Przegląd prasy (26.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Małopolanki z tytułami Polska Miss i Polska I Wicemiss 2023. One zawładnęły podium”?

Prasówka 26.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Małopolanki z tytułami Polska Miss i Polska I Wicemiss 2023. One zawładnęły podium Gala finałowa wieńcząca kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss 2023 odbyła się w sobotni wieczór. Najpiękniejsze mieszkanki Polski, które reprezentowały wybrane miasta i województwa stanęły do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss 2023. Tytuł Polska Miss 2023 oraz korona trafiły do Justyny Haberki z Olkusza, natomiast tytuł I Wicemiss 2023 do reprezentantki Krakowa Inez Ciałowicz.

📢 Wisła Kraków. Efektowne oprawy na meczu „Białej Gwiazdy”, ale bez kar się nie obędzie Mecz Wisły Kraków z GKS-em Katowice był wyjątkowy dla kibiców „Białej Gwiazdy”. 20-lecie swojej działalności na trybunach obchodziła bowiem grupa Ultra Wisła, odpowiedzialna za organizację dopingu i opraw na meczach krakowskiej drużyny. Było głośno, efektownie, ale też w końcówce fani mocno przesadzili...

📢 Kraków. Wykoleił się pociąg, są opóźnienia w ruchu W sobotę wieczorem, w rejonie stacji Kraków - Batowice, doszło do wykolejenia pociągu Polregio relacji Kraków - Ostrowiec Świętokrzyski. W związku z powstałymi utrudnieniami pociągi osobowe i dalekobieżne są kierowane objazdem przez Nowa Hutę. Według Portalu Pasażera opóźnienia w ruchu mogą wynosić około 45 minut. Platforma Komunikacyjna Krakowa informuje, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a pasażerowie pociągu z pomocą strażaków i Służby Ochrony Kolei zostali ewakuowani na peron. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [26.11.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc.

📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Niebieskie drzwi i okna oraz łazienka jak z katalogu [26.11.2023 r.] Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Przy okazji wielu postów reklamowych, które udostępnia w swoich mediach społecznościowych, możemy podejrzeć, jak wyglądają wnętrza jej domu. Aktorka postawiła na jasne ściany, modne dodatki i piękny ogród, w którym w wolnych chwilach spędza dużo czasu. Zobacz, jak mieszka Małgorzata Socha. 📢 Wisła Kraków wyrywa zwycięstwo z GKS-em Katowice w doliczonym czasie gry To był niezwykle dramatyczny mecz. Wisła Kraków najpierw prowadziła 1:0, później przegrywała 1:2, by wyrwać wygraną 3:2 w doliczonym czasie gry. Już po 90 minucie padły bowiem dla niej gole na 2:2 i ta zwycięska.

📢 To jedyne takie miejsce w Krakowie. Mieszkańcy odwiedzili artystów w Składzie Solnym Nie trzeba dnia otwartego, by Skład Solny tętnił życiem. Na co dzień mają tu pracownię artyści wizualni, muzycy, odbywają się warsztaty i zajęcia, tu mają swoje miejsce aktywiści. W sobotę, 25 listopada, zaprosili mieszkańców na dzień otwarty. To jedyne takie miejsce w Krakowie. 📢 Koszmarny wypadek na autostradzie A4 pomiędzy Tarnowem i Brzeskiem. Samochód osobowy zderzył się z łosiem. Droga jest zablokowana Zablokowana jest autostrada A4 na 477. kilometrze (pas na Kraków) pomiędzy Tarnowem a Brzeskiem. Trwają działania ratownicze w związku z wypadkiem, w którym samochód osobowy zderzył się z łosiem. Są osoby ranne. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska. Była żona Wiśniewskiego w szczęśliwym związku [26.11.2023] Marta Wiśniewska, czyli słynna Mandaryna, lata największej popularności ma już za sobą. Choć była żona Michała Wiśniewskiego nadal rozwija karierę muzyczną, jej grono fanów jest znacznie mniejsze, a w mediach pojawia się znacznie mniej informacji na temat artystki. Gwiazda prowadzi jednak Instagrama, gdzie można zajrzeć do jej prywatnego życia. Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna.

📢 Mamed Chalidow - tak mieszka słynny wojownik MMA. Mamy zdjęcia ze środka posiadłości nad jeziorem [26.11.2023] Mamed Chalidow to jeden z najsłynniejszych wojowników MMA w Polsce. Gwiazda KSW mieszka pod Olsztynem w domu z fantastycznym widokiem na pobliskie jezioro. Niewykluczone, że jeszcze zobaczymy świetnego sportowca w oktagonie. A na razie zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow. 📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów [26.11.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać.

