Przegląd prasy 28.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok”?

Prasówka 28.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem [28.07.2023] Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Tour de Pologne 2023: mapa, trasa, program minutowy, plan przejazdu 2. etapu (Leszno - Karpacz) etap Tour de Pologne 2023, w niedzielę 30 lipca, rozpocznie się w Lesznie, a zakończy w górskim Karpaczu. Zawodnicy do pokonania będą mieli ponad 200 km i wymagające podjazdy. Poniżej mapa, trasa (plan startu i mety) oraz program minuty przejazdu na tym etapie TdP.

Prasówka 28.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tour de Pologne 2023 - 1. etap Poznań - Poznań. Trasa, mapa, program minutowy przejazdu etap Tour de Pologne 2023 odbędzie się w sobotę, 29 lipca. Kolarze ruszą z Poznania i także tam będą później walczy na mecie. Oto trasa, mapa etapu i program minutowy przejazdu peletonu przez Wielkopolskę. Start - w samo południe.

📢 Małopolscy policjanci obchodzili swoje święto na Wawelu. Ślubowanie złożyło 60 nowych funkcjonariuszy Na Wawelu odbyły się wojewódzkie obchody święta policji. Po mszy świętej w katedrze, podczas apelu na dziedzińcu, komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i komendant wojewódzki policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion wręczyli funkcjonariuszom odznaczenia i awanse. Ślubowanie złożyło 60 nowych policjantek i policjantów. 📢 Egzamin ósmoklasisty w powiecie miechowskim. Szóstka z Książa Małego na szóstkę Uczniowie Szkoły Podstawowej w Książu Małym byli klasą dla siebie podczas tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Powiatową konkurencję zostawili daleko w tyle. Bardzo dobrze zaprezentowali się na egzaminie również uczniowie z Książa Wielkiego, Pogwizdowa i Szreniawy. 📢 Chcesz mieć więcej lawendy? Teraz możesz ją rozmnożyć. To łatwe! Zobacz, jak zrobić sadzonki lawendy – instrukcja krok po kroku Lawendę można rozmnożyć na kilka sposobów. Latem najłatwiej przygotować tzw. sadzonki zielne. Nie jest to trudne i poradzi sobie z tym każdy, nawet początkujący ogrodnik. Przedstawiamy prostą i jasną instrukcję, jak przygotować sadzonki latem, by cieszyć się jeszcze większą ilością krzaczków lawendy uzyskanych zupełnie za darmo.

📢 10 zaskakujących ciekawostek o Tatrach. Który szczyt jest naprawdę najwyższy, co leży na dnie Morskiego Oka, która jaskinia ma aż 30 km? Tatry to jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Myślicie, że wiecie już wszystko o tych najwyższych polskich górach? Mamy dla was 10 zaskakujących ciekawostek, które na nowo rozbudzą w was fascynację górami i chęć do wędrówek. Co leży na dnie Morskiego Oka, która tatrzańska jaskinia ma aż 30 km długości, która góra w Tatrach jest najwyższa w Polsce (wcale nie Rysy) albo skąd się wzięły muszelki na góralskich kapeluszach? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii.

📢 Kraków Nowa Huta.Wypadek skutera i samochodu. Kierowca jednośladu ranny Kraków, Nowa Huta - ul. Jana Pawła II w rejonie Placu Centralnego. Doszło do zderzenia samochodu osobowego ze skuterem. Jedna osoba została poszkodowana. Pierwszej pomocy poszkodowanej osobie udzielili strażacy. Wygląda na to, że kierujący skuterem wjechał w tył osobówki i wyrzucony do przodu od siły zderzenia wbił się w tylną szybę auta.

