pałecznica. 📢 Miechów. Janina Bergander spoczęła w rodzinnym grobowcu Na cmentarzu w Miechowie została w czwartek (25 maja) pochowana Janina Bergander. Honorowa Obywatelka Miechowa, jedna z najbarwniejszych postaci miasta na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Zmarła 19 maja w tutejszym hospicjum. W lipcu skończyłaby 102 lata. 📢 Mapa wojny. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę. Gdzie toczą się walki? Mija 456. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Gubernator rosyjskiego Biełgorodu ostrzegł mieszkańców przed powrotem do domów po nocnych atakach na budynki Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Rosjanie w ciągu minionej doby dokonali wielu ataków rakietowych przy użyciu różnego rodzaju pocisków. Atakowane były zarówno obiekty cywilne, jak i wojskowe.

📢 Kamil Stoch. Tak zmieniała się nasza gwiazda skoków narciarskich. Zobacz zdjęcia sprzed lat skoczka z Zębu [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Kamil Stoch to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców, 25 maja obchodzi obchodzi 36. urodziny. W skokach narciarskich od ponad dekady liczy się w walce o najwyższe laury, jest trzykrotnym mistrzem olimpijskim. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z jego kariery i życia "pozasportowego". Nasi fotografowie uwiecznili największe sukcesy, jak również spotkania z młodzieżą, lot myśliwcem F16, czy wizytę w... zakładzie karnym. Zobacz, jak zmieniał się przez lata Kamil Stoch, jak wyglądał, gdy jeszcze nie było bohaterem skoków. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Krakowska straż pożarna obchodzi 150-lecie istnienia. "Wszyscy wiemy, jak bardzo Polacy szanują straż pożarną" Krakowska straż pożarna świętowała jubileusz 150-lecia działalności. Z tej okazji w czwartek, 25 maja, odbyły się okolicznościowe uroczystości w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. o godz. 11. w Bazylice Mariackiej. Następnie na Rynku Głównym w Krakowie odbył się uroczysty apel podczas którego wręczono odznaczenia i awanse. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych. – Dziś Kraków powierza opiece straży pożarnej nie tylko swoich mieszkańców, ale też miliony gości oraz bezcenne skarby dziedzictwa historycznego - mówił prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

📢 Język angielski na egzaminie ósmoklasisty 2023. Co było? Jakie zadania? Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi z języka angielskiego Czwartek, 25 maja, to ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Prawie 43 tys. uczniów szkół podstawowych z Małopolski zmierzyło się dziś z językiem obcym. 99,4 proc. z nich wybrało język angielski, a jedynie 0,5 proc. niemiecki. Egzamin rozpocznie się punktualnie o godzinie 9 i potrwa 90 minut. Po godzinie 13 opublikujemy tu arkusz CKE z egzaminem z języka angielskiego wraz z odpowiedziami.

📢 Mężczyzna wpadł do szamba w gminie Skała. Przyleciało po niego pogotowie lotnicze W Barbarce w gminie Skała doszło do niecodziennego zdarzenia. W czwartek, 25 maja mężczyzna podczas prac wpadł do szamba. Na pomoc mu wezwano strażaków zawodowych z Krakowa oraz okolicznych jednostek, pogotowie naziemne i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, które odtransportowało go do szpitala.

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Zobacz! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Ptasia grypa pod Krakowem i w mieście. Ograniczenia i nakazy obowiązują w kilku powiatach W związku z potwierdzeniem na terenie powiatu myślenickiego jednego ogniska wysoce zjadliwej ptasiej grypy, a na terenie powiatu wielickiego dwóch takich ognisk wydane zostały rozporządzania w sprawie zwalczania tejże grypy. Gminy, które, zgodnie z tymi rozporządzeniami wojewody małopolskiego, leżą na terenie stref objętych zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), informują o ograniczeniach obowiązujących na ich terenie. Na razie robią to na stronach internetowych, ale w terenie, przy drogach wjazdowych mają się pojawić stosowne tablice informujące o strefach objętych zakażeniem.

