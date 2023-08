Przegląd prasy (26.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „MŚ Budapeszt 2023: wyniki finałów, wszyscy medaliści, klasyfikacja medalowa lekkoatletycznych mistrzostw świata”?

📢 Rockowizna w Krakowie. Tłumy fanów i gwiazdy mocniejszego, polskiego brzmienia Rockowizna rozpoczęła się w Krakowie. Wielki festiwal muzyki odbywa się na AreNa Lato czyli zielonym plenerze przy TAURON Arenie Kraków. Doskonała rockowa muzyka łącząca pokolenia, przyjazna atmosfera i najlepsza publiczność. W ciągu dwóch dni wystąpią m.in. takie gwiazdy polskiej muzyki rockowej jak: T.Love, Kult, Nocny Kochanek, Ørganek, Happysad, Mery Spolsky, Big Cyc, Sztywny Pal Azji i inni.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci - zobacz wyliczenia [26.08.2023] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

Prasówka 26.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 - zobacz wyliczenia [26.08.2023] Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Tak w PRL-u wyglądały kuchnie naszych babć. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt [26.08.2023] Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety? 📢 Zasady urlopów 2024 - zmiany w kodeksie pracy. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów. 📢 Mężczyzna został wepchnięty na torowisko. Policja ustaliła tożsamość trzech nieletnich Jak podaje Radio Kraków, śledczy ustalili tożsamość trzech osób związanych z wypadkiem na ulicy Wadowickiej w Krakowie. Jak się okazuje, są to nieletni, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia. Jeden z nich miał wepchnąć 28-letniego mężczyznę pod nadjeżdżający tramwaj. Wcześniej na miejscu zdarzenia miało dojść do sprzeczki. Dwóch nieletnich już zatrzymano, a trzeci przebywa obecnie za granicą.

📢 Tak znikał stary świat pod wodami Jeziora Czorsztyńskiego. Tych miejsc już nie ma. 26 lat temu zalana została Dolina Dunajca 25.08.2023 W 1997 roku, czyli 26 lat temu zakończono budowę zapory niedzickiej. Zalana została Dolina Dunajca i tym samym pod wodą zniknęły m.in. stare Maniowy i stary Czorsztyn. Zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu (Jezioro Czorsztyńskie) budowany był w latach 1970–1997, ale wysiedlenia zaczęły się już w latach 60. 26 lat temu zniknął stary świat, który już nie wróci, i który możemy podziwiać tylko na zdjęciach. Zobacz na archiwalnych fotografiach, jak kiedyś wyglądał stary Czorsztyn oraz jak postępowała budowa zapory. 📢 Miasta rozwodników. W tych małopolskich miejscowościach małżeństwa rozpadają się najczęściej 25.08.2023 W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30 procent w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70 procent w wyniku śmierci współmałżonka. Przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące rozwodów na tysiąc mieszkańców w małopolskich miejscowościach. Zobaczcie, gdzie w naszym regionie małżeństwa najczęściej się rozpadają.

📢 Uważaj na te ubrania z lumpeksu. Zakup ich może być szkodliwy dla zdrowia oraz jest niehigieniczny! Oto lista zakazanych ciuchów W lumpeksach można znaleźć mnóstwo ciekawych, oryginalnych i markowych ubrań. Ich popularność jest naprawdę duża, co wynika także ze stosunkowo niskich cen. Second-handy oferują również wiele innych produktów, takich jak pościel, materace czy zabawki. Ale czy warto skusić się na taki zakup, bo jest tani? Sprawdzamy. 📢 Raszówek. Rolnik wyorał z ziemi pocisk artyleryjski. Interweniowali saperzy W czwartek, podczas prowadzenia prac polowych na terenie wsi Raszówek (gmina Słaboszów), rolnik wyorał z ziemi pocisk artyleryjski. Pocisk miał miało 40 cm długości i prawdopodobnie pochodził z czasów II wojny światowej. W piątek znalezisko zabezpieczyli i zabrali z pola saperzy.