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [26.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze. 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [26.11.2023] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

📢 Wnętrza domu Artura z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia ze środka domu. Warto zwrócić uwagę na salon [26.11.2023] Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Te osoby nie powinny jeść rosołu. W takich sytuacjach rosół może zaszkodzić [26.11.2023] Rosół to wywar z kurczaka (lub innego mięsa drobiowego albo wołowiny) i warzyw, gotowany na wolnym ogniu. Ta tradycyjna zupa króluje na stołach w Polsce. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też bardzo zdrowy. Okazuje się jednak, że nie każdy powinien jeść rosół. Niektórym osobom to danie może zaszkodzić. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz rosół? Sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Rakowem Częstochowa Piłkarze Cracovii zremisowali w Częstochowie z Rakowem 1:1. Zagrali przyzwoity mecz, a do szczęścia trochę zabrakło.
📢 Skoki narciarske. Wyniki Polaków dzisiaj w Pucharze Świata w Ruce dużo poniżej oczekiwań. Tylko Dawid Kubacki zdobył punkty Skoki narciarskie dzisiaj w Pucharze Świata nie były udane dla Polaków, wynik są dużo poniżej oczekiwań. Dość powiedzieć, że tylko jeden nasz zawodnik awansował do drugiej serii - Dawid Kubacki. Zajął ostatecznie 21. miejsce. W efektownych stylu zwyciężył Stefan Kraft, a zmagania zostały zdominowane przez Austriaków i Niemców.
📢 Kraków. Spektakularne obroty, widowiskowe ewolucje i mnóstwo tańca w najlepszym wydaniu w Nowohuckim Centrum Kultury Spektakularne obroty, widowiskowe ewolucje i mnóstwo tańca w najlepszym wydaniu – tak w skrócie wyglądała 7. edycja Nowa Huta Masters! Tancerze break dance zmierzyli się ze sobą w dwóch kategoriach: KIDS (do 15 lat) i DOROŚLI (powyżej 15 lat) na scenie Nowohuckiego Centrum Kultury.

📢 Za mięsne smakołyki na Jarmarku Bożonarodzeniowym na Rynku Głównym w Krakowie trzeba słono zapłacić. Tyle co za dobry obiad Za jednego małego kabanosa trzeba zapłacić 10 zł, większy kindziuk (przysmak kuchni litewskiej) kosztuje już cztery razy tyle, a za kilogram wiejskiej słoniny cena wynosi prawie 60 zł. W tym roku zachcianka na mięsne przekąski kosztuje tyle, co dobry obiad w przeciętnym barze. Mimo wysokich cen chętnych na zakupy na jarmarku nie brakuje. W sobotę przed stoiskami ustawiały się kolejki. 📢 Małopolanka z tytułem I Wicemiss Nastolatek 2023. Tak wypadła na tle konkurentek Gala finałowa wieńcząca kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss Nastolatek odbyła się w piątkowy wieczór. Najpiękniejsze mieszkanki Polski, które reprezentowały wybrane miasta i województwa stanęły do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss Nastolatek 2023. Poprzeczka była postawiona bardzo wysoko. Spośród wielu tytułów, tytuł I Wicemiss Nastolatek 2023 zdobyła reprezentantka Małopolski pochodząca z Nowego Targu, Nikola Ziętak. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Prestiżowe Krakowskie Dukaty wręczone. Izba Przemysłowa-Handlowa świętuje 173. rocznicę powstania i honoruje nadzieje małopolskiego biznesu Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice; Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; Stefan Życzkowski, współwłaściciel, przewodniczący Rady Strategicznej ASTOR; Wojciech Jawor, prezes zarządu Global System oraz Jan Sady, przewodniczący Rady Nadzorczej Wodociągów Miasta Krakowa. Oto zacne grono uhonorowanych 24 listopada prestiżowymi Krakowskimi Dukatami, nagrodami Izby Przemysłowo-Handlowej. 📢 Do piosenki "Z kopyta kulig rwie" na Rynku Głównym w Krakowie zatańczyło ponad 100 osób Cztery minuty wystarczyły, aby rozgrzać tańcem atmosferę na Rynku Głównym w Krakowie. W sobotę 25 listopada około godz. 14 krakowianie byli świadkami niezwykłego happenigu w postaci tanecznego flash moba. Wydarzenie towarzyszyło oficjalnemu otwarciu Jarmarku Bożonarodzeniowego. Za układ taneczny odpowiada tancerz i krakowski choreograf Michał Kostempski, który wcześniej w sieci opublikował krótki tutorial, dla chcących nauczyć się kroków.

📢 Sądecczyzna. Śliskie i zaśnieżone drogi. Kierowcy muszą uważać, kilka aut w rowie. Zdjęcia Bieżący weekend na Sądecczyźnie zwiastował intensywne opady śniegu. Prognozy synoptyków potwierdziły się. W nocy z piątku na sobotę mocno sypało, a lokalnie temperatura spadła poniżej zera, czego efektem było diametralne pogorszenie się warunków panujących na drogach powiatu. W okolicach Krynicy-Zdroju i Tylicza tylko w sobotę doszło do kilku zdarzeń drogowych. W rowie wylądowało m.in. osobowe audi i samochód terenowy. Samochody miały problemy z bardziej stromymi podjazdami zwłaszcza na zabielonych drogach bocznych. Na trasie spotkaliśmy kilka pługów, ale ani jednej piaskarki. 📢 Horoskop dzienny na 25 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 25 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 26 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 26 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 BOB blond z grzywką - modna fryzura na lato! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 25.11.2023 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii!

