Przegląd prasy 29.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok”?

Prasówka 29.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem [29.07.2023] Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Kolizja na obwodnicy Krakowa. Zderzyły się trzy samochody. Są utrudnienia w ruchu, tworzy się też korek Na A4 za węzłem wielickim w kierunku Rzeszowa zderzyły się trzy samochody - 2 osobowe i 1 ciężarowy. Póki co, brak informacji o osobach poszkodowanych. Ruch w kierunku Rzeszowa odbywa się dwoma pasami.

Prasówka 29.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wisła Kraków. Przypuszczalny skład „Białej Gwiazdy” na mecz z Polonią Warszawa Wisła Kraków w niedzielę o godz. 12.40 zagra w Polonią w Warszawie w meczu 2. kolejki I ligi. Sytuacja kadrowa w zespole „Białej Gwiazdy” jest dobra. Nikt z podstawowych zawodników nie jest kontuzjowany, więc można spodziewać się najmocniejszego na ten moment ustawienia Wisły. Prezentujemy przypuszczalny skład krakowian na starcie z „Czarnymi Koszulami”.

📢 Święto Policji w Krakowie. O bezpieczeństwo zadba 62 nowych funkcjonariuszy W piątek, 28 lipca 2023 br., odbyły się obchody Święta Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Podczas ceremonii, która odbyła się na terenie siedziby Oddziału Prewencji Policji, wybrani policjanci zostali odznaczeni medalami i mianowani na wyższe stopnie. 📢 Przemęczany. Samochód osobowy zderzył się z kobietą jadącą na hulajnodze W piątek kilka minut po godz. 16 w Przemęczanach - na drodze z Ibramowic do Radziemic - doszło do wypadku. Ze wstępnych informacji wynika, że 35-letnia kobieta, jadąca na hulajnodze, w momencie skręcania do posesji nie zauważyła, że jest wyprzedzana przez samochód osoby i uderzyła w jego bok. Kobieta po zdarzeniu została przewieziona do szpitala. 📢 Na Rynku w Proszowicach świętowali policjanci. Były odznaczenia i awanse Na płycie Rynku w Proszowicach odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Święta Policji. Podczas uroczystości funkcjonariusze z proszowickiej jednostki otrzymali odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie.

📢 "Geograficzny Park kieszonkowy". Na Kozłówce czy w Swoszowicach? Geograficzna wpadka autorów BO Na osiedlu na Kozłówce w Krakowie, miałby powstać nowy kieszonkowy park geograficzny. Nazwa nie przypadkowa - miałby on bowiem leżeć na przecięciu 50 równoleżnika i 20 południka. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że te punkty przecinają się...w zupełnie innej dzielnicy miasta. 📢 PTTK zaprasza na wycieczki po malowniczych okolicach Krakowa Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK zaprasza do udziału w 51. sezonie akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”. W jej ramach można podziwiać piękne zakątki w okolicach Krakowa i lepiej poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. Już w ten weekend dwie ciekawe wycieczki.

📢 Dziedzictwo odc. 85. Yaman chce wyznać prawdę Seher. Streszczenie odcinka [09.08.23] Ali pragnie pomóc Kieraz, aby brat jej nie odnalazł. Z kolei Yaman chce wyznać Seher prawdę. Czy kobieta dowie się, że to przez niego miała kłopoty? Już teraz przeczytaj streszczenie 85. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Pomysł na obiad. Zobacz TOP 10 pomysłów na obiad naszych Czytelników [PRZEPISY] Nie macie pomysłu na obiad? Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na risotto, pęczak z dynią, zapiekanego indyka, ostrą fasolkę po bretońsku, gulasz rybny, szybka zapiekankę makaronową, zapiekankę z klopsami, makaron z grzybami, makaron w sosie groszkowo-ziołowym i gołąbki w liściach kapusty pekińskiej.