📢 Wisła Kraków. Rozpoczęło się rozkładanie murawy na stadionie przy ul. Reymonta Prace nad wymianą murawy na stadionie Wisły Kraków wchodzą w ostatnią fazę. W czwartek rozpoczęło się rozkładanie murawy, która w rolkach przyjechała z Węgier. 📢 Kraków. Duże zmiany na remontowanej al. 29 Listopada. Dla kierowców dobre i złe Przebudowa al. 29 Listopada wchodzi w kolejne fazy prac. Dużo się dzieje na placu budowy, co powoduje zmiany w ruchu. Kierowcy mogą czuć się zaskoczeni, pozytywnie i negatywnie. Pierwsze zmiany już 31 lipca, a kolejne 3 sierpnia. Wybraliśmy się na miejsce, by pokazać wam jak wygląda obecnie rozkopana 29 Listopada i jaki jest postęp inwestycji. 📢 Korupcyjna sprawa byłej wiceprezydent Krakowa oraz innych urzędniczek. Śledczy przesłuchali 60 osób. Mają już 150 tomów akt W ostatnim czasie śledczy przesłuchali ponad 60 osób w korupcyjnej sprawie, dotyczącej m.in. byłej wiceprezydent Krakowa Elżbiety K. Prokuratura Regionalna w Krakowie już od ponad roku prowadzi postępowanie, w którym bada siedem różnych wątków, a jeszcze wcześniej robiła to Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Do dziś w śledztwie nie przedstawiono zarzutów kolejnym osobom ani nie skierowano aktu oskarżenia przeciwko żadnemu z podejrzanych. Była wiceprezydent sprawy póki co nie chce komentować.

📢 Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Edycja wakacje 2023 [27.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez! 📢 Mieszkania w Krakowie do kupienia od miasta. Mają od 50 do 155 metrów kwadratowych Miasto znów szuka chętnych na zakup mieszkań: we wrześniu odbędą się przetargi na pięć należących do gminy lokali. Oferowane mieszkania mają powierzchnię od 50,58 do 155,08 metra kwadratowego. Największe z nich, w kamienicach w samym centrum Krakowa, mają ceny wywoławcze: ok. 1,3 mln zł oraz prawie 1,7 mln złotych. Natomiast ok. 60-metrowe mieszkania w Nowej Hucie będą licytowane od ponad 400 tys. złotych.

📢 Incydent w Zabierzowie. Dwa pociągi na jednym torze zatrzymały się 114 metrów od siebie. Są zarzuty dla maszynisty Maszynista jednego z pociągów, które w czerwcu ub. r. w podkrakowskim Zabierzowie jechały naprzeciw siebie po jednym torze usłyszał zarzut nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Podejrzanemu grozi do 3 lat więzienia. 📢 Wygląda jak Hogwart z Harry'ego Pottera, a to znane muzeum w Krakowie. Byliście tam? Na pierwszy rzut oka wygląda jak sceneria Gryffindoru, za chwilę mógłby tu wejść Harry Potter. Piękne wnętrza to Collegium Maius, najstarszy budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego, odtwarza zabytkowe wnętrza, min. bibliotekę (Libraria), jadalnię (Stuba Communis), skarbiec, pokoje profesorskie opowiadając historię początków uczelni i jej studentów. Można zobaczyć tu i astrolabium Mikołaja Kopernika, i noblowski medal Wisławy Szymborskiej i Oscara Andrzeja Wajdy.