📢 W Zakopanem zrobiło się biało. Krupówki pełne turystów, w Tatry ruszyli skitourowcy Zakopane zrobiło się białe. Wielu turystów korzysta z uroków zimy spacerując po Krupówkach. Inni ruszyli w Tatry. Na szlakach pojawiło się już wielu skitourowców. 📢 Wieczorem krakowskie ulice i chodniki mogą zamienić się w lodowiska. IMGW ostrzega przed oblodzeniem IMGW w Krakowie prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Ostrzeżenie obowiązuje od dzisiaj sobota), od godz. 18.00 do niedzieli, 26 listopada, do godz. 10. Temperatura minimalna wynosić będzie do ok. -3°C, temperatura minimalna przy gruncie ok. -5°C. IMGW prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska ocenia na 70 proc. 📢 Paznokcie na grudzień 2023: granatowe, beżowe, złote, a może białe? Wzory i kolory eleganckich i szalonych paznokci na zimę Zastanawiasz się jaki manicure będzie najmodniejszy w grudniu? Zimą zwykle porzucamy już letnie, neonowe kolory i stawiamy na chłodne, ciemniejsze odcienie. Jednak to nie oznacza, że nasz manicure musi być nudny i pozbawiony wariacji. Wręcz przeciwnie! Zima to doskonała okazja, aby eksperymentować z różnymi kolorami, wzorami i dodatkami na paznokciach. Zanurzmy się w świat zdobień i modnych odcieni, które będą królować na paznokciach zimą.

📢 Karambol na najbardziej kolizyjnym skrzyżowaniu w Nowej Hucie. Jedna osoba trafiła do szpitala W sobotę około godz. 9.30 doszło do wypadku z udziałem kilku pojazdów na skrzyżowaniu alei Róż i ulicy Edwarda Rydza-Śmigłego. - W zdarzeniu wzięło udział sześć aut. Jedna osoba z lekkimi obrażeniami trafiła do szpitala - mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji. Profil facebookowy Patrol998-Małopolska informuje, że służby pracują na miejscu zdarzenia, występują też utrudnienia w ruchu.

📢 Skoki narciarskie dzisiaj: RUKA 2023 wyniki live. Puchar Świata 2023-2024 rozpoczyna się w Finlandii Dzisiaj są skoki narciarskie w Pucharze Świata, sprawdź wyniki live (na żywo). Ruka to pierwszy przystanek nowego cyklu 2023-2024, w dniach 24-26 listopada odbędą się na tam kwalifikacje i dwa konkursy indywidualne. W stawce jest pięciu reprezentantów Polski, zobacz, jak im dziś poszło w PŚ na skoczni Rukatunturi.

📢 Skoki narciarskie: wyniki na żywo z Pucharu Świata 2023-2024. Kiedy konkurs? Kto wygrał? Skoki na żywo, sprawdź wyniki Pucharu Świata. Rywalizacja skoczków narciarskich potrwa od listopada 2023 do marca 2024 r. W terminarzu PŚ jest 38 startów. Kiedy konkursy? Kto wygrał? Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje. Pierwsze przystanek to Ruka. 📢 Kraków. Sztuczna inteligencja pali śmieci w Ekospalarni. Rocznie ma pochłaniać 5,5 tys. ton odpadów W krakowskiej Ekospalarni wdrożono system optymalizacyjny procesu spalania, którego działanie oparte jest na sztucznej inteligencji z wykorzystaniem tzw. logiki rozmytej. Dzięki takiemu rozwiązaniu programistycznemu, bez inwestycji w dodatkową infrastrukturę, zwiększony został poziom wydajności zakładu. 📢 Jak sprawdzić, czy w 2024 roku wjedziemy samochodem do Krakowa? W 2024 roku w Krakowie ma zacząć obowiązywać Strefa Czystego Transportu, ograniczająca wjazd do miasta autom niespełniającym norm spalin. Kierowcy starszych diesli żalą się, że przez wprowadzenie nowych zasad nie mogą sprzedać pojazdów, nawet po obniżonej cenie. Rząd i Zarząd Transportu Publicznego uruchomiły specjalne aplikacje, poprzez które można sprawdzić, czy dany pojazd wjedzie do Krakowa od połowy przyszłego roku.

📢 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Nowej Hucie kończy 70 lat Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Nowej Hucie powstał w 1954 roku. Od 1992 roku placówką zarządza dyrektor Witold Malinowski. Nam opowiada o spuściźnie poprzednich dyrektorów, których było dziewięcioro, o swoich początkach, o tym dlaczego jest dumny z absolwentów i uczniów. Kilka słów poświęca również jubileuszowi 70-lecia szkoły, którego obchody zaczęły się już w tym roku.

📢 Kraków. Zaginęła 17-letnia Kalina Jamrozik z Płaszowa. Rodzice i policja proszą o pomoc w poszukiwaniach "Kalina wyłączyła telefon wychodząc z domu. Poszła w nieznanym kierunku na skutek szkolnej dramy. Lubi stare ruiny w okolicach Płaszowa w Krakowie i to zostało w miarę możliwości sprawdzone. Lubi też podróże autostopem do innym miast. Jej znajomi sugerują drogę na północ w kierunku Warszawy, ale jeśli pojechała, może być w dowolnym mieście" - pisze na facebooku ojciec zaginionej nastolatki.

