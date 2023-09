Przegląd prasy (26.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emerytury październikowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Takie będę przelewy brutto i netto emerytur we wrześniu”?

📢 Emerytury październikowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Takie będę przelewy brutto i netto emerytur we wrześniu We wrześniu emeryci otrzymali podwójne przelewy ze względu na Czternastą Emeryturę. W październiku świadczenia emerytalne będą już tradycyjne. Przelewy będą mniejsze niż we wrześniu, ale wyższe w porównaniu z ubiegłym rokiem. W naszej galerii wyliczenia październikowych emerytur i porównanie rok do roku.

📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak wygląda ich codzienne życie? Zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Tak wygląda willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

Prasówka 26.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sanatorium w 2024 roku - za darmo na NFZ. Te osoby będą mogły pojechać na bezpłatny turnus Wyjazd do sanatorium ma podreperować nasze zdrowie. Możemy pojechać na taki turnus odpłatnie lub bezpłatnie. Bezpłatny wyjazd do sanatorium oczywiście w rozumieniu, że kuracjusz nie pokrywa kosztów, a robi to za niego ubezpieczyciel, czyli NFZ czy ZUS na rzecz których płacimy składki. Zobaczcie kto może skorzystać z takiego wyjazdu bez ponoszenia kosztów.

📢 Magda Gessler - zdjęcia sprzed lat. Tak wyglądała kiedyś na zdjęciach Magda Gessler Biografia Magdy Gessler to dobry materiał na kilka filmów. Burzliwe romanse, życie w Hiszpanii, zachwyt arystokratów, a nawet... epizod w domu publicznym. Młodość Magdy Gessler do dzisiaj jest przedmiotem wielu spekulacji. Od zawsze towarzyszyła jej blond czupryna loków. Zobaczcie w naszej galerii, jak w młodości wyglądała Magda Gessler. 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle dostaną emeryci Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Lidka z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak wygląda obecnie Małgorzata Niemirska - zdjęcia Małgorzata Niemirska (właściwie Małgorzata Wiśniewska-Niemirska) to urodzona 16 czerwca 1947 roku w Warszawie polska aktorka filmowa i teatralna, która zdobyła ogromną popularność i rozpoznawalność dzięki swojej - jednej z pierwszych ról - Lidki z serialu "Czterej pancerni i pies", który kręcono w latach 1966-1970. Zobaczcie, jak zmieniła się od tego czasu. 📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Premier: poleciłem szefowi MSWiA, aby wprowadzać kontrolę na granicy polsko-słowackiej Poleciłem ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, aby wprowadzać kontrole na granicy polsko-słowackiej busików, busów, samochodów, autobusów, które można podejrzewać o to, że tamtędy migrują nielegalni imigranci - powiedział w poniedziałek w Kraśniku premier Mateusz Morawiecki. 📢 Ukraińcy masowo opuszczają polski rynek pracy. „Spora część z nich potraktowała nasz kraj jako tranzytowy". Dokąd najczęściej wyjeżdżają? Ukraińcy wykorzystują fakt, że otworzyły się dla nich rynki Europy Zachodniej, Wielkiej Brytanii i Kanady. – To wyzwanie, tym bardziej że przedsiębiorstwa nie są przygotowane na przyjęcie pracowników z innych części świata, którzy w teorii mogliby zastąpić Ukraińców – podkreśla Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy. Agresja Rosji na Ukrainie stała się momentem, w którym wiele krajów ułatwiło uchodźcom przekraczanie swoich granic i szukanie pracy.

📢 Ludzie kultury i nauki apelują o ratowanie Opery Krakowskiej Ludzie kultury piszą list do ministra, wojewody i marszałka, apelując, by ci interweniowali w sprawie Opery Krakowskiej. „Aktualnie na naszych oczach, w zastraszająco szybkim tempie tracimy, a może już utraciliśmy, Operę w Krakowie” – czytamy w liście, którego autorzy punktują działania dyrektora instytucji. Podkreślają, że miniony sezon artystyczny był pierwszym w historii Opery Krakowskiej, kiedy w repertuarze nie pojawił się żaden premierowy tytuł, a miejsce dzieł operowych zajmują lżejsze gatunkowo tytuły przeznaczone na innego rodzaju scenę. „Mijający sezon należy uznać za całkowicie stracony dla publiczności”. 📢 Proszowice. Zbiórka na leczenie Adasia. Rodzice proszą o pomoc Podczas niedzielnego Małopolskiego Święta Hodowców w Proszowicach grupka wolontariuszek prowadziła zbiórkę środków dla siedmiomiesięcznego chłopca. U malucha kilka tygodni temu zdiagnozowano złośliwy nowotwór. Dziecko przechodzi w tej chwili serię kosztownych badań diagnostycznych i konsultacji.

