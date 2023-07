Przegląd prasy 27.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach. Tutaj w wakacje dzieją się cuda! [27.07]”?

Prasówka 27.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Morskie Oko i Rysy w godzinach szczytu. Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach. Tutaj w wakacje dzieją się cuda! [27.07] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Horoskop dzienny na 27 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 27 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Sytuacja na rzekach Małopolski. Poziomy wód rosną, ale nigdzie nie są przekroczone stany ostrzegaacze Na rzece Sole w Oświęcimiu o godz. 18 o stanu ostrzegawczego (370 cm) brakowało tylko 20 cm. Na Wiśle w Brzeszczach w ciągu doby poziom rzeki wzrósł o 130 cm. Tu do stanu ostrzegawczego (480 cm) brakowało 120 cm. Na Kamienicy w Nowym Sączu poziom rzeki najbardziej wzrósł wczoraj - w ciągu trzech popołudniowych godzin o 50 cm. Największe opady w Małopolsce w ciągu doby dotyczyły południa województwa. Przesuwały się od południowego zachodu na północny wschód.

Prasówka 27.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem [27.07.2023] Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Takich zup jeszcze nie jadłeś! TOP 20 nietypowych zup, które posmakują każdemu [PRZEPISY] Zapomnij o klasycznej zupie pomidorowej! Mamy dla Was przepisy na pyszne zupy jakich jeszcze nie próbowaliście! Zamiast żurku – zrób zupę ciurkę, zamiast rosołu – rozgrzewający ramen! Ribollita z warzywami, czyli krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem posmakuje każdemu, a zupę cebulowo-pomidorową z jajkiem ze słonecznej Madery będziesz robił przynajmniej raz w tygodniu. Zobacz przepisy na TOP 20 oryginalnych zup, które posmakują każdemu. 📢 Potrawy z ryżem. TOP 10 dań z ryżem naszych Czytelników [PRZEPISY] Przepisy na dania z ryżem. Sałatki, gołąbki, risotto… Z ryżu można przygotować wiele smacznych i niebanalnych potraw. Zobaczcie TOP 10 przepisów naszych Czytelników na pyszne i sprawdzone dania z ryżem.

📢 Święto Policji w Krakowie: Podziękowanie za trudną pracę i wręczenie awansów ZDJĘCIA W środę, 26 lipca, na Małym Rynku w Krakowie odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie. W uroczystości wzięli udział: zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, sekretarz Miasta Krakowa Antonii Fryczek, zaproszeni goście i funkcjonariusze odznaczeni oraz mianowani na wyższe stopnie służbowe. 📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i szczęśliwy ojciec Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka popularny „Zwierzu”. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Chcesz mieć więcej lawendy? Teraz możesz ją rozmnożyć. To łatwe! Zobacz, jak zrobić sadzonki lawendy – instrukcja krok po kroku Lawendę można rozmnożyć na kilka sposobów. Latem najłatwiej przygotować tzw. sadzonki zielne. Nie jest to trudne i poradzi sobie z tym każdy, nawet początkujący ogrodnik. Przedstawiamy prostą i jasną instrukcję, jak przygotować sadzonki latem, by cieszyć się jeszcze większą ilością krzaczków lawendy uzyskanych zupełnie za darmo. 📢 Najbardziej betonowe miejsca w Krakowie. Oto ranking "betonowych pustyń" Dyskusja na temat betonowania miast nasila się zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy mieszkańcy dużych aglomeracji muszą mierzyć się z upałami. Aby pobudzić do dyskusji i zastanowić się nad tym, co w Krakowie nas otacza, przygotowaliśmy ranking najbardziej betonowych miejsc w Krakowie oparty na opiniach naszych czytelników.

