Przegląd prasy 27.03.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle trzeba będzie zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kWh. Mamy wyliczenia”?

Prasówka 27.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle trzeba będzie zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kWh. Mamy wyliczenia W 2023 roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku, to dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe.

📢 Tak w młodości wyglądała Magda Gessler. Była prawdziwą pięknością - zresztą zobaczcie te zdjęcia! Magdy Gessler nie trzeba nikomu przedstawiać. Niekwestionowana gwiazda TVN i ikona "Kuchennych rewolucji" jest cenną postacią w świecie social mediów. Co jakiś czas restauratorka dzieli się swoimi przemyśleniami, a także pokazuje kulisy życia prywatnego. Na przestrzeni lat wiele się zmieniła. W młodości, podobnie jak teraz, była pięknością w burzą loków. Tak zmieniła się Magda Gessler. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś ikona "Kuchennych rewolucji".

📢 Jeżeli masz te objawy, nie jedz orzechów włoskich. Te osoby muszą uważać na orzechy włoskie Orzechy włoskie to popularna przekąska i dodatek do wypieków. Jeżeli przechowujemy je odpowiednio, możemy cieszyć się ich smakiem przez cały rok. Nie każdy może jednak bezpiecznie jeść orzechy włoskie. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć je z diety. Zobacz kto jest na liście.

Prasówka 27.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie są sposoby, aby truskawka obrodziła. Zrób to już teraz, a owoce będą słodkie i soczyste jak nigdy Truskawki to z pewnością obok jabłek jeden z ulubionych owoców Polaków. Sezon letni większości z nas kojarzy się z tym pysznym, czerwonym owocem. Niestety nie zawsze można trafić na smaczne owoce. Aby truskawka była słodka i soczysta warto zastosować kilka sprawdzonych trików już teraz. Zobaczcie, co zrobić.

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Michała Wiśniewskiego. Gwiazdor i jego piąta żona mieszkają w ogromnej willi [zdjęcia] Charakterystyczna czerwona czupryna, zachrypnięty głos, duża ilość kolczyków - Michała Wiśniewskiego nie da się pomylić z nikim innym. Legendarny lider "Ich troje" cały czas jest aktywny zawodowo. Obecnie wraz ze swoją piątą żoną - Polą, skupia się na życiu rodzinnym. Para spodziewa się kolejnego dziecka. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Michał Wiśniewski. 📢 Tak mieszka Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Były strongman wybudował dom [zdjęcia] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w kwietniu wraz z "trzynastką" - ZUS podał najnowsze wyliczenia [tabele i stawki] W tym roku emeryci i osoby uprawnione do odbierania rent i emerytur otrzymają świadczenia w wyższej niż zwykle kwocie. 1 marca nastąpiła waloryzacja kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Bydgoszczy udostępnił nam najnowsze wyliczenia stawek emerytur, które zostaną przekazane na konta odbiorców w kwietniu. Zwaloryzowane emerytury wypłacane będą wraz z "trzynastkami". W tabelach w galerii artykułu znajdziesz stawki emerytur, jakie trafią na konta świadczeniobiorców w kwietniu 2023 r. 📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto.

📢 Przedświąteczny kiermasz w Proszowicach. Słodkie baby, wędliny i palmy wielkanocne 26.03.2023 Słodkie baby i mazurki, wędliny, żurek i przyprawy. Do tego stroiki, koszyczki, kartki i palmy wielkanocne. To wszystko można było podziwiać, próbować i kupować podczas niedzielnego kiermaszu wielkanocnego na proszowickim Rynku. Jednocześnie w Centrum Kultury i Wypoczynku odbywały się warsztaty, na których można było się było nauczyć jak samodzielnie wykonać wielkanocną palmę. 📢 Przebój Wolbrom pokonał Proszowiankę i jest wiceliderem W meczu pierwszej wiosennej kolejki krakowskiej klasy okręgowej Proszowianka przegrała na własnym boisku z Przebojem Wolbrom 0:1. Jedyną bramkę meczu zdobył w 33 minucie Krystian Pałka. 📢 Skoki narciarskie WYNIKI. W PŚ w Lahti dzisiaj rządził wiatr. Dużo niespodzianek, najlepszym z Polaków był Jan Habdas Skoki narciarskie w PŚ w Lahti dzisiaj przegrały z wiatrem. Kapryśna pogoda miała ogromny wpływ na wyniki, zawody w niedzielę (26.03) zakończono po pierwszej serii. Zwyciężył Ryoyu Kobayashi. Punkty zdobył pięciu Polaków, a najwyżej znalazł się Jakn Habdas - na 11. pozycji. To jego najlepszy wynik w Pucharze Świata w skokach.

📢 Kto za Cracovią, kto za Wisłą? Osiedla, dzielnice. Tak kształtują się kibicowskie sympatie w Krakowie i Małopolsce 26.03.2023 Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Oto listy od sąsiadów do sąsiadów! Wywieszane są na klatkach schodowych bloków, wieżowców z wielu bardzo dziwnych powodów Sąsiedzkie listy są ciekawą lekturą. Oto, co się dzieje na klatkach schodowych! Zbyt głośno uprawiają seks, hałasują, śmiecą, palą na klatce schodowej itd., itp... Co zrobić, gdy w naszej klatce schodowej dzieje się coś, co nam przeszkadza? Odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii zdjęć!