📢 W Krakowie raz słońce, raz śnieg i plama oleju na zakopiance, a dalej śnieg, trudne warunki na drogach i wypadki W Krakowie sypnęło śniegiem z rana, ale szybko wyszło słońce. Jednakże w wielu innych rejonach Małopolski spadło sporo śniegu i warunki są trudne, szczególnie na drogach. Dochodzi o dużej liczby wypadków. Zachowajcie ostrożność, bo pogoda jest zmienna i zdradliwa. Problemy na zakpopiance, problemy pod Myślenicami, ciężka przeprawa dla kierowców na Podhalu. 📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe.

📢 Kraków. Na Bieńczyckim Placu Targowym stoły uginają się od dorodnych warzyw i owoców. Zobaczcie ceny! W sobotni poranek plac Bieńczycki tętni życiem. Okoliczni mieszkańcy przyszli kupić tu świeże owoce, warzywa, nabiał, pieczywo. Jest w czym wybierać - na stoiskach piętrzą się pomidory, buraki, selery. Obok ułożone stosy wytłaczanek z jajkami, a dalej stoisko z kilkoma gatunkami jabłek. Zobaczcie, jakie są ceny produktów na bieńczyckim targu.

📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Smardzowice. Poranne dachowanie na zaśnieżonej drodze [AKTUALIZACJA] Nocne opady śniegu spowodowały poważne pogorszenie warunków na drogach powiatu krakowskiego. Nie wszyscy kierowcy zdołali się do tego przystosować. Nad ranem w Smardzowicach (gmina Skała) doszło do dachowania samochodu osobowego. W pojeździe została uwięziona kobieta. 📢 ŻYCZENIA IMIENINOWE dla Katarzyny: śmieszne, krótkie, piękne życzenia na imieniny Katarzyny, Kasi. Wierszyki i rymowanki SMS, Facebook 25 listopada imieniny obchodzi Katarzyna. U nas znajdziesz propozycje pięknych wierszyków imieninowych. Przygotowaliśmy śmieszne, oryginalne i najlepsze życzenia, które możesz wysłać w formie SMS, e-maila czy wiadomości na Facebooku. Pamiętaj, Katarzyna to jedno z najpopularniejszych imion w Polsce. Nie zapomnij złożyć życzeń! 📢 Nocny pożar hal pod Myślenicami. Sytuacja była trudna do opanowania W miejscowości Krzyszkowice pod Myślenicami doszło do pożaru hali przemysłowo-usługowej. To była trudna akcja gaśnicza. Pożar szybko rozprzestrzenił się na drugą halę znajdującą się obok. W jednej zawalił się dach. Budynki były całkowicie objęte ogniem. Walczyły z nim liczne zastępy strażaków.

📢 Kraków. Po weekendzie wysyp nowych remontów, zmian na skrzyżowaniach, nowe buspasy, korekty ruchu Chyba tylko mróz, śnieg i huragany powstrzymają drogowców od rozkopywania Krakowa. Mimo, że robi się zimno, pada deszcz, remonty postępują i co chwile pojawiają się nowe. Rozkopana okolica ronda Polsadu, prace na Zwierzynieckiej, zmiany na 29 Listopada, przedłużający się remont mostu Dębnickiego, a już Zwierzyniecki czeka na naprawę, wykopy na Kościuszki i Zwierzynieckiej, a tu... kolejna seria nowych frontów prac.

📢 Przeszli prawdziwy koszmar w swoim kraju. Holenderska rodzina opowiada o szczegółach. Dodają: „Ufamy tylko Polakom” Ostatnie tygodnie były dla nas bardzo ciężkie. Ale wreszcie trafiliśmy do przyjaznego i rodzinnego kraju – mówi w rozmowie z portalem i.pl Nicole Schijf. Wraz z mężem Jasperem i córeczką, 16-miesieczną Olivią, uciekli z Holandii i właśnie złożyli wniosek o azyl w Polsce. Pod drzwiami salki szpitalnej w Myślenicach, gdzie przebywa cała trójka, nie ma już policjantów. – Szkoda, zaczynamy za nimi tęsknić, zaprzyjaźniliśmy się z nimi – przyznają rodzice. Holenderska rodzina opowiedziała nam, co przeszła w ciągu ostatnich tygodni w swoim kraju.

📢 Kraków dostanie miliony złotych na odwiert geotermalny w Przylasku Ruskieckim. Powstaną krakowskie termy? Według wstępnych informacji po konferencji prasowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Gmina Miejska Kraków otrzyma ponad 12 mln zł z NFOŚiGW na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego w Przylasku Rusieckim. O szukaniu wód geotermalnych w tym rejonie Krakowa mówi się od dawna. Teraz staje się to bardziej realne. Czy jeśli parametry źródeł okażą się odpowiednie powstaną krakowskie termy? Na razie mówi się o wykorzystaniu złóż jako kolejnego źródła ciepła dla Krakowa, ale szkoda by było, gdyby nie służyły też rekreacji i wypoczynkowi. 📢 45 lat ratowania naszego dziedzictwa. Jubileusz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Są nowi członkowie Prezydent Andrzej Duda podziękował w piątek podczas uroczystości na Wawelu członkom Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa za "znakomitą działalność", którą realizują. - Śmiało mogę powiedzieć: jest ona bezcenna - mówił prezydent RP. Andrzej Duda wziął udział w zebraniu plenarnym SKOZK z okazji 45. rocznicy jego powstania. Podczas uroczystości jubileuszowych do grona członków Komitetu dołączyło kolejnych dziesięć osób.

