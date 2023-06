Przegląd prasy 29.06.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie banknoty musisz wymienić w 2023 roku. Nie czekaj, bo tracą wartość i ważność”?

Prasówka 29.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie banknoty musisz wymienić w 2023 roku. Nie czekaj, bo tracą wartość i ważność Wymiana banknotów to obowiązek każdego z nas. Do wymiany kwalifikują się banknoty z różnego powodu. Z pewnością każdy z nas miał do czynienia z którymś z nich. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Oto kryształy z PRL w 2023 roku warte majątek. Takie szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Dzięki temu trikowi pelargonie będą kwitły jak szalone od maja do października. Oto najlepszy nawóz dla pelargonii Pelargonie to kwiaty, które latem powszechnie można spotkać w doniczkach na balkonach i tarasach. Są tanie i nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych. Aby kwitły jak nigdy dotąd warto zastosować pewien domowy nawóz. Oto trik, dzięki któremu twoje pelargonie zakwitną jak szalone.

Prasówka 29.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na 1 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 1 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Te znaki zodiaku piją najwięcej alkoholu. Te osoby mają największą skłonność do picia. Zobacz zestawienie Osoby o których znakach zodiaku piją najwięcej alkoholu? Na podstawie astrologii możemy się dowiedzieć, czy osoby spod pewnych znaków zodiaku często piją alkohol. Te znaki zodiaku mają największe skłonności alkoholowe. 📢 Oto tabela wypłat emerytur w lipcu 2023. Tak zmieniły się świadczenia netto i brutto Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Takie będą nowe stawki za prąd jeśli przekroczymy limit 2000 kWh. Taki rachunek dostaniemy według kalkulatora zużycia prądu Rachunki za prąd większość z nas płaci jeszcze po stawkach z 2022 roku. Niestety im bliżej końca roku tym te rachunki mogą wzrosnąć, bo jest szansa, że przekroczymy limit rocznego zużycia energii elektrycznej, który pozwala nam na korzystanie z zamrożenia cen. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - duże zmiany od nowego roku. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Wiek emerytalny pozostanie bez zmian... choć niektórzy będą mogli skorzystać z opcji 📢 Takie imiona noszą największe kłamczuchy i kłamcy. Te osoby najwięcej kłamią! Każdemu z nas zdarzy się czasem skłamać. Ale niektórzy wierzą, że osoby o konkretnych imionach mają skłonność do mówienia nieprawdy większą, niż inni. Według znaczeń imion, na osoby o takich imionach lepiej uważać, gdyż często kłamią. Sprawdź naszą listę imion - czy jest tu ktoś, kogo znasz?

📢 Protest w Zabierzowie. Mieszkańcy: "Nie chcemy spłonąć we własnych domach". Sprzeciwiają się budowie osiedla w strefie przebiegu gazociągu "Nie chcemy spłonąć we własnych domach", "Mamy dzieci, chcemy żyć" - z takimi hasłami przyszli na protest mieszkańcy Zabierzowa. Zablokowali drogę krajową nr 79. Wyszli na ulice w proteście przeciwko budowie nowego osiedla. Twierdzą, że to inwestycja w niebezpiecznej odległości od gazociągu wysokiego ciśnienia. Ludzie robią zdjęcia i wskazują, że wielotonowy sprzęt jeździł bezpośrednio nad gazociągiem, co mogło spowodować jego rozszczelnienie.

📢 Prezydent Jacek Majchrowski bez wotum zaufania. Będzie referendum w sprawie jego odwołania? Rada Miasta Krakowa większością głosów (części radnych PiS i z klubu "Kraków dla Mieszkańców") nie udzieliła wotum zaufania prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu za zarządzanie miastem w 2022 roku. To już drugi rok z rzędu, w którym doszło do takiej sytuacji. Konsekwencje tego są takie, że jest prawna możliwość rozpisania referendum w sprawie odwołania prezydenta. 📢 Kraków. Fragment elewacji spadł na 18-latkę w centrum Krakowa. Poważnie ranił ją w głowę Do zdarzenia doszło w środę, 28 czerwca, w godzinach popołudniowych w centrum Krakowa, na ulicy Miodowej. Nieprawidłowo zabezpieczona elewacja jednego z budynków spadła na jednego z przechodniów. Poszkodowaną okazała się być 18-latka. 📢 Brudne sztuczki supermarketów. Tak nas oszukują duże sklepy. TOP 10 nieczystych zagrań 28.06.2023 Pozorne promocje, fatalnej jakości produkty, sztuczki i triki marketingowe - to tylko niektóre z nieczystych zagrań, jakie stosują wobec nas właściciele super i hipermarketów. Cel jest jeden: klient ma u nich wydać jak najwięcej pieniędzy. O czym warto wiedzieć, aby nie dać się nabrać? Sprawdźcie, będziecie zaskoczeni!

