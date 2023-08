Przegląd prasy 27.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kryształy z PRL w 2023 roku - ceny i ogłoszenia. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów [27.08.2023]”?

Prasówka 27.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kryształy z PRL w 2023 roku - ceny i ogłoszenia. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów [27.08.2023] W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [27.08.2023] Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Tak w PRL-u wyglądały kuchnie naszych babć. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt [27.08.23 r.] Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety?

Prasówka 27.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 - zobacz wyliczenia [27.08.23 r.] Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci - zobacz wyliczenia [27.08.23 r.] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Wartą Poznań Cracovia podzieliła się punktami z Wartą Poznań, remisując na wyjeździe 0:0. Nie było to wielkie widowisko. Kogo można wyróżnić? Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Oceniamy piłkarzy w skali 1 - 10. 📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Oto najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. W te pomysły nie uwierzysz 26.08 Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT!

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Nie uwierzysz do czego zdolny jest Janusz z Grażyną na plaży! Najśmieszniejsze memy z wakacji! Trwają wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Idealne na wakacje 2023. Gwarantujemy - uśmiejesz się do łez!

📢 Kraków. Carniloving w Krakowie, czyli zjazd miłośników czworonogów W sobotę, 26 sierpnia, na terenie zielonym przed Tauron Areną odbył się Carniloving, czyli zjazd miłośników czworonogów. Wydarzenie ma charakter cykliczny i integracyjny - podczas eventu fani kudłatych pupili mogli się spotkać, poznać i zasymilować. Zobaczcie, jak się bawili!

📢 Kolejny dzień foodtrucków w Krakowie. Tym razem burgery z dziczyzną, jadalne owady i pyszne słodkie desery Znów w Krakowie nie brakuje chętnych na tak zwane szybkie jedzenie z różnych zakątków świata. Najpierw można się skusić na małą przystawkę choćby z amerykańskim akcentem, na obiad coś tradycyjnego z Polski lub bardziej wymyślnego i orientalnego z Azji, a na deser naturalnie jakiś słodki smakołyk. Dla ciekawych nowych smaków przygotowano również degustację jadalnych owadów. Street Food Polska przy ul. Podgórskiej 34 do godz. 20.00 w niedzielę (27 sierpnia).

📢 Do Szpitalnej Kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Kobierzynie po renowacji wrócił odnowiony ołtarz i tabernakulum Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w sobotę 26 sierpnia podczas Mszy św. odpustowej przy szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego poświęcił odnowionych elementów kaplicy. Do wnętrza powróciły odnowiony ołtarz i tabernakulum, a uczestnicy mszy mogli także podziwiać odnowione malowidła ścienne w prezbiterium.

📢 V liga, grupa zachodnia. Wieczysta II Kraków idzie za ciosem, wygrała z KS PKM Olkusz W meczu 3. kolejki rozgrywek sezonu 2023-2024 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej Wieczysta II Kraków pokonała na swoim stadionie KS PKM Olkusz. Zobaczcie, co działo się na boisku i trybunach podczas spotkania, rozegranego w sobotę, 26 sierpnia. 📢 Policyjny pościg zakończył się zatrzymaniem trzech mężczyzn podejrzewanych o pobicie ze skutkiem śmiertelnym mieszkańca Sądecczyzny Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali osoby podejrzewane o pobicie ze skutkiem śmiertelnym 75-letniego mieszkańca Sądecczyzny. 📢 Pierwszy przypadek zakażenia legionellą w województwie lubelskim. "Proszę nie ulegać nadmiernym emocjom" W sobotę (26 sierpnia) Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie wydał nowy komunikat dotyczący ogniska wywołanego zakażeniem bakterią Legionella pneumophila. Według niego potwierdzono łącznie 14 nowych zachorowań, w tym jedno w województwie lubelskim, w powiecie opolskim. Pacjent jest hospitalizowany.

