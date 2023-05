Przegląd prasy 29.05.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niezwykły polonez tańczony na Majówce w Krzeszowicach. Cały Rynek tancerzy w strojach z minionej epoki”?

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 HOROSKOP DZIENNY na 30 maja 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci wtorek Horoskop dzienny na wtorek 30 maja dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 28.05.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza.

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 28.05.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Koniec zwycięskiej serii Proszowianki. Tylko remis z Legionem W niedzielnym meczu I grupy klasy okręgowej Proszowianka bezbramkowo zremisowała z Legionem Bydlin. Gospodarzom nie udało się przedłużyć serii sześciu zwycięskich spotkań z rzędu. 📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku [29.05.2023] Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

📢 Oto wyliczenia czerwcowych emerytur 2023. Takie będą wypłaty dla seniorów brutto i netto [29.05.2023] Oto wyliczenia czerwcowych emerytury 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS.

📢 Tyle trafi dodatkowo na konta emerytów. Mamy tabelę wyliczeń nowej Czternastej Emerytury [29.05.2023] W tym roku wypłacimy czternastą emeryturę w sierpniu i wrześniu. Natomiast w kolejnych latach będziemy określać w rozporządzeniu datę wypłacania świadczenia, pewnie będzie to zwykle jesień - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń w poniedziałek w Radiu Lublin. 📢 Takie są skutki jedzenia koperku. To się dzieje z organizmem, gdy dodajemy do potraw koperek [29.05.2023] Koperek to przede wszystkim dodatek do ziemniaków, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie wczesnych kartofli. Koperek ma jednak o wiele szersze zastosowanie w kuchni. A do tego ma jeszcze bardzo dużo pozytywnych właściwości, które dobrze wpływają na nasz organizm. Sprawdźcie dlaczego warto jeść koperek.

📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Żonę znalazł poza programem. Niedawno został ojcem - zdjęcia [29.05.2023] Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Taka będzie czternasta emerytura 2023 - zobacz wyliczenia netto. Tyle "na rękę" wypłaci ZUS [29.05.2023] W 2023 roku zostanie wypłacona czternasta emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastki trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Są nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego [29.05.2023] Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej. 📢 Oni bez kolejki wyjadą do sanatorium z NFZ. Mamy listę uprawnionych kuracjuszy [29.05.2023] Obecnie na wyjazd do sanatorium trzeba czekać w naszym regionie niecałe 10 miesięcy. Coraz więcej osób może jednak korzystać z leczenia uzdrowiskowego poza kolejnością. 📢 Majówka w Krzeszowicach. Mieszkańcy w XIX-wiecznych strojach, tańce na Rynku, śniadanie na trawie i jarmark historyczny Mieszkańcy Krzeszowic bawili się przez dwa dni na dorocznym święcie miasta - Majówce w Krzeszowicach. W sobotnie popołudnie zabawy i atrakcje zaczęły się od pokazów baletowych i koncertów. A w niedzielę świętowano od samego śniadania, bo tradycyjnie zorganizowano je na trawie w Parku Bogackiego. Potem były tance na Rynku z udziałem władz lokalnych i mieszkańców.

📢 Kraków. Dzieci mogły zostać motorniczymi z okazji swojego święta w zajezdni tramwajowej Podgórze Tłumy zainteresowanych i mnóstwo frajdy dla każdego - tak można podsumować Dzień Dziecka w zajezdni tramwajowej Podgórze, na który krakowskie MPK zaprosiło w niedzielę najmłodszych pasażerów i ich opiekunów. Była okazja, by samodzielnie poprowadzić tramwaj czy zobaczyć zabytkowe pojazdy. Do dyspozycji dzieci był też tego dnia np. policyjny motocykl. 📢 Zakopane. Metropolita krakowski ogłosił nowe sanktuarium na Bachledówce - bł. kard. Stefana Wyszyńskiego Kościół na Bachledówce (gm. Czarny Dunajec) został ogłoszony Sanktuarium bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego czciciela Matki Boskiej Jasnogórskiej. Uroczystą mszę celebrował metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. W swojej homilii metropolita przypomniał testament Prymasa Tysiąclecia.