📢 Dawid Kubacki i jego góralskie królestwo. Wybudował piękny dom w Szaflarach, tu mieszka z żoną Martą i córeczkami ZDJĘCIA 26.03.2023 Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk z kompletem zwycięstw w PLATINUM 7. Rajdzie Memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza w Wieliczce W PLATINUM 7. Rajdzie Memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza zwyciężyła załoga Mikołaj "Miko" Marczyk - Szymon Gospodarczyk, startująca skodą fabia rally2 evo. Na drugim miejscu w imprezie, która jest rozgrywana od 2007 roku, uplasowali się Sebastian Stec z pilotem Michałem Sową (ford fiesta), a na trzecie miejsce zostali przesunięci Wiesław Bąk i Marcin Drewniak (skoda fabia).

📢 Niebezpieczna sytuacja na al. 29 Listopada w Krakowie. Konie zaprzęgnięte do dorożki wpadły w popłoch Wbrew temu, że obecność koni w Krakowie to norma i zwierzęta są przyzwyczajone do ruchu ulicznego i samochodów, 24 marca na al. 29 Listopada doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Dwa konie zaprzęgnięte do dorożki w pewnym momencie wpadły w popłoch. Woźnica bezskutecznie próbował je opanować. Zwierzęta zerwały się i pociągnęły za sobą dorożkę wprost na niżej osadzony, remontowy pas drogowy. Na nagraniu doskonale widać, że tylko cudem udało się uniknąć by dorożka nie przewróciła się na bok.

📢 Ścieżka w koronach drzew, świetnie zorganizowany park zdrojowy, muzeum przyrodnicze i centrum edukacji ekologicznej to atuty Ciężkowic Każda wizyta w Ciężkowicach udowadnia, że władze tej gminy mają wizje i ją realizują. W lesie przy ulicy Partyzantów na wielkich betonowych stopach, z których wyrastają betonowe słupy, powstaje ścieżka w koronach drzew. Prace są już bardzo zaawansowane i na wielu fragmentach położono już deskowaną nawierzchnię.

📢 Skoki narciarskie na żywo. Wyniki live z Pucharu Świata w Lahti, dzisiaj Polacy walczą o podium. Transmisja stream online Skoki na żywo - przed nami Puchar Świata w Lahti, sprawdź dzisiaj wyniki live. To przedostatni przystanek PŚ w sezonie 2022-23, na skoczni Salpausselka rywalizacja toczyć się będzie przez dwa dni. Tu znajdziesz najważniejsze informacje: wyniki na żywo, program, skład reprezentacji Polski. Gdzie oglądać? Będzie dziś transmisja stream online. 📢 Ostatnie morsowanie na Bagrach w Krakowie. Oficjalny koniec sezonu! Krakowskie morsy oficjalnie zamknęły sezon! To była już ostatnia taka "zimowa" kąpiel na krakowskich Bagrach. W niedzielę, 26 marca o godzinie 12.00 pod opieką Krakowskiego Klubu Morsów "Kaloryfer" w ramach programu "Kraków w formie" można było jeszcze spróbować swoich sił w zimnej kąpieli. Jak zwykle chętnych nie brakowało.

📢 Skoki narciarskie dzisiaj. Terminarz Pucharu Świata i relacja online Lahti. Kiedy konkurs? Gdzie oglądać skoki? WYNIKI 2023 Zawody w skokach narciarskich Pucharu Świata w sezonie 2022/2023 ruszyły w pierwszy weekend listopada w Wiśle, a finał całego cyklu został zaplanowany na przełom marca (Lahti) i kwietnia (loty w Planicy). Wtedy dowiemy się, kto zdobył Kryształową Kulę. Po drodze będzie kilkadziesiąt imprez na czele z Turniejem Czterech Skoczni. Wśród pretendentów do zwycięstwa są Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła i pozostali polscy skoczkowie. Gdzie oglądać skoki? Kiedy skaczą Polacy? Kompletny terminarz (kalendarz) zawodów PŚ w skokach znajdziesz poniżej. Tam także relacja online na żywo. Skoki narciarskie są zaplanowane w Lahti 25-26.03.

📢 "Kuchenne rewolucje". Oto restauracje, które upadły, nie pomogła nawet Magda Gessler "Kuchenne rewolucje" na telewizyjnej antenie zadebiutowały w marcu 2010 roku. Od tamtej pory restauratorka Magda Gessler podróżuje po całym kraju i ratuje podupadające knajpy. Trzeba przyznać, że większość kulinarnych metamorfoz kończy się spektakularnym sukcesem. Jednak nie wszystkie. Zobacz listę restauracji, którym nawet Magda Gessler nie potrafiła pomóc.

📢 Miko Marczyk najszybszy w wieczornym rajdzie po ulicach Wieliczki. Dziś zakończenie memoriału Kuliga i Bublewicza ZDJĘCIA Załoga ORLEN Teamu Mikołaj "Miko" Marczyk - Szymon Gospodarczyk nie miała sobie równych w sobotnim ściganiu po ulicach Wieliczki. W PLATINUM 7. Rajdzie Memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza ekipa startująca skodą fabia rally2 evo była najszybsza na trasie wyznaczonej wokół wielickiego rynku i przewodzi stawce po rozegraniu czterech odcinków specjalnych (dwa pierwsze odbyły się w Węgrzcach Wielkich). W niedzielę kolejne sześć odcinków w Brzegach i Solnym Mieście, o godzinie 16 nastąpi wręczenie nagród. Obejrzyjcie zdjęcia z centrum Wieliczki w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Osoby o tych imionach to ludzie sukcesu. Mają rękę do robienia pieniędzy. Czego tylko dotkną, zamienią w złoto. Znaczenie imion 26.03.2023 Wiele osób dopatruje się w imionach odzwierciedlenia cech osobowości. Sprawdziliśmy, na postawie księgi imion, kto dobrze odnajduje się świecie biznesu i posiada predyspozycje do odnoszenia finansowych sukcesów. Kto ma ma rękę do robienia pieniędzy? Przejdź do galerii i sprawdź znaczenie imion.

