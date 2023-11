Przegląd prasy 28.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dziedzictwo odc. 168. Zuhal jest śmiertelnie obrażona na Ikbal. Streszczenie odcinka [06.12.23]”?

Prasówka 28.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dziedzictwo odc. 168. Zuhal jest śmiertelnie obrażona na Ikbal. Streszczenie odcinka [06.12.23] Dochodzi do kłótni między Ikbal a Zuhal. O co jedna siostra oskarży drugą? Tymczasem Fuat wciąż myśli o Neslihanm, a Seher śpi w pokoju z Yamanem. Co jeszcze się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 168. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 166. Seher bierze ślub z Yamanem! Streszczenie odcinka [04.12.23] Nadchodzi wiekopomny dzień. Już za chwilę Seher i Yaman mają wziąć ślub. Czy wszystko przebiegnie zgodnie z ich planem? Co na to Ikbal i Zuhal? Przeczytaj streszczenie 166. odcinka "Dziedzictwa" już teraz. 📢 Dziedzictwo odc. 165. Seher i Yaman przyjeżdżają do rezydencji. Streszczenie odcinka [01.12.23] Yaman zabiera Seher do rezydencji. Jak jego przyszła żona zareaguje na jej wystrój? Czy Zuhal w końcu odpuści? Przeczytaj streszczenie 165. odcinka "Dziedzictwa".

Prasówka 28.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [28.11.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Te osoby nie powinny jeść rosołu. W takich sytuacjach rosół może zaszkodzić [28.11.2023] Rosół to wywar z kurczaka (lub innego mięsa drobiowego albo wołowiny) i warzyw, gotowany na wolnym ogniu. Ta tradycyjna zupa króluje na stołach w Polsce. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też bardzo zdrowy. Okazuje się jednak, że nie każdy powinien jeść rosół. Niektórym osobom to danie może zaszkodzić. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz rosół? Sprawdź teraz w naszej galerii. 📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Niebieskie drzwi i okna oraz łazienka jak z katalogu [28.11.2023] Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Przy okazji wielu postów reklamowych, które udostępnia w swoich mediach społecznościowych, możemy podejrzeć, jak wyglądają wnętrza jej domu. Aktorka postawiła na jasne ściany, modne dodatki i piękny ogród, w którym w wolnych chwilach spędza dużo czasu. Zobacz, jak mieszka Małgorzata Socha.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska. Była żona Wiśniewskiego w szczęśliwym związku [28.11.2023] Marta Wiśniewska, czyli słynna Mandaryna, lata największej popularności ma już za sobą. Choć była żona Michała Wiśniewskiego nadal rozwija karierę muzyczną, jej grono fanów jest znacznie mniejsze, a w mediach pojawia się znacznie mniej informacji na temat artystki. Gwiazda prowadzi jednak Instagrama, gdzie można zajrzeć do jej prywatnego życia. Tak mieszka i żyje na co dzień Mandaryna. 📢 Mamed Chalidow - tak mieszka słynny wojownik MMA. Mamy zdjęcia ze środka posiadłości nad jeziorem [28.11.2023] Mamed Chalidow to jeden z najsłynniejszych wojowników MMA w Polsce. Gwiazda KSW mieszka pod Olsztynem w domu z fantastycznym widokiem na pobliskie jezioro. Niewykluczone, że jeszcze zobaczymy świetnego sportowca w oktagonie. A na razie zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow.

📢 Nigdy nie odbieraj połączeń z tych numerów. Mamy listę numerów zgłoszonych przez internautów [28.11.2023] Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać. 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [28.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [28.11.2023] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia! 📢 Wnętrza domu Artura z Rolnik Szuka Żony - zdjęcia ze środka domu. Warto zwrócić uwagę na salon [28.11.2023] Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia!

📢 Horoskop dzienny na 29 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 29 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 28 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię we wtorek Horoskop dzienny na wtorek 28 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Kraków. Autobus na rondzie Młyńskim pomylił drogę. Gigantyczne korki w rejonie i całym mieście "Bardzo proszę opisać sytuację, jaka ma miejsce na Rondzie Młyńskim. Przez nieporozumienie kierowca linii 159 pojechał starą drogą, którą nie miał prawa jechać (zmiany od tygodnia). Próbował zawrócić, jednak mu się ten manewr nie udał. Warto zapytać, jak miasto informuje swoich kierowców o zmianach. Jak Miejski Inżynier Ruch przygotował zmiany organizacji ruchu, że w takim przypadku stoi pół miasta" - napisał do nas Czytelnik. Korki w Krakowie w poniedziałkowy wieczór znów duże. Na Młyńskiej, Opolskiej, Alejach Trzech Wieszczów, rondzie Grunwaldzkim.

📢 Eko-Hero Małopolski 2023. Poznajcie liderów naszego regionu! Dostrzegamy i doceniamy wszelkie inicjatywy proekologiczne. Wspólnie z Samorządem Województwa Małopolskiego zorganizowaliśmy akcję EkoHero Małopolski 2023, a dziś poznaliśmy laureatów plebiscytu. 📢 Zmarła Teresa Młynarczyk. Dla niej społeczność wsi w dwa miesiące wybudowała dom Zmarła Teresa Młynarczyk z Olszowic z gminy Świątniki Górne. Miała 91 lat. O tej starszej pani i jej synu Zbyszku cały region usłyszał w sylwestra 2020 roku. Wtedy spłonął ich dom. Niewiele mieli w starym drewnianym domku, stracili wszystko. Wtedy zmobilizowani mieszkańcy tej małej wioski odbudowali cały dom od podstaw w dwa miesiące. Klucze przekazani matce i synowi po 62 dniach od pożaru. Jak teraz mówią mieszkańcy okolicy niedługo nacieszyła się pani Teresa nowym domem. Chociaż ostatnie lata spędziła w komfortowych warunkach. W piątek 24 listopada 2023 roku Teresa Młynarczyk została pochowana na cmentarzu w sąsiedniej wsi we Włosani.