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 Powiat proszowicki. Propozycje na ostatni majowy weekend Majowa aura do tej pory raczej nie rozpieszczała, ale prognozy mówią, że nadchodzący weekend ma być słoneczny. Z takich zapowiedzi ucieszą się zapewne organizatorzy sobotnich i niedzielnych wydarzeń zaplanowanych w powiecie proszowickim. 📢 Horoskop na czerwiec 2023. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion 25.04.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 25.04.2023. 📢 Soda jest tania i kupisz ją w sklepie spożywczym. Zwalczy mszyce, mrówki i chwasty. Polecamy łatwe przepisy na opryski z sody Soda oczyszczona ma wiele pożytecznych właściwości, a przy tym jest tania i łatwo ją kupić. Przydaje się m.in. do domowych wypieków, ale jest bardzo przydatna także w ogrodzie. Łatwy do przygotowania oprysk z sody pomoże pozbyć się m.in. mszyc, mączlików i mączniaka. Sam proszek – usunie mrówki i chwasty, sprawi też, że kwiaty w wazonach będą trwalsze. Sprawdź przepis na oprysk z sody i zobacz, jak jeszcze stosować ten produkt w ogrodzie. Radzimy też, na co koniecznie zwrócić uwagę, żeby nie zaszkodzić roślinom.

📢 Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. W oferciem.in. samochody, narzędzia, sprzęt budowlany, sportowy i medyczny a także opał [25.05.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy, autobusy i ciężarówki. Są też motocykle i pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy i budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, sportowy a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 25.05.2023. 📢 Pijana zakonnica - oryginalne ciasto z biszkoptowym spodem. Zachwyci gości! Zobacz przepis Chcesz zaskoczyć gości oryginalnym ciastem - zarówno jego smak, jak i nazwa mocno intrygują. Wypróbujcie nasz sprawdzony przepis. Jedno jest pewne - wszystkim zapadnie w pamięć. 📢 Kraków. Koperty na Krupniczej, a czy nie miał to być deptak bez samochodów? Na wyremontowanym już odcinku Krupniczej, od Teatru Bagatela do ul. Loretańskiej, wymalowano... koperty do parkowania. A przecież ta przestrzeń miała być wolna od samochodów. Pojawiły się ławki, drzewa, nowy bruk, a tymczasem mieszkańcy dziwią się, że stworzono miejsca do pozostawiania aut. Pytamy Zarząd Dróg Miasta Krakowa skąd ten pomysł? Jednym to nie przeszkadza, innych razi.

📢 Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023 - arkusz CKE, zadania, ODPOWIEDZI. "Egzamin był dość prosty" Po egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, przyszedł czas na matematykę. To właśnie z "królową nauk" uczniowie zmierzyli się 24 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusz z zadaniami. Sprawdź, jak ci poszło. U nas znajdziesz odpowiedzi i rozwiązania zadań z egzaminu ósmoklasisty z matematyki. 📢 Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023: ODPOWIEDZI I ROZWIĄZANIA zadań. Sprawdź, jak ci poszło! 24.05.2023 Za nami egzamin ósmoklasisty z matematyki. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusz z zadaniami. Dzięki uprzejmości "Matematyka Gryzie" w tym artykule znajdziesz odpowiedzi i rozwiązania zadań. Czy egzamin był trudny? Sprawdź!

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 25.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Kraków. Oleandry w ruinie. Tak zapuszczono Muzeum Czynu Niepodległościowego Prawie 200 eksponatów z Muzeum Czynu Niepodległościowego trafiło nieco ponad miesiąc temu do magazynów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Przed całkowitą dewastacją uratowane zostały cenne muzealia, ale w tragicznym stanie jest także sam budynek na Oleandrów 3. Tak wyglądały wnętrza muzeum prowadzonego przez Krystiana Waksmundzkiego tuż przed egzekucją postanowienia ministra kultury. 📢 Duża zmiana! Oszklony stadion Wisły Kraków już prawie gotowy na igrzyska europejskie ZDJĘCIA Do finiszu zbliżają się prace związane z przebudową Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie, który za niespełna miesiąc ma być areną ceremonii rozpoczęcia Igrzysk Europejskich 2023. W efekcie przeprowadzonych prac zmienił się przede wszystkim wygląd elewacji sportowego obiektu.

📢 Rekrutacja 2023 w Krakowie. Takie były progi punktowe w najpopularniejszych klasach w technikach rok temu TOP 10 Absolwenci podstawówek w rekrutacji do szkół średnich co roku chętniej wybierają licea niż technika, jednak również w tych ostatnich pewne klasy są wręcz oblegane. Trwa właśnie tegoroczny nabór do szkół ponadpodstawowych. Zanim przekonamy się, które placówki i jakie profile klas (czy znów te dla przyszłych informatyków i programistów?) tym razem cieszą się największą popularnością, postanowiliśmy przypomnieć klasy-hity w technikach sprzed roku. Ile punktów pozwalało się do nich dostać? Jaka była konkurencja? Takie zestawienie prezentujemy na kolejnych slajdach w naszej galerii. 📢 Zaginęła mieszkanka gminy Skawina. Kazimiera Janik wyszła z domu i kontakt z nią się urwał W gminie Skawina trwają poszukiwania starszej kobiety, 69-letniej Kazimiery Janik z Rzozowa. Jak poinformowała rodzina jest zagrożenie zdrowi i życia. Do pomocy w poszukiwaniach zaangażowano jednostki straży OSP.