📢 Memy po meczu Czechy - Polska: Santos jak Mickiewicz, ma już swoje Dziady. Nie ma premii, nie ma gry! [26.03] Polscy kibice wychodzący ze stadionu Fortuna Arena w Pradze, gdzie kadra Fernando Santosa przegrała z Czechami 1:3 w eliminacjach Euro 2024, nie mieli wesołych min. Niektórzy skandowali znane hasło: "Polacy nic się nie stało”. Internauci byli mniej wyrozumiali dla piłkarzy reprezentacji, komentując ich występ memami. "Nie ma premii, nie ma gry!". Obejrzyjcie je w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wypadek na zakopiance w Jaworniku. Droga już odblokowana W Jaworniku (gm. Myślenice) na zakopiance w kierunku Krakowa ok. godz. 10 w niedzielę (26 marca) doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Ze wstępnych informacji wynika, że jednoślad uderzył w bariery, a jego kierowca jest ranny. Droga w kierunku Krakowa do godz. 14 była zablokowana, a policja kierowała na objazd drogą wojewódzką 955 przez Rudnik (gm. Sułkowice). Na miejscu były obecne służby. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało rannego motocyklistę do szpitala.

📢 Najpiękniejsze zamki w Małopolsce na wiosnę. Zwiedzanie, cenniki. W sam na wyprawę na weekend. Piękne zdjęcia z Instagrama Nadeszła wiosna a z nią chęć na zwiedzanie i podróżowanie. W weekend watro wybrać się na zwiedzanie zamków i warowni Małopolski. Jest ich u nas tu ponad 60. Budowano je najczęściej na wysokich, widocznych z daleka wzgórzach, dzięki czemu stanowią jedne z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu w regionie. Są też takie w pięknych parkowych założeniach, a teraz, gdy wiosna budzi się do życia są szczególnie atrakcyjne. 📢 Angelusy nagrodą za sukces. Docenili ludzi za pasję, kulturę, serce, sport, rozwój i inwestycje W gminie Słomniki wróciła nagroda Angelusy. To społeczny plebiscyt, w którym mieszkańcy nominują osoby działające dla dobra, rozwoju, promocji gminy Słomniki, a potem głosują i wskazują kto zasłużył na najwyższe uznanie. Całe przedsięwzięcie i galę Angelusów organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki.

📢 Kraków w 2005 roku. Tak wyglądało miasto zaledwie 18 lat temu! 26.03.2023 W 2005 roku Podgórze zostało okrzyknięte rozkwitającą dzielnicą Krakowa. Zabłocie, na którym obecnie siedzibę ma nasza redakcja straszyło pustymi, pofabrycznymi budynkami i doczekało się wreszcie planu zagospodarowania, a Zbigniew Ziobro świętował powołanie na stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. Zobaczcie obrazki z miasta z tamtych lat. Dużo się zmieniło?

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

📢 Proszowice 15 lat temu. Miejskie targowiska i nie tylko. III część galerii Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy prezentację zdjęć, dokumentujących życie Proszowic w 2008 roku. W trzeciej części galerii skupiamy się przede wszystkim na miejskich targowiskach, ale nie tylko. Odwiedzimy też okolice szpitala i kilka innych miejsc. 📢 Dawid Kubacki z córeczkami! Żony i dzieci polskich skoczków. Narciarska rodzina wciąż się powiększa ZDJĘCIA 26.03.2023 Rodzina polskich skoczków narciarskich wciąż się powiększa! W pierwszych dniach 2023 roku Dawid Kubacki i jego żona Marta podzielili się kolejną radosną nowiną - na świat przyszła ich druga córka Maja. Rośnie więc liczba skoczków, którzy mają już dwójkę pociech, ciesząc się z tego, jak szybko dorastają. Wśród szczęśliwych rodziców są Stefan Hula, Klemens Murańka, Maciej Kot i Grzegorz Miętus. Córka najstarszego w tym gronie dyrektora PZN Adama Małysza jest już dorosła i założyła własną rodzinę. Obejrzyjcie rodzinne zdjęcia skoczków w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Paznokcie na marzec. 25 stylizacji na wiosnę 2023: modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych 26.03.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 MODNE kolory paznokci 2023. Hitem mleczna biel, czekoladowy brąz, pomarańczowy i niebieski 26.03.23 Szukasz oryginalnych i modnych kolorów paznokci na sezon 2023? W tym roku zarówno miłośniczki minimalizmu, jak i fanki szalonych stylizacji paznokci znajdą coś dla siebie. Kolorem roku jest Viva Magenta, czyli odcień karminowej czerwieni, ale możesz też postawić na czekoladowy brąz, pomarańczowy czy soczystą zieleń. Te kolory ożywią każdą stylizację. Masz ochotę na delikatny i subtelny manicure? Wybierz mleczną biel, jasny beż lub pudrowy róż. Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Oto 10 najbogatszych i 10 najbiedniejszych gmin w Małopolsce. Jedna zwraca szczególną uwagę! Dane ministerstwa finansów 26.03.2023 Z danych Ministerstwa Finansów dotyczących wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynika, że najbogatszą gminą w Polsce jest Kleszczów w województwie łódzkim. Najbiedniejszą z kolei Potok Górny (woj. lubelskie). A jak na tym tle prezentują się małopolskie gminy? Okazuje się, że wśród 50 najbogatszych gmin w Polsce nie ma ani jednej z Małopolski. Za to jedna z gmin z Małopolski znalazła się wśród pięciu najbiedniejszych gmin w kraju. 📢 Te znaki zodiaku będą niewyobrażalnie BOGATE. Które znaki zodiaku wzbogacą się w 2023 roku? Przeczytaj horoskop! 26.03.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix!