📢 Proszowice. Wkrótce wejdzie w życie regulamin korzystania z Rynku. Dużo zakazów Za kilka dni zacznie obowiązywać uchwalony w październiku regulamin, określający zasady korzystania z miejskiego Rynku w Proszowicach. Krótki dokument składa się głównie z zakazów i nakazów, których powinni przestrzegać wszyscy, którzy przebywają w tym miejscu. 📢 Ciasta na Boże Narodzenie, które je się też oczami! Wyjątkowe, efektowne, a do tego smaczne serniki. Przepisy 2023 Ciasta na Boże Narodzenie nie tylko muszą wyjątkowo smakować, ale również rewelacyjnie wyglądać. Przecież to prawda, że jemy także oczami! Szczególnie w święta! Zobacz przepisy na wyjątkowe serniki, które nie tylko obłędnie smakują, ale i rewelacyjnie wyglądają na świątecznym stole! 📢 Dwóch nieznanych sprawców zaatakowało 17-latka pod szkołą w Krakowie. Szuka ich policja W poniedziałkowe południe, na terenie jednej z szkół w dzielnicy Olsza w Krakowie, napadnięty został uczeń. 17-latek padł ofiarą dwóch nieznanych sprawców, którzy zaatakowali chłopaka gazem. Sprawcy są poszukiwani przez policję.

📢 Córka Ewy Kasprzyk zachwyca na najnowszych zdjęciach. Małgorzata Bernatowicz przeszła metamorfozę i schudła ponad 30 kg Małgorzata Bernatowicz znana bardziej jako Carmell czasami pojawia się publicznie u boku swojej mamy. Podczas jednego z takich eventów, to nie popularna aktorka przykuwała uwagę, ale jej córka. 📢 Najlepsze gry komputerowe sprzed lat. Pamiętasz je wszystkie? 11 starych klasyków, które niegdyś królowały na PC Stare gry komputerowe to symbol pewnych czasów. Większość osób dorastających w latach 90. żyła w podobnych warunkach. W mieszkaniach królowały meble z wysokim połyskiem, w salonach stały meblościanki, a w szklanej gablocie leżały kryształy po babci. W domach pojawiały się też pierwsze komputery PC z systemem Windows, na których ogrywało się zdobyte na giełdzie gry. Zobacz najlepsze stare gry komputerowe.

📢 Oto najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Kończą remont mostu Dębnickiego. Plan jest taki, by obiekt został w pełni oddany do użytku 30 listopada W krakowskim magistracie poinformowali, że prace remontowe na moście Dębnickim dobiegają końca. Pełne otwarcie przejazdu przez tę przeprawę nad Wisłą planowane jest na 30 listopada, ale pod warunkiem, że będzie sprzyjająca pogoda. 📢 W Dziaduszycach otwarto nową siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej Gminna Biblioteka Publiczna w Słaboszowie, mieszcząca się dotąd w Kalinie Wielkiej, została przeniesiona do odnowionego obiektu w Dziaduszycach. Uroczyste otwarcie nowej siedziby odbyło się w minioną sobotę. W budynku obok biblioteki mieści się również Placówka Wsparcia Dziennego.

📢 Potrawy z makaronem. Zobacz TOP 10 przepisów na pyszne dania z makaronem naszych Czytelników. Pokochasz je! Potrawy z makaronem – przepisy. Makaron a la carbonara, prosty makaron z warzywami, tagliatelle z łososiem, muszle makaronowe ze szpinakiem, a nawet makaron po chińsku! To tylko niektóre pomysły naszych Czytelników na potrawy z makaronem. Świderki, spaghetti, rurki, lazania… makaronów na sklepowych półkach jest całe mnóstwo. Co z nich zrobić? Zobaczcie najlepsze pomysły na potrawy z makaronem naszych Czytelników. Są wśród nich potrawy proste i pyszne oraz efektowne, których smak zaskoczy wszystkich! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Kontrola w XXX LO w Krakowie wykazała "szereg nieprawidłowości". Prezydent Jacek Majchrowski podjął decyzję ws. dyrektorki Wewnętrzna kontrola UMK w XXX LO w Krakowie, wykazała szereg nieprawidłowości w zarządzaniu szkołą i jej finansami przez sprawującą funkcję dyrektora Ewę Dziekan-Feliksiak. Sprawę dziwnych wydatków dyrektor szkoły, które obejmowały m.in. drapak dla kota czy kołdry nagłośnili jakiś czas temu uczniowie placówki. Jak mówi PAP, rzecznik magistratu Dariusz Nowak, na początku grudnia prezydent odwoła dyrektorkę z zajmowanego stanowiska, a sprawa najpewniej trafi do prokuratury.

📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych kartach znajdziesz przepisy na dania z pieczarkami. 📢 Obiad bez mięsa. TOP 15 pomysłów na jarskie dania obiadowe naszych Czytelników [PRZEPISY] Obiad bez mięsa – przepisy. Nie zawsze mamy ochotę na zestaw – mięso, ziemniaki, surówka. Co można przygotować na obiad bez mięsa? Proste łazanki z kapustą i pieczarkami, cynamonowe naleśniki z jabłkami, knedle serowe, kluski kładzione z jabłkiem, gruszką i cynamonem, spaghetti z warzywami w sosie śmietanowo-serowym, bataty zapiekane z boczniakami i serem żółtym, trójkąciki z ciasta francuskiego z fetą i szpinakiem – to tylko niektóre z propozycji naszych Czytelników na pyszny obiad bez mięsa.