📢 Rezydencja Wojciecha Modesta Amaro - tak wygląda. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą. 📢 Nowy Honorowy Obywatel Wieliczki, to burmistrz okresu przemian. Zaszczytny tytuł otrzymał prof. Józef Duda Nowym Honorowym Obywatelem Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka został prof. Józef Duda, były burmistrz Wieliczki, piastujący tę funkcję przez 14 lat (w latach 1992 - 2006). Zdobył uznanie za swoją służbę publiczną, którą rozpoczął tworząc podwaliny lokalnego samorządu terytorialnego. Uroczystości wręczenia tytułu odbyły się w niedzielę, 24 września w wielickiej Mediatece. Inicjatorem i wnioskodawcą tego uhonorowania poprzednika był obecny burmistrz Artur Kozioł.

📢 "Chłopi" polskim kandydatem do Oscara. Animowaną ekranizację powieści Władysława Reymonta wybrała Komisja Oscarowa Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił, że reprezentantem Polski w walce o Oscara w kategorii międzynarodowej, będzie w przyszłym roku ekranizacja powieści Władysława Reymonta - "Chłopi". Wyboru dokonała specjalna Komisja Oscarowa, powołana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. 📢 Akcja adopcji psów w Krakowie. "Przyjdźcie, pokochajcie i dajcie dom psiakowi"! W Krakowie po raz dziewiąty odbędzie się Wielka Akcja Adopcji Psów. Akcję organizuje stowarzyszenie Dog Rescue, które zajmuje się przede wszystkim wyciąganiem psów z trudnych warunków, leczenie, rehabilitacja i szukaniem dla nich nowych domów. "Przyjdźcie, pokochajcie i dajcie dom psiakowi!" - zapraszają organizatorzy.

📢 Ciasta drożdżowe jak u babci. Jak one to robiły? Zdradzamy sprawdzone przepisy na placki drożdżowe jak dawniej Jak one to robią, że ich placki drożdżowe zawsze są rewelacyjne, a zapach pieczonego ciasta unosi się w całym domu? Babcia – Gordon Ramsay w spódnicy i Magda Gessler w jednym! Mistrzyni ciasta drożdżowego. Niedościgniony ideał tego słodkiego wypieku, kapuśniaczków, pampuchów i drożdżówek! Odkrywamy tajemnicę! Zobacz sprawdzone przepisy na drożdżowe jak dawniej!

📢 Koniec wstydu dla Zakopanego. Nowy dworzec autobusowy już otwarty! Nowe centrum komunikacyjne wreszcie otwarte. To nowy dworzec autobusowy, a także pierwszy w Zakopanem parking wielopoziomowy. Busy i autobusy będą odjeżdżały z nowego miejsca od poniedziałku 25 września. 📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i Kajra. Ich urocze gniazdko jest nowoczesne i przytulne. Pokazują swój dom, a także prywatne życie [25.09] Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir. 📢 TOP 15 pałaców, zamków i dworków w Małopolsce zachodniej na weekendowe wycieczki. Kryją się za nimi niezwykłe historie. Zdjęcia, opisy W Małopolsce zachodniej jest wiele zabytkowych pałaców, zamków, czy dworków z bogatą, niezwykłą, często tajemniczą historią. Każdy z powiatów: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki ma swój niezwykły zabytkowy obiekt, który warto zobaczyć na przykład podczas weekendowych wycieczek. Przejdź do GALERII i zobacz, gdzie warto się wybrać.