📢 Horoskop dzienny na 27 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 27 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 26 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela Horoskop dzienny na niedzielę 26 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odc. 54, 55, 56, 57. Manuela odnajduje Saura. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków serialu "Akacjowa 38" 25.03.23 Celia domyśla się, że Cayetana dzięki koneksjom niszczy karierę Felipe. Prosi Cayetanę, żeby zaprzestała tych działań. Manuela odnajduje Saura. Stara się wzbudzić jego sympatię. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Akacjowa 28".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 57. Sprytna gra Cayetany. Streszczenie odcinka [28.03.2023] Celia w końcu odkrywa, co stoi za zachowaniem Cayetany. Postanawia wyjaśnić z nią tę kwestię. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 57. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Pożar drewnianego domu pod Myślenicami. Z ogniem walczyło siedem zastępów W niedzielę (26 marca) kilka minut przed godz. 9 straż pożarna trzymała informację o pożarze drewnianego domu - pustostanu w Porębie (gm. Myślenice). Ze zgłoszenia wynikało, że nikt nie został poszkodowany. Kiedy na miejsce dotarła pierwsza jednostka budynek był cały objęty ogniem. Na miejsce dotarło w sumie siedem zastępów straży. O godz. 10 trwało już dogaszanie pożaru. 📢 Wspaniałe stulecie odc. 228. Córka zmarłego Ibrahima. Streszczenie odcinka [27.03.23] Rüstema pasza dostaje zaproszenie do koszar. Mężczyzna nie jest zachwycony. Z kolei książę Mustafa ma wielbicielkę. Kto nią jest? Już teraz przeczytaj streszczenie 228. odcinka "Wspaniałego stulecia".

📢 Zakazany owoc odc. 187, 188, 189. Sprawdź, co wydarzy się w kolejnych odcinkach "Zakazanego owocu". Przeczytaj streszczenie 26.03.23 Ender wymyśla plan pozbycia się Leyli. Nadir kokietuje Zehrę, z pozytywnym skutkiem. Leyla mówi Halitowi, jak została potraktowana przez Ender. Zehra i Akin kręcą materiał z udziałem Aysel. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 184, 185, 186. Halit ma pretensje do Kayi. Oto streszczenia kolejnych odcinków serialu "Zakazany owoc" 26.03.23 Halit ma pretensje do Kayi, który pracuje dla Nadira. Lila martwi się o Yigita. Sahika zawiadamia Halita, że Nadir ma kasyno. Halit postanawia nasłać na lokal policję. Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków serialu "Zakazany owoc". 📢 PRZYSIĘGA odc. 833, 834, 835. Bekir mówi Gulperi o wyjeździe. Oto streszczenia kolejnych odcinków serialu "Przysięga" 26.03.23 Gulperi nie potrafi powiedzieć ojcu, że nie chce wyjeżdżać. Hasan zauważa jej niepokój. Savas przygotowuje dom dla Gulperi i Bekira. Beyhan podsłuchuje prowadzoną przez niego rozmowę. Co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Przysięga"? Sprawdź.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze, śmieszne oraz oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 26.03.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 400-lecie Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych. Uroczystości w Krakowie W sobotę, 25 marca o 10.00 w katedrze na Wawelu, abp Marek Jędraszewski odprawił mszę św. z okazji 400-lecia Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych. - Prośmy Boga, byśmy nie zamykali oczu na nasze "hodie" - nasze "dzisiaj" - mówił metropolita krakowski. To właśnie 400 lat temu do Krakowa przybył zakon św. Franciszka. Bracia reformaci mówili na ziemiach Polskich o Bogu i Jezusie, który umiłował człowieka i uczyli, czym jest prawdziwy humanizm.

📢 Eliminacje ME 2024: wyniki, tabele, mecze dziś, terminarz, grupy. Kiedy i z kim grają Polacy przed piłkarskim Euro? Eliminacje ME 2024 w piłce nożnej ruszyły, sprawdź wyniki meczów dziś, terminarz, tabele. Walka o przepustkę na Euro zaczęła się 23 marca 2023, rywalizacja potrwa do do listopada tego roku. Polacy grają w grupie E i są kandydatami do awans. Jak wygląda sytuacja w tej grupie i innych? To znajdziesz w przejrzystej formie najważniejsze informacje. 📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one!