📢 Kraków. Ściął betonowy słup na Reymonta, który runął na inny samochód Kraków, ul. Reymonta, w kierunku centrum. Kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad pojazdem uderzając w słup energetyczny który się złamał uszkadzając inny pojazd. Brak osób poszkodowanych, służby na miejscu, występują utrudnienia w ruchu. 📢 Tak mieszka Magdalena Boczarska z Mateuszem Banasiukiem. Luksusowy apartament aktorów w sercu stolicy. Zajrzyj do domu Magdaleny Boczarskiej Magdalena Boczarska to popularna aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa. Lubiana polska gwiazda jest też od niedawna ambasadorką znanej marki biżuterii. Zaglądamy do komfortowego apartamentu Magdy Boczarskiej, w którym mieszka wraz z partnerem i synkiem. Koniecznie zobacz dwupoziomowe mieszkanie aktorki.

📢 Pamiętasz jeszcze kuchnie z PRL-u? Zobacz zdjęcia i sprawdź, czy kojarzysz sprzęty z lat 60. 70 i 80. Wróciła moda na kredensy i prodiże W PRL-u wnętrza kuchni Polaków często były bardzo do siebie podobne, bo meble i akcesoria produkowano na masową skalę. Nawet upolowanie w sklepie podstawowych sprzętów było dużym wyzwaniem i często rodacy załatwiali je po znajomości, czyli „spod lady”. Nie przeszkadzało to jednak, żeby wyczarowywać w kuchni PRL-owskie smakołyki – blok czekoladowy, szyszki z ryżu, flaki czy zimne nóżki w galarecie. Zobacz, jakie meble i sprzęty królowały w kuchniach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz kultowy prodiż, młynek do kawy i makutrę z PRL-u.

📢 Co zrobić z rabarbaru? Oto 7 przepisów na pyszne ciasta i desery z rabarbarem. Są tak smaczne, że palce lizać Mamy dla ciebie 7 najlepszych przepisów na ciasta i desery z rabarbarem, które zachwycą twoich gości. To m.in. błyskawiczne ciasto z rabarbarem, muffiny, beza Pavlova i popularne ciasto z rabarbarem i budyniem. Z naszymi wskazówkami krok po kroku, każdy z tych przysmaków zrobisz bez najmniejszych problemów. Przekonaj się, jakie są pyszne i wypróbuj nasze przepisy z rabarbarem. 📢 Uniejów Rędziny. Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi wkroczyła w kolejny etap W środę (24 maja) budowa wiaduktu nad linią LHS w małopolskim Uniejowie Rędzinach wkroczyła w kolejny etap. Rozpoczęło się układanie belek, stanowiących ustrój nośny wiaduktu. To na nim zostanie następnie wykonana żelbetowa płyta pomostu.

📢 Pora na truskawki. Oto 9 przepisów na ciasta i desery z truskawkami, które zachwycą Twoich gości. Smakują obłędnie Szukasz pomysłu na wypieki z truskawkami? Mamy dla ciebie 9 najlepszych przepisów na pyszne ciasta i desery z tymi owocami. To m.in. ciasto jogurtowe z truskawkami i kruszonką, truskawkowa panna cotta i rolada z kremem z serka mascarpone i truskawek. Takie słodkości z pewnością będą hitem na każdej imprezie, pikniki i grillu. Przekonaj się, jakie są wyśmienite i wypróbuj nasze przepisy z truskawkami.

📢 Miechów. Kapelan przypomina historię szpitala. I nie tylko… Z okazji przypadającej w przyszłym roku 40. rocznicy otwarcia Szpitala św. Anny w Miechowie ukazała się monografia, zawierająca historię placówki oraz szeroko rozumianej służby zdrowia i opieki społecznej w mieście. Jej autorem jest ks. Stanisław Latosiński, od 32 lat szpitalny kapelan.