📢 Powiat proszowicki. Drogowy zwiastun nadejścia jesieni. Było niebezpiecznie To nie była spokojna niedziela na drogach powiatu proszowickiego. Po opadach deszczu jezdnie zrobiły się śliskie, co natychmiast zaowocowało kolizjami. Na szczęście nikt w nich poważnie nie ucierpiał, ale nadejście jesieni sprawia, że warunki jazdy mogą się znacznie pogorszyć. 📢 Krakowianka będzie reprezentować Polskę w międzynarodowym konkursie Miss Aura International. Konkurs odbędzie się w Turcji Miss Aura International to międzynarodowy konkurs piękności. Ideą konkursu jest pokazanie, jak różnorodne jest kobiece piękno. Polskę w tym roku na arenie międzynarodowej będzie reprezentowała krakowianka - Anna Krzesińska. W tegorocznej edycji konkursu zawalczy ponad 40 kobiet z całego świata! Krakowianka na swoim profilu w mediach społecznościowych chętnie chwali się z przygotowań do konkursu oraz swoim życiem codziennym. Zobaczcie zdjęcia! Będziecie trzymać kciuki?

📢 Małopolskie Święto Hodowców w Proszowicach. Tutejsi hodowcy też chcą mieć swoje rasy gołębi Gołębie, kury, gęsi i inne domowe zwierzęta można było oglądać podczas V Małopolskiego Święta Hodowców w Proszowicach. Nasze województwo w skali krajowej jest prawdziwym potentatem pod względem ilości zarejestrowanych ras zwierząt hodowlanych. W tym roku organizatorzy wydarzenia postanowili promować również roślinę – kłokoczkę południową, z której nasion kiedyś wytwarzano różańce. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Tokio 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Meksyku. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA 500 w Tokio.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Tokio 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w Japonii? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 500 na kortach w Tokio. 📢 Seria wypadków na drogach krajowych pod Krakowem i na autostradzie A4 Od rana w poniedziałek, 25 września służby są alarmowane o wypadkach. Zaczęło się rano po godz. 7 od pożaru samochodu osobowego na autostradzie A4. Na pasie w kierunku Katowic. Co spowodowało ogromne utrudnienia na autostradzie i 10-kilometrowy korek. Potem były kolejne wypadki i stłuczki. Na zakopiance w powiecie myślenickim i autostradzie w powiecie krakowskim.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny.

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Kwalifikacje olimpijskie siatkarek: wyniki, terminarz, tabele. Polska wywalczyła przepustkę na turniej siatkówki IO Paryż 2024 Kwalifikacje olimpijskie w siatkówce kobiet zakończyły się, sprawdź wyniki, terminarz i tabele. W dniach 16-24 września 24 zespoły siatkarek, podzielone na trzy grupy, walczyły o przepustki na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Oto wyniki wszystkich meczów. 📢 Kraków. Fatalny początek tygodnia na drogach. Auto dostawcze wjechało w barierki przystanku tramwajowego W poniedziałkowy poranek doszło do groźnie wyglądającej kolizji na ul. Bieńczyckiej. Auto dostawcze jadące w kierunku centrum, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, wjechało w barierki przystanku tramwajowego. - W wyniku kolizji nikt nie ucierpiał - mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji. 📢 Wnioski po meczu Cracovii z Pogonią Szczecin - to była klęska Takiego "lania", jakie dostała Cracovia od Pogoni nikt się nie spodziewał. Wynik 1:5 mówi wszystko. Mówi tez wiele o drużynie Jacka Zielińskiego. Wnioski prezentujemy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Zapachowe wspomnienia schyłku PRL. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment został do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Trendy, które zmieniają nasze domy. Te meble mają styl i są ponadczasowe. Zobacz! Aktualne trendy w aranżacji i wyposażeniu wnętrz pokazują, jak w ostatnim czasie zmieniają się nasze domy. Teraz z większą świadomością podchodzimy do urządzania wnętrz, wybierając solidne, funkcjonalne meble o ponadczasowym wzornictwie. Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2023, a jednocześnie zostanie z nami na lata? 📢 W Tatrach Słowackich zaginął 50-letni Polak. Ma uraz nogi, nie wie gdzie się znajduje W poniedziałek, 25 września, rano mają zostać wznowione poszukiwania Polaka, który zaginął w weekend w Tatrach Słowackich. 50-letni mężczyzna wyszedł w góry w sobotę. Ostatni raz rodzina kontaktowała się z nim w sobotę wieczorem. Mówił, że ma uszkodzoną nogą i nie wie gdzie się znajduje.