📢 Powiat proszowicki. Którzy uczniowie najlepiej spisali się na egzaminie ósmoklasisty Uczniowie i nauczyciele z Niegardowa, Łętkowic i Nowego Brzeska mają najwięcej powodów do zadowolenia po ogłoszeniu wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Na tle całego województwa absolwenci szkół podstawowych z powiatu proszowickiego najlepiej wypadli na sprawdzianie z języka polskiego. 📢 Atrakcyjne działki budowlane na sprzedaż w Krakowie! Chcesz kupić? Szykuj miliony! Zakup działki budowlanej w Krakowie to poważna inwestycja. Od momentu zakupu gruntu, do chwili, w której stanie na nim dom, często mija nawet kilka lat. To nie odstrasza jednak tych, którzy marzą o stworzeniu swoich własnych czterech kątów od zera. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami na terenie Krakowa trzeba się liczyć podczas zakupu działki budowlanej. Zobaczcie nasz przegląd nieruchomości. 📢 Horoskop dzienny na 28 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 28 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Nowy bilet w krakowskiej komunikacji miejskiej już od sierpnia. Co się zmieni? Zobaczcie Od sierpnia na jednym bilecie będzie można podróżować pociągiem, autobusem i tramwajem w Krakowie oraz w gminach, które podpisały porozumienie i dojeżdżają tam miejskie autobusy. 📢 Burza z piorunami nad Tatrami i Gorcami. Widać, jak wielka błyskawica uderza w ziemię! Te unikalne zdjęcia Marcina Kęska zachwycają Od kilku dni silne burze przechodzą przez Małopolskę. Wyjątkowe zdjęcia tego żywiołu wykonał Marcin Kęsek, ceniony fotograf krajobrazowy. Uchwycił potężne pioruny nad Tatrami, Gorcami i Podhalem na tle burzowych chmur. Te niesamowite fotografie pełne grozy idealnie obrazują potęgę natury. Koniecznie je zobaczcie!

📢 V liga, grupa zachodnia. Wieczysta II Kraków powinna walczyć o miejsce w czołówce. W trzech poprzednich sezonach przegrała tylko raz W sezonie 2023-2024 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej jednym z beniaminków będzie Wieczysta II Kraków. Rezerwy III-ligowca w trzech ostatnich sezonach zawsze awansowały, a w tym czasie w lidze przegrały tylko... jedno spotkanie.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Co to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Takie są krakowskie osiedla. A przynajmniej tak je widzą internauci! MEMY! Krakowskie osiedla mają swoje problemy, ale również i swój wyjątkowy urok. Ich klimat i cechy charakterystyczne doskonale wychwytują internauci. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najciekawsze memy o krakowskich osiedlach. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Nowy plac przed Wawelem cieszy się dużym powodzeniem. Salon Krakowa czy prowizorka? Półtora roku temu wprowadzono zmiany w organizacji ruchu pod Wawelem. To spowodowało, że przy ul. św. Idziego (u wylotu Plant) wygospodarowano miejsce na mały plac. Umieszczono tam ławki. Dzięki umeblowaniu ten salon miasta cieszy się dużym powodzeniem wśród krakowian i turystów. Zwracają uwagę, że stan nawierzchni pozostawia tam wiele do życzenia. Przejdź do GALERII, by ocenić, czy przestrzeń miejska w tym miejscu została odpowiednio zagospodarowana i umeblowana.

📢 MŚ kobiet 2023. Najgorętsze zawodniczki piłkarskich mistrzostw świata. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozgrywane są w dniach 20 lipca - 20 sierpnia na boiskach w Australii i Nowej Zelandii. W żeńskim mundialu biorą udział 32 reprezentacje, łącznie ponad 700 zawodniczek. Wybraliśmy 40 najgorętszych piłkarek, które można oglądać podczas MŚ. Na Instagramie prezentują swoją wysportowane ciała. Zobacz wyjątkowe fotki, poniżej link do galerii ze zdjęciami 📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 27.07.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

📢 Duże zmiany w centrum Krakowa. To ucieszy pasażerów MPK Dobra wiadomość dla mieszkańców Krakowa. - Uda się wcześniej zakończyć prace przy wiadukcie kolejowym na ul. Grzegórzeckiej. Tramwaje ponownie pod nim przejadą już od 7 sierpnia - informują kolejarze z PKP PLK.

📢 Zalew Bagry nowoczesną dzielnicą Krakowa? Biuro architektoniczne ma kontrowersyjną koncepcję Biuro architektoniczne stworzyło autorski projekt przekształcenia rejonu Zalewu Bagry w Krakowie. "Nasza wizja zakłada zamianę funkcji infrastrukturalnej w przestrzeń miejską, która łączy w sobie mieszkania, biura oraz obiekty publiczne, wszystko harmonijnie połączone z zalewem od strony zachodniej" - piszą architekci. Zapewniają, że nie mają już pod ręką dewelopera, który inwestycję chce sfinansować i zrealizować. Twierdzą, że to rozpoczęcie dyskusji na temat, a ich projekt zapewne wywoła kontrowersję. 📢 Paznokcie na lato 2023: kolorowe, pastelowe inspiracje i wzory paznokci hybrydowych na lato. TOP 25 stylizacji 27.07.2023 Szukasz pomysłu na letnie paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Letni manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na letnie paznokcie, zainspiruj się!

📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka [27.07.2023] Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie. 📢 Horoskop dzienny na 27 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 27 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 27.07.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Dziedzictwo odc. 80. Policja zatrzymuje Kiraz. Streszczenie odcinka [27.07.23] Dochodzi do rozmowy Seher i Yamana. Kobieta nie jest z niej zadowolona. Tymczasem Kiraz wpada w pułapkę. Jak do tego dojdzie? Przeczytaj streszczenie 80. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 81. Ali i Yaman są braćmi. Streszczenie odcinka [28.07.23] Na jaw wychodzą zaskakujące fakty. Okazuje się, że Ali i Yaman są rodzonymi braćmi. Kto zna ich tajemnicę? Dlaczego Yaman odwoła zasadzkę na Seher? Już teraz przeczytaj streszczenie 81. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 82. Współpraca z grupą przestępczą. Streszczenie odcinka [04.08.23] Niemal wszyscy domownicy cieszą się z powrotu Seher. Dziewczyna nie wie jednak, że już niedługo będzie miała poważne problemy. Dlaczego? Czy prokurator ma dla zatrzymanej Kiraz dobre wiadomości? Przeczytaj poniższe streszczenie 82. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 83. Pragnienie zabicia siostry. Streszczenie odcinka [07.08.23] Okazuje się, że pobyt w areszcie to nie jedyny problem Kiraz. Tymczasem Seher również zostaje zatrzymana. Dlaczego nie udało się jej uwolnić? Przeczytaj streszczenie 83. odcinka "Dziedzictwa" już teraz.

📢 Dziedzictwo odc. 84. Seher trafia do szpitala. Streszczenie odcinka [08.08.23] W wyniku bójki w celi Seher trafia do szpitala. Czy jej życiu zagraża niebezpieczeństwo? Tymczasem Kiraz ucieka przed swoim bratem. Co się później wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 84. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Wspaniałe stulecie odc. 309. Bajazyd i jego synowie są martwi. Streszczenie odcinka [27.07.23] Dochodzi do morderstwa Bajazyda oraz jego synów. Tymczasem jego nałożnica nie może się pogodzić z tym faktem. Co zrobi? Już teraz przeczytaj streszczenie 309. odcinka "Wspaniałego stulecia".

📢 Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Oto HOROSKOP finansowy na sierpień 2023! Oto, co czeka Lwy, Panny i Wagi? Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse w sierpniu? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku.

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 27.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 27.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 27.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 27.07.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Zakazany owoc odc. 271. Ślub Yildiz i Cagataya. Streszczenie odcinka [01.08.23] Yildiz realizuje swój plan i poślubia Cagataya. Tymczasem Sahika widzi się z Feride. Czy dowie się o zdjęciach? Już teraz przeczytaj streszczenie 271. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym! 📢 Ta kamienica bezpowrotnie zniknęła z mapy Krakowa. Stała niemal u samych stóp Wawelu! Na przełomie XIX i XX wieku u stóp Wawelu od strony ulicy Grodzkiej znajdował się budynek, którego istnienie aktualnie bardzo trudno sobie wyobrazić. Budowla zasłaniała część Wawelu z Kurzą Stopką włącznie, co teraz byłoby wręcz nie do pomyślenia. Oto krótka historia kamienicy "Dębno".