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste. 📢 Wypadek autobusu MPK pod Krakowem. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na podwórko, są osoby ranne W środę, 24 maja około godz. 8 doszło do wypadku autobusu MPK na ul. Słowiańskiej w Woli Zachariaszowskiej w gminie Zielonki. Kierowca autobusu linii 227 stracił panowanie nad pojazdem. Wjechał na jedną z prywatnych posesji. Podróżowało nim 12 osób, w tym uczniowie na egzamin ósmoklasisty.

📢 Proszowice. Rodziny zastępcze potrzebne od zaraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach rozesłało kolejny apel, którego celem jest pozyskanie rodzin zastępczych. W tych, które istnieją, brakuje miejsc. Tymczasem dzieci, odbieranych rodzicom biologicznym decyzją sądów, stale przybywa. 📢 Zobacz, jak zmieniły się Myślenice. Miasto na zdjęciach sprzed lat i z dziś 23.05.2023 Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej. 📢 Cały ten zgiełk. Janusz Filipiak diagnozuje świat Z niezrozumiałych przyczyn książka ta nie wzbudziła dyskusji. A powinna. Przeczytałam z opóźnieniem - i z zapartym tchem - opowieść prof. Janusza Filipiaka „Dlaczego się udało. Filozofia i strategie twórcy Comarchu”. To po części autobiografia, a po części esej o stanie świata. Wspomnienia pierwszych lat transformacji przeplatają się z analizą strategii budowania firmy projektującej systemy informatyczne. Dziś w Comarchu pracuje niemal 7 tysięcy osób na 5 kontynentach i w 33 państwach. W książce znajdziemy też myśli dotyczące gospodarowania czasem, dobrego życia i wypracowania optymalnej relacji między ambicjami a ich realizacją.

📢 Wyjątkowa majówka w Lubniu. Ze wschodem Słońca, z widokiem na góry W maju w wielu miejscowościach powiatu myślenickiego i nie tylko odprawiane są majówki. Ludzie najczęściej gromadzą się popołudniami lub pod wieczór przy przydrożnych kapliczkach, aby modlić się i śpiewać pieśni maryjne. W Lubniu od kilku lat odprawiana jest wyjątkowa majówka. Jest wyjątkowa nie tylko dlatego, że zaczyna się o wschodzie Słońca. To spotkanie ma charakter religijny, ale też krajoznawczy i integracyjny.

📢 Wierzbno. Okulicki nie wylądował, ale Niemcy odparci W Wierzbnie koło Proszowic odbyła się druga część obchodów jubileuszu pięciolecia 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To właśnie na polach tej podproszowickiej miejscowości 79 lat temu wylądował ze spadochronem gen. Leopold Okulicki, patron brygady. Inscenizacja jego skoku miała być największą atrakcją wydarzenia. Niestety nie była.

📢 Proszowice. Strażacy doczekali się własnego sztandaru Podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Proszowicach tutejsza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała sztandar. Z powodu tego wydarzenia strażackie święto w Proszowicach miało większą rangę niż zwykle. 📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Na DK 94 ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym Na drodze krajowej nr 94 w Białym Kościele w gminie Wielka Wieś samochód ciężarowy z naczepą zderzył się w osobowym. Jedna osoba zginęła - to kierowca osobowego volkswagena. Wypadek miał miejsce w czwartek, 18 maja przed godz. 14. Droga została zablokowana. 3,5 godziny później zorganizowano ruch wahadłowy. 📢 Niezwykłe odkrycia na Rynku w Słomnikach. Znaleziono grób sprzed 7 tysięcy lat związany z kulturą ceramiki wstęgowej rytej Niezwyczajne odkrycie miało miejsce w Słomnikach podczas prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na Rynku. Znaleziono pochówek szkieletowy, który może pochodzić sprzed 7 tysięcy lat. Zachowało się także wyposażenie grobu - fragmenty bardzo charakterystycznej ceramiki. Są tu i inne znaleziska.

📢 Hokej MŚ Dywizji 1A 2023: wyniki, terminarz, tabela. Polacy w Nottingham walczą w mistrzostwach świata o awans do elity. Z kim grają dziś? Hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w 2023 r. odbywały się w Nottingham. Wyniki meczów 29 kwietnia - 5 maja wyłoniły drużyny, które awansowały do rozgrywek elity. W turnieju grali też Biało-Czerwoni, sprawdź terminarz, mecze, tabelę - z kiedy i z kim grali Polacy. Awans uzyskały: Wielka Brytania i Polska.