📢 Horoskop dzienny na 27 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 27 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 26 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 26 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 25 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 25 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Dziedzictwo odc. 118. Yaman chce skrzywdzić Selima. Streszczenie odcinka [26.09.23] Seher i Selim czule rozmawiają. Wszystko słyszy Yaman, jednak nie wie, że błędnie interpretuje ich słowa. Mężczyzna wpada we wściekłość. Co zrobi? W co nie może uwierzyć Aye? Przeczytaj streszczenie 118. odcinka "Dziedzictwa" już teraz. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 25.09.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Budowa Krakowskiego Centrum Muzyki. Prokuratura Okręgowa przejmuje śledztwo w sprawie darowizny od informatyka z Londynu Prokuratura Okręgowa w Krakowie przejęła do dalszego prowadzenia śledztwo w sprawie przyjęcia przez miasto 10 mln zł jako darowizny na budowę Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Postępowanie dotyczy również przekroczenia uprawnień przez miejskich urzędników, które miało polegać na przywłaszczeniu tej kwoty. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Miasto twierdzi, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

📢 Krótkie fryzury damskie na jesień 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 25.09.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na jesień. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Horoskop finansowy na jesień 2023. Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! 25.09.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse jesienią? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 25.09.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się! 📢 Kraków. Pożar samochodu na autostradzie A4. Duże utrudnienia Autostrada A4, kierunek Katowice, odcinek węzeł Kraków Skawina - węzeł Kraków Tyniec. pożar samochodu osobowego, brak osób poszkodowanych, występują bardzo duże utrudnienia w ruchu. Utworzył się zator na ok. 10 km. Zachowajcie ostrożność.

📢 Modne salony - inspiracje od Szelągowskiej. Oto projekty pokoi dziennych od Doroty Szelągowskiej Salony i pokoje dzienne pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, boho, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Pożar samochodu na autostradzie A4. Duże utrudnienia w okolicy Kryspinowa W poniedziałek, 25 września z rana doszło do pożaru samochodu osobowego na autostradzie A4. Na pasie w kierunku Katowic. Do zdarzenia doszło około godziny 7.30.Z pierwszych informacji służb wynika, że nie ma osób poszkodowanych. Są natomiast bardzo duże utrudnienia w ruchu. Jest ogromny ruch, korek utworzył się na około 10 km. 📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną ozdabiają osiedla. Najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. Nie uwierzysz w to, co dziś zobaczysz! Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie radzi? [25.09.2023] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie radzi w nowej sytuacji życiowej? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Pomysł na obiad: gulasz. TOP 10 przepisów na pyszny gulasz naszych Czytelników [PRZEPISY] Gulasz wieprzowy, gulasz wołowy, gulasz z drobiu, a nawet gulasz rybny… Nie macie pomysły na obiad? Zróbcie gulasz! Wyśmienicie smakuje z ziemniakami, kaszą, ryżem, czy makaronem lub z plackami ziemniaczanymi.

📢 Wielki finał Podgórskiej Jesieni Kulturalnej. Wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki Na powitanie jesieni w niedzielę, 24 września, w Rynku Podgórskim odbył się koncert muzycznych gwiazd. Wystąpiły m.in. zespoły Myslovitz oraz Püdelsi. Wielki finał poprzedziły cztery dni pełne rozmaitych atrakcji: od koncertu operetkowego i wieczorów muzyczno-filmowych, przez spotkania poetyckie czy grę terenową dla rodzin, po dancing w dawnym stylu. A wszystko to w ramach tegorocznej edycji Podgórskiej Jesieni Kulturalnej.

📢 Starsze auta "za grosze" z Nowego Sącza. Wśród nich ulubiony samochód Polaków Internet oferuje spore pole manewru, jeśli mowa o poszukiwaniach samochodu. Przejrzeliśmy oferty w serwisie OLX.pl, spośród których wybraliśmy dziesięć modeli, które oferują na sprzedaż mieszkańcy Nowego Sącza i okolic. Kierowaliśmy się „widełkami" cenowymi do 4 tys. zł. Poszukiwaliśmy samochodów sprawnych, od razu gotowych do jazdy.