📢 Piękne Polki z PRL-u bez botoxu i Iphone'ów. To się nazywa prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Dyrektorzy krakowskich szkół gotowi do objęcia stanowisk. Każdy z nich musi mieć pomysł na rozwój i funkcjonowanie placówki Dla niektórych będzie to pierwsza, dla innych – druga lub kolejna kadencja: od nowego roku szkolnego 57 osób obejmie stanowisko dyrektora krakowskiej szkoły, przedszkola lub placówki. Ze sprawowaniem tej funkcji wiąże się wiele wyzwań, dlatego zarówno debiutujący, jak i dotychczasowi dyrektorzy mogą liczyć na stałe wsparcie miasta.

📢 Natalia Kaczmarek prywatnie. Tak na co dzień żyje i mieszka piękna i szczęśliwa gwiazda polskich biegów! ZDJĘCIA [26.08.2023] Natalia Kaczmarek jest na ustach całej Polski. Właśnie została wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. To pierwszy polski medal w biegu na tym dystansie pań w 40-letniej historii mistrzostw świata w lekkoatletyce! Na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu pozazawodowym. Niedawno zaręczyła się z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Tak żyje i mieszka piękna Natalia Kaczmarek. Zobaczcie prywatne zdjęcia! 📢 Kiedy wypłata czternastej emerytury? Minister Marlena Maląg podała szczegóły. Pieniądze już we wrześniu trafią na konta emerytów i rencistów Kiedy nastąpi wypłata czternastej emerytury? Jak poinformowała Minister Marlena Maląg, wypłaty rozpoczną się już 1 września. W przyszłym miesiącu emeryci i renciści mogą się więc spodziewać wyższych niż zazwyczaj przelewów. Oprócz świadczenia podstawowego otrzymają również dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Jak wyjaśniła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, „czternastki” zostaną zrealizowane w terminach wypłat emerytury lub renty.

📢 Kosę trzeba regularnie klepać i ostrzyć, żeby się jej diabeł nie chycił. Pan Franciszek kosi jak za dawnych lat Franciszek Sikoń z Jastrzębia w gminie Łukowica do uprawy zboże podchodzi z ogromnym szacunkiem. Przed koszeniem zdejmuje kapelusz i robi znak krzyża. - Bo to robota przy chlebie - podkreśla rolnik, który w procesie od koszenia zboża do wypiekania chleba nie używa żadnych maszyn na prąd czy silnik. Wszystko odbywa się jak za dawnych czasów.

📢 Horoskop dzienny na 28 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 28 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 KRAWCOWA Z MADRYTU odcinek 17. Porwanie i niepewna przyszłość. Streszczenie odcinka [28.08.2023] Sira zdołała ukraść mikrofilm, jednak to przysparza jej wiele kłopotów. Czy uda jej się uciec od oprawców? Co wydarzy się w ostatnim odcinku serialu "Krawcowa z Madrytu"? Przeczytaj streszczenie 17. odcinka.

📢 Dziedzictwo odc. 99. Ofiara przemocy domowej. Streszczenie odcinka [30.08.23] Seher nadal jest wściekła na Yamana. Tymczasem Ozan uchodzi w oczach innych na bohatera. Co zrobił? Co jeszcze się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 99. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 164. Czy German pobił Cayetanę? Streszczenie odcinka [29.08.2023] Cayetana od pewnego czasu nie daje znaku życia. Sąsiedzi się o nią martwią. W jakim stanie zastaną ją po wdarciu do mieszkania? Już teraz przeczytaj streszczenie 164. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 26.08.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Niedziele handlowe 2023. W tym roku będzie ich siedem. Zobacz, w które niedziele sklepy będą otwarte 26.08.2023 Niedziele handlowe w 2023 r. wypadają w styczniu, kwietniu, czerwcu, sierpniu oraz grudniu. Poniżej przedstawiamy kalendarz tegorocznych niedziel handlowych oraz listę sklepów otwartych w pozostałe niedziele. 📢 Paznokcie french na LATO 2023: kolorowy, ombre, różowy, czarny, a może z brokatem? Dużo wzorów french manicure migdałki i kwadratowe 26.08 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach.

📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 26.08.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się! 📢 TE IMIONA przyciągają pieniądze! Mają szansę na finansowy sukces! Kto będzie bogaty? 26.08.2023 Imię to coś więcej niż tylko nazwa. Określa nas, naszą osobowość, nierzadko wywołując skojarzenia z innymi osobami. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak ściśle imiona powiązane są z naszymi predyspozycjami i cechami charakteru. Wejdź w naszą galerię i sprawdź, czy twoje imię znajduje się na liście tych, przyciągających pieniądze jak magnes!

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 26.08.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 26.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 26.08.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku. 📢 TOP 18 najbardziej oryginalnych nazw miejscowości w Małopolsce zachodniej. Możecie je spotkać podczas wakacyjnych podróży. Zdjęcia i opisy Podczas wakacyjnych podróży można natknąć się na wiele zaskakujących nazw miejscowości także w Małopolsce zachodniej. Jamnik, Pazurek, Kogutek czy Brody to niektóre z nich. Budzą zaciekawienie i uśmiech, tych którzy spotykają się z nimi po raz pierwszy. Warto je odwiedzić, bo często kryją się za nimi także ciekawe historie. Przejdź do galerii i zobacz listę z opisami najbardziej oryginalnych nazw miejscowości w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim.

📢 Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Horoskop finansowy na sierpień 2023. Oto, co czeka Lwy, Panny i Wagi? 26.08.2023 Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse w sierpniu? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku. 📢 Kalkulator emerytury z ZUS 2023. Jaka emerytura mi przysługuje? Jak przeliczyć brutto na netto? Oto poradnik 26.08.2023 Jak obliczyć emeryturę? Wielu z nas ten temat spędza sen z powiek. Teraz wysokość świadczenia możesz sprawdzić bez wychodzenia z domu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej udostępnił w tym celu specjalne narzędzie. Zobacz, jak obliczyć, jaka przysługuje ci emerytura, a także jak przeliczyć jej kwotę brutto na netto.

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 26.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Pożar autokaru na autostradzie A4 w rejonie Krakowa Autostrada A4, kierunek Katowice. Około godziny 5 rano w pobliżu punktu poboru opłat doszło do pożaru autokaru wycieczkowego, którym podróżowały 32 osoby - podał profil Małopolska w Akcji na FB. Na szczęście brak osób poszkodowanych, ale pojazd spłonął doszczętnie. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe. Występowały również utrudnienia w ruchu. 📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 26.08.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [26.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży ZDJĘCIA [26.08.2023] Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec 26.08.2023 Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia! 📢 MŚ Budapeszt 2023: wyniki, program, starty Polaków w mistrzostwach świata w lekkoatletyce. Kto zdobył dzisiaj medal? Lekkoatletyka - wyniki MŚ Budapeszt 2023. Najważniejsza impreza sezonu w lekkiej atletyce odbędzie się w dniach 19-27 sierpnia. Mistrzostwa świata na Węgrzech są kluczowe także dla naszej reprezentacji. Tu znajdziesz najważniejszej informacje o MŚ: wyniki, starty Polaków, program (terminarz) dzień po dniu. Sprawdź, kto wygrał dzisiaj.

📢 Kraków. Tramwaje w kierunku Górki Narodowej ruszą we wrześniu, ale na pętle nie wjadą Na Górce Narodowej trwa budowa pętli wraz z terminalem autobusowym i parkingiem P+R. Wykonawca stara się spieszyć z pracami, ale nie ma szans by zaraz po wakacjach mogły dojechać tam tramwaje. Sam parking P+R - jeden z trzech realizowanych w ramach kontraktu z firmą Intercor - będzie miał docelowo dwa poziomy i pomieści ok. 470 pojazdów. 📢 Najpiękniejsze plaże nad Bałtykiem. Tu warto wybrać się na wakacje nad morze! Czysta woda piękny piasek i atrakcje. NOWY RANKING 2023 Zastanawiacie się, gdzie są najlepsze i najpiękniejsze plaże nad Bałtykiem? Gdzie warto pojechać na wakacje nad morze, aby cieszyć się pięknymi widokami i odpocząć od codziennego zgiełku? Sprawdziliśmy rankingi i opinie turystów. Na tej podstawie przygotowaliśmy zestawienie wyjątkowych plaż nad polskim morzem, które warto odwiedzić. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najpiękniejsze i najlepsze polskie plaże!