📢 Racławice goszczą reprezentację Polski w blind futbolu. Jeden z zawodników pochodzi spod Kozłowa Do Racławic na tydzień przyjechali wyjątkowi goście: reprezentacja Polski w blind futbolu, która tutaj przygotowuje się do wrześniowego Pucharu Interkontynentalnego w Indiach. Kadrowiczów można było podziwiać na treningach pokazowych, które odbywają się na lokalnym „orliku”. Jednym z kadrowiczów jest Kacper Domagała z Wierzbicy w gminie Kozłów.

📢 Jedni nie mogą się doczekać jej budowy, a inni są przeciwni jej powstaniu. Jaka będzie przyszłość kładki łączącej Kazimierz z Ludwinowem? W ostatnich dniach, w Internecie pojawił się list otwarty do prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego z prośbą o poparcie sprzeciwu wobec budowy kładki pieszo-rowerowej, która ma połączyć dzielnicę Kazimierz z Ludwinowem. Dla jednych to długo wyczekiwana inwestycja, a dla innych: zastąpienie zieleni betonem, pozbawienie mieszkańców miejsca, w którym spokojnie mogą odpocząć i przesłonięcie konstrukcją kładki widoku na Wawelu i Skałkę. Tymczasem z początkiem sierpnia br. miasto w ramach przetargu wyłoniło już firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na jej budowę. 📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz po raz trzeci został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Po tragicznym wypadku w Harmężach k. Oświęcimia. Prokuratura posiada już wyniki sekcji zwłok ofiar wypadku. Zdjęcia Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu dysponuje już wstępnymi wynikami sekcji zwłok ofiar tragicznego wypadku w Harmężach k. Oświęcimia, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, 11/12 sierpnia. Zginęło w nim trzech młodych mężczyzn w wieku 17, 21 i 23 lat.

📢 Czy w Krakowie można zarazić się legionellą? Głos zabrał pracownik wodociągów Legionella zbiera śmiertelne żniwo na Podkarpaciu. Łącznie w wyniku zakażenia bakterią zmarło tam już siedem osób. Czy w Krakowie istnieje ryzyko zakażenia legionellą? Monika Kupnicka z krakowskich wodociągów zapewnia, że woda dostarczana mieszkańcom przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. 📢 Gmina Miechów. Dyrektorzy szkół i przedszkoli na pięć lat. Jedna zmiana Po przeprowadzonych konkursach burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski powierzył czterem osobom stanowiska dyrektorów placówek oświatowych na pięcioletnią kadencję. Tylko w jednym przypadku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora.

📢 Winnica Gródek to sądecka Toskania. Lokalne trunki i fantastyczne widoki na Jezioro Rożnowskie w Zbyszycach doceniają znane osoby Gmina Gródek nad Dunajcem jest coraz bardziej popularna. W promocji tej przepięknie położonej okolicy nad Jeziorem Rożnowskim przysłużyły się luksusowe hotele, wodne atrakcje, ale także niezwykle malownicze miejsce, w którym uprawia się winogrona. Winnica Gródek w Zbyszycach nazywana jest sądecką Toskania, a wytwarzane tam wino doceniło już wiele osób. To także miejsce chętnie wybierane przez pary młode na sesję ślubną. Winnica jest popularna wśród celebrytów i znanych osób. Ostatnio odwiedził ją m.in. były prezydent Aleksander Kwaśniewski wraz z żoną, dziennikarka Dorota Wellman czy sądecka aktorka Katarzyna Ucherska. 📢 Przybysławice. Gołeckie Żniwogranie w randze powiatowej już w niedzielę Tegoroczne Gołeckie Żniwogranie będzie jednocześnie XXII Dożynkami Powiatu Miechowskiego. Święto plonów odbędzie się już w najbliższą niedzielę (27 sierpnia) na boisku sportowym w Przybysławicach. Patronem medialnym imprezy jest Dziennik Polski.

📢 Tak mieszka Michał Koterski. Koniecznie zajrzyj do modnego apartamentu aktora. Zobacz, jak się urządził z modelką Adaś Miauczyński Michał Koterski urządził rodzinne gniazdko w sercu stolicy. Aktor, który zyskał rozpoznawalność dzięki roli Adasia Miauczyńskiego w „Dniu świra” wraz z wieloletnią partnerką – Marcelą Leszczak i synkiem mieszka w modnej dzielnicy. Koniecznie zajrzyj do nowoczesnego mieszkania aktora i gwiazdy „Top Model”. Zobacz, jak się urządzili celebryci w modnym apartamencie w Warszawie.