📢 Twarde stanowisko władz Krakowa w sprawie budowy S7 do Myślenic Niedawna konferencja Krynica Forum 2023 była okazją do rozmów przedstawicieli władz Krakowa w sprawach kluczowych inwestycji dla miasta. W kwestii budowy nowej zakopianki, czyli trasy S7 ze stolicy Małopolski do Myślenic, podtrzymali stanowisko, w którym są przeciwni budowie drogi przez krakowskie osiedla Swoszowice czy Opatkowice. 📢 Do krakowskiego seminarium zgłosiło się siedmiu kandydatów. Abp Marek Jędraszewski wręczył im specjalne dokumenty W Domu Arcybiskupów Krakowskich abp Marek Jędraszewski siedmiu kandydatom do seminarium wręczył suscepty, czyli dokumenty potwierdzające przyjęcie ich prośby o rozpoczęcie formacji na etapie propedeutycznym. - Ten rok będzie czasem wewnętrznego wzrostu, dojrzewania i ugruntowywania się w powołaniu – mówił do kandydatów na księży abp Marek Jędraszewski. 📢 24 września Dzień Grzyba. Najlepsze memy o grzybach i grzybiarzach. Znasz to? 24 września obchodzimy Dzień Grzyba. Z tej okazji mamy dla Was porcję zabawnych memów na temat grzybiarzy i grzybobrania. Zobaczcie najlepsze śmieszne obrazki.

📢 Proszowice. Biało-czerwone rysunki, wiersze, a na koniec muzyka W Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach zostali nagrodzeni laureaci konkursów „Polskie symbole narodowe”. Przedszkolacy i uczniowie wykonywali prace plastyczne i utwory literackie nawiązujące do tematyki konkursu. Rozdanie nagród poprzedziło koncert „Niepodległa” w wykonaniu zespołu Redlin. Wydarzenie dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”. 📢 Niedziela pełna wypadków i stłuczek pod Krakowem. Deszcz, śliskie drogi i nieuwaga kierowców sprawiały, że pojazdy wypadały z jezdni Od rana w niedzielę, 24 września na drogach w podkrakowskich powiatach było niespokojnie. Co chwilę alarmowano służby o wypadkach i stłuczkach na autostradzie, drogach krajowych, wojewódzkich i lokalnych. Pierwsze zdarzenia na mokrych, śliskich drogach były już nocą z soboty na niedzielę w Sułkowicach, kolejno w Wielmoży, gdzie byli ranni. Następnie stłuczki miały miejsce na autostradzie. Blokowane były drogi lokalne, w powiecie miechowskim na traktach wojewódzkich wprowadzano ruch wahadłowy. Na autostradzie A4 też były utrudnienia: z rana w okolicy Balic w kierunku Katowic, po południu w okolicy Brzezia i Szarowa w powiecie wielickim na pasie w kierunku Tarnowa.

📢 Smród rozprzestrzenia się w Krakowie. Radni oczekują reakcji na uciążliwości odorowe Radni z klubu "Kraków dla Mieszkańców" przygotowali projekty uchwały i rezolucji w sprawie podjęcia wszelkich możliwych działań, które pozwolą rozwiązać problem uciążliwości odorowych w południowo-wschodniej części Krakowa. Liczą też na to, że odpowiednie służby przeprowadzą wzmożone kontrole w zakładach będących potencjalnymi źródłami odorów w tym rejonie. 📢 Historyczna kolejka na Górę Parkową była cudem techniki. Kiedy ją oddawali do użytku bilet kosztował 80 groszy. Archiwalne zdjęcia w kolorze Kolej na Górę Parkową była drugą koleją górską w Polsce i pierwszą typu linowo-terenowego. Przyniosła Krynicy-Zdroju popularność i przyczyniła się do wzrostu ruchu turystycznego. Tylko w pierwszym roku działalności z nowoczesnej atrakcji skorzystało ponad 145 tys. osób. Narodowe Archiwum Cyfrowe w swoich zasobach ma skany fotografii z otwarcia tego cudeńka techniki, my je pokolorowaliśmy. Poznaj historię symbolu uzdrowiska i zobacz jak kolejka zmieniła się na przestrzeni lat.