📢 55. Międzynarodowa Wystawa i Giełda Biżuterii i Minerałów w Krakowie. Nie da się od nich oderwać oczu Piękna biżuteria, niezwykłe minerały, kamienie szlachetne, wyjątkowe wyroby jubilerskie, kolczyki, bransolety, pierścionki, naszyjniki, korale oraz półprodukty do tworzenia biżuterii. Trwa dwudniowa 55. Międzynarodowa Wystawa i Giełda Biżuterii i Minerałów w Krakowie. 25 i 26 marca w Hali Sportowej Czyżyny Politechniki Krakowskiej można podziwiać m. in. wyjątkowy zbiór szlachetnych opali z Etiopii, który pochodzi z prywatnej kolekcji i był prezentowany po raz pierwszy właśnie tutaj w Krakowie. Ponadto podczas wydarzenia można również zakupić kamienie szlachetne, biżuterię i skamieniałości. Na wydarzeniu pojawiło się ponad 140 wystawców.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najlepsze MEMY o wędkarzach. Sezon 2023 [26.03] Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Bieg Tropem Wilczym w Miechowie. „Rączy Koń” najszybszy na wilczym szlaku. Zobacz zdjęcia uczestników 26.03.2023 Około dwustu zawodników wystartowało w sobotnim biegu Tropem Wilczym, którego trasa została poprowadzona po terenie miechowskiego parku miejskiego. Najlepiej wytrenowali rywalizowali na dystansie pięciu kilometrów. Pozostali przebiegli lub przemaszerowali dystans-minimum, czyli dwa parkowe okrążenia. 📢 Ważne zmiany w ruchu pod Krakowem. Uruchomią wiadukt przy budowie północnej obwodnicy Krakowa 26.03.2023 Dwie ważne zmiany w ruchu na drogach powiatu krakowskiego zostaną wprowadzone w poniedziałek, 27 marca 2023 r. Jedna dotyczy Węgrzc w gminie Zielonki, gdzie trwają prace przy budowie północnej obwodnicy Krakowa. Tam zostanie uruchomiony nowy wiadukt. 📢 Osiedle Widok: wygodne i pełne zieleni. Tu wszystko jest "pod ręką", wije się Młynówka, a Włoch wypieka pizzę Na tym mającym około pół wieku krakowskim osiedlu jest wszystko, co potrzebne mieszkańcom. Od sklepów, przez szkoły (w tym nawet liceum), przychodnię, dużo zieleni, tereny rekreacyjne, po pętlę tramwajową i autobusową. Od niedawna mieszkańcy mają też "rzut beretem" na nowy przystanek kolejowy Kraków Bronowice. Wzdłuż osiedla wije się trakt spacerowy Młynówka Królewska. Choć, dodajmy, miejsce to słynie również z tego, że przy osiedlu tkwi wielki, od ponad 30 lat niezdemontowany postument po pomniku sowieckiego marszałka Koniewa. A jak os. Widok prezentuje się na zdjęciach z drona - pokazujemy w naszej galerii.

📢 Osoby o tych imionach są najbardziej inteligentne. Sprawdź, czy ty lub twoje dzieci jesteście na liście 26.03.2023 Ezoteryków od dawna interesuje związek imion ludzi z ich predyspozycjami. Imię bowiem znaczy wiele dla osobowości człowieka. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, zamiłowania, ideały, postawy, przekonania, upodobania, wiedzę, uzdolnienia, umiejętności, sprawności, nawyki, ale chyba najczęściej inteligencję. Sprawdź inteligencję w zestawieniu imiennym według opinii współczesnych ezoteryków, bazujących wszakże także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 26.03.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Tak dzisiaj wygląda Czesia z Klanu. Zobacz, jak zmieniła się Anna Powierza [zdjęcia] Anna Powierza to polska aktorka, którą telewidzowie doskonale pamiętają z kultowego polskiego serialu pt. "Klan". Pani Anna wcielała się tam w niezwykle popularną i lubianą Czesię. Trudno uwierzyć, jak ten czas szybko leci. Dziś serialowa Czesia ma 45 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie 25 lat!

📢 Na krakowskim Rynku Głównym głośne "Czuwaj" popłynęło z ust 1700 zuchów i harcerzy z całej Małopolski Tradycyjnie na Rynku Głównym w Krakowie odbyło się święto ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Do miasta przyjechało około 1700 zuchów i harcerzy z całej Małopolski. Podczas uroczystego apelu na Rynku Głównym wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył harcerzom odznaczenia państwowe. Ponadto Związek Harcerstwa Polskiego przyznał także własne wyróżnienia dla osób, które szczególnie wyróżniały się w minionym roku swoją działalnością.

📢 KS PKM Olkusz - Świt Krzeszowice. Wysokie zwycięstwo faworyta grupy I klasy okręgowej Kraków, debiut Piotra Brożka KS PKM Olkusz w meczu 15. kolejki sezonu 2022-23 w grupie I klasy okręgowej Kraków wygrał u siebie (w sobotę, 25 marca 2023) ze Świtem Krzeszowice. W zespole gości zadebiutował Piotr Brożek, znany z gry w Wiśle Kraków. Oto relacja i zdjęcia z tego spotkania - W GALERII. 📢 Gülperi z serialu "Przysięga" skradła serce Emira. Zobacz, jak Gülperi wygląda na co dzień [ZDJĘCIA Z INSTAGRAMA] 25.03.2023 W serialu "Przysięga" oglądać możemy nową postać, a mianowicie Gülperi. W jej rolę wciela się aktorka tureckiego pochodzenia - Setenay Suer. Na swoim koncie ma już występ w kilku serialach oraz jednym filmie fabularnym. Co jeszcze o niej wiemy? Jak wygląda na co dzień?

📢 Oto horoskop chiński na cały 2023. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach Horoskopy w różnych kulturach pomagają wyczytać przyszłość z ciał niebieskich. W horoskopie chińskim każda osoba ma swojego patrona, który wpływa na jej cechy charakteru oraz pozwala przewidzieć, co czeka ją w danym roku kalendarzowym. Ezoterycy sprawdzili już horoskop chiński na 2023. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach!

📢 Linie tramwajowe planowane w Krakowie w najbliższych latach. Sieć ma się rozwijać w każdym kierunku. Zobacz LISTĘ 25.03.2023 W tym roku ma być gotowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Miasto planuje już kolejne trasy, które mają sprawić, że do miasta i w kierunku centrum będzie wjeżdżać mniej samochodów. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jakie nowe linie tramwajowe mogą powstać w Krakowie w najbliższych latach.