📢 Cukinia. TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników [PRZEPISY] Cukinia - przepisy. Tania, smaczna i… niskokaloryczna. Można z niej wyczarować przepyszne dania. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników. 📢 Małopolskie Święto Czosnku pod Krakowem. Promują tradycję kulinarną i rodzimą kulturę ludową XIII Małopolskie Święto Czosnku odbędzie się w tym roku w niedzielę, 30 lipca w Prandocinie w gminie Słomniki przy współpracy z gminą Radziemice. Oba te samorządy od lat stawiają sobie za cel promocję czosnku - tutejszego produktu regionalnego. Święto staje się coraz bardziej rozpoznawalne. Jego organizowanie przerwała pandemia, teraz wraca z wieloma atrakcjami. 📢 Oni też mają swoje Błonia. Piękny park niedaleko od Krakowa. Czarodziejskie zielone miejsce To zupełnie niedaleko od Krakowa. Czy znacie lepsze miejsce na spędzenie uroczego letniego wieczoru niż Niepołomickie Błonia? To doskonała alternatywa dla zatłoczonej Puszczy Niepołomickiej, idealne miejsce dla wszystkich, lubiących przyrodę, wypoczynek i sport. Niepołomickie Błonia to jeden z najciekawszych miejskich parków w Polsce! Sami zobaczcie, jak pięknie...

📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Zapachowe wspomnienia. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment został do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90.

📢 Wieczysta Kraków w ostatnim sparingu przed startem III ligi zagrała z Koroną II Kielce Dokładnie na tydzień przed inauguracją rozgrywek III ligi Wieczysta Kraków rozegrała ostatni sparing. Na swoim stadionie w piątek (28 lipca) wygrała z Koroną II Kielce. Oto relacja i zdjęcia z tego meczu. 📢 Poważny wypadek pod Krakowem. Samochód dachował po zderzeniu z BMW Miejscowość Brzozówka, gmina Zielonki, Droga Wojewódzka 794. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, są osoby poszkodowane, służby działają na miejscu zdarzenia. Występują duże utrudnienia w ruchu. Świadkowie donoszą, że w zderzeniu mógł uczestniczyć jeszcze trzeci pojazd. 📢 Kraków. Mieszkańcy Prądnika Białego alarmują: W ziemi można znaleźć resztki kabli, rur i wiadra. Będziemy żyć na gruzowisku Mieszkańcy Prądnika Białego alarmują, że z powodu prac związanych z budową linii tramwajowej do Górki Narodowej zniszczono teren nad potokiem Sudół, doprowadzając do tego, że jest tam gruzowisko. Urzędnicy odpowiadają, że reagują na wszelkie zgłoszenia nieprawidłowości i przeprowadzają kontrole. Zwracają uwagę, że podczas nich natrafiają na nielegalne wysypiska odpadów.

📢 Propozycje na weekend w powiecie proszowickim Obchody 79. rocznicy powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej, piknik w Chorążycach i festiwal żniwny, kończący sezon w Ogrodzie pełnym lawendy w Ostrowie to wydarzenia nadchodzącego weekendu w powiecie proszowickim. Szczegóły poniżej. 📢 Horoskop dzienny na 30 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 30 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dwór w Modlnicy zachwyca o każdej porze roku. Otworzył bramy dla turystów i mieszkańców. Miejsce do spacerów i sesji zdjęciowych Klasycystyczny dwór Konopków w Modlnicy pod Krakowem otworzył swoje bramy dla zwiedzających i szukających ciekawych miejsc do spacerów, rekreacji, odpoczynku. Został tu zorganizowany dzień otwarty. Ten odremontowany zabytek, należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z parkiem jest udostępniany dla turystów i mieszkańców tutejszej gminy Wielka Wieś.

📢 Tynieckie skarby w rękach konserwatorskich. Nowa wystawa w opactwie W opactwie tynieckim, jednym z najstarszych istniejącym klasztorów w Polsce o prawie tysiącletniej historii, została otwarta nowa wystawa - „Tynieckie skarby w rękach konserwatorów”. 📢 Muzeum KL Plaszow: ruszają prace budowlane na terenie byłego obozu Na przełomie lipca i sierpnia rozpoczną się prace budowlane na terenie byłego obozu Plaszow. Będą przebiegać etapami i potrwają do końca tego roku - poinformowało w piątek Muzeum KL Plaszow. W razie zamknięcia odcinków dróg lub ścieżek zostaną wskazane alternatywne trasy, tak aby zapewnić swobodę przemieszczania się. Muzeum zapewnia, że będzie systematycznie informować o istotnych etapach inwestycji.

📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym!

