Przegląd prasy 26.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

📢 Horoskop dzienny na 26 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 26 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Kraków. Zdewastowany grób Patryka P., który zginął w tragicznym wypadku. "Porozrzucane kwiaty i znicze" Niespełna kilka dni po pogrzebie Patryka P., który zginął w tragicznym wypadku samochodowym przy moście Dębnickim w Krakowie, jego grób został zdewastowany. Informacje potwierdził menedżer matki Patryka P. Potwierdzają to również pracownicy ZCK. Sprawa miała zostać już zgłoszona na policję.

Prasówka 26.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sprawa pani Joanny. Manifestacja pod komisariatem i apel o opamiętanie Manifestacja organizowana m.in. przez Ogólnopolski Strajk Kobiet i Queerowy Maj odbyła się we wtorek wieczorem w Krakowie. Pod hasłem „Nigdy nie będziesz szła sama. Solidarnie z Joanną” uczestnicy spotkali się pod komisariatem Policji przy ul. Królewskiej. Podobne demonstracje - które miały być odpowiedzią na głośną w ostatnich dniach sprawę pani Joanny z Krakowa - zorganizowano też w kilku dużych miastach w Polsce, w tym w Warszawie, przed Komendą Główną Policji.

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich [26.07.2023] Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem [26.07.2023] Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia. 📢 Nowe Brzesko. Samorządowcy dostali promesy na odnowę zabytków. Głównie kościołów Czternaście zadań inwestycyjnych, zgłoszonych przez samorządy powiatu proszowickiego, otrzyma dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków. Wśród obiektów, które otrzymają państwowe wsparcie, zdecydowaną większość stanowią kościoły i inne obiekty sakralne.

📢 Kraków. Mieszkańcy alarmują: woda w rzece Drwince zrobiła się zielona. Gminna spółka przekonuje: nie ma zagrożenia dla środowiska Woda w rzece Drwince, która płynie przez park Jerzmanowskich, zrobiła się zielona. Radni miejscy zaalarmowali już służby ochrony środowiska. Jednak winne całego zamieszania Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wyjaśnia, że nie ma zagrożenia dla ludzi i zwierząt. - Stosowana do barwienia wody grzewczej fluoresceina to organiczny związek chemiczny, który jest bezpieczny - przekonują nas w spółce. 📢 Kraków. Upały na zmianę z ulewami. Co się dzieje z klimatem? "Coraz więcej energii w atmosferze, coraz gwałtowniejsze zjawiska" Kilka dni temu krakowscy urzędnicy ostrzegali przed upałami i uruchamiali kurtyny wodne na placach w centrum miasta, a teraz z kolei synoptycy zapowiadają burze z gradem. Ta zmienność w pogodzie i coraz to bardziej gwałtowne zjawiska są efektem ocieplania się klimatu w całej Polsce. - W atmosferze znajduje się coraz więcej energii, na skutek czego zachodzące w niej procesy fizyczne są coraz bardziej dynamiczne, a zjawiska atmosferyczne coraz bardziej gwałtowne - przekonuje nas dr Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, która na co dzień kieruje Katedrą Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

📢 Budowane Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych rozwiąże problem jednorazowych torebek foliowych W siedzibie MPO podpisano we wtorek aneks do umowy na dofinansowanie inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aktualnie przewidywany całkowity koszt realizacji projektu szacowany jest na łączną kwotę na poziomie 245 mln złotych. - Zakład, który jest budowany zamknie cały cykl gospodarki odpadami w Krakowie - mówił w siedzibie MPK Kraków prezydent miasta Jacek Majchrowski. 📢 Oto 10 najmniejszych miast na mapie Małopolski. Niektóre mają tylko... kilkuset mieszkańców! Według stanu na dzień 1 stycznia 2023 roku w Polsce jest 979 miast, z czego 302 stanowią gminy miejskie, w tym 66 to miasta na prawach powiatu. Największym miastem w Polsce jest oczywiście Warszawa (populacja: 1 861 975), ale pewnie znacznie mniej osób wie, że najmniejsze miasto w Polsce to Opatowiec (populacja 317). Postanowiliśmy sprawdzić, jakie miasta w Małopolsce są najmniejsze pod względem ludności. Możecie być zaskoczeni!