📢 Kolejne zielone miejsce na mapie Krakowa. Podgórze zyskuje niezwykła przestrzeń Już niedługo mieszkańcy dzielnicy XIII Podgórze zyskają kolejną zieloną przestrzeń do wypoczynku. W Baśniowym Ogrodzie, który powstaje w okolicach ulicy Pańskiej i Siemomysła bez dwóch zdań zakochają się również najmłodsi mieszkańcy Krakowa. Mnóstwo zielonych nasadzeń, strefa odpoczynku i gry pod chmurką dla dzieci - to tylko część atrakcji, które tam są przygotowywane. Można tam również znaleźć hotel dla owadów, budkę dla jeży oraz dla ptaków. Ogród powinien zostać udostępniony mieszkańcom pod koniec września br.

📢 Gmina Kozłów. Sanepid znalazł bakterie w wodzie. Nie można jej pić Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Miechowie wydała komunikat o skażeniu wody z wodociągu Przysieka w gminie Kozłów. Powodem jest stwierdzenie pobranych próbkach bakterii z grupy coli. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 25.08.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 25.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 25.08.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku. 📢 Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Horoskop finansowy na sierpień 2023. Oto, co czeka Lwy, Panny i Wagi? 25.08.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse w sierpniu? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Krótkie paznokcie na lato 2023: kwadratowe i migdałki. Neon, ombre, kolorowe wzory, a może french manicure? Zobacz TOP 25 inspiracji 25.08. Lato na paznokciach może mieć wiele odsłon. Tegoroczne trendy zachwycą zarówno miłośniczki minimalistycznych stylizacji paznokci jak i fanki wyrazistych kolorów i wzorów. W letnich stylizacjach paznokci hybrydowych możesz pozwolić sobie na neonowe szaleństwo lub postawić na klasykę w wakacyjnym wydaniu. Możliwości jest mnóstwo. Zobacz sama TOP 25 inspiracji. 📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 25.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 25.08.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Powiat proszowicki. Podpowiadamy jak spędzić ostatni wakacyjny weekend Wprawdzie rok szkolny rozpocznie się dopiero 4 września, ale ostatni prawdziwie wakacyjny weekend czeka nas już teraz. Zdają sobie z tego sprawę organizatorzy lokalnych atrakcji, którzy przygotowali dla mieszkańców kilka propozycji. O szczegółach piszemy poniżej. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 25.08.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Kraków. 49-letni kierowca taksówki na aplikację podejrzany o wykorzystanie seksualne pasażerki Krakowscy policjanci zatrzymali kierowcę taksówki na aplikację, podejrzanego o wykorzystanie seksualne kobiety, która zamówiła u niego kurs. Mężczyzna za czyn, którego miał się dopuścić odpowie przed sądem. Wobec 49-latka sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące.

📢 Zmarły kolejne dwie osoby zakażone legionellą na Podkarpaciu. Łącznie jest już siedem ofiar tej choroby Zmarło łącznie siedem osób zakażonych legionellą, czterech mężczyzn i trzy kobiety - w Polsat News przekazał Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny. Oznacza to kolejne dwie ofiary tej chory od wczoraj.

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Nie uwierzysz do czego zdolny jest Janusz z Grażyną na plaży! Najlepsze memy z wakacji [25.08] Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Idealne na wakacje 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 25.08.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