📢 Comarch Cracovia chce powtórki meczu po skandalu w Katowicach. Zespół z Krakowa był atakowany przez pseudokibiców Hokejowy mecz Comarch Cracovii z GKS-em w Katowicach przyćmiły wydarzenia spoza tafli. „Pasy” sromotnie poległy, przegrywając 2:7, ale oburzające jest to, ze nie walczyły tylko z zespołem GKS-u, ale z pseudokibicami tego klubu. 📢 Rzadka okazja, by zobaczyć najstarszą panoramę Krakowa. Widok miasta w XVI wieku Datowany na lata 1536-1538 widok Krakowa, którego autorstwo przypisywane jest Mathiasowi Gerungowi to pierwsza panorama Krakowa. Grafikę, która na co dzień znajduje się w bibliotece Uniwersytetu w Würzburgu , można zobaczyć jeszcze do 14 grudnia na Zamku Królewskim na Wawelu, na wystawie "Obraz Złotego Wieku". 📢 Sprawę odwołania księdza z Tymbarku przejmie prokuratura w Nowym Sączu? Śledztwo dotyczy przestępstwa wobec wolności seksualnej Ta sprawa wzbudza niemałe emocje, tym bardziej, że śledczy nie chcą zdradzać szczegółów, co rodzi wiele domysłów i plotek. Dlaczego wikariusz został odwołany z parafii w Tymbarku w trybie pilnym? Nikt nie chce odpowiedzieć na to pytanie. Prokuratura w Limanowej unika odpowiedzi zasłaniając się hermetyczną społecznością i dobrem pokrzywdzonej. Tym samym zwróciła się z wnioskiem do Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu o przejęcie tej sprawy. Za kilka dni powinniśmy poznać powody odwołania księdza.

📢 Miechów. Seniorzy na sportowo, poetycko i tanecznie. Znamy laureatkę Nagrody im. Krystyny Barwińskiej Od piątku do niedzieli trwały w Miechowie wydarzenia w ramach Dnia Seniora oraz Miechowskiej Jesieni Kultury. Były imprezy sportowe, recytacje poezji oraz niezliczone koncerty i pokazy taneczne. Miechowska Rada Seniorów po raz pierwszy przyznała Nagrodę im. Krystyny Barwińskiej.

📢 Wypadek na Piastowskiej w Krakowie. Duże utrudnienia w ruchu Kraków, skrzyżowanie Lea z Piastowską - doszło do zderzenia trzech pojazdów, brak osób poszkodowanych służby pracują na miejscu zdarzenia. Występują duże utrudnienia w ruchu. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon zima 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Tak się bawi, tak się bawi, Wieczysta! Na krakowskim Rynku, na bogato! Wieczysta Kraków w sobotę 25 listopada rozegrała ostatni mecz w 2023 roku. Szósty z rzędu zwycięski, zespół jest liderem III ligi. Kilka godzin po meczu piłkarze Wieczystej, wraz z małżonkami, partnerkami i ludźmi związanymi z klubem, spotkali się jeszcze raz, ale już w zupełnie innej scenerii i okolicznościach - na imprezie z okazji zakończenia sezonu, w lokalu Crystal Palace przy krakowskim Rynku. Miejsce nieprzypadkowe, bo to jeden z biznesów szefa Wieczystej, Wojciecha Kwietnia. 📢 Ciasta na Wigilię i Boże Narodzenie. TOP 12 efektownych ciast, które zaskoczą twoich gości [PRZEPISY] Przepisy na świąteczne, efektowne, wyjątkowe ciasta, które zaskoczą twoich gości! Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na TOP 12 sprawdzonych przepisów na ciasta na Boże Narodzenie naszych Czytelników. Palce lizać! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kolejny krakowski szpital wprowadza dodatkowe obostrzenia. Wszystkiemu winna coraz większa liczba infekcji górnych dróg oddechowych Pod koniec minionego tygodnia Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie ogłosił dodatkowe obostrzenia związane ze zwiększoną liczbą infekcji górnych dróg oddechowych, w tym COVID-19, grypy i RSV. Jak wskazuje szpital: - Istnieje ryzyko przeniesienia zakażeń przez osoby odwiedzające pacjentów, którzy przebywają na naszych oddziałach. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów, a w szczególnie osób z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby szpital im. Rydygiera wprowadził kilka rekomendacji. Przypominamy, że kilka dni wcześniej dodatkowe rekomendacje pojawiły się również w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. 📢 Magdalena Pałasz to telewizyjne odkrycie. Widzowie zakochali się w ekspertce od skoków z TVN i Eurosportu. Co o niej wiadomo? Bystra, elokwentna, odważna, urodziwa - taka właśnie jest Magdalena Pałasz, która w ostatnich latach zgrabnie przeskoczyła ze skoczni do studia i stała się jedną z najciekawszych telewizyjnych postaci zimowego sezonu. Zawodniczka z Nowego Targu towarzyszy kibicom oglądającym transmisje telewizyjne z konkursów skoków narciarskich w TVN i Eurosporcie, spotykając się z ich przychylnymi komentarzami. Jeden z fanów nazwał ją w mediach społecznościowych "Najpiękniejszym Aniołem w skokach narciarskich". Poznajcie Magdalenę Pałasz. W sezonie Pucharu Świata 2023/2024 nic się nie zmieniło i Magdalena Pałasz wciąż będzie opowiadać widzom o skokach w studiu TVN.