📢 Przetwory. Sałatki na zimę do słoika. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników Sałatki na zimę do słoika. Domowe przetwory wracają do łask! Oprócz dżemów, powideł, ogórków czy papryki, warto przygotować pyszne sałatki na zimę. Kliknijcie w galerię i zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników. 📢 Przystanek Kraków Grzegórzki odmieni transport w Krakowie. Budowa jest bliska ukończenia Do końca zbliża się budowa przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki. Nowy obiekt ma dać dodatkowe możliwości związane z dojazdem do centrum miasta. Przewiduje się, że będzie to jeden z najważniejszych punktów przesiadkowych w stolicy Małopolski. 📢 Przetwory na zimę: ogórki, papryki, pomidory, kapusta. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Domowe przetwory na zimę. Domowe przetwory wracają do łask! Ogórki kiszone, marynowana papryka, przecier pomidorowy, kapusta, sałatki, grzyby… Wbrew pozorom przygotowanie własnych przetworów na zimę nie jest trudne. Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na sprawdzone, pyszne domowe przetwory! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Warszawa 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Warszawie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Warsaw Open. 📢 Iga Świątek - kiedy mecz? Gdzie oglądać Świątek? O której godzinie transmisja na żywo? WYNIK online Warszawa 2023 Iga Świątek rozgrywa kolejny świetny sezon. Rok 2023 jest dla Polki równie udany jak poprzednie, dlatego warto bardzo uważnie śledzić terminarz jej startów. Kiedy gra Świątek? Gdzie można oglądać mecze Świątek w telewizji? W tym materiale zamieszczamy kalendarz wszystkich występów tenisistki, podajemy dni i godziny jej pojedynków oraz transmisje i wyniki online. Najbliższe spotkanie Iga Świątek rozegra w turnieju Warsaw Open. Sprawdź poniżej, o której godzinie mecz Świątek w Warszawie.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Warszawa 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach Legii Warszawa.

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Takich zup jeszcze nie jadłeś! TOP 20 nietypowych zup, które posmakują każdemu [PRZEPISY] Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu. Zobacz przepisy na TOP 20 oryginalnych zup, które posmakują każdemu. 📢 Gmina Proszowice. Konkursy na dyrektorów rozstrzygnięte tylko w przedszkolach Nie udało się wyłonić kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół w Żębocinie i Szkoły Podstawowej w Klimontowie w gminie Proszowice. Powodem był brak chętnych do pełnienia tych funkcji. Natomiast w przypadku konkursów na stanowiska dyrektorów dwóch proszowickich przedszkoli komisje konkursowe wskazały na dotychczas kierujące placówkami Teresę Grzegorczyk (Przedszkole nr 1) i Magdalenę Świątek (Przedszkole nr 2).

📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym!

📢 GIS ostrzega: oto produkty wycofane z Lidla, Biedronki i Kauflandu. Natychmiast się ich pozbądź! GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione. 📢 Bójka z udziałem nastolatków pod Krakowem. Użyli pałek i gazu. Osiem osób zatrzymanych Zarzuty pobicia policjanci z powiatu krakowskiego postawili sześciu nieletnim i dwóm 17-latkom. Podejrzani zaatakowali grupkę osób w podobnym wieku, przy użyciu pałek teleskopowych i gazów pieprzowych. Od sprawców funkcjonariusze dodatkowo zabezpieczyli maczetę

📢 Miechów. Cele zakonników do odnowy. Jest dotacja Prawie 3,5 miliona złotych będzie kosztować renowacja kolejnej części zabudowań dawnego klasztoru bożogrobców w Miechowie. Tym razem prace mają objąć cele i sale, z których korzystali zakonnicy. Koszty prac w zdecydowanej większości pokryje dotacja z Rządowego Programu Odnowy Zabytków. 📢 Ta kamienica bezpowrotnie zniknęła z mapy Krakowa. Stała niemal u samych stóp Wawelu! Na przełomie XIX i XX wieku u stóp Wawelu od strony ulicy Grodzkiej znajdował się budynek, którego istnienie aktualnie bardzo trudno sobie wyobrazić. Budowla zasłaniała część Wawelu z Kurzą Stopką włącznie, co teraz byłoby wręcz nie do pomyślenia. Oto krótka historia kamienicy "Dębno". 📢 Powiat proszowicki. Trzy drogi do naprawy, cztery czekają w rezerwie Trzy gminy z powiatu proszowickiego otrzymają środki na inwestycje w ramach Funduszu Rozwoju Dróg. Cztery odcinki, o które wnioskowały samorządy, trafiły na listę rezerwową.

📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 25 do 29 lipca [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 25.07.23 W najbliższych dniach nastąpią wyłączenia prądu w wybranych rejonach Krakowa, jak również w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu zaplanowanych przez zakład energetyczny od wtorku 25 lipca do soboty 29 lipca. 📢 Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Edycja wakacje 2023 [25.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Co to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Przetwory, których nie może zabraknąć w twojej spiżarni. Smakują jak u babci! [PRZEPISY] Domowe ogórki kiszone, papryka marynowana, przecier pomidorowy. Tych domowych przetworów nie może zabraknąć w żadnej spiżarni. Zobacz, jakie jeszcze przetwory warto przygotować na zimę. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy naszych Czytelników. Smakują jak u babci! Smakują latem... 📢 Cukinia. TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników [PRZEPISY] Cukinia - przepisy. Tania, smaczna i… niskokaloryczna. Można z niej wyczarować przepyszne dania. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego! 📢 Dwie wyrwane płyty chodnikowe i zakłócanie ciszy nocnej. Krakowska straż miejska w dwa dni ujawniła 142 wykroczenia Zaledwie dwa dni, 21 i 22 lipca, wystarczyły by strażnicy miejscy na obszarze I obwodnicy, Kazimierza i bulwarów Wiślanych ujawnili 142 wykroczenia. Funkcjonariusze nałożyli 81 mandatów karnych, pouczyli 51 osób, a w 10 przypadkach skierowali sprawy do sądu. Oprócz działań wobec osób spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem, a także zaśmiecających miejsca publiczne i zakłócających ciszę nocną, strażnicy miejscy podjęli również działania wobec mężczyzny, który na ulicy Szewskiej wyrwał dwie płyty chodnikowe.

📢 Cukinia. 8 nietypowych, pysznych dań. Cukinia w roli głównej [PRZEPISY] Cukinia – przepisy. Sezon na cukinię w pełni. Jakie nietypowe dania można przygotować z tym pysznym warzywem? Kliknijcie w galerię i zobaczcie osiem niebanalnych dań z cukinią: sałatki, spaghetti z cukinii, roladki i placki.

📢 Krótkie fryzury dla pań po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato [25.07.2023] Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 25.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 25.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku. 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach. Tutaj w wakacje dzieją się cuda! [25.07] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 25.07.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka [25.07.2023] Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Tak się piło w PRL! Z sokiem lub bez, czyli o ulicznych saturatorach słów klika. Pamiętacie "gruźliczankę"? Kilka szklanek, wózek na kółkach z parasolem lub bez, butla ze sprężonym gazem i sok lub dwa do wyboru. Czasami łańcuch z kłódką. Tak się piło w PRL! Smak wody sodowej z saturatora wspominamy z sentymentem do dziś. Nazywa była złośliwie gruźliczanką. Bo kto to widział, żeby szklankę po kliencie przepłukiwać byle jak w zimnej wodzie! Ale i tak do saturatorów ustawiały się kolejki.

