Przegląd prasy 3.04.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 3.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 03.04.23 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź koniecznie!

📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto.

📢 Tak mieszka Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Były strongman wybudował dom [zdjęcia] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu.

Prasówka 3.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wygląda teraz Łukasz Ken Wiewiórski, gwiazda Big Brothera. Zobaczcie zdjęcia! 20 lat temu o Łukaszu Kenie Wiewiórskim było bardzo głośno. Był gwiazdą trzeciej edycji Big Brothera. Media mocno wówczas nagłośniły miłosne igraszki, których rzekomo miał się dopuścić w jaccuzi razem z Agnieszką Frytką Frykowską. Oboje potem przekonywali, że do niczego niestosownego między nimi nie doszło. Łatki jednak pozostały. Zobaczcie, jak się zmienił Łukasz Ken Wiewiórski, wówczas młody i przystojny mężczyzna. Tak teraz wygląda!

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Oto najzabawniejsze MEMY o wędkarzach. Nowy sezon 2023 [3.04.23] Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Nowe 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Oto szczegóły!

📢 Futbol amerykański. Kraków Kings na otwarcie sezonu 2023 w PFL pokonali Jaguars Kąty Wrocławskie W swoim pierwszym meczu nowego sezonu Polskiej Futbol Ligi (grupa południowa) drużyna Kraków Kings wygrała na boisku Nadwiślanu (2.04.2023) z beniaminkiem Jaguars Kąty Wrocławskie 34:21 (14:7, 6:7, 14:0, 0:7). Zobaczcie, co działo się na boisku i trybunach. 📢 Niedziela Palmowa z jarmarkiem, zbiórką żywności i konkursem palm, czyi Koszyk Wielkanocny na Rynku w Krzeszowicach Doroczne wydarzenie, czyli Koszyk Wielkanocny na Rynku w Krzeszowicach tradycyjnie organizowano wraz z Jarmarkiem Tradycji i Rękodzieła, zbiórką żywności dla najuboższych i zabawami dla dzieci. Tym razem odbywało się to w strugach deszczu. Natomiast konkurs palm - ze względu na deszczową pogodę - przeniesiono do kościoła.

📢 Góralskie królestwo Dawida Kubackiego. Wybudował piękny dom w Szaflarach. Mieszka tu z żoną Martą i córeczkami ZDJĘCIA 2.04.2023 Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Koncert w Wadowicach dla papieża Jana Pawła II. „Nie zastąpi Ciebie nikt – wspomnienie św. Jana Pawła II w rocznicę śmierci” W Wadowicach rozpoczął się koncert, który upamiętni 18. rocznicę śmierci papieża z Polski. W papieskim mieście pojawili się m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości: Jarosław Kaczyński i Beata Szydło. Na koncercie zaśpiewają m.in. Edyta Górniak, Mateusz Ziółko, Halina Mlynkova. 📢 Pucheroki kultywują tradycje Niedzieli Palmowej. Obowiązkowo pojawiły się w gminie Zielonki Niezwyczajni goście pojawili się w Bibicach w gminie Zielonki w Niedzielę Palmową lub, jak oni sami mówią w swoich oracjach, w Kwietną Niedzielę. To pucheroki, przybyły jak co roku. Tutaj chodzenie po pucherach jest tradycją znaną od 400 lat, gdy biedni i głodni żacy krakowscy ubierali dziwaczne stroje i zbierali datki oraz jedzenie. Ten zwyczaj kultywowali chłopcy, ale obecnie także i dziewczynki, którzy przebierają się za pucheroków.

📢 Kraków. Brzeg Stawu Płaszowskiego zamienił się w prawdziwy park Po ponad roku prac nad Stawem Płaszowskim w Krakowie teren zamienił się w park z alejkami, ławkami, małą architekturą i miejscami do rekreacji. Wcześniej przeprowadzono czyszczenie dna oraz linii brzegowej. Wraz z nadmiarem trzciny usunięte zostało nielegalne śmietnisko.

📢 Ulicami Krakowa przeszły w niedzielę dwa marsze papieskie W niedzielę (2 kwietnia) ulicami Krakowa przeszedł Biały Marsz Papieski. Jego trasa wiedzie spod kamienia Jana Pawła II na Błoniach na Rynek Główny. Tą samą drogą przeszli krakowianie ponad czterdzieści lat temu, w maju 1981 roku podczas Białego Marszu po zamachu na Jana Pawła II. Praktycznie w tym samym czasie odbywa się drugi marsz - "W obronie św. Jana Pawła II" spod Bazyliki św. Floriana pod okno papieskie.

📢 Przegrana Sandecji ze Skrą. Szarpanina kibica z piłkarzem WIDEO W piątkowym spotkaniu 25. kolejki Fortuna 1. Ligi było właściwie wszystko, co powinien mieć emocjonujący pojedynek. Na murawie padły trzy bramki w tym jedna samobójcza, była czerwona kartka (dla zawodnika gospodarzy za faul) i gol w końcówce. Niestety po ostatnim gwizdku doszło też do szarpaniny piłkarza z kibicem. 📢 Niedziela Palmowa w Tokarni. Wyjątkowej urody palmy i procesja z Jezuskiem Palmowym Niedziela Palmowa w Tokarni jest wyjątkowa, a nawet unikatowa. To tu tego dnia odbywa się procesja, której przewodzi Jezus Palmowy, czyli niemal naturalnych rozmiarów rzeźba przedstawiająca postać Chrystusa na osiołku. I to tu odbywa się konkurs jednych z piękniejszych w całej Małopolsce palm. Kliszczacy dumni ze swoich palm, które tradycyjnie zdobne są we wstążki i bibułkowe kwiaty ustawili jedną z nich, wysoką na ponad 7 metrów w samym centrum wsi, tak aby przypominała o Niedzieli Palmowej i zbliżających się świętach.

📢 Wypadek pojazdu dostawczego na obwodnicy Krakowa. Są osoby poszkodowane Było około godz. 13, w niedziele 2 kwietnia, gdy w Modlnicy doszło do wypadku samochodu dostawczego. Miał on miejsce na obwodnicy Krakowa, a właściwie na łączniku obwodnicy Krakowa S52 z drogą krajową nr 94.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 7 pod Krakowem. Na serpentynach w Michałowicach zderzyły się dwa samochody osobowe. Duże utrudnienia W niedzielę, 2 kwietnia po godz. 13 na krajowej siódemce w Michałowicach na serpentynach doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Ze wstępnych informacji wynikało, że są osoby poszkodowane, jednak okazało się, że nie były to groźne potłuczenia. 📢 Oto najpiękniejsze palmy w myślenickim konkursie! W Niedzielę Palmowa na myślenicki rynku odbył się tradycyjny konkurs palm wielkanocnych. Jak co roku oceniano je w trzech kategoriach: palm tradycyjnych, oryginalnych i najwyższych. Konkurs zorganizowali myśleniccy kupcy zrzeszeni w oddziale Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej oraz gmina Myślenice. Towarzyszył mu kiermasz świąteczny, na którym można się było zaopatrzyć w świąteczne przysmaki i ozdoby przygotowane przez koła gospodyń i stowarzyszenia. Panie z kół gospodyń przygotowały też poczęstunek dla tych, którzy przyszli na rynek.

📢 Abp Marek Jędraszewski poświęcił na Wawelu wielkanocne palmy krakowian Tradycyjnie, w Niedzielę Palmową, na porannej mszy w Katedrze Wawelskiej odbyło się poświęcenie palm przez abp. Marka Jędraszewskiego. Metropolita krakowski odprawił też mszę świętą na Wawelu, podczas której nawiązał do Niedzieli Palmowej sprzed 18 lat, ostatniej za życia Jana Pawła II, której ciężko już chory papież nie mógł przewodniczyć. 📢 Barwny korowód z palmami przeszedł ulicami Krakowa Najsłynniejszy konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną odbywa się dziś - tradycyjnie - w Lipnicy Murowanej, ale krakowianie także zaprezentowali swoje palmy na Rynku Głównym. W ramach, trwającego tu jarmarku, odbył się także konkurs na najpiękniejszy symbol Niedzieli Palmowej. Wcześniej ulicami miasta przeszedł barwny korowód. Zobaczcie go w galerii zdjęć!

📢 W powiecie proszowickim doczekają się na remont dróg dzięki pieniądzom z Polskiego Ładu Powiat proszowicki w tym roku wyremontuje sześć odcinków dróg, którymi zarządza i zbuduje zatokę autobusową. Dostał na to pieniądze z Polskiego Ładu.

📢 Skoki narciarskie - klasyfikacja Pucharu Świata 2022-2023. Kto liderem, miejsca Polaków Klasyfikacja Pucharu Świata w skokach narciarskich obejmuje wszystkich zawodników, którzy w sezonie 2022-23 zdobyli punkty, czyli znaleźli się w czołowej "30" konkursu. Puchar Narodów to z kolei punktacja drużynowa. Zobacz, kto jest liderem wyścigu o Kryształową Kulę, które miejsca zajmują Polacy. 📢 Magdalena Pałasz to telewizyjne odkrycie. Widzowie zakochali się w ekspertce od skoków z TVN i Eurosportu. Co o niej wiadomo? 2.04.2023 Bystra, elokwentna, odważna, urodziwa - taka właśnie jest Magdalena Pałasz, która w ostatnich latach zgrabnie przeskoczyła ze skoczni do studia i stała się jedną z najciekawszych telewizyjnych postaci zimowego sezonu. Zawodniczka z Nowego Targu towarzyszy kibicom oglądającym transmisje telewizyjne z konkursów skoków narciarskich w TVN i Eurosporcie, spotykając się z ich przychylnymi komentarzami. Jeden z fanów nazwał ją w mediach społecznościowych "Najpiękniejszym Aniołem w skokach narciarskich". Poznajcie Magdalenę Pałasz.

📢 Oto mistrzyni świata bikini fitness z Nowego Sącza. Patrycja Słaby-Talar wcześniej trenowała piłkę ręczną. Zdjęcia [2.04] 24-letnia nowosądeczanka Patrycja Słaby-Talar ma na koncie tytuły mistrzyni świata oraz dwukrotne Mistrzostwo Europy w bikini fitness. W minionym roku sporo zmieniło się w jej życiu - nie tylko wyszła za mąż za przystojnego Dawida, ale również została magistrem na kierunku fizjoterapia. By utrzymać świetną formę, trzeba regularnie ćwiczyć i pokochać siłownię, ale również przestrzegać restrykcyjnej diety. Co jakiś czas swoje treningowe postępy sądeczanka relacjonuje w mediach społecznościowych. Trzeba przyznać, że nasza reprezentantka jest w świetnej formie i zapewne jeszcze niejeden sukces przed nią! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Niesamowite skoki dzisiaj w finale PŚ w Planicy. Konkurs lotów narciarskich na wysokim poziomie, Polacy w drugiej dziesiątce Skoki narciarskie w sezonie 2022-23 dzisiaj dobiegły końca, wyniki i przebieg finału Pucharu Świata w Planicy były niesamowite. Niedzielny (2.04) konkurs indywidualny na Letalnicy wygrał Timi Zajc, który o ledwie 0,1 pkt wyprzedził Anze Laniska. Polacy spisali się nieco poniżej oczekiwań. Najlepszy okazał się Piotr Żyła, który zajął 14. miejsce, a sezon zakończył lotem na ponad 240 m.

📢 Miastowi nic nie rozumieją! Najgłupsze memy o rolnikach. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Praca rolnika niestety rzadko jest doceniana. Często zamiast docenić ciężka pracę miastowi wolą robić sobie żarty z rolników. Zobaczcie najlepsze memy i demotywatory o województwie podlaskim. Jeżeli nie brakuje Wam dystansu do naszego regionu, możecie się nieźle pośmiać. Naprawdę warto, bo niektóre propozycje rozwalają system! 📢 Mieszkania jak z horroru do wynajęcia w Polsce. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Zobaczcie zdjęcia Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Dawid Kubacki przekazał informacje o poprawie stanu zdrowia żony Marty. "Lekarz stwierdził, że to cud" Dawid Kubacki w rozmowie z Eurosportem przekazał najnowsze wiadomości o stanie zdrowia swojej żony Marty Kubackiej. Skoczek narciarski przekazał dobre wieści, rośnie szansa, że małżonka wróci do pełni sił.

📢 Zakopane. Nie żyje Robert Janik - były naczelnik TOPR, jeden z najaktywniejszych ratowników w historii Zmarł Robert Janik - ratownik TOPR, były naczelnik pogotowia tatrzańskiego, chirurg. Był jednym z najaktywniejszych ratowników tatrzańskich.

📢 Skoki narciarskie na żywo: dzisiaj wielki finał Pucharu Świata w Planicy. Gdzie oglądać live? Transmisja stream online Dzisiaj skoki narciarskie w Planicy, sprawdź wyniki na żywo. W niedzielę zakończy się rywalizacja w PŚ, wystąpi tylko 30 zawodników, w tym czterech Polaków. Gdzie oglądać skoki w finale sezonu? Będzie transmisja stream online z lotów Planicy. 📢 Horoskop dzienny na 3 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci poniedziałek Horoskop dzienny na poniedziałek 3 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Horoskop dzienny na 2 kwietnia 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci niedziela Horoskop dzienny na niedzielę 2 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Dziedzictwo odc. 9. Ucieczka przed ślubem. Streszczenie odcinka [13.04.23] Yusuf wychwala swoją ciotkę. Ikbal nie może tego znieść i postanawia się jej pozbyć. Z kolei Osman ma gościa. Kto go odwiedzi i dlaczego będzie musiał się ukrywać? Koniecznie przeczytaj streszczenie 9. odcinka "Dziedzictwa". 📢 AKACJOWA 38 odcinek 68. Próba ratowania honoru. Streszczenie odcinka [13.04.2023] Cayetana czuje, że jej zachowanie i intrygi mogą zaszkodzić jej wizerunkowi. Postanawia nieco okłamać bliskich, aby ratować swój honor. Co im powie? Koniecznie przeczytaj streszczenie 68. odcinka "Akacjowej 38".

📢 Wspaniałe stulecie odc. 234, 235, 236, 237. Czy sułtan w końcu doczeka się syna? Przeczytaj streszczenia kolejnych odcinków 2.04.23 Wbrew obawom Hürrem, faworyta sułtana rodzi dziewczynkę. Sułtan odrzuca dymisję Barbarossy. Bajazyd ukradkiem spotyka się z Huricihan, odrzucony Cihangir bardzo to przeżywa. Nasuh zdaje sułtanowi relację ze swojej wizyty w prowincjach. Sulejman dowiaduje się prawdy o Selimie. Nurbanu wpada w szał na widok księcia Selima w objęciach innej nałożnicy. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach "Wspaniałego stulecia". 📢 Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze i oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych 2.04.2023 Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam życzenia i dostajemy mnóstwo prezentów. Jednak warto pamiętać także o innych. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, zabawne oraz oryginalne życzenia dla rodziny, przyjaciół i znajomych!

📢 Skoki na żywo PŚ Planica 2023. Wyniki live Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy 2.04 Skoki narciarskie na żywo w Pucharze Świata w Planicy, dzisiaj konkurs. Najlepsi zawodnicy walczą o ostatnie w tym sezonie punkty PŚ, to finał cyklu. Sprawdź wyniki live ze skoków na Letalnicy. 📢 To nie był żart. Tramwaje MPK nie zatrzymają się już na tym przystanku! "Zawieszenie przystanku Plaza przy al. Pokoju to nie żart. Od wczoraj nie zatrzymują się tam tramwaje. Tak będzie przez dłuższy czas" - informuje krakowskie MPK. 📢 Paznokcie na marzec. 25 stylizacji na wiosnę 2023: modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych 2.04.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Będziecie w szoku. Zobaczcie perełki wśród fuszerek [2.04.3023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 4000 zł dla każdego już wkrótce! Rekompensata za drożyznę w sklepach już wiosną na kontach. Sprawdź szczegóły 4000+ 2.04.23 r. Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł dla każdego! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 2.04.23 r. Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Chrobrym Głogów Pewna wygrana 4:1 Wisły Kraków z Chrobrym Głogów po dobrej grze, a w pierwszej połowie bardzo dobrej, pokazała, że „Białej Gwieździe” nie zaszkodziła przerwa na mecze reprezentacji. Jak wygrywała przed nią, tak wygrywa dalej. A styl w sobotnie popołudnie był nawet lepszy! Czas na wnioski po kolejnej wygranej drużyny Radosława Sobolewskiego. 📢 Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Chrobrym Głogów To był bardzo dobry mecz Wisły Kraków. Szczególnie w pierwszej połowie, po której prowadziła 3:1. Skończyło się na 4:1, a piłkarze „Białej Gwiazdy” zapracowali bardzo mocno na to, żeby dostać wysokie noty za to spotkanie. 📢 Zarybianie Rudawy i sprzątanie wioski. Do rzeki wpuszczono ponad 20 tysięcy narybku pstrąga Akcja sprzątania Rudawy, zbierania śmieci na terenach komunalnych, przy drogach i nad brzegiem rzeki cieszyła się wielkim zainteresowaniem mieszkańców. Przyszli całymi rodzinami. Organizatorzy szacują, że mogło być około 100 osób. Wiele z nich uczestniczyło w zarybianiu Rudawy rodzimym gatunkiem dla tej rzeki, czyli pstrągiem potokowym.

📢 Motoryzacyjne klasyki, utytułowani zawodnicy i debiutanci W sobotę (1 kwietnia) odbył się R1000L Rajd Samochodów Zabytkowych. Ponad 200-kilometrową trasę, która miała swój początek w Krakowie, przejechały 32 załogi z całej Polski. Pasjonaci starych samochodów (co najmniej 30-letnich), w tym ci najbardziej utytułowani, bo mistrzowi i wicemistrzowie Polski w historycznych rajdach na regularność. Na zakończenie rajdu rywalizowali w jeździe na czas o puchar wójta gminy Pcim. Tam bowiem znajdowała się meta rajdu i tam odbyła się ostatnia z trzech prób sportowych. 📢 Na wielkanocnym jarmarku w Skawinie poznaliśmy wykonawców najpiękniejszych jajek Do ogłoszonego przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie konkursu plastycznego „JAJO Wielkanocne”, zgłoszono 147 prac, które komisja konkursowa oceniała w czterech kategoriach wiekowych. Wszystkie prace można jeszcze podziwiać w niedzielę, podczas drugiego dnia JAJmarku Wielkanocnego (galeria).

📢 Rewitalizacja alei Róż wymknęła się spod kontroli. Fani Gwiezdnych Wojen będą zachwyceni Fotografię al. Róż widzianej z Placu Centralnego wykonał nowohucianin Marcin Szewczyk, a grafikę wielkiej maszyny "AT AT" z filmu Gwiezdne Wojny dodał brat fotografa. - Pierwszy raz wrzuciłem to zdjęcie kilka lat temu na grupie facebookowej "Nowohucianie". Kilka osób pomyślało wtedy, że ktoś to tam postawił. Byli i tacy, którzy poszli zobaczyć - mówi Marcin Szewczyk. Podoba wam się taki pomysł na najważniejszą aleję w Nowej Hucie? 📢 Wielkowiejski Targ z regionalnymi smakołykami, pucherokami i konkursem palm, czyli wielkanocna inauguracja sezonu Kiermaszem Wielkanocnym rozpoczął się tegoroczny sezon Wielkowiejskiego Targu z produktami regionalnymi. Było moc wielkanocnych ozdób, produkty na świąteczny stół. A do tego były występy pucheroków i konkurs palm wielkanocnych.

📢 Bójka przy Barbakanie w Krakowie. "Liczne obrażenia twarzy oraz krwotoki" Strażnicy przejeżdżający ul Basztową zauważyli obok Barbakanu najpierw skupisko ludzi, a później dwóch, leżących na ziemi mężczyzn. 📢 Dachowanie na zakopiance. Droga była zablokowana W sobotę (1 kwietnia) przed godz. 17 na zakopiance w Jaworniku (na jezdni w kierunku Zakopanego) dachował samochód osobowy. W zdarzeniu jedna została poszkodowana i przewieziono ją do szpitala. Na miejscu są służby. Trwa usuwanie skutków wypadku. Droga w kierunku Myślenic przez blisko 2 godziny była zablokowana. 📢 Jedyne takie MEMY o stolicy Małopolski. Dowiesz się z nich więcej o Krakowie niż z encyklopedii! Kraków to piękne, ale jednocześnie bardzo specyficzne miasto. Z jednej strony zachwyca, z drugiej wieloma rzeczami irytuje. Doskonale krakowskie realia obrazują... przygotowane przez internautów MEMY. Można dowiedzieć się z nich więcej o klimacie panującym pod Wawelem niż encyklopedii. Zobaczcie sami!

📢 MPK w Krakowie na wojennej ścieżce z pocieraniem monetami o automaty biletowe. Będą specjalne płytki i podziękowania "Niestety nie możemy już pozostać obojętni wobec bardzo częstego zachowania pasażerów, które polega na pocieraniu monet o automaty biletowe. To wbrew powszechnej opinii, nic nie daje, poza tym, że niszczona jest powłoka lakiernicza automatów" - tak zaczyna się wpis MPK na facebookowej grupie przewoźnika. Widząc, że nie przekona pasażerów do zerwania z pocieraniem, zainstaluje na automatach... płytki dla pocierających. Co o tym sądzicie? Dobry pomysł czy całkiem udany primaaprilisowy żart? 📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. U nas znajdziecie klucz odpowiedzi W sobotę 1 kwietnia tegoroczni maturzyści przystąpili do próbnej matury z chemii przygotowanej przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz publikujemy klucz odpowiedzi do arkusza.

📢 Dalekie skoki dzisiaj w Planicy. Austria wygrała konkurs drużynowy PŚ w lotach narciarskich, Polska poza podium [WYNIKI] Wyniki konkursu drużynowego PŚ w Planicy dzisiaj przyniosły dużo radości Austriakom. Oddali najlepsze skoki i na finiszu sobotnich zawodów w lotach narciarskich, stojących na bardzo wysokim poziomie, wyprzedzili długo prowadzącą Słowenię. Polska ekipa zajęła 4. miejsce, z tym, że szanse na podium straciła dość szybko. Najlepiej w naszej ekipie spisali Kamil Stoch i Piotr Żyła. 📢 Skoki narciarskie WYNIKI. Piotr Żyła dzisiaj na podium Pucharu Świata w Planicy! Wygrał Stefan Kraft Wyniki PŚ w Planicy w skokach narciarskich dzisiaj (sobota, 1 kwietnia) ustalone zostały po jednej serii. Poranne zawody indywidualne w lotach, przełożone z piątku, były bardzo udane dla Piotr Żyły, który zajął 3. miejsce. Zwyciężył Stefan Kraft. Tuż po tych zawodach w Planicy zaplanowano konkurs drużynowy.

📢 Horror w pokoju nauczycielskim. Najgłupsze odpowiedzi uczniów. Nowe hity sprawdzianów i klasówek 2023 Klasówki i sprawdziany to nie żarty. Niektóre klasy mają ich nawet po kilka w tygodniu. Nie wszyscy jednak traktują sprawdziany do końca poważnie. Kartkówek nie lubią uczniowie, ale bardzo często również nauczyciele. Wielu z nich musi się zmagać z dziwnymi i niecodziennymi odpowiedziami. Te najdziwniejsze, ale i najśmieszniejsze, zebraliśmy w naszej galerii. Wciel się na chwilę w nauczyciela i zobacz jak byś zareagował na te pomysły uczniów. Życzymy dobrej zabawy! 📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Zobacz nowe listy gończe 01.04.2023 Małopolska policja publikuje zdjęcia przestępców, którzy są usilnie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości. Ich lista w ostatnim czasie mocno się wydłużyła. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. Wachlarz przestępstw, których dopuścili się poszukiwani jest bardzo szeroki. Złodzieje, oszuści, dilerzy, pijani kierowcy...

📢 Próbna matura z chemii 2023 r. z Wydziałem Chemii UJ. Mamy arkusz zadań. Maturzysto! Sprawdź, czy jesteś gotowy na maturę z chemii W sobotę 1 kwietnia uczniowie mierzą się z próbną maturą z chemii przygotowaną przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. i. Arkusz maturalny został przygotowany w oparciu o tegoroczne wymagania egzaminacyjne. Pamiętajcie, że jeszcze dziś o godz. 13 opublikujemy klucz odpowiedzi! 📢 Ogromne zmiany na stadionie Wisły. Zobacz, jak pięknieje symbol brutalizmu ZDJĘCIA Mieszkańcy planujący w weekend spacer w rejonie Błoń będą mogli się przekonać, jak bardzo zmieniają się elewacje trybun Stadionu Miejskiego im. Reymana przy ul. Reymonta. Trwają tam inwestycje prace związane z upiększaniem obiektu, który przygotowywany jest na Igrzyska Europejskie 2023. 📢 Coraz więcej torów na kolejostradzie przecinającej centrum Krakowa ZDJĘCIA Coraz bliżej zakończenia jest ogromna inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe polegająca na rozbudowie o dodatkową parę torów dla kolei aglomeracyjnej linii przecinającej centrum Krakowa. W związku z tym przedsięwzięciem powstały nowe estakady, mosty, przystanki. Efekty prac z każdym dniem są coraz bardziej widoczne na Grzegórzkach, gdzie ma funkcjonować nowy, bardzo ważny węzeł przesiadkowy.

📢 Matura z matematyki. Jak się do niej przygotować? Rozwiąż próbny egzamin z Pi-stacją i sprawdź swoje umiejętności. Sposób powtórkę Matura 2023 coraz bliżej. Przedmiotem obowiązkowym, który zazwyczaj sprawia uczniom najwięcej problemów, jest matematyka. Jak dobrze przygotować się do tego egzaminu? Najlepszym sposobem będzie praktyka, a więc rozwiązywanie zadań. Zmierzcie się z arkuszem maturalnym przygotowanym przez ekspertów Pi-stacji. To doskonała powtórka dla tegorocznych maturzystów! 📢 Ranking małopolskich gmin w programie Czyste Powietrze – liderzy są z powiatu suskiego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polski Alarm Smogowy oraz Bank Światowy opublikowały ranking aktywności gmin w programie Czyste Powietrze za rok 2022. Małopolska znalazła się na trzecim miejscu najbardziej aktywnych województw w kraju.

📢 Na Rynek tylko z grubym portfelem. Tak drogo na jarmarku wielkanocnym jeszcze nie było Chleb ze smalcem 18 zł, a bochenek żytniego 35 zł, herbata za 30 zł, gofry z bitą śmietaną za 25 zł, oscypek z grilla - 7 zł, cebulka do pierogów - 7 zł, a pieczone ziemniaki 15 zł - tyle trzeba zapłacić, żeby zjeść coś na jarmarku wielkanocnym. Ceny pamiątek i świątecznych produktów również zwalają z nóg. Zdecydowanie, tegoroczny jarmark wielkanocny jest dla zagranicznych turystów, którzy przyjechali pod Wawel, a nie dla mieszkańców.

📢 Nie siedź w domu w weekend. Idź na wycieczkę z PTTK i poznawaj okolice Krakowa Wycieczką „Wielkanocna bagnięć” Koło Grodzkie PTTK w Krakowie zainauguruje w Niedzielę Palmową 2 kwietnia już 51. sezon akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”. Znów będzie okazja, by pozachwycać się pięknymi zakątkami w okolicach Krakowa i poznać ich walory turystyczno-krajoznawcze. 📢 Klimat Podhala w Nowej Hucie, czyli "Witojcies!" na osiedlu Krakowiaków i Górali. Porządku pilnuje tu... czołg ZDJĘCIA Z tym osiedlami było tak, że wcześniej nazywały się się "C 2 Południe" i C 2 2Północ". Wszystko się zmieniło po tym, jak na sąsiednim osiedlu w Teatrze Ludowym odegrano pierwsze przedstawienie "Krakowiacy i Górale". Role górali i krakowiaków zrobiły tak ogromne wrażenie na publiczności, że postanowiono oddać im dwa osiedla w Nowej Hucie. Wiadomo, ze górale mają krewki charakter, więc na wszelki wypadek porządku na osiedlu Górali pilnuje czołg.

📢 Piotr Żyła jak wino - im starszy, tym lepszy! Szaleństwa mistrza na skoczni w Planicy MEMY Piotr Żyła znów zaskoczył wszystkich ekspertów i kibiców. Jego drugi złoty medal mistrzostw świata, który zdobył w Planicy w wieku 36 lat, jest wydarzeniem bez precedensu. Można powiedzieć, że Pieter jest jak wino - im starszy, tym lepszy! A przecież przed skoczkiem narciarskim z Cieszyna kolejne konkursy w słoweńskiej Planicy. Zobaczcie memy z Piotrem Żyłą w roli głównej. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 7 najpiękniejszych wysp Chorwacji, które warto zwiedzić podczas urlopu. Jedne bezludne, inne – zatłoczone. Łączy je niezwykła uroda Chorwacja niezmiennie cieszy się uznaniem wśród turystów z całego świata – także Polaków. Prawdopodobnie, chociaż po części, odpowiedzialne są za to zachwycające wyspy oblane z każdej strony lazurowymi wodami. Jeśli wybieracie się do tego malowniczego kraju na wakacje, koniecznie zobaczcie naszą listę 7 najpiękniejszych wysp Chorwacji, które warto zwiedzić podczas urlopu. Jedne są zupełnie bezludne, inne – bardzo zatłoczone. Tym, co je łączy jest niezwykła uroda.

📢 Marta Kubacka wciąż w szpitalu. "Z jej zdrowiem jest już lepiej". Żona Dawida Kubackiego też miała kiedyś sportowe marzenia Marta Kubacka kilkanaście dni temu trafiła do szpitala z poważnymi problemami kardiologicznymi. Jej mąż Dawid Kubacki, multimedalista igrzysk i mistrzostw świata w skokach narciarskich, wycofał się z tego powodu z ostatnich konkursów Pucharu Świata. Oboje tworzą bardzo zgrany duet, wychowują dwie córki. Marta też kocha sport i był czas, że sama miała marzenia, by wystąpić na igrzyskach olimpijskich. Musiała je porzucić, ale stanowi nieocenione wsparcie dla męża. Dziś cała Polska trzyma kciuki za jej szybki powrót do zdrowia. 📢 Zakopane w latach 90. Aż trudno uwierzyć, jak wyglądało 30 lat temu! Niezwykłe archiwalne zdjęcia [31.03] Patrząc na te zdjęcia trudno uwierzyć, że wszystkie zostały zrobione zaledwie 25 i 30 lat temu! Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników, "Gazeta Krakowska" dotarła do archiwalnych zdjęć Zakopanego lat 90. Patrząc na nie widać, jak bardzo zmieniły się ulice miasta pod Giewontem. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Życzenia na Wielkanoc 2023: najpiękniejsze życzenia wielkanocne dla rodziny i znajomych 31.03.23 Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas spędzany z rodziną. Kojarzy się on nam przede wszystkim ze śniadaniem wielkanocnym, koszyczkami przygotowanymi do święcenia, barankiem, zajączkiem i jajkami. Jednym z ważnych elementów tego okresu są również życzenia. Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze życzenia na Wielkanoc dla rodziny i znajomych. 📢 Kartki na Wielkanoc 2023. Piękne kartki z życzeniami do wysłania najbliższym. Gotowe do pobrania i wysłania [SMS, MESSENGER, WHATSAPP] Tradycja wysyłania pocztą kartek wielkanocnych i pocztówek powoli odchodzi w zapomnienie na rzecz tych wysyłanych elektronicznie. Taki sposób składania życzeń ma wiele zalet! Przede wszystkim taką kartkę możemy wysłać absolutnie każdemu, bez żadnych ograniczeń ilościowych i czasowych. Dlatego też w galerii przedstawiamy najpiękniejsze kartki, które możecie pobrać i bez przeszkód wysłać rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom. Sprawdźcie!

📢 Matura z matematyki 2023. Oto TOP 10 najtrudniejszych zadań na maturze z matematyki z 2022 roku Matura 2023 będzie maturą, która przeprowadzona będzie w nowej formule. Niezmiennie jednak jak od wielu lat, na egzaminie dojrzałości pojawi się królowa nauk czyli matematyka. Dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Nic dziwnego to właśnie ten egzamin nawet w 2022 roku uzyskał najmniejszą zdawalność spośród trzech podstawowych przedmiotów. Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2022 i to, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Oto one! 📢 Dolnośląskie na weekend. 20 ciekawych pomysłów na wycieczki blisko Wrocławia. Zaskakujące atrakcje, tajemnicze zamki, nietypowe noclegi Dolnośląskie to jeden z najbogatszych we wszelkiego rodzaju atrakcje regionów Polski. Gdzie warto wybrać się na weekend pod Wrocławiem, by zobaczyć coś naprawdę ciekawego, przeżyć przygodę, przenocować w niezwykłym miejscu? Przedstawiamy ponad 20 pomysłów na krótkie, weekendowe wycieczki. Wśród proponowanych przez nas atrakcji są m.in. dolnośląskie zamki, oryginalne noclegi, zabytki warte odwiedzenia, punkty widokowe, romantyczne wycieczki dla par i propozycje dla rodzin z dziećmi, pomysły na aktywny wypoczynek, a nawet ekstremalne przygody z adrenaliną. Sprawdź, gdzie warto zaplanować wycieczkę na Dolnym Śląsku.

📢 Te ZNAKI ZODIAKU będą obrzydliwie BOGATE. Które znaki zodiaku będą bogate w 2023 roku? Przeczytaj swój horoskop! 31.03.2023 Bogate znaki zodiaku. Miliarderzy i posiadacze wielkich majątków na całym świecie zgromadzili swoje fortuny nieprzypadkowo. Nie tylko wiedzieli, jak korzystać z nadarzających się okazji, ale są też wyjątkowymi szczęściarzami - ich bogactwo było zapisane w gwiazdach. Ich znaki zodiaku odegrały niebagatelną rolę w zdobyciu przez nich fortuny. A jak u Was? Czy Wasz horoskop zapowiada Waszą przyszłość jako miliarderów? Sprawdźcie, co na ten temat mówi wróżka Bellatrix!

📢 W kamieniołomie w Ulinie Wielkiej będzie nie tylko basen i motylarnia Basen, wodny plac zabaw, pawilon z salą konferencyjną, motylarnia, fontanny multimedialne, zjazd linowy – tak zostanie urządzony kamieniołom w Ulinie Wielkiej, dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

📢 Oto 10 najbogatszych i 10 najbiedniejszych gmin w Małopolsce. Jedna zwraca szczególną uwagę! Dane ministerstwa finansów 28.03.2023 Z danych Ministerstwa Finansów dotyczących wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynika, że najbogatszą gminą w Polsce jest Kleszczów w województwie łódzkim. Najbiedniejszą z kolei Potok Górny (woj. lubelskie). A jak na tym tle prezentują się małopolskie gminy? Okazuje się, że wśród 50 najbogatszych gmin w Polsce nie ma ani jednej z Małopolski. Za to jedna z gmin z Małopolski znalazła się wśród pięciu najbiedniejszych gmin w kraju.

📢 Tanie mieszkanie. Licytacje komornicze w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 27.03.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Przedświąteczny kiermasz w Proszowicach. Słodkie baby, wędliny i palmy wielkanocne 26.03.2023 Słodkie baby i mazurki, wędliny, żurek i przyprawy. Do tego stroiki, koszyczki, kartki i palmy wielkanocne. To wszystko można było podziwiać, próbować i kupować podczas niedzielnego kiermaszu wielkanocnego na proszowickim Rynku. Jednocześnie w Centrum Kultury i Wypoczynku odbywały się warsztaty, na których można było się było nauczyć jak samodzielnie wykonać wielkanocną palmę. 📢 Dawid Kubacki z córeczkami! Żony i dzieci polskich skoczków. Narciarska rodzina wciąż się powiększa ZDJĘCIA 26.03.2023 Rodzina polskich skoczków narciarskich wciąż się powiększa! W pierwszych dniach 2023 roku Dawid Kubacki i jego żona Marta podzielili się kolejną radosną nowiną - na świat przyszła ich druga córka Maja. Rośnie więc liczba skoczków, którzy mają już dwójkę pociech, ciesząc się z tego, jak szybko dorastają. Wśród szczęśliwych rodziców są Stefan Hula, Klemens Murańka, Maciej Kot i Grzegorz Miętus. Córka najstarszego w tym gronie dyrektora PZN Adama Małysza jest już dorosła i założyła własną rodzinę. Obejrzyjcie rodzinne zdjęcia skoczków w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Bieg Tropem Wilczym w Miechowie. „Rączy Koń” najszybszy na wilczym szlaku. Zobacz zdjęcia uczestników 26.03.2023 Około dwustu zawodników wystartowało w sobotnim biegu Tropem Wilczym, którego trasa została poprowadzona po terenie miechowskiego parku miejskiego. Najlepiej wytrenowani rywalizowali na dystansie pięciu kilometrów. Pozostali przebiegli lub przemaszerowali dystans-minimum, czyli dwa parkowe okrążenia. 📢 Najpiękniejsze pałace w Krakowie! Są dumą naszego miasta. Zobacz, gdzie się znajdują 22.03.2023 Czy wiedzieliście, że Kraków śmiało można nazwać miastem pałaców? Jest ich niemal 60 w całym mieście! Większość z nich to zabytki, a niektóre to wyjątkowe perły architektury. Specjalnie dla was przygotowaliśmy listę najpiękniejszych tego typu budowli w Krakowie. Zobaczcie, gdzie się znajdują! 📢 Kraków już bez pstrokatej budowli. Galeria Plaza zniknęła z powierzchni ziemi. Została już tylko jedna ściana Jedna ściana, kawałek dawnego kina i pomniejszające się z dnia na dzień hałdy gruzu. Za chwilę zamiast dawnej galerii Plaza będzie równy plac gotowy pod zabudowę. Czym? Plan miejscowy mówi o budynkach usługowych, hotelach, biurowcach, sklepach. Deweloper mówi o "kompleksie budynków" i planów konkretnych nie zdradza. Na razie projektuje. Zobaczcie na zdjęciach z drona jak wielki teren się odsłonił i jak to miejsce wygląda na tle okolicy.

📢 Ale sztuka! Ładne dziewczyny łowią piękne ryby i chwalą się tym na Instagramie. Galeria nie tylko dla fanów wędkarstwa [ZDJĘCIA] Wędkarstwo to pasja nie tylko mężczyzn. Ryby łowią także kobiety, z różnych części świata. Niektóre robią to zawodowo, inne amatorsko. Swoimi połowami (i wdziękami) chwalą się na Instagramie. Zobacz ładne kobiety i ich piękne zdobycze. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Oto żony i partnerki najlepszych skoczków narciarskich świata. Kibicują, kochają skoki Sezon 2022-2023 w skokach narciarskich nabiera rozpędu. Zawodnicy mogą liczyć na wsparcie pięknych żon i partnerek życiowych. Poznaj WAGs (ang. wives & girlfriends) czołowych zawodników świata, nie tylko Polaków. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Horoskop dzienny 2022 rak, byk, ryba. Horoskop na dziś - poniedziałek, 6 czerwca. Sprawdź, co się dzisiaj wydarzy 7.06.2022 Horoskop dzienny 2022 na poniedziałek, 6 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka! 📢 Próbna matura z chemii 2022 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [KLUCZ ODPOWIEDZI] W sobotę 9 kwietnia odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdźcie klucz odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2022. 📢 Palma wielkanocna pełna symboli. Według starych tradycji powinna być z żywych zielonych roślin W wielu podkrakowskich wioskach w Niedzielę Palmową nie wystarczy pójść do kościoła poświęcić palmę. Trzeba ją samemu zrobić. Panie z kół gospodyń wiejskich dbają o to, żeby były w niej odpowiednie rośliny, wcześniej je zbierają wokół domu, przynoszą z lasu lub łąki. Te tradycje pielęgnuje i chroni przed zapomnieniem Koło Gospodyń Wiejskich z Ostrężnicy i Łan.

📢 Matura z chemii 2019 r. z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego [ODPOWIEDZI] Matura z chemii 2019. W sobotę, 30 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się próbna matura z chemii, przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii UJ. Prezentujemy odpowiedzi z próbnej matury z chemii 2019.

📢 Myślenice. Najpiękniejsze palmy wielkanocne wybrane [ZDJĘCIA] W Niedzielę Palmową na Rynku odbył się tradycyjny konkurs palm wielkanocnych.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?