📢 Uszanowanie dla darów Nieba. Małopolscy rolnicy dziękują za tegoroczne plony. W Krakowie dożynki miejskie w Toniach i nie tylko Czas wakacji dla wielu to odpoczynek i urlop. Dla rolników z kolei to okres wytężonej pracy na roli. Chociaż coraz rzadziej można spotkać widok snopków na polach, to nie oznacza, że praca na roli przestała mieć znaczenie. Rolnicy w nowocześniejszy sposób, zbierają zboże za pomocą kombajnów, które trafia do silosów, a słoma zostaje zbelowana. Gdy jednak czas wielkiego wysiłku na polach dobiega końca, rolnicy wdzięczni za zebrane plony spotykają się na dożynkach i wspólnie świętują. W tym roku odbyły się jubileuszowe, 25. Dożynki Województwa Małopolskiego. Z kolei w niedzielę, 27 sierpnia będą świętować rolnicy z Krakowa. W stolicy Małopolski odbędą się aż 3 imprezy.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 26.08.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej. 📢 MŚ Budapeszt 2023: wyniki finałów, wszyscy medaliści, klasyfikacja medalowa lekkoatletycznych mistrzostw świata MŚ 2023 w lekkiej atletyce w Budapeszcie zaplanowano na 9 dni (19-27 sierpnia 2023), zawodnicy dzisiaj będą walczyć o kolejne medal. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie wszystkich medalistów (wyniki finałów), jest też klasyfikacja medalowa MŚ po każdym dniu.

📢 Rockowizna w Krakowie. Tłumy fanów i gwiazdy mocniejszego, polskiego brzmienia Rockowizna rozpoczęła się w Krakowie. Wielki festiwal muzyki odbywa się na AreNa Lato czyli zielonym plenerze przy TAURON Arenie Kraków. Doskonała rockowa muzyka łącząca pokolenia, przyjazna atmosfera i najlepsza publiczność. W ciągu dwóch dni wystąpią m.in. takie gwiazdy polskiej muzyki rockowej jak: T.Love, Kult, Nocny Kochanek, Ørganek, Happysad, Mery Spolsky, Big Cyc, Sztywny Pal Azji i inni. 📢 Idź na wycieczkę z PTTK, by lepiej poznać malownicze okolice Krakowa Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w już 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. W jej ramach można podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i lepiej poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. Już w ten weekend kolejna wycieczka – „Północne rubieże Puszczy Niepołomickiej”.

📢 Mężczyzna został wepchnięty na torowisko. Policja ustaliła tożsamość trzech nieletnich Jak podaje Radio Kraków, śledczy ustalili tożsamość trzech osób związanych z wypadkiem na ulicy Wadowickiej w Krakowie. Jak się okazuje, są to nieletni, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia. Jeden z nich miał wepchnąć 28-letniego mężczyznę pod nadjeżdżający tramwaj. Wcześniej na miejscu zdarzenia miało dojść do sprzeczki. Dwóch nieletnich już zatrzymano, a trzeci przebywa obecnie za granicą. 📢 Konferencja PiS w Myślenicach Konferencja posła PiS Filipa Kaczyńskiego przed Powiatowym Urzędem Pracy w Myślenicach. 📢 Tak znikał stary świat pod wodami Jeziora Czorsztyńskiego. Tych miejsc już nie ma. 26 lat temu zalana została Dolina Dunajca 25.08.2023 W 1997 roku, czyli 26 lat temu zakończono budowę zapory niedzickiej. Zalana została Dolina Dunajca i tym samym pod wodą zniknęły m.in. stare Maniowy i stary Czorsztyn. Zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu (Jezioro Czorsztyńskie) budowany był w latach 1970–1997, ale wysiedlenia zaczęły się już w latach 60. 26 lat temu zniknął stary świat, który już nie wróci, i który możemy podziwiać tylko na zdjęciach. Zobacz na archiwalnych fotografiach, jak kiedyś wyglądał stary Czorsztyn oraz jak postępowała budowa zapory.