📢 Wisła Kraków. Kibice gorąco dopingowali „Białą Gwiazdę”. Efektowna oprawa meczu z Zagłębiem Sosnowiec Komplet publiczności oglądał w niedzielę mecz Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec, czyli ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego, jakie „Biała Gwiazda” rozegrała na stadionie przy ul. Reymonta. I jak zwykle mecz toczył się w gorącej atmosferze. 📢 Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turysta spadł idąc na Kazalnicę Mięguszowiecką Tragiczna niedziela w Tatrach. W górach zginął turysta. Mężczyzna spadł w przepaść w rejonie Kazalnicy Mięguszowieckiej. 📢 Kraków. Kąpielisko na Zakrzówku przetestowane w tajemnicy. Dla mieszkańców od 22 czerwca O utrzymywanych wcześniej w tajemnicy testach kąpieliska na Zakrzówku poinformował w niedzielę dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. "Park na dniach będzie dostępny, a oficjalne otwarcie 22 czerwca, kiedy pojawią się ratownicy i będzie można w pełni korzystać z uroków Zakrzówka" - napisał też dyr. Piotr Kempf, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia z testowych kąpieli.

📢 Kraków. Wehikuł czasu, królestwo szpejów i szklanych ryb. Giełda pod Halą Targową zaskakuje co niedzielę Nie ma chyba rzeczy, której na tym targu nie dałoby się znaleźć - łącznie z wypchanym kogutem, sędziwym kołowrotkiem, odznaką przodownika pracy, a nawet... ozdobną bramą wejściową kamienicy. Na giełdzie staroci pod Halą Targową na Grzegórzkach w niedzielę znów była okazja - nie tylko dla kolekcjonerów - do poszukiwania perełek i przedmiotów z duszą.

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją! Zobacz najgłupsze memy o rolnikach Ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 28.05.2023 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Mała Armia Janosika w Myślenicach i koncert z okazji rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Kościół pw. św. Brata Alberta wypełnił się po brzegi, kiedy w sobotę (27 maja) na zaproszenie Fundacji „Owocna” koncertowała w nim Mała Armina Janosika. Koncert, który dała nosił tytuł "Nie zastąpi Ciebie nikt” i był hołdem dla papieża Polaka – św. Jana Pawła II z okazji niedawno obchodzonej 103. rocznicy jego urodzin. Góralska formacja z Raby Wyżnej przyciągnęła fanów w różnym wieku, od najmłodszych do seniorów, którzy zafundowali jej na koniec owacje na stojąco.

📢 Kraków. Co za magia! Oto miasto na KOLOROWYCH zdjęciach sprzed 50 lat! 28.05.2023 Kraków w latach 70. był miastem zaczarowanym. Miał swój charakterystyczny artystyczno-intelektualny klimat, którego nieodłączną częścią były barwne postacie. Ludzie niespiesznie przemieszczali się płytą Rynku Głównego, w eleganckich ubraniach załatwiali sprawunki. Końcem lat 70. na ulicach pojawiały się samochody przydające wówczas prestiżu - Syrena i Fiat 126p. Zobaczcie wyjątkowe, pokolorowane dzięki sztucznej inteligencji fotografie, aby wczuć się w klimat tamtego Krakowa. 📢 Rolnicy.Podlasie. Zobacz wnętrza domów Gienka i Emilki, najsłynniejszych rolników w kraju i gwiazd programu FOKUS TV Serial Rolnicy.Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy!

📢 Armia sprzedaje samochody, narzędzia, sprzęt budowlany, medyczny i sportowy a także opał czy instrumenty muzyczne 28.05.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy, autobusy i ciężarówki. Są też motocykle i pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy i budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, sportowy a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! Dane na 28.05.2023. 📢 Paznokcie w kwiaty czy w kropki? Urocze i kolorowe stylizacje idealne na wiosnę 2023. Zobacz modne wzory i kolory 28.05.2023 Nareszcie mamy wiosnę, a to oznacza, że czas na wiosenne stylizacje paznokci. Lubisz piękne i eleganckie kwiatowe wzory? A może wybierzesz nieco szalone i wesołe kropeczki. Przygotowaliśmy ponad 20 inspiracji na wiosenny manicure. Zobacz koniecznie!