📢 Te imiona są PECHOWE. Nic im się nie udaje i zawsze wpadają w kłopoty. Masz tak na imię? Lepiej miej się na baczności 25.03.2023 Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. Księga imion to kopalnia wskazówek, dzięki którym możemy dowiedzieć się, w jakich sferach życia mamy szczęście, a w jakich powinniśmy być nadzwyczaj ostrożności. Pod uwagę bierze się różne czynniki - pochodzenie imienia, dosłowne znaczenie, a nawet jego długość. Sprawdź w galerii, czy imię, które nosisz, jest pechowe! 📢 Wieliczka zaprasza na nocne show rajdowców. Na czele w PLATINUM 7. Rajdzie Memoriale Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza jest Miko Marczyk W sobotę rozpoczął się PLATINUM 7. Rajd Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Pierwsze odcinki specjalne zostały rozegrane w w Węgrzcach Wielkich, dziś od godziny 19:00 kierowcy będą rywalizować w centrum Wieliczki (Rynek). Po dwóch pierwszych odcinkach specjalnych na czele stawki jest Mikołaj "Miko" Marczyk i Szymon Gospodarczyk z ORLEN Teamu, jadący skodą fabią rally2 evo. Rajd potrwa do niedzieli, tego dnia o godzinie 16 odbędzie się wręczenie nagród. Obejrzyjcie pierwsze zdjęcia z trasy w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kraków. Krupnicza się zazielenia. Na przebudowywanej ulicy pojawiły się ławki, rozbłysły nowe latarnie Przebudowywana i w części nadal jeszcze rozkopana ulica Krupnicza zaczyna się zazieleniać. Właśnie pojawiły się na niej krzewy, sadzone we wcześniej wykonanych ulicznych donicach. Montowane są ławki, rozbłysły też nowe latarnie. Jak zmieniająca się Krupnicza prezentuje się w dzień, a także wieczorową porą - można zobaczyć na naszych zdjęciach. 📢 Skoki narciarskie WYNIKI Dzisiaj w PŚ w Lahti polska drużyna stanęła na podium. Jest sukces, ale i niedosyt Dobre skoki Polaków dzisiaj w Pucharze Świata w Lahti, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Kamil Stoch uzyskali wyniki na miarę podium. W konkursie drużynowym Biało-Czerwoni zajęli 3. miejsce, które przyjąć trzeba z... niedosytem. Nasza ekipa długo była druga, na najniższy stopień podium spadła po ostatnim skoku. Wygrała Austria przed Słowenią.

📢 Wisła Kraków. Tłumy kibiców przyszły na spotkanie z piłkarzami „Białej Gwiazdy” Od samego rana do późnych godzin popołudniowych w Galerii Bronowice trwał Dzień z Wisłą. Przyszły prawdziwe tłumy kibiców. W ciągu kilku godzin pojawiło się kilka tysięcy fanów „Białej Gwiazdy”. 📢 Najlepsi stomatolodzy w Krakowie. TOP 20 wg portalu "Znany Lekarz". Ich polecają pacjenci 25.03.2023 Boli Cię ząb? A może czeka się kontrolna wizyta u dentysty? Każdy z nas doskonale wie, że w przypadku bólu zęba, wybór dobrego specjalisty jest kluczowy. Aby pomóc, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych stomatologów w Krakowie. Nasz ranking dwudziestu najlepszych gabinetów stomatologicznych w Krakowie powstał na podstawie niezależnych opinii wystawianych za pośrednictwem serwisu ZnanyLekarz.pl. 📢 Off road, czyli terenówki, błoto i trudny teren. Takie atrakcje czekają pod Myślenicami W weekend (25/25 marca) w Myślenicach i Krzyszkowicach odbywa się Wiosenny Zlot Off-Road MKM. Impreza organizowana przez Myślenicki Klub Motorowy już po raz osiemnasty przyciągnęła około czterdziestu załóg nie tylko w gminy Myślenice, ale z całej Małopolski od Nowego Targu po Wieliczkę i Wadowice. Jak mówią fani tego sportu, „off road wciąga jak błoto”. Błota z pewnością na Zlocie też nie zabraknie.

📢 Słynna krakowska legenda. Wspominamy wróżkę Dzidziannę spod Sukiennic W jej przypadku jedno było pewne - to, że spotkasz ją przy Sukiennicach. Od lat 80. wróżyła mieszkańcom miasta i turystom w podcieniach. Kolorowa wróżka Dzidzianna Solska już na zawsze została symbolem Krakowa i mimo że już od kilku lat jej z nami nie ma, krakowianie nadal ciepło ją wspominają. 📢 ZUS przyspiesza wypłaty Trzynastych Emerytur. Mamy tabele wyliczeń wypłat w marcu i kwietniu Ponieważ 1 kwietnia przypada w sobotę, pierwsze trzynastki doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 28 marca. Na konta uprawnionych będą przekazane 30 marca. 📢 Dom "Wielkiego Brata" pod Warszawą popada w ruinę, trafił na licytację. W przeszłości zagrał w kilku produkcjach telewizyjnych Powstały przed 10 laty podwarszawski dom to absolutna perełka architektoniczna. W latach świetności był wart kilkanaście milionów złotych. Nagrywano w nim „Top Model”, seriale „1983” i „Pułapka”, a także kultowy reality show "Big Brother". Dziś jednak niszczeje. Ten bardzo smutny obraz zauważyli byli uczestnicy programu "Big Brother", a także Paweł Naduk, który go zaprojektował. Apeluje także by uratować nieruchomość.