📢 Wisła Kraków. Oto oficjalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z GKS-em Katowice Po przerwie na mecze kadry w sobotę o godz. 17.30 Wisła Kraków podejmie GKS Katowice w ramach 16. kolejki I ligi. Trener Radosław Sobolewski nie ma idealnej sytuacji kadrowej przed tym starciem. Grać przede wszystkim nie mogą napastnik Angel Rodado oraz lewy obrońca David Junca. Obaj z powodów zdrowotnych. Prezentujemy oficjalny skład Wisły na mecz z GKS-em. 📢 Pieczonogi. Dom Pomocy Społecznej ma już 20 lat. Było tu nawet... wesele Mieszkańcy, pracownicy i goście świętowali dwudziestolecie istnienia Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach. Placówka, jedna z dwóch tego typu na terenie powiatu proszowickiego, została założona w listopadzie 2003 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii Radziemice ks. Stanisława Miki. 📢 Skoki narciarskie dzisiaj. Wyniki kwalifikacji Pucharu Świata w Ruce pomyślne dla Polaków, ale bez rewelacji. Są powody do niepokoju? Wyniki kwalifikacji PŚ w skokach narciarskich w Ruce dzisiaj (piątek, 24.11) nie przyniosły większych niespodzianek. Cała piątka Polaków awansowała do sobotniego konkursu indywidualnego, pierwszego w nowym zimowym sezonie. Biało-Czerwoni zajęli jednak dalsze lokaty, najwyżej był Piotr Żyła - dopiero 29.

📢 Najdroższe mieszkania i apartamenty w Krakowie na sprzedaż. Ceny zwalają z nóg Ceny mieszkań w Krakowie zarówno tych na wynajem jak i do kupienia nieustannie rosną. Stolica Małopolski zdecydowanie może "pochwalić" się mieszkaniami, których ceny często są bardzo wysokie. Z pewnością są to mieszkania dedykowane dla tych, dla których cena nie gra roli. Oto najdroższe wille i apartamenty w Krakowie. Zobaczcie sami! 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z piękną żoną. Zobacz, jak żyje na co dzień z dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Jak zrobić świąteczny stroik w szkle? Pomysły na piękne dekoracje na Boże Narodzenie. Wyjątkowe ozdoby świąteczne za grosze – zobacz zdjęcia Stroiki świąteczne w szkle to pomysł na wyjątkową dekorację na adwent i Boże Narodzenie. Te modne i piękne ozdoby bez problemu samodzielnie wykonamy w domu. Dlatego warto już teraz przystroić dom bożonarodzeniowymi dekoracjami w szkle. Zobacz, jak możesz pięknie ozdobić salon, sypialnię i kuchnię w świątecznym klimacie, nie wydając na dekoracje ani grosza. 📢 TOP 15 miejsc na listopadowy wypad bez tłumów. Te miejsca w Małopolsce zwiedzisz bez turystów wokół Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w listopadzie. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę.

📢 Najlepiej żyje się w Krakowie i trzech okolicznych gminach. Podkrakowskie samorządy wysoko na podium Gmina Dobra do Życia - to ranking, który pokazuje, gdzie ludziom żyje się najlepiej. W województwie małopolskim na najwyższym podium jest Kraków, ale tuż za nim dwie gminy z powiatu krakowskiego i jedna z wielickiego. Bezkonkurencyjne samorządy są doceniane m.in. za: troskę o środowisko naturalne, rozwoju demograficzny oraz społeczno-ekonomicznego, rozwinięty rynek pracy, warunki mieszkaniowe, bezpieczeństwo oraz jakości usług i wiele innych czynników.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Wygodna podróż pociągiem z Łuczyc do Krakowa. W planach dalszy rozwój szybkiej kolei aglomeracyjnej Oddany w ubiegłym roku przystanek kolejowy w Łuczycach przyciąga coraz więcej pasażerów. Tymczasem Małopolska planuje dalszy rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Od grudnia ma się zwiększyć liczba kursów pociągów.

📢 Ciasta na Wigilię i Boże Narodzenie. Domowy piernik świąteczny. TOP 10 przepisów naszych Czytelników na pierniki [PRZEPISY] Piernik na Boże Narodzenie 2022- sprawdzone przepisy. Szybki piernik świąteczny, piernik na ostatnią chwilę, piernik idealny, a nawet… piernik orkiszowy! Mamy dla Was wiele przepisów na pyszne pierniki na święta Bożego Narodzenia.

📢 Potrawy wigilijne. Śledzie. TOP 10 przepisów na świąteczne śledzie naszych Czytelników [PRZEPISY] Śledzie na Wigilię - przepisy. Śledzie na wigilijnym stole pojawić się muszą.