📢 Horoskop na czerwiec 2023. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec 28.04.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czerwiec 2023 roku. Co się wydarzy w czerwcu 2023 u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? To będzie trudny miesiąc wielkich wyzwań. 28.04.2023. 📢 Kolorowa flota na Rabie w Myślenicach. Będą też plaże z piaskiem i letnie imprezy Lato za progiem i po raz kolejny startuje sezon kajakowy. Obecność kajaków na Rabie w Myślenicach została reaktywowana w 2019 roku po trwającej cztery dekady przerwie. Od tego weekendu (27/28 maja) można je znów wypożyczać. I to nie wszystkie atrakcje, jakie czekają wypoczywających nad Rabą w Myślenicach. Już niedługo w sąsiedztwie górnego jazu ma się na nowo pojawić plaża piaszczysta z parasolami.

📢 Pamiątka Górala spoza Podhala. Takie suweniry będą promować pięć małopolskich grup góralskich Orawski kubek ceramiczny, brelok z rękawicą furmańską, czy Czarownica Babiogórska to niektóre z projektów, jakie wpłynęły na konkurs na pamiątkę Górala spoza Podhala organizowany przez Fundację Mapa Pasji i przy wsparciu pięciu ośrodków kultury. Jury wybrało zwycięzców, a wybrane suweniry zostaną wyprodukowane. 📢 Oto jak należy się zachować podczas kontroli RTV. Takie są kluczowe momenty podczas wizyty kontrolerów Poczty Polskiej w domu 28.05.2023 Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. W niniejszym artykule omówimy podstawowe prawa obywateli i kontrolerów podczas takich wizyt. Omówimy również, kiedy kontroler ma prawo wejść do naszego mieszkania oraz czy jesteśmy zobowiązani zapewnić mu dostęp zgodnie z przepisami ustawy o abonamencie RTV oraz konstytucją. Dodatkowo, przeanalizujemy prawa pracowników Poczty Polskiej podczas kontroli oraz sankcje, jakie mogą zostać nałożone w przypadku braku opłacenia abonamentu.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje tanio sprzęt warsztatowy. Można kupić wiertarki, spawarki, tokarki oraz wagi. Zobacz okazje z demobilu W najnowszych ofertach Agencji Mienia Wojskowego do kupienia są sprzęty warsztatowe. W atrakcyjnych cenach można kupić wiertarki, tokarki, spawarki, a także wagi, czy wózki widłowe. Przedstawiamy co można kupić ze sprzętu warsztatowego w Agencji Mienia Wojskowego jeszcze w maju i na początku czerwca. 📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Wisłą Płock - dobry koniec sezonu Cracovia w efektownym stylu zakończyła piłkarski sezon, pokonując Wisłę Płock 3:0. Zawodnicy zagrali na wysokim poziomie, ich gra mogła się podobać. Oceniamy ich poczynania w skali 1 - 10. Noty prezentujemy w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Oto miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie. 📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 Dzięki temu trikowi krzak borówki będzie uginał się od owoców. Zobacz - ten sposób może zdziałać cuda Jeżeli uprawiasz na działce lub w przydomowym ogródku krzaki borówki amerykańskiej, to z pewnością zastanawiasz się co zrobić, aby roślina zdrowiej rosła i obficie obrodziła. Uprawa borówki nie należy bowiem do najprostszych. Istnieje pewien trik dobrze znany plantatorom, dzięki któremu pobudzisz rozwój rośliny. Szczegóły w artykule.

📢 Roxie Węgiel znowu zrzuciła część ubrania - mamy fotki. Odważne zdjęcia młodej gwiazdy muzyki Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami. 📢 Śmiertelny wypadek na DK 28 w Siekierczynie. Nie żyje 54-letni motocyklista. Droga jest zablokowana, wyznaczono objazd Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na DK 28 Limanowa - Nowy Sącz w miejscowości Siekierczyna. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Mimo reanimacji nie udało uratować się życia 54-letniego motocyklisty. Droga jest całkowicie zablokowana, wyznaczony został objazd.

📢 Tak kibicowano Cracovii w meczu z Wisłą Płock. Zdjęcia Kibice Cracovii zobaczyli ostatni mecz ekstraklasy w trym sezonie. Cracovia mierzyła się z Wisłą Płock. 📢 Odpowiedzieli na powołanie. Archidiecezja Krakowska ma siedmiu nowych kapłanów W katedrze na Wawelu święcenia prezbiteratu z rąk abp. Marka Jędraszewskiego przyjęło w sobotę (27 maja) siedmiu diakonów Archidiecezji Krakowskiej. Są to: Mateusz Cudzich, Radosław Korkosz, Michał Krasowski, Artur Kulak, Grzegorz Liput, Jakub Łabuz, Tomasz Szlachetka. 📢 Akcja Daj włos w podkrakowskiej szkole. Dziewczynki oddały włosy kobietom chorym na raka Niezwykła akcja, podczas której uczennice Szkoły Podstawowej w Racławicach w gminie Jerzmanowice-Przeginia postanowiły ściąć swoje, długie włosy. Obcięte warkocze podarowały na peruki dla kobiet, którym włosy wypadły na wskutek choroby nowotworowej i chemioterapii. 📢 Kraków. Świętowanie i sprawdzanie efektów zielonej metamorfozy ulicy Krupniczej Mieszkańcy zostali zaproszeni do wspólnego świętowania z okazji zakończenia projektu Zielona Krupnicza - i do sprawdzania efektów tego przedsięwzięcia. Kiermasz lokalnych wystawców, atrakcje dla dzieci czy piosenki Teatru Bagatela - oto co znalazło się w programie trwającego w sobotę (27 maja) Święta ulicy Krupniczej. Wodociągi Miasta Krakowa podczas całej imprezy serwują kranowiankę, czyli wodę z miejskiej sieci, tym razem prosto z beczkowozu zaparkowanego na rogu ul. Krupniczej i Loretańskiej. Dodatkowo wodociągowa maskotka Kropelka częstuje krówkami i pozuje do wspólnych zdjęć. Święto trwa do godz. 16.

📢 Wielkie chorwackie święto przy Bagrach. Muzyka, taniec i przede wszystkim piknik z tradycją i zwyczajami prosto z Chorwacji Tak dużej dawki kultury i zwyczajów chorwackich chyba nie ma nigdzie indziej jak tylko na Pikniku Chorwackim, który już trzeci raz został zorganizowany we wschodniej części Parku Bagry Wielkie. Muzyka grana na żywo, zawody żeglarskie, warsztaty teatralne, konkursy dla dzieci, a także parada dalmatyńczyków - to zaledwie część atrakcji, które przygotowano dla gości Pikniku Chorwackiego w ostatni weekend maja. Wydarzenie jest organizowane przez Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wyjątkowego wydarzenia. 📢 Gabriela Jurczak z Nowego Sącza idzie jak burza i spełnia marzenia. Urodziwa modelka plus size w kampanii Mohito oraz Starbucks Gabriela Jurczak pokazuje, że rozmiar w świecie mody nie ma znaczenia, a kampanie z jej udziałem są dla wielu kobiet przełamaniem stereotypów. Młoda sądeczanka od kilku lat spełnia się jako modelka i współpracuje ze znanymi markami. Najpierw pojawiła się w spocie Modivo, była też twarzą kolekcji Eppram blogerki Maffashion, prezentowała ubrania dla sieci Sinsay, a teraz można ją zobaczyć na plakatach Mohito czy w kampanii Starbucks.

📢 Bobrowisko w Starym Sączu to prawdziwa oaza spokoju i turystyczny hit. To miejsce trzeba odwiedzić! Bobrowisko w Starym Sączu to miejsce, które szybko stało się prawdziwym hitem turystycznym. Odwiedzają je nie tylko mieszkańcy Starego Sącza i pobliskich miejscowości, ale również tłumy turystów. Przyciąga ich nie tylko wyjątkowa architektura tego miejsca, jego historia, ale też chęć zobaczenia bobrów, które tam bytują. Warto się tam wybrać szczególnie teraz, kiedy przyroda obudziła się już od życia.

📢 Oto spektakularne metamorfozy. Makijaż i odpowiednie umiejętności to potęga! Zobacz zdjęcia pań przed i po Wielu mężczyzn wciąż nurtuje jedno pytanie. Czemu kobiety spędzają czasem godziny w łazience? Odpowiedź jest prosta: udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy.