📢 Przetwory z ogórków na zimę. TOP 10 przetworów z ogórków gruntowych naszych Czytelników [PRZEPISY] Ogórki na zimę. Pracy z tymi przetworami nie za dużo, a możemy cieszyć się smakiem lata przez cały rok. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 sprawdzonych przepisów na przetwory z ogórków naszych Czytelników. Znajdziecie tam nie tylko receptury na kiszone ogórki, ale także na sałatki na zimę, ogórki z kurkumą czy „ogóreczki do wódeczki”, czyli na ostro. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie. 📢 Horoskop dzienny na 25 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 25 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 84. Seher trafia do szpitala. Streszczenie odcinka [08.08.23] W wyniku bójki w celi Seher trafia do szpitala. Czy jej życiu zagraża niebezpieczeństwo? Tymczasem Kiraz ucieka przed swoim bratem. Co się później wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 84. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 83. Pragnienie zabicia siostry. Streszczenie odcinka [07.08.23] Okazuje się, że pobyt w areszcie to nie jedyny problem Kiraz. Tymczasem Seher również zostaje zatrzymana. Dlaczego nie udało się jej uwolnić? Przeczytaj streszczenie 83. odcinka "Dziedzictwa" już teraz. 📢 Dziedzictwo odc. 82. Współpraca z grupą przestępczą. Streszczenie odcinka [04.08.23] Niemal wszyscy domownicy cieszą się z powrotu Seher. Dziewczyna nie wie jednak, że już niedługo będzie miała poważne problemy. Dlaczego? Czy prokurator ma dla zatrzymanej Kiraz dobre wiadomości? Przeczytaj poniższe streszczenie 82. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 145. Ataki agresji i halucynajce. Streszczenie odcinka [01.08.2023] Cayetana odwiedza Fabianę przed śmiercią. Co jej obieca? Tymczasem jedna z kobiet zaczyna mieć halucynacje. O kogo chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 145. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Zakazany owoc odc. 266. Próba zapomnienia o kobiecie. Streszczenie odcinka [25.07.23] Cagatay oraz Yildiz znowu się kłócą. Para nie może w żaden sposób się dogadać. A co tymczasem zrobi Feride? Przeczytaj streszczenie 266. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 25.07.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 25.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Postępują prace przy budowie kościoła św. Jana Pawła II na Ruczaju. Teraz czas na dzwon na wieżę nowego kościoła Dzwon na wieżę budującego się kościoła św. Jana Pawła II w Krakowie został zamówiony w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Jego koszt to 150 tys. zł z czego 90 tys. zł już udało się zebrać. Parafia zbiera teraz resztę środków na sfinansowanie dzwonu. Wielki dzwon będzie ważył tonę. Przypominamy, że budowa kościoła na Ruczaju rozpoczęła się w 2018 roku. 📢 Krótkie, mądre, nieoklepane życzenia imieninowe dla Krzysztofa, Krzyśka. Gotowe do wysłania SMS, Messenger, FB. Imieniny Krzysztofa 25.07 Życzenia imieninowe. 25 lipca imieniny obchodzi Krzysztof, złóż życzenia na imieniny! U nas znajdziesz śmieszne, oryginalne i najlepsze życzenia - wierszyki i sms-y imieninowe. Pamiętaj, Krzysztof to jedno z najpopularniejszych imion w Polsce. Nie zapomnij złożyć życzeń!

📢 Budowa metra jednym z głównych tematów przed wyborami w Krakowie W Krakowie zaczął działać oddział Społecznego Komitetu Budowy Metra. Prezes SKBM Andrzej Rogiński prognozuje, że kwestia metra będzie jednym z wiodących tematów w kampanii wyborczej do tegorocznych wyborów parlamentarnych, jaki w przyszłym roku przed wyborami samorządowymi, w których wyłoniony zostanie prezydent Krakowa. Temat już wywołuje dyskusje i komentarze. 📢 Kraków chce zmiany prezydenta? Mamy wyniki badań preferencji wyborczych. Zdecydować mogą głosy młodych wyborców Patryk Wawrzyński z Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzi badania dotyczące preferencji wyborczych mieszkańców Krakowa. Zlecił już dwa sondaże przedwyborcze i planuje kolejny. Zauważa, że rośnie poparcie dla dwojga kandydatów na prezydenta miasta Łukasza Gibały i Małgorzaty Wassermann. Udostępnił nam też wyniki sondażu dotyczące tego, jak w wyborach samorządowych w 2024 roku rozkładałyby się głosy biorąc pod uwagę grupy wiekowe wyborców. Przejdź do GALERII, by zobaczyć szczegóły.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 25.07.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej. 📢 W Krakowie płonął warsztat. W akcji osiem zastępów strażaków W poniedziałkowy (24 lipca) wieczór straż pożarna walczyła z ogniem przy ul. Jerzego Smoleńskiego 83 w Krakowie. Palił się tutejszy warsztat, lakiernia. Z daleka widoczne były kłęby czarnego dymu unoszące się nad tym miejscem. Pożar warsztatowej hali gasiło osiem zastępów krakowskich strażaków.