📢 Oto 10 najmniejszych miast na mapie Małopolski. Niektóre mają tylko... kilkuset mieszkańców! Według stanu na dzień 1 stycznia 2023 roku w Polsce jest 979 miast, z czego 302 stanowią gminy miejskie, w tym 66 to miasta na prawach powiatu. Największym miastem w Polsce jest oczywiście Warszawa (populacja: 1 861 975), ale pewnie znacznie mniej osób wie, że najmniejsze miasto w Polsce to Opatowiec (populacja 317). Postanowiliśmy sprawdzić, jakie miasta w Małopolsce są najmniejsze pod względem ludności. Możecie być zaskoczeni! 📢 Progi punktowe w rekrutacji 2023 do liceów w Krakowie. Do tych klas najtrudniej było się dostać Uczniowie z Krakowa poznali już wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto. Największym zainteresowaniem cieszyły się tym razem klasy licealne z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim, a w przypadku techników - kształcące przyszłych programistów i logistyków. A jakie dokładnie były tzw. progi punktowe do klas, do których udało się dostać tylko najlepszym? Sprawdziliśmy i prezentujemy zestawienie takich danych w naszej galerii.

📢 Atrakcyjne działki budowlane na sprzedaż w Krakowie! Chcesz kupić? Szykuj miliony! Zakup działki budowlanej w Krakowie to poważna inwestycja. Od momentu zakupu gruntu, do chwili, w której stanie na nim dom, często mija nawet kilka lat. To nie odstrasza jednak tych, którzy marzą o stworzeniu swoich własnych czterech kątów od zera. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami na terenie Krakowa trzeba się liczyć podczas zakupu działki budowlanej. Zobaczcie nasz przegląd nieruchomości. 📢 Kolejny mandat od straży miejskiej dla prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Znów zgubiło go zamiłowanie do palenia cygar Prezydent Krakowa dostał mandat karny za palenie tytoniu w Urzędzie Miasta Krakowa - poinformowała straż miejska, która nałożyła karę na Jacka Majchrowskiego. Zresztą nie pierwszy raz. O pierwszym mandacie prezydent sam poinformował w mediach społecznościowych. Nie wiadomo jednak, jak dotkliwe są nakładane na niego kary. Kwot nie podaje ani straż miejska ani urząd. Wiadomo jedynie, że prezydent mandaty przyjął.

📢 Wieliczka. Dostaną pieniądze na remonty zabytków Osiem obiektów z terenu powiatu wielickiego zostanie poddanych renowacji dzięki środkom Funduszu Odnowy Zabytków. Zdecydowana większość prac dotyczy obiektów architektury sakralnej. Łączna wysokość przekazanych dotacji wynosi osiem i pół miliona złotych. 📢 Duże zmiany na słynnym targowisku w Krakowie. Czy Tomex się odrodzi? Stoiska będą zadaszone Na terenie Centrum Handlowego Tomex w Bieńczycach budowane są zadaszone stoiska dla kupców, którzy sprzedają owoce i warzywa. W dotychczasowym miejscu ma powstać hipermarket budowlany Castorama. Kupcy przeniosą się bliżej ronda Kocmyrzowskiego. Nowe miejsce handlu warzywami i owocami ma być gotowe od 1 września.

📢 Gadżety z PRL-u, które były w każdej kuchni. Zobacz, czym się posługiwały gospodynie domowe w latach 80. W PRL-u żyło się różnie. Niektórzy tęsknią za tymi czasami, część osób cieszy się, że dawno już minęły, a młode pokolenie kompletnie nie ma pojęcia, jak się wtedy żyło. To właśnie dla tej ostatniej grupy osób prezentujemy gadżety kuchenne z PRL-u. Niektóre przedmioty funkcjonują do dzisiaj, tyle że w nowej odsłonie. Przypominamy kultowe urządzenia i przybory kuchenne z PRL-u.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Warszawa 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Warszawie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Warsaw Open. 📢 Kraków zyska niezwykły, geograficzny park. Powstanie na przecięciu 50 równoleżnika oraz 20 południka. Tylko kiedy? Potrzeba pieniędzy Nowy park w Krakowie - na osiedlu Na Kozłówce - ma powstać w wyjątkowym miejscu: na przecięciu 50 równoleżnika oraz 20 południka. Dlatego ma się nazywać geograficznym parkiem kieszonkowym. Prace projektowe trwają. Realizacja inwestycji zależy od tego, czy miejscy urzędnicy znajdą na to zadanie pieniądze.