📢 Kraków. Remont mostu Dębnickiego z drona. Dwa odcienie szarości. Co się zmieni? Trwa remont mostu Dębnickiego. Jedna jezdnia zyskała już nową podbudowę, na drugiej odbywa się ruch. Przez to most stał się dwukolorowy co doskonale widać okiem drona. Remont rozpoczął się na początku lipca i miał potrwać 3,5 miesiąca. Jednakże pojawiły się komplikacje i potrzeba wykonania dodatkowych prac. 2 sierpnia br. wykonawca przekazał zaktualizowany szczegółowy harmonogram prowadzenia prac dla pierwszego etapu remontu mostu. Termin zakończenia I etapu to 23 września 2023 r. Cały remont może potrwać zatem dłużej. A obok za chwile rozpocznie się kolejny, przebudowa ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. 📢 Lekkoatletyka. MŚ Budapeszt 2023: starty Polaków dzisiaj, wyniki, program mistrzostw świata dzień po dniu W MŚ w Budapeszcie dzisiaj są starty Polaków, sprawdź program i wyniki. W mistrzostwach świata, zaplanowanych na 19-27 sierpnia 2023 r., nasi zawodnicy codziennie będą rywalizować w eliminacjach i zapewne też w finałach. Tutaj znajdziesz plan minutowy startów na dziś, a także w przejrzystej formie wyniki w dni poprzednich. Z nami nic Ci nie umknie.

📢 MŚ Budapeszt 2023: wyniki, program, starty Polaków w mistrzostwach świata w lekkoatletyce. Kto zdobył dzisiaj medal? Lekkoatletyka - wyniki MŚ Budapeszt 2023. Najważniejsza impreza sezonu w lekkiej atletyce odbędzie się w dniach 19-27 sierpnia. Mistrzostwa świata na Węgrzech są kluczowe także dla naszej reprezentacji. Tu znajdziesz najważniejszej informacje o MŚ: wyniki, starty Polaków, program (terminarz) dzień po dniu. Sprawdź, kto wygrał dzisiaj.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 25.08.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Już za chwilę wielka imprezownia Krakowa zostanie objęta ochroną. Zdjęcia Kazimierza z drona Kraków obejmuje kolejne obszary przepisami o parkach kulturowych, które tworzone są w celu zachowania krajobrazu kulturowego wybranych terenów. "Powoływanie parków kulturowych to sposób zarządzania zabytkową przestrzenią oraz kluczowe narzędzie poprawy wizerunku danego miejsca" - piszą urzędnicy. A w praktyce chodzi o regulację dotyczące szyldów reklamowych, bilboardów, ogródków kawiarnianych, jaką działalność można a jakiej nie można prowadzić w danym obszarze. 31 sierpnia 2023 roku mija termin dostosowania się do nowych regulacji na terenie Kazimierza i Stradomia. 📢 Zakopianka to nie tylko szary asfalt, ale też piękne widoki. Czego jeszcze brakuje? Małopolska to nie tylko cenne zabytki i wspaniałe krajobrazy, ale też pięknie położone drogi, jak np. zakopianka S7 nieopodal miejscowości Lubień. Oddanie do ruchu tunelu na Zakopiance w 2022 roku było ważnym momentem dla wielu kierowców. Realizacja tej inwestycji stanowiła również wyzwanie dla wykonawców. W trakcie drążenia tunelu wydobyto materiał skalny o objętości 600 tys. m³, a do budowy obiektu zużyto 48 tys. ton stali.

📢 Natalia Kaczmarek prywatnie. Tak na co dzień żyje i mieszka piękna i szczęśliwa gwiazda polskich biegów! ZDJĘCIA Natalia Kaczmarek jest na ustach całej Polski. Właśnie została wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. To pierwszy polski medal w biegu na tym dystansie pań w 40-letniej historii mistrzostw świata w lekkoatletyce! Na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu pozazawodowym. Niedawno zaręczyła się z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Tak żyje i mieszka piękna Natalia Kaczmarek. Zobaczcie prywatne zdjęcia! 📢 Małopolscy winiarze to prawdziwi pasjonaci, którzy dbają o tradycję. Powstaje pierwsza enoturystyczna mapa Gdy jeszcze w sierpniu w naszym regionie wszyscy żyją żniwami, które zaowocują pachnącym chlebem, to małopolscy winiarze już wybiegają myślami ku przełomowi września i października, gdy rozpoczną zbiory owoców, by później przetworzyć je na wino. Województwo małopolskie może już poszczycić się ponad setką winnic, z których 50 tworzy Małopolski Szlak Winny. Polish Wine, organizacja promująca polskie wino, zachęca do kulinarnej podróży po Polsce za pomocą swojego nowego projektu - pierwszej enoturystycznej mapy polskich win.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 25.08.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Wisła Kraków. Decyzja w sprawie trenera „Białej Gwiazdy” w poniedziałek W czwartek wieczorem na portalu X (dawny Twitter) w specjalnym pokoju na pytania kibiców odpowiadał prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski. Kilka kwestii, które zostało poruszonych, było niezwykle istotnych. Głównie dotyczących sztabu trenerskiego z Radosławem Sobolewskim na czele.