📢 WADY I ZALETY wszystkich znaków zodiaku. Kto jest inteligentny, ale pyszałkowaty, a kto porywczy, ale szczery? HOROSKOP 28.06.2023 Horoskop może podpowiedzieć wiele na temat wad i zalet danych znaków zodiaku. Warto wiedzieć, co w sobie pielęgnować, a nad czym pracować. Na przykład świadomość swojej porywczości może uchronić przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, pyszałek natomiast może przegapić wielką szansę na rozwój, chwaląc się wszystkim jeszcze niepewnym awansem. Wiesz, co jest Twoją największą zaletą? Jesteś świadom swoich wad? Przejdź do galerii i sprawdź HOROSKOP! 📢 Ta plaża w Krakowie przed wojną tętniła życiem. Teraz jej już nie ma... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia w kolorze! 28.06.2023 Krakowianie przed wojną uwielbiali wypoczywać w ciepłe dni nad Wisłą. Do momentu uregulowania rzeki w centrum Krakowa jej brzegi były bogate w przestronne plaże, które były oblegane przez plażowiczów. Zobacz zdjęcia z kolekcji Narodowego Archiwum Cyfrowego pokolorowane za pomocą sztucznej inteligencji!

📢 Osiedle-widmo pod Krakowem. Symbol jednego z największych oszustw deweloperskich Kilkadziesiąt domów w stanie surowym. Puste, bez okien i drzwi. Niektóre bez dachów, choć na niektórych pokrycie dachowe prezentuje się o dziwo dobrze. Całościowo jednak mamy do czynienia z ponurym, porzuconym osiedlem-widmo w Podłężu, w powiecie wielickim, pomiędzy Wieliczką i Niepołomicami. To jedna z największych afer deweloperskich w naszym kraju, która kosztowała niedoszłych mieszkańców 20 mln zł. Osiedle zostało wyburzone w 2022 roku, obecnie została po nim kupa gruzu. 📢 Gdzie na lody w Krakowie? Oto miejsca polecane przez internautów. Ranking lodziarni LATO 2023! Kiedy upał daje się we znaki, poszukujemy ochłody nie tylko w postaci skrawka cienia, czy kąpieliska, ale także - a może przede wszystkim - w postaci pysznych lodów. Specjalnie dla was zebraliśmy opinie internautów z Google'a, które jednoznacznie wskazują, gdzie w Krakowie można się raczyć dobrymi lodami. Sami sprawdźcie!

📢 Horoskop miłosny na wakacje 2023! Między tymi znakami zodiaków może zaiskrzyć, połączy je prawdziwa chemia i namiętna więź [28.06.2023] Nachodzące lato 2023 sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości i zawieraniu interesujących przyjaźni. Niektóre znaki zodiaku mogą także liczyć na gorący romans! Aby jednak nie sparzyć się za bardzo, warto sprawdzić, czy do siebie pasujemy. Zobaczcie nasz horoskop miłosny na lato 2023 i przekonajcie się, które znaki zodiaku znajdą miłość i bratnią zodiakalną duszę w te wakacje! 📢 Friz i Wersow pokazali córkę. Wersow urodziła w Szpitalu "Ujastek"! Po miesiącach wyczekiwania, fani Friza oraz Ekipy doczekali się! Para influencerów w najnowszym filmie na YouTube zaprezentowała najmłodszego członka Ekipy, czyli malutką Maję. Dziewczynka urodziła się kilka dni temu w Krakowie, w Szpitalu "Ujastek". 📢 Proszowice. Będzie drugi etap obwodnicy. Umowa podpisana Jest umowa na budowę II etapu obwodnicy Proszowic. Przy okazji III Sejmiku Proszowickiego podpisali ją w Proszowicach dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Katarzyna Węgrzyn-Madeja i prezes zarządu Swietelsky Rail Polska Michał Więckowski. Nowa droga ma kosztować 64 miliony złotych i zgodnie z umową zostanie ukończona w połowie 2026 roku. Pierwszych prac w terenie należy się jednak spodziewać dopiero jesienią roku przyszłego.

📢 Droga S1 przebija się przez góry Beskidu Żywieckiego. Dla kierowców z Małopolski będzie bramą na południe Europy. Zdjęcia Perspektywy dla kierowców z powiatów Małopolski zachodniej: oświęcimskiego, chrzanowskiego, wadowickiego czy olkuskiego w związku z budową drogi ekspresowej S1 zapowiadają się obiecująco. Nowa droga m. in. ułatwi podróż na Słowację i dalej na południe Europy. Szybko postępują pracę na jednym z kluczowych odcinków przecinającym Beskid Żywiecki. Przejdźcie do galerii i zobaczcie zdjęcia udostępnione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z budowy obejścia Węgierskiej Górki.