📢 Te produkty wycofano z Lidla, Biedronki i Kauflandu. Ostrzeżenie sanepidu. Natychmiast się ich pozbądź! Lista 27.07.2023 GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione. 📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i szczęśliwy ojciec Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka popularny „Zwierzu”. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Destygmatyzowanie Kobierzyna. Dzisiaj szpital przełamuje stereotypy. Kiedyś było to miejsce owiane złą sławą i pełne tajemnic Przeszło 100-letnia historia Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie zapisała na swych kartach wiele trudnych momentów. Dzisiaj jednak widać jak bardzo to miejsce się zmienia i przede wszystkim dąży do przełamania stereotypów, które wciąż są z nim kojarzone. Szpital jednocześnie może przyjąć 800 pacjentów chorych psychicznie i uzależnionych od alkoholu Mało kto jednak wie, jak ponura i bolesna była historia tego miejsca w czasie II wojny światowej. Przemierzyliśmy krok po kroku alejki i budynki tego kompleksu, by poznać jego dzieje. Zobaczcie jak obiekt wygląda dziś. 📢 Progi punktowe w rekrutacji 2023 do liceów w Krakowie. Do tych klas najtrudniej było się dostać Uczniowie z Krakowa poznali już wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto. Największym zainteresowaniem cieszyły się tym razem klasy licealne z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim, a w przypadku techników - kształcące przyszłych programistów i logistyków. A jakie dokładnie były tzw. progi punktowe do klas, do których udało się dostać tylko najlepszym? Sprawdziliśmy i prezentujemy zestawienie takich danych w naszej galerii.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 27.07.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej. 📢 Wakacje 2023 zaledwie 30 minut od Krakowa. Chorwackie wody, greckie plaże i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [27.07] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023.

📢 Sytuacja na rzekach Małopolski. Poziomy wód rosną, ale nigdzie nie są przekroczone stany ostrzegaacze Na rzece Sole w Oświęcimiu o godz. 18 o stanu ostrzegawczego (370 cm) brakowało tylko 20 cm. Na Wiśle w Brzeszczach w ciągu doby poziom rzeki wzrósł o 130 cm. Tu do stanu ostrzegawczego (480 cm) brakowało 120 cm. Na Kamienicy w Nowym Sączu poziom rzeki najbardziej wzrósł wczoraj - w ciągu trzech popołudniowych godzin o 50 cm. Największe opady w Małopolsce w ciągu doby dotyczyły południa województwa. Przesuwały się od południowego zachodu na północny wschód.

📢 Dania jednogarnkowe. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Dania jednogarnkowe: smaczne, sycące i proste. Na korzyść potraw przygotowanych w jednym garnku przemawia także ich wyrazisty i wielowymiarowy smak. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 propozycji naszych Czytelników na dania jednogarnkowe.

📢 Ziemniaki. TOP 12 dań z ziemniaków naszych Czytelników [PRZEPISY] Ziemniaki. Bez nich nie ma polskiej kuchni. Z tego bulwiastego warzywa można wyczarować wiele smacznych potraw. Zupa ziemniaczana, placki ziemniaczane, baby ziemniaczane, pierogi z ziemniakami… Są to dania tanie i smaczne. Możliwości jest mnóstwo. Kliknijcie w galerię i zobaczcie propozycje naszych Czytelników na dania z ziemniakami w roli głównej.

📢 Ciasta na niedzielę do kawy - jak u babci! TOP 10 przepisów naszych czytelników [PRZEPISY] Pamiętacie zapach drożdżowego, niedzielnego ciasta u babci? A może pyszną szarlotkę z kruszonką? Zebraliśmy dla Was TOP 10 przepisów naszych Czytelników na pyszne, niedzielne ciasta takie jak u babci! Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy!

📢 Ciasta na weekend. TOP 15 pysznych i sprawdzonych przepisów na domowe słodkości od naszych Czytelników [Przepisy, zdjęcia, opis wykonania] Domowe, pyszne ciasto na weekend? Koniecznie! Zobaczcie TOP 15 sprawdzonych przepisów na domowe ciasta do niedzielnej kawy od naszych Czytelników. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie. Są tu ciasta łatwe, bez pieczenia i efektowne.

📢 Święto Policji w Krakowie: Podziękowanie za trudną pracę i wręczenie awansów ZDJĘCIA W środę, 26 lipca, na Małym Rynku w Krakowie odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie. W uroczystości wzięli udział: zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, sekretarz Miasta Krakowa Antonii Fryczek, zaproszeni goście i funkcjonariusze odznaczeni oraz mianowani na wyższe stopnie służbowe. 📢 Nie masz pomysłu na obiad? Te dania Cię zaskoczą. Zobacz TOP 10 pomysłów na nietypowe obiady Zapiekanka estońska z kaszą, byriani - klasyczne danie kuchni indyjskiej , marokańskie pulpeciki z kaszą bulgur i zieloną papryka czy w końcu kurczak po koreańsku z ryżem basmati. Nie masz pomysłu na obiad? Zebraliśmy dla Was przepisy na pyszne, nietypowe dania, które z pewnością posmakują każdemu!

📢 Pomysł na obiad: wytrawna tarta. Zobacz TOP 10 przepisów na pyszną tartę [PRZEPISY] Tarta przepis. Tarta to rodzaj ciasta wypełnionego farszem. Tartę można przygotować zarówno na słono, jak i na słodko. Tarta jest jedną z popularniejszych potraw kuchni francuskiej. Teraz z powodzeniem możecie przygotować pyszna tartę w domu. Proponujemy tarty w wersji wytrawnej. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy.

📢 Krakowskie zoo chwali się swoimi tegorocznymi maluchami i szuka imienia dla jednego z nich Ogród Zoologiczny w Krakowie poszukuje imienia dla jednego ze swoich małych mieszkańców - białej wielbłądzicy. To urodzone w maju wielbłądziątko w połowie lipca po raz pierwszy zostało wypuszczone na duży wybieg i połączone ze stadem. Teraz krakowskie zoo ogłosiło konkurs na imię pasujące do tego dwugarbnego malucha.

📢 Kraków. Tak mogłaby wyglądać siedziba biblioteki na Wesołej. Czy konserwator da zgodę? W poszpitalnym kompleksie na Wesołej ma znaleźć swoją siedzibę min. Biblioteka Kraków, która zajmie trzy budynku przy ul. Kopernika 15, 15A i 15B. Ten ostatni budynek ma być pawilonem konferencyjno-medialnym, po przebudowie nawiązującym architekturą do pobliskiej palmiarni Ogrodu Botanicznego. Tak wygląda pawilon na wizualizacjach. 📢 Największym postrachem krakowskich ulic są kierowcy, dla których jedynym celem jazdy jest adrenalina W pierwszej połowie tego roku na krakowskich drogach zginęły dwie osoby - tyle samo co w analogicznym okresie 2022 r. Niestety lipiec, który się jeszcze nie skończył, przyniósł już pierścień ofiar śmiertelnych, z czego 4 osoby zginęły w tragicznym wypadku, który miał miejsce w nocy z 14 na 15 lipca. - Powody tragedii na krakowskich ulicach od lat są te same - nadmierna prędkość i wymuszanie pierwszeństwa. Najbardziej niebezpieczne na drogach są grupy dwóch-trzech aut, z osobami, które nie mają konkretnego celu, ale dla adrenaliny chcą poszaleć po mieście - mówi podinsp. Tomasz Jemczura, naczelnik Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

📢 Najbardziej betonowe miejsca w Krakowie. Oto ranking "betonowych pustyń" Dyskusja na temat betonowania miast nasila się zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy mieszkańcy dużych aglomeracji muszą mierzyć się z upałami. Aby pobudzić do dyskusji i zastanowić się nad tym, co w Krakowie nas otacza, przygotowaliśmy ranking najbardziej betonowych miejsc w Krakowie oparty na opiniach naszych czytelników.

