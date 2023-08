Przegląd prasy (29.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zamiokulkas - trik na wypuszczenie nowych liści. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje”?

Prasówka 29.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczenie nowych liści. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Kryształy z PRL w 2023 roku - ceny i ogłoszenia. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 roku. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci - zobacz wyliczenia Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Wisła Kraków poważnie rozważa wystąpienie na drogę sądową Poniedziałek po meczu z Arką Gdynia stał w Wiśle Kraków pod znakiem gaszenia wizerunkowego pożaru po publikacji portalu wp.pl, a w ślad za nim innych mediów o pobiciu bramkarza Puszczy Niepołomice Kewina Komara, czego mieli dopuścić się kibole powiązani z „Białą Gwiazdą”. Cała sprawa może nie zakończyć się szybko.

📢 Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek? WYNIK na żywo [transmisja online] US Open 2023 Tenis. Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Igi Świątek? W tym miejscu podpowiadamy, gdzie i kiedy startuje polska tenisistka: śledzimy relacje na żywo meczów Igi Świątek i podajemy wyniki jej występów na kortach. Tutaj piszemy też o zmieniających się planach startowych Igi Świątek. Teraz Polka wystąpi w turnieju w Nowym Jorku. Poniżej podajemy daty i godziny jej spotkań oraz program meczów w telewizji. Tenis na żywo - turniej US Open. 📢 Kiedy gra Iga Świątek? WYNIKI online. Gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj? Transmisja TV US Open 2023 Kiedy gra Iga Świątek? Sprawdź dzisiejsze mecze i wyniki tenisa. Iga Świątek, podwójna zwyciężczyni Roland Garros i mistrzyni US Open, ma nowe cele. Tu znajdziesz terminarz WTA i występy na korcie Igi Świątek na żywo. Relacja online z meczów i harmonogram startów polskiej tenisistki: turnieje Wielkiego Szlema i WTA Tour. Gdzie oglądać mecz Świątek w US Open? Wyniki meczów i transmisja live. Iga Świątek gra w turnieju na kortach w Nowym Jorku.

📢 Tak znikał stary świat pod wodami Jeziora Czorsztyńskiego. Tych miejsc już nie ma. 26 lat temu zalana została Dolina Dunajca 28.08.2023 W 1997 roku, czyli 26 lat temu zakończono budowę zapory niedzickiej. Zalana została Dolina Dunajca i tym samym pod wodą zniknęły m.in. stare Maniowy i stary Czorsztyn. Zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu (Jezioro Czorsztyńskie) budowany był w latach 1970–1997, ale wysiedlenia zaczęły się już w latach 60. 26 lat temu zniknął stary świat, który już nie wróci, i który możemy podziwiać tylko na zdjęciach. Zobacz na archiwalnych fotografiach, jak kiedyś wyglądał stary Czorsztyn oraz jak postępowała budowa zapory.

📢 Legionella w Małopolsce. Zakażenie w powiecie brzeskim nie jest pierwszym przypadkiem w Małopolsce W sierpniu br. zakażenie bakterią Legionella pneumophila miało już miejsce w Krakowie, Nowym Sączu oraz Tarnowie. W niedzielę, 27 sierpnia w badaniu laboratoryjnym potwierdzono zakażenie tą bakterią u kobiety, która trafiła do brzeskiego szpitala z jednego z domów spokojnej starości właśnie w powiecie brzeskim. Placówka, w której przebywała zakażona kobieta została objęta nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. - W Małopolsce nie ma ogniska legionellozy, odnotowaliśmy jednostkowe przypadki. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni - mówi wojewoda Łukasz Kmita.

📢 Oto najdroższe koty na sprzedaż w Polsce. Trzeba za nie zapłacić powyżej 10 tysięcy złotych Koty dodają kolorytu naszemu życiu. Są charakterne, indywidualistyczne, piękne. Potrafią rozbawić do łez, ale także przyprawić o zawrót głowy. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że to najulubieńsze zwierzaki większej części osób. Jednak nie każdy zadowoli się uroczym dachowcem. Na wybrednych czekają przedstawiciele nietypowych ras, za które trzeba słono zapłacić... Sprawdziliśmy, ile kosztują najdroższe koty dostępne obecnie na sprzedaż w Polsce w serwisie OLX. 📢 Proszowice. Patriotyczna sztafeta pokoleń rodziny Gasińskich Jeden walczył z ambony, dwaj z bronią w ręku, czwarty pielęgnował patriotyczne wartości, występując na scenie. Wszyscy byli ze sobą blisko spokrewnieni. Przedstawiamy sylwetki czterech przedstawicieli rodziny Gasińskich z Proszowic, którzy w różny sposób i na różnych frontach walczyli o niepodległość.