📢 Takiej wystawy dotąd nie było. "Tetmajer. Siła barw i temperamentu" w Muzeum Krakowa Bronowice początku XX wieku ożyły w Muzeum Krakowa. Od 30 czerwca do 12 listopada potrwa tam wystawa „Włodzimierz Tetmajer. Siła barw i temperamentu” poświęcona twórczości jednego z czołowych przedstawicieli Młodej Polski, malarza, polityka i działacza niepodległościowego, sportretowanego przez Wyspiańskiego w „Weselu”. Rok 2023, zgodnie z uchwałą Senatu RP, jest rokiem poświęconym Włodzimierzowi Tetmajerowi.

📢 Dziedzictwo odc. 66. Próba gwałtu i handel dziećmi. Streszczenie odcinka [07.07.23] Po ucieczce z sierocińca kłopoty Yusufa się nie kończą. Problemy zaczyna mieć także Kiraz, która dopiero co znalazła nową pracę. Co dokładnie się wydarzy? Już teraz przeczytaj streszczenie 66. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Zakrzówek będzie hitem lata 2023 w Krakowie! Od kamieniołomu do luksusowego kąpieliska. Tak zmieniało się to miejsce 28.06.2023 Park Zakrzówek to dawny krakowski kamieniołom, przekształcony w zbiornik z krystalicznie czystą wodą, dysponujący absolutnie unikalnymi walorami krajobrazowymi, który od 1 czerwca 2023 roku został udostępniony mieszkańcom Krakowa i turystom. Już teraz wiadomo, że po oficjalnym otwarciu pięciu nowo wybudowanych basenów będzie to hit lata 2023! Jakie będą godziny otwarcia? Czy wstęp jest darmowy, czy płatny? Gdzie zaparkować? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym materiale!

📢 To najsłynniejszy sklep w Krakowie. Stoi w mieście od lat! Jaka jest historia DH Jubilat? 28.06.2023 Dom Handlowy Jubilat został oddany do użytku w 1969 roku. Modernistyczny budynek stanął u zbiegu al. Trzech Wieszczów i ul. Zwierzynieckiej. Od momentu otwarcia przez niemal trzy dekady był największym domem towarowym w Krakowie. Wiele osób wciąż zachwyca się wyjątkową architekturą tego budynku, która od otwarcia właściwie się nie zmieniła.

📢 Myślenicki Klub Seniora i jego aktywny sezon zakończony "Wiankami" Myślenicki Klub Seniora zakończył rok 2022/23 „Wiankami”. Członkowie klubu spotkali się w środę (28 czerwca) na Zarabiu. Były poczęstunek, plecenie wianków, a wreszcie puszczanie ich na wodę. Była to tez okazja do podsumowania roku, którzy seniorzy spędzili nadzwyczaj aktywnie. Oprócz cotygodniowych spotkań w klubie, organizowali różne okolicznościowe imprezy i wyjazdy w różne zakątki Polski.

📢 Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Janusze plaży atakują! Zobacz najśmieszniejsze memy znad polskiego morza Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez :D

📢 Kraków. Ważny dzień dla prezydenta Jacka Majchrowskiego. Tłumaczy się przed radnymi z realizacji budżetu 2022. Otrzymał absolutorium Trwa ważna sesja Rady Miasta Krakowa. W środę 28 czerwca radni zadecydują, czy prezydent stolicy Małopolski otrzyma absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2022. Jacek Majchrowski stwierdził, że to był trudny czas. Wymienił wojnę w Ukrainie, rosnące ceny energii, jak też bardzo wysoką inflację. W takich realiach miasto realizowało ubiegłoroczny budżet. - Mieliśmy do czynienia z niespotykanymi dotychczas czynnikami - mówił, wskazując m.in. na atak Rosji na Ukrainę. Przedstawiamy najważniejsze inwestycje, jakie oddano mieszkańcom w ubiegłym roku. Podajemy też ważne liczby z wykonania budżetu miasta za 2022 rok. Ostatecznie prezydent otrzymał absolutorium. Za jego udzieleniem głosowało 31 radnych, a przeciw było 9.