📢 Miasta rozwodników. W tych małopolskich miejscowościach małżeństwa rozpadają się najczęściej 25.08.2023 W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30 procent w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70 procent w wyniku śmierci współmałżonka. Przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące rozwodów na tysiąc mieszkańców w małopolskich miejscowościach. Zobaczcie, gdzie w naszym regionie małżeństwa najczęściej się rozpadają. 📢 Politycy KO z kontrolą w spółce Igrzyska Europejskie 2023. Chodzi o wypłatę pieniędzy przedsiębiorcom Poseł KO z Krakowa Aleksander Miszalski, radny miejski Dominik Jaśkowiec i radny sejmiku Krzysztof Nowak alarmują, że spółka Igrzyska Europejskie 2023 od tygodni zalega z wypłatą wynagrodzeń dla przedsiębiorców, którym zleciła przygotowanie sportowej imprezy. Dawid Gleń, rzecznik spółki zapewnia, że środki do pokrycia kosztów organizacyjnych igrzysk są w pełni zabezpieczone. - Zgodnie z planem ustalonym z wszystkimi podmiotami, dzisiaj rozpoczęliśmy przelewy za wykonane usługi - dodaje Dawid Gleń.

📢 Uważaj na te ubrania z lumpeksu. Zakup ich może być szkodliwy dla zdrowia oraz jest niehigieniczny! Oto lista zakazanych ciuchów W lumpeksach można znaleźć mnóstwo ciekawych, oryginalnych i markowych ubrań. Ich popularność jest naprawdę duża, co wynika także ze stosunkowo niskich cen. Second-handy oferują również wiele innych produktów, takich jak pościel, materace czy zabawki. Ale czy warto skusić się na taki zakup, bo jest tani? Sprawdzamy. 📢 Raszówek. Rolnik wyorał z ziemi pocisk artyleryjski. Interweniowali saperzy W czwartek, podczas prowadzenia prac polowych na terenie wsi Raszówek (gmina Słaboszów), rolnik wyorał z ziemi pocisk artyleryjski. Pocisk miał miało 40 cm długości i prawdopodobnie pochodził z czasów II wojny światowej. W piątek znalezisko zabezpieczyli i zabrali z pola saperzy.

📢 Racławice goszczą reprezentację Polski w blind futbolu. Jeden z zawodników pochodzi spod Kozłowa Do Racławic na tydzień przyjechali wyjątkowi goście: reprezentacja Polski w blind futbolu, która tutaj przygotowuje się do wrześniowego Pucharu Interkontynentalnego w Indiach. Kadrowiczów można było podziwiać na treningach pokazowych, które odbywają się na lokalnym „orliku”. Jednym z kadrowiczów jest Kacper Domagała z Wierzbicy w gminie Kozłów.

📢 Jedni nie mogą się doczekać jej budowy, a inni są przeciwni jej powstaniu. Jaka będzie przyszłość kładki łączącej Kazimierz z Ludwinowem? W ostatnich dniach, w Internecie pojawił się list otwarty do prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego z prośbą o poparcie sprzeciwu wobec budowy kładki pieszo-rowerowej, która ma połączyć dzielnicę Kazimierz z Ludwinowem. Dla jednych to długo wyczekiwana inwestycja, a dla innych: zastąpienie zieleni betonem, pozbawienie mieszkańców miejsca, w którym spokojnie mogą odpocząć i przesłonięcie konstrukcją kładki widoku na Wawelu i Skałkę. Tymczasem z początkiem sierpnia br. miasto w ramach przetargu wyłoniło już firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na jej budowę. 📢 Po tragicznym wypadku w Harmężach k. Oświęcimia. Prokuratura posiada już wyniki sekcji zwłok ofiar wypadku. Zdjęcia Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu dysponuje już wstępnymi wynikami sekcji zwłok ofiar tragicznego wypadku w Harmężach k. Oświęcimia, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, 11/12 sierpnia. Zginęło w nim trzech młodych mężczyzn w wieku 17, 21 i 23 lat.