📢 Powiat miechowski. Kolejne drogi do przebudowy Pięć odcinków dróg na terenie powiatu miechowskiego będzie mogło zostać wyremontowanych z wykorzystaniem środków Funduszu Rozwoju Dróg. Największą kwotę otrzymało Starostwo Powiatowe. 📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Przetwory. Sałatki na zimę do słoika. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników Sałatki na zimę do słoika. Domowe przetwory wracają do łask! Oprócz dżemów, powideł, ogórków czy papryki, warto przygotować pyszne sałatki na zimę. Kliknijcie w galerię i zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników. 📢 Przetwory, których nie może zabraknąć w twojej spiżarni. Smakują jak u babci! [PRZEPISY] Domowe ogórki kiszone, papryka marynowana, przecier pomidorowy. Tych domowych przetworów nie może zabraknąć w żadnej spiżarni. Zobacz, jakie jeszcze przetwory warto przygotować na zimę. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy naszych Czytelników. Smakują jak u babci! Smakują latem... 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 Zaczęło się! Zmasowana akcja służb i kontrolerów. Kierowcy w Krakowie, lepiej uważajcie W Krakowie Obszar Płatnego Parkowania (OPP) obejmuje ok. 21 970 miejsc parkingowych. Ma on zapewnić rotację parkujących pojazdów. - Niektórzy kierowcy nie korzystają z wyznaczonych miejsc i pozostawią je poza nimi, stwarzając tym samym zagrożenie dla innych użytkowników drogi, szczególnie w rejonie skrzyżowań czy przejść dla pieszych - przekonuję służby i urzędnicy. I zapowiadają... więcej kontroli pojazdów zaparkowanych poza wyznaczonymi miejscami. Zaczęło się już dziś. 📢 Cukinia. TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników [PRZEPISY] Cukinia - przepisy. Tania, smaczna i… niskokaloryczna. Można z niej wyczarować przepyszne dania. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników. 📢 Pyszne ciasto na niedzielę. Zobacz TOP 15 propozycji naszych Czytelników na rewelacyjne placki na weekend [PRZEPISY] Niedziela bez ciasta? Nigdy! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na pyszne ciasta na niedzielne popołudnie: m.in. kryształek bez pieczenia, łatwe ciasto 3-bit bez pieczenia, szybkie ciasto kakaowe z jabłkami, sernik na herbatnikach bez pieczenia, „babciną szarlotkę”, ciasto marchewkowe z bakaliami, szarlotkę cytrynową z serem i wiele, wiele innych pysznych ciast.

📢 Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY] Sałatki. Są szybkie w wykonaniu, pyszne i zdrowe. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje na rewelacyjne sałatki: z sałatą, z ryżem, z makaronem… Z majonezem lub dressingiem. Co kto lubi! Smacznego!

📢 Cukinia. 8 nietypowych, pysznych dań. Cukinia w roli głównej [PRZEPISY] Cukinia – przepisy. Sezon na cukinię w pełni. Jakie nietypowe dania można przygotować z tym pysznym warzywem? Kliknijcie w galerię i zobaczcie osiem niebanalnych dań z cukinią: sałatki, spaghetti z cukinii, roladki i placki. 📢 Produkty z Rossmanna, Lidla, Biedronki i Kauflandu wycofane ze sprzedaży. Najnowsze ostrzeżenia GIS. Zobacz też inne szkodliwe produkty! Chipsy z Rossmanna, chipsy z Lidla, ryby z Biedronki oraz jajka z Kauflandu zostały wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 25.07.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak: hamburgery z bakteriami, zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

📢 Ulicami płynęła rzeka. Nowy Sącz i region po ulewie. Studzienki kanalizacyjne nie wytrzymały, woda utrudniała jazdę i zalewała posesje Mieszkańcy Nowego Sącza oraz regionu już we wtorek przeżyli armagedon. Po intensywnej ulewie drogami płynęła rzeka. Studzienki nie były w stanie przyjąć wody, ta w kilku miejscach zalewała posesje. Intensywnym opadom towarzyszył też silny wiatr, który łamał drzewa. Strażacy mieli pełne ręce roboty, bo oprócz zabezpieczania posesji przed wodą musieli usuwać skutki wichury. 📢 Kraków. Tajemnicze miejsca i zakamarki Teatru im. Słowackiego. Zajrzeliśmy za kulisy jednej z najważniejszych polskich scen Jako pierwszy budynek w Krakowie miał elektryczność. Za pomysł jego budowy Jan Matejko obraził się na Kraków na amen. Kurtyny teatru zaprojektowali wybitni artyści: Siemiradzki i Wyspiański. Scena przez chwilę była stajnią dla koni. Magazyny teatralne ciągną się trzy piętra w dół pod gmachem. Aby wymienić żarówki w żyrandolu, trzeba go opuszczać przez ponad godzinę. Niejeden łowca autografów dostałby tu palpitacji serca. Zajrzyjcie z nami za kurtynę Teatru Słowackiego - najpiękniejszego teatru w Krakowie. A potem zróbcie to sami!