📢 Zupa krem to pomysł na sycący obiad. Zobacz, jakie gęste zupy warto przygotować. Najlepsze przepisy Kolorowe, smaczne, zdrowe, a do tego sycące. Niewątpliwie zupa krem to same zalety. Można ją zrobić z selera, brokułów, buraków, pora, pomidorów… Ograniczają nas właściwie tylko nasze upodobania. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy na kremowe zupy. 📢 Niezwykłe chaty, domy i kościoły z drewna w Małopolsce, które trzeba zobaczyć. Jedyny taki: szlak architektury drewnianej w Małopolsce Są wyjątkowe i zachwycające, a chodzi o drewniane budowle takie jak chaty, domy i kościoły z Małopolski. Można uznać je za niezwykle cenne, bo na Zachodzie, tak dobrze zachowane drewniane budownictwo to ewenement. Dla miłośników zwiedzania klimatycznych miejsc, mogą okazać się doskonałą propozycją na spędzenie wolnego czasu. Jest ich sporo bo aż 255, a wszystkie tworzą Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce. Oto kilka z nich!

📢 Rekrutacja 2023 do szkół średnich. Technika szturmowane przez kandydatów TOP 10 Od 23 czerwca jeszcze do 10 lipca absolwenci podstawówek mają możliwość zmiany wniosków o przyjęcie do wybranych liceów, techników lub branżowych szkół I stopnia, a także możliwość złożenia nowego wniosku. Przypomnijmy, że podstawowy etap składania przez kandydatów wniosków rekrutacyjnych trwał do 19 czerwca. Wiemy, jakie szkoły okazały się wtedy najbardziej szturmowanymi. W naszej galerii na kolejnych slajdach przedstawiamy pierwszą dziesiątkę najchętniej wybieranych krakowskich techników. To, ile osób walczy w nich o jedno miejsce, może stanowić wskazówkę dla rozważających zmianę podania. 📢 Kraków. Śmieci, graffiti i wandalizm na Zakrzówku. Piękny zakątek szybko zamienił się w śmietnisko. ZZM apeluje Od oficjalnego otwarcia Zakrzówka minęło zaledwie kilka dni. Miało być pięknie... błękitna wodna, pomosty i tłumy plażowiczów. Okazało się jednak, że wyjątkowy zakątek Krakowa szybko zmienił się w śmietnisko i raj dla wandali. Porozrzucane śmieci, czy graffiti w toaletach to "codzienność" Zakrzówka, o której poinformował Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zakaz jedzenia i picia na pomostach od początku budził wiele kontrowersji, jak widać nie wszyscy postanowili się do niego dostosować.

📢 Liga Narodów siatkarek 2023: wyniki, terminarz, tabela. Kiedy i z kim gra Polska? Mecze dzisiaj w LN w siatkówce kobiet Liga Narodów 2023 w siatkówce kobiet ruszyła 30 maja, sprawdź wyniki, terminarz, tabelę. Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, w tym również Polska. Zwycięzcę prestiżowego cyklu poznamy poznamy 16 lipca po turnieju finałowym w USA. Zobacz, kto gra dzisiaj, jakie były wyniki LN siatkarek.

📢 Trzech młodych mężczyzn potrąconych na przejściu dla pieszych w Nowym Sączu. Wstrząsające nagranie wypadku Na Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu na oznakowanym przejściu dla pieszych zostało potrąconych przez samochód osobowy trzech młodych mężczyzn. 29-letni obywatel Słowacji nie zatrzymał się przed pasami i wjechał w przechodzących nastolatków. W sieci pojawiło się wstrząsające nagranie, na którym widać, jak doszło do wypadku.

📢 Niecodzienny wypadek w Krakowie. TIR zgubił część naczepy i pojechał dalej. Na ulicy Podmokłej tworzą się wielkie korki Niecodzienne zdarzenie w Krakowie. TIR jadący ulicą Podmokłą zgubił dach naczepy najprawdopodobniej po uderzeniu w wiadukt i… jak gdyby nigdy nic pojechał dalej! Na jezdni została część uszkodzonego samochodu. Droga w jednym kierunku została zablokowana. Na miejscu pracuje straż pożarna i policja. Tworzą się korki. 📢 Ceny aut używanych w województwach. Ile ofert w Małopolsce? Najpopularniejsze marki? W maju na rynku wtórnym ceny samochodów były wciąż niższe niż na początku roku. Średnia cena wynosiła 29 900 zł i mimo wzrostu o 1 000 zł wobec kwietnia br., była o 2 400 zł niższa niż w lutym 2023 roku, kiedy to mediana ceny wynosiła 31 500 zł. Takie dane pochodzą z miesięcznego raportu Barometr AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych.

📢 Od 3 lipca poważne utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Tramwaje nie pojadą ulicami Mogilską oraz Grzegórzecką W związku z remontem torowiska przez ok. 1,5 miesiąca tramwaje nie pojadą między rondem Mogilskim a skrzyżowaniem ulic Mogilskiej, Meissnera i Lema. Prace rozpoczną się w poniedziałek 3 lipca. A to nie koniec utrudnień, jakie miejscy urzędnicy w najbliższym czasie chcą zafundować pasażerom komunikacji miejskiej.