📢 W Krakowie na obiektach WKS Wawel powstał mural w obronie Jana Pawła II W piątek przy WKS Wawel Kraków wykonano mural "MUREM ZA JPII". "Święty Jan Paweł II jest dla mnie jednym z największych życiowych autorytetów, zawsze walczył o pokój i dobro na świecie. Nie pozwólmy niszczyć jednego z najwybitniejszych Polaków" - pisze nam autor malunku. "Podchodziło do nas wielu ludzi z różnych grup wiekowych i społecznych, m.ni. adepci Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, którzy cieszyli się z naszej inicjatywy." - dodaje.

📢 Kiedyś wsie, dziś Kraków. Tak przed stu laty wyglądały Pychowice, Bronowice, Kostrze, Piaski Wielkie... 25.03.2023 Kraków wraz z przyłączanymi do niego gminami-sąsiadkami wchłaniał też ich koloryt, zwyczaje, historię. Wzbogacał się o nie. Dziś nie wyobrażamy go sobie bez Zwierzyńca, Łobzowa, Płaszowa czy Bronowic. A tymczasem miejsca, które obecnie jednoznacznie kojarzą się z Krakowem - jeszcze niewiele ponad 100 lat temu były poza nim. Jak przed laty wyglądały i jak wyglądali ich mieszkańcy? Możemy to sprawdzić, przenosząc się w czasie dzięki archiwalnym fotografiom ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Prezentujemy je w naszej GALERII. Każdemu zdjęciu towarzyszy opis. To niezwykła podróż w czasie.

📢 Nie uwierzysz, jak wyglądało Zakopane i Krupówki przed 100 laty. I ten widok z Gubałówki... 25.03.2023 Zakopane, do którego prowadzi bita droga (bez korków) i Krupówki bez tłumu turystów - trudno to sobie wyobrazić, ale za to można zobaczyć. Tak to miejsce wyglądało pod koniec XIX i na początku XX wieku, o czym zaświadczają wykonane wtedy fotografie. Ma je w swoich zbiorach Muzeum Etnograficzne w Krakowie, a my prezentujemy ich wybór. Jednym z autorów zdjęć jest Walery Eljasz-Radzikowski, malarz, który był też wielkim miłośnikiem i popularyzatorem Tatr, współzałożycielem Towarzystwa Tatrzańskiego, wytyczał szlaki i organizował przewodnictwo oraz jako pierwszy letnik, nie-góral, wybudował sobie dom przy Krupówkach. 📢 Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Piękna willa w słonecznym Los Angeles jest warta fortunę Alicja Bachleda-Curuś na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiele lat temu aktorka próbowała podbić świat Hollywood. Popularność przyniosła jej główna rola w "Ondine". To właśnie na planie dramatu poznała Colina Farella, z którym ma syna Henrego Tadeusza. Chłopiec ostatnio z tatą pojawił się na gali Oscarów i wzbudził zainteresowanie opinii publicznej oraz samej Nicole Kidman. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Alicja Bachleda-Curuś.

📢 Ulicami miasta przeszła Droga Krzyżowa. Myśleniczanie biorą w niej udział od lat Uliczna Droga Krzyżowa zgromadziła tłum myśleniczan. W piątek (24 marca) wieczorem przeszli z kościoła pw. św. Brata Alberta do kościoła pw. Narodzenia NMP w Myślenicach. Hasło przewodnie tegorocznej Drogi Krzyżowej brzmiało: „Do kiedy mamy czas?”. Jak co roku podczas tego Misterium Męki Pańskiej na trasie aktorzy, czyli członkowie grup oazowych z obydwu myślenickich parafii zainscenizowali sceny kolejnych stacji Drogi Krzyżowej. Taka Droga Krzyżowa jest tu odprawiana już od lat 90-tych XX wieku. 📢 Wiosenne wycieczki w Tatry. TOP 10 łatwych i przyjemnych tras dla rodzin z dziećmi. Tam miło spędzicie czas i nie zmęczycie się za bardzo Gdzie zdecydowanie należy wyjść, przyjeżdżając na krótki weekendowy wypad do Zakopanego? Zastanawiasz się, co zrobić z wolnym czasem, by nie spędzić go tylko na spacerowaniu po deptaku pod Giewontem lub, co gorsza, objadaniu się i zasypianiu przed telewizorem? Nie zmarnuj wolnego czasu. Warto ruszyć na krótki spacer, który zapewni nam niezapomniane wrażenia estetyczne. A gdzie, jak nie w góry! Zobaczcie TOP 10 łatwych i przyjemnych tras w Tatrach i z widokiem na góry! Zapewniamy, że będziecie zachwyceni!

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Nowe listy gończe 24.03.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były fryzury! 24.03.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Kozłów. Poświęcili groby dwóch polskich rodzin, które ratowały Żydów Na cmentarzu w Kozłowie (powiat miechowski) zostały w czwartek poświęcone dwa groby, w których spoczywają członkowie rodzin wymordowanych przez Niemców za pomoc Żydom. Uroczystość zainaugurowała ogólnopolskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

📢 Ryszard Niemiec spoczął w Alei Zasłużonych na Rakowicach. Świat sportu i dziennikarstwa pożegnał Wybitnego Krakowianina Wielkie tłumy przedstawicieli środowisk dziennikarskich i sportowych oraz władz miasta Krakowa pożegnały Ryszarda Niemca. Pogrzeb zasłużonego redaktora naczelnego "Dziennika Polskiego", "Tempa" i "Gazety Krakowskiej", a także wieloletniego prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej odbył się w czwartek 23 marca 2023 roku na cmentarzu Rakowickim. - Spocząłeś w Alei Zasłużonych obok Wisławy Szymborskiej, Marka Grechuty, starego wiślaka Adama Musiała. Myślę, że się będziesz tu dobrze czuł, rozmawiał z nimi tak, jak lubiłeś, stosując swoje ulubione słowo aliści - pożegnał dziadka wzruszony wnuk Rafał Miżejewski, dziennikarz radia ZET. 📢 Szansa na tanie mieszkanie. Licytacje KOMORNICZE w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 23.03.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Perełki wśród fuszerek [23.02.3023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez policję w Małopolsce. Oni nie płacą na swoje dzieci! Oto mężczyźni i kobiety których poszukuje małopolska policja za niepłacenie alimentów. W naszym zestawieniu prezentujemy osoby, które mimo nakazu sądowego zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny i nie wypłacają na rzecz własnego dziecka (lub dzieci) należnych pieniędzy. Widziałeś ich? Daj znać policji! Dane pochodzą z policyjnej strony poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 22.03.2023 r.