📢 Nowe drogi, parki. Łącznie ponad 1200 inwestycji za 227 mln zł. Tak zmienił się Kraków dzięki Budżetowi Obywatelskiemu Już wkrótce mieszkańcy Krakowa będą mogli głosować na wybrane projekty podczas X edycji Budżetu Obywatelskiego. W ramach dotychczasowych miejskim urzędnikom wspólnie z mieszkańcami udało się zrealizować ponad 1200 inwestycji, wartych 227 mln zł. W czasie tegorocznej edycji do wydania jest 38 mln.

📢 Przybysławice. Dożynki powiatu miechowskiego. Wójt tańczył macarenę Rolnicy z powiatu miechowskiego zbierali w tym roku zboże z pól w scenerii nieomal tropikalnej i takie też okoliczności towarzyszyły również powiatowym dożynkom. Boisko w Przybysławicach, gdzie uczestnicy wydarzenia zebrali się, by podziękować za plony, przez cały dzień tonęło w sierpniowym słońcu. 📢 Co zrobić z łaniami w Zakopanem? Czy da się je wywieźć z dala od ludzkich osad? Łanie i jelenie, które na dobre zadomowiły się w Zakopanem, zostaną przeniesione? Taką opcję rozważają urzędnicy spod Giewontu. Nie wiadomo jednak jak to zrobić i czy w ogóle jest sens takiego działania. Zdaniem przyrodników zwierzęta te są już tak mocno przyzwyczajone do ludzi, że i tak wrócą. Jak nie do Zakopanego, to do innej ludzkiej osady.

📢 Kraków. Wiec Konfederacji na krakowskich Błoniach. Pojawili się Bosak, Mentzen i Berkowicz W niedzielę, 27 sierpnia, krakowskie Błonia stanęły w ogniu. Atmosfera była tak gorąca, że ognie dosłownie wystrzeliły w powietrze. Jak "Tommorowland" - piszą uczestnicy wiecu. Publiczność rozgrzali liderzy partii: Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen oraz krakowski polityk Konrad Berkowicz, którzy poprowadzili spotkanie. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak mieszka Magda Gessler. Zobacz, jak żyje po królewsku znana restauratorka. Tu spędza czas gwiazda „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler to topowa restauratorka, która ma rzesze fanów. Jej profil na Instagramie śledzi ponad milion followersów. Gwiazda rodzimej gastronomi ma dwa domu i dzieli życie między Polską i Kanadą. Zobacz, jaki styl kocha Magda Gessler. Tak się urządziła w domu z ogrodem za miastem. 📢 Władze gminy Czchów chcą ogłoszenia stanu klęski żywiołowej po przejściu trąby powietrznej. Trwa liczenie strat Na terenie gminy Czchów trwa wielkie liczenie szkód po przejściu sobotniej nawałnicy. Zdaniem burmistrza Marka Chudoby mieliśmy do czynienia z trąbą powietrzną, o czym świadczy korytarz, w którym zniszczenia są największe. Samorządowiec liczy na ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.

📢 Zarobki w wojsku - od szeregowego do generała. Mamy stawki wypłat żołnierzy W Polsce jest możliwość przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeśli chciałbyś wstąpić do armii, zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki. 📢 Limity wypłat z bankomatów - zasady w bankach PKO, MBANK, EURONET. Tyle maksymalnie wypłacisz pieniędzy we wrześniu 2023 Aby wypłacić pieniądze, nie trzeba iść do siedziby swojego banku. Wystarczy udać się do najbliższego bankomatu. Mimo że coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu, to jednak zdarza się jednak, że transakcję możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów. 📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX.

📢 Piłkarz Puszczy Niepołomice Kewin Komar pobity przez kiboli? Policja nie potwierdza. Oświadczenie Wisły Kraków i Puszczy Niepołomice Chwile grozy w Wiśniczu Małym, niedaleko Krakowa. W sobotę, 26 sierpnia, podczas festynu wiejskiego został pobity bramkarz klubu piłkarskiego Puszcza Niepołomice, 20-letni Kewin Komar. Sprawcami rzekomo - według portalu sportowefakty.wp.pl - mieli się okazać kibole jednego z krakowskich klubów, którzy ponoć grozili mu również maczetami. W związku z zaistniałą sytuacją, zarówno Puszcza, jak i Wisła Kraków wydały oficjalne oświadczenie. Wypowiedziała się również policja, która jednak nie potwierdza, że było to zajście na tle kibicowskim. Sam zawodnik nie odniósł się do tych doniesień.