📢 Ciasta na Wigilię i Boże Narodzenie. Domowy piernik świąteczny. TOP 10 przepisów naszych Czytelników na pierniki [PRZEPISY] Piernik na Boże Narodzenie 2022- sprawdzone przepisy. Szybki piernik świąteczny, piernik na ostatnią chwilę, piernik idealny, a nawet… piernik orkiszowy! Mamy dla Was wiele przepisów na pyszne pierniki na święta Bożego Narodzenia. Te pierniki zawsze się udają. Kliknijcie w galerię i zobaczcie receptury naszych Czytelników na najlepsze pierniki!

📢 Wigilia 2023. 12 tradycyjnych wigilijnych potraw z nutą nowoczesności [PRZEPISY] 12 wigilijnych potraw z nutą nowoczesności - przepisy. Przygotowanie 12 wigilijnych potraw to tradycja, podobnie jak sianko pod obrusem, dodatkowe miejsce przy stole czy dzielenie się opłatkiem. Prawdziwe, polskie smaki można połączyć z odrobiną nowoczesności. Makowiec z żurawiną, barszcz czerwony z suszonymi śliwkami czy pierogi z dodatkiem orzechów włoskich – to tylko kilka z wielu inspiracji, które sprawią, że święta Bożego Narodzenia będą aromatyczne, rodzinne i pełne magicznej atmosfery. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe. 📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Potrawy wigilijne. Śledzie. TOP 10 przepisów na świąteczne śledzie naszych Czytelników [PRZEPISY] Śledzie na Wigilię - przepisy. Śledzie na wigilijnym stole pojawić się muszą. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na pyszne, wigilijne śledzie naszych Czytelników: śledzie „babcine”, śledzie faszerowane wędzonymi śliwkami, czy nawet tort śledziowy!

📢 Ciasta bez pieczenia na Boże Narodzenie 2023. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników Najlepsze ciasta bez pieczenia na Boże Narodzenie 2023. Zobacz sprawdzone przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej. Ciasteczkowa rolada z serkiem mascarpone, ciasta 3 BIT bez pieczenia, ciasto śnieżny puch, sernik z pomarańczami bez pieczenia, a nawet – torty bez pieczenia!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Na kolejnych slajdach znajdziesz przepisy. 📢 Zadziwiający zamek w Płakowicach na Dolnym Śląsku. Czemu interesował się nim dyktator Korei Północnej? Atrakcje, ciekawostki, ceny biletów Zamek w Płakowicach to jeden z mniej znanych turystycznych skarbów Dolnego Śląska. A szkoda - miejsce to ma niezwykłą historię i zasługuje na to, by poznać je lepiej. Ta niegdyś największa twierdza na całym Śląsku przeszła remont i dziś znów prezentuje się wspaniale, a jej mury skrywają niezwykłe historie dawnych mieszkańców. Zamek pełnił w przeszłości wiele funkcji, w tym szpitala psychiatrycznego i ośrodka pomocy dla dzieci z odległej Korei Północnej. Warto poznać dzieje i tajemnice zamku w Płakowicach i jego atrakcje. Jak dojechać na miejsce, ile kosztują bilety wstępu, gdzie zjeść, gdzie przenocować? Zapraszamy do przewodnika.

📢 Cena karpia 2023 - ile za kilogram na święta? Oto prognozy hodowców. To pierwszy taki przypadek od wielu lat W ostatnich latach ceny karpia na święta znacząco rosły, co spowodowane było głównie drożejącą karmą, wyższymi kosztami transportu, a także podwyżkami wynagrodzeń. Według prognoz hodowców tym razem nastąpi odwrócenie tego niekorzystnego trendu, pomimo trudnej sytuacji przy odłowach. Ile kosztuje karp w 2023 roku? 📢 Proszowicka liga futsalu. Falstart wicemistrzów Po dwóch seriach spotkań proszowickiej Ligi Futsalu Bud-Rem KPR trzy drużyny mają na koncie komplet punktów. W tym gronie jest Bud-Rem, który w niedzielę niespodziewanie wysoko pokonał wicemistrzów z ubiegłego sezonu Młode Ziemniaki. 📢 Potrawy wigilijne. 12 tradycyjnych, prostych i szybkich wigilijnych dań Kół Gospodyń Wiejskich [PRZEPISY, LISTA] 12 tradycyjnych, prostych i szybkich wigilijnych potraw Kół Gospodyń Wiejskich - przepisy. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na wigilijne zupy, kluski z makiem, groch z kapustą, ryby... Tylko sprawdzone przepisy od małopolskich gospodyń. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Potrawy wigilijne. Sałatka na Wigilię. Zobacz TOP 10 sałatek na świąteczny stół [PRZEPISY] Sałatki na Wigilię – sprawdzone przepisy. Na Święta Bożego Narodzenia nie może zabraknąć sałatek. Sałatka jarzynowa, sałatka śledziowa z burakami, łatwa sałatka z ananasem to tylko niektóre propozycje naszych Czytelników na świąteczne sałatki. Kliknijcie w galerię i wybierzcie jeden ze sprawdzonych przepisów. Kolejne przepisy na następnych kartach.