📢 Ponad 3 tysiące osób wystartowało w Biegu Trzech Kopców. Na mecie w Krakowie pierwsi byli Kenijczycy [wideo] Kenijczyk Dawid Metto z czasem 44.02 min zwyciężył w rozegranym w niedzielę 24 września w Krakowie 16. Biegu Trzech Kopców. Wśród kobiet triumfowała jego rodaczka Philice Cheboriot Kipkerio z wynikiem 51:49. Najlepsi z Polaków finiszowali na piątych miejscach. Obejrzyjcie zdjęcia licznych uczestników biegu w naszej galerii. 📢 Jaksice. Zderzenie dwóch samochodów na DK79. Jedna osoba poszkodowana [AKTUALIZACJA] W niedzielę około godziny 9 doszło do zdarzenia z udziałem dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej nr 79 w Jaksicach (gmina Koszyce). Po zderzeniu jeden z pojazdów znajdował się przewrócony w rowie, drugi na jezdni. W zdarzeniu nikt nie doznał poważniejszych obrażeń.

📢 Tajemnice krakowskich Plant. Jak powstały zielone płuca miasta? [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Planty to najsłynniejszy i jeden z największych parków w całym Krakowie. W formie, którą dobrze znamy istnieje już od niemal 200 lat! Jak powstały zielone płuca Krakowa o długości 4 kilometrów i powierzchni 21 hektarów? Skąd wzięła się ich nazwa? Co wcześniej było w tym miejscu? Zapraszamy w niezwykłą historyczną podróż, w trakcie której odkryjemy tajemnice krakowskich plant.

📢 Złoty kożuch dla Zenka Martyniuka czy futro z ćwiekami dla Danusi. Takie cuda szyje Gabriel Seweryn Gabriel Seweryn to niezwykle barwna postać. Kiedyś był jedną z gwiazd programu "Królowe Życia" ale jego sposób na popularność to nie typowe "znany z tego, że jest znany". Gabriel jest znakomitym fachowcem specjalizującym się w futrach. Gabriel szył stroje dla wielu gwiazd, a wśród nich jest także niekwestionowany król disco polo Zenon Martyniuk i jego rodzina. Strój, który wymarzyła sobie Danuta Martyniuk robi ogromne wrażenie. Zobacz zdjęcia! 📢 Zmiany na skórze i paznokciach to oznaki chorób serca. Te skórne objawy chorób serca są często ignorowane Objawy chorób serca mogą pojawić się wcześnie, jednak wiele z nich można przeoczyć lub nawet zignorować. Choroby serca są główną przyczyną zgonów, niestety często nie dają znaków ostrzegawczych. Objawy chorego serca są również pomijane, ponieważ nie zawsze kojarzą się z sercem - okazuje się, że zmiany dermatologiczne na skórze i paznokciach może świadczyć o pogarszającej się pracy serca. Na co zwrócić szczególną uwagę? Czytaj więcej.

📢 Miechów. Małopolscy terytorialsi przysięgali w strugach deszczu Na boisku przy miechowskim Liceum Ogólnokształcącym złożyli przysięgę żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 5 Batalionu Dowodzenia z podkrakowskiej Rząski. Ponad 160 żołnierzy wypowiedziało słowa roty w strugach deszczu, który towarzyszył uroczystości. Po jej zakończeniu był czas na piknik i spotkanie z licznie przybyłymi do Miechowa rodzinami żołnierzy.

📢 Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 794 pod Krakowem. Samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Jest osoba ranna W niedzielę, 24 wrzenia rano po godz. 8 na mokrej, śliskiej jezdni doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej 794 w Wielmoży w gminie Sułoszowa. Samochód wypadł z jezdni i wjechał na pola za pas drogowy, tam uderzył w drzewo. Jedna osoba została poszkodowana, zajął się nią przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego.