📢 Wesele krakowskie z tysiącami gości. W Bibicach przypominali przedwojenne wiejskie zwyczaje weselne Niezwykły wianek panny młodej i jej ślubny strój krakowski budzi podziw gości. Wokół niej druhny w kolorowych gorsetach i kwiaciastych spódnicach. Pan młody w sukmanie, a za nim drużbowie w kaftanach, starostowie w krakowskich strojach z przyśpiewkami na ustach - takie widowisko przygotowano w Bibicach. Tu odgrywano wesele krakowskie, dawne wesele wiejskie ze zwyczajami znanymi jeszcze przed druga wojną światową.

📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 28.06.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się! 📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 28.06.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę!

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 28.06.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie! 📢 PEWEX, czyli luksus w czasach PRL. Takie rzeczy można było kupić tylko w specjalnych sklepach PEWEX. Zobacz! W sklepach Pewex pachniało luksusem. Można tam było kupić rzeczy, których nie dostało się w żadnym innym sklepie. Był tylko jeden szkopuł: pięknych rzeczy było w bród, ale, żeby je kupić, trzeba było zapłacić dolarami (ewentualnie tzw. bonami towarowymi), a nie złotówkami. Sklepy Pewex przeszły do legendy. Każda wizyta w Peweksie dostarczała dreszczyku emocji, a kupiony tam dezodorant czy alkohol przeznaczało się na specjalne okazje.

📢 Nowa fabryka powstanie pod Krakowem za 10 mln dolarów. Z dziedziny motoryzacji Cummins to globalny lider w zakresie wytwarzania energii oraz największy na świecie niezależny producent silników. W Krakowie firma otworzy nowoczesne centrum odbudowy silników o dużej mocy. Nowy obiekt rozpocznie działalność jesienią br. i będzie pierwszym tego typu specjalistycznym ośrodkiem firmy w Europie. Dzięki inwestycji o wartości 10 mln dolarów, zapewni klientom w całym regionie strategiczne wsparcie w zakresie specjalistycznych procesów odbudowy silników. 📢 Puszcza w centrum Krakowa? Zobaczcie dziki i zielony park Jalu Kurka niemal w samym środku miasta. Idealne miejsce na wakacyjny spacer Klimat jak w najdzikszej puszczy. Stare drzewa, zielone krzewy i śpiew ptaków. Tak prezentuje się Park Jalu Kurka w samym centrum Krakowa. Jeśli jeszcze tam nie byliście, to doskonały moment, aby odwiedzić to miejsce i poczuć się jak na leśnej wycieczce. Zanim wybierzecie się na wakacyjny spacer zobaczcie zdjęcia z tej krakowskiej puszczy!

📢 Horoskop dzienny na 29 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 29 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Horoskop dzienny na 30 czerwca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 30 czerwca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Fryzury. Krótki bob idealną propozycją na lato dla każdej kobiety [odmiany, charakterystyka, zdjęcia] Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi chęć zmiany i odświeżenia swojego wyglądu przed upragnionym urlopem, na przykład poprzez podcięcie włosów. Jedną z fryzur, która idealnie nadaje się na lato i podkreśla każdy typ urody jest krótki bob. Czym się charakteryzuje? Jakie są odmiany boba? Zobacz propozycje cięcia, które pasuje każdej kobiecie.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. To dopiero były fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Zakazany owoc odc. 245. Wzajemne okłamywanie. Streszczenie odcinka [26.06.23] Ender znów jest wściekła. Co spowodowało u niej wybuch złości? Tymczasem Yildiz znów nie ma powodów do radości. Co się dzieje? Przeczytaj poniższe streszczenie 245. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Zakazany owoc odc. 248. Próba skompromitowania Yildiz. Streszczenie odcinka [29.06.23] Sahika powoli zaczyna szykować się do ślubu Yildiz. Co dla niej przygotuje? Tymczasem Ender i Caner coś knują. Co takiego? Koniecznie przeczytaj streszczenie 248. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Pogoda długoterminowa na lato 2023. Meteorolodzy alarmują: czekają nas wielkie upały 28.06.2023 Lato zbliża się wielkimi krokami. Długoterminowe prognozy pogody nie napawają jednak optymizmem. Meteorolodzy są zgodni: czekają nas anomalie pogodowe w postaci nagłych burz, duża zmienność pogody i upały powyżej 30 stopni Celsjusza. 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 28.06.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 28.06.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej.