📢 Ogród Botaniczny UJ ma nowe wejścia i automatyczne bramki. Teraz wejdziemy również od strony ronda Grzegórzeckiego Rewolucja w udostępnianiu Ogrodu Botanicznego UJ staje się faktem: powstały i właśnie zostały uruchomione dwa dodatkowe wejścia do ogrodu, w tym jedno na drugim jego końcu. Odtąd można odwiedzać to miejsce, wchodząc zarówno głównym wejściem, jak też korzystając z dwóch automatycznych bramek - od ul. Kopernika (na wysokości tarasów włoskich i sceny plenerowej) lub od strony ul. Żółkiewskiego, nieopodal ronda Grzegórzeckiego. Obok wejścia przy ul. Kopernika ponadto stworzono parking dla rowerów. 📢 Małopolscy strażacy walczą z potężnymi pożarami w Grecji. Działają głównie w nocy, bo za dnia panuje piekielny upał. Film, zdjęcia Małopolscy strażacy walczą z dużymi pożarami, które trawią lasy w pobliżu Aten. - Najczęściej działania prowadzone są w nocy z powodu wysokiej temperatury za dnia - mówi nam kpt. Łukasz Nowak, oficer prasowy polskich strażaków, przebywających na trudnej misji w Grecji. Na filmie i zdjęciach można zobaczyć, jak trudna jest sytuacja na miejscu. Działania naszych strażaków mają potrwać dwa tygodnie, a może dłużej.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Weekendowa akcja krakowskiej drogówki przeciwko piratom drogowym i nielegalnym wyścigom. Kilkaset mandatów W piątek i sobotę policjanci krakowskiej drogówki przeprowadzili akcję mającą na celu przeciwdziałanie nielegalnym wyścigom i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas akcji funkcjonariusze przeprowadzili 484 kontrole, nałożono 403 mandaty karne. Ponadto zatrzymano 20 dowodów rejestracyjnych i zatrzymano 4 prawa jazdy.

📢 Tak wyglądał Kraków 1000 lat temu! Zobaczcie rekonstrukcję. Jest niczym Krakowski wehikuł czasu Czy dzisiejszy Kraków ma coś wspólnego z Krakowem ze średniowiecza? Jak wyglądały dziesięć wieków temu trakty miasta i jego najważniejsze budowle? To przedstawia animacja "Kraków 1000 lat temu (wirtualna rekonstrukcja)". A my w naszej galerii prezentujemy wybrane ujęcia z tej niezwykłej podróży w przeszłość. 📢 10 zaskakujących ciekawostek o Tatrach. Który szczyt jest naprawdę najwyższy, co leży na dnie Morskiego Oka, która jaskinia ma aż 30 km? Tatry to jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Myślicie, że wiecie już wszystko o tych najwyższych polskich górach? Mamy dla was 10 zaskakujących ciekawostek, które na nowo rozbudzą w was fascynację górami i chęć do wędrówek. Co leży na dnie Morskiego Oka, która tatrzańska jaskinia ma aż 30 km długości, która góra w Tatrach jest najwyższa w Polsce (wcale nie Rysy) albo skąd się wzięły muszelki na góralskich kapeluszach? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii.

📢 Pomysł na obiad. Ryby. TOP 12 przepisów na pyszne ryby naszych Czytelników [PRZEPISY] Ryby - najlepsze przepisy naszych Czytelników! Dorsz, łosoś, pstrąg, sandacz. To najpopularniejsze ryby, z których można wyczarować wyśmienite dania. Zobaczcie TOP 12 przepisów na wyśmienite, pyszne ryby. Kliknijcie w galerię i zobaczcie receptury naszych Czytelników na gulasz rybny, ryby pieczone, risotto rybne i pierogi z nadzieniem z łososia. Smacznego!