📢 Wypadek w powiecie myślenickim. Nocą zderzyły się dwa pojazdy, jedna osoba ranna Nocą z soboty na niedzielę (23 na 24 września 2023 r.) doszło do wypadku na ul. Wolności w Sułkowicach. To droga prowadząca od trasy wojewódzkiej nr 956 w kierunku Jasienicy i Myślenic. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowania. Na miejsce wezwano służby ratownicze: pogotowie, straż i policję oraz pomoc drogową. 📢 W Krakowie odbywają się klubowe mistrzostwa Polski w futbolu stołowym W dniach 23-24 września w krakowskim Klubie TCF HUB na os. Zielonym królują piłkarzyki. Odbywają się tam Klubowe Mistrzostwa Polski w Futbolu Stołowym. 📢 Nowa droga w powiecie krakowskim. Czterokilometrowa trasa połączyła dwie gminy Jerzmanowice-Przeginia i Sułoszowa Nowa droga powiatowa powstała między Sułoszową i Przeginią łączy drogę wojewódzką nr 773 z drogą krajową nr 94. W sobotę, 23 września ten trakt budowany nieco ponad dwa lata został otwarty. Mieszkańcy obecni na otwarciu wspominali, że o takiej drodze marzyli od 40 lat. O budowę zabiegało także wielu samorządowców. Realizacja - tej kosztownej inwestycji, bo wartej prawie 20 mln zł - była możliwa dzięki programom rządowym.

📢 Pola Chwały w Niepołomicach. Niezwykła historia na placach, dziedzińcach, na zamku i w parku. Zbacz nowe zdjęcia Żołnierze, gladiatorzy, konfederaci, powstańcy, niewolnicy, damy w strojnych sukniach, mieszczanki, wieśniaczki i mniszki, śpiewacy i tancerze - rekonstruktorzy i pasjonaci historii zjechali na cztery dni (od 21 do 24 września) do Niepołomic. Tu odbywały się XVII Pola Chwały. Całe centrum miasta, parki oraz zamek i inne obiekty kultury wypełnili ludzie w strojach z rożnych epok. Powstały obozowiska średniowieczne, warsztaty rzemieślnicze, miejsca tworzenia broni. W tym roku tematem przewodnim było średniowiecze. 📢 Najstarszy Ogród Botaniczny w Polsce świętował swoje 240-lecie. Nie zabrakło okazałych prezentów Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w sobotę, 23 września, świętował 240-lecie. To najstarszy taki ogród w Polsce. Z okazji święta odbyła się sesja jubileuszowa poświęcona historii, modernizacji, współpracy naukowej i przyszłości Ogrodu Botanicznego UJ. Był też czas na zwiedzanie placówki.

📢 Klasa okręgowa. Proszowianka wysoko wygrywa z Bolesławem. Hat trick siedemnastolatka W sobotnim meczu I grupy krakowskiej okręgówki Proszowianka pokonała na własnym boisku Bolesław Bukowno 5:1. Trzy gole dla gospodarzy zdobył Jakub Chwał, po jednym dołożyli Jerzy Polański i Kamil Wąsowicz. Honorowe trafienie dla gości było dziełem Radosława Karaczyna. 📢 Biegiem na Kasprowy Wierch. Najszybszy pojawił się na szczycie po 50 minutach 290 zawodników wystartowało w XVI edycji biegu na Kasprowy Wierch w Tatrach. Pogoda i tym razem nie rozpieszczała. Na szczycie wiał silny wiatr i zacinał deszcz. Pierwszy wśród gęstej mgły na mecie pojawił się 30-letni Sylwester Lepiarz z klub Alpin Sport Wronów.

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Kraków. Zmienia się wielki "spacerniak" Czyżyn. Rośnie Cogiteon, budują nową drogę, są osiedla, akademiki, muzeum Kiedyś startowały tu samoloty, kiedy przestały dawny past startowy w Czyżynach stał się miejscem spacerów i spotkań, były też festiwalowe imprezy. Pojawiło się Muzeum Lotnictwa Polskiego, wyrosły akademiki, a wraz z nim osiedla bloków. Tych ostatnich przybywa najwięcej. Teraz budowane jest Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. I sporna, wzbudzającą kontrowersje droga do niego... A pas startowy, ciągle trwa, ale coraz mniej widać tego największego "spacerniaka" Czyżyn, a może i całego Krakowa.

📢 Grossi Cracovienses dla ludzi godnych najwyższego zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców! Złoty Kur od Kurków tylko dla Pań! Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji EKONOMED, Urząd Miejski w Wadowicach, Oddział Telewizji Polskiej w Krakowie oraz generał Mieczysław Bieniek – oto laureaci trzeciej edycji prestiżowych nagród Narodowego Banku Polskiego. Grossi Cracovienses wręczono 21 września w eleganckiej scenerii Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP przy ulicy Basztowej, mając za świadków kwiat małopolskich przedsiębiorców. Grażyna Bieniek, żona generała Mieczysława Bieńka oraz Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie, zostały uhonorowane specjalnym Złotym Kurem. 📢 Zobacz, za co nie musisz płacić! Te badania lekarz rodzinny zleci za darmo. Zobacz listę badań dostępnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Na jakie badania może skierować nas lekarz rodzinny za darmo? Zobacz listę badań dostępnych w POZ, za które zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Wielu pacjentów nie wie, że część badań, które wykonują odpłatnie może być wykonanych całkowicie za darmo. Warunek jest jeden: musi je zlecić lekarz rodzinny.