📢 Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Oto HOROSKOP finansowy na sierpień 2023! Oto, co czeka Lwy, Panny i Wagi? Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse w sierpniu? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku. 📢 WTA Warszawa. Iga Świątek w akcji. Gwiazdy i Prezydent Warszawy na trybunach [GALERIA] Iga Świątek awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA 250 BNP Paribas Warsaw Open. Pierwsze spotkanie Polki w stolicy kraju zgromadziło na trybunach komplet publiczności. Na obiekcie przy Myśliwieckiej pojawił się m.in prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zapraszamy do zobaczenia naszej galerii ze spotkania Igi Świątek z Uzbeczką Niginą Abduraimową.

📢 Taki międzynarodowy zlot skautów odbywa się co 4 lata! Do Korei Południowej wyruszyli również harcerze z małopolskiego ZHP Jamboree to międzynarodowy zlot skautów WOSM - Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, który odbywa się co 4 lata. To największe wydarzenie edukacyjne skierowane go młodych ludzi w wieku 14-17 lat. Za każdym razem organizatorem Jamboree zostaje jedna z organizacji należących do WOSM. W 2023 r. zawita do SaeManGeum (Jeollabuk-do) w Korei Południowej i potrwa od 1 do 12 sierpnia. W środę, 26 lipca z Krakowa wyruszyli również harcerze z małopolskiego ZHP. 📢 Mądre, gotowe, oryginalne życzenia imieninowe dla Anny. Pomyślności i dni pełnych słońca i radości dla Anny i Ani 26 07 26 lipca imieniny obchodzi Anna, złóż życzenia na imieniny! U nas znajdziesz śmieszne, oryginalne i najlepsze życzenia - wierszyki i sms-y imieninowe, gotowe do wysłania SMS, Messenger, FB. Pamiętaj, Anna to jedno z najpopularniejszych imion w Polsce. Nie zapomnij złożyć życzeń!

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie! 📢 Kraków. Policja zatrzymała mężczyznę, który zdewastował grób Patryka P. na cmentarzu w Grębałowie Niespełna kilka dni po pogrzebie Patryka P., który zginął w tragicznym wypadku samochodowym przy moście Dębnickim w Krakowie, jego grób został zdewastowany. Informacje potwierdził menedżer matki Patryka P. W środę, 26 lipca Małopolska Policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny, który kilka dni temu zbezcześcił grób na jednej z krakowskich nekropolii. 41-latek usłyszał już zarzuty art.262 kodeksu karnego. Mężczyzna wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze 8 miesięcy ograniczenia wolności połączone z obowiązkiem nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

📢 Kłęby czarnego dymu nad centrum Krakowa. Pożar pojazdu elektrycznego. Meleks płonął na ul. Św. Gertrudy Tuż po godzinie 8.00 nad Krakowem pojawiły się kłęby czarnego dymu. Jak informuje krakowska straż pożarna, na ulicy Świętej Gertrudy doszło do pożaru pojazdu z napędem elektrycznym tzw. melexa. Na miejscu już trwa akcja gaśnicza. 📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 26 do 31 lipca [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 26.07.23 W najbliższych dniach nastąpią wyłączenia prądu w wybranych rejonach Krakowa, jak również w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu zaplanowanych przez zakład energetyczny od środy 26 lipca do poniedziałku 31 lipca.