📢 Horoskop dzienny na 29 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w sobotę Horoskop dzienny na sobotę 29 lipca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Oto 10 najmniejszych miast na mapie Małopolski. Niektóre mają tylko... kilkuset mieszkańców! Według stanu na dzień 1 stycznia 2023 roku w Polsce jest 979 miast, z czego 302 stanowią gminy miejskie, w tym 66 to miasta na prawach powiatu. Największym miastem w Polsce jest oczywiście Warszawa (populacja: 1 861 975), ale pewnie znacznie mniej osób wie, że najmniejsze miasto w Polsce to Opatowiec (populacja 317). Postanowiliśmy sprawdzić, jakie miasta w Małopolsce są najmniejsze pod względem ludności. Możecie być zaskoczeni!

📢 Proszowianka wygrywa z Eklerem Baranówka na starcie okresu przygotowawczego W pierwszym sparingu przed nowym sezonem piłkarze Proszowianki pokonali w Opatkowicach aklasowy Ekler Baranówka 3:0. W zespole gospodarzy zabrakło kilku zawodników i skuteczności, bo z przebiegu gry wynik spotkania powinien być o wiele wyższy. 📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 28.07.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

📢 Jubileusz Kłosa Łysa Góra. Klub sportowy świętował 75-lecie istnienia Ludowy Klub Sportowy Kłos Łysa Góra świętował piękny jubileusz - 75-lecia istnienie. Uroczystość odbyła się 22 lipca 2023 roku. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Oto najlepsze memy znad polskiego morza. Tu parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Edycja wakacje 2023 [28.07] Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi najazd prawdziwych Januszy na plaże. Wielkie parawany zasłaniające widok na morze? Skóra z dzika na piasku? To jeszcze nic! Grażyna z Januszem na wakacjach potrafią wymyśleć takie rzeczy, które największym filozofom się nie śniły. Oto najśmieszniejsze i najdziwniejsze zachowania Polaków na plaży, gdzie parawany wiją się niczym nadmorski pyton. Przejdź do galerii i zobacz najlepsze MEMY znad polskiego morza. Uśmiejesz się do łez! 📢 Dziedzictwo odc. 81. Ali i Yaman są braćmi. Streszczenie odcinka [28.07.23] Na jaw wychodzą zaskakujące fakty. Okazuje się, że Ali i Yaman są rodzonymi braćmi. Kto zna ich tajemnicę? Dlaczego Yaman odwoła zasadzkę na Seher? Już teraz przeczytaj streszczenie 81. odcinka "Dziedzictwa".

📢 Dziedzictwo odc. 82. Współpraca z grupą przestępczą. Streszczenie odcinka [04.08.23] Niemal wszyscy domownicy cieszą się z powrotu Seher. Dziewczyna nie wie jednak, że już niedługo będzie miała poważne problemy. Dlaczego? Czy prokurator ma dla zatrzymanej Kiraz dobre wiadomości? Przeczytaj poniższe streszczenie 82. odcinka "Dziedzictwa". 📢 Dziedzictwo odc. 83. Pragnienie zabicia siostry. Streszczenie odcinka [07.08.23] Okazuje się, że pobyt w areszcie to nie jedyny problem Kiraz. Tymczasem Seher również zostaje zatrzymana. Dlaczego nie udało się jej uwolnić? Przeczytaj streszczenie 83. odcinka "Dziedzictwa" już teraz.

📢 Dziedzictwo odc. 84. Seher trafia do szpitala. Streszczenie odcinka [08.08.23] W wyniku bójki w celi Seher trafia do szpitala. Czy jej życiu zagraża niebezpieczeństwo? Tymczasem Kiraz ucieka przed swoim bratem. Co się później wydarzy? Przeczytaj poniższe streszczenie 84. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 144. Rozmowa przed śmiercią. Streszczenie odcinka [31.07.2023] Kolejna osoba czuje, że niedługo umrze. Kto to jest? Tymczasem Celia rzuca się na Manuelę. Czy ją zamorduje? Koniecznie przeczytaj streszczenie 144. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 145. Ataki agresji i halucynajce. Streszczenie odcinka [01.08.2023] Cayetana odwiedza Fabianę przed śmiercią. Co jej obieca? Tymczasem jedna z kobiet zaczyna mieć halucynacje. O kogo chodzi? Przeczytaj poniższe streszczenie 145. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 28.07.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 28.07.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 28.07.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Te znaki zodiaku muszą zacząć oszczędzać! Oto HOROSKOP finansowy na sierpień 2023! Oto, co czeka Lwy, Panny i Wagi? Zastanawiasz się, jak będą wyglądały twoje finanse w sierpniu? Czy nie zabraknie ci oszczędności? Jak będzie wyglądał Twój biznes? Czy dopisze ci szczęście i uda Ci się wreszcie spłacić wszystkie kredyty? Znajdź odpowiedzi na wszystkie te i inne pytania w horoskopie dla Lwa, Panny, Wagi i innych znaków zodiaku. 📢 Kraków. Duże zmiany na remontowanej al. 29 Listopada. Dla kierowców dobre i złe Przebudowa al. 29 Listopada wchodzi w kolejne fazy prac. Dużo się dzieje na placu budowy, co powoduje zmiany w ruchu. Kierowcy mogą czuć się zaskoczeni, pozytywnie i negatywnie. Pierwsze zmiany już 31 lipca, a kolejne 3 sierpnia. Wybraliśmy się na miejsce, by pokazać wam jak wygląda obecnie rozkopana 29 Listopada i jaki jest postęp inwestycji.