📢 Hutnik Kraków. Deniss Rakels i Marcin Budziński pokazali, że mogą być motorem napędowym drużyny. Dają też dobry przykład młodym piłkarzom Sezon w II lidze piłkarskiej Hutnik Kraków zaczął od zwycięstwa 3:0 na Skrą Częstochowa. Oficjalny debiut w nowohuckich barwach zaliczyli Deniss Rakels i Marcin Budziński, którzy mają być wiodącymi graczami w zespole.

📢 Najbardziej betonowe miejsca w Krakowie. Oto ranking "betonowych pustyń" Dyskusja na temat betonowania miast nasila się zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy mieszkańcy dużych aglomeracji muszą mierzyć się z upałami. Aby pobudzić do dyskusji i zastanowić się nad tym, co w Krakowie nas otacza, przygotowaliśmy ranking najbardziej betonowych miejsc w Krakowie oparty na opiniach naszych czytelników. 📢 Budowa S7 Miechów-Szczepanowice. Widać przebieg, ale na jezdnie jeszcze długo poczekamy Budowana droga ekspresowa S7 Miechów - Szczepanowice trwa. To najmniej zaawansowany odcinek na S7 od Krakowa do granicy z województwem świętokrzyskim. Postęp prac ocenia się na 40 proc. Trwają roboty ziemne, ale wyłonił się zarys przyszłej drogi. Na razie przypomina na większości odcinka szeroką polną drogę, ale miejscami jest już więcej podbudowy pod jezdnie. Pojawiają się też wiadukty i mosty. Prace trwają też na odcinkach Widoma-Kraków i Moczydło-Miechów.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 24.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Kraków to nie tylko atrakcyjne kąpieliska, to też skażone bajora Zakrzówek, Bagry, Przylasek Rusiecki oraz liczne stawy w parkach - to miejsca, które przyciągają plażowiczów i spacerowiczów w Krakowie. Niestety mamy też w Krakowie bajora, obok których lepiej nie przechodzić, a o wchodzeniu do wody należy zupełnie zapomnieć. Choć z lotu ptaka zbiorniki przy ul. Dymarek wyglądają ciekawie i kolorowo, to przy bliższym przyjrzeniu się widać, że to skażona breja z odpadów przemysłowych.

📢 Wakacje 2023 zaledwie 30 minut od Krakowa. Chorwackie wody, greckie plaże i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [23.07] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023. 📢 Klimkówka. Tłumy nad zalewem. Plażowiczów jest tak dużo, że samochody parkują na łące przy drodze do Wysowej Nad zalewem w Klimkówce jest tłumnie. Przed godz. 14 wszystkie miejsca parkingowe blisko brzegu były zajęte. Zarządca zdecydował, że na potrzeby kierowców zostanie udostępniona łąka przy drodze w kierunku Wysowej-Zdroju. Wystarczyła godzina, a niemal cały teren zapełnił się samochodami z różnymi rejestracjami, nie tylko lokalnymi, ale również z głębi Małopolski i Podkarpacia.

📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4. Samochód uderzył w bariery. Jedna osoba nie żyje Tragicznie zaczęła się niedzielę, 23 lipca na autostradzie A4. Nad ranem w okolicy węzła Targowisko w powiecie wielickim doszło do wypadku. Na miejscu jedna osoba poniosła śmierć .

📢 Tragiczny pożar domu pod Krakowem. Zginęła kobieta. Resuscytacja strażaków i ratowników medycznych nie pomogła Pożar domu w Woli Filipowskiej w gminie Krzeszowice wybuchł w sobotę, 22 lipca po południu. Okazał się tragiczny. Strażacy zostali zaalarmowani około godz. 15.20. Jak informują druhowie z okolicznych jednostek OSP - po dotarciu na miejsce pierwszych zastępów okazało się, że ogień opanował jedno z pomieszczeń - wszystko wskazuje na to, że kuchnię - dwukondygnacyjnego budynku. Pożar był mocno rozwinięty. Wewnątrz zgięła kobieta. 📢 Koty to władcy naszych domów. Najlepsze memy o kotach. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Kibice na meczu Hutnik Kraków - Skra Częstochowa. Gorący doping na inaugurację II-ligowego sezonu 2023-2024 na Suchych Stawach [ZDJĘCIA] Kibice Hutnika Kraków po 1. kolejce nowego sezonu (2023-2024) w II lidze piłkarskiej mają powody do radości. Ich ulubieńcy w sobotnim spotkaniu (22 lipca) pokonali na swoim stadionie 3:0 Skrę Bełchatów. Byliście na meczu? Znajdźcie się na zdjęciach. 📢 UOKiK przestrzega: popularne zabawki pluszowe mogą być niebezpieczne dla dzieci! Apel do rodziców W związku z falą popularności, którą w to lato cieszą się różnego rodzaju maskotki sprzedawane na straganach od Pomorza aż do Tatr, czyli: gęsi, koty, flamingi, czy nawet pokemony, Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów przypomina o tym, że nie zawsze to, co modne, musi być dla naszych dzieci bezpieczne. "Pluszaki, gniotki, piłki… Kupujesz pamiątki z wakacji? Weź pod uwagę nie tylko modę - ostrzega UOKiK! Jeśli to zabawki, muszą być bezpieczne! Dostosowane do wieku i rozwoju dziecka" - napisano w komunikacie.