📢 Korona Królewska już na wieży hejnałowej bazyliki Mariackiej! Korona Królewska wróciła na wieżę bazyliki Mariackiej! W poniedziałek, 28 sierpnia od wczesnych godzin porannych, wykonawca rozpoczął wciąganie jej elementów na hejnalicę. 15 sierpnia w kościele Mariackim podczas odpustu parafialnego, abp Marek Jędraszewski stwierdził, że korona na hejnalicy to szczególny znak oraz wielkie wyzwanie. Korona na wieży kościoła pojawiła w 1628 r. jako owoc objawień o. Mancinellego, któremu Matka Boża poleciła nazywać się Królową Polski. – Korona, która mówi o nas, Polakach powołanych do tego, aby patrząc na tę materialną koronę przyjmować Jej życie jako wzór dla siebie – pokornej służebnicy Pańskiej, oddanej dziełu zbawienia dokonanego przez Jej Syna aż do końca. Ta korona mówi, że trzeba Ją czcić, że trzeba Ją kochać, że trzeba być wiernym – podkreślał metropolita.

📢 Będzie rozbudowa głównej ulicy Rybitw. Pojawi się więcej chodnika Ulica Półłanki to główna arteria Rybitw i jednak z dłuższych ulic w Krakowie. Ciągnie się od mostu Wandy, przez skrzyżowanie z Botewa i Śliwiaka, Rybitwy aż na Złocień i do Bieżanowskiej. To droga, która musi sporo znieść, szczególnie ruch samochodów ciężarowych z pobliskich firm i placu targowego. Często jest w remoncie, ale jej stan przez ostatnie lata się poprawił. Teraz prywatny inwestor chce ją rozbudować przez dodanie chodnika.

📢 Proszowice. Akademia Piłkarska Proszowianka najlepsza w turnieju siedmiolatków Zwycięstwem gospodarzy, Akademii Piłkarskiej Proszowianka, zakończyły się dwudniowe mistrzostwa Małopolski U8, czyli drużyn złożonych z zawodników urodzonych w roku 2016 i młodszych. Drugie miejsce zajął ukraiński Lider Czerwonograd, trzecie Szkoła Futbolu Staniątki. Startowało 18 zespołów. 📢 Paznokcie french na LATO 2023: kolorowy, ombre, różowy, czarny, a może z brokatem? Dużo wzorów french manicure migdałki i kwadratowe 28.08 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach.

📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 28.08.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się! 📢 Kraków. Komunikacja mocno sparaliżowana. Awaria. Tramwaje nie jadą Wielicką Ul. Wielicka, między Cm. Podgórskim a Dworcową, uszkodzenie sieci trakcyjnej, tramwaje kierowane objazdem w obu kierunkach - linie 3 i 24 od Kabla przez Estakadę, Klimeckiego i ul. Grzegórzecką, linie 6 i 13 od rozjazdu Limanowskiego/Na Zjeździe przez Starowiślną, Grzegórzecka, Klimeckiego - 6 do Małego Płaszowa - 13 Estakadą do N.Bieżanowa . Komunikacja zastępcza autobusowa na odc. Kabel - Starowiślna.