📢 Zalew Bagry nowoczesną dzielnicą Krakowa? Baseny, wieżowce. Biuro architektoniczne ma śmiałą i kontrowersyjną koncepcję Biuro architektoniczne stworzyło autorski projekt przekształcenia rejonu Zalewu Bagry w Krakowie. "Nasza wizja zakłada zamianę funkcji infrastrukturalnej w przestrzeń miejską, która łączy w sobie mieszkania, biura oraz obiekty publiczne, wszystko harmonijnie połączone z zalewem od strony zachodniej" - piszą architekci. Zapewniają, że nie mają już pod ręką dewelopera, który inwestycję chce sfinansować i zrealizować. Twierdzą, że to rozpoczęcie dyskusji na temat, a ich projekt zapewne wywoła kontrowersję.

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure [28.07.2023] Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Uśmiejesz się do łez! Oto najśmieszniejsze dowcipy 28.07.2023 Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Krótkie i długie paznokcie na LATO 2023. Eleganckie stylizacje paznokci kwadratowych i w kształcie migdałka [28.07.2023] Paznokcie w kształcie migdałka czy kwadratowe? Długie czy krótkie? Oto 25 pomysłów na wyjątkowe stylizacje paznokci hybrydowych. Jasne kolory, szalone wzory, beżowe bazy, soczyste barwy, jeśli nie możesz się zdecydować tutaj znajdziesz garść inspiracji. Zobacz, jak pomalować paznokcie o różnych kształtach i wybierz idealną stylizację dla siebie.

📢 Wygląda jak Hogwart z Harry'ego Pottera, a to znane muzeum w Krakowie. Byliście tam? Na pierwszy rzut oka wygląda jak sceneria Gryffindoru, za chwilę mógłby tu wejść Harry Potter. Piękne wnętrza to Collegium Maius, najstarszy budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego, odtwarza zabytkowe wnętrza, min. bibliotekę (Libraria), jadalnię (Stuba Communis), skarbiec, pokoje profesorskie opowiadając historię początków uczelni i jej studentów. Można zobaczyć tu i astrolabium Mikołaja Kopernika, i noblowski medal Wisławy Szymborskiej i Oscara Andrzeja Wajdy.

📢 Progi punktowe w rekrutacji 2023 do liceów w Krakowie. Do tych klas najtrudniej było się dostać [28.07] Uczniowie z Krakowa poznali już wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto. Największym zainteresowaniem cieszyły się tym razem klasy licealne z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim, a w przypadku techników - kształcące przyszłych programistów i logistyków. A jakie dokładnie były tzw. progi punktowe do klas, do których udało się dostać tylko najlepszym? Sprawdziliśmy i prezentujemy zestawienie takich danych w naszej galerii.

📢 Tatry bez tłumów nawet w wakacje. Na jednym szlaku tysiące ludzi, na drugim pustki. Gdzie w górach znajdziemy ciszę i spokój? W Tatrach sezon turystyczny w pełni. Gdy tylko jest ładna pogoda, po górskich szlakach wędruje tysiące osób. Mimo tłumów można znaleźć w górach miejsca, gdzie jest cisza i spokój, a wielka fala turystów nie dociera. Gdzie szukać więc w górach spokoju? 📢 Mieszkania w Krakowie do kupienia od miasta. Mają od 50 do 155 metrów kwadratowych Miasto znów szuka chętnych na zakup mieszkań: we wrześniu odbędą się przetargi na pięć należących do gminy lokali. Oferowane mieszkania mają powierzchnię od 50,58 do 155,08 metra kwadratowego. Największe z nich, w kamienicach w samym centrum Krakowa, mają ceny wywoławcze: ok. 1,3 mln zł oraz prawie 1,7 mln złotych. Natomiast ok. 60-metrowe mieszkania w Nowej Hucie będą licytowane od ponad 400 tys. złotych.