📢 Kraków wykorzystał 350 mln zł od rządu na remonty dróg w ramach przygotowań do igrzysk europejskich W ramach przygotowań do igrzysk europejskich oprócz inwestycji sportowych zrealizowano także przedsięwzięcia infrastrukturalne związane z modernizacją dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Dwie miejskie jednostki odpowiedzialne za przedsięwzięcia podkreślają, że wszystkie zadania zostały zrealizowane i wykorzystano rządowe dotacje w łącznej kwocie 350 mln zł. Do tego dochodzi jeszcze dofinansowanie na infrastrukturę sportową. 📢 Wakacje 2023 tylko 30 minut od Krakowa. Chorwackie wody, greckie plaże i piękne widoki. Propozycje na weekend i urlop w mieście [28.06] Wcale nie trzeba przejeżdżać kilkuset kilometrów ani czyhać na najtańsze bilety lotnicze w ofercie last minute, żeby poczuć się jak na egzotycznych wakacjach za granicą. W pobliżu Krakowa znajduje się sporo miejsc, które urokiem, piaszczystymi plażami, czystymi wodami i górskimi krajobrazami dorównują Grecji, Chorwacji czy Azji. Wakacje niczym z katalogu biura podróży 30 minut od Krakowa? Oto najlepsze miejsca! Sprawdź nasze propozycje na wakacje 2023.

📢 Niektórzy Dzień Wędkarza mają codziennie! Bo wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Rajska plaża nad Bałtykiem. I do tego bez tłumów! Ulubione miejsce polskich gwiazd i influencerów. Tu warto przyjechać na wakacje nad morzem Gdzie pojechać na wakacje? Wyobraźcie sobie szeroką plażę, gorący piasek, lazurową wodę i błękitne niebo. Tak wygląda pomysł wielu z nas na wymarzony wakacyjny odpoczynek. I wcale nie trzeba lecieć na Melediwy, aby tego wszystkiego doświadczyć! Rajska plaża nad Bałtykiem? I do tego bez tłumów? Tak. Jest nad polskim morzem takie miejsce, które zachwyca pięknem i prawdziwą naturą. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie, gdzie znajduje się ta piękna plaża. Na końcu galerii znajdziecie zdjęcia internautów. Takie piękne fotki możecie tam zrobić!

📢 Ranking dzielnic Krakowa: gdzie są najtańsze i najdroższe mieszkania? Cena za metr kwadratowy wciąż rośnie! 28.06.2023 Pierwszy stopień podium rankingu najdroższych krakowskich dzielnic dla nikogo nie będzie zaskoczeniem: najdrożej jest w Dzielnicy I Stare Miasto. Portal sonarhome.pl podaje, że średnia cena ofertowa za mkw. mieszkania wynosi tam 15309 zł, co stanowi kwotę o 4304 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. Coraz mniej w rankingu jest dzielnic, w których cena za mkw. spada poniżej 10 tys. zł. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie są najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkania w Krakowie. Ranking cen lato 2023. 📢 Erling Haaland w Cracovii. Można pomarzyć... Klub wykazał się dowcipem Cracovia wrzuciła na swój profil tweeterowy zdjęcie prezesa Janusza Filipiaka z gwiazdą światowej piłki Norwegiem Erlingiem Haalandem. Uśmiechnięci panowie mieli okazję do wspólnego zdjęcia z czego sternik "Pasów" natychmiast skorzystał.

📢 Po zakończeniu igrzysk w Krakowie będzie można pływać w Zalewie Nowohuckim. Jednak na oficjalne kąpielisko trzeba jeszcze poczekać W trakcie igrzysk europejskich w Zalewie Nowohuckim pływają triathloniści, a po zakończeniu sportowej imprezy taką możliwość mają zyskać mieszkańcy. Dotychczas kąpiel w zbiorniku była zabroniona. W Zarządzie Zieleni Miejskiej twierdzą jednak, że woda w Zalewie jest czysta i można w niej bezpiecznie pływać.