📢 Bubble bob sprawi, że twoje włosy zyskają na objętości. Ta krótka fryzura damska jest twarzowa i będzie pasowała paniom w każdym wieku Szukasz pomysłu na metamorfozę swojego wizerunku? Postaw na krótką fryzurę damską – bubble bob. Zaletą tego uczesania jest to, że podniesie włosy u nasady i doda im objętości. To cięcie będzie hitem, bo jest kolejną odsłoną kultowego boba. Zobacz, jak wygląda i komu będzie pasować. 📢 Kultowe kosmetyki z czasów PRL-u. Te produkty pielęgnacyjne były hitem. Sprawdź, czego używano Kosmetyki w PRL-u były produkowane przez państwowe spółki, takie jak Pollena-Uroda, Fabryka Kosmetyków Miraculum czy Pollena-Ewa. Wybór dostępnych na rynku produktów był ograniczony, zwłaszcza w porównaniu z ofertą współczesnych producentów. Przypominamy kultowe w PRL-u artykuły pielęgnacyjne. 📢 Najładniejsze i najłatwiejsze w uprawie krzewy kwitnące. Polecamy 15 krzewów, z którymi poradzi sobie każdy. Zobacz, co warto wybrać! Kwitnące krzewy warto mieć w ogrodzie. Niekiedy wydają się one wymagające, ale wcale tak nie jest. Jest sporo przepięknych krzewów, które mają minimalne wymagania, znoszą mróz, suszę i inne trudne warunki. Niektórym trzeba zapewnić minimum opieki, ale i tak nie zajmie nam to dużo czasu ani wysiłku. Trzeba jednak wiedzieć, co posadzić. Polecamy najładniejsze kwitnące krzewy, które jednocześnie są bardzo łatwe w uprawie.

📢 Najbogatsza gmina wiejska w Małopolsce jest pod Krakowem. Znów płaci podatek od zamożności 20.03.2023 Telewizor, rower, ekspres do kawy - takie nagrody mogą zdobyć mieszkańcy gminy Wielka Wieś w loterii fantowej za meldowanie się w tej najbogatszej w województwie gminie wiejskiej. Meldowanie się mieszkańców pomaga samorządowi w zaoszczędzeniu pieniędzy. 📢 Wawel Kraków. 104 lata historii, wicemistrzostwo Polski. Mocna drużyna była tu jeszcze niedawno! Zdjęcia retro Wawel Kraków. Piłkarski wicemistrz Polski z 1953 roku (jako OWKS Kraków), przez dziesięciolecia jeden z najważniejszych klubów na futbolowej mapie Krakowa. Jeszcze w latach 90. występował przez trzy sezony na zapleczu ekstraklasy (II liga, grupa wschodnia), w rozgrywkach 1996/97 i 1997/98 zajmując miejsca w czołowej "szóstce". Mecze na stadionie przy ul. Podchorążych oglądało nierzadko po kilka tysięcy ludzi, z reguły preferujących miejsca na drewnianej, zabytkowej trybunie. Końcówka XX wieku dla piłki nożnej w wojskowym klubie nie była jednak dobrym czasem - spadek do III ligi, potem szybko spadek z III ligi (2000). W poprzedniej dekadzie Wawel sporo czasu spędził w "okręgówce", a teraz - szkoda nawet wspominać - jest w klasie B. Postanowiliśmy przypomnieć dzięki naszym fotograficznym archiwom lepsze czasy piłki nożnej w Wawelu.

📢 Horoskop dzienny 2022 rak, byk, ryba. Horoskop na dziś - poniedziałek, 6 czerwca. Sprawdź, co się dzisiaj wydarzy 7.06.2022 Horoskop dzienny 2022 na poniedziałek, 6 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka!

📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Proszowice. Wielkanocny kiermasz na zrewitalizowanym rynku [ZDJĘCIA] Niedzielny, przedświąteczny kiermasz był pierwszym dużym wydarzeniem, zorganizowanym na przebudowanym proszowickim rynku. Swoje stoiska przygotowały lokalne koła gospodyń wiejskich, Stacja Placówek Caritas, prywatni wystawcy.

📢 Próbna matura z chemii 2020 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 4 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2020. 📢 Próbna matura z chemii 2020 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ARKUSZE] Matura z chemii 2020. W sobotę 4 kwietnia uczniowie zmierzą się z próbną maturę z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ wspólnie z "Dziennikiem Polskim". Pamiętajcie, że o godz. 12 opublikujemy klucz odpowiedzi. 📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

📢 Kraków. Te sklepy są otwarte w niedzielę [ZOBACZ LISTĘ] Jak się okazuje, w Krakowie jest wiele sklepów otwartych w niehandlową niedzielę. Prezentuje je strona internetowa niedzielnysklepkrakow.pl założona przez dwóch krakowskich studentów.