📢 Mieszkania jak z koszmaru. Do wynajęcia dla odważnych! Jak można tak mieszkać? W czasie poszukiwań mieszkania do wynajęcia czasem przeraża nie tylko jego cena. Właścicielom często obce jest poczucie estetyki, a pomysły na aranżację zdjęć wprawiają w osłupienie. Wiadomo, że w mieszkaniu musi być ubikacja, a jeśli klozet uda się wstawić tylko w kuchni to trudno. Zobaczcie najciekawsze mieszkania do wynajęcia! 📢 Europa Rally 2023 w Krakowie. Wielka Parada Narodów na początek zlotu. „Uskrzydlone” kampery opanowały Muzeum Lotnictwa Polskiego To pasja, ale też styl życia. Kamper to nasz dom – zapewniają uczestnicy 60. jubileuszowego zlotu caravaningowego EUROPA RALLY 2023. Pięciodniowe święto tych wszystkich, którzy po świecie podróżują domem na kółkach, rozpoczęło się 26 maja od malowniczej Parady Narodów. Odbyła się ona na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, również obchodzącego 60 lecie!

📢 Horror w pokoju nauczycielskim na koniec roku szkolnego. Uczniowie stroją sobie żarty? Najnowsze hity sprawdzianów Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego. Jest to czas dużej liczby klasów i kartkówek. W końcu oceny ze sprawdzianów liczą się najbardziej, a nauczyciele muszą sprawdzić, jak aktualnie wygląda wiedza uczniów zanim zdecydują się wystawić każdemu odpowiednia notę. Zobaczcie, jakie kwiatki zdarzają się na sprawdzianach.

Miechów. Od poniedziałku remont drogi krajowej! Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od poniedziałku (29 maja) do połowy czerwca będzie prowadzony remont nawierzchni drogi krajowej nr 7 na terenie Miechowa. Prace mają być prowadzone głównie w godzinach nocnych.

Nowy układ drogowy pod Krakowem. Powstanie tunel z przejazdem pod zakopianką Tunel pod zakopianką i trzy kładki dla pieszych mają powstać w Libertowie w gminie Mogilany. Zaprojektowaniem i budową tego nowego układu drogowego na drodze krajowej nr 7 jest zainteresowanych sześć firm. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała, że może przeznaczyć na to zadanie ponad 188 mln zł. Główne cele inwestycji to poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości zakopianki.

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste. 📢 Roland Garros 2023. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju French Open. Zobacz zdjęcia Turniej French Open 2023 na kortach im. Rolanda Garrosa odbędzie się w dniach 28 maja - 11 czerwca. Do rywalizacji w singlu kobiet w Paryżu przystąpi 128 zawodniczek, wybraliśmy 30 najgorętszych. Na Instagramie prezentują swoje smukłe, wysportowane ciała. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji.

📢 W Krakowie powstało Kolegium Filozofii i Teologii. W październiku pierwsi studenci rozpoczną naukę w siedzibie Narodowego Banku Polskiego W krakowskim Kolegium Filozofii i Teologii, jednym z pięciu tworzących Szkołę Główną Mikołaja Kopernika, pierwsi studenci pojawią się już w październiku. 25 maja, w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, odbyła się uroczysta inauguracja jego działalności, stosowne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie tablicy z nazwą kolegium. 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 25.05.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Miechów. Janina Bergander spoczęła w rodzinnym grobowcu Na cmentarzu w Miechowie została w czwartek (25 maja) pochowana Janina Bergander. Honorowa Obywatelka Miechowa, jedna z najbarwniejszych postaci miasta na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Zmarła 19 maja w tutejszym hospicjum. W lipcu skończyłaby 102 lata. 📢 Racławice. Po czterech latach znowu wybiorą Chłopa Roku! Po pandemicznej przerwie do Racławic znowu przyjadą chłopy na schwał, aby wziąć udział w wyborach Chłopa Roku. Wydarzenie już w najbliższą niedzielę, 28 maja. 📢 Wypadek autobusu MPK pod Krakowem. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na podwórko, są osoby ranne W środę, 24 maja około godz. 8 doszło do wypadku autobusu MPK na ul. Słowiańskiej w Woli Zachariaszowskiej w gminie Zielonki. Kierowca autobusu linii 227 stracił panowanie nad pojazdem. Wjechał na jedną z prywatnych posesji. Podróżowało nim 12 osób, w tym uczniowie na egzamin ósmoklasisty.

📢 Zobacz, jak zmieniły się Myślenice. Miasto na zdjęciach sprzed lat i z dziś 23.05.2023 Widoczny z zakopianki dworzec PKS to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Myślenic. Dawnych Myślenic. Myślenicki rynek ze starą nawierzchnią, śródmieście bez ronda – gruszki, budynek sądu przysłonięty potężnymi drzewami, słynna myślenicka Tereska w kolorze seledynowym, dworzec busów przy ul. Słowackiego – wszystko to również należy już do przeszłości. Dziś te miejsca wyglądają inaczej. 📢 Parki w Krakowie. TOP 30 najbardziej atrakcyjnych parków na wiosnę i lato w mieście ZDJĘCIA, WIDEO Kraków. Parki to zielone płuca miasta, a spacerując lub jeżdżąc rowerem po alejkach możemy odetchnąć pełną piersią. Wybraliśmy 30 najpiękniejszych parków w Krakowie, by ułatwić Wam wybór na zimę i wiosnę, gdy będziecie chcieli wybrać się na spacer. Prezentujemy ich położenie i największe atuty oraz przedstawiamy zdjęcia i filmy. By oferta była kompletna, korzystaliśmy z bogatej bazy portalu krakow.pl oraz własnych źródeł. TOP 30 parków w Krakowie możecie poznać przeglądając GALERIĘ. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Gdzie na spacer w Krakowie z dzieckiem? Oto najlepsze 10 miejsc dla dorosłych i dzieci! Tutaj nie będziecie się nudzić! Nikogo nie trzeba przekonywać, że Kraków jest pięknym miastem, które idealnie nadaje się na długie spacery. Ale to, co ciekawe dla dorosłych, nie zawsze musi być atrakcyjne dla dzieci. Odpowiedź na pytanie, gdzie na spacer z dzieckiem w Krakowie wcale nie jest taka oczywista. Dlatego przychodzimy z pomocą! W naszym zestawieniu przygotowaliśmy takie miejsca, w których dorośli i dzieci znajdą coś dla siebie. Tutaj nie będziecie się nudzić, a dzieci nie będą chciały wracać do domu! 📢 Tak powstaje kolejna imponująca ścieżka w koronach drzew w Małopolsce! Ciężkowice stają się turystycznym centrum Każda wizyta w Ciężkowicach udowadnia, że władze tej gminy mają wizje i ją realizują. W lesie przy ulicy Partyzantów na wielkich betonowych stopach, z których wyrastają betonowe słupy, powstaje ścieżka w koronach drzew. Prace są już bardzo zaawansowane i na wielu fragmentach położono już deskowaną nawierzchnię.

📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Zobacz wnętrza domu mistrzyni olimpijskiej! [zdjęcia] Justyna Kowalczyk jest multimedalistką Igrzysk Olimpijskich. Jest żoną wspinacza i alpinisty Kacpra Tekielego, którego poślubiła w 2020 roku. Niedawno para powitała na świecie synka. Justyna Kowalczyk wraz z mężem mieszka w pięknym góralskim domu. Wystrój jest przytulny i niezwykle tradycyjny. Na uwagę zasługuję piękny salon! Sprawdźcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk. 📢 Pod kopcem Kościuszki w Janowiczkach po raz 25. wybierano w niedzielę Chłopa Roku [ZDJĘCIA, WIDEO] W Janowiczkach koło Racławic już po raz 25. wybierano w niedzielę Chłopa Roku. O tytuł walczyło pięciu pretendentów w tym dwóch Małopolan: Paweł Biesiada i Wojciech Musiał. Zwycięzcą został jednak Szymon Płusa, reprezentujący województwo świętokrzyskie

📢 Koncert w „Event Club” w Nowym Sączu. Wystąpił „Blacha” i „Rafonix”[ZDJĘCIA] Walentynkowy koncert w „Event Club” w Nowym Sączu przyciągnął tłumy. Na scenie wystąpił wystąpił przedstawiciel formacji 2115 Gang -Blacha. Na żywo zaśpiewał największe hity takie jak „Mademoiselle”, „Casablanca” czy „Havana”. Zobacz relację z piątkowego koncertu w „Event Club”.