📢 Wieliczka. Dostaną pieniądze na remonty zabytków Osiem obiektów z terenu powiatu wielickiego zostanie poddanych renowacji dzięki środkom Funduszu Odnowy Zabytków. Zdecydowana większość prac dotyczy obiektów architektury sakralnej. Łączna wysokość przekazanych dotacji wynosi osiem i pół miliona złotych. 📢 Duże zmiany na słynnym targowisku w Krakowie. Czy Tomex się odrodzi? Stoiska będą zadaszone Na terenie Centrum Handlowego Tomex w Bieńczycach budowane są zadaszone stoiska dla kupców, którzy sprzedają owoce i warzywa. W dotychczasowym miejscu ma powstać hipermarket budowlany Castorama. Kupcy przeniosą się bliżej ronda Kocmyrzowskiego. Nowe miejsce handlu warzywami i owocami ma być gotowe od 1 września.

📢 Gadżety z PRL-u, które były w każdej kuchni. Zobacz, czym się posługiwały gospodynie domowe w latach 80. W PRL-u żyło się różnie. Niektórzy tęsknią za tymi czasami, część osób cieszy się, że dawno już minęły, a młode pokolenie kompletnie nie ma pojęcia, jak się wtedy żyło. To właśnie dla tej ostatniej grupy osób prezentujemy gadżety kuchenne z PRL-u. Niektóre przedmioty funkcjonują do dzisiaj, tyle że w nowej odsłonie. Przypominamy kultowe urządzenia i przybory kuchenne z PRL-u. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Warszawa 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Warszawie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Warsaw Open.

📢 Kraków zyska niezwykły, geograficzny park. Powstanie na przecięciu 50 równoleżnika oraz 20 południka. Tylko kiedy? Potrzeba pieniędzy Nowy park w Krakowie - na osiedlu Na Kozłówce - ma powstać w wyjątkowym miejscu: na przecięciu 50 równoleżnika oraz 20 południka. Dlatego ma się nazywać geograficznym parkiem kieszonkowym. Prace projektowe trwają. Realizacja inwestycji zależy od tego, czy miejscy urzędnicy znajdą na to zadanie pieniądze. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Warszawa 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach Legii Warszawa.

📢 Powiat miechowski. Kolejne drogi do przebudowy Pięć odcinków dróg na terenie powiatu miechowskiego będzie mogło zostać wyremontowanych z wykorzystaniem środków Funduszu Rozwoju Dróg. Największą kwotę otrzymało Starostwo Powiatowe. 📢 Tradycyjna kuchnia polska – przepisy. TOP 20 dań obiadowych kuchni polskiej naszych Czytelników Kuchnia polska – przepisy. Kuchni polska to przede wszystkim bigos, kapuśniak, kaszanka, żurek i kotlet schabowy. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków na zlecenie Makro Polska. Ale przecież Polska też pierogami i gołąbkami stoi! Zebraliśmy dla Was przepisy na najbardziej charakterystyczne, typowe polskie potrawy. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na barszcze, żurki, gołąbki, pierogi, kaczki, dania mączne i wiele, wiele innych dań, które tak chętnie na co dzień przygotowywane są w polskich domach.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Cukinia. 8 nietypowych, pysznych dań. Cukinia w roli głównej [PRZEPISY] Cukinia – przepisy. Sezon na cukinię w pełni. Jakie nietypowe dania można przygotować z tym pysznym warzywem? Kliknijcie w galerię i zobaczcie osiem niebanalnych dań z cukinią: sałatki, spaghetti z cukinii, roladki i placki.

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie! 📢 Oni też mają swoje Błonia. Piękny park niedaleko od Krakowa. Czarodziejskie zielone miejsce To zupełnie niedaleko od Krakowa. Czy znacie lepsze miejsce na spędzenie uroczego letniego wieczoru niż Niepołomickie Błonia? To doskonała alternatywa dla zatłoczonej Puszczy Niepołomickiej, idealne miejsce dla wszystkich, lubiących przyrodę, wypoczynek i sport. Niepołomickie Błonia to jeden z najciekawszych miejskich parków w Polsce! Sami zobaczcie, jak pięknie...