📢 Zapadliska w Trzebini. Otwarto cmentarz, na którym zapadła się ziemia. Czy jest tam bezpiecznie? Zobacz zdjęcia i video W poniedziałek (24 lipca) ponownie udostępniony dla odwiedzających został cmentarz parafialny przy ul. Jana Pawła II w Trzebini, gdzie we wrześniu ub. roku zapadła się ziemia. Brama do nekropoli znów jest otwarta, jednak można korzystać tylko z jej północnej części.

📢 Dziedzictwo odc. 80. Policja zatrzymuje Kiraz. Streszczenie odcinka [27.07.23] Dochodzi do rozmowy Seher i Yamana. Kobieta nie jest z niej zadowolona. Tymczasem Kiraz wpada w pułapkę. Jak do tego dojdzie? Przeczytaj streszczenie 80. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 81. Ali i Yaman są braćmi. Streszczenie odcinka [28.07.23] Na jaw wychodzą zaskakujące fakty. Okazuje się, że Ali i Yaman są rodzonymi braćmi. Kto zna ich tajemnicę? Dlaczego Yaman odwoła zasadzkę na Seher? Już teraz przeczytaj streszczenie 81. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 82. Współpraca z grupą przestępczą. Streszczenie odcinka [04.08.23] Niemal wszyscy domownicy cieszą się z powrotu Seher. Dziewczyna nie wie jednak, że już niedługo będzie miała poważne problemy. Dlaczego? Czy prokurator ma dla zatrzymanej Kiraz dobre wiadomości? Przeczytaj poniższe streszczenie 82. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 83. Pragnienie zabicia siostry. Streszczenie odcinka [07.08.23] Okazuje się, że pobyt w areszcie to nie jedyny problem Kiraz. Tymczasem Seher również zostaje zatrzymana. Dlaczego nie udało się jej uwolnić? Przeczytaj streszczenie 83. odcinka "Dziedzictwa" już teraz. 📢 Dziedzictwo odc. 84. Seher trafia do szpitala. Streszczenie odcinka [08.08.23] W wyniku bójki w celi Seher trafia do szpitala. Czy jej życiu zagraża niebezpieczeństwo? Tymczasem Kiraz ucieka przed swoim bratem. Co się później wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 84. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Horoskop dzienny na 26 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 26 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 144. Rozmowa przed śmiercią. Streszczenie odcinka [31.07.2023] Kolejna osoba czuje, że niedługo umrze. Kto to jest? Tymczasem Celia rzuca się na Manuelę. Czy ją zamorduje? Koniecznie przeczytaj streszczenie 144. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 145. Ataki agresji i halucynajce. Streszczenie odcinka [01.08.2023] Cayetana odwiedza Fabianę przed śmiercią. Co jej obieca? Tymczasem jedna z kobiet zaczyna mieć halucynacje. O kogo chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 145. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Destygmatyzowanie Kobierzyna. Dzisiaj szpital przełamuje stereotypy. Kiedyś było to miejsce owiane złą sławą i pełne tajemnic Przeszło 100-letnia historia Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie zapisała na swych kartach wiele trudnych momentów. Dzisiaj jednak widać jak bardzo to miejsce się zmienia i przede wszystkim dąży do przełamania stereotypów, które wciąż są z nim kojarzone. Szpital jednocześnie może przyjąć 800 pacjentów chorych psychicznie i uzależnionych od alkoholu Mało kto jednak wie, jak ponura i bolesna była historia tego miejsca w czasie II wojny światowej. Przemierzyliśmy krok po kroku alejki i budynki tego kompleksu, by poznać jego dzieje. Zobaczcie jak obiekt wygląda dziś.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 26.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 26.07.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Zakazany owoc odc. 267. Program telewizyjny o Zehrze. Streszczenie odcinka [26.07.23] Zehra staje się coraz bardziej rozpoznawalna. Tym razem powstaje o niej program. A kto w międzyczasie będzie śledzony? Już teraz przeczytaj streszczenie 267. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 To już siedem lat! Tak w Krakowie wyglądały Światowe Dni Młodzieży! To był piękny czas Od 26 do 31 lipca 2016 roku w Krakowie odbywały się Światowe Dni Młodzieży, z udziałem papieża Franciszka. Podczas tych kilku dni do Krakowa zjechała młodzież z całego świata, aby wspólnie modlić się, bawić, spędzać ze sobą czas. W spotkaniu uczestniczyły miliony osób. Przypomnijmy sobie ten wspaniały czas. 📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka [26.07.2023] Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 26.07.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure [26.07.2023] Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 26.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku. 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 26.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Krótkie fryzury dla pań po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato [26.07.2023] Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 GIS ostrzega: oto produkty wycofane z Lidla, Biedronki i Kauflandu. Natychmiast się ich pozbądź! Lista 26.07.2023 GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione. 📢 Regionalne zupy, jakich nie znacie! Tak się gotuje w Małopolsce [PRZEPISY] Krakowska zupa kminkowa, parzybroda po mirowsku, prawdziwa góralska kwaśnica, zupa bryndzowa, zupa „rzodkie ziemniaki”, polewka na maślance, białczańska zupa scypa, kluski kudłate z kwaśnicą. Oto zupy, których skosztujesz tylko w Małopolsce! Wiele z nich jest wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Tak od wieków gotowały tutaj gospodynie, a i teraz te smakowite „polewki” pojawiają się na małopolskich stołach! Zebraliśmy dla Was przepisy na małopolskie zupy, jakich nie znacie! Skusicie się?