📢 Kraków. Wybrany wykonawca przebudowy torowiska tramwajowego na ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki Firma ZUE w postępowaniu przetargowym złożyła najtańszą ofertę, opiewającą na ponad 94 mln zł, i to ona ma się zająć przebudową torowiska tramwajowego na ulicach Zwierzynieckiej i Kościuszki. Najbliższe 10 dni to jeszcze czas na ewentualne odwołania, a kolejne - na tzw. kontrolę uprzednią prezesa Zamówień Publicznych. - Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, prace i zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone już w sierpniu - informują krakowscy urzędnicy.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 7 z udziałem motocyklisty i osoby pieszej. Przejazd został zablokowany We wtorek, 27 czerwca, doszło do wypadku motocyklisty, który potracił osobę pieszą. Zdarzenie miało miejsce po godz. 14 na ul Kościuszki, na starej trasie drogi krajowej nr 7 biegnącej przez Słomniki. Przejazd został zablokowany. Kierowcy musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami. Na miejsce wezwano służby ratownicze. 📢 Ostatni rocznik księży wyświęconych przez kard. Karola Wojtyłę w 1978 roku przechodzi na emeryturę Podczas uroczystej mszy świętej, która została odprawiona 26 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej głos zabrał rektor seminarium, ks. Michał Kania, który podkreślał, że w tym dniu zebranych gromadzi wdzięczność. Dodał również, że wszyscy zgromadzili się w duchu radości i wdzięczności za wszelkie dobro, które stało się udziałem Archidiecezji Krakowskiej za przyczyną księży emerytów. – Wasza obecność, służba, modlitwa i doświadczenie są bardzo potrzebne Kościołowi krakowskiemu. Dziękujemy za wszystkie lata służby dla Kościoła i modlimy się, by nie zabrakło wam sił, by dalej służyć – powiedział. W uroczystej mszy św. brali udział księża Archidiecezji Krakowskiej, którzy w tym roku przechodzą na emeryturę i należą do ostatniego rocznika wyświęconego przez kard. Karola Wojtyłę w 1978 r.

📢 Biórków Mały. Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 776. Dwie osoby poszkodowane We wtorek około godziny 16 doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 776 w Biórkowie Małym. między Proszowicami a Krakowem Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Poszkodowani są obaj kierowcy, którzy zostali przewiezieni do szpitala. Na miejscu zdarzenia działały służby ratownicze i policja. Droga była całkowicie zablokowana do godziny 17.50. 📢 Miechów. Rozpoczęli lato Wiankami i strefą kibica Dużo się ostatnio działo na terenie parku miejskiego w Miechowie. Mieszkańcy po raz drugi uczestniczyli w Wiankach i po raz pierwszy w strefie kibica zorganizowanej z okazji III Igrzysk Europejskich Kraków 2023. 📢 Żębocin. Fotowoltaika na składowisku? Tak, ale najpierw rekultywacja Zakład Gospodarki Komunalnej w Proszowicach jest jedyną gminną spółką, która w ubiegłym roku zanotowała stratę. Sposobem na poprawę finansów jednostki miałaby być budowa farmy fotowoltaicznej na terenie dawnego składowiska odpadów komunalnych w Żębocinie, którym ZGK zarządza. Najpierw jednak należy je zrekultywować. Na czym zresztą też można zarobić...

📢 Zaginął Ryszard Mirochna z Pcimia. Policja i rodzina apelują o pomoc Od kilku dni trwają intensywne poszukiwania 50-letniego Ryszarda Mirochny. Mieszkaniec Pcimia zaginął 19 czerwca br. Ostatni raz widziany był w okolicach lasu Pcim Wielkie Ulmany. Każdy kto widział mężczyznę lub można udzielić informacji pomocnych w jego odnalezieniu proszony jest o kontakt z policją w Myślenicach. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Bad Homburg 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Hiszpanii. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej WTA 250 w Bad Homburg.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Bad Homburg 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju WTA 250 w Bad Homburg. 📢 Naprawa samochodu. Które marki aut są najczęstszymi klientami warsztatów? Mamy raport Eksperci z portalu DobryMechanik.pl sprawdzili koszty serwisu i napraw dla 30 najpopularniejszych marek samochodowych w Polsce. Z analizy wizyt z ostatnich 12 miesięcy wynika, że najczęstszymi klientami warsztatów są posiadacze marek Opel, Ford, Renault, Audi oraz Skoda. Najwyższe koszty pojedynczej wizyty ponoszą kierowcy Alfa Romeo.

📢 Nie masz pomysłu na obiad? Te dania Cię zaskoczą. Zobacz TOP 10 pomysłów na nietypowe obiady Zapiekanka estońska z kaszą, byriani - klasyczne danie kuchni indyjskiej , marokańskie pulpeciki z kaszą bulgur i zieloną papryka czy w końcu kurczak po koreańsku z ryżem basmati. Nie masz pomysłu na obiad? Zebraliśmy dla Was przepisy na pyszne, nietypowe dania, które z pewnością posmakują każdemu! 📢 Wakacje rozpoczęte, a parawany na plażach rosną jak grzyby po deszczu! Sezon na parawaning wystartował. Zobacz aktualne zdjęcia! Właśnie rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi nad bałtyckimi plażami rozpoczął się nowy sezon na parawaning. Po czym poznać, że jesteśmy na polskiej plaży? Po piasku, widoku na morze i błękitnym niebie? Możliwe, że też. Ale przede wszystkim po… parawanach. Sprawdziliśmy jak aktualnie wygląda sytuacja na najpopularniejszych plażach. Zobacz w galerii zdjęć jak z początkiem wakacji „rosną” parawany!