📢 Kraków. Zdewastowany grób Patryka P., który zginął w tragicznym wypadku. "Porozrzucane kwiaty i znicze" Niespełna kilka dni po pogrzebie Patryka P., który zginął w tragicznym wypadku samochodowym przy moście Dębnickim w Krakowie, jego grób został zdewastowany. Informacje potwierdził menedżer matki Patryka P. Potwierdzają to również pracownicy ZCK. Sprawa miała zostać już zgłoszona na policję. 📢 Nowe Brzesko. Samorządowcy dostali promesy na odnowę zabytków. Głównie kościołów Czternaście zadań inwestycyjnych, zgłoszonych przez samorządy powiatu proszowickiego, otrzyma dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków. Wśród obiektów, które otrzymają państwowe wsparcie, zdecydowaną większość stanowią kościoły i inne obiekty sakralne. 📢 Gmina Proszowice. Konkursy na dyrektorów rozstrzygnięte tylko w przedszkolach Nie udało się wyłonić kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół w Żębocinie i Szkoły Podstawowej w Klimontowie w gminie Proszowice. Powodem był brak chętnych do pełnienia tych funkcji. Natomiast w przypadku konkursów na stanowiska dyrektorów dwóch proszowickich przedszkoli komisje konkursowe wskazały na dotychczas kierujące placówkami Teresę Grzegorczyk (Przedszkole nr 1) i Magdalenę Świątek (Przedszkole nr 2).

📢 Miechów. Cele zakonników do odnowy. Jest dotacja Prawie 3,5 miliona złotych będzie kosztować renowacja kolejnej części zabudowań dawnego klasztoru bożogrobców w Miechowie. Tym razem prace mają objąć cele i sale, z których korzystali zakonnicy. Koszty prac w zdecydowanej większości pokryje dotacja z Rządowego Programu Odnowy Zabytków. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 24.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Kraków to nie tylko atrakcyjne kąpieliska, to też skażone bajora Zakrzówek, Bagry, Przylasek Rusiecki oraz liczne stawy w parkach - to miejsca, które przyciągają plażowiczów i spacerowiczów w Krakowie. Niestety mamy też w Krakowie bajora, obok których lepiej nie przechodzić, a o wchodzeniu do wody należy zupełnie zapomnieć. Choć z lotu ptaka zbiorniki przy ul. Dymarek wyglądają ciekawie i kolorowo, to przy bliższym przyjrzeniu się widać, że to skażona breja z odpadów przemysłowych. 📢 Będzie kładka dla rowerzystów i pieszych w okolicy węzła autostradowego Modlnica. Ogłosili przetarg Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje budowę kładki pieszo-rowerowej w okolicy węzła Modlnica na granicy Krakowa i gminy Wielka Wieś. Ogłoszony został przetarg na budowę tej kładki. Pozwoli ona pieszym i rowerzystom na bezpieczne poruszanie się pomiędzy ul. Wiązową i Św. Wojciecha w Modlnicy. Termin składania ofert upływa 28 lipca.

📢 Zbigniew Herbert mieszkał przy ulicy Krakowskiej! Rozmowa z Wojciechem Nowińskim, "odkrywcą"proszowickiego adresu Zbigniewa Herberta To, że w Proszowicach w czasie wojny zamieszkał Zbigniew Herbert z rodziną jest dość powszechnie znanym faktem. Natomiast nikomu jak dotąd, mimo podejmowanych prób, nie udało się ustalić, gdzie dokładnie mieszkał. 📢 Włochy: Niszczycielski pożar w Toskanii. Zginęła turystka, ewakuowano 700 osób [ZDJĘCIA] [VIDEO] Wiele hektarów lasu zniszczył pożar we włoskiej Toskanii. Żywioł ogarnął także łąki i lasy w południowej Chorwacji. Ewakuowano blisko 700 osób, zaginęła młoda turystka z Meksyku. Walkę z ogniem w obu krajach utrudnia silny wiatr. ZOBAC ZDJĘCIA I VIDEO.