📢 Najpiękniejsze włoskie miasteczka: turystyczne skarby Włoch, o których mogliście nie słyszeć. Wymarzone miejsca na weekend, urlop i wakacje Włochy słyną ze swoich pięknych miast, pełnych słońca, zabytków, pysznej kuchni i sympatycznych ludzi. Jednak nie tylko wielkie metropolie Italii, jak Rzym, Wenecja, Mediolan czy Neapol, są warte odwiedzenia. W kraju nie brak uroczych małych miasteczek, które aż pękają w szwach od atrakcji. To ukryte skarby Włoch, które mogą Was zachwycić. Rozstrzygnięto ogólnokrajowy konkurs na najpiękniejsze włoskie miasteczko – poniżej prezentujemy wyniki.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 w Krakowie. Wiemy, w których podstawówkach uczniom poszło najlepiej Krakowscy ósmoklasiści należą do najlepszych w województwie, jak i w całym kraju - pokazują to również tegoroczne średnie wyniki egzaminu, który zamyka etap edukacji w szkole podstawowej. Ale można już także sprawdzić, które dokładnie szkoły w stolicy Małopolski wiodą prym i które wpłynęły na tak dobrą średnią dla Krakowa z egzaminu ósmoklasisty. Na pierwszą osiemnastkę placówek z najwyższymi wynikami - podobnie zresztą jak rok temu - składają się w zdecydowanej większości nie szkoły samorządowe, lecz prywatne, społeczne czy katolickie.

📢 3. etap Tour de Pologne. Górska jazda na trasie Wałbrzych - Duszniki-Zdrój [MAPA, PROGRAM] Na 3. etapie Tour de Pologne przed kolarzami będzie nie lada wyzwanie. Do pokonania mają ponad 160 km po górzystym terenie na południu Polski: Wałbrzych - Duszniki-Zdrój. Sprawdź, gdzie można oglądać i dopingować kolarzy - oto mapa 3. etapu (a także samego startu i mety), program minutowy przejazdu. 📢 Tour de Pologne 2023: mapa, trasa, program minutowy, plan przejazdu 2. etapu (Leszno - Karpacz) etap Tour de Pologne 2023, w niedzielę 30 lipca, rozpocznie się w Lesznie, a zakończy w górskim Karpaczu. Zawodnicy do pokonania będą mieli ponad 200 km i wymagające podjazdy. Poniżej mapa, trasa (plan startu i mety) oraz program minuty przejazdu na tym etapie TdP.

📢 Tour de Pologne 2023 - 1. etap Poznań - Poznań. Trasa, mapa, program minutowy przejazdu etap Tour de Pologne 2023 odbędzie się w sobotę, 29 lipca. Kolarze ruszą z Poznania i także tam będą później walczy na mecie. Oto trasa, mapa etapu i program minutowy przejazdu peletonu przez Wielkopolskę. Start - w samo południe. 📢 Małopolscy policjanci obchodzili swoje święto na Wawelu. Ślubowanie złożyło 60 nowych funkcjonariuszy Na Wawelu odbyły się wojewódzkie obchody święta policji. Po mszy świętej w katedrze, podczas apelu na dziedzińcu, komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i komendant wojewódzki policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion wręczyli funkcjonariuszom odznaczenia i awanse. Ślubowanie złożyło 60 nowych policjantek i policjantów. 📢 Egzamin ósmoklasisty w powiecie miechowskim. Szóstka z Książa Małego na szóstkę Uczniowie Szkoły Podstawowej w Książu Małym byli klasą dla siebie podczas tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Powiatową konkurencję zostawili daleko w tyle. Bardzo dobrze zaprezentowali się na egzaminie również uczniowie z Książa Wielkiego, Pogwizdowa i Szreniawy.