📢 Łatwe i szybkie ciasta na Boże Narodzenie 2023. Te słodkości przygotujesz w mniej niż godzinę [PRZEPISY] Szukacie przepisu na łatwe i szybkie ciasta na Boże Narodzenie? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na szybkie pierniki, makowce, serniki, czy ciasta z orzechami! Te placki przygotujesz w mniej niż godzinę, a efekt zaskoczy wszystkich!

📢 Zderzenie trzech samochodów na autostradzie A4. Utrudnienia w ruchu Do zderzenie trzech pojazdów doszło na autostradzie A 4 w okolicy Balic. Samochody osobowe zderzyły się na pasie w kierunku Rzeszowa. Na miejsce wezwano służby: policję z Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie oraz JRG 3 i OSP Balice. Występują duże utrudnienia w ruchu.

📢 Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym 2023 w Krakowie. Wieje grozą? Sprawdziliśmy, co i ile podrożało w porównaniu do poprzedniego roku Od piątku (24.11) można już robić zakupy na dorocznym Jarmarku Bożonarodzeniowym w Krakowie. Na stoiskach, zajmujących część płyty Rynku po stronie Wieży Ratuszowej, jak zawsze znajdziemy wszystko, co może wprowadzić do domu świąteczną atmosferę albo stać się prezentem pod choinkę. W ostatnich latach odwiedzający takie kiermasze w różnych miastach Polski łapali się za głowę, widząc, ile kosztuje np. pajda chleba ze smalcem. A jakie są jarmarkowe ceny 2023?

📢 Gdy ruszają promocje, budzą się demony. Najlepsze memy o Black Friday 2023 rozbawią cię do łez! Taka jest największa wyprzedaż w roku 24.11 Black Friday, czyli czarny piątek (24 listopada 2023). To jeden z tych dni w roku, który niektórzy wyczekują z niecierpliwością. To czas największych wyprzedaży w ciągu roku. Oczywiście Black Friday ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników, którzy nie do końca wierzą w promocje oferowane przez niektóre sklepy. Z roku na rok internauci coraz częściej zaczynają wyśmiewać promocje i zwyczaje, które rosną wokół tego zjawiska. Coraz więcej jest takich w Krakowie, Warszawie, czy Tarnowie, którzy czekają na otwarcie galerii handlowych w Black Friday czy polują na wyjątkowe okazje w internecie. Przedstawiamy najlepsze MEMY o Black Friday! Zgadzacie się z nimi?

📢 Ciasta bez pieczenia na Boże Narodzenie 2023. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników Najlepsze ciasta bez pieczenia na Boże Narodzenie 2023. Zobacz sprawdzone przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej. Ciasteczkowa rolada z serkiem mascarpone, ciasta 3 BIT bez pieczenia, ciasto śnieżny puch, sernik z pomarańczami bez pieczenia, a nawet – torty bez pieczenia!

📢 Świąteczne dekoracje z szyszek DIY. Najmodniejsze ozdoby na Boże Narodzenie. Wykorzystaj szyszki do pięknych bożonarodzeniowych dekoracji Własnoręcznie zrobione świąteczne ozdoby z szyszek są teraz na topie. To świetny pomysł na tanie dekoracje zero waste. Bożonarodzeniowe wianki, lampiony czy ozdoby na choinkę z szyszek to świetny pomysł na ekologiczne i klimatyczne udekorowanie mieszkania albo domu. Wystarczy niewiele, żeby stworzyć piękne świąteczne ozdoby za grosze. Podpowiadamy, jak pomysłowo wykorzystać szyszki do bożonarodzeniowych dekoracji DIY.

📢 Potrawy wigilijne dla początkujących. 12 tradycyjnych wigilijnych dań, z którymi poradzi sobie każdy [PRZEPISY] Przygotowywanie wigilinych dań wcale nie musi być trudne! Zebraliśmy TOP 12 wiligiljnych potraw, z którymi poradzi sobie każdy! Nie wymagają stania w kuchni godzinami, a smakują wyśmienicie.
📢 Potrawy na Boże Narodzenie. Tradycyjne czy nowoczesne? Zobacz przepisy na świąteczne dania, które skradną wszystkie serca Jakie potrawy podać na Boże Narodzenie? Tradycyjne czy nowoczesne? Jakie dania sprawdzą się na świątecznym stole?

📢 Mieszkańcy alarmują: nasze domy się rozpadają! Mieszkańcy wsi położonych wzdłuż drogi powiatowej z Proszowic do Koszyc skarżą się na nadmierny ruch ciężkich pojazdów. Ich zdaniem kierowcy tirów łamią przepisy po to, aby skrócić sobie drogę w kierunku Sandomierza czy Tarnowa. Ta sytuacja odbija się niekorzystnie na stanie technicznym budynków położonych wzdłuż jezdni oraz na zdrowiu ich mieszkańców. Również tych najmłodszych.

📢 Sałatki na Boże Narodzenie, które będą ozdobą świątecznego stołu. Wyglądają efektownie i obłędnie smakują [PRZEPISY] Święta Bożego Narodzenie bez sałatki? Nigdy! Co prawda królową od dawien dawna jest sałatka jarzynowa, ale warto też zrobić inne. Takie, które nie tylko obłędnie smakują, ale również efektownie wyglądają?