📢 Czy w Krakowie można zarazić się legionellą? Głos zabrał pracownik wodociągów Legionella zbiera śmiertelne żniwo na Podkarpaciu. Łącznie w wyniku zakażenia bakterią zmarło tam już siedem osób. Czy w Krakowie istnieje ryzyko zakażenia legionellą? Monika Kupnicka z krakowskich wodociągów zapewnia, że woda dostarczana mieszkańcom przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. jest w pełni bezpieczna dla zdrowia.

📢 Gmina Miechów. Dyrektorzy szkół i przedszkoli na pięć lat. Jedna zmiana Po przeprowadzonych konkursach burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski powierzył czterem osobom stanowiska dyrektorów placówek oświatowych na pięcioletnią kadencję. Tylko w jednym przypadku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. 📢 Winnica Gródek to sądecka Toskania. Lokalne trunki i fantastyczne widoki na Jezioro Rożnowskie w Zbyszycach doceniają znane osoby Gmina Gródek nad Dunajcem jest coraz bardziej popularna. W promocji tej przepięknie położonej okolicy nad Jeziorem Rożnowskim przysłużyły się luksusowe hotele, wodne atrakcje, ale także niezwykle malownicze miejsce, w którym uprawia się winogrona. Winnica Gródek w Zbyszycach nazywana jest sądecką Toskania, a wytwarzane tam wino doceniło już wiele osób. To także miejsce chętnie wybierane przez pary młode na sesję ślubną. Winnica jest popularna wśród celebrytów i znanych osób. Ostatnio odwiedził ją m.in. były prezydent Aleksander Kwaśniewski wraz z żoną, dziennikarka Dorota Wellman czy sądecka aktorka Katarzyna Ucherska.

📢 Przybysławice. Gołeckie Żniwogranie w randze powiatowej już w niedzielę Tegoroczne Gołeckie Żniwogranie będzie jednocześnie XXII Dożynkami Powiatu Miechowskiego. Święto plonów odbędzie się już w najbliższą niedzielę (27 sierpnia) na boisku sportowym w Przybysławicach. Patronem medialnym imprezy jest Dziennik Polski. 📢 Kolejne zielone miejsce na mapie Krakowa. Podgórze zyskuje niezwykła przestrzeń Już niedługo mieszkańcy dzielnicy XIII Podgórze zyskają kolejną zieloną przestrzeń do wypoczynku. W Baśniowym Ogrodzie, który powstaje w okolicach ulicy Pańskiej i Siemomysła bez dwóch zdań zakochają się również najmłodsi mieszkańcy Krakowa. Mnóstwo zielonych nasadzeń, strefa odpoczynku i gry pod chmurką dla dzieci - to tylko część atrakcji, które tam są przygotowywane. Można tam również znaleźć hotel dla owadów, budkę dla jeży oraz dla ptaków. Ogród powinien zostać udostępniony mieszkańcom pod koniec września br.

📢 Gmina Kozłów. Sanepid znalazł bakterie w wodzie. Nie można jej pić Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Miechowie wydała komunikat o skażeniu wody z wodociągu Przysieka w gminie Kozłów. Powodem jest stwierdzenie pobranych próbkach bakterii z grupy coli. 📢 Powiat proszowicki. Podpowiadamy jak spędzić ostatni wakacyjny weekend Wprawdzie rok szkolny rozpocznie się dopiero 4 września, ale ostatni prawdziwie wakacyjny weekend czeka nas już teraz. Zdają sobie z tego sprawę organizatorzy lokalnych atrakcji, którzy przygotowali dla mieszkańców kilka propozycji. O szczegółach piszemy poniżej. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 162. Poczucie wstydu i szczere wyznania. Streszczenie odcinka [25.08.2023] Claudio otrzymuje pomoc i udaje mu się uciec. Tymczasem Rosina zmienia miejsce zamieszkania, a Servando rezygnuje ze swojego źródła dochodu. Z jakiego powodu? Przeczytaj poniższe streszczenie 158. odcinka "Akacjowej 38"