📢 Chcesz mieć więcej lawendy? Teraz możesz ją rozmnożyć. To łatwe! Zobacz, jak zrobić sadzonki lawendy – instrukcja krok po kroku Lawendę można rozmnożyć na kilka sposobów. Latem najłatwiej przygotować tzw. sadzonki zielne. Nie jest to trudne i poradzi sobie z tym każdy, nawet początkujący ogrodnik. Przedstawiamy prostą i jasną instrukcję, jak przygotować sadzonki latem, by cieszyć się jeszcze większą ilością krzaczków lawendy uzyskanych zupełnie za darmo. 📢 Jak modnie urządzić wnętrza w 2023 roku? Drewno i kamień – zobacz wyjątkowy projekt. Zajrzy do domu z sauną w Tarnowskich Górach Wcale nie trzeba mieszkać na wsi, żeby wykreować we wnętrzach sielski klimat i żyć w symbiozie z naturą. Zobacz modną aranżację 150-metrowego domu w Tarnowskich Górach, gdzie projektantka Katarzyna Szramek stworzyła przytulny azyl dla młodego małżeństwa. Zaglądamy do wyjątkowych wnętrz, gdzie można poczuć domowy klimat.

📢 Kraków Nowa Huta.Wypadek skutera i samochodu. Kierowca jednośladu ranny Kraków, Nowa Huta - ul. Jana Pawła II w rejonie Placu Centralnego. Doszło do zderzenia samochodu osobowego ze skuterem. Jedna osoba została poszkodowana. Pierwszej pomocy poszkodowanej osobie udzielili strażacy. Wygląda na to, że kierujący skuterem wjechał w tył osobówki i wyrzucony do przodu od siły zderzenia wbił się w tylną szybę auta. 📢 WIOŚ nie przebada zanieczyszczenia rzeki Drwinki zielonym barwnikiem. Nie pobrał próbek wody. "Barwnik nie jest niebezpieczny" Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie nie pobrał próbek wody z rzeki Drwinki, która ostatnio zmieniła kolor na zielony. To efekt dostania się do niej barwnika z sieci ciepłowniczej, który jednak zarówno WIOŚ jak i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uważa za bezpieczny dla środowiska. Ekolodzy alarmowali, że na dnie rzeki znaleźli martwe bezkręgowce, głównie pierścienice. Nie wiadomo, co było przyczyną ich śmierci. I zapewne się tego nie dowiemy, skoro pracownicy WIOŚ nie mają czego badać.

📢 Wisła Kraków. Rozpoczęło się rozkładanie murawy na stadionie przy ul. Reymonta Prace nad wymianą murawy na stadionie Wisły Kraków wchodzą w ostatnią fazę. W czwartek rozpoczęło się rozkładanie murawy, która w rolkach przyjechała z Węgier. 📢 Wybierasz się w weekend na Bagry? Ta rada pozwoli Ci zaoszczędzić setki złotych! Kierowcy przyjeżdżający autami nad zalew Bagry, często - szukając parkingu - zostawiają pojazdy w niedozwolonych miejscach. A straż miejska czuwa. I sypią się mandaty. Masowo. Nie trać więc czasu na szukanie miejsca do zaparkowania i pieniędzy na mandaty. - Skorzystaj z parkingu P & R „Mały Płaszów” i przyjedź na Bagry specjalnym autobusem. Bilet za 5 zł, w dwie strony, dla całej rodziny! - radzą urzędnicy miejscy.

📢 Powiat proszowicki. Którzy uczniowie najlepiej spisali się na egzaminie ósmoklasisty Uczniowie i nauczyciele z Niegardowa, Łętkowic i Nowego Brzeska mają najwięcej powodów do zadowolenia po ogłoszeniu wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Na tle całego województwa absolwenci szkół podstawowych z powiatu proszowickiego najlepiej wypadli na sprawdzianie z języka polskiego.

📢 Te produkty wycofano z Lidla, Biedronki i Kauflandu. Ostrzeżenie sanepidu. Natychmiast się ich pozbądź! Lista 27.07.2023 GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione. 📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i szczęśliwy ojciec Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka popularny „Zwierzu”. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Destygmatyzowanie Kobierzyna. Dzisiaj szpital przełamuje stereotypy. Kiedyś było to miejsce owiane złą sławą i pełne tajemnic Przeszło 100-letnia historia Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie zapisała na swych kartach wiele trudnych momentów. Dzisiaj jednak widać jak bardzo to miejsce się zmienia i przede wszystkim dąży do przełamania stereotypów, które wciąż są z nim kojarzone. Szpital jednocześnie może przyjąć 800 pacjentów chorych psychicznie i uzależnionych od alkoholu Mało kto jednak wie, jak ponura i bolesna była historia tego miejsca w czasie II wojny światowej. Przemierzyliśmy krok po kroku alejki i budynki tego kompleksu, by poznać jego dzieje. Zobaczcie jak obiekt wygląda dziś.