📢 Nalewka domowa – przepisy. Nalewka z truskawek, z malin, domowa wiśniówka, pigwówka. Jak zrobić nalewkę? Sprawdzone receptury! Domowe nalewki. Jak zrobić domową nalewkę? Zebraliśmy dla Was najlepsze przepisy naszych Czytelników na nalewki z malin, wiśniówki, nalewki z aronii, pigwówkę i wiele, wiele innych. Zobaczcie sprawdzone receptury na pyszne, domowe nalewki! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Zabytki z listy UNESCO. Są bezcenne i piękne. Małopolska ma ich najwięcej w Polsce! Zobacz! Znalezienie się na tej liście wcale nie jest łatwe. Tymczasem pierwszy polski obiekt, który pojawił się na prestiżowej liście UNESCO, był właśnie z Małopolski, a dokładniej - z Krakowa. Sprawdź naszą listę zabytków UNESCO w Małopolsce i przekonaj się, czy znasz je wszystkie!

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Oni też mają swoje Błonia. Piękny park niedaleko od Krakowa. Czarodziejskie zielone miejsce To zupełnie niedaleko od Krakowa. Czy znacie lepsze miejsce na spędzenie uroczego letniego wieczoru niż Niepołomickie Błonia? To doskonała alternatywa dla zatłoczonej Puszczy Niepołomickiej, idealne miejsce dla wszystkich, lubiących przyrodę, wypoczynek i sport. Niepołomickie Błonia to jeden z najciekawszych miejskich parków w Polsce! Sami zobaczcie, jak pięknie... 📢 Kraków. Zdewastowany grób Patryka P., który zginął w tragicznym wypadku. "Porozrzucane kwiaty i znicze" Niespełna kilka dni po pogrzebie Patryka P., który zginął w tragicznym wypadku samochodowym przy moście Dębnickim w Krakowie, jego grób został zdewastowany. Informacje potwierdził menedżer matki Patryka P. Potwierdzają to również pracownicy ZCK. Sprawa miała zostać już zgłoszona na policję. 📢 Moje miasto. Bezkolizyjny transport na czerwonym świetle. Ulice w centrum Krakowa tylko dla tramwajów? Powstał krakowski oddział Społecznego Komitetu Budowy Metra. Nie wszyscy przyjęli tę wiadomość z entuzjazmem. Pojawiły się głosy, że nie trzeba wiercić tunelu pod zabytkowym miastem, bowiem wystarczy postawić na szybki, bezkolizyjny transport. Słowa "szybki" i „bezkolizyjny” są tu kluczowe. Przypominają mi się gdy wyczekuję na przystanku, by cokolwiek podjechało, albo w szybkim tramwaju, który zatrzymuje się na czerwonym świetle, przykładowo na rondzie Grzegórzeckim, by przepuścić sznur aut, a koleżanka z redakcji komentuje: "komunikacja miejska nie powinna być narzędziem upadlania człowieka, który nie ma samochodu".