📢 Żniwa - czas snopków i ciężkiej pracy. Tak to kiedyś wyglądało Widok snopków na polach stał się dla jednych wspomnieniem, dla innych przeszłością, znaną jedynie ze starych zdjęć. Czas żniw oznaczał dla ludzi na wsi pełną gotowość i ciężką pracę. Pomagały całe rodziny i sąsiedzi sobie nawzajem. Teraz przyjeżdża kombajn i w kilka dni jest po wszystkim: zboże w silosie, słoma zbalowana i zebrana. Kiedyś było inaczej. Zobaczcie sami... 📢 Takie było nasze miasto, tacy byliśmy. Kraków w latach 90. XX wieku: 25 niezwykłych zdjęć Kraków z lat 90. był miastem zupełnie innym niż obecnie. Nie było galerii handlowych, biurowców, wielu osiedli, a okolice Dworca Głównego były miejscem malowniczym, ale i trochę strasznym. Po mieście jeździło niewiele aut. Zapraszamy w podróż w czasie do Krakowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Horoskop dzienny na 31 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 31 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Zakazany owoc odc. 290. Zmuszenie do ślubu. Streszczenie odcinka [29.08.23] Zdrowie Hasana Ali się pogarsza. Mężczyzna czuje się coraz gorzej. Co mu dolega? Czy Yildiz rzeczywiście jest w ciąży? Przeczytaj streszczenie 290. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Zakazany owoc odc. 289. Kolejna ciąża Yildiz. Streszczenie odcinka [28.08.23] Okazuje się, że Zeynep ma sławną koleżankę, która postanowiła ją odwiedzić. Czym się zajmuje? Kto zwróci na nią swoją uwagę? Przeczytaj poniższe streszczenie 289. odcinka "Zakazanego owocu". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 28.08.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych! 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 28.08.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Krótkie fryzury damskie na lato 2023. Bob, pixie cut, baby bang, lob. Te fryzury odmładzają 28.08.2023 Bob, pixie cut, baby bang czylob, to propozycje krótkich fryzur, które doskonale sprawdzą się na lato. Lekkie, proste a jednocześnie eleganckie i efektowne. Krótkie fryzury zdecydowanie dodają charakteru, pozwalają się wyróżnić, ale też odmładzają. Jeśli planujesz ostre cięcie, ale nie wiesz na co się zdecydować, to sprawdź nasze propozycje. Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

📢 Długie włosy. Idealne fryzury na lato. Modne i wygodne. Propozycje upięć długich włosów 28.08.2023 Jaką fryzuję na lato dla długich włosów wybrać. Włosomaniaczki, szczególnie te, których włosy są długie dobrze wiedzą, że lato i wysokie temperatury mogą przyprawić o zawrót głowy. Szybkie, łatwe, a zarazem efektowne upięcia to coś, czego potrzebują wszystkie posiadaczki długich włosów. Dlatego przedstawiamy propozycje długich fryzur na lato, które doskonale sprawdzą się w upalne dni, a dodatkowo dodadzą uroku.

📢 Najlepsze suchary internetu! Te czerstwe żarty poprawią Ci humor. Te kawały są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić! 28. Szukasz najlepszych sucharów? Oto one! Wybraliśmy najśmieszniejsze suchary z polskiego internetu. Zanim zaczniesz przeglądać żarty, przygotuj sobie coś do picia. Niektóre są tak suche, że będziesz potrzebował wody, aby je przepić :D I to już był pierwszy suchar, na dobry początek. Czytając wybrane przez nas czerstwe kawały nie będziesz mógł powstrzymać śmiechu. Nadają się idealnie na poprawę humoru. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Każde kolejne zdjęcie, to kolejny suchar. Zaczynajmy zabawę! 📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 28.08.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Koniec wakacji bliski. Remonty i zmiany w ruchu oraz komunikacji miejskiej nadchodzą Naiwny ten, który myśli, że z końcem wakacji kończą się "wakacyjne" remonty i utrudnienia. Drogowcy w wakacje Kraków owszem rozkopują, a urzędnicy tną linię w komunikacji, ale z 1 września wszystko nie wraca do normy. Remontów nawet przybędzie, a w komunikacji czeka nas sporo zmian. Zobaczcie. 📢 Na dniach ma się odbyć pierwszy przejazd tramwajową trasą do Górki Narodowej. Tymczasem my zapraszamy na pierwszy lot Już w tym tygodniu odbędzie się pierwszy przejazd tramwajowy trasą do Górki Narodowej. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to już na początku września, zgodnie z obietnicą władz miasta mieszkańcy Krakowa będą mogli z niej korzystać. My już dziś postanowiliśmy sprawdzić trasę z perspektywy lotu ptaka. Zobaczcie film z lotu nad linią tramwajową!