📢 Dziedzictwo odc. 96. Ali oszukuje Kiraz. Streszczenie odcinka [25.08.23] Kiraz próbuje się usamodzielnić. Nie podejrzewa, że Ali ją w międzyczasie oszukuje. Co zrobi mężczyzna? Tymczasem Ozan otrzymuje telefon. Od kogo? Przeczytaj streszczenie 96. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Lekkoatletyka. MŚ Budapeszt 2023: starty Polaków dzisiaj, wyniki, program mistrzostw świata dzień po dniu W MŚ w Budapeszcie dzisiaj są starty Polaków, sprawdź program i wyniki. W mistrzostwach świata, zaplanowanych na 19-27 sierpnia 2023 r., nasi zawodnicy codziennie będą rywalizować w eliminacjach i zapewne też w finałach. Tutaj znajdziesz plan minutowy startów na dziś, a także w przejrzystej formie wyniki w dni poprzednich. Z nami nic Ci nie umknie. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 25.08.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Na Wzgórzach Krzesławickich wyrosły... góry. Ogromne ilości ziemi usypano pod budowę węzła Grębałów Przejeżdżając autem ulicą Kocmyrzowską można odnieść wrażenie, że wokół piętrzą się góry. Ziemne nasypy już dawno przewyższyły poziom ulicy. Tak wygląda teren, na którym do końca 2025 r. ma powstać potężny węzeł Grębałów. Wszędzie widać koparki, spycharki, ciężarówki i ekipy budowlańców. Obiekt połączy budowany odcinek trasy S7 z ul. Kocmyrzowską. Teren ten niedługo zmieni się nie do poznania. Zobaczcie, jak prace wyglądają z lotu ptaka. 📢 W Glewcu mają już równą drogę. W Wierzbnie czekają na wiosnę W środę został oddany do użytku liczący blisko dwa kilometry odcinek drogi powiatowej między Glewcem a Wierzbnem w gminie Koniusza. To kolejny wyremontowany fragment traktu, biegnącego od drogi wojewódzkiej Kraków – Proszowice do granicy z powiatem krakowskim.

📢 Powiat miechowski. Zmiany w parafiach. Sprawdź, kto będzie nowym wikarym, a kto odchodzi Biskup kielecki Jan Piotrowski ogłosił dzisiaj (22 sierpnia) zmiany personalne wśród wikariuszy diecezji. Duża rotacja zaszła zwłaszcza w parafii Grobu Bożego w Miechowie, gdzie pojawi się aż trzech nowych księży. 📢 Sudołek. Pożar kombajnu zbożowego. Operator maszyny poparzony W poniedziałek około godziny 16.45 w Sudołku (gmina Pałecznica) podczas pracy zapalił się kombajn zbożowy. Maszyna uległa częściowemu spaleniu. Poparzeń doznał również jej operator. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] US Open 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Nowym Jorku. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej US Open.

📢 Jaksice. Święto rolników z gminy Miechów. Przybyło 17 delegacji z wieńcami Po dwunastu latach sołectwo Jaksice ponownie gościło rolników na dożynkach gminy Miechów. Zanim jednak ci stawili się na miejscowym boisku, wzięli udział w mszy odprawionej w kościele w sąsiednich Przesławicach. Następnie, mimo lejącego się z nieba żaru, siedemnaście wiejskich delegacji i zaproszeni goście przeszli barwnym korowodem na miejsce święta plonów. 📢 Żużel WYNIKI. PGE Ekstraliga: terminarz, tabela, mecze dzisiaj w sezonie 2023 Żużel. PGE Ekstraliga żużlowa ruszyła 8 kwietnia 2023, sprawdź terminarz, wyniki meczów dzisiaj i tabelę. W stawce w nowym sezonie jest 8 zespołów, Drużynowego Mistrza Polski poznamy 24 września.