📢 Mecze Polski w ME siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela grupy A, faza pucharowa ME w siatkówce kobiet 2023 Polska zaczęła od meczów w grupie A w Gandawie, sprawdź kiedy i z kom grają dzisiaj Polki. Tutaj znajdziesz wyniki, terminarz, tabelę i składy ze wszystkich spotkań naszych siatkarek na Eurovolley. Mistrzostwa Europy odbywają się w czterech krajach. 📢 Nocna akcja straży pożarnej na ulicy Stradomskiej w Krakowie Tuż po godzinie 20. w czwartkowy (24 sierpnia) wieczór w samym centrum Krakowa, na ulicy Stradomskiej pojawiły się trzy wozy strażackie. Jak udało nam się dowiedzieć od dyżurnego straży pożarnej, w jednym z budynków system sygnalizacji pożarowej samoczynnie wykrył i przekazał informację o pożarze. Na miejscu strażacy stwierdzili zadymienie w jednym z pomieszczeń. 📢 Zielona. Policjanci z Proszowic odzyskali skradziony rower elektryczny Proszowiccy policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży roweru elektrycznego w Zielonej (gmina Koniusza). Mężczyzna przyznał się do winy. W przeszłości miał już konflikty z prawem. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

📢 Kraków. Marsz Odzyskania Niepodległości Ukrainy przeszedł przez miasto Dzień Niepodległości Ukrainy to najważniejsze święto państwowe naszego wschodniego sąsiada. Z tej okazji Koalicja Otwarty Kraków zaorganizowała w Krakowie w czwartek 24 sierpnia Marsz Odzyskania Niepodległości Ukrainy. Marsz rozpoczął się o godzinie 18 i przeszedł od skweru Wolnej Ukrainy (część placu Biskupiego) pod konsulatem Federacji Rosyjskiej do Rynku Głównego. Zebrani nieśli długą flagę Ukrainy.

📢 ME siatkarek 2023: wyniki, tabela, terminarz. Kiedy i z kim grają Polki w mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet? Mecze dzisiaj Mistrzostwa Europy 2023 w siatkówce kobiet ruszyły 15 sierpnia, sprawdź dzisiaj wyniki meczów, terminarz, z kim gra Polska. Najlepszą drużynę kontynentu poznamy 3 września, a w walce o medale powinni się liczyć także nasze siatkarki. 📢 Gmina Proszowice. Senepid zaleca gotowanie wody odbiorcom z trzech miejscowości Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Proszowicach wydała komunikat o warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu zaopatrującego wsie Jakubowice, Żębocin i Więckowice. Powodem jest stwierdzenie pobranych próbkach wody bakterii z grupy coli.

📢 Zwłoki znalezione w Nowej Hucie. Policja i prokurator prowadzą śledztwo Zakrwawione ciało 28-latka znaleziono w łazience jednego z mieszkań w bloku na os. Uroczym w Krakowie, Nowej Hucie. Policjanci na miejscu napotkali również właścicieli mieszkania, kobietę i mężczyznę, pijanych. Na ciele 28-latka znaleziono ranę ciętą, w okolicy ucha. Śledczy wyjaśniają co było przyczyną zgonu. 📢 Droga pienińska po słowackiej stronie ponownie zamknięta. Bo turyści byli aroganccy... Słowacki Pieniński Park Narodowy po raz drugi w tym roku zamknął pienińska drogę dla pieszych i rowerzystów. Powód zadziwia. To wciąż trwające prace modernizacyjne i... aroganckie zachowanie turystów wobec pracujących robotników. 📢 Piękne Polki z PRL-u bez botoxu i Iphone'ów. To się nazywa prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe. 📢 Na Wzgórzach Krzesławickich wyrosły... góry. Ogromne ilości ziemi usypano pod budowę węzła Grębałów Przejeżdżając autem ulicą Kocmyrzowską można odnieść wrażenie, że wokół piętrzą się góry. Ziemne nasypy już dawno przewyższyły poziom ulicy. Tak wygląda teren, na którym do końca 2025 r. ma powstać potężny węzeł Grębałów. Wszędzie widać koparki, spycharki, ciężarówki i ekipy budowlańców. Obiekt połączy budowany odcinek trasy S7 z ul. Kocmyrzowską. Teren ten niedługo zmieni się nie do poznania. Zobaczcie, jak prace wyglądają z lotu ptaka.