📢 Renowacja korony z wieży wyższej bazyliki Mariackiej została zakończona! Odnowiony zabytek wraca na swoje miejsce! Złocona Korona Królewska wraca na iglicę wieży wyższej bazyliki Mariackiej. Jeżeli pogoda dopisze, jeszcze w poniedziałek, 28 sierpnia rozpocznie się wciąganie jej ośmiu elementów na wieżę hejnałową. Na swoje miejsce, czyli na szczyt wieży wróci również kula, w której zostanie umieszczona kolejna kapsuła czasu. - Tutaj w Krakowie, nie tylko wiersze są najlepsze i złote nuty spadają na rynek, ale ołtarz mariacki i Korona Królewska na hejnalicy mariackiej, ciągle przypominają słowa: „Matka Boża wielkie rzeczy dla Polaków zamierza” - mówi ks. infułat Dariusz Raś. 📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 28.08.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 Sylwia Peretti - tak mieszka. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji. 📢 Ślub Darka i Joli z "Sanatorium Miłości" w Sikorowie pod Inowrocławiem. Oto zdjęcia z uroczystości Dariusz Kosiec z Norwegii i Jolanta Kowal z Inowrocławia są już po ślubie! Mamy zdjęcia z uroczystości, która miała miejsce w "Jaśminowym Gaju" pod Inowrocławiem. 📢 Kuchnie w czasach PRL. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety?

📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Arką Gdynia Pewne, wysokie zwycięstwo z Arką Gdynia, którą Wisła Kraków pokonała 5:1, pokazało, że w zespole „Białej Gwiazdy” są jednak duże możliwości. Czy to jest mecz przełomowy, który pozwoli drużynie Radosława Sobolewskiego złapać właściwy rytm? Pokażą to następne spotkania, ale trochę elementów, które zaobserwowaliśmy w niedzielę, pokazuje, że można na przyszłość drużyny z ul. Reymonta patrzeć z nieco większym optymizmem. I m.in. o tym piszemy we wnioskach po meczu Wisły z Arką.

📢 Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz z Arką Gdynia Wisła Kraków rozegrała najlepszy mecz w tym sezonie i wysoko pokonała Arkę Gdynia, bo aż 5:1. Oceny za to spotkanie wiślaków muszą być zatem wysokie. 📢 Tak mieszka Julia Wieniawa. Zaglądamy do domu gwiazdy. Zobacz, jak się urządziła Julia Wieniawa w apartamencie za 2 miliony złotych Julia Wieniawa kocha luksus i przestrzeń. Aktorka i piosenkarka mieszka w komfortowym dwupoziomowym apartamencie na zielonym Żoliborzu. W aranżacji komfortowej nieruchomości gwiazdy pojawia się mnóstwo designerskich rozwiązań w brazylijskim stylu. Zaglądamy do warszawskiego apartamentu Julii Wieniawy i sprawdzamy, w jakich wnętrzach żyje na co dzień gwiazda „Tańca z gwiazdami”.

📢 Pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella w Małopolsce. Kobieta w stanie ciężkim przetransportowana została do szpitala W Małopolsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella, co potwierdził PAP w niedzielę wojewoda Łukasz Kmita. Pacjentka jest podopieczną ośrodka opieki. W stanie ciężkim została przetransportowana do jednego ze szpitali w województwie. 📢 Kraków. Uroczyste pożegnanie Dyrektora Teatru Groteska. Wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki Dobiega końca 25-letnia kadencja Dyrektora Teatru Groteska Adolfa Weltschka. Z tej okazji w Teatrze Groteska odbyło się wyjątkowe, wydarzenie. Podczas "Wieczoru sentymentalnego" na deskach teatru pojawiło się wielu znamienitych gości, którzy swoją obecnością uświetnili czas wspomnień. 📢 43. rocznica Porozumień Sierpniowych i Solidarności w Krakowie. Uroczystości odbyły się w Nowej Hucie Dziś, 27 sierpnia, o godz. 16.30 złożone zostały kwiaty pod Pomnikiem Solidarności na placu Centralnym. O godz. 17 w Nowohuckim Centrum Kultury odbyły się uroczystość wręczenia Medali „Dziękujemy za wolność”. Na zakończenie odbyło się spotkanie „Ludzi Solidarności”, które pozwoliło przywołać wspomnienia i refleksje.

📢 Proszowice. Jeżeli to koniec wakacji to jedziemy do Racławic Wakacyjna tradycja została podtrzymana. Mimo niepokojących prognoz pogody na niedzielne popołudnie, z proszowickiego Rynku wyruszyli w niedzielę w trasę uczestnicy 18. wycieczki rowerowej z Proszowic do Racławic pod egidą Towarzystwa Turystyki Regionalnej. Z dystansem liczącym około 21 kilometrów postanowiło się zmierzyć ponad 30 osób. 📢 III liga. Wieczysta Kraków znów przegrała. Avia Świdnik okazała się lepsza W meczu 5. kolejki w grupie IV piłkarskiej III ligi Wieczysta Kraków przegrała na wyjeździe z Avią Świdnik 1:3. Spotkanie odbyło się w niedzielę, 27 sierpnia. To druga porażka w sezonie ekipy spod Wawelu. 📢 „Piknik rodzinny 800 plus” w Laskowej. Dużo atrakcji dla najmłodszych, gry zabawy, degustacja potraw Piknik „Rodzina 800+”w niedzielę zawitał do Laskowej w powiecie Limanowskim. To element kampanii informacyjnej dotyczącej zmian w programie „Rodzina 500+”, który od stycznia 2024 przekształci się w „Rodzina 800+”

📢 Poważny wypadek na Rybitwach w Krakowie. Są ranni Skrzyżowanie ulic Tadeusza Śliwiaka z Trakt Papieski - zderzenie dwóch samochodów. Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują służby. Występują utrudnienia w ruchu. 📢 Krakowskie dożynki miejskie w Toniach. Tradycja, kultura i dużo dobrej zabawy Warsztaty bukietowe, kolorowy korowód, zajęcia plastyczne, pokazy strażackie, policyjne i wojskowe czy prezentacja monografii „Tonie – historia, ludzie, kultura” - to wszystko czekało na uczestników dożynek w krakowskich Toniach. 📢 Kraków. Tragiczna niedziela. W Przylasku Rusieckim utonął 55-letni mężczyzna, a na Zakrzówku zginął 37-latek Do pierwszego zdarzenia doszło na Przylasku Rusieckim. Pod taflą wody zniknął 55-letni mężczyzna. Pomimo reanimacji mężczyzna zmarl. Do kolejnego utonięcia doszło na krakowskim Zakrzówku - utonął 37-latek. Po 30 minutowych poszukiwaniach płetwonurkowie natrafili na ciało mężczyzny. Załoga pogotowia ratunkowego stwierdziła zgon. Od początku sezonu letniego w Małopolsce utonęło już 16 osób.

📢 Syn słynnego śpiewaka operowego Matteo Bocelli zaśpiewał na krakowskim Rynku Głównym To była prawdziwa niespodzianka dla fanów. W niedzielę po południu Matteo Bocelli zaśpiewał na krakowskim Rynku Głównym. W sobotę młody śpiewak był gościem specjalnym swego ojca Andrei Bocelliego podczas jego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Te balkony to HIT! Tak Janusz z Grażyną "ozdabiają" osiedla. Oto najśmieszniejsze memy balkonowych Januszy. W te pomysły nie uwierzysz 27.08 Trwają wakacje, więc chętnie korzystamy z balkonów. Ale to, do czego są zdolni balkonowi Janusze na całym świecie przechodzi ludzkie pojęcie. Niektóre zachowania irytują, niektóre śmieszą, ale wszystkie zaskakują, o czym przekonacie się oglądając zdjęcia. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze memy. Janusze na balkonie to HIT! 📢 Ludowe święto plonów przyciągnęło do krakowskiej Wolicy tłumy mieszkańców. Wieńce dożynkowe zachwycały Swojskie wyroby, wesołe miasteczko oraz animacje dla dzieci - m.in. z takich atrakcji mogli skorzystać uczestnicy dożynek miejskich w Wolicy. Najważniejszym elementem wydarzenia był Przegląd Wieńców Dożynkowych, gdzie zgromadzone 15 unikalnych wieńców, ozdobionych ręcznie zebranymi plonami zbóż, stanowiło wyraz wdzięczności za obfite żniwa. Wieńce, wytworzone ze słomy, kłosów, świeżych kwiatów, owoców i wstążek, posiadają różnorodne kształty i symbolikę, odzwierciedlając lokalne tradycje i konteksty. To także okazja do pielęgnowania i przekazywania ducha polskich obrzędów.

📢 Gratka dla miłośników polskiego lotnictwa. Można było zwiedzać wnętrza samolotu i śmigłowca, którym latał papież Oglądanie samolotów, seanse filmowe, koncerty orkiestr dętych - m.in takie atrakcje czekały na uczestników święta w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Muzeum przygotowało bogaty program, który ucieszył zarówno miłośników lotnictwa, jak i tych, którzy po prostu chcieliby zobaczyć coś nowego. Zobaczcie fotorelację! 📢 Imprezownia i lunapark pod Hotelem Forum rozrasta się. To już potężny kompleks rozrywkowy Najpierw powstało Forum Przestrzennie i okazało się hitem imprezowym. Później w dalszej części dawnego hotelu Forum powstała Hala Forum, kolejna knajpa. Teraz jest i trzecie miejsce do piwkowania, po lewej stronie hotelu, patrząc od strony Wisły. To drewniana konstrukcja, podobnie jak płotek, który wygrodził ogródek dla gości tuż przy alejce bulwarów wiślanych. A z drugiej strony hotelu Forum, w kierunku mostu Grunwaldzkiego mamy... wesołe miasteczko i balon widokowy. A planowana jest nowa plaża z kawiarnią poniżej. To miejsce zmienia się cały czas i zmieni jeszcze.

📢 Anna Król z Rytra i Zbyszek Zamróz poznali się w "Sanatorium miłości". Zakochani przygotowują się do ślubu. Dali szansę miłości Anna Król z Rytra wzięła udział w trzecim sezonie programu "Sanatorium miłości". Tam poznała Zbigniewa Zamroza. Choć początkowo mogło się wydawać, że między bohaterami reality show nie zaiskrzyło, to jednak parę połączyła miłość. Choć ona z gór, a on znad morza kilometry, które ich dzielą pozwoliły im stworzyć trwałą relację. Zakochani przygotowują się do ślubu, a ich zaręczyny odbyły się na oczach milionów widzów. 📢 Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów! Zobacz najśmieszniejsze wpadki polskiego internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Tłum miłośników muzyki na Gali Operetkowej w Nowej Hucie. Romantyczny i roztańczony świat zachwycił widzów Utwory Straussa czy Kálmána, wspaniała orkiestra, porywający i uzdolnieni soliści – najpiękniejsze arie zabrzmiały ponownie dla mieszkańców Nowej Huty. Podróż przez romantyczny i roztańczony świat operetki i operetki odbyła się 26 sierpnia o godz. 19 przed Nowohuckim Centrum Kultury. To był wyjątkowy dzień dla wszystkich melomanów. 📢 Koszyce. Zbierali pieniądze na operacje chorej dwunastolatki W sobotę na boisku Szreniawy w Koszycach przez kilka godzin trwał festyn, którego celem była zbiórka środków na leczenie dwunastoletniej Ani Gajówki. Dziewczynka zmaga się z guzem żuchwy i wkrótce przejdzie ciężką operację. 📢 Zakazany owoc odc. 291. Szybki rozwód. Streszczenie odcinka [30.08.23] Hasan Ali chce jak najszybciej rozejść się z Ender. Tymczasem Zehra chce, aby Mert się nią zainteresował. Co zrobi w tym celu? Już teraz przeczytaj streszczenie 291. odcinka "Zakazanego owocu".

📢 Natalia Kaczmarek prywatnie. Tak na co dzień żyje i mieszka piękna i szczęśliwa gwiazda polskich biegów! ZDJĘCIA [27.08.2023] Natalia Kaczmarek jest na ustach całej Polski. Właśnie została wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. To pierwszy polski medal w biegu na tym dystansie pań w 40-letniej historii mistrzostw świata w lekkoatletyce! Na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu pozazawodowym. Niedawno zaręczyła się z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Tak żyje i mieszka piękna Natalia Kaczmarek. Zobaczcie prywatne zdjęcia! 📢 Potężna nawałnica nad regionem tarnowskim. Setki interwencji straży pożarnej. Są powalone drzewa, zerwane dachy i uszkodzone samochody W sobotę (26 sierpnia) po południu przez cały region tarnowski przetoczyła się ogromna nawałnica, która wyrządziła wiele szkód. Strażacy z Tarnowa i powiatu tarnowskiego mają już kilkaset zgłoszeń od mieszkańców. Trudna sytuacja jest także w powiatach brzeskich i bocheńskim.

📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [26.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 MŚ Budapeszt 2023: wyniki finałów, wszyscy medaliści, klasyfikacja medalowa lekkoatletycznych mistrzostw świata MŚ 2023 w lekkiej atletyce w Budapeszcie zaplanowano na 9 dni (19-27 sierpnia 2023), zawodnicy dzisiaj będą walczyć o kolejne medal. Tutaj znajdziesz w przejrzystej formie wszystkich medalistów (wyniki finałów), jest też klasyfikacja medalowa MŚ po każdym dniu.

📢 Miasta rozwodników. W tych małopolskich miejscowościach małżeństwa rozpadają się najczęściej 25.08.2023 W ostatnich latach rozpada się w Polsce ponad 200 tys. małżeństw rocznie, w tym około 30 procent w wyniku rozwodu, a pozostałe prawie 70 procent w wyniku śmierci współmałżonka. Przeanalizowaliśmy dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące rozwodów na tysiąc mieszkańców w małopolskich miejscowościach. Zobaczcie, gdzie w naszym regionie małżeństwa najczęściej się rozpadają. 📢 Uważaj na te ubrania z lumpeksu. Zakup ich może być szkodliwy dla zdrowia oraz jest niehigieniczny! Oto lista zakazanych ciuchów W lumpeksach można znaleźć mnóstwo ciekawych, oryginalnych i markowych ubrań. Ich popularność jest naprawdę duża, co wynika także ze stosunkowo niskich cen. Second-handy oferują również wiele innych produktów, takich jak pościel, materace czy zabawki. Ale czy warto skusić się na taki zakup, bo jest tani? Sprawdzamy.

📢 Gmina Miechów. Dyrektorzy szkół i przedszkoli na pięć lat. Jedna zmiana Po przeprowadzonych konkursach burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski powierzył czterem osobom stanowiska dyrektorów placówek oświatowych na pięcioletnią kadencję. Tylko w jednym przypadku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. 📢 Powiat proszowicki. Podpowiadamy jak spędzić ostatni wakacyjny weekend Wprawdzie rok szkolny rozpocznie się dopiero 4 września, ale ostatni prawdziwie wakacyjny weekend czeka nas już teraz. Zdają sobie z tego sprawę organizatorzy lokalnych atrakcji, którzy przygotowali dla mieszkańców kilka propozycji. O szczegółach piszemy poniżej. 📢 Gmina Proszowice. Senepid zaleca gotowanie wody odbiorcom z trzech miejscowości Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Proszowicach wydała komunikat o warunkowej przydatności do spożycia wody z wodociągu zaopatrującego wsie Jakubowice, Żębocin i Więckowice. Powodem jest stwierdzenie pobranych próbkach wody bakterii z grupy coli.

📢 Jaksice. Święto rolników z gminy Miechów. Przybyło 17 delegacji z wieńcami Po dwunastu latach sołectwo Jaksice ponownie gościło rolników na dożynkach gminy Miechów. Zanim jednak ci stawili się na miejscowym boisku, wzięli udział w mszy odprawionej w kościele w sąsiednich Przesławicach. Następnie, mimo lejącego się z nieba żaru, siedemnaście wiejskich delegacji i zaproszeni goście przeszli barwnym korowodem na miejsce święta plonów. 📢 MŚ 2023 w lekkoatletyce. Oto piękne reprezentantki Polski na mistrzostwa świata w Budapeszcie. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Budapeszcie rozgrywane są w sierpniu 2023 r. W reprezentacji na tę imprezę Polski znalazły się 34 zawodniczki. Zobacz, kogo będzie można oglądać w akcji. Nasze lekkoatletki prezentują na Instagramie swoje wysportowane ciała. 📢 ME siatkarek 2023. Poznaj skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy [ZDJĘCIA] Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet rozpoczęły się 15 sierpnia. W gronie 32 drużyn jest też oczywiście reprezentacja Polski, która ma walczyć o medale. Na ME rozgrywane w czterech krajach powołanych zostało 14 zawodniczek. Poznaj nasze siatkarki, w galerii zdjęci z Instagrama.

📢 Solcza. Rolnicy z gminy Pałecznica świętowali dożynki obok nowego domu ludowego Położona na obrzeżach województwa małopolskiego mała wieś Solcza gościła w tym roku rolników z gminy Pałecznica na dorocznych dożynkach. Wybór wsi-gospodarza święta plonów nie był przypadkowy. Mieszkańcy Solczy doczekali się bowiem w tym roku swojego domu ludowego, którego bardzo im brakowało. 📢 Meble za darmo. Sofy, szafki, biurka, meblościanki i ławy do oddania za darmo w Krakowie. Tak urządzisz mieszkanie nic nie płacąc Meble używane do oddania za darmo w Krakowie i okolicach znajdziemy na portalach ogłoszeniowych. W internecie pełno jest ogłoszeń osób, które chętnie oddadzą za darmo używane przedmioty. Wśród nich znajdują się m.in. sofy, meblościanki, biurka, krzesła, kanapy, komody i ławy. Oto ogłoszenia z portalu OLX, które znaleźliśmy 2 sierpnia 2023 r.