📢 Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Zobaczcie przepisy na smaczne wypieki na święta Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Szukacie sprawdzonych przepisów na bożonarodzeniowe wypieki? Zobaczcie przepisy na wyjątkowe, efektowne, a przede wszystkim smaczne ciasta naszych Czytelników!
📢 Ciasta na Boże Narodzenie 2023. Tym wypiekom nikt się nie oprze. Zobacz przepisy na wyjątkowe, efektowne placki na święta Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy na naszych stołach królują wyjątkowe, efektowne ciasta.

📢 Beka z klientów, czyli koszmarni klienci zmorą sprzedawców. To ich najlepsze teksty. Kto w handlu pracował, ten się w cyrku nie śmieje! Na Facebooku powstał profil o nazwie Beka z klientów, który zajmuje się zbieraniem i publikowaniem najbardziej dziwacznych tekstów, które pracujący w handlu usłyszeli od kupujących. Zapnijcie pasy, bo możecie nie wytrzymać ze śmiechu! Zobaczcie najlepsze teksty koszmarnych klientów.

📢 Finalistki Polska Miss Nastolatek 2023 podczas sesji w złocie! Wśród nich reprezentantki Małopolski. Gala finałowa już w ten weekend Gale finałowe wieńczące kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek odbędą się już w ten weekend. W dniach 24-25. listopada 2023 roku najpiękniejsze mieszkanki Polski, które reprezentują wybrane miasta i województwa staną do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023. Warto zaznaczyć, że w konkursach regionalnych udział wzięło ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tyś.

📢 Małopolska policja szuka specjalistów do walki z terrorystami. Zobacz, co jest najwyżej punktowane u kandydatów Masz wykształcenie magisterskie, tytuł ratownika medycznego, znasz języki obce i umiesz jeździć tirem - jest duża szansa, że możesz dostać się do elitarnej sekcji bojowej samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji w Krakowie. Mogą tam się dostać tylko obywatel polski o nieposzlakowanej opinii. 📢 Wichura w powiecie krakowskim. Powalone drzewa, zablokowane drogi dziesiątki interwencji strażaków Silny wiatr łamała drzewa w wielu gminach powiatu krakowskiego. Interwencje do przewróconych drzew, zagrażających budynkom i blokującym drogi strażacy odbierali niemal cała noc z czwartku na piątek, 23 na 24 listopada. Połamane były nie tylko drzewa, konary i gałęzie, ale w gminie Iwanowice wiatr poprzesuwał barierki na drodze krajowej nr 7 Kraków-Warszawa. 📢 W tych miastach w Małopolsce zarobisz najwięcej! Takie są dane GUS. TOP 10 Gdzie w Małopolsce można liczyć na przyzwoitą wypłatę? Na najniższe zarobki mogą liczyć mieszkańcy Żabna w powiecie tarnowskim - dostaną tam 5 010 złotych brutto. A w którym miejscu w Małopolsce zarabia się najwięcej? Sprawdź w naszej galerii.

📢 Piękne siatkarki Tauron Ligi 2023-2024. Zachwycają urodą i wysportowanym ciałem. Zobacz zdjęcia Rozgrywki Tauron Ligi w siatkówce kobiet w sezonie 2023-2024 rozpoczęły się w październiku. Bierze w nich udział 12 zespołów. Zobacz, kogo można oglądać na siatkarskich parkietach - oto piękne siatkarki z polskiej ekstraklasy. Na Instagramie zachwycają urodą, wdziękiem i wysportowanymi ciałami. 📢 Powiat proszowicki. Wichura łamała gałęzie i uszkodził dach Silny wiatr, który wiał od czwartkowego popołudnia i w nocy, przysporzył pracy strażakom. Interwencje dotyczyły głównie połamanych konarów drzew. Wichura uszkodziła też dach na budynku gospodarczym. 📢 Tak żyje i podróżuje Robert Makłowicz! Ulubieniec internautów, pokochany za gotowanie i śmiech. Na tropie nowych miejsc i pysznych dań Robert Makłowicz w ostatnim czasie zdecydowanie przechodzi swój renesans. Kiedyś przyciągał widzów przed telewizory, a dzisiaj króluje w Internecie. Słynny krytyk kulinarny został umiłowany zarówno przez starszych widzów jak i przez młodsze pokolenia. Swoje podróże aktywnie relacjonuje w mediach społecznościowych oraz w swoim programie, który prowadzi na znanej platformie internetowej. Młodszą widownię rozkochał swoimi sposobem bycia oraz... śmiechem! Niedawno wydał też nową książkę kulinarną. Zobaczcie sami, jak żyje i podróżuje Robert Makłowicz

📢 Horoskop na andrzejki 2023. Co spotka cię w nadchodzącym roku. To gwiazdy wróżą na andrzejki. Miłość, zawodowy sukces czy porażka Horoskop andrzejkowy 2023. Oto co w nadchodzącym roku zapowiadają gwiazdy dla wszystkich znaków zodiaków. W tym roku gwiazdy okazały się być łaskawe. Miłości, sukcesy zawodowe, wybór dobrej ścieżki życiowej - to czeka większość znaków zodiaków. Nie wszystkie jednak mają zapisane powodzenie, dla nielicznych nadchodzący rok okaże się trudny i wymagający, a niektórzy będą musieli wypić piwo, które nawarzyli w ostatnim roku.