📢 Tak mieszkają Sławomir Zapała i "Kajra". To ich urocze gniazdko w Małopolsce. "Tu są moje korzenie" Magdalena "Kajra" Kajrowicz i urodzony w Krakowie Sławomir Zapała od 12 lat są szczęśliwym małżeństwem i wychowują syna, który nie tak dawno skończył 7 lat. Swoim codziennym życiem chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Pokazują jak się urządzili. Kilka lat temu Sławomir wspominał o budowie domu na Limanowszczyźnie, skąd pochodzi jego tata. Zobacz jak mieszkają Kajra i Sławomir.

📢 Ratunek dla skrzydlatych przyjaciół. Jak zrobić karmnik dla ptaków? Pokażcie swoje karmniki! Za oknami śnieg i mróz. Aura nie jest przyjazna żywym stworzeniom. Czy nasi skrzydlaci przyjaciele nie głodują? Aby pomóc ptakom, na balkonach i w ogródkach ustawiamy i karmniki z pokarmem. Podpowiadamy, jak zrobić karmnik dla ptaków w łatwy sposób. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Zapachowe wspomnienia schyłku PRL. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment został do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Tak wyglądają wnętrza legendarnego hotelu Cracovia. Lada moment powstanie tu nowe muzeum! Kultowy niegdyś hotel Cracovia, który przez lata był synonimem luksusu, od lat stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Owiany legendą obiekt przy alei Focha, z końcem czerwca 2011 roku zakończył swoją działalność. My zajrzeliśmy do wnętrza budynku, w którym w przyszłości ma funkcjonować Muzeum Architektury i Dizajnu. Co teraz tam się znajduje? Jak wygląda w środku dawny hotel? Zobacz zdjęcia. 📢 Kraków. Teren Zakładów Zbożowych zamienia się w apartamentowce Młyny Mogilska Inwestycja przy skrzyżowaniu Meissnera, Mogilskiej i Jana Pawła II w Krakowie pnie się w górę. Dawne budynki zakładów zbożowych ciągle stoją, ale pruta jest cześć ich ścian. Tuż za nimi wyrósł już blok. Najwyższy, 14-piętrowy powstanie przy samym skrzyżowaniu, widać jego pierwsze kondygnacje. Okolica ta, od wiaduktu na Mogilskiej po skrzyżowanie, zmieniła się nie do poznania w ostatnim czasie, a zmieni jeszcze bardziej. Głównie za sprawą nowych bloków, a powstająca linia tramwajowa do Mistrzejowic będzie tylko dodatkiem.

📢 Kto mieszka w Krakowie ten w cyrku się nie śmieje! Oto największe krakowskie absurdy. To naprawdę się zdarzyło! Kraków pełen jest absurdów, nierzadko utrudniających życie mieszkańcom, nierzadko również zaskakujących i szokujących. W niektóre rzeczy aż trudno uwierzyć - przecież mamy XXI wiek! Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie sami! 📢 Oto najlepsze fryzury do pracy 2023. Wygodne, eleganckie i szybkie. W nich będziesz wyglądać wyjątkowo 27.11 Fryzura do pracy wcale nie musi być nudna! Długie włosy to często spory problem. Mogą być niewygodne i przeszkadzać. Upięte włosy często dodają też szyku i klasy dlatego idealnie sprawdzają się jako propozycja stylizacji włosów do pracy. Jeśli nie masz pomysłu jak upiąć włosy aby wyglądać modnie i z klasą oraz zwrócić na siebie uwagę zdecydowanie sprawdź nasze zestawienie.

📢 Modne fryzury na zimę 2023. Tak czeszą w krakowskich salonach. Inspiracje i wzory 27.11 Szukasz modnej fryzury na zimę, która wszystkich oczaruje? Oto inspiracje prosto z krakowskich salonów. Nie da się ukryć, że włosy to jeden z tych elementów, które mają ogromny wpływ na nasz wygląd. Mówi się, że zmiana fryzury, ostre cięcie, czy przefarbowanie włosów wiąże się ze zmianą swojego życia. Być może planujesz taką zmianę. Przejdź do galerii, zobacz najmodniejsze fryzury na zimę prosto z krakowskich salonów i zainspiruj się! 📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 27.11.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Wyjątkowe ciasta na Boże Narodzenie 2023. TOP 15 efektownych ciast na święta, które zachwycą każdego [PRZEPISY] Wyjątkowe, efektowne ciasta na Boże Narodzenie 2023. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasto miodowe z masą grysikową, sernik z bezą i rosą, seromakowiec tortowy, sernik orzechowy na herbatnikach, waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową, mokry i ciężki makowiec z jabłkami i wiele, wiele innych ciast, który nie oprze się żaden łasuch! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Oto bajkowa duma Krakowa. Jeden z najpiękniejszych Jarmarków Bożonarodzeniowych na świecie znajduje się na Rynku Głównym Na Rynku Głównym w Krakowie odbywa się tradycyjny Jarmark Bożonarodzeniowy. Świąteczny targ bardzo malowniczo prezentuje się w zimowej scenerii, a wraz z nim ulice Starego Miasta. Jarmark krakowski znalazł się w zestawieniu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych, do których odwiedzenia zachęca turystów CNN. Sami zobaczcie, jak bajkowo wygląda Jarmark!

📢 Kraków czeka na tę chwilę. Do końca przebudowy al. 29 Listopada został niecały miesiąc. Termin oddania 20 grudnia. Postęp prac z drona Niecały miesiąc pozostał do zakończenia przebudowy al. 29 Listopada. Termin wyznaczono na 20 grudnia. Trzymamy kciuki, bo ostatnio drogowcy zaliczyli kilka poślizgów i wpadek w Krakowie. Do końca prac jeszcze, trochę, w tym tygodniu sporo zmian w ruchu, ale na zdjęciach z drona widać, że trudno już znaleźć niewyasfaltowane fragmenty, nowej, szerszej alei 29 Listopada. Równocześnie z Trasą Wolbromską będzie to nowa jakość jeśli chodzi o wyjazd na północ z Krakowa. A z budowaną trasą S7 i Północą Obwodnicą Krakowa los kierowców zaprawdę może się poprawić. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 27.11.2023 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 W Krakowie spadł śnieg. Trudne warunki na drogach. Jakie są prognozy pogody na najbliższe dni? Zima zawitała do Krakowa. W nocy z niedzieli na poniedziałek zaczął padać śnieg i sypie cały czas. To oznacza trudny poranek na drogach. Zasypane białym puchem są chodniki i ścieżki rowerowe. Jakie są prognozy dla Krakowa i Małopolski na najbliższe godziny i dni? 📢 Lekkie sałatki na Boże Narodzenie 2023. Zobacz TOP 10 FIT sałatek na świąteczny stół [PRZEPISY] Sałatka na święta wcale nie musi być ciężka. Zobacz TOP 10 lekkich i smacznych sałatek na świąteczny stół. W tym roku zaskocz swoich gości kolorowymi, niebanalnymi sałatkami. Kliknij w galerię i zobacz TOP 10 FIT sałatek na Boże Narodzenie 2023.

📢 Ciasta na Boże Narodzenie 2023. Tym wypiekom nikt się nie oprze. Zobacz przepisy na wyjątkowe, efektowne placki na święta Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy na naszych stołach królują wyjątkowe, efektowne ciasta. I trudno się dziwić. Właśnie takie wypieki od lat przygotowujemy w domowym zaciszu na święta. Jeżeli szukacie sprawdzonych przepisów na wyjątkowe, efektowne ciasta na Boże Narodzenie – zebraliśmy przepisy naszych Czytelników! Wszystkie pyszne i „na bogato”. 📢 Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Zobaczcie przepisy na smaczne wypieki na święta Ciasta na Boże Narodzenie, że palce lizać! Szukacie sprawdzonych przepisów na bożonarodzeniowe wypieki? Zobaczcie przepisy na wyjątkowe, efektowne, a przede wszystkim smaczne ciasta naszych Czytelników! Ciasto "poezja", ciasto marchewkowe z ananasem, orzechami i kokosem oraz polewą z serka, czy bożonarodzeniowy wieniec z ciasta francuskiego to tylko niektóre propozycje.

📢 Sałatki na Boże Narodzenie, które będą ozdobą świątecznego stołu. Wyglądają efektownie i obłędnie smakują [PRZEPISY] Święta Bożego Narodzenie bez sałatki? Nigdy! Co prawda królową od dawien dawna jest sałatka jarzynowa, ale warto też zrobić inne. Takie, które nie tylko obłędnie smakują, ale również efektownie wyglądają? Gotowi na świąteczną ucztę, która ucieszy nie tylko podniebienie, ale również i oko? Zobaczcie TOP 12 przepisów na świąteczne sałatki, które posmakują każdemu! 📢 Przy wigilijnym stole. Jak dawniej świętowano Boże Narodzenie? Zobacz archiwalne zdjęcia naszych przodków Jesteś ciekawy jak wyglądały wigilijne stoły naszych przodków? Zapraszamy w podróż w czasie. Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło niesamowite zdjęcia. Jak dawniej wyglądały święta Bożego Narodzenia? Zobaczcie.

📢 Potrawy na Boże Narodzenie. Tradycyjne czy nowoczesne? Zobacz przepisy na świąteczne dania, które skradną wszystkie serca Jakie potrawy podać na Boże Narodzenie? Tradycyjne czy nowoczesne? Jakie dania sprawdzą się na świątecznym stole? Podpowiadamy! Zobacz przepisy na pyszne dania na świąteczny stół! Doskonała rolada boczkowa na świąteczny stół czy roladka z indyka nadziewana miechunką peruwiańską i pistacjami? Babcine śledzie marynowane w oleju lub sosie śmietanowym czy nowoczesne torciki śledziowe z suszonymi morelami? Wybór nie jest oczywisty...

📢 Potrawy wigilijne dla początkujących. 12 tradycyjnych wigilijnych dań, z którymi poradzi sobie każdy [PRZEPISY] Przygotowywanie wigilinych dań wcale nie musi być trudne! Zebraliśmy TOP 12 wiligiljnych potraw, z którymi poradzi sobie każdy! Nie wymagają stania w kuchni godzinami, a smakują wyśmienicie. Zobaczcie sprawdzone przepisy na wigilijne zupy, śledzie, karpia, rybę po grecku, kompot z suszu, kapustę z grochem, pierogi i najłatwiejszy makowiec na świecie! 📢 Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym 2023 w Krakowie. Wieje grozą? Sprawdziliśmy, co i ile podrożało w porównaniu do poprzedniego roku Od piątku (24.11) można już robić zakupy na dorocznym Jarmarku Bożonarodzeniowym w Krakowie. Na stoiskach, zajmujących część płyty Rynku po stronie Wieży Ratuszowej, jak zawsze znajdziemy wszystko, co może wprowadzić do domu świąteczną atmosferę albo stać się prezentem pod choinkę. W ostatnich latach odwiedzający takie kiermasze w różnych miastach Polski łapali się za głowę, widząc, ile kosztuje np. pajda chleba ze smalcem. A jakie są jarmarkowe ceny 2023?

📢 Sara z "Rolnik szuka żony 10" jakiej nie znacie! To ją wybrał Artur z Mazowsza. Oto zdjęcia pięknej warszawianki Mieszkająca w Warszawie Sara oczarowała Artura z Mazowsza w programie "Rolnik szuka żony 10". To ją wybrał mężczyzna spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Piękna 23-latka na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie. Zobacz jej zdjęcia.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet - modne cięcia w 2023 roku. Te uczesania odejmą ci nawet 10 lat! Mit, że krótka fryzura dodaje lat, już dawno został obalony przez stylistów. Odpowiednio dobrane krótkie cięcie nie tylko będzie prezentować się modnie i doda szyku, ale również znacznie odmłodzi, a nawet wyszczupli twarz. Oto najmodniejsze krótkie fryzury damskie w 2023 roku. 📢 Te wsie są największe w Małopolsce! W niektórych mieszka więcej ludzi niż w... miastach! TOP 15 Która wieś w Małopolsce uznawana jest za największą pod względem liczby ludności? Na to pytanie odpowie wam utworzony przez nas ranking wiejskich miejscowości. Wiele z nich mogłoby już pretendować do miana miasta, za które uznawane są miejscowości, w których mieszkają ponad 2 tysiące osób, a dwie trzecie ludności są zatrudnione poza rolnictwem. Tymczasem największa wieś w naszym zestawieniu ma ponad 8 tysięcy mieszkańców i wcale jej się nie spieszy, aby uzyskać status miejski!

📢 Dziedzictwo odc. 164. Zuhal gubi teczkę obciążającą Seher. Streszczenie odcinka [30.11.23] Zuhal jest załamana, gdy okazuje się, że sfabrykowane dowody giną. Czy teczka zostanie odnaleziona? Co ma się wydarzyć? Przeczytaj streszczenie 164. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 163. Ibrahim wyznaje Czarnej, że się w niej zakochał. Streszczenie odcinka [29.11.23] Seher i Yaman naprawdę się kochają. Widzą to wszyscy dookoła, tylko nie oni sami. Kto spróbuje przekonać Yamana do wyznania prawdy? Dlaczego Ibrahim nagle przyzna, że kocha Czarną? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 163. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj drugi konkurs w Ruce zakończył się wygraną Krafta. Punkty Żyły i Kubackiego, Stoch poza "50" Wyniki skoków Polaków w niedzielnej rywalizacji w Pucharze Świata w Ruce wzbudziły mieszane uczucie. Niby mieliśmy w drugiej serii o jednego więcej zawodnika, ale wcześniej w kwalifikacjach przepadło dwóch naszych, w tym Kamil Stoch. W konkursie najwyżej z Polaków uplasował się Piotr Żyła - 21.; wygrał Stefan Kraft. Kibice skoków narciarskich w naszym kraju muszą się przygotować na trudną pierwszą część sezonu.

📢 Kraków. Budowę ogromnej estakady w Zesławicach przykrył śnieg. Wygląda jak pas startowy na dalekiej północy Jadąc ulicą Gustawa Morcinka można zauważyć zaawansowane prace przy budowie estakady ES-201, która ma być częścią drogi ekspresowej S7. Pierwsze opady śniegu sprawiły, ze teren budowy nabrał białego koloru, a zwłaszcza estakada. Ogrom inwestycji najlepiej widać jednak z góry. Sami zobaczcie zdjęcia z drona! 📢 Biórków Wielki. Dwór rodziny Woźniakowskich to już niemal całkowita ruina Kiedyś perełka lokalnej architektury i siedziba zamożnej rodziny ziemiańskiej. Otoczona dworskim parkiem i stawami, stanowiła centrum lokalnego życia. Jej właścicielami byli m. in. Ignacy Paderewski i rodzina Woźniakowskich. Dzisiaj po tamtej świetności nie zostało już praktycznie nic. Jedynie wystające zza coraz wyższych chaszczy resztki starych murów. 📢 III liga. Nieprawdopodobny mecz. Unia Tarnów pokonała Garbarnię Kraków, a powinna była wysoko przegrać W meczu 18. kolejki grupy IV trzeciej ligi piłkarskiej Unia Tarnów wygrała na swoim stadionie z Garbarnią Kraków. Sobotni mecz (25.11.2023) był ostatnim ligowym występem drużyn w tym roku. Oto relacja i zdjęcia z tego spotkania.

📢 Horoskop dzienny na 27 listopada 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 27 listopada dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 AKACJOWA 38 odcinek 242. German może znowu trafić do więzienia. Streszczenie odcinka [28.11.2023] German znów robi coś, za co może ponownie trafić do więzienia. Z kolei Celia spowiada się mężowi z ostatnich wydarzeń. Co jeszcze się stanie? Już teraz przeczytaj streszczenie 242. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Kraków. Zimna niedziela niestraszna miłośnikom staroci i bibelotów. Kolorytu kultowemu miejscu dodają stylowo ubrani sprzedawcy Mroźne, niedzielne przedpołudnie nie wystraszyło miłośników staroci i bibelotów przed wizytą na pchlim targu pod Halą Targową w Krakowie. Ciepło ubrani mieszkańcy miasta przeczesywali stoiska z rozmaitościami. Tradycją jest, że na targu można kupić dosłownie wszystko. Kolorytu temu miejscu dodają sprzedawcy zabytkowych przedmiotów, którzy często ubrani są jak z innej epoki.