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 26.06.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata.

📢 Proszowice. Na stadionie Proszowianki zagrał najmłodszy oldboj świata Na zakończenie roku szkolnego piknik na stadionie w Proszowicach zorganizowali klubowi oldboje Proszowianki. Sami też wystąpili w jednej z głównych ról, zmagając się z weteranami Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. W szeregach gości wystąpił wyjątkowy oldboj.

📢 Zmiany personalne w Archidiecezji Krakowskiej. Gdzie pojawi się nowy proboszcz? Sprawdź listę zmian Krakowska kuria ogłosiła - jak co roku przed wakacjami - zmiany personalne wśród duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej. Wiadomo już, gdzie pojawią się nowi proboszczowie i administratorzy parafii. Ogłoszone zmiany dotyczą także wikariuszy oraz księży, którym powierzono szczególne funkcje i obowiązki. - Tam, gdzie idziemy wiernie za Chrystusem, tam na pewno zawsze możemy cieszyć się Jego błogosławieństwem mówił abp Marek Jędraszewski, dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę i wręczając nowe nominacje księżom Archidiecezji Krakowskiej.

📢 Dni Miechowa. Agnieszka Chylińska w koszulce Pogoni! Od czwartku do niedzieli trwały tegoroczne Dni Miechowa. Zaczęło się od spotkania autorskiego w Bibliotece Publicznej z Nathalie K. Flower. Skończyło na koncercie Agnieszki Chylińskiej i pokazie laserów. 📢 Protest mieszkańców Zabierzowa. Zablokowali drogę, domagają się budowy obwodnicy. "Dość czekania, czas działania". Zobacz nowe zdjęcia Mieszkańcy Zabierzowa wyszli na drogę krajową. Protestowali. "Chcemy obwodnicy!", Dość czekania, czas działania" - wykrzykiwali blokując drogę. W czwartek, 15 czerwca chodzili po przejściu dla pieszych w okolicy skrzyżowania z ul. Willową.

📢 Dilerzy i handlarze narkotyków z Małopolski poszukiwani przez policję. Rozpoznajesz kogoś? LISTY GOŃCZE 15.06.2023 Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie korzyści majątkowych z handlu środkami odurzającymi. Wśród poszukiwanych znalazły się również te osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Część z tych osób poszukiwana jest również dodatkowo listami gończymi na podstawie innych paragrafów. Widziałeś kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zdjęcia i dane poszukiwanych w naszej galerii pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 14 czerwca 2023 roku. 📢 Reprezentacja Polski siatkarek. Poznaj zawodniczki powołane do kadry na sezon 2023. Zobacz zdjęcia Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet w sezonie 2023 składać się będzie z 30 zawodniczek. Trener Stefano Lavarini wybrał siatkarki, które występować będą w najważniejszych imprezach roku. Zobacz, kogo będzie można oglądać w biało-czerwonych barwach, zdjęcia w GALERII.

📢 TOP 12 tureckich seriali emitowanych w Telewizji Polskiej. Te telenowele powinien znać każdy fan produkcji znad Bosforu 26.02.23 Tureckie seriale to produkcje, które od kilku lat biją w naszym kraju rekordy popularności. Telewizja Polska dba o to, aby na antenie nie zabrakło intrygujących losów bohaterów znad Bosforu. Gdy jeden serial dobiega końca, rozpoczyna się emisja kolejnego. A które z nich najbardziej przypadły polskim widzom do gustu? Których bohaterów pokochali całym sercem? Oto TOP 12 tureckich seriali emitowanych w ostatnich latach w TVP.

📢 Krzeszowice. Małopolski Festiwal Smaku [ZDJĘCIA] Regionalne smakołyki można było degustować przez całe niedzielne popołudnie na Rynku w Krzeszowicach. Tutaj odbył się Wielki Finał Małopolskiego Festiwalu Smaku. 📢 Niepołomice. Bieg w pogoni za żubrem. NOWE ZDJĘCIA: Uczestnicy i kibice Niepołomice. Bieg w pogoni za żubrem - brałaś (-eś) w nim udział, za może dopingowałaś (-eś) tych, którzy biegali? Dzięki tej galerii - i kilku poniższym - przypomnisz sobie niedzielną imprezę.

📢 Tegoroczna Klikowska Parada Konna była wyjątkowa [ZDJĘCIA] W stadninie koni w Klikowej odbyła się tradycyjna Klikowska Parada Konna. Wydarzenie połaczone było z małopolskimi czempionatami hodowlanymi koni rasy śląskiej oraz polskiego konia zimnokrwistego.