📢 Placki z jabłkami. Sprawdzone przepisy na szarlotki i inne ciasta z jabłkami naszych Czytelników. TOP 10 przepisów! Wybierz coś dla siebie! Prosty placek z jabłkami, szarlotka babcina na kruchym cieście, ciasto drożdżowe z jabłkami i kruszonką, placek z jabłkami jak dawniej… Nie ma jak ciasto z jabłkami! Klasyka broni się zawsze i smakuje wyśmienicie.

📢 Potrawy wigilijne, których dziś już nikt nie je! Zobacz, co dawniej podawano na święta Bożego Narodzenia Co jadano dawniej w Wigilię? Można się zdziwić! Okunie posypane jajami oblane masłem, pasztet z chucherek we francuzkim cieście czy w końcu karasie smażone z czerwoną kapustą! Miedzy innymi takie potrawy wigilijne podawała Maria Marciszewska w swojej książce „Kucharka szlachecka" wydanej pierwszy raz w 1893 roku.

Z kolei Maria Gruszecka w swoim „Ilustrowanym kucharzu krakowskim" z 1892 roku roku proponowała między innymi: jarmuż z kasztanami i budyń z szodonem! Zobaczcie, co dawniej jadano w święta! I wcale nie było to dwanaście potraw! A karpie masowo zaczęto jadać w 1974 roku!
📢 Wyjątkowe ciasta na Boże Narodzenie 2023. TOP 15 efektownych ciast na święta, które zachwycą każdego [PRZEPISY] Wyjątkowe, efektowne ciasta na Boże Narodzenie 2023. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasto miodowe z masą grysikową, sernik z bezą i rosą, seromakowiec tortowy, sernik orzechowy na herbatnikach, waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową, mokry i ciężki makowiec z jabłkami i wiele, wiele innych ciast, który nie oprze się żaden łasuch!

📢 Tanie domy do remontu wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Ich cena nie przekracza 200 tysięcy złotych! Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie! 📢 Żyj jak szlachcic! Oto przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon zima 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Szczytniki. Szkoła Podstawowa będzie miała swojego patrona i sztandar Patronem Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Szczytnikach zostanie w maju przyszłego roku papież Jan Paweł II. W ramach przygotowań do uroczystości w szkole odbywają się wydarzenia związane z postacią przyszłego patrona. Jednym z nich był konkurs wiedzy na temat papieża Polaka.

📢 Magdalena Pałasz to telewizyjne odkrycie. Widzowie zakochali się w ekspertce od skoków z TVN i Eurosportu. Co o niej wiadomo? Bystra, elokwentna, odważna, urodziwa - taka właśnie jest Magdalena Pałasz, która w ostatnich latach zgrabnie przeskoczyła ze skoczni do studia i stała się jedną z najciekawszych telewizyjnych postaci zimowego sezonu. Zawodniczka z Nowego Targu towarzyszy kibicom oglądającym transmisje telewizyjne z konkursów skoków narciarskich w TVN i Eurosporcie, spotykając się z ich przychylnymi komentarzami. Jeden z fanów nazwał ją w mediach społecznościowych "Najpiękniejszym Aniołem w skokach narciarskich". Poznajcie Magdalenę Pałasz.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 235. Córeczka Manueli nie żyje. Streszczenie odcinka [20.11.2023] German w końcu może odetchnąć z ulgą. Dzięki pomocy przyjaciół udaje mu się wrócić do domu. Tymczasem Juliana spędza czas z Susaną. Dlaczego nie świętują ze wszystkimi? Przeczytaj streszczenie 235. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Kamil i Ewa STOCHOWIE – to już 13 lat małżeństwa! Zobacz, jak bardzo się zmienili od ślubu ZDJĘCIA 2023 Kamil Stoch ma 35 lat, ale absolutnie nie zamierza zwalniać na skoczniach. Walczy w kolejnym sezonie Pucharu Świata, a sporo dzieje się także w jego prywatnym życiu. W 2021 roku w wywiadzie przeprowadzonym na okoliczność podpisania kontraktu sponsorskiego opowiadał m.in. o swoim związku z Ewą Bilan-Stoch. W 2023 roku świętują już 13. rocznicę małżeństwa! Obejrzyjcie w GALERII, jak się przez ten czas zmieniali. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Oto żony i partnerki najlepszych skoczków narciarskich świata. Kibicują, kochają skoki Sezon 2022-2023 w skokach narciarskich nabiera rozpędu. Zawodnicy mogą liczyć na wsparcie pięknych żon i partnerek życiowych. Poznaj WAGs (ang. wives & girlfriends) czołowych zawodników świata, nie tylko Polaków.
📢 Najpiękniejsze zabytki powiatu krakowskiego promują koła gospodyń wiejskich. Stworzyły zachwycający kalendarz. Zobacz urocze zdjęcia Zabytki powiatu krakowskiego na każdy miesiąc nowego roku 2023. To pomysł pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Luborzycy. Zrobiły kalendarz, którego celem jest promocja najpiękniejszych, ale nieco pomijanych zabytków powiatu.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