📢 Ksiądz będzie bezwzględny. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. 📢 Bobin. 60 lat pszczelarzy. Życzenia beczek miodu i słodkiego życia... Członkowie międzygminnego Koła Pszczelarzy Nowe Brzesko obchodzili w sobotę w Bobinie 60-lecie swojej działalności. Uroczystość stała się okazją do wyróżnienia najbardziej aktywnych pszczelarzy odznakami pszczelarskmi, a całe koło otrzymało pierwszy Medal Starosty. 📢 Najlepiej żyje się w Krakowie i trzech okolicznych gminach. Podkrakowskie samorządy wysoko na podium Gmina Dobra do Życia - to ranking, który pokazuje, gdzie ludziom żyje się najlepiej. W województwie małopolskim na najwyższym podium jest Kraków, ale tuż za nim dwie gminy z powiatu krakowskiego i jedna z wielickiego. Bezkonkurencyjne samorządy są doceniane m.in. za: troskę o środowisko naturalne, rozwoju demograficzny oraz społeczno-ekonomicznego, rozwinięty rynek pracy, warunki mieszkaniowe, bezpieczeństwo oraz jakości usług i wiele innych czynników.

📢 Prestiżowe Krakowskie Dukaty wręczone. Izba Przemysłowa-Handlowa świętuje 173. rocznicę powstania i honoruje nadzieje małopolskiego biznesu Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice; Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; Stefan Życzkowski, współwłaściciel, przewodniczący Rady Strategicznej ASTOR; Wojciech Jawor, prezes zarządu Global System oraz Jan Sady, przewodniczący Rady Nadzorczej Wodociągów Miasta Krakowa. Oto zacne grono uhonorowanych 24 listopada prestiżowymi Krakowskimi Dukatami, nagrodami Izby Przemysłowo-Handlowej. 📢 Kraków. Na Bieńczyckim Placu Targowym stoły uginają się od dorodnych warzyw i owoców. Zobaczcie ceny! W sobotni poranek plac Bieńczycki tętni życiem. Okoliczni mieszkańcy przyszli kupić tu świeże owoce, warzywa, nabiał, pieczywo. Jest w czym wybierać - na stoiskach piętrzą się pomidory, buraki, selery. Obok ułożone stosy wytłaczanek z jajkami, a dalej stoisko z kilkoma gatunkami jabłek. Zobaczcie, jakie są ceny produktów na bieńczyckim targu.

📢 Kraków. Po weekendzie wysyp nowych remontów, zmian na skrzyżowaniach, nowe buspasy, korekty ruchu Chyba tylko mróz, śnieg i huragany powstrzymają drogowców od rozkopywania Krakowa. Mimo, że robi się zimno, pada deszcz, remonty postępują i co chwile pojawiają się nowe. Rozkopana okolica ronda Polsadu, prace na Zwierzynieckiej, zmiany na 29 Listopada, przedłużający się remont mostu Dębnickiego, a już Zwierzyniecki czeka na naprawę, wykopy na Kościuszki i Zwierzynieckiej, a tu... kolejna seria nowych frontów prac. 📢 Pieczonogi. Dom Pomocy Społecznej ma już 20 lat. Było tu nawet... wesele Mieszkańcy, pracownicy i goście świętowali dwudziestolecie istnienia Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach. Placówka, jedna z dwóch tego typu na terenie powiatu proszowickiego, została założona w listopadzie 2003 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii Radziemice ks. Stanisława Miki.

📢 TOP 15 miejsc na listopadowy wypad bez tłumów. Te miejsca w Małopolsce zwiedzisz bez turystów wokół Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w listopadzie. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę. 📢 Beka z klientów, czyli koszmarni klienci zmorą sprzedawców. To ich najlepsze teksty. Kto w handlu pracował, ten się w cyrku nie śmieje! Na Facebooku powstał profil o nazwie Beka z klientów, który zajmuje się zbieraniem i publikowaniem najbardziej dziwacznych tekstów, które pracujący w handlu usłyszeli od kupujących. Zapnijcie pasy, bo możecie nie wytrzymać ze śmiechu! Zobaczcie najlepsze teksty koszmarnych klientów.

📢 Tak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą. Oto piękny góralski dom w Zębie wybitnego skoczka narciarskiego. Drewniany pałac! Kamil Stoch mieszka wraz z żoną Ewą Bilan-Stoch w niewielkiej miejscowości u stóp Tatr. Ząb to wieś podhalańska, położona w województwie małopolskim, na terenie powiatu tatrzańskiego, w gminie Poronin. Dom znakomitego skoczka narciarskiego robi wielkie wrażenie, nie tylko z uwagi na swoją kubaturę. Obejrzyjcie zdjęcia z wnętrza lokum wybudowanego w pięknym góralskim stylu. 📢 Żyj jak szlachcic! Oto przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 Wójt z 25-letnim stażem i 50-lecie gminy. Jubileusz to okazja do pochwalenia się wielkim rozwojem podkrakowskiej gminy W podkrakowskiej gminie Zielonki odbyła się gala, a na niej trzy jubileusze: 50-lecie powstania gminy Zielonki, 25-lecie piastowania urzędu wójta przez Bogusława Króla oraz 25-lecie istnienia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach. Uroczystości pokazujące rozwój gminy i jej osiągnięcia oraz sposób zarządzania prezentowano tłumnie zebranym gościom i publiczności w hali sportowej Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. 📢 Proszowice 15 lat temu. Zobacz jak zmieniło się miasto. Część II galerii Zamieszczona na naszych łamach kilka dni temu galeria, prezentująca wygląd Proszowic w 2008 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Najwidoczniej lubimy wracać do miejsc, których wygląd większość osób jeszcze pamięta, ale obserwując je na co dzień, łatwo przeoczyć zachodzące zmiany. Pozwala na to natomiast kilkunastoletnia perspektywa.