📢 Kraków. Mnóstwo zniczy w rejonie mostu Dębnickiego. Tam doszło do tragicznego wypadku W rejonie mostu Dębnickiego, czyli w miejscu, w którym w nocy z piątku na sobotę doszło do tragicznego wypadku samochodowego - w którym zginęło czterech młodych mężczyzn - kolejne osoby zapalają znicze. 📢 80. rocznica pacyfikacji Sułkowic i Harbutowic. Hołd prezydenta Andrzeja Dudy w Sułkowicach dla pomordowanych mieszkańców polskich wsi rocznica pacyfikacji Sułkowic i Harbutowic była wyjątkowa, bo w uroczystościach wspominających okrutną, niemiecką zbrodnię uczestniczył Andrzej Duda, prezydent RP. W piątek, 14 lipca przed pomnikiem na Rynku złożył hołd 26 mieszkańcom zamordowanym podczas pacyfikacji, ale także tym, którzy trafili do obozów pracy i ich rodzinom. Prezydentowi towarzyszyli reprezentanci Sejmu i Senatu, województwa małopolskiego, powiatu myślenickiego i gminy Sułkowice oraz krakowskiego oddziału IPN.

📢 Tak wyglądał Kraków i inne miejscowości 26 lat temu. To była powódź 1000-lecia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W lipcu 1997 roku przez Polskę przeszła "Powódź Tysiąclecia". Kilkudniowe opady doprowadziły szybko do podniesienia się poziomów rzek, także w Małopolsce. W trakcie powodzi w całym kraju zginęło ponad 50 osób, szkody oszacowano na miliardy dolarów. Jak wyglądała walka z żywiołem w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach? Jakich szkód dokonała wielka woda? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego archiwum. 📢 Porodówka w Proszowicach do likwidacji. Nie ma chętnych do prowadzenia oddziału ginekologicznego Nie ma już szans na ratowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu w Proszowicach. Do trzeciego przetargu na prowadzenie tych usług i przyjmowanie porodów - podobnie jak do dwóch poprzednich - nikt się nie zgłosił. Od ponad pół roku działalność tej części szpitala jest zawieszona. Teraz ginekologia zostanie zlikwidowana, jednak szpital będzie musiał uzyskać zgodę wojewody na zmianę przeznaczenia pomieszczeń i zagospodarowania ich dla innego oddziału.

📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów na LATO 2023! 7.07.2023 Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie! 📢 Kultowy Kryspinów - tak nad zalewem było ponad 20 lat temu. Szaleństwa młodości i beztroska zabawa. Co za zdjęcia! Zalew Kryspinów, choć tak naprawdę prawidłowa nazwa to Zalew na Piaskach, od lat jest jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku krakowian. Kąpielisko położone tuż przy zachodniej granicy miasta, w gminie Liszki, przyciąga tłumy plażowiczów i i miłośników sportów wodnych. U nas – mała podróż w czasie. W archiwum znaleźliśmy sporo zdjęć-perełek dokumentujących wypoczynek krakowian nad zalewem sprzed lat. Głównie sprzed dwóch dekad, ale są też starsze. Może nawet odnajdziecie się na zdjęciach?

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