📢 Oto Dolina Raby. Tak wygląda nowe kąpielisko pod Krakowem. Piękne molo, plaża, kajaki i park linowy. Już można pływać i wypoczywać! „Dolina Raby” - to nowe miejsce wypoczynku w Kłaju w powiecie wielickim. Wielkie kąpielisko, w którym od tego lata można już pływać, są ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem kąpiących się. Są plaże i wiele atrakcji, możliwości uprawiania sportów na lądzie i w wodzie. Powstały place zabaw, ścianki wspinaczkowe oraz park linowy. Nie brakuje wypożyczalni kajaków i rowerków wodnych. Tu można wygodnie wypoczywać. Zobaczcie jak pięknie.

📢 MŚ 2023 w lekkoatletyce. Oto piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata w Budapeszcie. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Budapeszcie rozgrywane są w sierpniu 2023 r. W reprezentacji na tę imprezę Polski znalazły się 34 zawodniczki. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji. Nasze lekkoatletki prezentują na Instagramie swoje wysportowane ciała. 📢 Najpiękniejsze lekkoatletki na świecie [ZDJĘCIA] Zachwycają urodą, zgrabną sylwetką i sportowym talentem. Oto najpiękniejsze lekkoatletki na świecie. W sierpniu 2023 r odbywają się w Budapeszcie mistrzostwa świata. Zobacz zdjęcia naszej galerii. 📢 ME siatkarek 2023. Poznaj skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy [ZDJĘCIA] Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet rozpoczęły się 15 sierpnia. W gronie 32 drużyn jest też oczywiście reprezentacja Polski, która ma walczyć o medale. Na ME rozgrywane w czterech krajach powołanych zostało 14 zawodniczek. Poznaj nasze siatkarki, w galerii zdjęci z Instagrama.

📢 Solcza. Rolnicy z gminy Pałecznica świętowali dożynki obok nowego domu ludowego Położona na obrzeżach województwa małopolskiego mała wieś Solcza gościła w tym roku rolników z gminy Pałecznica na dorocznych dożynkach. Wybór wsi-gospodarza święta plonów nie był przypadkowy. Mieszkańcy Solczy doczekali się bowiem w tym roku swojego domu ludowego, którego bardzo im brakowało.

📢 Dożynki w Opatkowicach. Zamiast dziękować za plony, prosili o dobrą pogodę Już dawno tradycyjne święto plonów nie wzbudzało tylu kontrowersji, co niedzielne dożynki gminy Proszowice w Opatkowicach. Choć sama impreza okazała się udana - dopisała pogoda i delegacje z wieńcami - to w wypowiedziach uczestników wielokrotnie wracała kwestia aury, która nie pozwoliła zebrać zbóż zgodnie z planem. Dlatego część rolników w niedzielę świętowała, a część zajęta była żniwami. 📢 Proszowice. Ulicami przeszła procesja Bożego Ciała. Były prawdziwe tłumy W samo południe przez Proszowice przeszli uczestnicy tradycyjnej procesji Bożego Ciała. W wydarzeniu wzięły udział tłumy wiernych, którzy modlili się przy czterech ołtarzach.

📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa. 📢 Zielonki. Święto Stroju Krakowskiego. Mają własną, historyczną odmianę ubioru ludowego Kwiaciaste spódnice, ozdobne gorsety, korale, cekiny, lamówki, hafty, zapaski, chusty, katanki, sukmany, pasiaste spodnie, pasy, wstążki i pawie pióra - te niezwykle barwne stroje ludowe mają swoje święto. Ustanowiono je w gminie Zielonki. Pierwsze Święto Stroju Krakowskiego odbyło się w sobotę 15 października.