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 26.07.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Rewolucja na Dolnych Młynów w Krakowie. Ruszą prace przy zabytkowych budynkach i budowa parkingu. Ulice mają się stać zielone Wkrótce ruszą prace budowlane na terenie kompleksu przy ulicy Dolnych Młynów 10 w Krakowie, gdzie niegdyś działały popularne kawiarnie, restauracje, knajpy. W przyszłości powstaną apartamenty i hotel. Jak się dowiedzieliśmy, już w sierpniu robotnicy zaczną wzmacniać fundamenty dwóch zabytkowych budynków, między którymi powstanie garaż podziemny. Odpowiedzialna za inwestycję spółka Noho Investment chce też przeprowadzić rewolucję komunikacyjną, wprowadzając zieleń i uspokajając ruch aut na ulicach Dolnych Młynów i Czarnowiejskiej. Miałoby zniknąć część miejsc postojowych. Radni ze Starego Miasta są sceptyczni.

📢 Sprawa pani Joanny. Manifestacja pod komisariatem i apel o opamiętanie Manifestacja organizowana m.in. przez Ogólnopolski Strajk Kobiet i Queerowy Maj odbyła się we wtorek wieczorem w Krakowie. Pod hasłem „Nigdy nie będziesz szła sama. Solidarnie z Joanną” uczestnicy spotkali się pod komisariatem Policji przy ul. Królewskiej. Podobne demonstracje - które miały być odpowiedzią na głośną w ostatnich dniach sprawę pani Joanny z Krakowa - zorganizowano też w kilku dużych miastach w Polsce, w tym w Warszawie, przed Komendą Główną Policji. 📢 Muzeum Wisły Kraków, boisko i parkingi przy stadionie uzależnione od wsparcia z Unii Europejskiej Na potrzeby niedawnych igrzysk europejskich Stadion Miejski im. Henryka Reymana został przebudowany. Na tym jednak nie koniec planów związanych z terenami przy ul. Reymonta. Jest plan zagospodarowania otoczenia piłkarskiego obiektu, na którym występują piłkarze Wisły Kraków. Miasto ma już gotowy projekt, ale jego realizację uzależnia od możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych.

📢 Nowe Brzesko. Samorządowcy dostali promesy na odnowę zabytków. Głównie kościołów Czternaście zadań inwestycyjnych, zgłoszonych przez samorządy powiatu proszowickiego, otrzyma dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków. Wśród obiektów, które otrzymają państwowe wsparcie, zdecydowaną większość stanowią kościoły i inne obiekty sakralne. 📢 Przystanek Kraków Grzegórzki odmieni transport w Krakowie. Budowa jest bliska ukończenia Do końca zbliża się budowa przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki. Nowy obiekt ma dać dodatkowe możliwości związane z dojazdem do centrum miasta. Przewiduje się, że będzie to jeden z najważniejszych punktów przesiadkowych w stolicy Małopolski. 📢 Gmina Proszowice. Konkursy na dyrektorów rozstrzygnięte tylko w przedszkolach Nie udało się wyłonić kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół w Żębocinie i Szkoły Podstawowej w Klimontowie w gminie Proszowice. Powodem był brak chętnych do pełnienia tych funkcji. Natomiast w przypadku konkursów na stanowiska dyrektorów dwóch proszowickich przedszkoli komisje konkursowe wskazały na dotychczas kierujące placówkami Teresę Grzegorczyk (Przedszkole nr 1) i Magdalenę Świątek (Przedszkole nr 2).

📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym! 📢 Pan Zbigniew z Wieliczki znalazł sposób na wysokie ceny materiałów budowlanych. Domy tworzy z tektury i patyków, tyle że w miniaturze Tektura, patyki, kawałek drutu - z takiego materiału w rękach Zbigniewa Sałabuna powstają perły architektury - tyle, ze w miniaturze. Były nauczyciel geografii z Wieliczki zrobił już kilkadziesiąt budynków, wśród których są najbardziej znane obiekty Wieliczki oraz znane budynki z całego kraju. Wśród nich jest również dworek z popularnego serialu "Ranczo".