📢 Prawdziwy smak Małopolski prezentowano w Skawinie. Tu był finał festiwalu z czarnymi pierogami Tegoroczna osiemnasta edycja Małopolskiego Festiwalu Smaku zakończyła się w Skawinie na Rynku. Wspaniałe potrawy przygotowywał mistrz kuchni, autor książek kulinarnych Andrzej Polan. Mało tego panie z kół gospodyń wiejskich, przedstawiciele grup lokalnych, stowarzyszeń i organizacji także prezentowały co potrafią. A komisja jurorów degustowała i wybierała zwycięzców konkursu na najsmaczniejszy produkt. 📢 Taka ekranizacja Dragon Ball Z to spełnienie marzeń – postacie z anime ożywione przez SI wyglądają niesamowicie. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii tego gatunku. Rysunkowe wersje bohaterów zna każdy, jednak okazuje się, że postacie wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych bohaterów „jak żywych”. Efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

📢 Protest na drodze krajowej nr 79. Mieszkańcy Nielepic domagają się ronda, a z nim poprawy bezpieczeństwa Mieszkańcy Nielepic wyszli na drogę krajową nr 79 z transparentem, żeby protestować. W ten sposób w środę, 20 września domagali się poprawy bezpieczeństwa na wyjeździe ze swojej wioski na krajówkę relacjo Kraków - Trzebinia. - Chcemy budowy ronda w miejscu skrzyżowania - domagają się protestujący. Mówią, że z ich wioski nie sposób rano wyjechać, na włączenie się do ruchu na drodze krajowej czekają i tracą czas, bywa, że wymuszają pierwszeństwo, gdy samochody pędzą od strony Krzeszowic do Krakowa. 📢 Juromania 2023. Inscenizacje walk rycerskich na zamku w Korzkwi. Tajemnicze strachy i wspomnienie dawnej właścicielki Od roznoszącego się zapachu ziół u podnóża zamku w Korzkwi zaczęła się tutaj Juromania, która w tym roku odbywała się pod hasłem "Jura w klimacie". Na prelekcjach i warsztatach przekonywali, że zioła są dobre na wszystko. Spacerując po Korzkwi i zwiedzając zamek można było znaleźć ślady dawnej właścicielki Eleonory Wodzickiej. A na łące przed twierdzą swoje obozowisko rozłożyli rycerze. Organizowali walki, pojedynki, pokazy broni, a do tego gotowali staropolskie potrawy w kociołkach i zachęcali do zabawy.

📢 VI Bieg Proszowicki im. Jana Marynowskiego. Wygrała, bo obiecała to dzieciom Michał Suchan został pierwszym zawodnikiem, który dwukrotnie wygrał Bieg Proszowicki na głównym dystansie 10 kilometrów. Wśród pań najlepsza była Monika Stasik z Górki Stogniowskiej, która po minięciu linii mety powiedziała, że obiecała to swoim dzieciom. W rywalizacji na 5 kilometrów zwyciężyli Piotr Kilian i Magdalena Łącka. W zorganizowanym po raz pierwszy biegu dzieci najlepsi byli Kornelia Kromka i Filip Broziński. 📢 Wyniki i tabela grupy B kwalifikacji olimpijskich w siatkówce kobiet Grupa B kwalifikacji siatkarek do igrzysk olimpijskich w Paryżu 2024 swoje mecze rozgrywa w Tokio. 📢 Grupa A kwalifikacji olimpijskich w siatkówce kobiet w Ningbo: terminarz i wyniki Jeden z turniejów kwalifikacyjnych siatkarek do igrzysk olimpijskich 2024 odbywa się w Chinach. Oto program i wyniki zawodów w Ningbo 16-24 września.