📢 Fabienne Wiśniewska - tak teraz wygląda. To córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny Dzieci Michała Wiśniewskiego nie dość, że na loterii wygrały znanych rodziców, to jeszcze odziedziczyły po nich cały wachlarz talentów. Fabienne Wiśniewska, najstarsza córka wokalisty i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej świętuje właśnie prywatny sukces. 📢 III liga piłkarska. Jeden gol rozstrzygnął derby Małopolski Podhale Nowy Targ - Garbarnia Kraków W spotkaniu 4. kolejki rozgrywek sezonu 2023-2024 w grupie IV trzeciej ligi piłkarskiej Garbarnia Kraków wygrała na wyjeździe z Podhalem Nowy Targ. Spotkanie odbyło się w środę, 23 sierpnia 2023 r. 📢 W Glewcu mają już równą drogę. W Wierzbnie czekają na wiosnę W środę został oddany do użytku liczący blisko dwa kilometry odcinek drogi powiatowej między Glewcem a Wierzbnem w gminie Koniusza. To kolejny wyremontowany fragment traktu, biegnącego od drogi wojewódzkiej Kraków – Proszowice do granicy z powiatem krakowskim.

📢 Zagórzany. Tysiące szkolnych przyborów od gości państwa Barczyków Trzeba było sporo czasu, aby podsumować wyniki tegorocznego pikniku charytatywnego w Zagórzanach, chyba jedynej na taką skalę prywatnej imprezy w Polsce. Jej tradycja sięga połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, a przerwę była w stanie wymusić tylko pandemia. 📢 Jaksice. Święto rolników z gminy Miechów. Przybyło 17 delegacji z wieńcami Po dwunastu latach sołectwo Jaksice ponownie gościło rolników na dożynkach gminy Miechów. Zanim jednak ci stawili się na miejscowym boisku, wzięli udział w mszy odprawionej w kościele w sąsiednich Przesławicach. Następnie, mimo lejącego się z nieba żaru, siedemnaście wiejskich delegacji i zaproszeni goście przeszli barwnym korowodem na miejsce święta plonów.

📢 Oto Dolina Raby. Tak wygląda nowe kąpielisko pod Krakowem. Piękne molo, plaża, kajaki i park linowy. Już można pływać i wypoczywać! „Dolina Raby” - to nowe miejsce wypoczynku w Kłaju w powiecie wielickim. Wielkie kąpielisko, w którym od tego lata można już pływać, są ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem kąpiących się. Są plaże i wiele atrakcji, możliwości uprawiania sportów na lądzie i w wodzie. Powstały place zabaw, ścianki wspinaczkowe oraz park linowy. Nie brakuje wypożyczalni kajaków i rowerków wodnych. Tu można wygodnie wypoczywać. Zobaczcie jak pięknie.

📢 Dożynki w Opatkowicach. Zamiast dziękować za plony, prosili o dobrą pogodę Już dawno tradycyjne święto plonów nie wzbudzało tylu kontrowersji, co niedzielne dożynki gminy Proszowice w Opatkowicach. Choć sama impreza okazała się udana - dopisała pogoda i delegacje z wieńcami - to w wypowiedziach uczestników wielokrotnie wracała kwestia aury, która nie pozwoliła zebrać zbóż zgodnie z planem. Dlatego część rolników w niedzielę świętowała, a część zajęta była żniwami. 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