📢 Miechów. Cele zakonników do odnowy. Jest dotacja Prawie 3,5 miliona złotych będzie kosztować renowacja kolejnej części zabudowań dawnego klasztoru bożogrobców w Miechowie. Tym razem prace mają objąć cele i sale, z których korzystali zakonnicy. Koszty prac w zdecydowanej większości pokryje dotacja z Rządowego Programu Odnowy Zabytków. 📢 Powiat proszowicki. Trzy drogi do naprawy, cztery czekają w rezerwie Trzy gminy z powiatu proszowickiego otrzymają środki na inwestycje w ramach Funduszu Rozwoju Dróg. Cztery odcinki, o które wnioskowały samorządy, trafiły na listę rezerwową. 📢 Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Edycja wakacje 2023 [25.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez!

📢 Dwie wyrwane płyty chodnikowe i zakłócanie ciszy nocnej. Krakowska straż miejska w dwa dni ujawniła 142 wykroczenia Zaledwie dwa dni, 21 i 22 lipca, wystarczyły by strażnicy miejscy na obszarze I obwodnicy, Kazimierza i bulwarów Wiślanych ujawnili 142 wykroczenia. Funkcjonariusze nałożyli 81 mandatów karnych, pouczyli 51 osób, a w 10 przypadkach skierowali sprawy do sądu. Oprócz działań wobec osób spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem, a także zaśmiecających miejsca publiczne i zakłócających ciszę nocną, strażnicy miejscy podjęli również działania wobec mężczyzny, który na ulicy Szewskiej wyrwał dwie płyty chodnikowe.

📢 Kraków to nie tylko atrakcyjne kąpieliska, to też skażone bajora Zakrzówek, Bagry, Przylasek Rusiecki oraz liczne stawy w parkach - to miejsca, które przyciągają plażowiczów i spacerowiczów w Krakowie. Niestety mamy też w Krakowie bajora, obok których lepiej nie przechodzić, a o wchodzeniu do wody należy zupełnie zapomnieć. Choć z lotu ptaka zbiorniki przy ul. Dymarek wyglądają ciekawie i kolorowo, to przy bliższym przyjrzeniu się widać, że to skażona breja z odpadów przemysłowych.

📢 Koty to władcy naszych domów. Najlepsze memy o kotach. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Pogrzeb 24-letniego Patryka P. Zginął w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie W piątek, 21 lipca, na krakowskim cmentarzu Grębałów odbył się pogrzeb 24-letniego Patryka P., który zginął podczas głośnego wypadku, do którego doszło w nocy z 14 na 15 lipca przy moście Dębnickim. To on kierował autem. Żegnali go bliscy i znajomi. 📢 Zalana Wieliczka. Po gwałtownych ulewach wszystko pływa w centrum miasta Zalane ulice w centrum Wieliczki. Potoki płyną drogami. Przejść nie sposób, woda w niektórych miejscach sięga prawie do kolan. Tylko niektórzy kierowcy samochodów decydują się na przejazd. Mieszkańcy komentują, że jak zwykle przy ulewach woda topi centrum. Na ul. Szpunara została zalana apteka. Tam zaczęły się interwencje strażaków. Potem dramatycznie zrobiło się w Niepołomicach, gdzie piorun strzelił w dom.

📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów na LATO 2023! 7.07.2023 Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie! 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

📢 Goście weselni na ślubie Mateusza Bieńka. Szampańska zabawa siatkarzy kadry. Piękne kreacje na czerwonym dywanie [ZDJĘCIA, WIDEO] Mateusz Bieniek na ślubnym kobiercu. Ślub Mateusza Bieńka i pięknej kielczanki Marty zgromadził wiele osobistości świata sportu. W uroczystości w Bazylice Katedralnej w Kielcach wzięli udział znani siatkarze, między innymi Bartosz Kurek, Piotr Nowakowski, Aleksander Śliwka, Paweł Zatorski, Fabian Drzyzga, Dawid Konarski, Artur Szalpuk, Damian Wojtaszek, Łukasz Kaczmarek, Grzegorz Łomacz i Kacper Piechocki oraz luksemburski siatkarz polskiego pochodzenia Kamil Rychlicki. A później trwała szampańska zabawa do samego rana. Obejrzyjcie w galerii zdjęcia młodej pary i gości weselnych. Uwaga - jest też na wideo pierwszy taniec nowożeńców! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