📢 Dania jednogarnkowe. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Dania jednogarnkowe: smaczne, sycące i proste. Na korzyść potraw przygotowanych w jednym garnku przemawia także ich wyrazisty i wielowymiarowy smak. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 propozycji naszych Czytelników na dania jednogarnkowe.

📢 Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY] Tradycyjne, klasyczne polskie ciasta to desery, które zawsze warto upiec. Kultowy „murzynek, domowa karpatka, sernik królewski, klasyczna szarlotka, miodownik, czy „zebra” to wypieki, które smakują zawsze. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na tradycyjne domowe ciasta. Jak dawniej! 📢 Wieliczka. Dostaną pieniądze na remonty zabytków Osiem obiektów z terenu powiatu wielickiego zostanie poddanych renowacji dzięki środkom Funduszu Odnowy Zabytków. Zdecydowana większość prac dotyczy obiektów architektury sakralnej. Łączna wysokość przekazanych dotacji wynosi osiem i pół miliona złotych. 📢 Duże zmiany na słynnym targowisku w Krakowie. Czy Tomex się odrodzi? Stoiska będą zadaszone Na terenie Centrum Handlowego Tomex w Bieńczycach budowane są zadaszone stoiska dla kupców, którzy sprzedają owoce i warzywa. W dotychczasowym miejscu ma powstać hipermarket budowlany Castorama. Kupcy przeniosą się bliżej ronda Kocmyrzowskiego. Nowe miejsce handlu warzywami i owocami ma być gotowe od 1 września.

📢 Długie sukienki na lato w stylu Skibińskiej, Cichopek i Wieniawy. Propozycje dla kobiet w różnym wieku, które sprytnie maskują mankamenty Długie sukienki to idealna stylizacja na lato. Do wyboru jest mnóstwo kolorów i fasonów. Z pewnością każda z was wybierze coś dla siebie. My przyjrzeliśmy się, na jakie modele postawiły polskie celebrytki, takie jak Ewa Skibińska, Katarzyna Cichopek i Julia Wieniawa.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] Warszawa 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Warszawie. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej Warsaw Open.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV Warszawa 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach Legii Warszawa. 📢 Powiat miechowski. Kolejne drogi do przebudowy Pięć odcinków dróg na terenie powiatu miechowskiego będzie mogło zostać wyremontowanych z wykorzystaniem środków Funduszu Rozwoju Dróg. Największą kwotę otrzymało Starostwo Powiatowe. 📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie!

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 24.07.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe, bo procedurę tą przyspieszyły zmiany w kodeksie karnym wykonawczym od stycznia 2023 roku. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy... Niektórzy mają do odsiadki kilkadziesiąt dni, inni kilka miesięcy, ale są też tacy, którzy w więzieniu mają znaleźć się na lata. 📢 Długie i wielkie jak anakonda! Ile kosztują parawany? Będziecie zaskoczeni! Oto cena parawanu! Parawan - długi i szeroki - to dla wielu plażowiczów wakacyjny niezbędnik. I to nie tylko nad Bałtykiem! A ile kosztuje ten "nadmorski hit"? Będziecie zaskoczeni!

📢 Śmiertelny wypadek pod Szczecinem w okolicy węzła Kijewo na S3. Pożar kilku aut, są ofiary śmiertelne [ZDJĘCIA] Kilka samochodów osobowych i jeden ciężarowy zderzyły się na drodze S3 w okolicach węzła Kijewo. Doszło do zapalenia się pojazdów. 6 osób nie żyje. 📢 Pogrzeb Piotra Kijanki w Mielcu. Rodzina i bliscy pożegnali 33-latka O godz. 14 w bazylice św. Mateusza w Mielcu rozpoczął się pogrzeb Piotra Kijanki. Mszę odprawiał przyjaciel rodziny, ks. Paweł Wróbel. Uroczystości w kościele zakończyły się o godz. 15. Agnieszka, żona zmarłego, wyniosła z kościoła urnę z prochami ukochanego męża.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN