Przegląd prasy 3.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 3.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [3.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację [3.03.2024] Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [3.03.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

Prasówka 3.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Puszcza Niepołomice ma w Proszowicach wyjątkowego kibica. Mecz jest odskocznią od trudnej codzienności Gdy w ostatnią niedzielę kapitan Puszczy Niepołomice Jakub Serafin wyprowadzał swoją drużynę na mecz ekstraklasy z Zagłębiem Lubin, nie szedł sam. Towarzyszył mu chłopiec ubrany w czapkę i szalik w klubowych barwach. Poruszał się z pewnym trudem i wyglądał na bardzo przejętego. W końcu niecodziennie można wyjść na boisko z kapitanem swojej ukochanej drużyny.

📢 Dużo kibiców na sobotnich meczach Pucharu Polski siatkarzy 2024 w Krakowie. Świetna atmosfera w Tauron Arenie. Zobacz zdjęcia Finał Puchar Polski siatkarzy 2024, który odbywa się w Krakowie, cieszy się dużym zainteresowaniem. Podczas sobotnich spotkań półfinałowych w Tauron Arenie (2 marca) każda z czterech drużyn (były mecze: Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin, Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie) mogła liczyć na gorący doping swoich kibiców. Zobaczcie, co działo się na trybunach Tauron Areny Kraków, znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie z awansem do finału Pucharu Polski 2024 w Krakowie. W półfinale pokonali Projekt Warszawa W drugim półfinale turnieju finałowego Tauron Pucharu Polski siatkarzy 2024 w Krakowie Aluron CMC Warta Zawiercie wygrał w sobotę (2 marca) 3:0 z Projektem Warszawa. Ekipa ze Śląska awansowała do niedzielnego finału, w którym zmierzy się z Jastrzębskim Węglem. Zobaczcie relację i zdjęcia ze spotkania rozegranego w Tauron Arenie Kraków.

📢 Zwrot podatku 2024. Tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku [3.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów. 📢 Brutalna napaść pod bankomatem na kobietę w Krakowie. Sprawca zatrzymany Nagranie z monitoringu z placówki bankomatowej przy ul. Kijowskiej w Krakowie obiegło 22 lutego cały internet. Widać na niej jak młody mężczyzna atakuje kobietę czekającą w kolejce do bankomatu. Szarpie ją i powala na ziemię. Policjanci z komisariatu IV policji w Krakowie prowadzili śledztwo w tej sprawie i odnieśli sukces. Sprawca napadu został zatrzymany

📢 Wieczysta w Skawinie. "Jaśki gang". Taka powinna być atmosfera na meczach! Zdjęcia Wieczysta Kraków wiosenną część sezonu 2023/2024 rozpoczęła meczem w Skawinie, na stadionie będącym bazą Wiślan oraz klubu Milenium. Obiekt przy ulicy Torowej wypełnił się kibicami. Była spora strefa gastro, dla VIP-ów zadaszono część trybuny, wiele - a może nawet większość - osób oglądało mecz stojąc, bo trybuna okazała się zdecydowanie za ciasna. 📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Dzisiaj konkurs drużynowy Pucharu Świata w Lahti wygrała Norwegia. Polska na 4. miejscu Skoki dzisiaj w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Lahti dały Polakom dobre, czwarte miejsce. Wyniki mogą być nieco mylące, bo strata do podium naszej ekipy była - i to przez większość zawodów - znaczna. Zmagania przyniosły pewną niespodziankę, bo faworyzowani Austriacy musieli zadowolić się 2. miejsce, wyraźnie przegrali z Norwegią.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 2.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Siatkówka. Jastrzębski Węgiel pierwszym finalistą Pucharu Polski 2024 w Krakowie. W półfinale wygrał z Bogdanką LUK Lublin W pierwszym półfinale turnieju finałowego Pucharu Polski siatkarzy 2024, który odbywa się w Tauron Arenie Kraków Jastrzębski Węgiel w sobotę (2 marca 2024) pewnie pokonał Bogdankę LUK Lublin. Rywala poznał później, po drugim półfinale - zagra z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Impreza przyciągnęła do hali na Czyżynach mnóstwo kibiców.

📢 Pokaz mody w Galerii Kazimierz. Co wspólnego ma moda z nowymi technologiami? Sobotnie popołudnie w Galerii Kazimierz upłynęło krakowianom, którzy przyszli tam na zakupy w modowej atmosferze. Ci, którzy postanowili uzupełnić szafę o nowe trendy, mogli podpatrzeć to i owo na wybiegu, gdzie prezentowały swoje kolekcje projektantki z Krakowskich Szkół Artystycznych. 📢 Mieszkańcy zdecydowali, jak zmienią się dzielnice Bieżanów-Prokocim i Podgórze Rozwiązanie problemu odoru, rozwój komunikacji miejskiej i integracja z komunikacją aglomeracyjną, dbałość o infrastrukturę drogową czy tworzenie nowych urządzonych terenów zielonych to zdaniem mieszkańców najbardziej potrzebne działania dzielnic Bieżanów-Prokocim i Podgórze. To wnioski z konsultacji społecznych, jakie odbyły się w ubiegłym roku. 📢 Finał Pucharu Polski siatkarzy 2024: wyniki i terminarz turnieju siatkówki w Tauron Arenie Kraków Zdobywcę Pucharu Polski siatkarzy w 2024 roku poznamy po finałowym turnieju w Krakowie, sprawdź wyniki i terminarz. W Tauron Arenie przez dwa dni (2-3 marca) walczyć będą cztery najlepsze drużyny tych rozgrywek. Na sobotę zaplanowano spotkania półfinałowe, a wielki finał siatkarskiego PP odbędzie się w niedzielę.

📢 Znany standuper i była wiceprezydent kandydatami Stanisława Mazura do rady miasta Kampania przed wyborami samorządowymi nabiera tempa. W sobotni poranek Stanisław Mazur zaprezentował swoich kandydatów i kandydatki do rady miasta. Na liście rektora Uniwersytetu Ekonomicznego znane w mieście nazwiska, wśród nich stenduper Adam Grzanka i byłą wiceprezydent miasta ds. kultury Magdalena Sroka. 📢 Kibice na meczu Garbarnia Kraków - Wisłoka Dębica w III lidze piłkarskiej. Znajdźcie się na zdjęciach Wiosenną część sezonu w grupie IV trzeciej ligi piłkarskiej w sezonie 2023-2024 zawodnicy Garbarni Kraków rozpoczęli domowym spotkaniem z Wisłoką Dębica. W meczu rozegranym w sobotę, 2 marca 2024 roku obie drużyny mogły liczyć na doping z trybun swoich kibiców. Byliście na tym spotkaniu? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Wieczysta Kraków wiosnę zaczęła zwycięstwem. I wjeżdża na autostradę do II ligi Wieczysta Kraków na początek wiosennej części rozgrywek odniosła zwycięstwo. Doliczając te jesienne - już siódme z rzędu. Wiślanie - Wieczysta 0:1 w meczu 19. kolejki III ligi (gr. IV), rozegranym w sobotę 2 marca w Skawinie. Ekipa trenera Sławomira Peszki umocniła się na prowadzeniu w tabeli, ma już sześć punktów punktów przewagi nad wiceliderem, Avią Świdnik.

📢 Garbarnia Kraków - Wisłoka Dębica. Sześć goli i niesamowity przebieg meczu w III lidze na inaugurację wiosny 2024 W meczu 19. kolejki w grupie IV piłkarskiej III ligi, rozegranym w sobotę 2 marca 2024 r., Garbarnia Kraków zremisowała z Wisłoką Dębica 3:3. To było pierwsze spotkanie w wiosennej części sezonu. Oto relacja i zdjęcia. 📢 Modowy gigant pod ostrzałem ekologów. Protest pod krakowskim butikiem MaxMara "Zwierzęta potrzebują naszej wytrwałości w walce o ich wyzwolenie. Bez naszej determinacji i wspólnego działania wyzwolenie zwierząt nie nastąpi nigdy" - mówią ekologiczni aktywiści, którzy w sobotę, 2 marca, protestowali pod butikiem modowej marki MaxMara, jednej z ostatnich marek modowych, która handluje naturalnymi futrami pozyskiwanymi ze zwierząt hodowanych na fermach futrzarskich. 📢 Kolejna odsłona lubianego przez krakowian Kiermashu i targów vintage Kogel Mogel potrwa do niedzieli. Tłumy krakowian odwiedzają wystawy Targi mody i designu, ale też okazja, by zjeść coś smacznego lub uzupełnić domową spiżarnię o zdrowe produkty - wiosenna odsłona Kiermashu 2 i 3 marca w Starej Zajezdni by DeSilva, przy ul. Św. Wawrzyńca 12 Kraków od godz. 11.00 do 18.00. Kiermashowi towarzyszą Targi Vintage Kogel Mogel. Wstęp wolny.

📢 Protest na Rynku Głównym. Aktywiści chcą całkowitego wycofania dorożek konnych z Krakowa W sobotę, 2 marca, samo południe na płycie Rynku Głównego odbył się protest w obronie koni wykorzystywanych do pracy w przemyśle dorożkarskim. Protestujący chcą całkowitego wycofania dorożek konnych z miasta. "Połóżmy kres tej okrutnej i żenującej rozrywce, która odbija się piętnem cierpienia koni, a ulice miasta wysławionego jako królewskie pełne są potu i krwi tych cierpiących istot" - apelują aktywiści prozwierzęcy. W szeregu z protestującymi stanęli znani krakowianie: kandydat na prezydenta miasta Łukasz Gibała, Marcin Urbaniak etyk, działacz społeczny oraz Joanna Hańderek wykładowczyni, publicystka, działaczka społeczna i polityczna. Pojawiło się również kilku zwolenników tradycji dorożkarskich na czele z Adamem Hareńczykiem kandydującym na prezydencki fotel miasta. 📢 Kraków. Najdroższe i najtańsze mieszkania. Ranking dzielnic 2024. Różnica w cenie może zaskoczyć! Nietrudno zgadnąć, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Jak podaje Portal sonarhome.pl cena za 1 metr kwadratowy mieszkania wynosi tutaj 17026 zł, co stanowi kwotę o 3503 zł wyższą od średniej ceny w mieście ogółem. W najtańszej dzielnicy Krakowa możemy kupić mieszkanie tańsze nawet o blisko 6 tys. złotych za metr kwadratowy. Gdzie można kupić najtańsze, a gdzie najdroższe mieszkanie w Krakowie w 2024 roku? Sprawdźcie raport cenowy!

📢 TOP 15 miejsc na marcowy wypad bez tłumów. Te miejsca w Małopolsce zwiedzisz bez turystów wokół. Propozycje na wiosenny spacer Rezygnacja z urlopu w takich miejscach w Małopolsce jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn przez tłumy turystów to znany powód. Co prawda zimowy sezon dobiega końca, ale za to wiosenna pogoda zachęca do spacerów i pieszych wycieczek. Gdzie zatem udać się, aby ominąć tłumy turystów? Oto TOP 15 naszych propozycji. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie wybrać się na wycieczkę w marcu.

📢 Szukasz mieszkania? Musisz mieć mocne nerwy! Przerażające lokale do wynajęcia Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę...

📢 Dziedzictwo odc. 228. Życie Yamana w niebezpieczeństwie. Grożą mu seryjni mordercy. Streszczenie odcinka [04.03.24] Zuhal jest przerażona, gdy okazuje się, że mordercy czyhają także na Yamana. A kogo zaatakuje Ali? Przeczytaj streszczenie 228. odcinka "Dziedzictwa".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 328. Cayetana trafia do szpitala. Do jej domu wchodzą złodzieje. Streszczenie odcinka [12.03.2024] Leandro ma żal do matki, a Maximiliano zostaje napadnięty przez bandytów. Co jeszcze się wydarzy? Dlaczego Cayetana trafi do szpitala? Już teraz przeczytaj streszczenie 328. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 327. Cayetana myśli o samobójstwie. Streszczenie odcinka [11.03.2024] Cayetana ma dość - postanawia popełnić samobójstwo. Fabiana zaś jest rozżalona i chce wyjechać. A kto dostanie anonim z pogróżkami? Przeczytaj streszczenie 327. odcinka "Akacjowej 38" już teraz.

📢 AKACJOWA 38 odcinek 325. Fabiana jest matką Cayetany. Streszczenie odcinka [08.03.2024] Na jaw wychodzi, kto tak naprawdę jest matką Cayetany. Czy ta będzie w stanie zaakceptować ten fakt? Jak wygląda sytuacja między inspektorem Mauro a Teresą? Przeczytaj poniższe streszczenie 325. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 324. Tajemnicza przeszłość Cayetany. Streszczenie odcinka [07.03.2024] Cayetana dostaje dziwne sprawozdanie lekarskie. Okazuje się, że w przeszłości miała operację. O co dokładnie chodzi? Z jakiego powodu wzruszy Rosina się? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 324. odcinka "Akacjowej 38". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 323. Służące zostają zwolnione. Streszczenie odcinka [06.03.2024] Tak jak zostało powiedziane, służące tracą swoją pracę. Nie wiedzą, co teraz począć. Czy Leonor postanowi coś zrobić z tym faktem? Już teraz przeczytaj streszczenie 323. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 322. Mauro szantażuje szefa. Streszczenie odcinka [05.03.2024] Mauro, mimo bycia policjantem, postanawia zaszantażować swojego szefa. Co będzie chciał w ten sposób uzyskać? Z kim zaprzyjaźni się Teresa? Już teraz przeczytaj streszczenie 322. odcinka "Akacjowej 38".

📢 AKACJOWA 38 odcinek 320. Awantura po publikacji powieści. Leonor może mieć kłopoty. Streszczenie odcinka [02.03.2024] W gazecie pojawia się artykuł na temat powieści Leonor. Mieszkańcy Akacjowej są wzburzeni. Co wyjdzie na jaw? Kto będzie pocieszał Ramona? Przeczytaj streszczenie 320. odcinka "Akacjowej 38". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i wyjątkowe życzenia na urodziny dla najbliższych 2.03.2024 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Na Krupówkach już nie można nakręcić sobie filmiku? Na przeszkodzie stanął... misiek. Film zbulwersował internautów Przebieraniec z zakopiańskich Krupówek uniemożliwił dziewczynie nakręcenie filmiku na deptaku. Wszedł jej w kadr i zażądał zapłaty na nagrywanie. Sprawa zbulwersowała internautów i szybko rozeszła się w sieci. Na dole artykułu publikujmy film. 📢 Urocze przedwiośnie pod Krakowem. W parku i na błoniach w Skawinie pobudka po zimowym śnie. Pojawiają się już kwiaty. Zobacz jak pięknie. Kolory przedwiośnia, a nawet wiosny widać w Skawinie. Miasto pokazuje uroku natury na błoniach w starorzeczu Skawinki, nad pięknym stawem iw parku miejskim. Jeszcze przymglone poranki, mokre od rosy rośliny budzą się powoli. Zimę pożegnano w Skawinie promocyjnie, niezwykle ujętą w kadrach ostatnią zimową pełnią księżyca na tle ratuszowej wieży. A przedwiośnie prezentują zaczynając od mchów, wspaniałych kolorów roślin odbijających się w wodzie i pierwszych kwiatów na błoniach, wspaniałych krokusów w parku. Mamy zdjęcia, zobacz jak tu pięknie.

📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju i gwiazdy programu FOKUS TV z Plutycz i Ranczo Laszki W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko. 📢 Turystyka w Małopolsce - Przełęcz Chyszówki. Kawałek parkingu... zniknął. Działa knajpa, są stawy, domy letniskowe Jakiś czas temu turystów na przełęczy Chyszówki (formalnie przełęcz im. Rydza Śmigłego), leżącej na drodze na popularną Mogielicę, szokował wielki parking. Ostatnio mocno się pomniejszył, a w miejscu gdzie kiedyś stały auta pojawiła się trawa. Kawałek jednak ciągle jest dostępny dla kierowców, są szlabany, biletomat. W ostatnich latach przełęcz między górą Łopień a Mogielicą mocno się zmieniła. Na pustej polanie powstał kompleks letniskowy, stawy rybne, knajpa. Do zagospodarowania pozostaje ciągle niedokończona budowa pod lasem. To ciągle idealne miejsce na spacer, blisko Dobrej k. Limanowej.

📢 Halowe MŚ Glasgow 2024 w lekkoatletyce. Wyniki i program mistrzostw świata, starty Polaków dzisiaj Lekkoatletyka - wyniki HMŚ Glasgow 2024. Halowe Mistrzostwa Świata rozegrane zostaną od piątku do niedzieli 1-3 marca. W programie imprezy w Szkocji jest 26 konkurencji, w stawce są też reprezentanci Polski. Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje o Halowych MŚ w lekkiej atletyce: wyniki dzisiaj, terminarz dzień po dniu, starty Polaków. 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą a jaka jest prywatnie? Nie przejdziesz koło niej obojętnie Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma niestandardowy gust i styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor!

📢 Jak się nie wywrócis, to się nie naucys! Oto królowie i królowe stoków. Oto najzabawniejsze memy o narciarzach. Śmiech do łez gwarantowany! Narciarze na stoku to królowie życia. Stosują rewolucyjne mocowania nart, szusują w awangardowych strojach i za nic mają ograniczenia. Zresztą, wcale nie chodzi o zjeżdżanie na nartach, tylko o dobry lans! Szykują się do jazdy niczym pantera do skoku i to dosłownie. Czy strój w panterkę w tym pomoże? Zobacz najlepsze memy o narciarzach na zimowy sezon 2024. Śmiech do łez gwarantowany! 📢 Ratują żaby w Dolinie Będkowskiej. Budują płotki, przenoszą płazy przez drogę w bezpieczne rejony stawów Płazom ujdzie płazem - to hasło akcji ratowania żab i ropuch, ewentualnie zwierząt, które trzeba ochronić, żeby nie zginęły na drodze. Dlatego grupa pasjonatów w trosce o przyrodę przez kilka dni budowała płotki, żeby nie pozwolić płazom wejść na jezdnię. Organizują też akcje i dyżury przenoszenia wyłapanych przy płotkach żab za drogę w pobliże stawów. Akcji patronuje m.in. "Dziennik Polski".

📢 Remonty i korki w Krakowie. Tramwaje zniknęły z al. Pokoju, zmiany na al. 29 Listopada i wiele innych Fala nowych remontów w Krakowie i zmian w ruchu. Zaczyna się już w weekend 2-3 marca. Remont pętli na Dąbiu spowoduje, że ruch tramwajowy od ronda Grzegórzeckiego do Czyżyńskiego zostanie wyłączony. Nadchodzi również naprawa na rondzie Grzegórzeckim - na szczęście prace będą prowadzone nocą. Zmiany w ruchu dotkną również al. 29 Listopada - tu zakończono prace na skrzyżowaniu ze Żmujdzką, ale postępują roboty przy tworzeniu ścieżki rowerowej. Nowych remontów i zmian jest dużo więcej, a równocześnie toczy się budowa trasy tramwajowej do Mistrzejowic i przebudowa ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej.

📢 Krakowska mapa "Listy Schindlera". W tych miejscach Steven Spielberg kręcił swój słynny film Spielbergowi zależało, by większość zdjęć "Listy Schindlera" powstała w autentycznych miejscach, nie wszędzie jednak dało się zagrać, tak np. plac Zgody, na którym koncentrowano ludność żydowską przed wywózkami do obozów gra ulica Szeroka. Z okazji 30. rocznicy polskiej premiery słynnego filmu (2 marca w kinie Kijów) zapraszamy na spacer po Krakowie z "Listy Schindlera".

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 2.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Kraków. Kaskadowy apartamentowiec odsłania białe ściany. To kolos górujący przy Dworcu Głównym Widok z płyty Dworca Głównego przysłoniła potężna budowa ogromnego bloku. To tzw. kaskadowy apartamentowiec, który w najwyższym punkcie będzie miał 43 metry wysokości. Inwestycja wzbudza duże kontrowersje. Zgody budowlane zostały zdobyte zanim wszedł w życie plan miejscowy, który ograniczył zabudowę do 20 metrów. Budowa postępuje, jeszcze niedawno moloch był szary i zakryty rusztowaniami. Teraz odkrywa powoli swoje białe ściany. A nieopodal już szykuje się budowa kolejnej inwestycji na ruinach Twierdzy Kraków - bloków mieszkalnych i biurowców.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 2.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Oceniamy piłkarzy Cracovii za mecz z Wartą Poznań Z pewnością piłkarze Cracovii zagrali jeden z gorszych meczów w tym sezonie. Ich porażka 0:1 z Wartą Poznąń u siebie to spory zawód dla kibiców. Oceny dla piłkarzy Cracovii są zróżnicowane, bo różny był ich wkład w ten mecz. Zapraszamy do zaznajomienia się z notami, prezentujemy je w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Lanckorona na wyjątkowych archiwalnych zdjęciach. Nawet sprzed 100 lat! Czas zatrzymał się w miasteczku na wzgórzu? Zobacz W Narodowym Archiwum Cyfrowym zachowano archiwalne zdjęcia Lanckorony i okolic. Są naprawdę wyjątkowe. Zobaczcie też aktualne zdjęcia i filmik z tego urokliwego miasteczka. 📢 Klasyfikacja medalowa, wszyscy medaliści Halowych Mistrzostw Świata w lekkoatletyce 2024 w Glasgow, starty Polaków Kto wygrał w Halowych Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce? Kto stanął na podium? Jak poszło Polakom? Jak wygląda klasyfikacja medalowa? Tutaj znajdziesz wszystkie najważniejsze wyniki i statystyki z HMŚ w Glasgow, które zaplanowano na 1-3 marca 2024 r. 📢 Wybory 2024. Koniec pewnej epoki – burmistrz Niepołomic ogłosił, że nie będzie starał się o reelekcję To jedno z największych przedwyborczych zaskoczeń w regionie. Roman Ptak, burmistrz Niepołomic od 2009 roku nie będzie ubiegał się o szefowanie gminie w kolejnej kadencji. Wieloletni szef podkrakowskiego miasta poinformował również, że jego kandydatem na burmistrza będzie Michał Hebda, obecny wiceburmistrz Niepołomic ds. społecznych. Prócz niego walkę o szefowanie Niepołomicom zapowiedział już także radny miejski tej kadencji Marcin Migas, a według nieoficjalnych informacji w sobotę (2 marca) start w wyborach na burmistrza Niepołomic ogłosi Tomasz Tomala, przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego obecnej kadencji.

📢 Kibice Cracovii na meczu z Wartą. Patriotyczna oprawa. Zdjęcia Kibice Cracovii oglądali mecz Cracovii z Wartą. Z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych przygotowano specjalną oprawę. Odśpiewano hymn narodowy. Było odświętnie, tylko do podniosłego nastroju nie dołączyli piłkarze, przegrywając i robiąc tym samym spory zawód fanom. Prezentujemy zdjęcia w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kraków uruchamia dwie nowe linie autobusowe - od 4 marca. Pojadą tam miniautobusy Od poniedziałku 4 marca uruchomione zostaną w Krakowie dwa nowe połączenia MPK. Autobus nr 198 pojedzie na trasie Mistrzejowice – Zakole, a linia 476 będzie kursować z przystanku „Kostrze OSP” do P+R Czerwone Maki. 📢 Skoki narciarskie - wyniki PŚ. Dzisiaj w Lahti Aleksander Zniszczoł był wysoko, pozostali nasi zawodnicy bez punktów Skoki dzisiaj w Pucharze Świata w Lahti przyniosły ciekawe wyniki. W piątkowym konkursie na skoczni Salpausselka (1 marca 2024 r.) nie zabrakło sensacyjnych rozstrzygnięć (zwyciężył Lovro Kos). Z piątki startujących Polaków najlepsze skoki oddał Aleksander Zniszczoł, który jako jedyny z naszej ekipy zdobył punkty do klasyfikacji łącznej (8. miejsce). W sobotę zawody drużynowe, a w niedzielę drugi konkurs indywidualny.

📢 Rzezawa. Śmiertelny wypadek na torach. Wstrzymany ruch pociągów W piątek, 1 marca, w gminie Rzezawa (pow. bocheński) doszło do dramatycznego wypadku. Ofiarą był 35-letni mężczyzna. Ruch pociągów utrudniony, zorganizowana została komunikacja zastępcza 📢 Od kościoła Mariackiego aż po ulicę Długą. PTTK zaprasza na spacery po Krakowie „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” – pod takim hasłem Koło Grodzkie PTTK w Krakowie organizuje akcję, w ramach której przygotowano około stu ciekawych tras wycieczkowych, a także specjalne prelekcje poświęcone historii naszego miasta. Właśnie trwa 52. sezon tejże akcji. Już w ten weekend aż pięć spacerów oraz wykład o sekretach krakowskiej kuchni.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Proszowice. Wojciech Skucha kandydatem do sejmiku z listy KO Koalicja Obywatelska opublikowała dzisiaj oficjalne listy kandydatów do małopolskiego Sejmiku w nadchodzących wyborach samorządowych. Na 3. miejscu listy w okręgu, obejmującym powiaty proszowicki, krakowski i wielicki, znalazł się dr n. med. Wojciech Skucha, ordynator Oddziału Pulmonologii proszowickiego szpitala. 📢 Pieczarki - przepisy. TOP 15 dań z pieczarkami naszych Czytelników! Przekąski, dania główne [PRZEPISY] Pieczarki – przepisy. Macie ochotę na dania z pieczarkami? A może małą przekąskę? Zobaczcie propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej na potrawy z pieczarkami w roli głównej: pieczarki faszerowane, chrupiące pieczarki w serowym cieście, risotto czy łazanki z pieczarkami, pierogi z pieczarkami i serem, placuszki z kurczakiem i pieczarkami i wiele, wiele innych pysznych dań. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Poważny wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Samochód wjechał w pieszych [ZDJĘCIA] Masowy wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Kierowca wjechał w pieszych, odjechał i rozbił się przy hotelu Dana.

📢 Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Abp Jędraszewski na Wawelu: "Ich przelana krew jest jednym wielkim wołaniem o wierność" Ppłk Łukasz Ciepliński i jego towarzysze broni zamordowani 73 lata temu nie ustali do końca w miłości do Boga i do ojczyzny. Dla nas dzisiaj ich przelana krew jest jednym wielkim wołaniem o wierność - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w piątek w czasie mszy św. w katedrze na Wawelu. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 📢 Dodatkowe 22 miliony dotacji na komunikację publiczną w Małopolsce. Pojadą nowe autobusy Blisko 22 mln zł otrzymał samorząd województwa małopolskiego na uruchomienie dodatkowych autobusów w ramach Małopolskich Linii Dowozowych. To kolejna dotacja z Funduszu Autobusowego na rozwój regionalnej komunikacji, po prawie 50 mln zł, przyznanych Małopolsce z tej puli na przełomie 2023 i 2024 roku. Umowę o przekazaniu dodatkowych pieniędzy na transport podpisano w piątek (1 marca) w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

📢 Małopolskie przysmaki, o których nie miałeś pojęcia. TOP 12 dań małopolskich gospodyń [PRZEPISY] Znacie kućmoka? A starosądecką bryjkę? Prołziaki z Moszczenicy? Placki po zobielsku? Nie? To kliknijcie w galerię i zobaczcie, jakie potrawy od pokoleń przygotowują panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski. Można się zdziwić! 📢 W Krakowie uczczono Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Główne uroczystości odbyły się w parku im. Henryka Jordana Krakowskie uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się o godz. 9 mszą świętą w katedrze na Wawelu. Po jej zakończeniu uczestnicy przeszli do parku Jordana. Tam, w Galerii Wielkich Polaków, o godz. 11 odbyła się dalsza część uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej. Odczytany został Apel Pamięci i oddana została salwa honorowa.

📢 15 pysznych dań z kapustą w roli głównej! Oto najlepsze przepisy naszych czytelników Kapusta. Tania, smaczna i dobra. Z kapusty można przygotować wiele wspaniałych i smacznych dań. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników zupę z kapusty, gołąbki, łazanki, kapustę faszerowaną, bigos, kapuśniaczki i tartę z kapusty. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Kraków. Poważny wypadek na Złocieniu. Przystanek autobusowy, na którym stali ludzie - skasowany Kraków, ulica Złocieniowa, okolice skrzyżowania z Sucharskiego. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, w wyniku czego jeden pojazd uderzył w wiatę przystankową. Jedna osoba poszkodowana. Na miejscu pracują służby, droga na czas prowadzonych działań została zablokowana. 📢 Potrawy z makaronem. Zobacz TOP 10 przepisów na pyszne dania z makaronem naszych Czytelników. Pokochasz je! Potrawy z makaronem – przepisy. Makaron a la carbonara, prosty makaron z warzywami, tagliatelle z łososiem, muszle makaronowe ze szpinakiem, a nawet makaron po chińsku! To tylko niektóre pomysły naszych Czytelników na potrawy z makaronem. Świderki, spaghetti, rurki, lazania… makaronów na sklepowych półkach jest całe mnóstwo. Co z nich zrobić? Zobaczcie najlepsze pomysły na potrawy z makaronem naszych Czytelników. Są wśród nich potrawy proste i pyszne oraz efektowne, których smak zaskoczy wszystkich! Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie!

📢 Ten koszmarny widok od ponad 10 lat wita wjeżdżających do Krakowa. Ruina dawnego hotelu już ponad 10 lat tonie w śmieciach Już ponad 10 lat hałda śmieci zalega na terenie byłego hotelu przy ul. Ujastek Mogilski. W ubiegłym roku wybuchł tam pożar. Czarny dym z palących się opon widoczny był z daleka. W sprawie uprzątnięcia dzikiego wysypiska śmieci i szkieletora po dawnej stacji benzynowej interweniował radny Michał Drewnicki. Udało się wtedy uzyskać informacje, że na koszt właściciela teren zostanie oczyszczony, a budynek rozebrany. Do dziś jednak jednak nikt nie zrobił tam porządku.

📢 Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski o zarzutach: "To nie była tylko moja decyzja. Prokuratura wtrąca się w życie polityczne" Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w piątek (1 marca) zorganizował briefing prasowy, podczas którego odniósł się do przedstawionych mu prokuratorskich zarzutów dotyczących miejskiej dotacji na prace konserwatorskie w siedzibie firmy, zarządzanej przez syna byłej wiceprezydent Krakowa Elżbiety K., która wcześniej też usłyszała zarzuty w związku z postępowaniem w sprawie nieprawidłowości w krakowskim urzędzie. Prezydent tłumaczył, że decyzję wydała Rada Miasta Krakowa, która przyjęła przygotowaną przez niego uchwałę w sprawie miejskich dotacji, zaopiniowaną wcześniej przez specjalną komisję, prawników, finansistów i pracowników urzędu. - Nikt się nie odwołał. Nie widzę bym nie dopełnił obowiązków - komentuje Jacek Majchrowski.

📢 Propozycje na weekend (2-3 marca) w powiecie proszowickim Koncert z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych oraz seanse filmowe w Domu Kultury to propozycje na nadchodzący weekend w Proszowicach. 📢 Justin Timberlake zagra w Krakowie aż dwa koncerty. Ogromne zainteresowanie występem gwiazdora "Ze względu na duże zainteresowanie Justin Timberlake wystąpi na dwóch koncertach w Krakowie w ramach The Forget Tomorrow World Tour" - zapowiadają organizatorzy koncertu. Artysta wystąpi w Tauron Arenie 26 i 27 lipca tego roku. Bilety trafiły do sprzedaży w piątek, 1 marca, o godz. 10.00. 📢 Reprezentantki Polski na Halowe MŚ w Glasgow. Zachwycają urodą, wdziękiem i wysportowanymi ciałami. Zobacz zdjęcia Halowe mistrzostwa świata zaplanowano na 1-3 marca 2024 roku w Glasgow. W czempionacie wystąpią także reprezentantki Polski. Zobacz polskie lekkoatletki, na Instagramie prezentują swoje wysportowane ciała. Zobacz, komu będzie można kibicować w najbliższy weekend - zdjęcia w galerii.

📢 Dwaj Ukraińcy oszukali mieszkankę gminy Proszowice. Wpadli w Krakowie Mieszkanka gminy Proszowice padła ofiarą oszustwa. Na szczęście szybko zorientowała się, że została oszukana i policjantom udało się zatrzymać sprawców. Okazali się nimi dwaj młodzi Ukraińcy, zamieszkali aktualnie w Krakowie. 📢 Kraków. Mieszkańcy Wzgórz Krzesławickich od wielu miesięcy żyją na wielkim placu budowy. Co ustalono na wizji lokalnej? Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej i budowa węzła S7 coraz bardziej daje się we znaki mieszkańcom Wzgórz Krzesławickich. Przejścia dla pieszych wzdłuż budowy są prowizoryczne i piesi często muszą schodzić na ruchliwą ulicę. Jeden z chodników zamienił się w miejsce alkoholowych spotkań. W sprawie poprawy warunków dla pieszych interweniował radny miejski Łukasz Sęk. Za jego namową Zarząd Inwestycji Miejskich z wykonawcą prac spółką Gulermak i GDDKiA zorganizowali wizję lokalną, podczas której wskazano problemy, które trzeba rozwiązać.

📢 Ta dzielnica Krakowa przeszła ogromną metamorfozę! Dawniej były tu... pola 1.03.2024 Krakowski Ruczaj to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów na mapie miasta. Pierwsze osiedle powstało tam już w latach 80. XX wieku, jednak większość przestrzeni stanowiły wówczas pola uprawne i pojedyncze zabudowania. Rozwój tego miejsca nabrał dynamiki, kiedy zdecydowano się na wybudowanie tam nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozwoju podstrefy Kraków-Pychowice, czyli specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Po tym nastąpiła także budowa pętli tramwajowej Czerwone Maki P&R. Od tamtej pory na Ruczaju nowe budynki rosną jak grzyby po deszczu, są to zarówno galerie handlowe, jak i bloki mieszkalne. Zobaczcie, jak Ruczaj wyglądał zaledwie kilkanaście lat temu. Będziecie zaskoczeni! 📢 Oto prawdziwi Janusze Budownictwa! Te memy nigdy nie przestaną śmieszyć! Prawdziwe perełki wśród fuszerek Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. One nigdy nie przestaną śmieszyć i szokować! Można je oglądać w nieskończoność. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Łukasz Gibała: Chcę rządzić Krakowem wspólnie z mieszkańcami. Pierwszą symboliczną decyzją będzie likwidacja parkingu przed magistratem DEBATA PREZYDENCKA. - Jestem jedynym kandydatem na prezydenta Krakowa z szansami na wygraną, który w żaden sposób nie jest związany z obecnymi władzami miasta. Jestem jedynym kandydatem silnej, realnej zmiany - przekonuje Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, przedsiębiorca, Radny Miasta Krakowa, lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. 📢 Pociągiem z Krakowa na plaże Chorwacji. Jest propozycja nowego połączenia kolejowego Komisja Główna Rady Miasta Krakowa przygotowała projekt rezolucji do Ministra Infrastruktury i do PKP Intercity w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Krakowa do Chorwacji. 📢 "Pół Krakowa było na planie". Kulisy powstawania "Listy Schindlera" Harrison Ford odmówił zagrania Oskara Schindlera, a Stevena Spielberga musiał na duchu podnosić Robin Williams. W kamieniołomie Liban zbudowano replikę obozu w Płaszowie. Na planie pojawiło się 20 tys. statystów. Tak w 1993 roku kręcono w Krakowie "Listę Schindlera".

📢 Proszowice. Komitet KPR Razem jako pierwszy odkrywa powiatowe karty Jeszcze kilka dni pozostało komitetom wyborczym do rejestracji swoich list kandydatów. Niektóre z nich decydują się już jednak na odkrywanie kart. Lokalny komitet KPR Razem zamierza m. in. wystawić listy we wszystkich czterech okręgach do Rady Powiatu. 📢 Kultowe miejsce Krakowa znowu otwarte. Bunkier Sztuki zaprosił na pierwszą wystawę Prezentowym pakietem nazywa Maria Anna Potocka otwarcie Bunkra Sztuki. - Wyremontowany budynek to prezent dla turystów i mieszkańców: mamy galerię, a wystawa to prezent dla krakowskich muzeów – mówi. 29 lutego Bunkier Sztuki zaprosił na pierwszą wystawę po remoncie. To dar Teresy i Andrzeja Starmachów dla Muzeum Fotografii i MOCAK-u. Ekspozycja „Daj mi wszystko” potrwa 1 września.

📢 Oto uczestniczy 6 sezonu "Sanatorium Miłości". W nowej edycji kultowego programu wystąpią mieszkańcy Krakowa Końcem ubiegłego roku, w Krynicy-Zdroju, zakończyły się zdjęcia do najnowszej - już szóstej - edycji „Sanatorium miłości”. Bijący rekordy popularności program, za każdym razem przyciąga tłumy miłośników. Tym razem na ekranach będziemy mieli okazję oglądać między innymi miłosne zmagania mieszkańców Krakowa. Kto wystąpi w nowym sezonie "Sanatorium miłości"? Oto uczestnicy! Poznajcie ich!

📢 Wiosenny horoskop miłosny 2024. Horoskop na wiosnę dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop miłosny na wiosnę 2024. Po intensywnych zimowych miesiącach, nadchodzące tygodnie prezentują się zgoła optymistycznie. Szczęściem w miłości będzie cieszyć się większość znaków zodiaku, choć niestety nie wszystkie. Będzie namiętnie, romantycznie i burzliwie! Zobacz, co czeka twoje życie uczuciowe w najbliższych miesiącach. Sprawdź nasz wiosenny horoskop 2024. 📢 Kiedyś nadawano tu listy, dziś Pocztę Główną przejęła kultura Gmach Poczty Głównej w Krakowie, w oczekiwaniu na remont, po raz kolejny otwiera swoje podwoje dla kultury. W najbliższych tygodniach gościć będzie tu audiowizualna wystawa Alka Janickiego i przyjaciół. „POSTMAN” to artystyczne podsumowanie dwóch lat wspierania Ukrainy przez artystę. 📢 "Schron przeciwczasowy". Słynna powieść na deskach Starego Teatru Pytania o pamięć, jej działanie, przerażenie wywołane utratą czy nostalgia. - Czym może być użycie przeszłości i nostalgii jako narzędzia politycznej manipulacji i tworzenia świata na sprawdzony wzór z przeszłości, który dla zwykłych zjadaczy chleba okazuje się najgorszym wyborem? - zastanawia się Marcin Wierzchowski w swoim spektaklu "Schron przeciwczasowy". Premiera na Scenie Kameralnej Starego Teatru 1 marca.

📢 Gmina Kozłów. Rozpoczął się remont drogi powiatowej. Koniec już w kwietniu? W poniedziałek rozpoczęły się prace remontowe na liczącym blisko trzy kilometry odcinku drogi powiatowej w Kępiu i Przysiece. Plan zakłada, że roboty potrwają do sierpnia, ale dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie Krzysztof Szarek liczy, że uda się je zakończyć wcześniej.

📢 Miasta bezdzietnych w Małopolsce! Tu rodzi się najmniej dzieci. Dane są zatrważające Najnowsze dane GUS wskazują, że dzietność w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. Aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, to w danym roku – na każde 100 kobiet w wieku 15–49 lat – powinno przypadać średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci. Są miejsca w Małopolsce, w których współczynnik dzietności od lat pozostaje ujemny i to znacznie powyżej średniej krajowej. Zobaczcie, w których miastach w naszym regionie rodzi się najmniej dzieci.

📢 Masowe zwolnienia w globalnej firmie w Krakowie. Redukcja zatrudnienia może objąć kolejnych ok. 150 pracowników Do masowych zwolnień pracowników firmy technologicznej Aptiv Services Poland w Krakowie doszło w ubiegłym tygodniu (19 lutego). Pracę straciło wtedy ponad 200 osób, a dane z Grodzkiego Urzędu Pracy wskazują, że to nie koniec wypowiedzeń dla osób zatrudnionych w krakowskim oddziale firmy, zajmującej się innowacyjnymi rozwiązaniami w motoryzacji. Z kolei Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zapowiada kontrolę w spółce Aptiv. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych Maturzyści Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych, wspólnie z osobami towarzyszącymi, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, bawili się na balu studniówkowych na Zielonym Wzgórzu. W tym roku szkolne mury opuści rocznik złożony z 69 absolwentów trzech klas technikum. 📢 Studniówka 2024. Bal maturalny XV LO w Krakowie. To była zabawa na ponad 200 osób Tegoroczni maturzyści XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie bawili się na studniówce w sobotę 3 lutego. W balu wzięło udział przede wszystkim 105 uczniów z pięciu klas maturalnych. Nie zabrakło wyszukanych kreacji i fotografii na ściance. Był tradycyjny polonez i zabawa do późnej nocy. Słowem – studniówka była fantastyczna.

📢 Studniówka 2024 VI LO w Krakowie. W Starej Zajezdni maturzyści zaszaleli, by zapomnieć o tym, co nadchodzi... Kto w sobotę spacerował ulicami Kazimierza mógł usłyszeć jak bawią się przyszli maturzyści z VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Tradycyjnie już, w Starej Zajezdni przy ul. Wawrzyńca, odbyła się studniówka tej prestiżowej szkoły - słynnego VI LO. Osiem klas, ponad 200 uczniów, 100 osób towarzyszących i oczywiście 60 nauczycieli i rodziców (bo ktoś musiał czuwać nad tą szaloną imprezą). Zobaczcie te piękne pary, kreacje i doskonałą zabawę na naszych zdjęciach. Aktualnie w Krakowie i całej Małopolsce trwa studniówkowy szał! 📢 Próbna MATURA z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy klucz odpowiedzi i rozwiązania 8.05.23 W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Matura z chemii 2017 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] Matura z chemii 2017. W sobotę, 22 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy klucz odpowiedzi próbnej matury z chemii 2017.

📢 Wierzchosławice. Nocny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. cc Adama Boryczki [ZDJĘCIA] W piątek o godzinie 20 spod Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach wystartował I Nocny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. cc Adama Boryczki. Wydarzenie składało się z dwóch części: bieg na 10,3 km oraz Nordic Walking na 6 km. Najszybciej trasę biegu pokonał Grzegorz Czyż (Grupa Azoty - Automatyka Tarnów) w kategorii mężczyzn oraz Lidia Bilska (Łętowice). Najszybszy w Nordic Walking był Piotr Kordowski (Czechowice-Dziedzice).